Тръмп: Вторият член на екипажа на сваления Ф-15 е спасен и е в стабилно състояние

Вторият член на екипажа на американски изтребител Ф-15, свален над Иран, е „жив и здрав“ след като е бил спасен от американските военни. Това съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
По думите му военнослужещият е с наранявания, но състоянието му се очаква да се подобри. Тръмп определи мисията по спасяването като „една от най-смелите спасителни операции в историята на САЩ“.
Първият пилот на същия самолет вече е бил евакуиран от американски специални части малко след инцидента със свалянето на машината в петък. Изтребителят Ф-15E е бил свален над Иран, което е породило опасения във Вашингтон, че екипажът може да попадне в плен.
Според Тръмп информацията за първия спасен пилот не е била публично оповестена по-рано, за да не се компрометира втората операция.
Медийни публикации твърдят, че американски командоси са били разположени в южен Иран, за да предотвратят залавянето на втория член на екипажа, който е бил офицер по оръжейните системи.
Ирански медии съобщават за активни бойни действия в района на операцията, както и за твърдения, че някои американски въздушни средства са били унищожени по време на мисията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
МАЙ 40 Ф35-ЦИ
Тираджия
ФАКТ
Симеон три
666
6 Бау
До коментар #1 от "МАЙ 40 Ф35-ЦИ":Не били 40 а 400 и не били Ф-35 а мокрите гащи на ватенки дето вече 30 години не могат да пръкнат такъв самолет.
7 Смех с копейки
До коментар #1 от "МАЙ 40 Ф35-ЦИ":Не сме МАЙ.Април е още 🤣
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
редник Райън
демократ
Софиянец
13 Този коментар е премахнат от модератор.
гледали
15 ТЪП БАНДЕР
До коментар #7 от "Смех с копейки":И през Май още 40.
12:49 05.04.2026
Лост
17 Хихихи
До коментар #11 от "демократ":Това само в кухите жълтопаветни глави може да се роди! 🤭
Рижав антихрист
19 А как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #10 от "редник Райън":Върви ли?
Блуб
21 Този коментар е премахнат от модератор.
Стойко
КАЯ КАЛАС
24 Варненец
До коментар #19 от "А как е бизнесът на Кобзон?":Не знаем, но виж в 404 вече се колят като прасета, за да избягат от мобилизация 😅, а Зеля и жени започна "законно" да праща на фронта, хахахах
25 Ол1гофрен,
До коментар #23 от "КАЯ КАЛАС":Това по руският Интернет ли го гледа?
Коментиран от #31, #132
26 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС
До коментар #21 от "МАЙ":Пак се отлага.
Коментиран от #33
12:53 05.04.2026
2 члена
28 Истината
Да не се окаже после, че "спасения" пилот по случайност е умрял от ковид 🤭
29 Ол1гофрен,
До коментар #15 от "ТЪП БАНДЕР":Добре.
30 Атина Палада
До коментар #6 от "Бау":За Ф35 американските пилоти казват,че били учили за пилоти а не за водолази:))) Вероятността Ф35 да не паднел в океаните била 1%:))) В 99% ф35 падали :) Затова вече американските пилоти при обучението си за пилоти,им въвели и обучение за водолази.
Коментиран от #47, #55, #59, #114
12:55 05.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
Ъъъъ
Коментиран от #39, #106
33 Гресирана ватенка
До коментар #26 от "ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС":Да няма 60 километрова танкова колона пред Техеран?
12:56 05.04.2026
Още поне 15 са дали фира
Моджтаба
12:56 05.04.2026
Кико
12:56 05.04.2026
Иранците
В това е разлика
12:56 05.04.2026
39 Ол1гофрен,
До коментар #32 от "Ъъъъ":И това ли го гледа в руският Интернет?
Гост
ПРИПОМНЕТЕ МИ
43 Хихихи
До коментар #33 от "Гресирана ватенка":То и в Москва има такава - нарочат я позора на нату и е изложба на разгромени натовски железа 😂
12:57 05.04.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
Анонимен
12:58 05.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
ТЪП БАНДЕР
49 Гърмеж
До коментар #27 от "2 члена":За какво им са 2 члена, като опуцаха няколко хвърчила? На америчките този петел им излезе златен, няколко десетки милиона, за репутация да не говорим.
