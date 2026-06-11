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Рим: Време е да посочим единен европейски представител, който да преговоря с Путин
  Тема: Украйна

Рим: Време е да посочим единен европейски представител, който да преговоря с Путин

11 Юни, 2026 17:16 756 37

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  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Идеята за единен европейски представител, който да говори с Русия относно войната в Украйна, Мелони разви още на годишната си пресконференция на 9 януари, припомня АНСА

Рим: Време е да посочим единен европейски представител, който да преговоря с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейските съюзници на Украйна трябва да назначат единен представител за преговори с Русия с цел прекратяване на войната, заяви днес италианската министър-председателка Джорджа Мелони в две речи пред двете камари на парламента на Италия, в които представи италианската позиция за предстоящата в края на идната седмица среща на върха на ЕС, предадоха Ройтерс и АНСА, цитирани от БТА.

Идеята за единен европейски представител, който да говори с Русия относно войната в Украйна, Мелони разви още на годишната си пресконференция на 9 януари, припомня АНСА.

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В неделя лидерите на Великобритания, Франция и Германия – обединени в неофициален съюз за сигурност, наречен "Европейска тройка" – се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон и заявиха, че подкрепят предложението на Киев за преговори с Русия с цел постигане на примирие.

Мелони, която е горещ поддръжник на Украйна, заяви, че Европа трябва да "установи контакт" с Москва, за да спре конфликта, но никоя ограничена група няма "легитимност да говори" от името на всички.

Този коментар на италианския премиер е сходен с мнението, изразено от премиера на Полша Доналд Туск, който е бивш председател на Европейския съвет, отбелязва Ройтерс. По-рано тази седмица той се оплака, че Полша не е присъствала на срещата със Зеленски в Лондон в неделя. Тогава Туск заяви, че ще има и нова среща относно Украйна, в която ще участват и Италия и Полша.

"Отдавна подкрепям необходимостта да се определи авторитетна фигура, която да получи доверието и мандата на всички държави членки (на Европейския съюз – бел. Ройтерс), за да представлява Европа", заяви днес Мелони.

Тя също така каза, че Европа трябва да запази подкрепата си за Киев и да продължи да упражнява натиск над Москва, поради което и нейното правителство е подкрепило последния пакет от санкции, наложени от ЕС на Русия, предаде АНСА.

"Ние подкрепяме отбраната на Украйна и нашата позиция остана непроменена. Подкрепа за Киев и запазване на натиска над Москва си остават единствен начин за започване на кръг от преговори“, заяви италианската лидерка, цитирана от АНСА.

Неотдавна беларуската агенция БелТА написа, че в телефонен разговор между президентите на Беларус и на Франция Александър Лукашенко и Еманюел Макрон, Лукашенко е казал на Макрон, че Мелони не може да бъде преговарящ от Европа с Москва относно Украйна, защото била жена и е предложил Макрон да се захване с тази задача.

Относно Украйна в речта си пред двете камари на парламента Мелони заяви, че усилията за установяване на мир в тази страна изискват също по-силна координация между Европа и САЩ, като посочи, че това "невинаги е лесно, но е необходимо предизвикателство", предаде Ройтерс.

В речта си Мелони засегна и темата за Иран. "ЕС трябва да бъде готов да наложи нови санкции на Иран, ако Техеран не съдейства за прекратяване на кризата в Близкия изток", каза още Мелони.

"Ако Техеран продължи да върви по погрешния път, ЕС трябва да бъде готов да засили натиска чрез нови целенасочени мерки", посочи италианската министър-председателка, цитиран от Ройтерс.

Италианската премиерка заяви, още, че неотдавнашните коментари и поведение на израелския крайнодесен министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир за Италия са "недопустими от италианска гледна точка и са недостойни, що се отнася до Израел", предаде АНСА.

Мелони припомни, че Италия е поискала санкционирането на министър Бен-Гвир заради неприемливото му поведение спрямо италиански граждани. Тя визира прехващането от израелските сили на поредната хуманитарна флотилия за Газа и отвеждането на активистите на борда ѝ в Ашдод. Там те станаха обект на подигравки от страна на Бен-Гвир, който заяви за тях, че те са искали да станат герои. Активистите, сред които и италиански парламентарист и италиански журналист, бяха заставени да коленичат, бяха закопчани с белезници, а очите им бяха завързани, след което към тях бяха отправени думите: „Добре дошли в Израел“. Парламентаристът и журналистът разказаха при връщането си в Италия, че са или подложени на унижения и говориха и за малтретиране. Срещу Бен-Гвир започна разследване за предполагаемо отвличане и мъчения във връзка с отношението към италианците от флотилията за Газа. След като научи, че е разследван Бен-Гвир сравни Италия с „фурнаджийска лопата“.

