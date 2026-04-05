Тръмп: Вторият член на екипажа на сваления Ф-15 е спасен и е в стабилно състояние

Вторият член на екипажа на американски изтребител Ф-15, свален над Иран, е „жив и здрав“ след като е бил спасен от американските военни. Това съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му военнослужещият е с наранявания, но състоянието му се очаква да се подобри. Тръмп определи мисията по спасяването като „една от най-смелите спасителни операции в историята на САЩ“.

Първият пилот на същия самолет вече е бил евакуиран от американски специални части малко след инцидента със свалянето на машината в петък. Изтребителят Ф-15E е бил свален над Иран, което е породило опасения във Вашингтон, че екипажът може да попадне в плен.

Според Тръмп информацията за първия спасен пилот не е била публично оповестена по-рано, за да не се компрометира втората операция.

Медийни публикации твърдят, че американски командоси са били разположени в южен Иран, за да предотвратят залавянето на втория член на екипажа, който е бил офицер по оръжейните системи.

Ирански медии съобщават за активни бойни действия в района на операцията, както и за твърдения, че някои американски въздушни средства са били унищожени по време на мисията.