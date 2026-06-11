Рим: Време е да посочим единен европейски представител, който да преговоря с Путин

Европейските съюзници на Украйна трябва да назначат единен представител за преговори с Русия с цел прекратяване на войната, заяви днес италианската министър-председателка Джорджа Мелони в две речи пред двете камари на парламента на Италия, в които представи италианската позиция за предстоящата в края на идната седмица среща на върха на ЕС, предадоха Ройтерс и АНСА, цитирани от БТА.

Идеята за единен европейски представител, който да говори с Русия относно войната в Украйна, Мелони разви още на годишната си пресконференция на 9 януари, припомня АНСА.

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В неделя лидерите на Великобритания, Франция и Германия – обединени в неофициален съюз за сигурност, наречен "Европейска тройка" – се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон и заявиха, че подкрепят предложението на Киев за преговори с Русия с цел постигане на примирие.

Мелони, която е горещ поддръжник на Украйна, заяви, че Европа трябва да "установи контакт" с Москва, за да спре конфликта, но никоя ограничена група няма "легитимност да говори" от името на всички.

Този коментар на италианския премиер е сходен с мнението, изразено от премиера на Полша Доналд Туск, който е бивш председател на Европейския съвет, отбелязва Ройтерс. По-рано тази седмица той се оплака, че Полша не е присъствала на срещата със Зеленски в Лондон в неделя. Тогава Туск заяви, че ще има и нова среща относно Украйна, в която ще участват и Италия и Полша.

"Отдавна подкрепям необходимостта да се определи авторитетна фигура, която да получи доверието и мандата на всички държави членки (на Европейския съюз – бел. Ройтерс), за да представлява Европа", заяви днес Мелони.

Тя също така каза, че Европа трябва да запази подкрепата си за Киев и да продължи да упражнява натиск над Москва, поради което и нейното правителство е подкрепило последния пакет от санкции, наложени от ЕС на Русия, предаде АНСА.

"Ние подкрепяме отбраната на Украйна и нашата позиция остана непроменена. Подкрепа за Киев и запазване на натиска над Москва си остават единствен начин за започване на кръг от преговори“, заяви италианската лидерка, цитирана от АНСА.

Неотдавна беларуската агенция БелТА написа, че в телефонен разговор между президентите на Беларус и на Франция Александър Лукашенко и Еманюел Макрон, Лукашенко е казал на Макрон, че Мелони не може да бъде преговарящ от Европа с Москва относно Украйна, защото била жена и е предложил Макрон да се захване с тази задача.

Относно Украйна в речта си пред двете камари на парламента Мелони заяви, че усилията за установяване на мир в тази страна изискват също по-силна координация между Европа и САЩ, като посочи, че това "невинаги е лесно, но е необходимо предизвикателство", предаде Ройтерс.

В речта си Мелони засегна и темата за Иран. "ЕС трябва да бъде готов да наложи нови санкции на Иран, ако Техеран не съдейства за прекратяване на кризата в Близкия изток", каза още Мелони.

"Ако Техеран продължи да върви по погрешния път, ЕС трябва да бъде готов да засили натиска чрез нови целенасочени мерки", посочи италианската министър-председателка, цитиран от Ройтерс.

Италианската премиерка заяви, още, че неотдавнашните коментари и поведение на израелския крайнодесен министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир за Италия са "недопустими от италианска гледна точка и са недостойни, що се отнася до Израел", предаде АНСА.

Мелони припомни, че Италия е поискала санкционирането на министър Бен-Гвир заради неприемливото му поведение спрямо италиански граждани. Тя визира прехващането от израелските сили на поредната хуманитарна флотилия за Газа и отвеждането на активистите на борда ѝ в Ашдод. Там те станаха обект на подигравки от страна на Бен-Гвир, който заяви за тях, че те са искали да станат герои. Активистите, сред които и италиански парламентарист и италиански журналист, бяха заставени да коленичат, бяха закопчани с белезници, а очите им бяха завързани, след което към тях бяха отправени думите: „Добре дошли в Израел“. Парламентаристът и журналистът разказаха при връщането си в Италия, че са или подложени на унижения и говориха и за малтретиране. Срещу Бен-Гвир започна разследване за предполагаемо отвличане и мъчения във връзка с отношението към италианците от флотилията за Газа. След като научи, че е разследван Бен-Гвир сравни Италия с „фурнаджийска лопата“.

В речта си днес Мелони заяви, че Италия подкрепя и налагане на санкции на израелски заселници на Западния бряг, които подстрекават към омраза и към екстремизъм, предаде АНСА.

В речта си премиерката говори и за предстоящото участие на Италия в срещата на върха на НАТО в Анталия в началото на юли. Тя каза, че на този форум, тя ще може да съобщи, че Италия е постигнала значителен напредък към постигане на целта от разходи от 5 процента от БВП на година за отбрана и сигурност. "Ние сме готови да поемем нашата отговорност относно отбраната и ние ще повторим това на срещата на върха на НАТО, където Италия ще отиде с инвестирани 2,8 процента от БВП за отбрана и сигурност“, заяви Мелони. „Съобщавам, че е налице увеличение с 0,71 процентни пункта, дължащо се основно на разходите, свързани със сигурността на територията на страната“, допълни тя.

Мелони коментира и теми от европейския дневен ред и заяви, че е против премахване на единодушното гласуване по ключови европейски решения, предаде АНСА. "Не съм съгласна да се откажем от единодушието при приемане на решения в рамките на ЕС“, каза Мелони. "Не мисля, че ЕС трябва да бъде клуб, в който най-силните налагат волята си на останалите. Политиците могат да постигнат собствени решения, дори и по-най разделящите въпроси, като Украйна. Проблемът на Европа е в друго. Въпросът е доколко решенията са зачитани и до каква степен те са отменяни“, каза тя.