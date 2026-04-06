Тръмп заплаши Иран: Луди копелета, ще ви изпратя в ада

6 Април, 2026 07:51

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • пилоти-
  • ормузки проток

Тръмп заплаши в социалните мрежи да нанесе удари по електроцентрали и мостове в Иран

Тръмп заплаши Иран: Луди копелета, ще ви изпратя в ада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп и други американски официални лица определиха спасяването на американски пилот в Иран като "великденско чудо" в неделя, представяйки операцията в религиозни термини, които изобразиха войната като справедлива кауза и благословена от Бог, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В миналото администрациите обикновено изпращаха великденски поздрави в стил пощенска картичка, а критиците заявиха, че посланията на официалните лица този път са замъглили границата между вярата и политиката, като са призовали религията, за да оправдаят войната и да оформят поведението на военните.

"Спасяването беше великденско чудо", заяви Тръмп в предаване на Ен Би Си, а някои членове на кабинета го последваха със собствени послания.

В друго послание, което използва религията по друг начин, Тръмп заплаши в социалните мрежи да нанесе удари по електроцентрали и мостове, призова Техеран да отвори Ормузкия проток, "вие луди копелета“, или да се изправите пред "живот в ада", и завърши с израза "Хвала на Аллах".

В съобщение в социалните мрежи министърът на финансите Скот Бесент се позова на символиката на Великден, денят, в който Исус възкръсна от мъртвите.

"Великденското чудо се счита за най-голямата победа в историята", каза Бесент в "Екс". "И така, подходящо е в този най-свят християнски ден един смел американски воин да бъде спасен от зад вражеските линии в една от най-великите мисии за издирване и спасяване във военната история."

Министърът на отбраната Пийт Хегсет написа "Бог е добър" в личния си профил в "Екс" вчера, като препубликува пост в социалните медии на Тръмп за успеха на спасителната мисия в Иран.

"Аксиос", позовавайки се на интервю с Тръмп и неидентифициран американски представител на отбраната, съобщи, че това е фразата, изречена от спасения офицер по радиото, след като катапултира от самолета.

Но смесването от страна на Тръмп на религиозни препратки със заплахи за военни действия предизвика критики в неделя, отбелязва Ройтерс.

Бившата републиканска конгресменка Марджъри Тейлър Грийн, в публикация в "Екс", обвини Тръмп, че предава християнските ценности. Тя заяви, че християните в администрацията трябва да "се стремят към мир", а не да "ескалират войната", и изтъкна, че учението на Исус набляга на прощаването и любовта, включително към враговете.

Съветът за американо-ислямските отношения (САИО/CAIR) също осъди изказването на Тръмп, като заяви в изявление, че "подигравката му с исляма и заплахите му да атакува гражданска инфраструктура" са безразсъдни и опасни.

От CAIR заявиха, че небрежното използване на израза "Хвала на Аллах" в контекста на заплахи за насилие отразява желание да се използва религиозният език като оръжие, като същевременно се проявява презрение към мюсюлманите и техните вярвания, предаде Ройтерс.


  • 1 Тръмпааа

    133 4 Отговор
    Кьорав карти не играе

    07:53 06.04.2026

  • 2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    32 130 Отговор
    Тва е нашия човек

    Коментиран от #57

    07:54 06.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путине

    24 119 Отговор
    Как ша защитиш своя авер Моджтабата.

    Коментиран от #149

    07:55 06.04.2026

  • 5 Шестопръстия гръмовержец

    11 62 Отговор
    Моя час пак ша удари.

    07:56 06.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трон

    17 122 Отговор
    Г-н Тръмп ще изпрати Иран при династията на Ахеменидите.

    07:57 06.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Баба Гошка

    130 7 Отговор
    Себе си и ненаядния за чужди територии нетанявол описва. Нещастник изкуффял

    07:58 06.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 маке

    165 8 Отговор
    добре ви бухат чалмите, браво на тях. А заслужавате и ядрена бомба в белия ДоМ

    07:59 06.04.2026

  • 13 Гост

    158 3 Отговор
    Тръмпоча окончателно излудя!

    07:59 06.04.2026

  • 14 Дедо

    117 2 Отговор
    Връщаме се към средновековието за съжаление.

    08:00 06.04.2026

  • 15 БЕЗ...

    78 5 Отговор
    КОМЕНТАР....!!!!

    08:00 06.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 К.к

    164 4 Отговор
    Не знам как се допусна това…Заради този изкуфял дядка пламна светът.

    Коментиран от #20

    08:01 06.04.2026

  • 18 Путине

    21 80 Отговор
    Къде се скри бре.....кой ша защити Иран от Армагедна.

    Коментиран от #46

    08:01 06.04.2026

  • 19 Мишел

    121 5 Отговор
    Истерия на празноглавия самохвалко.

    08:01 06.04.2026

  • 20 УЧИ СА

    15 34 Отговор

    До коментар #17 от "К.к":

    От путин

    08:02 06.04.2026

  • 21 Тоя тръмпоч

    110 4 Отговор
    Не е наред с главата

    08:02 06.04.2026

  • 22 Възраждане

    12 50 Отговор
    Бат Дончо е Нашият Човек!
    Коцето даже първи го поздрави със писмо ,заедно с оная Пияната

    08:03 06.04.2026

  • 23 Гай Турий

    86 2 Отговор
    Русолявият лудник вече си нарежда портрета до Чингисхан и Тамерлан. Ония бяха купени и активирани от тогавашното световно задкулисие, същото като днес което е тяхно Н-то поколение, внушило си, че тоя свят е негов и те трябва да имат всички търговски пътища, злато и коприна на света. Най-накрая ще си го получи от собствената си кухня. Слугите умеят добре да въртят кухненските прибори и солчица.

    08:05 06.04.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    102 3 Отговор
    Тръмп е луд за връзване.

    08:05 06.04.2026

  • 25 Др Фройдашки

    96 2 Отговор
    Не случиха последните 3мандата янките на президенти ,предишният зеленчук дядо Самоходко,а Оранжевият е вече луд за връзване .

    08:05 06.04.2026

  • 26 Ний ша Ва упрайм

    84 1 Отговор
    персите не го еб.. и тоя мръдна. Да изпраща пешаците хохохо

    08:06 06.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Велизар

    107 2 Отговор
    В САЩ са абсолютно до един болни изкривени и сбъркани мозъци. Този портокал е на върха на уродливата им нация.

    08:09 06.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Майор Мишев

    76 6 Отговор
    Сега е момента Северна Корея да продадат няколко ракети с ядрени глави на Иран,че иначе янките може да запалят 3та Световна война ,ако използват ядрено оръжие .

    08:10 06.04.2026

  • 31 Гост

    73 1 Отговор
    Безсилие, нищо повече! Смях....

    08:11 06.04.2026

  • 32 Някой лъже, ама кой?

    82 3 Отговор
    Президентът Доналд Тръмп и други американски официални лица определиха спасяването на американски пилот в Иран като "великденско чудо" в неделя,

    А иранците обявиха други неща и то със снимки от случката.

    На кого да вярваме??

    Коментиран от #34, #40

    08:15 06.04.2026

  • 33 Мишел

    68 4 Отговор
    Иран твърди, че е пленил пилот на САЩ от свален самолет и предлага преговори за освобождаването му срещу прекратяване на агресията.

