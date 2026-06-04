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Провал за Германия в Съвета за сигурност: Шамар за Мерц

Провал за Германия в Съвета за сигурност: Шамар за Мерц

4 Юни, 2026 14:32 2 446 37

  • фридрих мерц-
  • аналена бербок-
  • съвет за сигурност-
  • оон-
  • германия

Германия искаше да получи място в Съвета за сигурност на ООН, но не успя

Провал за Германия в Съвета за сигурност: Шамар за Мерц - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

С каменно изражение на лицето германският външен министър Йохан Вадефул посрещна резултатите от тайното гласуване, обявени от неговата предшественичка и настояща председателка на Общото събрание на ООН Аналена Бербок: още в първия тур Португалия и Австрия постигнаха необходимото мнозинство от две трети за място в Съвета за сигурност на ООН. Португалия получи 134 гласа, Австрия получи 131, а Германия остана трета със 104 гласа.

„За всички нас това е истинско разочарование Не искам да го премълчавам“, заяви Вадефул по-късно в новините на обществения канал АРД. Мрачното настроение в германската делегация се обяснява и с това, че до последния момент се е смятало, че ще бъдат достатъчни многото разговори, проведени от първия германски дипломат от петък насам в Ню Йорк. Непосредствено преди самото гласуване списъкът с предполагаемите държави поддръжници на германската кандидатура изглеждаше достатъчно дълъг, разяснява медията.

Съпротива от страна на Русия или твърде закъсняла кампания

Още по-голямо беше учудването от това колко явна се оказа преднината на Португалия и Австрия още на първия тур. "Естествено, трябва да отчетем и това, че има и някои, които са работели срещу нас. Русия е добър пример за това. Те, разбира се, нямат интерес от това силен поддръжник на Украйна да влезе като член“, посочи германският външен министър Вадефул.

Други причини посочва Даниел Форти, експерт по въпросите на ООН в аналитичния център „Международна кризисна група": „Двете други държави (Португалия и Австрия - б.ред.) започнаха да агитират за гласове много по-рано. А Германия е била член на Съвета за сигурност много по-често. Много държави обаче искат по-справедливо разпределение на местата в Съвета за сигурност.“

По-малките държави вече не искат да приемат претенцията на Германия да бъде представена в Съвета за сигурност на ООН на всеки осем години, само защото е един от големите платци на световната организация, става ясно още от публикацията на АРД.

Прекалена близост с Израел?

Експертът на ООН Форти посочва още една причина: близките отношения на Германия с Израел, макар че външният министър Вадефул счита това за преувеличено. „Има огромно мнозинство сред държавите членки на ООН, които през последните години подкрепяха Палестина и са силно загрижени за войната на Израел в Газа и на Западния бряг“, аргументира се Форти.

И политическите реакции в Берлин сочат в тази посока: съпредседателят на Левицата Ян ван Акен заяви, че Германия има двойствена позиция по горещите конфликти – сегашния в Иран и преди това относно действията на САЩ във Венецуела. За външнополитическия говорител на социалдемократите в Бундестага Адис Ахметович Германия изглежда губи доверие в международен план.

Сред оценките имаше и такива като „шамар за Мерц", „тежко поражение" и „позор". Така например експертката по въпросите на отбраната от партията на Зелените Агнешка Бругер хвърли вината за „тази позорна загуба" лично върху канцлера Мерц и външния министър Вадефул. Според нея германското правителство „е направило твърде малко, за да подкрепи тази кандидатура с модерни идеи“, цитира думите ѝ АРД.

Говорителят по външната политика на фракцията на „Алтернатива за Германия" (АзГ) в Бундестага Маркус Фронмайер заяви, че провалът на Германия не е случаен, а е „резултат от дългогодишна, идеологически сляпа и откъсната от реалността външна политика, която изолира Германия на международната сцена и пренебрегва нейните собствени интереси“.