12:59 05.04.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Карлуково
До коментар #42 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":Привет!
13:00 05.04.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 КСИР
До коментар #45 от "Аятолаха":Нищо подобно, директно ги пращаме при шейтаните в ада, както руснаците пращат yкронацитaта при батко им Бандера.
13:01 05.04.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
Тръмп
13:02 05.04.2026
57 Що бе ТПК?
До коментар #40 от "Гост":Всеки момент пак ще кацнат.
13:02 05.04.2026
Трудна мишена 2
13:04 05.04.2026
59 Ол1гофрен,
До коментар #30 от "Атина Палада":И това ли го гледа по руският Интернет?
60 Атина Палада
До коментар #42 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":Да сложат край на монетарната система..Друго не виждам какво може да се случи.
Коментиран от #64, #69, #75
13:05 05.04.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
демократ
13:06 05.04.2026
63 Атина Палада
До коментар #59 от "Ол1гофрен,":И по руския и по американския и по гръцкия...абе навсякъде..
13:07 05.04.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
Трагично
66 Санитар от Карлуково
До коментар #1 от "МАЙ 40 Ф35-ЦИ":В главата ти???
13:08 05.04.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Смех с ватенки
До коментар #60 от "Атина Палада":В русия всички банкомати са блокирани.Приемат се пари само в брой.Ако нямаш в брой-глад!
Коментиран от #76, #82
13:10 05.04.2026
70 старшина Тагаренко
До коментар #10 от "редник Райън":два ц130 и два блек хоука са отишли зиян.
13:11 05.04.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
вярваме ти да знаеш
74 Атина Палада
До коментар #65 от "Трагично":Екскурзиантско ли е да висиш по колесниците?
75 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #60 от "Атина Палада":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ъъъъ не!
До коментар #39 от "Ол1гофрен,":Гледам само американски канали! Разбира се не пропагандните!
13:12 05.04.2026
Ердоган
79 Лъжа.
Тоя не му вярвайте
80 Киро Ваксинатора, на парапета
До коментар #75 от "Оди у Въш.кар.истан":Има още работа тука - да трепеме евроатлантици.
81 хаха
До коментар #74 от "Атина Палада":като ски лифт е
82 Атина Палада
До коментар #69 от "Смех с ватенки":Това в Европа,но ти го приписваш на Русия..
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Смех с ватенки
До коментар #82 от "Атина Палада":Точно преди 20 минути го гледах.
85 Сюлейман Пейръси, евреина педофил
До коментар #78 от "Ердоган":Ердоган е ходеща мумия, паркинсона го приключи. Предаде мюсюлмански свят и стана еврейска подлога - слуга на зеленю и хитлеряху.
13:15 05.04.2026
86 Ол1гофрен,
До коментар #82 от "Атина Палада":Къде е Европа да блокирани банкоматите?
87 Атина Палада
До коментар #84 от "Смех с ватенки":Гледал си за Европа,но го приписа на Русия..
13:17 05.04.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Я кажете или напишете
90 az СВО Победа 80
1. Операцията е била наистина безумно рискована.
2. Американците са организирали импровизирано летище в пустощта на 400 км. от иракската граница на иранска територия, близо до гр. Исфахан.
3. Там са кацнали два самолета С-130 (HC-130J Combat King) и вертолет MH-6 Little Bird. Обаче по технически причини не са могли да излетят обратно.
4.Американците изпращат още три С-130 (HC-130J Combat King) да приберат живата им сила, а авариралите два самолета и един вертолет взривяват, за да не попаднат в ръцете на иранците.
5.Операцията показва, че иранците не са готови да отблъсват изненадващ десант, стоварен чувствително дълбоко на тяхна територия и технически недоброто състояние на американската авиация.
91 Атина Палада
До коментар #86 от "Ол1гофрен,":Преди 20 минути го гледах за Европа:))))
13:21 05.04.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Санитар от Карлуково
До коментар #79 от "Лъжа.":Пилота продължаваш ли да го виждаш?