    Коментиран от #39, #87

    08:16 06.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Рижият вече

    76 4 Отговор
    Изтрещя, като старо и изсъхнало душаме....
    Кво ще унищожава? Нали ако посегне с атом, Китай и Русия ще пратят обора при Анлантида? Те го предупредиха...

    Коментиран от #43

    08:17 06.04.2026

  • 36 ....

    51 2 Отговор
    Несъмнено лидер, който казва публично това, което всички лидери на държави, които преговарят помежду си, казват и което ние наивно наричаме дипломация. Така говорят те зад затворени врати. А след това излизат и правят безразлични изявления, такива, че никой не разбира какво се е случило. Тръмп „разваля“ пазара.

    08:17 06.04.2026

  • 37 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    6 53 Отговор
    Нема да бави чалмарите....от утре ги почва

    08:17 06.04.2026

  • 38 2 ДНЯ и ВСЕ ...

    7 40 Отговор

    До коментар #34 от "Дреме ти на пу..тинката":

    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон " !! 24.02.22
    рамАзан

    Коментиран от #47

    08:17 06.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Z-axaрова

    3 35 Отговор

    До коментар #32 от "Някой лъже, ама кой?":

    На руснаците 🤣

    08:19 06.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    6 57 Отговор
    Ша вземат и Урана и Петрола на аятоласите....накрая ша отделят и кюрдите от Иран....

    Коментиран от #48

    08:19 06.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Руснак без крак

    7 35 Отговор

    До коментар #38 от "2 ДНЯ и ВСЕ ...":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    08:22 06.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    11 35 Отговор
    Спасиха си пилота без проблем Рамбо явно а намесен там.

    08:24 06.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ъъъъ

    56 0 Отговор
    "Тръмп заплаши в социалните мрежи да нанесе удари по електроцентрали и мостове в Иран"

    А ние ще унищожим центъра за данни на Open AI в Абу Дани на стойност малко над $30 милиарда.

    08:25 06.04.2026

  • 52 Ццц

    50 0 Отговор
    За днес ли щеше да е голямата сделка? Срок дадохме ли за нещо? Късият от 48 часа или дългият от 10 дни? Лидите копИлИт@ не щат и не щат да се уплашат, а на Алф така му се иска да е страшен. Накрая ще мейк цирк агейн по колесниците победоносно. Няма ли кой да се бие вместо тях винаги стават за кашмер.

    08:26 06.04.2026

  • 53 Никой

    4 69 Отговор
    Не може да има в 21 век - 2026 година - примитивни състояния - жени с фереджета, жени, които са домакини, безправие - това на какво прилича - Доналд Тръмп се бори за да внесе Цивилизация в тези по принцип симпатични Народи - ние преди Рейгън на какво приличахме - дават ти да имаш при Комунизма само 1 жилище, един вилен имот - някаква бутафория на къща - сиво ежедневие.

    Имаш ръце, имаш мишци, ама - Бай Тошо ти казва -само 1 имот - и какво - принуждаваха хората да се развеждат фиктивно и всякакви тъпотии.

    Самият Доналд Тръмп е направил всичко с ръцете си - има и книга - негова Автобиография. Строителен предприемач.

    Коментиран от #89, #102, #270, #275

    08:27 06.04.2026

  • 54 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    46 1 Отговор
    ООН защо мълчи?
    Сигурно са им запушили ушите и очите с пачки $$$...

    08:28 06.04.2026

  • 55 Болен мозък

    4 16 Отговор

    До коментар #48 от "урко":

    То и за. Венецуела така са говореше

    08:28 06.04.2026

  • 56 Охобохо

    56 2 Отговор
    Това нецензурно крещене е признак на слабост. Иран не е Венецуела.

    Коментиран от #68

    08:28 06.04.2026

  • 57 Докато Иран не нашока яко

    51 2 Отговор

    До коментар #2 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    манерките на Израел и лобито им САЩ, за да се откажат веднъж завинаги от мераците си, Тръмп ще продължи театъра си. Зловещо звучи но друг шанс нямаше!

    Освен това, така намери повод, да отърве САЩ от НАТО, да помогне на народите от Европа да се отърват от психопатите си, и да излълни обрщанието си САЩ да няма бази в Близкия Изток- и да не бъде заклеймен за това!
    Освен това да има повод да спре помощта за зеления наркоман, без да бъде наричан "агент Краснов"

    Коментиран от #64, #128

    08:28 06.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Копейки

    6 27 Отговор
    Да си отдъхнем от иранския тероризъм,а?

    08:32 06.04.2026

  • 63 Димяща УШАНКА

    6 24 Отговор
    Путине, белият вожд мисли за поданиците си, отърва пилота....
    А ти кога ???

    08:33 06.04.2026

  • 64 Купянск -Путянск

    12 23 Отговор

    До коментар #57 от "Докато Иран не нашока яко":

    Краснов отдавна спря помощта за Украйна и като настана едни превземане на Киев за два дня.Превземане,превземане...От фойерверките при превземането крепостните си изпозапалиха рафинерийте😂😂😂

    Коментиран от #97, #117

    08:33 06.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Пак на криво

    37 1 Отговор
    Тоя пак е спал отвит и си е сменил мнението, до вчера искаше примирие.

    08:33 06.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 26 Отговор

    До коментар #56 от "Охобохо":

    Намериха ли главата на аятолаха или го заровиха без глава?

    Коментиран от #92

    08:35 06.04.2026

  • 69 Смехурко

    8 15 Отговор
    Бесовете, бесуващи в междуушието на бай Дончо Гръмовержеца могат да предизвикат истински Апокалипсис в Иран! Да се молим да свърши по-бързо и с по-малко жертви!

    08:35 06.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Мими Кучева🐕

    6 6 Отговор
    Аз ще изпратя с език Мара Атанасова в Рая!💋💋💋🖕

    Коментиран от #118

    08:36 06.04.2026

  • 72 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    3 15 Отговор
    На закуска с Тръмп са разбрахме, за него урана и петрола, за мен останалото.

    08:36 06.04.2026

  • 73 Дон Корлеоне

    1 21 Отговор
    Хаяско кога ще праща хора на луната?

    Коментиран от #278

    08:36 06.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 1500 дневно СВО

    4 20 Отговор
    На Путин....в сравнение с него Тръмп е бързак
    .

    Коментиран от #80

    08:38 06.04.2026

  • 76 Дзак

    25 0 Отговор
    Тези войни са готвени дълго. Опитвали са оттук, оттам, докато подготвят терена и настроят феновете. Не са дело на Бог, ако има такъв.

    08:38 06.04.2026

  • 77 дали

    31 0 Отговор
    Този вече само гаргите може да плаши :)

    08:38 06.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 22 Отговор
    Говорих с РАМБО. Влиза в Иран, аятоласи от пещерите да вади. Като червеи от пръстта.

    Коментиран от #160

    08:40 06.04.2026

  • 80 хахахаха

    36 1 Отговор

    До коментар #75 от "1500 дневно СВО":

    да бързо ще постигне поражения порав си :) Тръмп до момента освен да съсипва щатите, Европа и света друго не постъга :)

    Коментиран от #86

    08:40 06.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 22 Отговор
    Кюрдите искат да са цепнат от Иран. Молят ма за помощ.