Мерц поздрави Австрия и Португалия

След гласуването германският канцлер Фридрих Мерц поздрави новоизбраните непостоянни членове на Съвета за сигурност, и по-специално конкурентите Португалия и Австрия.

Зимбабве и Тринидад и Тобаго бяха избрани без конкуренция за местата, запазени за съответните им региони в Съвета за сигурност на ООН. Последното, пето вакантно място, полагащо се на страна от Азиатско-тихоокеанския регион, беше спечелено от Киргизстан, който се наложи над Филипините.

Автори: Кристина Нагел ARD | Мартин Ганзлмайер ARD


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    43 2 Отговор
    Провал за Райха.

    14:34 04.06.2026

  • 2 Ми ся..

    32 0 Отговор
    Бербокчето Ко ша я правим

    Коментиран от #20, #24

    14:35 04.06.2026

  • 3 Нещастници

    40 3 Отговор
    фашистите и лицемерите не ги обичат

    14:35 04.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    26 2 Отговор
    От Европа само Германия и България изнасят оръжие за Израел.

    Коментиран от #27

    14:37 04.06.2026

  • 5 Голям праз

    21 1 Отговор
    Кой германците си изгонихме от Германия, та ще се циганин с това и без това Германия е оциганена

    14:37 04.06.2026

  • 6 Гюнтер

    21 1 Отговор
    О , майне , клайне , швайне , Мерц !

    14:38 04.06.2026

  • 7 От Дортмунд

    20 1 Отговор
    Що не ни щете, оооу .., найш къв протест ще ви спретнем с кака Бербок

    14:39 04.06.2026

  • 8 истината

    35 4 Отговор
    Единствената причина е, че се опитвате да възродите нацизма и да разпалите нова световна война. Даже вече воювате срещу Русия чрез Украйна. Това е причината. Затова никой не ви иска. Нацисти.

    14:39 04.06.2026

  • 9 Кръгъл като топка

    14 0 Отговор
    Намерете взаимовръзката между думите:

    Бръсне
    Кой
    Слива

    14:41 04.06.2026

  • 10 кой му дреме

    27 1 Отговор
    що бе нал вчера плашеше руснаците че щяли да умрьт

    14:41 04.06.2026

  • 11 Бербок е подигравка с оон

    31 0 Отговор
    Германците не разбраха, че най-"успешната" им реклама е Бербок. Умориха се всички от плиткоумни и луди представители.

    Коментиран от #14

    14:42 04.06.2026

  • 12 Иван

    22 0 Отговор
    Прекалена близост......нацисти и нацисти.

    14:42 04.06.2026

  • 13 Аналена,

    21 0 Отговор
    Нищо не направи. Защо я сложиха там? Нали можела да скача на батут. Явно не е скачала достатъчно. А пък сега Мерц бил виновен.

    Коментиран от #17

    14:43 04.06.2026

  • 14 Иван

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бербок е подигравка с оон":

    Киргизихстан.

    14:43 04.06.2026

  • 15 Това е добре

    16 0 Отговор
    Тръмп и Си спряха да плащат такси на ООН

    14:44 04.06.2026

  • 16 Иван

    11 0 Отговор
    Шмерц.

    14:45 04.06.2026

  • 17 Те ще сформират акробатична

    16 0 Отговор

    До коментар #13 от "Аналена,":

    Двойка
    Щото са двойкаджии за германците
    Пък и на Дпйчланд много и дреме за ООН

    14:46 04.06.2026

  • 18 Kaлпазанин

    23 0 Отговор
    Има ли някоя от европейските държави тежест във вземането на решения , и покажете ни една .това показва че ЕС се управлява от идиоти ,и е под контрола на Ротшилд

    Коментиран от #21

    14:48 04.06.2026

  • 19 ООН е образувано от финансовата кабала

    15 0 Отговор
    Никога не е в действително оказвала разрешаване на конфликтите

    Те създаваха проказа, която замаскираха с някакви ,,социални мерки"

    14:49 04.06.2026

  • 20 Пилотът Гошу

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ми ся..":

    Завъртаме я на 360 градуса…

    14:51 04.06.2026

  • 21 Ротшилд

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Kaлпазанин":

    Аз създадох ООН.Да беше ме уважил

    Коментиран от #31

    14:52 04.06.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    21 0 Отговор
    Разбира се пак Русия им е виновна...