В речта си днес Мелони заяви, че Италия подкрепя и налагане на санкции на израелски заселници на Западния бряг, които подстрекават към омраза и към екстремизъм, предаде АНСА.

В речта си премиерката говори и за предстоящото участие на Италия в срещата на върха на НАТО в Анталия в началото на юли. Тя каза, че на този форум, тя ще може да съобщи, че Италия е постигнала значителен напредък към постигане на целта от разходи от 5 процента от БВП на година за отбрана и сигурност. "Ние сме готови да поемем нашата отговорност относно отбраната и ние ще повторим това на срещата на върха на НАТО, където Италия ще отиде с инвестирани 2,8 процента от БВП за отбрана и сигурност“, заяви Мелони. „Съобщавам, че е налице увеличение с 0,71 процентни пункта, дължащо се основно на разходите, свързани със сигурността на територията на страната“, допълни тя.

Мелони коментира и теми от европейския дневен ред и заяви, че е против премахване на единодушното гласуване по ключови европейски решения, предаде АНСА. "Не съм съгласна да се откажем от единодушието при приемане на решения в рамките на ЕС“, каза Мелони. "Не мисля, че ЕС трябва да бъде клуб, в който най-силните налагат волята си на останалите. Политиците могат да постигнат собствени решения, дори и по-най разделящите въпроси, като Украйна. Проблемът на Европа е в друго. Въпросът е доколко решенията са зачитани и до каква степен те са отменяни“, каза тя.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    5 15 Отговор
    С помощ от Бълагрия Зеленски може да победи Русия

    17:18 11.06.2026

  • 2 честен ционист

    9 4 Отговор
    Посочете Румен Радев, няма да сгрешите.

    17:18 11.06.2026

  • 3 Адолфо

    3 6 Отговор
    Има само един подходящ. Ама той се самоуби през 1945 г.

    17:18 11.06.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    17 7 Отговор
    Накратко:

    ЕС се готви за капитулацията си пред Русия!

    Коментиран от #12, #30

    17:18 11.06.2026

  • 5 Кая Калас за преговарящ

    13 5 Отговор
    Лавров ще получи удар а Путин ще умре от смях.

    17:19 11.06.2026

  • 6 Панин

    6 4 Отговор
    Пратете жената на Макрон за преговаряща.

    17:19 11.06.2026

  • 7 хмммм

    5 1 Отговор
    Ангела Меркел

    17:20 11.06.2026

  • 8 Пенчо

    11 3 Отговор
    Това е наглост! европата няма право на глас! Може би ингилизите!? Майтап бе Уили!

    17:21 11.06.2026

  • 9 4444

    7 4 Отговор
    Украйна и Русия воюват не Европа. Украйна не е член в евросъюза тая война не е наша да оставим братята да се разберат.

    Коментиран от #23

    17:22 11.06.2026

  • 10 Сатана Z

    8 4 Отговор
    Кала Каяс беше мераклийка, а е и обучена като немска овчарка. Ще лае и точи лиги вързана на къс синджир за крака на масата за преговори.

    17:22 11.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Смех с копейки

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Ти пък откъде се изсули?🤣

    17:25 11.06.2026

  • 13 Зеленски води страхотни преговори

    4 6 Отговор
    Скоро Путин ще преговаря само от Бункерът си

    17:27 11.06.2026

  • 14 Путин ще прати цяла Русия на фронта

    2 5 Отговор
    Путин ше прати цялата Руска Измет на фронта
    Войната е полезна за нормалният Свят

    17:29 11.06.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор
    Ама нали нямаше да преговаряте с Путлер❗
    Нали щяхте да го вадите от бункера в МаЦква❗
    А сега ква стана тя, търсим красавица да отиде на килимчето❗

    Коментиран от #19

    17:29 11.06.2026

  • 16 аz СВО Победа 81

    3 3 Отговор
    Още един детайл!
    Ракетните сили на ВСУ поразиха мостът в Армянск(Крим). Занулени са над 50 камиона с гориво и боеприпаси!

