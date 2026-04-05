Тръмп: Вторият член на екипажа на сваления Ф-15 е спасен и е в стабилно състояние

5 Април, 2026 12:44 2 612 137

Президентът Доналд Тръмп съобщи за успешна спасителна операция, извършена на територията на Иран, при която е открит и евакуиран вторият пилот

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вторият член на екипажа на американски изтребител Ф-15, свален над Иран, е „жив и здрав“ след като е бил спасен от американските военни. Това съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му военнослужещият е с наранявания, но състоянието му се очаква да се подобри. Тръмп определи мисията по спасяването като „една от най-смелите спасителни операции в историята на САЩ“.

Първият пилот на същия самолет вече е бил евакуиран от американски специални части малко след инцидента със свалянето на машината в петък. Изтребителят Ф-15E е бил свален над Иран, което е породило опасения във Вашингтон, че екипажът може да попадне в плен.

Според Тръмп информацията за първия спасен пилот не е била публично оповестена по-рано, за да не се компрометира втората операция.

Медийни публикации твърдят, че американски командоси са били разположени в южен Иран, за да предотвратят залавянето на втория член на екипажа, който е бил офицер по оръжейните системи.

Ирански медии съобщават за активни бойни действия в района на операцията, както и за твърдения, че някои американски въздушни средства са били унищожени по време на мисията.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МАЙ 40 Ф35-ЦИ

    43 18 Отговор
    Онази вечер са дали фира на паркинга в цион.

    Коментиран от #6, #7, #21, #41, #66

    12:45 05.04.2026

  • 2 Тираджия

    56 14 Отговор
    Много лъже този старец!

    12:45 05.04.2026

  • 3 ФАКТ

    13 47 Отговор
    Владимир Пуслер - най-големият г лпак на планетата. Западът го плаши че ще влезе прако във войната в Украйна и той им вярва.

    Коментиран от #9

    12:45 05.04.2026

  • 4 Симеон три

    25 8 Отговор
    вервам ти

    12:47 05.04.2026

  • 5 666

    41 12 Отговор
    Къде са демократичните соросови септични ями и защо не квичат за непредизвиканата агресия на американския режим?

    Коментиран от #13

    12:47 05.04.2026

  • 6 Бау

    26 41 Отговор

    До коментар #1 от "МАЙ 40 Ф35-ЦИ":

    Не били 40 а 400 и не били Ф-35 а мокрите гащи на ватенки дето вече 30 години не могат да пръкнат такъв самолет.

    Коментиран от #30

    12:47 05.04.2026

  • 7 Смех с копейки

    21 26 Отговор

    До коментар #1 от "МАЙ 40 Ф35-ЦИ":

    Не сме МАЙ.Април е още 🤣

    Коментиран от #15

    12:47 05.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 редник Райън

    41 16 Отговор
    А колко броя солджъри изгубихте с падналите 2 хеликоптера и 1 щурмовик покрай това спасяване?

    Коментиран от #19, #70

    12:48 05.04.2026

  • 11 демократ

    15 28 Отговор
    Стелт технологията обезсмисли пво.

    Коментиран от #17

    12:48 05.04.2026

  • 12 Софиянец

    36 13 Отговор
    Този пак лъже, за да си спаси кожата! Няма да се учудя, ако иранците са го хванали, а тръмпака лъже, за да не му се налага да преговаря 😂😂😂

    12:48 05.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 гледали

    6 6 Отговор
    ли сте трилъра "капитан Филипс" с Том Ханкс??? нещо от този сорт 😂😂😂

    12:49 05.04.2026

  • 15 ТЪП БАНДЕР

    12 12 Отговор

    До коментар #7 от "Смех с копейки":

    И през Май още 40.

    Коментиран от #29

    12:49 05.04.2026

  • 16 Лост

    19 6 Отговор
    Очаквайте скоро продължението на "Спасяването на редник Райън".

