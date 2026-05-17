Нова холивудска двойка: Памела Андерсън и Том Круз?

17 Май, 2026 10:56 3 007 12

През последните дни се разпространиха слуховете, че холивудските звезди са се сближили

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Памела Андерсън е готова отново да отвори място за любов в живота си на фона на засилващите се слухове за близки отношения с Том Круз.

Според информация на Daily Mail, публикувана в петък, 58-годишната актриса е в нов етап от живота си след „няколко изключително натоварени години“, през които се е опитвала да затвърди позициите си в киноиндустрията и да промени общественото възприятие за себе си.

През последните месеци името на Памела Андерсън все по-често се свързва с това на 63-годишния Том Круз. Според публикации в американски таблоиди актьорът е останал силно впечатлен от представянето ѝ във филма The Last Showgirl, който мнозина определят като голямото завръщане на Памела Андерсън към сериозното кино.

Източник, цитиран от National Enquirer, твърди, че именно филмът е накарал хората в Холивуд „да погледнат на Памела по съвсем различен начин“, включително и Том Круз. По думите му двамата поддържат контакт оттогава, а между тях „определено има химия“.

До момента представители на двамата актьори не са коментирали официално информацията.

Преди това Андерсън беше свързвана романтично с Лиъм Нийсън, с когото участва във филма "Голо оръжие". Слуховете за връзка между тях се появиха по време на промоционалната кампания на продукцията, след като фенове и медии обърнаха внимание на близкото им поведение и видимата екранна химия.

По-късно самата Памела Андерсън потвърди пред People, че двамата действително са имали кратка романтична връзка след приключването на снимките. Актрисата уточни, че отношенията им не са продължили дълго, но допълни, че е убедена, че Лиъм Нийсън ще остане важна част от живота ѝ.

От своя страна Том Круз за последно беше свързван с Ана де Армас. Според медийни публикации двамата са имали връзка в продължение на няколко месеца миналата година, но отношенията им приключили през октомври, след като актрисата се почувствала некомфортно от твърде бързото развитие на връзката.

През последните години Памела Андерсън постепенно промени публичния си образ и се дистанцира от имиджа, който я превърна в световна знаменитост през 90-те години с Baywatch. След документалния филм за живота ѝ и по-сериозните драматични роли актрисата все по-често получава положителни оценки от критиката и внимание извън традиционната таблоидна култура.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мисля

    18 1 Отговор
    Че прекалявате! Не е проблем, че Памела остарява! Проблема е, че видимо има бъг в главата!

    10:59 17.05.2026

  • 2 Милионер

    3 5 Отговор
    Не се притеснявайте ако другите ги възнаграждават ежедневно. Трябва да бъдете притеснени ако вас никога не са ви възнаградили за успехите ви.

    11:02 17.05.2026

  • 3 Ме боли осветителното тяло

    16 2 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    11:03 17.05.2026

  • 4 мисията невъзможна

    12 1 Отговор
    Чичо Томовата кобила.

    11:15 17.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анита от почивка

    2 2 Отговор
    Инвестиции? Какви инвестиции, давай парите да резервирам почивка в Африка 🤭🐐

    11:41 17.05.2026

  • 7 Казанлъшкия

    10 0 Отговор
    Леле колко ниско е паднал с.ктантът Томи...Да вземе тая разнебитена раьпоретина. Или пък може би да му пази имота от лошите с вида си. :)

    11:46 17.05.2026

  • 8 скарлет

    4 0 Отговор
    тая нали беше с Лиъм Нийсън, от доста време, кога го смени???

    12:19 17.05.2026

  • 9 малии

    5 0 Отговор
    ама тя изглежда като 10-15г. по-възрастна от него

    12:25 17.05.2026

  • 10 1234

    3 0 Отговор
    Тая гледа да се закачи някъде, но май, никой не я иска. Том Круз, пък най-малко.

    12:35 17.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.