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Трябва да сме готови да се сражаваме! Германия очаква руско нападение до 2029 година
  Тема: Украйна

Трябва да сме готови да се сражаваме! Германия очаква руско нападение до 2029 година

11 Юни, 2026 16:16 1 723 85

  • нато-
  • германия-
  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • кристиан фройдинг

Изказването на германския генерал идва на фона на предупреждения от европейски военни представители, че Русия може да възстанови достатъчно военния си потенциал през следващите няколко години, за да представлява пряка конвенционална заплаха за територията на НАТО

Трябва да сме готови да се сражаваме! Германия очаква руско нападение до 2029 година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Германия трябва да се подготви за евентуално руско нападение до 2029 г., а дори и по-рано. За това предупреди командващият германските сухопътни войски генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, цитиран от "Политико".

"Трябва да сме подготвени. Трябва да сме готови да се сражаваме", заяви той.

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По думите му сред съюзниците в НАТО има широко съгласие, че Русия може да придобие способност да атакува територия на Алианса преди края на десетилетието.

"2029 г. не е германски срок. Това е оценка на разузнаването, споделена от НАТО. И 32-те държави членки са съгласни, че Русия може да има капацитет да нахлуе в страна от НАТО през 2029 г.", посочи Фройдинг.

Той обаче предупреди, че Москва може да действа и по-рано, въпреки че войната в Украйна навлезе в четвъртата си година и Киев твърди, че Русия е понесла над 1,3 милиона убити и тежко ранени военнослужещи, както и значителни загуби на техника.

Изказването на германския генерал идва на фона на предупреждения от европейски военни представители, че Русия може да възстанови достатъчно военния си потенциал през следващите няколко години, за да представлява пряка конвенционална заплаха за територията на НАТО.

За отбранителните плановици 2029 г. се превърна в ориентир за момента, до който Европа трябва да преодолее критичните дефицити в бойната готовност, производството на въоръжение и военните способности.

Според Фройдинг Германия вече е предприела значителни стъпки за ускоряване на военните поръчки, а отбранителната индустрия е увеличила производствения си капацитет.

Въпреки това той подчерта, че Берлин не може да разчита единствено на дългосрочни оръжейни програми, чието разработване и внедряване отнемат години.

"Скоростта е от решаващо значение в момента", изтъкна генералът.

По думите му за някои системи, които все още са в процес на разработка, Германия се нуждае от междинни решения, за да запълни празнината между наличните способности и необходимото ниво на бойна готовност.

"Всеки ден трябва да подобряваме способностите си за "бойни действия още тази вечер", заяви Фройдинг, визирайки новата концепция на Бундесвера за поддържане на сили с висока степен на готовност, предназначени да възпират потенциална руска агресия.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стр@-по-ня

    42 4 Отговор
    ги е подготвил немските момци

    16:19 11.06.2026

  • 2 ДОКАТО ЧАКАТ РУСИЯ ПРЕЗ 2029

    82 5 Отговор
    ГЕРМАНИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕВЗЕТА ОТ АФРИКАНЦИТЕ ДО ТОГАВА.НО КАКТО КАЗА МЕРКЕЛ ТЕ ЩЕ СЕ СПРАВЯТ

    Коментиран от #47

    16:20 11.06.2026

  • 3 Млад еврас

    71 5 Отговор
    А в колко часа долу горе го очаква нападението.

    Коментиран от #37

    16:20 11.06.2026

  • 4 На генерала му плащат

    68 5 Отговор
    За да сее страх.Немските производители на оръжие са готови да поемат всички средства и затова данъкоплатците трябва да бъдат стимулирани да мислят в правилната посока. Истината е, ча ако Русия реши да напада НАТО, ще използва ядрено оръжие. Така и никой не ни казва защо ще и е да използва конвенционални вместо това.

    Коментиран от #20

    16:20 11.06.2026

  • 5 1488

    8 14 Отговор
    вероятно има що !

    Коментиран от #9

    16:21 11.06.2026

  • 6 Госあ

    59 7 Отговор
    Че какво има в мизерната гейвропа че да е напада който и да е? Приказката за изпадналия германец се възражда с пълна сила.

    Коментиран от #76

    16:22 11.06.2026

  • 7 Делю Хайдутин

    35 7 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава!Месете погачите!