    08:41 06.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 1500 дневно СВО

    4 23 Отговор

    До коментар #80 от "хахахаха":

    Бомбят Русия благодарение на Путин, не САЩ.....кой кого ли разсипва...

    08:43 06.04.2026

  • 87 За това не съм прочел

    31 3 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Къде го прочете?
    Но показаха снимки на два свалени от четерите хеликоптери от "освободителите" и повечето тежко ранени , а отлитащите два хеликоптера са гръмнали своите два повредени хеликоптера от пушките на местните. За да не попаднели в ирански ръце!

    Западните медии твърдят, че двата били затънли в пясъка ? и не могли да излетят, затова от другите два ги избомбили

    Коментиран от #101

    08:43 06.04.2026

  • 88 Матей миткалото

    34 0 Отговор
    За всички е видно Тръмп ИЗКРЕИЗИ.

    08:44 06.04.2026

  • 89 Ъъъъ

    47 2 Отговор

    До коментар #53 от "Никой":

    Със същите аргументи унищожиха и Ирак и Либия, нали така?
    Щото там имаше диктатори и хората живееха зле....20 и кусур години по-късно да се е променило нещо към по-добро? М? Нещо да се е променило към по-добро? Ще ти кажа: НЕ! Дори сега е по-зле отколкото преди....Така че, хайде да понамалим малко глупостите!

    Коментиран от #220, #267, #276

    08:44 06.04.2026

  • 90 Ту тууу

    17 0 Отговор
    Ку - кууу.

    08:44 06.04.2026

  • 91 Мими Кучева🐕

    8 1 Отговор
    Аз ще изпратя с език Мара Атанасова в Рая!💋💋💋🖕

    Коментиран от #93

    08:45 06.04.2026

  • 92 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    27 1 Отговор

    До коментар #68 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    На СатанЯхуу ушите и шестия пръст намериха ли ги вече ?

    Коментиран от #96

    08:46 06.04.2026

  • 93 Магия Атанасова

    5 2 Отговор

    До коментар #91 от "Мими Кучева🐕":

    Очаквам с нетърпение и тръпна .

    08:47 06.04.2026

  • 94 Съвсем е изтървал козите кукуто

    25 0 Отговор
    Време е някой да избави света от този кpeтeн.

    08:48 06.04.2026

  • 95 Орбан Фицо

    1 15 Отговор
    И Костя дъ Простя
    Подкрепят Инициативата за МИР
    На Доналд Тръмп.

    Със Тръмп се върнахме към Нормалноста.

    08:49 06.04.2026

  • 96 Намериха Чалмата

    4 13 Отговор

    До коментар #92 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    На АЯТОЛАХА.

    Коментиран от #265

    08:50 06.04.2026

  • 97 Да знаеш

    36 0 Отговор

    До коментар #64 от "Купянск -Путянск":

    Той не спря да дава оръжия на Украйна, спря само БЕЗПЛАТНОТО,
    сега пак си изпраща редовно, но ги плащаме всички ние от Европа!

    Коментиран от #122

    08:51 06.04.2026

  • 98 Се изказа Тръмп

    25 0 Отговор
    с пяна на уста!

    08:51 06.04.2026

  • 99 Не се знае,

    14 0 Отговор
    Кой е лудия?

    08:51 06.04.2026

  • 100 Бесен - Язовец

    23 0 Отговор
    Абс нещастник, само голи заплахи му останаха в арсенала!!!

    08:53 06.04.2026

  • 101 Ъъъъ

    21 1 Отговор

    До коментар #87 от "За това не съм прочел":

    "Къде го прочете?"

    🤔

    Коментиран от #138

    08:53 06.04.2026

  • 102 Фереджета в Иран

    34 0 Отговор

    До коментар #53 от "Никой":

    няма! Поне при персийците! В някои кюрдски райони - не знам!

    И къде е народния бунт който щял да свали режима в първите дни???
    Площадите в Техеран непрекъснато са пълни с народ протестиращи срещу подлата атака на Израел и САЩ, независимо от непрекъснатите бомбандировки, а не в бомбоибежища както Израел!!!
    А т

    Коментиран от #105, #110, #139

    08:53 06.04.2026

  • 103 Тимур

    5 13 Отговор
    Иран наистина ще са луди да изпуснат този шанс. Първо защото също имат нужда да търгуват. Второ така режима ислямските милиции може да оцелее и да си въртят бизнеса за сметка на народа. Така и така Тръмп е притиснат

    08:54 06.04.2026

  • 104 тръмп

    22 2 Отговор
    тоя че го кръстят ОТСРОЧКАТА беше 48сега добави още +20 часа

    Коментиран от #109

    08:54 06.04.2026

  • 105 Напротив

    5 11 Отговор

    До коментар #102 от "Фереджета в Иран":

    В Иран има нравствена полиция и жените са принудени

    Коментиран от #146

    08:55 06.04.2026

  • 106 КЮРДИТЕ

    3 14 Отговор
    Молят Тръмп да са отделят от Иран, както го направи Косово.

    08:55 06.04.2026

  • 107 Стоенчо

    20 0 Отговор
    Престъпник!

    08:56 06.04.2026

  • 108 Тръмп и християнски ценности

    20 1 Отговор
    в едно изречение е Нон Сенс но и това доживяхме да прочетем. Като цяло атланте и християнски ценности са несъвместими неща. Атлантизма и християнството са абсолютни антиподи по същността си

    08:56 06.04.2026

  • 109 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 15 Отговор

    До коментар #104 от "тръмп":

    Забавя, но не забравя....

    08:57 06.04.2026

  • 110 Виж

    13 3 Отговор

    До коментар #102 от "Фереджета в Иран":

    Иран носенето на забрадка (хиджаб) от жените на обществени места е законово задължително според ислямския дрескод, установен след революцията от 1979 г..

    Въпреки че законът остава в сила, ситуацията е динамична и противоречива:
    Задължение: Законът изисква жените да покриват косите и телата си. Нарушаването му води до наказания, включително арести, конфискация на автомобили и глоби.
    Гражданско неподчинение: След смъртта на Махса Амини през 2022 г. и вълната от протести "Жена, живот, свобода", много жени в Иран масово отказват да носят хиджаб на обществени места като форма на протест.

    Коментиран от #163, #173

    08:57 06.04.2026

  • 111 Вижте

    21 1 Отговор
    Дончо Кръстоносеца от ордена Епщайн!

    08:58 06.04.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 az СВО Победа80

    20 3 Отговор
    КСИР обяви, че държи американски пилот жена Моран Сагрон. Сагрон е с двойно гражданство на САЩ и Израел.

    Коментиран от #116, #187, #191, #248

    08:58 06.04.2026

  • 114 Механик

    17 1 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    08:58 06.04.2026

  • 115 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    1 17 Отговор
    Говорих с Белия вожд. Правим специална операция за отделяне на кюрдите от Иран.

    Коментиран от #132

    08:58 06.04.2026

  • 116 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    18 2 Отговор

    До коментар #113 от "az СВО Победа80":

    Жената пилот дали са я обидили иранците вече няколко пъти ?

