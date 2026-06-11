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Томи Робинсън посети Москва и заяви, че Русия не е враг на Великобритания

Томи Робинсън посети Москва и заяви, че Русия не е враг на Великобритания

11 Юни, 2026 16:21 1 007 13

  • томи робинсън-
  • великобритания-
  • враг-
  • русия

Британският десен активист се срещна с бащата на Илон Мъск и отправи послания в подкрепа на по-различен поглед към Русия

Томи Робинсън посети Москва и заяви, че Русия не е враг на Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският десен активист Томи Робинсън посети Москва, където се срещна с Ерол Мъск и заяви, че Русия не трябва да бъде разглеждана като враг на Великобритания, предава Фокус.

По време на престоя си в руската столица Робинсън публикува видеоклип в социалните мрежи от хотел в Москва. Към кадрите той добави посланието: „Хайде да направим малко проблеми“.

Активистът, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, коментира пред британското издание The Guardian, че е посетил Русия, за да се запознае отблизо с развитието на страната и с промените, които според него са настъпили през последните години.

По думите му целта на визитата е била да види „как тази страна е успяла да се върне в правилния път“ и да се увери лично в това, което той определя като „красотата на едно цивилизовано общество“.

Посещението и изявленията на Робинсън предизвикаха внимание заради позицията му относно отношенията между Великобритания и Русия, както и заради срещата му с Ерол Мъск по време на престоя му в Москва.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Байо

    14 8 Отговор
    Умните хора започнаха да разбират и проглеждат.Всеки може да се заблуди.

    16:27 11.06.2026

  • 2 Бялджип

    24 4 Отговор
    Този заявил, че Русия не е враг на Великобритания?! Ашколсун за откритието! Пропуснал е само да каже, че е обратното- Великобритания е враг на Русия!

    16:27 11.06.2026

  • 3 Сталин

    8 3 Отговор
    Томи - агент на Мосад какво търси в Москва

    16:31 11.06.2026

  • 4 Хилари Клинтън

    9 17 Отговор
    Полезни идиоти има винаги, като нашият Тъкър Карлсън.

    16:32 11.06.2026

  • 5 Само да попитам

    7 0 Отговор
    От кога разбра че сте съюзници След Втората с ветовна война ли

    16:33 11.06.2026

  • 6 Без име

    9 1 Отговор
    Вижда се, че и той не беше виждал град, където има хора само с една и съща антропология. И като е видял хубавите рускини, как да не направи видео?

    16:42 11.06.2026

  • 7 НО БРИТАНИЯ

    10 2 Отговор
    Е враг на Русия.

    16:50 11.06.2026

  • 8 Иван

    2 1 Отговор
    Какво е истинското име на Бенямин Нетаняху?

    Коментиран от #9, #11, #12

    17:03 11.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Жерар Депардийо

    1 0 Отговор
    Та да си седи!!!

    17:16 11.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Историк

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    Милейковски ,полски жид пърхатъй .

    17:20 11.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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