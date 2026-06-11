Томи Робинсън посети Москва и заяви, че Русия не е враг на Великобритания

Британският десен активист Томи Робинсън посети Москва, където се срещна с Ерол Мъск и заяви, че Русия не трябва да бъде разглеждана като враг на Великобритания, предава Фокус.

По време на престоя си в руската столица Робинсън публикува видеоклип в социалните мрежи от хотел в Москва. Към кадрите той добави посланието: „Хайде да направим малко проблеми“.

Активистът, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, коментира пред британското издание The Guardian, че е посетил Русия, за да се запознае отблизо с развитието на страната и с промените, които според него са настъпили през последните години.

По думите му целта на визитата е била да види „как тази страна е успяла да се върне в правилния път“ и да се увери лично в това, което той определя като „красотата на едно цивилизовано общество“.

Посещението и изявленията на Робинсън предизвикаха внимание заради позицията му относно отношенията между Великобритания и Русия, както и заради срещата му с Ерол Мъск по време на престоя му в Москва.