    08:59 06.04.2026

  • 117 Не го е спирал

    18 0 Отговор

    До коментар #64 от "Купянск -Путянск":

    а само дето трябваше да му го плащаме!
    Сега и с това приключи! Сега всичко е за Израел
    Когато става дума за защита на Израел, никой копче не може да му каже, че е оставил зеленото и партньорите му на сухо.

    09:01 06.04.2026

  • 118 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "Мими Кучева🐕":

    Успех!

    09:02 06.04.2026

  • 119 Ту-туууу....

    13 0 Отговор
    "Великденското чудо се счита за най-голямата победа в историята".....

    09:03 06.04.2026

  • 120 Малиййй

    23 0 Отговор
    Дончо май хапна древото...

    09:04 06.04.2026

  • 121 Този

    25 0 Отговор
    говори като пиян селски хулиган. Иначе е президент на САЩ и се е провъзгласил за водач на свободния и демократичен свят.

    09:04 06.04.2026

  • 122 Вече не праща,

    17 0 Отговор

    До коментар #97 от "Да знаеш":

    а всичко е за Израел.
    Ама и за Израел не остана

    09:04 06.04.2026

  • 123 Запознат

    22 2 Отговор
    "И така, подходящо е в този най-свят християнски ден един смел американски воин да бъде спасен от зад вражеските линии в една от най-великите мисии за издирване и спасяване във военната история."

    Браво "най-великата" мисия - спасиха един пък загубиха двама други пилота и 6 командоси. Ако има още няколко такива мисии няма да им останат нито пилоти нито командоси.

    Коментиран от #180

    09:05 06.04.2026

  • 124 "Бог е добър"

    23 0 Отговор
    И ще унищожи престъпните терористи САЩ и Израел

    09:05 06.04.2026

  • 125 Факти

    24 2 Отговор
    Най мракобесни диктатори на света са Тръмп , Зеленски и Натаняху... .!!! Долу диктаторите!

    09:06 06.04.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Дончо- чудото

    10 0 Отговор
    на историята ....

    Коментиран от #133

    09:07 06.04.2026

  • 128 И да скъса най-после

    14 0 Отговор

    До коментар #57 от "Докато Иран не нашока яко":

    с нагличаните!

    09:07 06.04.2026

  • 129 кжишов

    18 1 Отговор
    Най-лошото е да нямаш мозък да управляваш,и да си заоциколен от два пъти по-про..сти даващи ти акъл.Чичо Дони ще подари управлението на демократите идващи на бял кон.Дони запомни едно,никога не рацоти с еврей,и никога не и ивай вяра.

    09:07 06.04.2026

  • 130 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    2 13 Отговор
    Давайте урана, че тоя ша ни занули.

    09:08 06.04.2026

  • 131 В тизи

    20 1 Отговор
    случай луди са тези които дръзнаха да атакуват чужда територия а не тези коикоито се отбраняват!!!

    09:08 06.04.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Така де

    3 7 Отговор

    До коментар #127 от "Дончо- чудото":

    Дончо бомби и Путин и Моджтабата.....чудо си е.

    09:09 06.04.2026

  • 134 Папата да анатемоса САЩ и рижавата сган

    16 0 Отговор
    заради тези религиозни препратки със заплахи за военни действия ! Това е голям грях

    09:10 06.04.2026

  • 135 Ъъъъ

    19 1 Отговор
    "Axios: САЩ, Иран и медиатори обсъждат 45-дневно прекратяване на огъня. Иран все още отхвърля всички предложения

    Съединените щати, Иран и регионалните медиатори обсъждат условията на евентуално 45-дневно прекратяване на огъня като първа фаза от двуетапен план за разрешаване на конфликта, съобщава Axios, позовавайки се на свои източници.
    Американски служител е заявил пред Axios, че администрацията на Тръмп е направила няколко предложения на Иран през последните дни, но иранските власти не са приели нито едно от тях "все още“."

    Мале, мале, мале.... САЩ копаят дъното... САЩ се моли на Иран за примирие.... 😱

    09:10 06.04.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    1 5 Отговор

    До коментар #132 от "Санитаря от Карлуково":

    Ама бомби Путин и Моджтабата....

    09:11 06.04.2026

  • 138 Пак питам

    1 3 Отговор

    До коментар #101 от "Ъъъъ":

    Откъде го прочете! Дай официален ирански източник. Аз такива съм цитирал.

    09:11 06.04.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Мишел

    16 0 Отговор
    Пентагонът изчисли, че до края на предишната седмица за войната с Иран е изхарчил 42 000 000 000 $

    Коментиран от #143, #145

    09:15 06.04.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 А МОЧАТА?

    0 16 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #152, #153, #198

    09:15 06.04.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 много сбърка бай Тръмп

    17 2 Отговор
    100 милиона иранци с нетърпение очакват разплатата с американците

    09:16 06.04.2026

  • 145 Дон Корлеоне

    2 9 Отговор

    До коментар #140 от "Мишел":

    Хаяско що не печата долари?

    Коментиран от #147

    09:17 06.04.2026

  • 146 Просто

    8 1 Отговор

    До коментар #105 от "Напротив":

    или лъжеш, или гълташ пошла пропаганда, лишена от нравственост.
    Има жени със забрадки и жени без забрадки. Но с не фереджета!

    09:19 06.04.2026

  • 147 Пиночет

    6 1 Отговор

    До коментар #145 от "Дон Корлеоне":

    А ти що въртиш дууу дуццци за по 2.50 €врака ,а не си ги печаташ ?

    09:21 06.04.2026

  • 148 Да горят

    11 1 Отговор
    Милитаристите антихристи и да бъдат разптнати атлантиците на кръст. Радост да има за народа !

    09:21 06.04.2026

  • 149 Майтап

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Путине":

    Към кого се обръщаш с това "Путине"?
    Виртуален приятел ли си имаш.

    09:21 06.04.2026

  • 150 Типична мутра

    18 0 Отговор
    Чуйте му езика му и вижте кашата в главата на психопата!

    Коментиран от #154

    09:22 06.04.2026

  • 151 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 5 Отговор
    Рамбо ми звънна по жи сема. Търсел некаква работа за около седмица. Доскучало му във Флорида.

    09:22 06.04.2026

  • 152 А ГДЕ

    14 0 Отговор

    До коментар #142 от "А МОЧАТА?":

    МърсУлата ?А где постната балтийска шпрота Кая Калас ?

    09:22 06.04.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 10 Отговор

    До коментар #150 от "Типична мутра":

    "Мутрата" бомби Путин и Моджтабата.

    09:23 06.04.2026

  • 155 Димитър Георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #139 от "Българин":

    Кво ми се правиш на отворен ,бе кардараш !

    09:24 06.04.2026

  • 156 И светеца Епщайн

    13 0 Отговор
    даже убиха в затвора

    09:25 06.04.2026

  • 157 Не са човеци

    1 13 Отговор
    Между Тръмп и Путин разлика няма.
    Убиват без страх от бога и се хвалят с това.
    Объркаха света.

    Коментиран от #169

    09:25 06.04.2026

  • 158 Путине

    3 9 Отговор
    Дека го Брикс бре, на Аятоласите да помага.

    Коментиран от #165, #196

    09:26 06.04.2026

  • 159 Путине

    2 7 Отговор
    1500 дена СВО....