    16:22 11.06.2026

  • 8 Пич

    60 6 Отговор
    Германия първо да добута до 2029 година, и тогава да очаква руско нападение!!! Защото е много странна държава - окупирана е от говедари, но е превзета от камилари !!! Няма нужда да споменавам какви добичета я командват, нали.. ?!

    16:22 11.06.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    47 5 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Последно Русия всеки момент ще фалира, ще загуби войната, ще се разпадне, ще .....ще....
    Или ще стане мощна икономически и военно и ще нападне Германия със 50 000 -ния САШтински контингент там 🤔❗

    16:24 11.06.2026

  • 10 Робин Хорсфол

    35 8 Отговор
    Швабите явно периодично искат напляскване...

    16:24 11.06.2026

  • 11 Механик

    51 5 Отговор
    Ама то нали "обезкървихте" Русия и я върнахте в 18-ти век при лопатите и външните тоалетни? Как ша ва напада, като нема ракети и танкове?? За кокошите яйца и кравето масло да не говорим.
    п.п.
    И все пак да питам, ама кой ще се сражава от немска страна? Юсуф и Шафкет ли?

    16:26 11.06.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    45 3 Отговор
    Русия от половин век всеки момент ще нападне НАТО и все не го напада❗
    А през това време НАТО "се отбранява" в десетки страни ❗

    Коментиран от #77

    16:27 11.06.2026

  • 13 Анонимен

    10 5 Отговор
    Много е страшно!

    Коментиран от #18

    16:28 11.06.2026

  • 14 Читател

    34 5 Отговор
    въпрос- Една причина да Ви нападат ?

    Коментиран от #82

    16:28 11.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Артилерист

    29 4 Отговор
    Това е то дресирането по русофобски. Ежедневно се намират пропагандисти, които непрекъснато натякват, че Русия идва, а аргументи никакви или глупави съчинения...

    16:33 11.06.2026

  • 17 В очакване на Годо

    30 2 Отговор
    Докато Германистан очаква някакво полумитично руско нападение, през това време по улиците на Германистан, докторите и инженерите колят без пощада швабите

    16:33 11.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    4 2 Отговор
    ОЧАКВАТ ДА СЕ РОДИ МУИСЕЙ.

    16:36 11.06.2026

  • 20 Защо ЯО, нима НАТО

    3 16 Отговор

    До коментар #4 от "На генерала му плащат":

    няма такова? За какво ти е да използваш ЯО, всичко ценно - заводи, инфраструктура, жилища, културни и спортни центрове, тоалетни чинии и хората включително просто изчезват. "После нас - тишина" е крилатия лозунг на руските РВСН, че и песен имат такава. Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?

    Коментиран от #30

    16:38 11.06.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    20 1 Отговор
    29та когато изтече и няма такова нападение - може ли да осъдим Швабските малоумници да платят милиардите загуби които простотията им носи за всички?!!!

    16:39 11.06.2026

  • 22 мдааааааааааа

    10 1 Отговор
    Значи до 2029та трябва де е превзела всичко до Германия.

    16:42 11.06.2026

  • 23 Кравария убер алес

    11 3 Отговор
    Любопитно, къде е тролската ферма? Нещо няма по 200 коментара против русите?

    Коментиран от #32

    16:43 11.06.2026

  • 24 Един

    4 16 Отговор
    Рашките не ценят живота си, може и да нападнат.

    Коментиран от #34

    16:43 11.06.2026

  • 25 винаги готов

    14 4 Отговор
    И ние сме готови. Но не срещу Русия, а срещу Германия.

    16:43 11.06.2026

  • 26 Значи

    10 4 Отговор
    Германия ще просъществува до 2029 година, когато мисли да
    Нападне Русия!

    Коментиран от #29

    16:44 11.06.2026

  • 27 1302

    11 2 Отговор
    И с кого ще се сражават?
    Те хората им казаха, че този път няма да има boots on the ground, а ще ги перат с Орешници.

    16:44 11.06.2026

  • 28 НАТЮФЦИТЕ

    10 3 Отговор
    Нещо пак са се умирисалли от страх.

    16:44 11.06.2026

  • 29 @@@

    6 4 Отговор

    До коментар #26 от "Значи":

    През 2029 година, Немция най-накрая ще си намери майстора!

    16:45 11.06.2026

  • 30 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Защо ЯО, нима НАТО":

    Ти в кой клас си?

    16:48 11.06.2026

  • 31 пак ли?