    14:53 04.06.2026

  • 23 Хмм

    23 0 Отговор
    немкинята лайен побърка европейците с ковид мерките, ваксините, непрекъснатите глоби за какво ли не, но не и за Германия, пет страни в еврозоната имат дефицит, но тя открива процедура само срещу България, никакви принципи, никакви правила

    14:55 04.06.2026

  • 24 Фон дер Миндер

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ми ся..":

    Не забравяй, че е професионална скачачка на батут! Силно подценена професия , но не и в цирковия браш. Не е за пренебрегване .

    14:56 04.06.2026

  • 25 Анонимен

    8 0 Отговор
    Прекалената близост на съвременните поклонници към задокеанските им дружки е очевидна.Построяването на цял комплекс в центъра на столицата им е самобичуване,към което е подтиквано от определени кръгове.Близостта с жълтите шестолъчки се превърна неусетно и трайно в символ верую...

    14:59 04.06.2026

  • 26 Технически Немците са аут но

    5 0 Отговор
    реално са вътре, по добрият вариант да оставят австрийските Германци да управляват, Германия след втората световна винаги действа косвено.

    15:00 04.06.2026

  • 27 Истината е нужна

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Мнооого си информиран???САЩ не изнасят, а чакат разрешение от ц.ървули като теб! С М Е Х !!!
    Производство и продажба на оръжие и боеприпаси е по-печелившо от наркотрафик!!!

    15:02 04.06.2026

  • 28 Теслатъ

    9 0 Отговор
    От Мерц, стана на Шмерц!!! -))))))))

    15:03 04.06.2026

  • 29 С указ на президента на Германия

    4 0 Отговор
    Глупенфюрер Мерц се повишава в чин със звания дуракенфюрер.
    Назначава се нов началник на Бундесвера с чин Бундесвебашия.

    15:07 04.06.2026

  • 30 трябва

    5 0 Отговор
    да приемат Германия за постоянен член на СС на ООН, ама след като AfD(или такава без лгбти) дойдат на власт. Другите партии на швабите все ги влече към лумпенизация или реваншизъм......

    15:15 04.06.2026

  • 31 мноу

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ротшилд":

    бъркаш, оонето създадоха ссср и сащ след всв

    15:21 04.06.2026

  • 32 Хмм

    8 0 Отговор
    искат всички постове навсякъде да са техни - лайен, бербок, сега този че губи властта в Германия

    15:23 04.06.2026

  • 33 Госあ

    6 0 Отговор
    Какви места за Германия и Япония, ве ? Това са агресори срещу които трябват съвети за сигурност !

    15:30 04.06.2026

  • 34 Рублевка

    3 0 Отговор
    Подпалвачите на две световни войни трябва да бъдат разединени на четири части от съюзническата коалиция и името Германия да бъде забранено во веки веков!

    15:36 04.06.2026

  • 35 Изпаднал германец

    3 0 Отговор
    Фашаги, още тежи от миналата световна война, а и сте си еврейско-американска колония в момента

    15:39 04.06.2026

  • 36 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Наследниците на райха нямат място в никакъв съвет за някаква сигурност! Знай си мястото изпаднал германец, гълтай и бачкай!

    15:39 04.06.2026

  • 37 Ееееее

    0 0 Отговор
    Аналния Бербо я бях забравил, сега нали я замести естонската пръчка какъв в медииното пространство …. Ама тея изцепки толкова се помнят

    16:03 04.06.2026

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