    Коментиран от #166

    09:28 06.04.2026

  • 160 Мишел

    8 1 Отговор

    До коментар #79 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Рамбо влиза само в Холивуд. На другите места, където опитва да влиза, му влиза.
    САЩ нямат никакви победни войни от 1946г.

    09:29 06.04.2026

  • 161 Ццц

    12 2 Отговор
    Пентагонът нарече операцията по спасяването на американския пилот "истинско чудо!" Командосите попаднаха по обстрел на местни номадски племена, които ги замерваха с камъни, пиратки и камилски фъшкии и е цяло чудо, че свалиха само един хиликоптер спасители, които бяха спасени от милостиви пастири в района, които не бяха виждали да пада дъжд от негри до сега. 🤣

    09:29 06.04.2026

  • 162 Ауууууу.....

    8 0 Отговор
    Пълно е с педофили и извратеняци. Великденско чудо - най-голямата победа в историята

    09:29 06.04.2026

  • 163 Писал съм Фереджета в Иран няма

    9 0 Отговор

    До коментар #110 от "Виж":

    отговаряйки на тъп коментар! Че Тръмп започнал войната за да ги освобождава от фереджетата?:)
    А ти ми говориш за забрадки!?
    Да, носят забрадки, но не всички!

    09:30 06.04.2026

  • 164 "Бог е добър"

    2 6 Отговор
    Ще даде Гренландия на САЩ

    09:31 06.04.2026

  • 165 Зевзек

    7 1 Отговор

    До коментар #158 от "Путине":

    Дека го НАТО бре, на краварите да помага че ги попиляха едни аятоласи.

    Коментиран от #168, #174

    09:31 06.04.2026

  • 166 Тръмпе

    4 0 Отговор

    До коментар #159 от "Путине":

    нали 48 часа щеше да ти е СВО-то

    Коментиран от #197

    09:33 06.04.2026

  • 167 Удри Дони... удриии...

    1 5 Отговор
    Тия не са от нашите! 💥💥💥

    Коментиран от #172

    09:35 06.04.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Учуден

    8 0 Отговор

    До коментар #157 от "Не са човеци":

    "Между Тръмп и Путин разлика няма"

    Хайде бе че кога Иран е бил част от САЩ че да няма разлика

    Коментиран от #171

    09:35 06.04.2026

  • 170 Да кажем твърдо НЕ

    3 2 Отговор
    На чфутският празник Банга Ранга и на чвутоциганетата... сатанисти !

    09:36 06.04.2026

  • 171 Дон Корлеоне

    1 8 Отговор

    До коментар #169 от "Учуден":

    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #176, #181

    09:37 06.04.2026

  • 172 Зевзек

    7 0 Отговор

    До коментар #167 от "Удри Дони... удриии...":

    Те вашите са главорезите от Ал Кайда които станаха "бойци свалили режима на Асад" и избили 2 милиона християни - нали така?

    09:37 06.04.2026

  • 173 хмм

    14 0 Отговор

    До коментар #110 от "Виж":

    Правиш ли разлика между хиджаб и фередже? Хиджабът е забрадка, а фереджето покрива тялото и част от лицето. В Иран жените носят леки забрадки, а лицата им са открити. Нерде забрадка, нерде фередже?! Освен това всеки народ и всяка държава решават какви традиции ще налагат на територията си. И най-малкото Запада, с всичките си разпуснати до лудост нрави, могат да им казват как да живеят.

    09:37 06.04.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Съсигурност

    6 0 Отговор
    Заслужава ри жавия пер чем но белова н.да за пир атство и тер ори зъм.

    09:39 06.04.2026

  • 176 Учуден

    10 2 Отговор

    До коментар #171 от "Дон Корлеоне":

    Не е - но без интернет руснаците попиляха "силното и сплотено" НАТО и фалираха "богата" Европа която с интернет успя да роди само тролове.

    Коментиран от #178

    09:39 06.04.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Костадинов

    0 6 Отговор

    До коментар #176 от "Учуден":

    Ти така ли се роди или после изпростя?

    Коментиран от #184, #185

    09:42 06.04.2026

  • 179 Рамбо първа кръв

    3 0 Отговор
    Да. Аз съм каратис.

    09:43 06.04.2026

  • 180 Изпусна

    5 0 Отговор

    До коментар #123 от "Запознат":

    Самолетите и хеликоптерите дето уж сами си ги взривили

    09:44 06.04.2026

  • 181 Пиночет

    3 0 Отговор

    До коментар #171 от "Дон Корлеоне":

    А ти пускаш ли още за 2.50 € ?

    09:44 06.04.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Путин и Зеленски

    2 4 Отговор
    бомбят рафинерии и електроцентрали
    Патят цивилните граждани

    09:44 06.04.2026

  • 184 Учуден

    7 0 Отговор

    До коментар #178 от "Костадинов":

    Бъркаш сме с някое козяче - те по рождение са си обратното на остри. Даже и това което пишат не могат сами да го измислят а копи-пейст на едно и също под всяка статия.

    09:45 06.04.2026

  • 185 Асен Василев

    5 0 Отговор

    До коментар #178 от "Костадинов":

    Тихоо !Тихо жълтопаветен прррр делллл оаакннн,не си компетентен !

    09:45 06.04.2026

  • 186 Тръмпи

    10 0 Отговор
    Представител на държава създадена от избягали от закона престъпници. Грабители от мига на създаването си - ограбиха и присвоиха цял континент. Сега са зинали уста за света. Та, какъв искате да е Тръмп?

    09:46 06.04.2026

  • 187 Инфото ти не е вярно

    5 2 Отговор

    До коментар #113 от "az СВО Победа80":

    И документа показан на "жената пилот" е фашифициран, и не е пуснат от официална иранска институция

    Целта е, като се вдигне шум и после бъде опровергано да ревнат, че иранските власти лъжат!

    09:47 06.04.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Зевзек

    7 0 Отговор

    До коментар #182 от "Гресирана ватенка":

    "Продължавай да си го слагаш от.зад"

    Козячетата така ли правят когато са притеснени? Виж това не го знаех.

    Пък сега са много притеснени че "силното и сплотено" НАТО вече го няма.

    Коментиран от #194

    09:48 06.04.2026

  • 191 гру гайтанджиева

    0 5 Отговор

    До коментар #113 от "az СВО Победа80":

    Ирански фейкове колега.

    09:49 06.04.2026

  • 192 Оня с мотиката

    8 0 Отговор

    До коментар #188 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Срещнеш ли козяк,т..епаш на место и после копаш .

    Коментиран от #195

    09:49 06.04.2026

  • 193 Бой

    3 0 Отговор
    по гадовете !!!

    09:52 06.04.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #192 от "Оня с мотиката":

    "и после копаш"

    А не е вярно - козячетата трябва да се предават на медицински университети за да могат учените да разберат как може да живее човек без мозък. Все още има дебати.

    09:53 06.04.2026

  • 196 Ъъъъ

    7 2 Отговор

    До коментар #158 от "Путине":

    "Дека го Брикс бре, на Аятоласите да помага."

    А вас кой ще помогне?

    "Междувременно фючърсите на дизела в Европа достигнаха 200 долара, след като се появи новината, че три танкера, превозващи дизел от Съединените щати за Европа, са се отклонили от курса си и са се насочили към Азия. Започнаха призиви за нормиране на горивата в Европейския съюз, а комисарят на ЕС по енергетиката призна пред Financial Times по-рано днес, че нормирането се разглежда като опция за управление на търсенето на енергия в контекста на недостиг.

