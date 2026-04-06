The ​​Economist: Новата позиция на Рубио за НАТО предизвика погребални настроения в Европа

Промяната в позицията на държавния секретар на САЩ Марко Рубио относно НАТО предизвика „погребални настроения“ в европейските столици, според The ​​Economist.

Авторите на статията припомнят, че през 2023 г., като сенатор, Рубио е съвносител на двупартиен законопроект, целящ да се предотврати едностранното оттегляне на САЩ от НАТО. Той предвижда, че президентът на САЩ може да изтегли страната от Северноатлантическия алианс или да преустанови участието ѝ само със съгласието на Сената, с две трети от гласовете.

The Economist отбеляза, че Рубио, който преди това е действал като „последният възрастен в обкръжението на Тръмп“ и се е стремял да стабилизира отношенията с НАТО и да предотврати изоставянето на Украйна от страна на САЩ, изглежда е изоставил предишната си позиция.

На 1 април Марко Рубио заяви, че САЩ трябва да преосмислят значението на НАТО за страната. Тръмп ще трябва да направи това след войната в Иран, добави той.

„НАТО е за това да имаме войски в Европа, за да я защитаваме. Но когато имаме нужда от тяхната помощ, без да ги молим да извършват въздушни удари, а само да ни позволят да използваме военните си бази, отговорът им е „не“. Тогава защо сме в НАТО? Това е въпросът, който трябва да си зададем“, каза той.