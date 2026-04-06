The ​​Economist: Новата позиция на Рубио за НАТО предизвика погребални настроения в Европа

6 Април, 2026 05:28, обновена 6 Април, 2026 05:34 4 401 108

Когато имаме нужда от помощта на съюзниците, отговорът им е "не" - тогава какво правим заедно, попита преди дни държавният секретар на САЩ

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Промяната в позицията на държавния секретар на САЩ Марко Рубио относно НАТО предизвика „погребални настроения“ в европейските столици, според The ​​Economist.

Авторите на статията припомнят, че през 2023 г., като сенатор, Рубио е съвносител на двупартиен законопроект, целящ да се предотврати едностранното оттегляне на САЩ от НАТО. Той предвижда, че президентът на САЩ може да изтегли страната от Северноатлантическия алианс или да преустанови участието ѝ само със съгласието на Сената, с две трети от гласовете.

The Economist отбеляза, че Рубио, който преди това е действал като „последният възрастен в обкръжението на Тръмп“ и се е стремял да стабилизира отношенията с НАТО и да предотврати изоставянето на Украйна от страна на САЩ, изглежда е изоставил предишната си позиция.

На 1 април Марко Рубио заяви, че САЩ трябва да преосмислят значението на НАТО за страната. Тръмп ще трябва да направи това след войната в Иран, добави той.

„НАТО е за това да имаме войски в Европа, за да я защитаваме. Но когато имаме нужда от тяхната помощ, без да ги молим да извършват въздушни удари, а само да ни позволят да използваме военните си бази, отговорът им е „не“. Тогава защо сме в НАТО? Това е въпросът, който трябва да си зададем“, каза той.


  • 1 Закриване!

    66 5 Отговор
    Незабавно!

    05:40 06.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хехе

    90 0 Отговор
    не че нещо ама НАТО не е ли отбранителен съюз или както винаги шефа тоест в случая рижия кукумицин решава кое как да се тълкува.

    05:47 06.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ежко

    70 1 Отговор
    Правилно!Излизайте от НАТО!Нато е отбранителен съюз,а САЩ са агресори!Все ще се оправим и без вас!Правите каквото си решите,без да се допитате до никого,а постфактум ревете за поткрепа!

    05:51 06.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Само питам

    67 4 Отговор
    ?"НАТО е за това да имаме войски в Европа, за да я защитаваме" ....
    От кого, бе, я защитавате??!!
    И дали я "защитавате" или ... нещо друго?!

    05:58 06.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами..

    33 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха-ха":

    Така става като не си подбираш приятелите...

    06:00 06.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Разбраха

    29 6 Отговор
    сериозността на евро заболяването, което може да въвлече САЩ в термоядрен конфликт с руснаците. Американците нямат нужда от това.

    06:13 06.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гост

    38 1 Отговор
    Защото като единствената държава която някога е активирала член 5 всички тогава ВИ помогнаха дори ние които сме смешни във военно отношение !! Или там зад океана помните само каквото ви изнася…

    06:20 06.04.2026

  • 20 Малоумници има

    37 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хм...":

    Много по света. И когато някой си помисли, че е унищожен, а складът му е пълен със стратегически оръжия, кво може да го спре? Нали без тях също е вече мат? Е, тогава кво губи, ако изтряска "победителите" за последно? Руснаците никога няма да се предадат за парче хляб и салам, като французите например. Или немците мислят: "По-добре в плен, отколкото убит!" Това при славянските народи не винаги е така. Ще ги изтряскат с дебелите кюнци, като нищо. Пък после иди и търси, кво е станало и кой бил виновен, след ядрена война?

    06:21 06.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сигурно

    36 28 Отговор
    Сега Пасито много ще плаче.

    06:26 06.04.2026

  • 23 Рижавия

    36 0 Отговор
    Ами, разкарайте се. Никой няма да реве за такива като откачения Тръмп.

    06:40 06.04.2026

  • 24 ООрана държава

    33 13 Отговор
    Зелко ще се преръпне, отиде му държавата за да е член на разпадащ се съюз

    06:41 06.04.2026

  • 25 Евроатлантик

    19 37 Отговор
    НАТО е по-силно погледнато отвсякъде ...

    Коментиран от #30

    06:41 06.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Закривай! Едно зло по малко на земята!

    47 1 Отговор
    Светът не се нуждае от терористичен, завоевателен и кървав нато!