    12:49 05.04.2026

  • 17 Хихихи

    16 11 Отговор

    До коментар #11 от "демократ":

    Това само в кухите жълтопаветни глави може да се роди! 🤭

    12:49 05.04.2026

  • 18 Рижав антихрист

    42 14 Отговор
    И какво толкова са направили каубоите? Пилотът им се е скрил в някоя дупка в скалите, пуснал си е спасителния сигнал, американците са го засекли, спуснали са се "героично" да си го проберат, а иранците отстрани са чакали спасителните самолети и хеликоптери и само са се прицелили. И естествено знаем резултата от спасителната им операция-спасен важен сериен убиец с пагони от отлично организирана държавна банда от главорези и унищожени още два американски самолетаа.

    12:49 05.04.2026

  • 19 А как е бизнесът на Кобзон?

    13 14 Отговор

    До коментар #10 от "редник Райън":

    Върви ли?

    Коментиран от #24

    12:49 05.04.2026

  • 20 Блуб

    5 9 Отговор
    За малко Иран да спечели войната и да излови тъпите американци

    12:50 05.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Стойко

    14 9 Отговор
    Ясно! Тръмпка го е писал KIA и сега лъже героично!

    12:51 05.04.2026

  • 23 КАЯ КАЛАС

    24 6 Отговор
    Казала, че свалянето на американски самолет е ЕВРОНЕВЪЗМОЖНО.

    Коментиран от #25

    12:52 05.04.2026

  • 24 Варненец

    25 6 Отговор

    До коментар #19 от "А как е бизнесът на Кобзон?":

    Не знаем, но виж в 404 вече се колят като прасета, за да избягат от мобилизация 😅, а Зеля и жени започна "законно" да праща на фронта, хахахах

    Коментиран от #126

    12:53 05.04.2026

  • 25 Ол1гофрен,

    6 19 Отговор

    До коментар #23 от "КАЯ КАЛАС":

    Това по руският Интернет ли го гледа?

    Коментиран от #31, #132

    12:53 05.04.2026

  • 26 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС

    19 8 Отговор

    До коментар #21 от "МАЙ":

    Пак се отлага.

    Коментиран от #33

    12:53 05.04.2026

  • 27 2 члена

    10 16 Отговор
    не можаха да хванат иранците!

    Коментиран от #49

    12:54 05.04.2026

  • 28 Истината

    28 12 Отговор
    Този от един месец лъже по 4 пъти на ден, та сега защо да му вярваме?
    Да не се окаже после, че "спасения" пилот по случайност е умрял от ковид 🤭

    12:54 05.04.2026

  • 29 Ол1гофрен,

    7 8 Отговор

    До коментар #15 от "ТЪП БАНДЕР":

    Добре.

    12:54 05.04.2026

  • 30 Атина Палада

    16 13 Отговор

    До коментар #6 от "Бау":

    За Ф35 американските пилоти казват,че били учили за пилоти а не за водолази:))) Вероятността Ф35 да не паднел в океаните била 1%:))) В 99% ф35 падали :) Затова вече американските пилоти при обучението си за пилоти,им въвели и обучение за водолази.

    Коментиран от #47, #55, #59, #114

    12:55 05.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ъъъъ

    28 8 Отговор
    На цената на, какви загуби е спасен вторият пилот? Свалени хеликоптери, пленени "тюлени", институтът по войната мълчи като зъг! За голямото бягство от арабските страни/съюзници наречено евакуация и зарязаното военно и лично имущество (общо взето по долни гащи), колко много интересни теми за коментари от ISW !🤔

    Коментиран от #39, #106

    12:55 05.04.2026

  • 33 Гресирана ватенка

    8 18 Отговор

    До коментар #26 от "ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС":

    Да няма 60 километрова танкова колона пред Техеран?

    Коментиран от #43

    12:56 05.04.2026

  • 34 Още поне 15 са дали фира

    25 9 Отговор
    с двата паднали хеликоптера и самолета от спасителната мисия, само за да може тоя ненормалник да каже пред мисирките - спасихме един (вече негоден за служба) пилот.

    12:56 05.04.2026

  • 35 Моджтаба

    8 10 Отговор
    За малко да хвана втория член на Тръмп!

    12:56 05.04.2026

  • 36 Кико

    15 6 Отговор
    Жълтопаветните дбили сега за кой са? За сащ или за ес? Или са изпаднали в ступор 😅😂😂

    12:56 05.04.2026

  • 37 Иранците

    8 7 Отговор
    Какво ли штяха да му правят на втория,па и на първия?

