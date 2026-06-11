Трябва да сме готови да се сражаваме! Германия очаква руско нападение до 2029 година

Германия трябва да се подготви за евентуално руско нападение до 2029 г., а дори и по-рано. За това предупреди командващият германските сухопътни войски генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, цитиран от "Политико".
"Трябва да сме подготвени. Трябва да сме готови да се сражаваме", заяви той.
По думите му сред съюзниците в НАТО има широко съгласие, че Русия може да придобие способност да атакува територия на Алианса преди края на десетилетието.
"2029 г. не е германски срок. Това е оценка на разузнаването, споделена от НАТО. И 32-те държави членки са съгласни, че Русия може да има капацитет да нахлуе в страна от НАТО през 2029 г.", посочи Фройдинг.
Той обаче предупреди, че Москва може да действа и по-рано, въпреки че войната в Украйна навлезе в четвъртата си година и Киев твърди, че Русия е понесла над 1,3 милиона убити и тежко ранени военнослужещи, както и значителни загуби на техника.
Изказването на германския генерал идва на фона на предупреждения от европейски военни представители, че Русия може да възстанови достатъчно военния си потенциал през следващите няколко години, за да представлява пряка конвенционална заплаха за територията на НАТО.
За отбранителните плановици 2029 г. се превърна в ориентир за момента, до който Европа трябва да преодолее критичните дефицити в бойната готовност, производството на въоръжение и военните способности.
Според Фройдинг Германия вече е предприела значителни стъпки за ускоряване на военните поръчки, а отбранителната индустрия е увеличила производствения си капацитет.
Въпреки това той подчерта, че Берлин не може да разчита единствено на дългосрочни оръжейни програми, чието разработване и внедряване отнемат години.
"Скоростта е от решаващо значение в момента", изтъкна генералът.
По думите му за някои системи, които все още са в процес на разработка, Германия се нуждае от междинни решения, за да запълни празнината между наличните способности и необходимото ниво на бойна готовност.
"Всеки ден трябва да подобряваме способностите си за "бойни действия още тази вечер", заяви Фройдинг, визирайки новата концепция на Бундесвера за поддържане на сили с висока степен на готовност, предназначени да възпират потенциална руска агресия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стр@-по-ня
16:19 11.06.2026
2 ДОКАТО ЧАКАТ РУСИЯ ПРЕЗ 2029
Коментиран от #47
16:20 11.06.2026
3 Млад еврас
Коментиран от #37
16:20 11.06.2026
4 На генерала му плащат
Коментиран от #20
16:20 11.06.2026
5 1488
Коментиран от #9
16:21 11.06.2026
6 Госあ
Коментиран от #76
16:22 11.06.2026
7 Делю Хайдутин
16:22 11.06.2026
8 Пич
16:22 11.06.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "1488":Последно Русия всеки момент ще фалира, ще загуби войната, ще се разпадне, ще .....ще....
Или ще стане мощна икономически и военно и ще нападне Германия със 50 000 -ния САШтински контингент там 🤔❗
16:24 11.06.2026
10 Робин Хорсфол
16:24 11.06.2026
11 Механик
п.п.
И все пак да питам, ама кой ще се сражава от немска страна? Юсуф и Шафкет ли?
16:26 11.06.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А през това време НАТО "се отбранява" в десетки страни ❗
Коментиран от #77
16:27 11.06.2026
13 Анонимен
Коментиран от #18
16:28 11.06.2026
14 Читател
Коментиран от #82
16:28 11.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Артилерист
16:33 11.06.2026
17 В очакване на Годо
16:33 11.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
16:36 11.06.2026
20 Защо ЯО, нима НАТО
До коментар #4 от "На генерала му плащат":няма такова? За какво ти е да използваш ЯО, всичко ценно - заводи, инфраструктура, жилища, културни и спортни центрове, тоалетни чинии и хората включително просто изчезват. "После нас - тишина" е крилатия лозунг на руските РВСН, че и песен имат такава. Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?
Коментиран от #30
16:38 11.06.2026
21 ДрайвингПлежър
16:39 11.06.2026
22 мдааааааааааа
16:42 11.06.2026
23 Кравария убер алес
Коментиран от #32
16:43 11.06.2026
24 Един
Коментиран от #34
16:43 11.06.2026
25 винаги готов
16:43 11.06.2026
26 Значи
Нападне Русия!
