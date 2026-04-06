Тръмп заплаши Иран: Луди копелета, ще ви изпратя в ада

Президентът Доналд Тръмп и други американски официални лица определиха спасяването на американски пилот в Иран като "великденско чудо" в неделя, представяйки операцията в религиозни термини, които изобразиха войната като справедлива кауза и благословена от Бог, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
В миналото администрациите обикновено изпращаха великденски поздрави в стил пощенска картичка, а критиците заявиха, че посланията на официалните лица този път са замъглили границата между вярата и политиката, като са призовали религията, за да оправдаят войната и да оформят поведението на военните.
"Спасяването беше великденско чудо", заяви Тръмп в предаване на Ен Би Си, а някои членове на кабинета го последваха със собствени послания.
В друго послание, което използва религията по друг начин, Тръмп заплаши в социалните мрежи да нанесе удари по електроцентрали и мостове, призова Техеран да отвори Ормузкия проток, "вие луди копелета“, или да се изправите пред "живот в ада", и завърши с израза "Хвала на Аллах".
В съобщение в социалните мрежи министърът на финансите Скот Бесент се позова на символиката на Великден, денят, в който Исус възкръсна от мъртвите.
"Великденското чудо се счита за най-голямата победа в историята", каза Бесент в "Екс". "И така, подходящо е в този най-свят християнски ден един смел американски воин да бъде спасен от зад вражеските линии в една от най-великите мисии за издирване и спасяване във военната история."
Министърът на отбраната Пийт Хегсет написа "Бог е добър" в личния си профил в "Екс" вчера, като препубликува пост в социалните медии на Тръмп за успеха на спасителната мисия в Иран.
"Аксиос", позовавайки се на интервю с Тръмп и неидентифициран американски представител на отбраната, съобщи, че това е фразата, изречена от спасения офицер по радиото, след като катапултира от самолета.
Но смесването от страна на Тръмп на религиозни препратки със заплахи за военни действия предизвика критики в неделя, отбелязва Ройтерс.
Бившата републиканска конгресменка Марджъри Тейлър Грийн, в публикация в "Екс", обвини Тръмп, че предава християнските ценности. Тя заяви, че християните в администрацията трябва да "се стремят към мир", а не да "ескалират войната", и изтъкна, че учението на Исус набляга на прощаването и любовта, включително към враговете.
Съветът за американо-ислямските отношения (САИО/CAIR) също осъди изказването на Тръмп, като заяви в изявление, че "подигравката му с исляма и заплахите му да атакува гражданска инфраструктура" са безразсъдни и опасни.
От CAIR заявиха, че небрежното използване на израза "Хвала на Аллах" в контекста на заплахи за насилие отразява желание да се използва религиозният език като оръжие, като същевременно се проявява презрение към мюсюлманите и техните вярвания, предаде Ройтерс.
1 Тръмпааа
07:53 06.04.2026
2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #57
07:54 06.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Путине
Коментиран от #149
07:55 06.04.2026
5 Шестопръстия гръмовержец
07:56 06.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Трон
07:57 06.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Баба Гошка
07:58 06.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 маке
07:59 06.04.2026
13 Гост
07:59 06.04.2026
14 Дедо
08:00 06.04.2026
15 БЕЗ...
08:00 06.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 К.к
Коментиран от #20
08:01 06.04.2026
18 Путине
Коментиран от #46
08:01 06.04.2026
19 Мишел
08:01 06.04.2026
20 УЧИ СА
До коментар #17 от "К.к":От путин
08:02 06.04.2026
21 Тоя тръмпоч
08:02 06.04.2026
22 Възраждане
Коцето даже първи го поздрави със писмо ,заедно с оная Пияната
08:03 06.04.2026
23 Гай Турий
08:05 06.04.2026
24 РЕАЛИСТ
08:05 06.04.2026
25 Др Фройдашки
08:05 06.04.2026
26 Ний ша Ва упрайм
08:06 06.04.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Велизар
08:09 06.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Майор Мишев
08:10 06.04.2026
31 Гост
08:11 06.04.2026
32 Някой лъже, ама кой?
А иранците обявиха други неща и то със снимки от случката.
На кого да вярваме??
Коментиран от #34, #40
08:15 06.04.2026
33 Мишел
Коментиран от #39, #87
08:16 06.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Рижият вече
Кво ще унищожава? Нали ако посегне с атом, Китай и Русия ще пратят обора при Анлантида? Те го предупредиха...
Коментиран от #43
08:17 06.04.2026
36 ....