    Коментиран от #50

    12:56 05.04.2026

  • 38 В това е разлика

    11 14 Отговор
    За 2- ма бойци се оправи всичко възможно а в...ПУТ..киновия МИР,..2 МИЛИОНА УЗКОГЛАЗА ЛЕШ ,...НЕ ЧИНЯТ И...ПУКНАТА КО ПЕЙКА

    12:56 05.04.2026

  • 39 Ол1гофрен,

    7 16 Отговор

    До коментар #32 от "Ъъъъ":

    И това ли го гледа в руският Интернет?

    Коментиран от #77

    12:57 05.04.2026

  • 40 Гост

    19 9 Отговор
    То и на Луната бяха ходили 69а.

    Коментиран от #57

    12:57 05.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    23 7 Отговор
    САЩ и Израел защо нападнаха Иран?

    Коментиран от #51, #60

    12:57 05.04.2026

  • 43 Хихихи

    16 9 Отговор

    До коментар #33 от "Гресирана ватенка":

    То и в Москва има такава - нарочат я позора на нату и е изложба на разгромени натовски железа 😂

    12:57 05.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Анонимен

    5 3 Отговор
    Това е война не на живот ,а на смърт.Който се предаде го очаква мъчително преселение в отвъдното.Такива са указанията за съдбата на пленниците в конфликта.Каквото повикало,това се е обадило....

    12:58 05.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ТЪП БАНДЕР

    20 8 Отговор
    Всички фашизирани бандери подкрепят непредизвиканата и пълномащабна агресия на САЩ и Израел срещу Иран.

    Коментиран от #53

    12:59 05.04.2026

  • 49 Гърмеж

    15 8 Отговор

    До коментар #27 от "2 члена":

    За какво им са 2 члена, като опуцаха няколко хвърчила? На америчките този петел им излезе златен, няколко десетки милиона, за репутация да не говорим.

    12:59 05.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Карлуково

    6 7 Отговор

    До коментар #42 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":

    Привет!

    13:00 05.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 КСИР

    11 7 Отговор

    До коментар #45 от "Аятолаха":

    Нищо подобно, директно ги пращаме при шейтаните в ада, както руснаците пращат yкронацитaта при батко им Бандера.

    13:01 05.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тръмп

    11 0 Отговор
    Олеле!Хванаха ми члена!

    13:02 05.04.2026

  • 57 Що бе ТПК?

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Гост":

    Всеки момент пак ще кацнат.

    13:02 05.04.2026

  • 58 Трудна мишена 2

    2 1 Отговор
    Лов на членове в иранските планини!

    13:04 05.04.2026

  • 59 Ол1гофрен,

    6 7 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    И това ли го гледа по руският Интернет?

    Коментиран от #63

    13:05 05.04.2026

  • 60 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":

    Да сложат край на монетарната система..Друго не виждам какво може да се случи.

    Коментиран от #64, #69, #75

    13:05 05.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 демократ

    4 5 Отговор
    Авиацията обезсмисли сухопътните сили.Танковете бмп бтр и тн. са за музея

    13:06 05.04.2026

  • 63 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #59 от "Ол1гофрен,":

    И по руския и по американския и по гръцкия...абе навсякъде..

    13:07 05.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Трагично

    5 4 Отговор
    Американците са като на екскурзия.

    Коментиран от #74

    13:08 05.04.2026

  • 66 Санитар от Карлуково

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "МАЙ 40 Ф35-ЦИ":

    В главата ти???

    13:08 05.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Истинско обещание 🇮🇷🇺🇦

    6 5 Отговор
    ФАЛШИВА НОВИНА

    13:09 05.04.2026

  • 69 Смех с ватенки

    8 6 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    В русия всички банкомати са блокирани.Приемат се пари само в брой.Ако нямаш в брой-глад!

    Коментиран от #76, #82

    13:10 05.04.2026

  • 70 старшина Тагаренко

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "редник Райън":

    два ц130 и два блек хоука са отишли зиян.

