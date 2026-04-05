Според ново социологическо проучване: „Алтернатива за Германия“ изпревари консерваторите на канцлера Мерц

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ изпревари консерваторите на канцлера Фридрих Мерц в ново социологическо проучване, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Християндемократическият съюз на Мерц и техният партньорски Християнсоциален съюз са загубили един процентен пункт, достигайки 25% според проучването на ИНСА за неделното издание на в. "Билд".
Позицията на "Алтернатива за Германия", най-голямата опозиционна партия в страната, остава непроменена спрямо миналата седмица с 26% рейтинг. Партията, известна с антиимигрантските си позиции, е под наблюдение от вътрешните разузнавателни служби заради екстремистките си възгледи, но през 2025 г. се изкачи на второ място на парламентарните избори.
На трето място са коалиционните партньори на Мерц - социалдемократите, които имат 13%, или с един процентен пункт по-малко спрямо предходното допитване.
Опозиционните сили на германските Зелени и „Левите“ остават непроменени на съответно 12% и 11%.
Допустимата грешка е 2,9 процентни пункта, като в допитването са били анкетирани 1199 участници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лада искра
10:20 05.04.2026
2 Лада искра
Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.
10:21 05.04.2026
3 Лада искра
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
10:21 05.04.2026
5 Хахаха
До коментар #1 от "Лада искра":Питай Тръмп 24 часовия- Холивудският Рамбо с двата ножа. Хахаха
10:25 05.04.2026
8 Казах вече
10:28 05.04.2026
9 Наблюдател
За справка: Румъния
10:28 05.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Марк Мили
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":ти ли си, бе шизи. Малко са три дня. Ще ви блъскат 30 года.
10:31 05.04.2026
12 Тавариш
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":гушвай китката и бегай до Ленин, трябва му партньор за сантасе.
10:35 05.04.2026
13 Алис Вайдел
10:39 05.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #1 от "Лада искра":Тръмп е Хитлер но в зародиш 🤣😀🤣😀❗ Всеки ден го повтарят тук! Мерц е Гьобелс но в зародиш❗
10:45 05.04.2026
16 Корави глави
До коментар #13 от "Алис Вайдел":Чакат дизела да стане 5€. Малко търпение. Още месец.
10:47 05.04.2026
17 Неподписан
До коментар #3 от "Лада искра":Кой ще кара този път Хонебу-то -вундервафе-то на победата,довело в/у райхстага знамето червено...
10:57 05.04.2026
18 Ти да видиш!
10:57 05.04.2026
19 Владимир Путин, президент
До коментар #11 от "Марк Мили":".. Ще ви блъскат 30 года...."
Дотук са ПЯТЬ года !!!
Астават еще 25 ☝️😁
10:58 05.04.2026
20 Атина Палада
До коментар #12 от "Тавариш":Ооооо,Биби е там и изгарят сантасе ..
10:58 05.04.2026
21 демократ
До коментар #3 от "Лада искра":Ако не бяха тези Сесесере нямаше да има калашников ракета союз самолети ту-95 и тн тоест нямашр да има нищо
11:15 05.04.2026
22 демократ
До коментар #13 от "Алис Вайдел":Това е цената Алис Вайдел да може да си купува дънки и кола свободбо а не да чака на виетнамците за долари за да влезне в корекома за уокмен да чака 50 години за лада петица и опашка по ред за печка раховец.
11:16 05.04.2026
25 Изгнила Лада
До коментар #3 от "Лада искра":Нормално учат се от най-добрите във военното дело. Тъкмо да знаят как да мачкат червените боклуци. Вийте копейки!
11:27 05.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
28 От "крайно дясна"
До коментар #1 от "Лада искра":към крайно първа !
11:36 05.04.2026
29 "Владимир Путин, президент"
До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":Хи хи хи
оитали оная с ника "Владимир Путин резидент"
- ти омъжена ли си ма ?
- абее е..и и не питай, гладна съм........
11:44 05.04.2026
37 Иван Иванов
ИМАМ И ЕДИН ПРИНЦИПЕН ВЪПРОС - ,,АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ,, СА КРАЙНО ДЕСНИ ПО ВАШИТЕ ПИСАНИЯ И ГО ПОВТАРЯТЕ КАТО ЗАКЛИНАНИЕ НА ЗАКЛЕТИ СОРОСОИДИ . ЗАЩО ВСЯКА ПАРТИЯ КОЯТО НЕ Е ФАШИСТКА СЕ ПОДЛАГА НА РЕПРЕСИИ И ГОНЕНИЯ. СТРУВА МИ СЕ ЧЕ ПРИКАЗКАТА ,, СПЕТЕ СПОКОЙНО ДЕЦА ФАШИЗМА СИ ОТИДЕ ,, ЯРОСТНО Я ТУНИНГОВАТ И ЩЕ Я ЗАБРАНЯТ В ,,ДЕМОКРАТИЧНА,, ГЕРМАНИЯ.
14:27 05.04.2026