    07:01 06.04.2026

  • 29 Жеко

    42 1 Отговор
    То приятели са ви евреите . Заедно нападнахте Иран . Сега заедно се оправяйте .

    07:02 06.04.2026

  • 30 Само питам

    8 8 Отговор

    До коментар #25 от "Евроатлантик":

    Ти от къде гледаш ? От дивана ли ?

    07:02 06.04.2026

  • 31 Мохамед III

    25 5 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Абе като гледам Бай Ганя ще е този дето ще духа супата!

    07:02 06.04.2026

  • 32 жик так

    25 0 Отговор
    Плащайте репарациите и се измъквайте от там .

    07:04 06.04.2026

  • 33 тия нямат спирачки

    29 2 Отговор
    Като търмъчат Европейците с мита и забрани , не са им приятели . Като трябва да ходят да ви оправят бакиите , стават приятели !!

    Коментиран от #47

    07:06 06.04.2026

  • 34 Отряд 1

    21 2 Отговор
    Съюзници сме в отбранителен съюз , а не в нападателен! М4мк4 им - каква е тази кр3тения!?!?

    07:07 06.04.2026

  • 35 ,, … да използваме военните си бази…”

    20 1 Отговор
    Това означава, че Европа ще плаща и военни бази.

    07:07 06.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хайде сега

    30 2 Отговор
    номера от селски вечеринки. Много ги бива краварите да заплашват и така да си придават вид на важни и силни. НАТО е създаден да обслужва САЩ и интересите му. Държавите от НАТО са пазар за американска военна техника, които наливат милиарди в икономиката им. Тръмп вдигна вноската на държавите членки на 5% от БВП годишно. Това са огромни пари, с които се издържат военните им бази по цял свят. Само че Иран превъртя играта. Стана ясно, че оръжията и военната техника на САЩ са морално остарели и не вършат работа в реални бойни условия. Утре вече никой няма да иска да купува оръжие от краварите, губят и петродолара, и какво им остава, освен тотално изперкалите им милиардери от дълбоката държава, които си мислят, че ще продължават вечно да си играят с живота на милиони хора и със съдбата на цели държави. Колкото по-бързо се разпадне НАТО, толкова по-добре. На негово място ще се появят нови отбранителни съюзи и толкова, нищо драматично няма да се случи.

    07:10 06.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Ето как в заглавие Ню Йорк Таймс е разгадал абревиатурата НАТО в заглавие:
    North American Treaty Organisation without America .

    Коментиран от #42

    07:20 06.04.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ГОЛ,ама С МЕХ, толкова тръгна изтока, че не посмяха да питат хората, защото знаеха отговора❗

    07:22 06.04.2026

  • 42 Град Козлодуй

    14 1 Отговор

    До коментар #40 от "РЕАЛИСТ":

    На Български превода е: Северно Атлантически Театрална Организация.Made in Холивуд!

    07:23 06.04.2026

  • 43 абе, да

    22 3 Отговор

    До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    В колко от източните държави бе проведен референдум за влизането в НАТО? Изтока го вкараха в алианса назначените от Запада лакеи без да питат народите си. И в ЕС, и в еврозоната ни набутаха без референдум. Нищо в последните 36 години не е ставало доброволно.

    07:24 06.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Зевзек

    24 1 Отговор
    "Новата позиция на Рубио за НАТО предизвика погребални настроения в Европа"

    Така е, нашите наведени евроатлантици и козячета ревът като на погребение - господарите им ги изоставят а те без господар не могат да живеят.

    07:24 06.04.2026

  • 46 Мдаааа

    15 1 Отговор

    До коментар #21 от "Лъжите на минават":

    По интересно ще е ако САЩ зобрани испанския... особено в южните щати...

    Коментиран от #49, #54

    07:26 06.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ост

    8 4 Отговор
    Квосе правите на ощипани булки бе НАТО е отбранителен съюз . Или така ви изнася

    Коментиран от #52

    07:29 06.04.2026

  • 49 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор

    До коментар #46 от "Мдаааа":

    Скоро ще забрани Английския в Централните и Северните!

    07:30 06.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Антитрол

    20 3 Отговор

    До коментар #13 от "БайБоцимир":

    "с нелеп предтекст за фашисти и био лаборатории"

    Ха ха ха трябва да се лъже яко че да има какво да се яде. "Нелепия" претекст обаче беше че и господарите ти преди войната признаха Азов, Айдар и Десен сектор за неонацистки формирования. "Нелепия" претекст е че даже и Виктория Нюланд призна пред конгреса за био-лабораториите. "Нелепия" претекст беше че хунтата изби 14000 рускоговорящи и не спазваше Минските споразумения.