    13:11 05.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 вярваме ти да знаеш

    4 2 Отговор
    Както беше победил досега няколко пъти Исламската република. Продължавайте да мачкате по същия начин, т.е. продължавайте да печелите поне още 199 пъти до края ...

    13:11 05.04.2026

  • 74 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #65 от "Трагично":

    Екскурзиантско ли е да висиш по колесниците?

    Коментиран от #81

    13:11 05.04.2026

  • 75 Оди у Въш.кар.истан

    5 5 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #80, #101

    13:11 05.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ъъъъ не!

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ол1гофрен,":

    Гледам само американски канали! Разбира се не пропагандните!

    13:12 05.04.2026

  • 78 Ердоган

    9 4 Отговор
    Копейки, Тръмп ви показа от къде Холивуд си прави сценариите по действителен случай

    Коментиран от #85

    13:12 05.04.2026

  • 79 Лъжа.

    9 9 Отговор
    Показаха терориста пилот иранската телевизия.
    Тоя не му вярвайте

    Коментиран от #93, #135

    13:12 05.04.2026

  • 80 Киро Ваксинатора, на парапета

    5 3 Отговор

    До коментар #75 от "Оди у Въш.кар.истан":

    Има още работа тука - да трепеме евроатлантици.

    13:13 05.04.2026

  • 81 хаха

    0 3 Отговор

    До коментар #74 от "Атина Палада":

    като ски лифт е

    13:13 05.04.2026

  • 82 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #69 от "Смех с ватенки":

    Това в Европа,но ти го приписваш на Русия..

    Коментиран от #84, #86

    13:13 05.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Смех с ватенки

    5 3 Отговор

    До коментар #82 от "Атина Палада":

    Точно преди 20 минути го гледах.

    Коментиран от #87

    13:15 05.04.2026

  • 85 Сюлейман Пейръси, евреина педофил

    4 9 Отговор

    До коментар #78 от "Ердоган":

    Ердоган е ходеща мумия, паркинсона го приключи. Предаде мюсюлмански свят и стана еврейска подлога - слуга на зеленю и хитлеряху.

    13:15 05.04.2026

  • 86 Ол1гофрен,

    4 4 Отговор

    До коментар #82 от "Атина Палада":

    Къде е Европа да блокирани банкоматите?

    Коментиран от #91

    13:16 05.04.2026

  • 87 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #84 от "Смех с ватенки":

    Гледал си за Европа,но го приписа на Русия..

    13:17 05.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Я кажете или напишете

    7 3 Отговор
    какво стана с мисията до луната.

    13:18 05.04.2026

  • 90 az СВО Победа 80

    5 9 Отговор
    Накратко:

    1. Операцията е била наистина безумно рискована.
    2. Американците са организирали импровизирано летище в пустощта на 400 км. от иракската граница на иранска територия, близо до гр. Исфахан.
    3. Там са кацнали два самолета С-130 (HC-130J Combat King) и вертолет MH-6 Little Bird. Обаче по технически причини не са могли да излетят обратно.
    4.Американците изпращат още три С-130 (HC-130J Combat King) да приберат живата им сила, а авариралите два самолета и един вертолет взривяват, за да не попаднат в ръцете на иранците.
    5.Операцията показва, че иранците не са готови да отблъсват изненадващ десант, стоварен чувствително дълбоко на тяхна територия и технически недоброто състояние на американската авиация.

    Коментиран от #94

    13:19 05.04.2026

  • 91 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #86 от "Ол1гофрен,":

    Преди 20 минути го гледах за Европа:))))

    13:21 05.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Санитар от Карлуково

    6 3 Отговор

    До коментар #79 от "Лъжа.":

    Пилота продължаваш ли да го виждаш?

    13:22 05.04.2026

  • 94 Голема работа

    12 3 Отговор

    До коментар #90 от "az СВО Победа 80":

    Щом кравите имат излишни пари да плащат за хрумванията на лудия риж клоун, нека се забавляват.

    Коментиран от #97

    13:22 05.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 стоян георгиев

    5 5 Отговор
    Никой не даде подробности за състоянието на пилота ,обиждали ли са го ?

    13:24 05.04.2026

  • 97 Дон Корлеоне

    6 2 Отговор

    До коментар #94 от "Голема работа":

    Хаяско що не печата долари?

