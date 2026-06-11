Трябва да сме готови да се сражаваме! Германия очаква руско нападение до 2029 година

Германия трябва да се подготви за евентуално руско нападение до 2029 г., а дори и по-рано. За това предупреди командващият германските сухопътни войски генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, цитиран от "Политико".

"Трябва да сме подготвени. Трябва да сме готови да се сражаваме", заяви той.

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По думите му сред съюзниците в НАТО има широко съгласие, че Русия може да придобие способност да атакува територия на Алианса преди края на десетилетието.

"2029 г. не е германски срок. Това е оценка на разузнаването, споделена от НАТО. И 32-те държави членки са съгласни, че Русия може да има капацитет да нахлуе в страна от НАТО през 2029 г.", посочи Фройдинг.

Той обаче предупреди, че Москва може да действа и по-рано, въпреки че войната в Украйна навлезе в четвъртата си година и Киев твърди, че Русия е понесла над 1,3 милиона убити и тежко ранени военнослужещи, както и значителни загуби на техника.

Изказването на германския генерал идва на фона на предупреждения от европейски военни представители, че Русия може да възстанови достатъчно военния си потенциал през следващите няколко години, за да представлява пряка конвенционална заплаха за територията на НАТО.

За отбранителните плановици 2029 г. се превърна в ориентир за момента, до който Европа трябва да преодолее критичните дефицити в бойната готовност, производството на въоръжение и военните способности.

Според Фройдинг Германия вече е предприела значителни стъпки за ускоряване на военните поръчки, а отбранителната индустрия е увеличила производствения си капацитет.

Въпреки това той подчерта, че Берлин не може да разчита единствено на дългосрочни оръжейни програми, чието разработване и внедряване отнемат години.

"Скоростта е от решаващо значение в момента", изтъкна генералът.

По думите му за някои системи, които все още са в процес на разработка, Германия се нуждае от междинни решения, за да запълни празнината между наличните способности и необходимото ниво на бойна готовност.

"Всеки ден трябва да подобряваме способностите си за "бойни действия още тази вечер", заяви Фройдинг, визирайки новата концепция на Бундесвера за поддържане на сили с висока степен на готовност, предназначени да възпират потенциална руска агресия.