    Иначе господарите ти имаха голям претекст да нападнат Ирак - едно шишенче с прах за пране.

    Коментиран от #62

    07:32 06.04.2026

  • 52 Учуден

    18 2 Отговор

    До коментар #48 от "Ост":

    "НАТО е отбранителен съюз"

    Кога НАТО се е отбранявало - НАТО винаги е бил нападателен съюз. Когато "коалицията" нападнаха Ирак, Югославия и Либия да не би да се отбранявали. "Отбранителен" съюз е само в пропагандата.

    07:36 06.04.2026

  • 53 Град Козлодуй

    14 0 Отговор
    Козовете и картите ги държи Иран.Дончо няма картиииии!Ами сега?!Във Виетнам САЩ хвърлят два пъти повече бомби-отколкото са хвърлили през цялата ВСВ/около 5000 тона/ и въпреки това тези масирани бомбардировки-не са постигнали нищо!САЩ се ометоха от Виетнам скорострелно.Така,че сега с бомбардировките на Иран-нищо конкретно не са постигнали освен да затрият едно девическо училище!
    Без политическа стратегия-бомбардировките са безмисленни!

    07:38 06.04.2026

  • 54 Уса

    13 0 Отговор

    До коментар #46 от "Мдаааа":

    Ами то Тексас и Калифорния напъват да се отделят - ако забранят испанския ще ускорят отделянето.

    Коментиран от #56

    07:38 06.04.2026

  • 55 За САЩ

    10 2 Отговор
    НАТО отдавна е пасив и неоправдан риск.
    След многократните разширения на блока през 90те за американското правителство ставаше все по-трудно да контролират и въздържат откачалките от ЕС да не ги завлекат във война с руснаците. Как да контролират Каи и Урсули политически? Всеки малък инцидент по източноевропейския "фланг" може да премине в сериозна ескалация и САЩ да се окажат в ядрена катастрофа.
    Този риск се разбира добре от Конгреса на САЩ и там няма големи апетити за подобна авантюра

    Коментиран от #57, #61

    07:39 06.04.2026

  • 56 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор

    До коментар #54 от "Уса":

    Нещо май намирисва за Втора Гражданска........Хахаха.Айде да е по-скоро!

    07:43 06.04.2026

  • 57 Госあ

    10 2 Отговор

    До коментар #55 от "За САЩ":

    Какъв пасив като си продават оръжията, бе ! САЩ ограбиха Европа докато “я пазят” от Русия.

    Коментиран от #60, #64

    07:46 06.04.2026

  • 58 Бий самара-да се сеща магарето

    8 1 Отговор
    Това би трябвало да говори много на Еврохартиената "коалиция" и на Хунтата в Киiв!

    07:46 06.04.2026

  • 59 Българин

    11 1 Отговор

    До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "Изтока тръгна към НАТО....доброволно"

    Хайде бе това че господарите ти купиха няколко продажника които ни натикаха в НАТО без да питат народа - в нито една от страните от източния блок няма проведен референдум за НАТО.

    Защо ли едно от условията да ни "приемат" в НАТО беше да нарежем въоръжението си - на кого му трябва "съюзник" без въоръжение па макар и старо. Старите Миг-17 знаеш ли какви хубави дронове става от тях нищо че им е изтекъл ресурса. От старите Т-55 знаеш ли какви хубави влекачи и разминиращи дронове също става.

    Обаче ако окупираш някоя държава първата работа е да я обезоръжиш и да разпуснеш армията им. Та нашите евроатлантици "доброволно" позволиха окупацията на България.

    07:49 06.04.2026

  • 60 Боруна Лом

    7 1 Отговор

    До коментар #57 от "Госあ":

    Ние пак сме на "далавера.Купихме таралясниците на Краварите.А какъв вой и рев беше да не се взимат "Грипен"!Пак сме на "далавера"!Никой не ни е натискал да купуваме тая скрап.Сами се самонатегнахме с нашите пребоядисани "Варшависти"-станали "атлантици".....

    07:50 06.04.2026

  • 61 Възмутен

    7 1 Отговор

    До коментар #55 от "За САЩ":

    "НАТО отдавна е пасив и неоправдан риск"

    Какъв пасив бе - на нас ни продадоха най скъпите самолети в света (по 165 милиона) втора употреба и нелетящи без въоръжение - кой ще им купи скъпите боклуци иначе. Една система Пейтриът е 7 пъти по-скъпа от С-400. Знаеш ли колко са 5% от БВП които ни карат да отделяме - това са 14-20% от бюджета на държавата и почти всичкото заминава за краварника.