    19 3 Отговор
    На тези фашисти само войни са им в главите. Да обясни защо Русия ще ги напада? Какво имат - злато ли, нефт ли, други изкопаеми ли, територия ли, води ли, изобщо какво, което Русия си няма. Руско малцинство ли има там за защита? Изобщо болни фантазии на някакви малоумници, които само си търсят повод да предизвикат нова голяма война. Жалко, че ЕС се превърна във флагман на такива хора и изгуби основния си привлекателен смисъл. В момента е сборище на корумпирани, крадливи, некадърни и побъркани малоумници, които търсят единствено война.

    Коментиран от #62

    16:48 11.06.2026

  • 32 няма пари-няма коментар

    13 2 Отговор

    До коментар #23 от "Кравария убер алес":

    Малко по малко им секват паричките за коментари от НПО-тата и затова вият на умряло. От тези уж помощи за Украйна им се плаща и на тях, да работят срещу Русия и да възхваляват наркомана. Затова така неистово вият тези дни, че няма да има много помощ за Украйна. За тях парите са най-важни, а не Русия или Украйна - ако има пари за петроханската секта, и баща си и майка си ще продадат без капка угризение.

    16:51 11.06.2026

  • 33 Русофобията уврежда мозъка!

    18 2 Отговор
    Фашагите вече воюват открито срещу Русия чрез Окраина! Но набийте си го в урсулските кратуни веднъж завинаги,че българския народ е на страната на Русия!

    16:52 11.06.2026

  • 34 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Един":

    Ч.ер.нилк.ките с ятаганите изпревариха рашките и нападнаха западните страни..

    16:53 11.06.2026

  • 35 Най вероятно

    7 2 Отговор
    2030 година Мюмюнхен да нападне Берберлин или Аасанхен или Саксонистан или обратното. Абе, нещо такова.

    16:56 11.06.2026

  • 36 МУСКАЛАБАД

    3 8 Отговор
    Иска да воюва със всички .

    За да се задържи Режима
    На Бункерния
    Ще се водят войни
    Докато е Жив .
    ПУСЯ ще гледа да има войни
    Иначе веднага ще го
    Опаткат.

    Коментиран от #57, #66

    17:00 11.06.2026

  • 37 Шопо

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Млад еврас":

    ТСВ ще бъде с ядрено оръжие.

    17:01 11.06.2026

  • 38 хаха

    2 5 Отговор
    А дано, че да не остане и една ватенка после.

    Коментиран от #44

    17:01 11.06.2026

  • 39 Стига

    5 1 Отговор
    Насажайдате страх в хората.

    17:02 11.06.2026

  • 40 СЛОНА

    4 2 Отговор
    НЕКА ЗАТОВА НАЩЕ ТАНКОВЕ ЗАМИНАА ЗА УНИЩОЖЕНИЕ ЗАЕДНО С УКРИТЕ,ДА НЕ БИ КАТО ДОДАТ БРАТУШКИТЕ НЕКОЙ ДЖЕНДАР ОТ ЕС ДА ГИ ГРЪМНЕ С ТЕХНИТЕ ТАНКОВЕ,А НИЙ ЗНАЕМ ДА МЕСИМ ПОГАЧИ ЗА БРАТУШКИТЕ ...

    17:03 11.06.2026

  • 41 Рублевка

    7 2 Отговор
    Германия ще бъде превзета отвътре от бандеровците, избягали от бившата УССР. Битките ще се преместят в Европа. Бандеровците натрупаха пари и оръжие и са готови за инвазия.
    Това там не е война, а прочистване на бившата УССР от бандеровци. Там банди от анархисти и националисти действат повече от 100 години. Цели бандитски армии! Нестор Махно, Петлюра, белите, бандите на Бандера...След Отечествената война 10 години са ги преследвали и унищожавали, до преврата на украинеца Хрущов, който ги амнистира.
    Сега им помага ЕС. Затова там прочистването ще продължи поне още 10 години, а и повече.
    Последствията за Европа ще бъдат катастрофални. Постепенно бандеровците ще завземат подземния свят в цяла Европа и с огромния си икономически потенциал ще завземат отвътре и политическата власт, както в СССР.