    "Това ще бъде дълга криза. Цените на енергията ще бъдат по-високи за много дълго време“, заяви Дан Йоргенсен пред FT.

    П.в

    Словения стана първата европейска страна, която въведе лимит на горивото на дневна база. Скоро и у нас! 😂

    Коментиран от #199, #201

    09:54 06.04.2026

  • 197 Така де

    1 3 Отговор

    До коментар #166 от "Тръмпе":

    Къде са 1500 дни, къде са 40 дни....

    Коментиран от #203

    09:54 06.04.2026

  • 198 Тя Европа затъва и загива

    8 2 Отговор

    До коментар #142 от "А МОЧАТА?":

    Национална валута нямаме вече..
    А ти за мочата си се загрижил???

    09:55 06.04.2026

  • 199 Путине

    2 7 Отговор

    До коментар #196 от "Ъъъъ":

    Спасявай Иран, че Тръмп ша го цепне с кюрдите

    09:55 06.04.2026

  • 200 Зевзек

    10 1 Отговор

    До коментар #194 от "Да де":

    А къде ви е "силното и сплотено" НАТО - а като няма НАТО ще се наложи на нашите козячета да възстановяват "МОЧАТА" "доброволно".

    Коментиран от #205

    09:56 06.04.2026

  • 201 Нас ни остави

    0 4 Отговор

    До коментар #196 от "Ъъъъ":

    Цените на горивата растат и задръстванията растат...смех.Не са избиваме като в Иран и Русия.

    Коментиран от #206

    09:57 06.04.2026

  • 202 бай Иван

    4 0 Отговор
    Ненормалник.

    09:58 06.04.2026

  • 203 Зевзек

    5 1 Отговор

    До коментар #197 от "Така де":

    Къде са 25% от територията къде са 0%. А къде са 20 години в Афганистан и пак 0% от територията.

    Коментиран от #208

    09:58 06.04.2026

  • 204 Дарий

    2 1 Отговор
    Ще паднат много отрязани глави и ще се връчват масово сгънати на 4 знамена.

    09:58 06.04.2026

  • 205 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор

    До коментар #200 от "Зевзек":

    НАТО си е тук и са разраства, ама Варшавския договор отдавна го нема.

    Коментиран от #209

    09:59 06.04.2026

  • 206 Зевзек

    5 1 Отговор

    До коментар #201 от "Нас ни остави":

    "и задръстванията растат...смех"

    Така е България се напълни със задръстени козячета.

    09:59 06.04.2026

  • 207 Е лудия кога ше изселиш мелсито

    3 0 Отговор
    Нали е имигарнтка а ти ги мразиш и ненавиждаш😅😅😅да си зема барончо и да си ходи в словения ти нали така правиш разделяш семейства съсипваш бракове щото някой бил имигрант

    10:00 06.04.2026

  • 208 Я пъ тоа

    4 7 Отговор

    До коментар #203 от "Зевзек":

    Кви 20% от територията бре... Путин го бомбят нон стоп в Украйна и в РУСИЯ... И над 1,3 милиона руснаци закопани заради болните амбиции на дъртака кремълски.

    Коментиран от #212

    10:01 06.04.2026

  • 209 Зевзек

    5 1 Отговор

    До коментар #205 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "НАТО си е тук и са разраства"

    Хайде бе де го НАТО-то - що не помагат на краварите и защо даже им отказаха да преминават над държавите.

    Коментиран от #213

    10:01 06.04.2026

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Зевзек

    6 1 Отговор

    До коментар #208 от "Я пъ тоа":

    Е така де те и американците бомбеха ужким Виетнам и Афганистан ама после висяха по колесниците

    Коментиран от #214, #216

    10:02 06.04.2026

  • 213 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 1 Отговор

    До коментар #209 от "Зевзек":

    Че откъде минаха бомбандировачите B2 дето сринаха Иран....не слушай кво ти говорят, а гледай кво става ..

    Коментиран от #215, #217

    10:03 06.04.2026

  • 214 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 3 Отговор

    До коментар #212 от "Зевзек":

    САЩ бомбиха Ирак, Сирия, Либия, Венецуела а сега и Иран...и лидер четата им ги нема вече.....а да, забравих и Югославия.

    Коментиран от #219, #237

    10:05 06.04.2026

  • 215 Зевзек

    8 2 Отговор

    До коментар #213 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Еми не минаха над Испания, Франция и Италия - минаха над останалите наведени.

    Ама нали НАТО-то ви било "силно и сплотено като никога до сега" и действало като един.

    Коментиран от #218, #223

    10:06 06.04.2026

  • 216 Я пъ тоа

    1 7 Отговор

    До коментар #212 от "Зевзек":

    То и РУСНАЦИТЕ в Афганистан са държах здраво за колесниците, ама айде.

    Коментиран от #228, #230

    10:06 06.04.2026

  • 217 Любопит

    1 8 Отговор

    До коментар #213 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    К00ПЕЙКИТЕ нямаше ли да сменят смениха световния ред? Ще изчакам още 3 три дни преди да си правя заключение

    10:07 06.04.2026

  • 218 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #215 от "Зевзек":

    Явно на теб са казали откъде са минали...да не верваш...

    Коментиран от #225

    10:08 06.04.2026

  • 219 Зевзек

    9 1 Отговор

    До коментар #214 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "САЩ бомбиха Ирак"

    И от там ги изгониха вече - пък лидерите се сменят ама краварите са наритани от всякъде и НАТО го няма. Пък на нашите козячета им остана само да ревът и да плюят в безсилна ярост.

    Коментиран от #224

    10:09 06.04.2026

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    1 5 Отговор
    Звъннах по жи сема на Путин. Да му помогна, че 1500 дена са мъчи , горкия той.

    10:09 06.04.2026

  • 222 Град Козлодуй

    6 0 Отговор
    Абе като гледам Бай Ганя ще е този дето ще духа супата!Пак мочаме срещу вятъра за кой ли път.Пребоядисаните НАТЮвци вият на умряло.Ха сега да ви видя чий член ще ви пази?!Северо Атлантическата Театрална Организация оттече!Пак сме на губещата страна защото сме по-плоски от 1амова талпа и благодарение на слугинажа тук!

    10:10 06.04.2026

  • 223 ру БЛАТА

    1 3 Отговор

    До коментар #215 от "Зевзек":

    Орковете да пробват тогава. с НАТО нали било слабо... поне в Балтика... нали им трябва връзка с каленград. Много искам да се пробват НЕМОЖАЧи.ру

    Коментиран от #231

    10:10 06.04.2026

  • 224 Я пъ тоа

    3 2 Отговор

    До коментар #219 от "Зевзек":

    И кой изгони САЩ от Ирак, че нещо не са разбра....

    Коментиран от #226

    10:10 06.04.2026

  • 225 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #218 от "Я пъ тоа":

    "Явно на теб са казали откъде са минали"

    Ами има флайт радар ако не са ти казали от посолството. Ама явно там ги подбират да са обратното на остри.

    10:11 06.04.2026

  • 226 Зевзек

    7 1 Отговор

    До коментар #224 от "Я пъ тоа":

    Иракчаните ги изгониха пък господарите ти казаха че сами се изтеглят ама както в Афганистан и Виетнам.