13:22 05.04.2026
94 Голема работа
До коментар #90 от "az СВО Победа 80":Щом кравите имат излишни пари да плащат за хрумванията на лудия риж клоун, нека се забавляват.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 стоян георгиев
13:24 05.04.2026
97 Дон Корлеоне
До коментар #94 от "Голема работа":Хаяско що не печата долари?
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 койдазнай
100 пиночет
До коментар #97 от "Дон Корлеоне":Дон Корлеоне ,ти като печаташ само кафяви печати ,що не си се замогнал още 😂😂😂 ?
13:27 05.04.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 демократ
До коментар #99 от "койдазнай":Германофилите винаги сте били тъ пи парчета
103 стоян георгиев
До коментар #102 от "демократ":Суссс бре небинарна Юююю Доооо !
13:32 05.04.2026
Сега въпросът е кой ще спасява "спасителите" :)
105 Трънчо доказа
Освен лъжец, се оказа и крадец на петрол.
106 Казуар
До коментар #32 от "Ъъъъ":Аджамия, помисли с кухата глава, ако има свалени хеликоптери и убити американци, иранците веднага ще разпространят снимки.
13:37 05.04.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 ПРОГРЕСИВЕН КУПЕЙКИН
БУЛГАРКУПЕЙКА МАЙ ПОВЕЧЕ СЪЖАЛЯВА
ЧЕ ЧЕХЛИТЕ ОТ ПЛЕМЕТО НА АЛАДИН
НЕ СА ГО ЗАЛОВИЛИ ОТ КОЛКОТО
САМОТО ПЛЕМЕ,МАЙ.......
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 До смех с ватенки
112 факуса
113 Я пъ тоа
До коментар #111 от "До смех с ватенки":И колко милиарда получи Путин от ЕС за износа на газ, че нещо не са разбра....
114 😉........
До коментар #30 от "Атина Палада":Гениално🤣... това ли е върха на цялостното ти творчество🤣
115 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
116 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
117 Болен мозък
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Макробиолог
120 az СВО Победа 80
Накратко загубени са общо 11 броя хеликоптери и самолети, БПЛА без да броим Ф-15.
121 Макробиолог
123 Е па
До коментар #120 от "az СВО Победа 80":Опитай пак ако си нямаш друга работа 😁🤣
124 az СВО Победа 80
До коментар #120 от "az СВО Победа 80":Който има желание може да научи от коментарът ми в Дир.бг от 13.57.12ч.
Там го публикуваха.
125 az СВО Победа 80
До коментар #123 от "Е па":🤣🤣🤣
Добър коментар! Смях се з глас
126 Неговият син
До коментар #24 от "Варненец":на фронта ли е или в бункера при мамчето.
127 Вили
До коментар #120 от "az СВО Победа 80":Колкото си прав, толкова да си здрав.
128 Никъв
До коментар #117 от "Болен мозък":майтап няма. Като те подпука американско джепане...... почват да ти се привиждат извъземни.
129 Георгиев
Това трябва да се спре! Да му измислят на рижавия тактика как да излезе победител и след оттегляне. Да остави Натаняху да си чука главата сам.
130 Я пъ тоа
До коментар #120 от "az СВО Победа 80":Напиши и колко и ква техника са загубили аятоласите....за сравнение де....всичко е мазало...
131 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #129 от "Георгиев":Едни руснаци спасяваха пилоти от един руски изтребител в Сирия...половината спасители ги избиха някакви местни, барабар с хеликоптерите им.
132 си пън
До коментар #25 от "Ол1гофрен,":и ол1гофрен
133 Боко
134 Ха хи хо
До коментар #117 от "Болен мозък":Да по филмите го има този вариант на спасяване. Нещо като балон, самолета го захваща без да каца и прибира закаченото за него. Всъщност в случая американците са използвали старо асфалтирано летище използвано от селскостопанска авиация. В близост е имало магистрала, видяни са, иранците са стреляли отдалеч включително с митомети. Разумно не са правили опит да се доближат. По първоначални данни два самолета и два хеликоптера са дали фира.
135 Лондон
До коментар #79 от "Лъжа.":Да не би айтолаха без чаршаф да са показали и обръснат ???
136 Болен мозък
137 На щЕта им е
