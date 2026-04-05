Според ново социологическо проучване: „Алтернатива за Германия“ изпревари консерваторите на канцлера Мерц

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ изпревари консерваторите на канцлера Фридрих Мерц в ново социологическо проучване, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Християндемократическият съюз на Мерц и техният партньорски Християнсоциален съюз са загубили един процентен пункт, достигайки 25% според проучването на ИНСА за неделното издание на в. "Билд".

Позицията на "Алтернатива за Германия", най-голямата опозиционна партия в страната, остава непроменена спрямо миналата седмица с 26% рейтинг. Партията, известна с антиимигрантските си позиции, е под наблюдение от вътрешните разузнавателни служби заради екстремистките си възгледи, но през 2025 г. се изкачи на второ място на парламентарните избори.

На трето място са коалиционните партньори на Мерц - социалдемократите, които имат 13%, или с един процентен пункт по-малко спрямо предходното допитване.

Опозиционните сили на германските Зелени и „Левите“ остават непроменени на съответно 12% и 11%.

Допустимата грешка е 2,9 процентни пункта, като в допитването са били анкетирани 1199 участници.