    Коментиран от #100

    13:24 05.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 койдазнай

    8 6 Отговор
    Стабилно състояние - разбирай умрял в Ирански затвор преди 3 дена. Сега почват пазърлъците, да му върна остатъците от тялото.

    Коментиран от #102

    13:26 05.04.2026

  • 100 пиночет

    3 3 Отговор

    До коментар #97 от "Дон Корлеоне":

    Дон Корлеоне ,ти като печаташ само кафяви печати ,що не си се замогнал още 😂😂😂 ?

    13:27 05.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 демократ

    7 3 Отговор

    До коментар #99 от "койдазнай":

    Германофилите винаги сте били тъ пи парчета

    Коментиран от #103

    13:29 05.04.2026

  • 103 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #102 от "демократ":

    Суссс бре небинарна Юююю Доооо !

    13:32 05.04.2026

  • 104 Ами

    6 5 Отговор
    Майорът си е "жив и здрав" но си е при иранците.
    Сега въпросът е кой ще спасява "спасителите" :)

    13:33 05.04.2026

  • 105 Трънчо доказа

    9 3 Отговор
    че не може да му се вярва.
    Освен лъжец, се оказа и крадец на петрол.

    13:36 05.04.2026

  • 106 Казуар

    7 5 Отговор

    До коментар #32 от "Ъъъъ":

    Аджамия, помисли с кухата глава, ако има свалени хеликоптери и убити американци, иранците веднага ще разпространят снимки.

    13:37 05.04.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 ПРОГРЕСИВЕН КУПЕЙКИН

    5 3 Отговор
    ИНТЕРЕСНО
    БУЛГАРКУПЕЙКА МАЙ ПОВЕЧЕ СЪЖАЛЯВА
    ЧЕ ЧЕХЛИТЕ ОТ ПЛЕМЕТО НА АЛАДИН
    НЕ СА ГО ЗАЛОВИЛИ ОТ КОЛКОТО
    САМОТО ПЛЕМЕ,МАЙ.......

    13:44 05.04.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 До смех с ватенки

    7 6 Отговор
    Ниско интелигентно същество ,то по телевизиите на Гейевропа казват , че не внасят газ от РФ , но излезе статистика за първото тримесичие за 2026 Гейевропа е внесла рекордно количество газ от РФ откакто РФ има договори с Европа та така само Лъжи за промити мозъци .

    Коментиран от #113

    13:46 05.04.2026

  • 112 факуса

    2 4 Отговор
    а нещо снимки как се възстановяват нема,само голи фалби от крейзито

    13:50 05.04.2026

  • 113 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #111 от "До смех с ватенки":

    И колко милиарда получи Путин от ЕС за износа на газ, че нещо не са разбра....

    13:52 05.04.2026

  • 114 😉........

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Гениално🤣... това ли е върха на цялостното ти творчество🤣

    13:53 05.04.2026

  • 115 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    5 0 Отговор
    Разбих аятоласите, освободих американец....

    13:53 05.04.2026

  • 116 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 2 Отговор
    Сега първо наказвам, после казвам....

    13:55 05.04.2026

  • 117 Болен мозък

    5 2 Отговор
    Говори се, че робот спасил пилота. Пуснали го от самолета с тънка невидима нишка, закачил се за пилота и моментално го изтеглили. Аятоласите мислели че са им пуснали бомба.....било е като в холивудски военен екшън

    Коментиран от #128, #134

    13:57 05.04.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Макробиолог

    7 2 Отговор
    Да приемем че е спасен.Това прави ли тая война по смислена?

    14:04 05.04.2026

  • 120 az СВО Победа 80

    9 3 Отговор
    Опитах няколко пъти да напиша техниката, която американците загубиха в спасителната операция по брой и вид, но факти отказва да ми публикува коментара.
    Накратко загубени са общо 11 броя хеликоптери и самолети, БПЛА без да броим Ф-15.

    Коментиран от #123, #124, #127, #130

    14:05 05.04.2026

  • 121 Макробиолог

    5 3 Отговор
    След мен и потоп,не е добра стратегия.Нито Иран ще бъде опитомен,нито Китай ще остане без нефт.

