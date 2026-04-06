Тръмп заплаши Иран: Луди копелета, ще ви изпратя в ада

Президентът Доналд Тръмп и други американски официални лица определиха спасяването на американски пилот в Иран като "великденско чудо" в неделя, представяйки операцията в религиозни термини, които изобразиха войната като справедлива кауза и благословена от Бог, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В миналото администрациите обикновено изпращаха великденски поздрави в стил пощенска картичка, а критиците заявиха, че посланията на официалните лица този път са замъглили границата между вярата и политиката, като са призовали религията, за да оправдаят войната и да оформят поведението на военните.

"Спасяването беше великденско чудо", заяви Тръмп в предаване на Ен Би Си, а някои членове на кабинета го последваха със собствени послания.

В друго послание, което използва религията по друг начин, Тръмп заплаши в социалните мрежи да нанесе удари по електроцентрали и мостове, призова Техеран да отвори Ормузкия проток, "вие луди копелета“, или да се изправите пред "живот в ада", и завърши с израза "Хвала на Аллах".

В съобщение в социалните мрежи министърът на финансите Скот Бесент се позова на символиката на Великден, денят, в който Исус възкръсна от мъртвите.

"Великденското чудо се счита за най-голямата победа в историята", каза Бесент в "Екс". "И така, подходящо е в този най-свят християнски ден един смел американски воин да бъде спасен от зад вражеските линии в една от най-великите мисии за издирване и спасяване във военната история."

Министърът на отбраната Пийт Хегсет написа "Бог е добър" в личния си профил в "Екс" вчера, като препубликува пост в социалните медии на Тръмп за успеха на спасителната мисия в Иран.

"Аксиос", позовавайки се на интервю с Тръмп и неидентифициран американски представител на отбраната, съобщи, че това е фразата, изречена от спасения офицер по радиото, след като катапултира от самолета.

Но смесването от страна на Тръмп на религиозни препратки със заплахи за военни действия предизвика критики в неделя, отбелязва Ройтерс.

Бившата републиканска конгресменка Марджъри Тейлър Грийн, в публикация в "Екс", обвини Тръмп, че предава християнските ценности. Тя заяви, че християните в администрацията трябва да "се стремят към мир", а не да "ескалират войната", и изтъкна, че учението на Исус набляга на прощаването и любовта, включително към враговете.

Съветът за американо-ислямските отношения (САИО/CAIR) също осъди изказването на Тръмп, като заяви в изявление, че "подигравката му с исляма и заплахите му да атакува гражданска инфраструктура" са безразсъдни и опасни.

От CAIR заявиха, че небрежното използване на израза "Хвала на Аллах" в контекста на заплахи за насилие отразява желание да се използва религиозният език като оръжие, като същевременно се проявява презрение към мюсюлманите и техните вярвания, предаде Ройтерс.