    17:04 11.06.2026

  • 42 Ами

    9 2 Отговор
    Според руски официални източници в СВО до
    сега са участвали окло 1.3 милиона души.
    Според германски генерал Русия е дала над 1.3 милиона жертви.
    Излиза, че в момента или няма руснаци на фронта,
    или някой са умирали по по-вече от веднъж :)

    17:07 11.06.2026

  • 43 Проф Ергени Даголайноф

    5 4 Отговор
    Последно Русия ще се разпада ли или ще ни напада, дайте да се организираме

    17:08 11.06.2026

  • 44 Рублевка

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "хаха":

    Ще останат, не се безпокой. Бандеровците ще грабят клуба на богатите. България и Европа. На тях пари им трябват не територия.

    17:08 11.06.2026

  • 45 хахахахха

    5 2 Отговор
    в евр0гейск@т@ к0чин@ всички станаха шизофреници вече🤣🤣

    17:10 11.06.2026

  • 46 Цвете

    5 2 Отговор
    ЛУД УМОРА НЯМА. ЗАЩО ВСЯВАТ ПАНИКА? КОЙ КОГО ЩЕ НАПАДА? ВМЕСТО ДА СЕ ТЪРСИ ПЪТ КЪМ ПРЕГОВОРИ, КОИТО ДА УДОВЛЕТВОРЯТ СЪЮЗА И УКРАЙНА, ТЕ ПЛАШАТ, ЗАЩО? СЪЮЗЪТ ДА СЕ ЗАЕМЕ С КРАДЕНЕТО НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ И БЕЗКОНТРОЛНИТЕ ПАРИ КОИТО ПОЛУЧАВАТ, НЯКОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.ДА СМЕНЯТ ПО ЧЕСТО РАБОТЕЩИТЕ ОТ ГОДИНИ, САМОЗАБРАВИЛИ СЕ.КАКВО СТАНА С КОВИД ВАКСИНИТЕ ? ИМА ЛИ РАЗСЛЕДВАНЕ ? 🚑🚑🚑

    17:13 11.06.2026

  • 47 Солютно!

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДОКАТО ЧАКАТ РУСИЯ ПРЕЗ 2029":

    Когато Русия нападне Германия руската войска ще намери там само африканци и араби и ще си помислят, че са сбъркали адреса и са отишли в Африка вместо в Германия и ще се върнат.

    17:14 11.06.2026

  • 48 Вай, вай, вай

    3 0 Отговор
    Сражавайте се, никой не ви спира.

    17:14 11.06.2026

  • 49 Цвете

    2 2 Отговор
    ЛУД УМОРА НЯМА. ЗАЩО ВСЯВАТ ПАНИКА? КОЙ КОГО ЩЕ НАПАДА? ВМЕСТО ДА СЕ ТЪРСИ ПЪТ КЪМ ПРЕГОВОРИ, КОИТО ДА УДОВЛЕТВОРЯТ СЪЮЗА И УКРАЙНА, ТЕ ПЛАШАТ, ЗАЩО? СЪЮЗЪТ ДА СЕ ЗАЕМЕ С КРАДЕНЕТО НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ И БЕЗКОНТРОЛНИТЕ ПАРИ КОИТО ПОЛУЧАВАТ, НЯКОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.ДА СМЕНЯТ ПО ЧЕСТО РАБОТЕЩИТЕ ОТ ГОДИНИ, САМОЗАБРАВИЛИ СЕ.КАКВО СТАНА С КОВИД ВАКСИНИТЕ ? ИМА ЛИ РАЗСЛЕДВАНЕ ? 🚑🚑🚑

    17:15 11.06.2026

  • 50 Рублевка

    2 1 Отговор
    За разлика от африканските и азиатски мигри, бандеровците са умни, организирани, жестоки, имат огромен икономически и човешки потенциал, добре са въоръжени. Постепенно ще превземат паричните потоци на целия подземен свят, а след това и политическата власт в цяла Европа, както беше в СССР.

    17:16 11.06.2026

  • 51 АвЕее дойчовци

    2 1 Отговор
    АвеЕее... , дойчовци, видният ни евроатлантик ,ПолутрУкът Васил Данов 100 пъти ви повтори, че ЕвропЕците имате 4-5 пъти по-голям потенциал в хора и оръжия от Русия.

    17:20 11.06.2026

  • 52 Предложение

    1 4 Отговор
    Увеличаване на натовски войски в България и поемане защитата на страната под тяхно ръководство, нямам вяра на нашите върти опашки.....!!!!!
    Ние готови ли сме да се сражаваме или ке бегаме войводо

    Коментиран от #56

    17:20 11.06.2026

  • 53 az СВО Победа 81

    3 2 Отговор
    Интересно тия как ще се "сражяват" с атома??? 🤣

    Коментиран от #68

    17:21 11.06.2026

  • 54 асдасд

    1 0 Отговор
    Дано тоя път да им построят по-голяма стена.