Коментиран от #29
16:44 11.06.2026
27 1302
Те хората им казаха, че този път няма да има boots on the ground, а ще ги перат с Орешници.
16:44 11.06.2026
28 НАТЮФЦИТЕ
16:44 11.06.2026
29 @@@
До коментар #26 от "Значи":През 2029 година, Немция най-накрая ще си намери майстора!
16:45 11.06.2026
30 Атина Палада
До коментар #20 от "Защо ЯО, нима НАТО":Ти в кой клас си?
16:48 11.06.2026
31 пак ли?
Коментиран от #62
16:48 11.06.2026
32 няма пари-няма коментар
До коментар #23 от "Кравария убер алес":Малко по малко им секват паричките за коментари от НПО-тата и затова вият на умряло. От тези уж помощи за Украйна им се плаща и на тях, да работят срещу Русия и да възхваляват наркомана. Затова така неистово вият тези дни, че няма да има много помощ за Украйна. За тях парите са най-важни, а не Русия или Украйна - ако има пари за петроханската секта, и баща си и майка си ще продадат без капка угризение.
16:51 11.06.2026
33 Русофобията уврежда мозъка!
16:52 11.06.2026
34 Атина Палада
До коментар #24 от "Един":Ч.ер.нилк.ките с ятаганите изпревариха рашките и нападнаха западните страни..
16:53 11.06.2026
35 Най вероятно
16:56 11.06.2026
36 МУСКАЛАБАД
За да се задържи Режима
На Бункерния
Ще се водят войни
Докато е Жив .
ПУСЯ ще гледа да има войни
Иначе веднага ще го
Опаткат.
Коментиран от #57, #66
17:00 11.06.2026
37 Шопо
До коментар #3 от "Млад еврас":ТСВ ще бъде с ядрено оръжие.
17:01 11.06.2026
38 хаха
Коментиран от #44
17:01 11.06.2026
39 Стига
17:02 11.06.2026
40 СЛОНА
17:03 11.06.2026
41 Рублевка
Това там не е война, а прочистване на бившата УССР от бандеровци. Там банди от анархисти и националисти действат повече от 100 години. Цели бандитски армии! Нестор Махно, Петлюра, белите, бандите на Бандера...След Отечествената война 10 години са ги преследвали и унищожавали, до преврата на украинеца Хрущов, който ги амнистира.
Сега им помага ЕС. Затова там прочистването ще продължи поне още 10 години, а и повече.
Последствията за Европа ще бъдат катастрофални. Постепенно бандеровците ще завземат подземния свят в цяла Европа и с огромния си икономически потенциал ще завземат отвътре и политическата власт, както в СССР.
17:04 11.06.2026
42 Ами
сега са участвали окло 1.3 милиона души.
Според германски генерал Русия е дала над 1.3 милиона жертви.
Излиза, че в момента или няма руснаци на фронта,
или някой са умирали по по-вече от веднъж :)
17:07 11.06.2026
43 Проф Ергени Даголайноф
17:08 11.06.2026
44 Рублевка
До коментар #38 от "хаха":Ще останат, не се безпокой. Бандеровците ще грабят клуба на богатите. България и Европа. На тях пари им трябват не територия.
17:08 11.06.2026
45 хахахахха
17:10 11.06.2026
46 Цвете
17:13 11.06.2026
47 Солютно!
До коментар #2 от "ДОКАТО ЧАКАТ РУСИЯ ПРЕЗ 2029":Когато Русия нападне Германия руската войска ще намери там само африканци и араби и ще си помислят, че са сбъркали адреса и са отишли в Африка вместо в Германия и ще се върнат.
17:14 11.06.2026
48 Вай, вай, вай
17:14 11.06.2026
49 Цвете
17:15 11.06.2026
50 Рублевка
17:16 11.06.2026
51 АвЕее дойчовци
17:20 11.06.2026
52 Предложение
Ние готови ли сме да се сражаваме или ке бегаме войводо
Коментиран от #56
17:20 11.06.2026
53 az СВО Победа 81
Коментиран от #68
17:21 11.06.2026
54 асдасд
17:22 11.06.2026
55 Ти си
Русия е на земята
Русия губи войната
Русия нама ракети
Русия няма чипове
Русия боксува в Украйна
Русия е икономически разрушена
Полке пък Русия щяла да напада Германия -
Първо между Германия и Русия са повече от половин Украйна и държавата с най-силната конвенционална армия в Европа Полша.