    И в замяна какво получаваме - предизвикани войни от тях - Европа да е предизвикала някоя война. Някой да е нападнал Европа и САЩ да са ни защитили.

    Как може да има такива подлоги да казват на черното бяло.

    07:58 06.04.2026

  • 62 БайБоцимир

    1 7 Отговор

    До коментар #51 от "Антитрол":

    Ако ти приемаш, че имаш руски господари, аз нямам. Не робувам на чужди интереси. Расия нападна Украйна, убива и руши. Факт!

    Коментиран от #67, #68

    08:03 06.04.2026

  • 63 Хаха

    4 0 Отговор
    От години пробват да откажат лудите евро зелки от НАТО, поставяйки им все по-непосилни цели за въоръжаване, но както се знае добре - луд умора няма.
    Ще измислят други поводи няма проблем. За американците НАТО е "на здрава глава бинт"... Не желаят да носят този риск. Вече два пъти изпращаха войски в Европа заради постоянните раздори и разприте на евро откачалките. Трети път няма да има.

    08:04 06.04.2026

  • 64 Помнещ

    7 2 Отговор

    До коментар #57 от "Госあ":

    "САЩ ограбиха Европа докато “я пазят” от Русия"

    Не само че я ограбиха ами я фалираха - те точно за това предизвикаха войната в Украйна за да прекъснат връзките между Европа и Русия защото технологична Европа с ресурсите на Русия беше рецепта за успех и до 2014 Европа просперираше. Самите те са си го казвали че в никакъв случай няма да допуснат обединение на Русия и Германия (те ЕС не го признават и никога не говорат за ЕС).

    Уви постигнаха го чрез техни подлоги на власт и пропаганда - признавам им го в това са много добри.

    08:05 06.04.2026

  • 65 Троянец

    9 0 Отговор
    Истината е,че Европа се готви за война с Русия а Американците знаят това и се дърпат.Може ли някой от нашите политици,журналисти и евроатлантици да обяснят защо в Германия е забранено младежи от 18 до 45г и нямат право да излизат от страната без разрешение?!
    А после Путин бил Фашст!

    Коментиран от #71

    08:08 06.04.2026

  • 66 Европейците

    3 0 Отговор
    Трябва да станат по-отговорни към вътрешните си дела. Няма как да продължават по инерция политиките на провокация към руснаците от т.нар "студена война" и инфантилно да разчитат, че САЩ ще дойде при тях да бие руснаците. Това е детско поведение.
    САЩ няма как да контролира провокативното поведение на своите т.нар " партньори", обсебени от омраза към руснаците

    08:10 06.04.2026

  • 67 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "БайБоцимир":

    "Расия нападна Украйна, убива и руши"

    Ужким нямаш господари ама получи доларова амнезия кой започна това още с кървавия преврат - какво им беше на Украйна до 2014 - просперираща държава която беше по-добре даже и от Полша.

    Ужким нямаш господари ама не виждаш че краварите нападнаха Ирак, Либия, Сирия, Югославия а сега и Иран и убива и руши - сигурно едни пачки с долари пречат да го видиш.

    Ужким нямаш господари ама не виждаш и геноцида на евреите, не видя и как новите ви приятели от Ал Кайда станаха "бойци свалили режима на Асад" и че въведоха шериата и избиха 3 милиона от които 2 милиона християни.

    Защо така едностранно ги виждате нещата.

    08:14 06.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Истината е,че

    4 1 Отговор
    Русия нападна.......територия,която е нейна!Руши.....територия,която е нейна!И ЗАЩО?!
    Защото едни блатни фашисти са помислили,че са хванали Господ за шлифера!Това не е агресия!
    АГРЕСИЯ е това на САЩ в Иран.

    08:15 06.04.2026

  • 70 точка

    4 0 Отговор
    НАТО. Няма акъл тази организация.

    08:15 06.04.2026

  • 71 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #65 от "Троянец":

    "Истината е,че Европа се готви за война с Русия"

    Не е Европа а шепа евролиберали защото тях конфронтацията на Европа с Русия ги държи на власт но навсякъде това са им последните дни и те са съгласни като зеления да затрият ЕС като го вкарат във война но не и да загубят властта си. Иначе нито Шолц нито Макрон ще са на власт след изборите а с тях си заминават и Урсула и Кая и останалите войнолюбци.

