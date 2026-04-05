Според ново социологическо проучване: „Алтернатива за Германия“ изпревари консерваторите на канцлера Мерц

5 Април, 2026 10:13 1 937 38

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ изпревари консерваторите на канцлера Фридрих Мерц в ново социологическо проучване, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Християндемократическият съюз на Мерц и техният партньорски Християнсоциален съюз са загубили един процентен пункт, достигайки 25% според проучването на ИНСА за неделното издание на в. "Билд".

Позицията на "Алтернатива за Германия", най-голямата опозиционна партия в страната, остава непроменена спрямо миналата седмица с 26% рейтинг. Партията, известна с антиимигрантските си позиции, е под наблюдение от вътрешните разузнавателни служби заради екстремистките си възгледи, но през 2025 г. се изкачи на второ място на парламентарните избори.

На трето място са коалиционните партньори на Мерц - социалдемократите, които имат 13%, или с един процентен пункт по-малко спрямо предходното допитване.

Опозиционните сили на германските Зелени и „Левите“ остават непроменени на съответно 12% и 11%.

Допустимата грешка е 2,9 процентни пункта, като в допитването са били анкетирани 1199 участници.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лада искра

    35 3 Отговор
    Днес кой ден се пада от четиридневната операция на сша?

    Коментиран от #5, #15, #28

    10:20 05.04.2026

  • 2 Лада искра

    48 4 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    10:21 05.04.2026

  • 3 Лада искра

    30 1 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    Коментиран от #17, #21, #25

    10:21 05.04.2026

  • 4 хехе

    35 1 Отговор
    това не е новина или е новина за жълтопаветниците..

    10:22 05.04.2026

  • 5 Хахаха

    30 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лада искра":

    Питай Тръмп 24 часовия- Холивудският Рамбо с двата ножа. Хахаха

    10:25 05.04.2026

  • 6 математик

    34 1 Отговор
    На български се казва "процента", а не процентни пункта.

    10:26 05.04.2026

  • 7 Пич

    40 3 Отговор
    Ще чакаме с нетърпение някой, който ще смачка всички европейски извращения, които искат да погребат Европа !!!

    10:26 05.04.2026

  • 8 Казах вече

    40 0 Отговор
    Мерцата е чао

    10:28 05.04.2026

  • 9 Наблюдател

    44 1 Отговор
    Какво казват проучванията е едно, а като прочетат "правилно" бюлетините се оказва друго.
    За справка: Румъния

    10:28 05.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Марк Мили

    27 0 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    ти ли си, бе шизи. Малко са три дня. Ще ви блъскат 30 года.

    Коментиран от #19

    10:31 05.04.2026

  • 12 Тавариш

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    гушвай китката и бегай до Ленин, трябва му партньор за сантасе.

    Коментиран от #20

    10:35 05.04.2026

  • 13 Алис Вайдел

    31 3 Отговор
    Докато Европа се опитва да регулира цените на горивата, правителството на Мерц не прави нищо по въпроса и продължава да налива пари в Киевския режим. Пари на данъкоплатците които плащат цени на литър вече 2,50 евро, които повличат цените на храни и услуги стремглаво нагоре. Търпението се изчерпа, време е за неотложни промени. Алтернатива за Германия има за цел да възобнови доставките на руска газ, да намали данъка и въглеродните квоти на горивата, да отвори отново атомните централи. Ясен план и подкрепа от избирателите.

    Коментиран от #16, #22

    10:39 05.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хахаха!🎺🥳😀

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Лада искра":

    Тръмп е Хитлер но в зародиш 🤣😀🤣😀❗ Всеки ден го повтарят тук! Мерц е Гьобелс но в зародиш❗

    10:45 05.04.2026

  • 16 Корави глави

    13 2 Отговор

    До коментар #13 от "Алис Вайдел":

    Чакат дизела да стане 5€. Малко търпение. Още месец.

    10:47 05.04.2026

  • 17 Неподписан

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лада искра":

    Кой ще кара този път Хонебу-то -вундервафе-то на победата,довело в/у райхстага знамето червено...

    10:57 05.04.2026

  • 18 Ти да видиш!

    13 1 Отговор
    Мръсните швабски либералтроцкисти се кръстили "консерватори"... После се чудите що у нас са същите боклуци с етикет "десни консерватори" - ГЕРБ, ДБ, остатъците от СДС, че и неоторцкистите от ПП.

    Коментиран от #26

    10:57 05.04.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Марк Мили":

    ".. Ще ви блъскат 30 года...."

    Дотук са ПЯТЬ года !!!
    Астават еще 25 ☝️😁

    Коментиран от #29

    10:58 05.04.2026

  • 20 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тавариш":

    Ооооо,Биби е там и изгарят сантасе ..