Второ какво няма Русия което има Германия за да си заслужава да се сблъска с НАТО?
За мен това е само оправдание за да не питет хората къде по дяволите точно им отиват парите от данъците ....
17:23 11.06.2026
56 Рублевка
До коментар #52 от "Предложение":Това няма да помогне. СССР имаше огромна армия и партиен апарат. Бандеровците ги превзеха отвътре, убиха Сталин и управляваха СССР десетилетия, до неговото крушение. Така ще управляват България и цяла Европа.
Коментиран от #81
17:24 11.06.2026
57 Пак съм аз
До коментар #36 от "МУСКАЛАБАД":И съм ти ръгал яко чушки 🌶️ в боба в захлас !
17:24 11.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Сатана Z
17:27 11.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Обективен
17:29 11.06.2026
62 Какво няма Русия ли?
До коментар #31 от "пак ли?":Няма жизнен стандарт съобразно природните си богатства, няма социални помощи, управлява се от един диктатор. МРЗ е двойно по-малка от тази в бедна България. По света има над 15 мил. руснаци избягали от "хубавия " живот в бедна Русийка. Дори и нашите русофили не отиват да живеят там, защитават Путин от някоя страна от ЕС или САЩ.
17:30 11.06.2026
63 Тролллейбус
17:30 11.06.2026
64 Рублевка
17:31 11.06.2026
65 Сатана Z
"Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави. Няма нищо ново под слънцето" (Екл. 1:9)
17:33 11.06.2026
66 руски десидент
До коментар #36 от "МУСКАЛАБАД":Политковская,Навални и още 1,5милиона избягали,денафицирани ршки от фронта.
17:33 11.06.2026
67 Айрян мен
17:34 11.06.2026
68 Как ли,
До коментар #53 от "az СВО Победа 81":само за Москва са предвидени 27 водородни бомби, за Питер по-малко. За всеки руски град над 10 000 жители по една.
17:35 11.06.2026
69 Бъдеще
17:35 11.06.2026
70 ОНЯ с ДРОНЯ
ДЕНЯТ НА РАЗЗИЯ ...
ПРАЗНИКЪТ НА
ЧЕРВЕНИЯ МЕГДАН
ОТМЕНЕН.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
РЕЧ НА БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД
ПУСЯ
НЯМА ДА ИМА .
ПРЕКАЛЕНО ГОЛЯМ РИСК ИМА
ОТ ПАДАЩИ ОТЛОМКИ.
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
17:36 11.06.2026
71 БАРС
17:36 11.06.2026
72 факуса
17:37 11.06.2026
73 Рублевка
17:37 11.06.2026
74 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
17:38 11.06.2026
75 ДЖОХАР ДУДАЕВ
РУСИЯ ще изчезне.
Германия няма нужда да се страхува
От Руско нападение
17:38 11.06.2026
76 руски емигрант
До коментар #6 от "Госあ":Плъха дядя чукча е в бункера.
17:40 11.06.2026
77 факуса
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":и иран от 40г. все е на няколко седмици от създаван на ядрена бомба
17:40 11.06.2026
78 Рублевка
17:41 11.06.2026
79 Виц
В окопа Али казва на Абдула:Абе от къде да им намерим на тия пък сега немци?!
17:41 11.06.2026
80 Гошо
17:41 11.06.2026
81 ГРУ гайтанжиева
До коментар #56 от "Рублевка":Това са нова линия руски опорки, породени от безсилие, които предизвикват само смях, но въпреки това се разпространяват от полезни, в случая безполезни ... и д и о т и !!!
17:42 11.06.2026
82 факуса
До коментар #14 от "Читател":имат много инженери доктори и архитекти
17:42 11.06.2026
83 Хахаха!🎺🥳😀
17:47 11.06.2026
84 Маринов
17:50 11.06.2026
85 Е тва не мога да го разбера?!
И хоп-ново двайсе- Русия щяла да ни напада...
17:55 11.06.2026