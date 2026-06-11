Томи Робинсън посети Москва и заяви, че Русия не е враг на Великобритания

Британският десен активист Томи Робинсън посети Москва, където се срещна с Ерол Мъск и заяви, че Русия не трябва да бъде разглеждана като враг на Великобритания, предава Фокус.
По време на престоя си в руската столица Робинсън публикува видеоклип в социалните мрежи от хотел в Москва. Към кадрите той добави посланието: „Хайде да направим малко проблеми“.
Активистът, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, коментира пред британското издание The Guardian, че е посетил Русия, за да се запознае отблизо с развитието на страната и с промените, които според него са настъпили през последните години.
По думите му целта на визитата е била да види „как тази страна е успяла да се върне в правилния път“ и да се увери лично в това, което той определя като „красотата на едно цивилизовано общество“.
Посещението и изявленията на Робинсън предизвикаха внимание заради позицията му относно отношенията между Великобритания и Русия, както и заради срещата му с Ерол Мъск по време на престоя му в Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Байо
16:27 11.06.2026
2 Бялджип
16:27 11.06.2026
3 Сталин
16:31 11.06.2026
4 Хилари Клинтън
16:32 11.06.2026
5 Само да попитам
16:33 11.06.2026
6 Без име
16:42 11.06.2026
7 НО БРИТАНИЯ
16:50 11.06.2026
8 Иван
Коментиран от #9, #11, #12
17:03 11.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Жерар Депардийо
17:16 11.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Историк
До коментар #8 от "Иван":Милейковски ,полски жид пърхатъй .
17:20 11.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.