    10:58 05.04.2026

  • 21 демократ

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Лада искра":

    Ако не бяха тези Сесесере нямаше да има калашников ракета союз самолети ту-95 и тн тоест нямашр да има нищо

    11:15 05.04.2026

  • 22 демократ

    4 9 Отговор

    До коментар #13 от "Алис Вайдел":

    Това е цената Алис Вайдел да може да си купува дънки и кола свободбо а не да чака на виетнамците за долари за да влезне в корекома за уокмен да чака 50 години за лада петица и опашка по ред за печка раховец.

    11:16 05.04.2026

  • 23 Феникс

    10 1 Отговор
    А във България кога ще се случи? Или колонията може да си позволи само назначени спасители!

    11:23 05.04.2026

  • 24 Точен

    13 0 Отговор
    Има нещо, което статията премълчава. Ръстът на Алтернативе идва от това, че все повече немци със средни и сравнително високи доходи я подкрепят, а преди това са гласували за ХДС и СДП... Явно, икономиката на Германия не е добре, бях там 1 г и го видях с очите си и джоба си...

    11:27 05.04.2026

  • 25 Изгнила Лада

    1 10 Отговор

    До коментар #3 от "Лада искра":

    Нормално учат се от най-добрите във военното дело. Тъкмо да знаят как да мачкат червените боклуци. Вийте копейки!

    11:27 05.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хмммм

    6 0 Отговор
    Кога ще си заминава тоз?

    11:32 05.04.2026

  • 28 От "крайно дясна"

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лада искра":

    към крайно първа !

    11:36 05.04.2026

  • 29 "Владимир Путин, президент"

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":

    Хи хи хи
    оитали оная с ника "Владимир Путин резидент"

    - ти омъжена ли си ма ?
    - абее е..и и не питай, гладна съм........

    11:44 05.04.2026

  • 30 Дийн Рид

    4 0 Отговор
    Мерц не е Мерцедес.Браво на германците!

    11:51 05.04.2026

  • 31 Павел Пенев

    5 0 Отговор
    Така е и в цяла Европа с десните партии, но при изборите действат схемите на Боко и Шиши и те винаги не могат да вземат победата.

    11:54 05.04.2026

  • 32 26% рейтинг

    2 4 Отговор
    на “ Алтернатива за Германия” са крайно недостатъчни, за да управлява.

    11:55 05.04.2026

  • 33 Перо

    6 0 Отговор
    Браво на Алтернатива за Германия! Джендърията трябва да се мачка на всякъде и по всяко време!

    12:42 05.04.2026

  • 34 Анонимен

    4 1 Отговор
    Цялото население на страната прозря истината за пътя напред.Сегашното управление е заето повече с помощи за други държави,а си затваря очите за проблемите в страната.За в бъдеще всичко това ще бъде различно.Обикновеният германец ще работи за страната си като запретне ръкави и измете навън всички чуждопоклонници,нямащи нищо общо с миналото на страната .Енергията ще се доставя от атомни централи ,напук на партиите говорещи са слънце и вятър,велосипеди.Сполука.Нека самото Провидение е с вас....

    12:49 05.04.2026

  • 35 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    4 0 Отговор
    Кога ще се събуди и българският народ ???

    12:57 05.04.2026

  • 36 Трътлю

    5 0 Отговор
    Там има две партии: AfD и антигерманската сглобка на BlackRock Merz.

    13:41 05.04.2026

  • 37 Иван Иванов

    1 0 Отговор
    КАК ДА РАЗБИРАМ ТАЗИ СТАГИЯ - НА ВТОРО МЯСТО СА ПАРТИЯ ,,АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ,, С 26 ПРОЦЕНТА, А НА ПЪРВО МЯСТО С 25 ПРОЦЕНТА СА КОЛИЦИЯТА ХСС И ХДС - НЯМА НИКАКВА ЛОГИКА В ТОВА КЛАСИРАНЕ, НЕЩО ВИ КУЦА МНОГО ЯКО МАТЕМАТИКАТА ГОСПОДА ЖУРНАЛИСТИ.
    ИМАМ И ЕДИН ПРИНЦИПЕН ВЪПРОС - ,,АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ,, СА КРАЙНО ДЕСНИ ПО ВАШИТЕ ПИСАНИЯ И ГО ПОВТАРЯТЕ КАТО ЗАКЛИНАНИЕ НА ЗАКЛЕТИ СОРОСОИДИ . ЗАЩО ВСЯКА ПАРТИЯ КОЯТО НЕ Е ФАШИСТКА СЕ ПОДЛАГА НА РЕПРЕСИИ И ГОНЕНИЯ. СТРУВА МИ СЕ ЧЕ ПРИКАЗКАТА ,, СПЕТЕ СПОКОЙНО ДЕЦА ФАШИЗМА СИ ОТИДЕ ,, ЯРОСТНО Я ТУНИНГОВАТ И ЩЕ Я ЗАБРАНЯТ В ,,ДЕМОКРАТИЧНА,, ГЕРМАНИЯ.

    14:27 05.04.2026

  • 38 безпартиен

    0 0 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!!!

    21:41 05.04.2026