    14:06 05.04.2026

  • 122 Макробиолог

    4 2 Отговор
    Може би наистина е нужно целия регион даващ една трета от нефта и газа на света да бъде опустошен ,за да се стигне до извода че тая политика ще вкара всички в каменния век.

    14:12 05.04.2026

  • 123 Е па

    2 3 Отговор

    До коментар #120 от "az СВО Победа 80":

    Опитай пак ако си нямаш друга работа 😁🤣

    Коментиран от #125

    14:15 05.04.2026

  • 124 az СВО Победа 80

    3 1 Отговор

    До коментар #120 от "az СВО Победа 80":

    Който има желание може да научи от коментарът ми в Дир.бг от 13.57.12ч.
    Там го публикуваха.

    14:17 05.04.2026

  • 125 az СВО Победа 80

    4 0 Отговор

    До коментар #123 от "Е па":

    🤣🤣🤣
    Добър коментар! Смях се з глас

    14:20 05.04.2026

  • 126 Неговият син

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Варненец":

    на фронта ли е или в бункера при мамчето.

    14:24 05.04.2026

  • 127 Вили

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "az СВО Победа 80":

    Колкото си прав, толкова да си здрав.

    14:35 05.04.2026

  • 128 Никъв

    1 4 Отговор

    До коментар #117 от "Болен мозък":

    майтап няма. Като те подпука американско джепане...... почват да ти се привиждат извъземни.

    14:37 05.04.2026

  • 129 Георгиев

    3 2 Отговор
    Хайде, направете пълнометражен филм. Ще ви видя кого ще спасявате следващия път - пилотът или спасителите. Тия номера са за пред американците. Я да направят десант на онзи остров с терминал, та да видим ще спасяват ли или ще се чудят как да си съберат труповете.
    Това трябва да се спре! Да му измислят на рижавия тактика как да излезе победител и след оттегляне. Да остави Натаняху да си чука главата сам.

    Коментиран от #131

    14:47 05.04.2026

  • 130 Я пъ тоа

    3 2 Отговор

    До коментар #120 от "az СВО Победа 80":

    Напиши и колко и ква техника са загубили аятоласите....за сравнение де....всичко е мазало...

    16:37 05.04.2026

  • 131 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 6 Отговор

    До коментар #129 от "Георгиев":

    Едни руснаци спасяваха пилоти от един руски изтребител в Сирия...половината спасители ги избиха някакви местни, барабар с хеликоптерите им.

    16:39 05.04.2026

  • 132 си пън

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ол1гофрен,":

    и ол1гофрен

    16:48 05.04.2026

  • 133 Боко

    3 1 Отговор
    уса трябва да сложат изисквания за менталното здраве на президентите🤪

    17:23 05.04.2026

  • 134 Ха хи хо

    2 2 Отговор

    До коментар #117 от "Болен мозък":

    Да по филмите го има този вариант на спасяване. Нещо като балон, самолета го захваща без да каца и прибира закаченото за него. Всъщност в случая американците са използвали старо асфалтирано летище използвано от селскостопанска авиация. В близост е имало магистрала, видяни са, иранците са стреляли отдалеч включително с митомети. Разумно не са правили опит да се доближат. По първоначални данни два самолета и два хеликоптера са дали фира.

    17:24 05.04.2026

  • 135 Лондон

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "Лъжа.":

    Да не би айтолаха без чаршаф да са показали и обръснат ???

    18:44 05.04.2026

  • 136 Болен мозък

    1 2 Отговор
    Говори се, че робот спасил пилота. Пуснали го от самолета с тънка невидима нишка, закачил се за пилота и моментално го изтеглили. Аятоласите мислели че са им пуснали бомби

    20:26 05.04.2026

  • 137 На щЕта им е

    2 0 Отговор
    Стана традиция да не им върви на американците в иранската пустиня. Не за първи път сами си взривяват самолетите и вертолетите. Някъде 80-та година се опитаха да освободят с операция "Орлов нокът" заложниците от американското посолство чрез командоси. Та тогава си само гръмнаха един С-130 и няколко вертолета и панически избягаха.

    21:53 05.04.2026