    10:12 06.04.2026

  • 227 Милошевич

    1 7 Отговор
    Комунистчето от Югославия съм....Иран да дават урана че ша ги разсипят.

    Коментиран от #233

    10:12 06.04.2026

  • 228 Не е точно така

    6 0 Отговор

    До коментар #216 от "Я пъ тоа":

    Явно си от поколението Z.Нищо,в тубата има видеа от напускането на съветските войски.С вдигнати знамена и сред шпалири от хора.До ден днешен афганистанците уважават съветският строй и съветският войник.Ограмоти се преди да пишеш глупости.

    10:13 06.04.2026

  • 229 Кравар

    4 0 Отговор
    Лудия си ти заради твоите глупости цените на горивата скочиха а от там на всичко останало

    10:13 06.04.2026

  • 230 Реалист

    6 1 Отговор

    До коментар #216 от "Я пъ тоа":

    Те се "държаха" ама веднъж.Като гледам Историята краварите са в режим "бегом" още от Виетнам.За Афганистан,Сирия,Ирак....сега и от Иран.....май за такива като теб-не се брои?!

    Коментиран от #235

    10:14 06.04.2026

  • 231 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #223 от "ру БЛАТА":

    "нали им трябва връзка с каленград"

    Ами то има връзка - неможачите от НАТО се мъчат да я прекъснат вече няколко пъти ама не им се получи.

    Коментиран от #241

    10:14 06.04.2026

  • 232 Пилота е задържан и ще прави обращение

    10 0 Отговор
    Към американската нация!!!
    Бай Дончо да гледа хубаво.
    Да убиваш деца в чужда държава и да разваляш инфраструктура ще обяснява тероризъм ли е .??

    10:15 06.04.2026

  • 233 Зевзек

    7 1 Отговор

    До коментар #227 от "Милошевич":

    "Иран да дават урана че ша ги разсипят"

    Ами не могат господарите ти защото са неможачи - те протока не могат да отворят.

    Коментиран от #236

    10:17 06.04.2026

  • 234 гост

    2 0 Отговор
    Чичо е легитимна цел.Не чи следващото животно няма да е същото.

    10:17 06.04.2026

  • 235 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #230 от "Реалист":

    Нали им взеха петрола.....и смучкат яко...пък и бази имат там.....за разлика от Путин дето изби над 1,3 милиона руснаци.....за нищо.

    Коментиран от #239

    10:18 06.04.2026

  • 236 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #233 от "Зевзек":

    От затворения пролив, най много губи ...ИРАН...дреме му на Дончо за пролива...

    Коментиран от #240

    10:19 06.04.2026

  • 237 В Югославия какво бомбиха

    3 3 Отговор

    До коментар #214 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Майка си един невидим Стелт за милиарди на земята и една къща в Горна баня през другото време сърбите пееха песни по площадите

    10:19 06.04.2026

  • 238 Луди аятоласи

    3 1 Отговор
    срещу евангелистки фундаменталисти?!

    Само това оставаше. Светът съвсем се побърка!

    В същото време преди два дни в САЩ се състояха масови многохилядни митинги на иранци, живеещи в САЩ, които подкрепят войната на САЩ срещу Аятоляха. Носеха портрета на Тръмп и го възхваляваха като освободител на Иран!
    По нашите медии нямаше и думичка за тия митинги.

    Тръмп и шайката около него се възприемат като съвременни кръстоносци.
    С право Папата е притеснен, понеже намесват Бог във войната!

    Резултатът от всичко това може да бъде заповед за бомбардиране на Иран с тежки бомбардировачи.
    Това ще тласне войната на друг етап и краят й не се вижда.

    Коментиран от #244, #247

    10:20 06.04.2026

  • 239 Зевзек

    5 1 Отговор

    До коментар #235 от "Я пъ тоа":

    "пък и бази имат там"

    Вече нямат - наритаха ги и от Ирак, скоро няма да имат и в Персийските монархии - а на нашите козячета им остана да ревът и да плюят в безсилна ярост.

    Коментиран от #245

    10:21 06.04.2026

  • 240 А ние не губим ли

    4 0 Отговор

    До коментар #236 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    бе умник погледни колко пари стана дизела или ти си пред компютъра дреме ти

    Коментиран от #242

    10:21 06.04.2026

  • 241 Я пъ тоа

    3 2 Отговор

    До коментар #231 от "Зевзек":

    Дреме му на НАТО за Калининград. По важно ее че натовско оръжие бомби Путин.

    10:21 06.04.2026

  • 242 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #240 от "А ние не губим ли":

    Дизела расте и ЗАДРЪСТВАНИЯТА РАСТАТ....

    Коментиран от #246

    10:22 06.04.2026

  • 243 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 244 Военен

    6 0 Отговор

    До коментар #238 от "Луди аятоласи":

    "за бомбардиране на Иран с тежки бомбардировачи"

    Те иранците това чакат - те леките изтребители свалят а какво остана тежките бомбандировачи - сега не е ВСВ и тежките бомбандировачи са като линейните кораби през ВСВ - може да се хвалиш с тях ама за нищо не стават.

    10:25 06.04.2026

  • 245 Я пъ тоа

    1 5 Отговор

    До коментар #239 от "Зевзек":

    От Ирак, ги пращат в Иран, аятоласи да трепат. После ша ги върнат пак, Вервай ми..

    Коментиран от #250

    10:26 06.04.2026

  • 246 Зевзек

    5 2 Отговор

    До коментар #242 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "ЗАДРЪСТВАНИЯТА РАСТАТ"

    Така е нашите козячета съвсем се задръстиха че попиляха господарите им.

    Коментиран от #249

    10:27 06.04.2026

  • 247 Ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #238 от "Луди аятоласи":

    Или ще подкрепят Тръмп или имиграционните служби ги емват по бързата процедура.Така манифестираха и венецуелци,очакват се кубинци,мексиканци и гренландци да излезнат да се веселят и празнуват.

    10:28 06.04.2026

  • 248 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 249 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор

    До коментар #246 от "Зевзек":

    Горивата растат, задръстванията по пътищата пак растат.
    Иначе Иран е в поза партер......ако са сещаш.

    Коментиран от #252

    10:30 06.04.2026

  • 250 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #245 от "Я пъ тоа":

    "Вервай ми.."

    Нема начин бе аз само на нашите козячета вярвам защото им се реве че наритаха господарите им и сега се мъчат с лъжи да замажат резила им.

    Та къде са военните от Ирак които били отишли в Иран - господарите ти нямат един войник в Иран - даже един микроскопичен остров не посмяха да завладеят.

    Ех колко мъка има по този свят - особено козяшка мъка.

    Коментиран от #253

    10:31 06.04.2026

  • 251 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 252 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #249 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "Иначе Иран е в поза партер"

    Аз освен нашите евроатлантици и козячета друг в тази поза не виждам пък Иранците всяка нощ попиляват господарите ви.

    Коментиран от #255

    10:33 06.04.2026

  • 253 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #250 от "Зевзек":

    Бомбят Иран и Русия, не САЩ...кой на кого ли натрива носовете...иначе от посоля ни казаха тва да не го споменаваме.