    17:30 11.06.2026

  • 17 Бялджип

    8 3 Отговор
    Европа няма място на масата за преговори! Тя е страна, поддържа и въоръжава, има абсолютно различен поглед върху реалността от войната! Там непрекъснато се говори, че с Русия трябва да се говори от позицията на силата?! Тогава? Какви преговори с тях?

    17:30 11.06.2026

  • 18 Дъртата Бункерна Къртица

    3 4 Отговор
    Няма смисъл от преговори
    Руската дума не струва колкото лайнотона Путин

    17:30 11.06.2026

  • 19 Ясно е че няма да преговарят с Путлето

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Гъбаркат го.

    Коментиран от #34

    17:31 11.06.2026

  • 20 Ами

    5 1 Отговор
    Пратете Кая. На къде без Кая. Нали е там нещо си.
    Пратете и президента на Румъния Никушор Дан.
    Поне руснаците да умрат от смях.

    17:33 11.06.2026

  • 21 Миротворец

    4 2 Отговор
    Фаворит е таварищ Радеф Спира оръжието за Украйна дава каквото иска Путин и войната спира

    17:34 11.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 защо

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "4444":

    Май не четеш??
    "Европейските съюзници на Украйна"

    17:35 11.06.2026

  • 24 Уса

    7 1 Отговор
    Времето беше,но мина и сега целия ЕС е клекнал по корем върху мина.То беше ясно,че е скапан съюз от самото начало

    17:35 11.06.2026

  • 25 Потъващ самолетоносач

    5 1 Отговор
    Пратете някой, който може да лази и стой на колене.

    17:36 11.06.2026

  • 26 Хан Крум

    2 2 Отговор
    С терористи не се преговаря.
    Правиш чаши за вино от главите им,и въпросът е приключен.

    17:37 11.06.2026

  • 27 Уса

    4 1 Отговор
    Времето беше,но мина и сега целия ЕС е клекнал по корем върху мина.То беше ясно,че е скапан съюз от самото начало

    17:40 11.06.2026

  • 28 Българин

    2 3 Отговор
    Зеленски е човекът който ще преговаря със страхливият ботокс.Ако не,ще избие още много руснаци!

    17:42 11.06.2026

  • 29 ОНЯ с ДРОНЯ

    2 4 Отговор
    Единственият Мост
    Който свързва Крим със Русия
    Остана Керченския.

    Всички други Съоръжения
    Вече са извадени от Строя .

    Скоро КРИМ ще бъде само ОСТРОВ .

    И който не е напуснал навреме
    Остава в Капан.

    ГОЛЯМАТА ДВИЖУХА наближава .

    17:43 11.06.2026

  • 30 ПАК ЛИ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Си Изсмукал Лепилото?

    17:45 11.06.2026

  • 31 Съдията

    2 2 Отговор
    Хайде на килимчето! Просто сте закъсняли с четири години, 500 милиарда сте назад, а Украйна се лиши от 20% територия и половината си население. Мъка, мъка либерастка.😂

    17:47 11.06.2026

  • 32 ПУЧЯ ВЪШКИН

    2 0 Отговор
    Ще звънни на ТРЪМП :

    ДОНАЛДЕ ПОМОГИ ...

    КАЖИ НА ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ

    ДА МЕ ОСТАВИ

    ДА СИ ПРОВЕДА ПРАЗНИКА

    НА 12 ЮНИ .

    ДА НЕ ПРАЩА ДРОНОВЕ
    ПОНЕ ЗА ЧАС

    17:48 11.06.2026

  • 33 123

    2 0 Отговор
    Бойко Борисов

    17:49 11.06.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ясно е че няма да преговарят с Путлето":

    Те така се гъбаркаха с него и през 2007-ма, ама доста НАТОпорчени изядоха гъбите уж по курортите ❗
    Включително и нашия ген. Гъби Гъбев ❗

    17:49 11.06.2026

  • 35 СКАБЕЕВА

    1 1 Отговор
    В СТУДИОТО:

    УКРАЙНА НИ УДАРИ НА

    1600 Км .

    НАПРАВО НЕВЕРОЯТНО.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    НЕ ДРАГА СКАБЕЕВА
    НЕ Е НЕВЕРОЯТНО.
    ЩЕ СТАВА ОЩЕ
    ПО НЕВЕРОЯТНО.

    17:51 11.06.2026

  • 36 255

    1 1 Отговор
    трябва да остане една ивица погранична земя.ивицата украина

    17:54 11.06.2026

  • 37 Кирпича

    0 0 Отговор
    Ееее ,той вече е посочен , главният прокурор в Хага.

    17:55 11.06.2026

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