    Коментиран от #73, #85, #87

    08:20 06.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Троянец

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "Европеец":

    А дано-ама нада ли!

    08:23 06.04.2026

  • 74 Евро

    4 0 Отговор
    политиките станаха токсични за САЩ. Едно е НАТО да пука на воля по-слаби, периферни държави, съвсем друго е да влиза в конфликт с ядрена държава като Русия, както искат европейците. Това няма как да стане, пък НАТО ще бъде най-малката жертва за опазване на сигурността на САЩ.

    08:25 06.04.2026

  • 75 Решението

    1 3 Отговор
    е армия на ЕС !

    Коментиран от #76, #80

    08:26 06.04.2026

  • 76 Троянец

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Решението":

    Голям смях!.Един ден от операция "Епична ярост" струва над 1 милиард долара.....Кога ЕС ще си позволи и как?!Това НИКОГА няма да е възможно! Театралния Отбранителен "съюз" без САЩ е много кръгла НУЛА! Каква ЕС армия кви пет цента бе?За такава глупост може да бленува само някой дето е спал на течението Гълфстриим.......

    08:31 06.04.2026

  • 77 Ццц

    4 0 Отговор
    Ами сега кой член ще ни пази? Или станахме такива атлантици, че не ни е страх от членове? И последно не разбрахме има или няма нужда да помагаме на помощниците?

    Коментиран от #79

    08:36 06.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ццц":

    Те "атлантите" само за този член бленуват.Лягат и стават само с този член!

    08:44 06.04.2026

  • 80 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Решението":

    "е армия на ЕС"

    Няма да стане поне докато не дойдат нови на власт и не подобрят отношенията на ЕС с Русия и Китай. Иначе САЩ няма да им позволи и трябва някой да ги защитава от САЩ докато излязат от фалита и създадат армия и въоръжение. То армия и въоръжение не става от днес за утре.

    Европа може да е силна но първо трябва да се отърве от подлогите на краварника, второ да подобри отношенията си с Русия и Китай (и всички останали), да изгони всички бази на краварите и да излезе от НАТО, да почне разработването на собствени оръжия и да направи собствена армия - този процес ще отнеме 20-30 години а може и повече. То когато си бил васал на краварите над 80 години не става изведнъж да се отървеш.

    Коментиран от #88, #90

    08:44 06.04.2026

  • 81 Санитаря от Карлуково

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Готов за бой":

    "да застана на Калотина с картечница"

    Ние за това не даваме на нашите пациенти картечници

    08:46 06.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Европеец":

    Тя тая шепа политици да не е в Азия или в БРИКС?!Тия са каймака на ЕС.Така,че в случая те са Европа.Не наш Ганя дето е като ветропоказател.Ама до сега винаги е мочал срещу вятъра.Най ми е кеф от цялата какафония е,че едни синьозелени гъби ще оттекат.

    09:02 06.04.2026

  • 88 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Европеец":

    Европа никога няма да е военна сила.Никога не е била и няма да бъде.Винаги е била зависима от САЩ.

    Коментиран от #89

    09:20 06.04.2026

  • 89 Троянец

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "ДрайвингПлежър":

    Европа трябва да е поне малко по-благодарна на САЩ.Ако не беше "десанта" в Нормандия-сега щеше да се говори Руски от Хабаровск до Лисабон.Колко по-хубава щеше да е Европа ако Австриеца не беше заспал и Ромел не беше отишъл да чества Рожденния ден на жена си.

    09:29 06.04.2026

  • 90 Реалност

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Европеец":

    То ЕС го фалира ината на Украйна и лакомията за пари на върхушката в ЕС.

    09:34 06.04.2026

  • 91 Историк

    3 1 Отговор
    Как е възможно хора на най-висок пост в Тръмпландия да нямат никаква стойност и да повтарят глупостите на обезумялия и неконтролируем идиот тръмп, вместо да го озъптят? Ясно беше още от появата му на политическия хоризонт през 2016 г. , че ще нанесе огромни щети не само на САЩ, но и на свита. Необразован, арогантен,циничен,жесток и безскрупулен човек мисли само за себе си. Е, направи скоропостижно Америка велика,запали света и занимава ежедневно света какво му е. Тази лудост трябва да бъде спряна, докато непоправимо не пламне света.