    17:22 11.06.2026

  • 55 Ти си

    3 0 Отговор
    Ще си призна - непрочетох статията а само заглавието (не ми се четат глуписти на хора с раздвоение на личноста) .
    Русия е на земята
    Русия губи войната
    Русия нама ракети
    Русия няма чипове
    Русия боксува в Украйна
    Русия е икономически разрушена
    Полке пък Русия щяла да напада Германия -
    Първо между Германия и Русия са повече от половин Украйна и държавата с най-силната конвенционална армия в Европа Полша.
    Второ какво няма Русия което има Германия за да си заслужава да се сблъска с НАТО?
    За мен това е само оправдание за да не питет хората къде по дяволите точно им отиват парите от данъците ....

    17:23 11.06.2026

  • 56 Рублевка

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Предложение":

    Това няма да помогне. СССР имаше огромна армия и партиен апарат. Бандеровците ги превзеха отвътре, убиха Сталин и управляваха СССР десетилетия, до неговото крушение. Така ще управляват България и цяла Европа.

    Коментиран от #81

    17:24 11.06.2026

  • 57 Пак съм аз

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "МУСКАЛАБАД":

    И съм ти ръгал яко чушки 🌶️ в боба в захлас !

    17:24 11.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Това означава само едно.Германия ще нападне Русия,но си връзва гащите сякаш това ще го направи Русия. Като Украйна, която нападна Донбас през 2014 ,а разправя, че Путин е агресор.Ти да видиш.

    17:27 11.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Обективен

    0 0 Отговор
    Много им се ще на доичовците,реванш,използвайки силите на цяла Европа. Ще се готвят отново за война с Русия,да внимават много,защото този път пристигането на червения флаг над райхстага,вероятно ще е с "Ярс" или "Сармат".

    17:29 11.06.2026

  • 62 Какво няма Русия ли?

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "пак ли?":

    Няма жизнен стандарт съобразно природните си богатства, няма социални помощи, управлява се от един диктатор. МРЗ е двойно по-малка от тази в бедна България. По света има над 15 мил. руснаци избягали от "хубавия " живот в бедна Русийка. Дори и нашите русофили не отиват да живеят там, защитават Путин от някоя страна от ЕС или САЩ.

    17:30 11.06.2026

  • 63 Тролллейбус

    0 0 Отговор
    Тъпкан с тролове,пътуват към маскве в червена мъгла

    17:30 11.06.2026

  • 64 Рублевка

    1 0 Отговор
    Помните ли украинеца Горбачов с неговите перестройки, борба с алкохолизма а на практика саботаж, ограбване и разпад на СССР? По същия начин украинците ще превземат отвътре цяла Европа. Руснаците се опариха веднъж и дадоха отпор, но европейците са добрички, наивни като деца и бандеровците лесно ще им измъкнат политическата власт от ръцете.

    17:31 11.06.2026

  • 65 Сатана Z

    0 1 Отговор
    И този път България ще се сражава срещу Германия.
    "Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави. Няма нищо ново под слънцето" (Екл. 1:9)

    17:33 11.06.2026

  • 66 руски десидент

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "МУСКАЛАБАД":

    Политковская,Навални и още 1,5милиона избягали,денафицирани ршки от фронта.

    17:33 11.06.2026

  • 67 Айрян мен

    0 0 Отговор
    И защо 1,5 милионна армия ще атакува 3,6 милионна армия при положение , че нападателя винаги губи повече жива сила и техника от нападнатя ?

    17:34 11.06.2026

  • 68 Как ли,

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "az СВО Победа 81":

    само за Москва са предвидени 27 водородни бомби, за Питер по-малко. За всеки руски град над 10 000 жители по една.

    17:35 11.06.2026

  • 69 Бъдеще

    2 1 Отговор
    Ако Русия НЕ НАПАДНЕ Германия до 31.12.2029 година, тоя менте генерал трябва да го разпънат публично с четири коня!!! В тая ТЪПА държава няма ли закон против всяване на паника, фалшива информация, разпространение на клюки... ?????????