    10:35 06.04.2026

  • 254 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 255 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #252 от "Зевзек":

    Бомбят Иран, не САЩ...кой в ква поза е са вижда...

    10:36 06.04.2026

  • 256 Голем смех

    0 1 Отговор

    До коментар #254 от "Санитаря от Карлуково":

    Путин ми го даде. И той бил тук.

    10:37 06.04.2026

  • 257 От ПОСОЛЯ

    1 1 Отговор
    Преди викахме Тръмп наш...
    Сега кво да викаме....

    10:39 06.04.2026

  • 258 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    2 1 Отговор
    Говорих по жи сема и с Медведката...само атомна бомба му е в главата...иска да му съдействам да я ползва.

    10:41 06.04.2026

  • 259 Ами

    3 0 Отговор
    Що тогава отложи ултиматума с 24 часа и после пак. Май не му стиска.

    10:47 06.04.2026

  • 260 Ами

    4 0 Отговор
    Що тогава отложи ултиматума с 24 часа и после пак. Май не му стиска.

    Коментиран от #262

    10:47 06.04.2026

  • 261 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор
    В Югославия пратиха комуниста Милошевич в Хага....знаеш как свърши там....иначе за месец, Югославия клекна. Даже ЩАТИТЕ база си спретнаха там

    Коментиран от #263, #264

    10:51 06.04.2026

  • 262 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 3 Отговор

    До коментар #260 от "Ами":

    Забавя, но не забравя....нема да ги бави.

    10:53 06.04.2026

  • 263 Верно е.....

    0 1 Отговор

    До коментар #261 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ключова военна бази„Бондстийл“ (Bondsteel), Косово: Най-голямата и важна американска база в региона. Тя служи като основен логистичен и оперативен център за силите на KFOR и американския контингент на Балканите.

    10:57 06.04.2026

  • 264 абе

    1 0 Отговор

    До коментар #261 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    у нас пък 4 спретнаха, нещо говори ли ти па това ? Пияндур Елцин бе на власт след Горби предател, инак трябваше поне още една база в Югославия, може и руска......

    11:39 06.04.2026

  • 265 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 266 Те луди, а пък той нормален!

    7 0 Отговор
    Защо му беше на баир лозе да води война на другия край на света с 80 милионнна държава?

    11:51 06.04.2026

  • 267 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 268 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 269 Казанлъшкия

    4 0 Отговор
    Отчаян е простото Тръмпи. Т.п е кат галош. Страхува се ,че май в САЩ импийчмънт му се готви.

    12:12 06.04.2026

  • 270 Казанлъшкия

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Никой":

    Прав си,но не може и някой на хиляди километри да решава как да живее някой друг. Американците са инсталирали и този режим преди 37 години ,сега им става неудобен. Винаги те правят преврати, качват и свалят режими в чужди страни. Не е и нормално в 21 - ви век да се нападат страни просто защото имало подозрения за нещо и да се избиват невинни. Ясно е,че САЩ са просто колония на и.зраел и все пак те са агресорите и това трябва ясно да се каже, с не да ги защитаваме,защото в Иран имало нарушени права на жените. Това не е работа на САЩ и Израел, дори да е така.

    12:40 06.04.2026

  • 271 Калоян Марков

    6 0 Отговор
    Тръмп е наистина "луд за връзване". Езикът, който използва е отвратителен, комуникацията му е вулгарна, действията му са налудничави. С една дума - не е добре такъв човек да управлява САЩ.
    Гледайте внимателно докъде може да доведе нещата едно разглезено милиардерско синче, което си мисли, че нещо може и нещо разбира. И си правете сметка за останалите милиардери с нарцистичен и божествен комплекс. Спрете да им се възхищавате - вероятността да станете, като тях е минимална. Те са врагове на демокрацията, правата на хората, средната класа и на всичко човешко и добро на тази Земя.

    12:43 06.04.2026

  • 272 123

    2 0 Отговор
    Луд, по луд, много луд.

    12:48 06.04.2026

  • 273 Анонимен

    4 0 Отговор
    Този човек дали е минал психотест

    13:05 06.04.2026

  • 274 Мура е най - лудата

    0 0 Отговор
    От лудите!

    15:47 06.04.2026

  • 275 Баба Гошка

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Никой":

    Алоуу, кой си ти или ТрЪмП, да казва коя жена какво да носи и дали да си седи в къщи или да работи и да няма семейство? И между другото в Ирран не носят ферреджета. Жените им се организираха, арестуваха десетки хиляди защото ходиха без покрити глави и накрая властта трябваше да приеме новата реалност, защото срещу десетки милиони жени не могат да се борят, да ги арестуват и наббият и принудят всички. Затуй, колкото и корави да са иранците, иранките не им отстъпват по типпигьозлък. Ти си гледай своята локква на какво е заприличала

    16:03 06.04.2026

  • 276 М?М?М.

    0 2 Отговор

    До коментар #89 от "Ъъъъ":

    много мъцаш бе мусулман, чалмосан поганец или 🌈. Тук отдавна сте отхвърлени, но явно искаш пак да се налагаш, ама Тръмп "лекува" и такива.....

    16:26 06.04.2026

  • 277 гошо

    4 0 Отговор
    Дано следващия президент наФАЩ да не е медицински идиот.

    16:34 06.04.2026

  • 278 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Дон Корлеоне":

    Хаясковците вече ги пратиха да обикалят около Луната. Скоро ще чакаме кадри от AI Кубрик по темата.

    17:31 06.04.2026

  • 279 Анонимен

    0 0 Отговор
    Това може да го каже човек с жълта книжка

    18:49 06.04.2026

  • 280 Айгедотор

    3 1 Отговор
    Тромпета е пътник, фащ също!! Слава на Русия!! Слава на Иран!!

    18:50 06.04.2026

  • 281 емо

    1 1 Отговор
    Нашите без..мозъчни същества сега -- не мисля ,че ще го разберат -- колко е бил прав Ким Чен С. Корейският лидер ! . Ако не притежаваше и не беше Ядрена сила щеше да последва съдбата на Иран докато тя героически се защитава но същото за Русия не мога да кажа въпреки ,че е Ядрена страна . Защо-? - При масиран ядрен удар Путин ще гледа какво ще стане след което ще се опита да се свърже с Тръмп за да му каже да не го прави . Или ще се опита да свика извънредно заседание на ООН докато не последва асиметричен отговор --както го направи Иран --- Русия ще бъде унищожена . Колкото и да изглежда невъзможно единственото което спита Америка в момента това --Русия ще бъде ли способна на асиметричен отговор? --Ако не ! още сега могат да я унищожат . Ако е способна това е прблем което го възпира за сега . На нея не и трябва Руският народ а природните й богатства .

    20:39 06.04.2026

  • 282 Ада, ...Ада..Ада...А даа

    1 0 Отговор
    ..Дончо Тръмба ..Аз Кой съм ?...Къде съм ?
    Какво казах вчера, а да чакай че забравих......
    Ша са Само изпращам в каменната ера --- То са а Видяло.

    20:46 06.04.2026

  • 283 Гошката

    0 0 Отговор
    Дончо не ми е приятел, на лято няма да ходя на море. Добре че заснеха сериала Ком Емине, ще имам време да го гледам.

    21:09 06.04.2026

  • 284 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 285 Този коментар е премахнат от модератор.