    Коментиран от #93, #95

    09:41 06.04.2026

  • 92 Хахахаха

    1 1 Отговор
    Ама чакай бе рубчо, когато съюзниците ви искаха помощ за Украйна, вие какво казахте? НЕ? Е тогава, какво очаквате? Тръмпоча не помогна на Украйна и на Европа, тогава тръмпоча да не чака помощ обратно! Като предадеш първо съюзниците си, то не се оправдавай след това, че си бил предаден.

    Коментиран от #96

    09:51 06.04.2026

  • 93 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Историк":

    И сега кой член ще пази НАТУ-туууу от Тръмп?!Хахаха!Смешници!

    09:51 06.04.2026

  • 94 Хахахаха

    2 1 Отговор
    И всъщност, това е много добра възможност Европа да затрие тръмпоча.

    09:52 06.04.2026

  • 95 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Историк":

    За копейките това не беше ясно, защото те нямат много гънки за мислене. Помня, каква радост беше от копейките, когато тръмпоча спечели. Последния софиянец банкет направи.

    Коментиран от #97

    09:54 06.04.2026

  • 96 Град Козлодуй

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Хахахаха":

    А Украйна случайно да е страна от ЕС или НАТО?Какви ангажименти към Украйна има САЩ?Въобще и ЕС-чии го дири в Украйна?

    Коментиран от #98, #99

    09:54 06.04.2026

  • 97 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Хахахаха":

    Като гледам на центарчетата настроението е минорно-погребално.Сори центари-парите свършиха.Баламите също.

    Коментиран от #100

    09:57 06.04.2026

  • 98 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Град Козлодуй":

    Какви ангажименти има Европа към Иран? Украйна се намира в Европа и пожела Европа.

    Коментиран от #105

    10:00 06.04.2026

  • 99 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Град Козлодуй":

    В ако искаш още повече, какви ангажименти има САЩ в Украйна? САЩ е гарант за суверенитета и териториална цялост на Украйна! ГАРАНТ!

    Коментиран от #102, #103

    10:01 06.04.2026

  • 100 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Последния Софиянец":

    Аз пари имам копей. Ама вие трябва да чакате на господарите си за копейки.

    Коментиран от #101

    10:02 06.04.2026

  • 101 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #100 от "Хахахаха":

    Верно ли бе?!Такива като теб съм ги виждал много.....с пари а бъркат по кофите и чакат изхвърлена пица от някой ресторант.Може и някой цент някой да им даде......

    10:18 06.04.2026

  • 102 Град Козлодуй

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "Хахахаха":

    Вярваш ли си или така ти казаха Господарите ти?Блаженни са вярващите.

    10:20 06.04.2026

  • 103 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "Хахахаха":

    Е тоя "ГАРАНТ" вече го няма.Време е да вдигат бялото знаме иначе ще бъдат напълно утилизирани.

    Коментиран от #104

    10:21 06.04.2026

  • 104 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "ДрайвингПлежър":

    Е значи, все пак САЩ имат задължения към Украйна, нали? Щот другия копей по-горе пише, че няма?

    Коментиран от #106

    10:23 06.04.2026

  • 105 Град Козлодуй

    1 3 Отговор

    До коментар #98 от "Хахахаха":

    Тя и Турция е в Европа и от кога иска да е в ЕС.....ама от Турците ЕС неможе да краде. Укрите са обратното на умни.....А като гледам цялоста на Украйнистан нещо е нарушена с около 30%.......въпреки "гаранциите".......Така,че САЩ се дръпнаха от тая каца без дъно.

    10:27 06.04.2026

  • 106 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Хахахаха":

    Теб цитирам!Ти твърдиш,че САЩ е ГАРАНТ.

    Коментиран от #107

    10:28 06.04.2026

  • 107 Хахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #106 от "ДрайвингПлежър":

    Ами аз твърдя, че САЩ е Гарант, така е. И има право да се намесва там. Понеже копея горе твърди - какво право има САЩ да се намесва, като какви? Има пълно право да се намесва като Гарант, както и Великобритания като ГАРАНТ по договор! Колко се намесват вече е отделен въпрос, но те имат право да се намесват. Още повече, че Украйна е нападната и нейните граници са нарушени.

    Коментиран от #108

    11:07 06.04.2026

  • 108 БлаБлаБла

    3 0 Отговор

    До коментар #107 от "Хахахаха":

    Квото си баба знае-това си бае.Или каквото са ми казали господарите ми и за което ми плащат-това ще бъбля до откат.

    11:33 06.04.2026