    17:35 11.06.2026

  • 70 ОНЯ с ДРОНЯ

    2 0 Отговор
    На 12 ЮНИ Петък

    ДЕНЯТ НА РАЗЗИЯ ...

    ПРАЗНИКЪТ НА

    ЧЕРВЕНИЯ МЕГДАН

    ОТМЕНЕН.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    РЕЧ НА БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД

    ПУСЯ

    НЯМА ДА ИМА .

    ПРЕКАЛЕНО ГОЛЯМ РИСК ИМА

    ОТ ПАДАЩИ ОТЛОМКИ.


    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    17:36 11.06.2026

  • 71 БАРС

    1 0 Отговор
    СЛЕД КАТО ОЧАКВАТ,ЗНАЧИ НЕМЦИТЕ Я ТЪРСЯТ ТАЯ ВОЙНА

    17:36 11.06.2026

  • 72 факуса

    0 1 Отговор
    за таз фашагия нямаше ли нещо в устава на оон за агресивно поведение и въоръжаване,че може да бъде нападната от заплашваната страна,същото се отнася и за джапанките

    17:37 11.06.2026

  • 73 Рублевка

    1 0 Отговор
    Отричането на националните корени в Европа ще и изиграе лоша шега. В САЩ само коренен американец може да стане президент. В Европа не е така. С добро финансиране, бандеровците ще инсталират лесно свой Горбачов и в страните от Европа и в ЕК. А те имат много пари. Европа и САЩ им ги дадоха.

    17:37 11.06.2026

  • 74 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Казано е: "Ако искаш мир, готви се за война!"

    17:38 11.06.2026

  • 75 ДЖОХАР ДУДАЕВ

    1 0 Отговор
    Когато изгрее УКРАИНСКОТО СЛЪНЦЕ

    РУСИЯ ще изчезне.

    Германия няма нужда да се страхува
    От Руско нападение

    17:38 11.06.2026

  • 76 руски емигрант

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Плъха дядя чукча е в бункера.

    17:40 11.06.2026

  • 77 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    и иран от 40г. все е на няколко седмици от създаван на ядрена бомба

    17:40 11.06.2026

  • 78 Рублевка

    0 0 Отговор
    Бандеровците ще превземат Европа отвътре, както бяха превзели СССР.

    17:41 11.06.2026

  • 79 Виц

    1 0 Отговор
    2030г.,руската армия е в Берлин. Руснаците викат:Немци предайте се!
    В окопа Али казва на Абдула:Абе от къде да им намерим на тия пък сега немци?!

    17:41 11.06.2026

  • 80 Гошо

    1 0 Отговор
    Преди 2029 година проверете Путин да не е в храсталака....или зад вратата...или не...по-добре вижте под кревата...или не....вижте да не е....ШИЗОФРЕНИЦИ!!!!

    17:41 11.06.2026

  • 81 ГРУ гайтанжиева

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Рублевка":

    Това са нова линия руски опорки, породени от безсилие, които предизвикват само смях, но въпреки това се разпространяват от полезни, в случая безполезни ... и д и о т и !!!

    17:42 11.06.2026

  • 82 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Читател":

    имат много инженери доктори и архитекти

    17:42 11.06.2026

  • 83 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    В Германия е време за "перестройка". Бандеровците са вече там. Ще им инсталират един Горбачов да ги оправи.

    17:47 11.06.2026

  • 84 Маринов

    0 0 Отговор
    Там става дума за конвенционална заплаха и нападение от Русия. Да ги успокоя: няма да има конвенционална атака от Русия. Ако има такава, тя ще е ядрена. На Русия - народ и управници сегашната воина им дотегна достатъчно. И няма да се повтори. Не че сега срещу Русия, заедно с Киев са всички натовски държави, но още се правят на интересни. Но до 2029 г в ЕС може да се случат много неща, за някои от които засега даже не се предполага. Ако се сменят управляващите в Германия, Франция, Англия, заедно с други може да се смени тази ЕК и играта да е друга. Даже теоретично да се за обсъжда формат за европейска защита и с участието на Русия. Пък сега да пишат какво ли не.

    17:50 11.06.2026

  • 85 Е тва не мога да го разбера?!

    0 0 Отговор
    Всеки ден статии,как Русия се разпада,как вече армията им за нищо не ставала и т.н...!
    И хоп-ново двайсе- Русия щяла да ни напада...

    17:55 11.06.2026

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