08:17 06.04.2026
37 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
08:17 06.04.2026
38 2 ДНЯ и ВСЕ ...
До коментар #34 от "Дреме ти на пу..тинката":След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон " !! 24.02.22
рамАзан
Коментиран от #47
08:17 06.04.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Z-axaрова
До коментар #32 от "Някой лъже, ама кой?":На руснаците 🤣
08:19 06.04.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
Коментиран от #48
08:19 06.04.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Руснак без крак
До коментар #38 от "2 ДНЯ и ВСЕ ...":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
08:22 06.04.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
08:24 06.04.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ъъъъ
А ние ще унищожим центъра за данни на Open AI в Абу Дани на стойност малко над $30 милиарда.
08:25 06.04.2026
52 Ццц
08:26 06.04.2026
53 Никой
Имаш ръце, имаш мишци, ама - Бай Тошо ти казва -само 1 имот - и какво - принуждаваха хората да се развеждат фиктивно и всякакви тъпотии.
Самият Доналд Тръмп е направил всичко с ръцете си - има и книга - негова Автобиография. Строителен предприемач.
Коментиран от #89, #102, #270, #275
08:27 06.04.2026
54 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Сигурно са им запушили ушите и очите с пачки $$$...
08:28 06.04.2026
55 Болен мозък
До коментар #48 от "урко":То и за. Венецуела така са говореше
08:28 06.04.2026
56 Охобохо
Коментиран от #68
08:28 06.04.2026
57 Докато Иран не нашока яко
До коментар #2 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":манерките на Израел и лобито им САЩ, за да се откажат веднъж завинаги от мераците си, Тръмп ще продължи театъра си. Зловещо звучи но друг шанс нямаше!
Освен това, така намери повод, да отърве САЩ от НАТО, да помогне на народите от Европа да се отърват от психопатите си, и да излълни обрщанието си САЩ да няма бази в Близкия Изток- и да не бъде заклеймен за това!
Освен това да има повод да спре помощта за зеления наркоман, без да бъде наричан "агент Краснов"
Коментиран от #64, #128
08:28 06.04.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Копейки
08:32 06.04.2026
63 Димяща УШАНКА
А ти кога ???
08:33 06.04.2026
64 Купянск -Путянск
До коментар #57 от "Докато Иран не нашока яко":Краснов отдавна спря помощта за Украйна и като настана едни превземане на Киев за два дня.Превземане,превземане...От фойерверките при превземането крепостните си изпозапалиха рафинерийте😂😂😂
Коментиран от #97, #117
08:33 06.04.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Пак на криво
08:33 06.04.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #56 от "Охобохо":Намериха ли главата на аятолаха или го заровиха без глава?
Коментиран от #92
08:35 06.04.2026
69 Смехурко
08:35 06.04.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Мими Кучева🐕
Коментиран от #118
08:36 06.04.2026
72 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
08:36 06.04.2026
73 Дон Корлеоне
Коментиран от #278
08:36 06.04.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 1500 дневно СВО
.
Коментиран от #80
08:38 06.04.2026
76 Дзак
08:38 06.04.2026
77 дали
08:38 06.04.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #160
08:40 06.04.2026
80 хахахаха
До коментар #75 от "1500 дневно СВО":да бързо ще постигне поражения порав си :) Тръмп до момента освен да съсипва щатите, Европа и света друго не постъга :)
Коментиран от #86
08:40 06.04.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
08:41 06.04.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 1500 дневно СВО
До коментар #80 от "хахахаха":Бомбят Русия благодарение на Путин, не САЩ.....кой кого ли разсипва...
08:43 06.04.2026
87 За това не съм прочел
До коментар #33 от "Мишел":Къде го прочете?
Но показаха снимки на два свалени от четерите хеликоптери от "освободителите" и повечето тежко ранени , а отлитащите два хеликоптера са гръмнали своите два повредени хеликоптера от пушките на местните. За да не попаднели в ирански ръце!
Западните медии твърдят, че двата били затънли в пясъка ? и не могли да излетят, затова от другите два ги избомбили
Коментиран от #101
08:43 06.04.2026
88 Матей миткалото
08:44 06.04.2026
89 Ъъъъ
До коментар #53 от "Никой":Със същите аргументи унищожиха и Ирак и Либия, нали така?
Щото там имаше диктатори и хората живееха зле....20 и кусур години по-късно да се е променило нещо към по-добро? М? Нещо да се е променило към по-добро? Ще ти кажа: НЕ! Дори сега е по-зле отколкото преди....Така че, хайде да понамалим малко глупостите!
Коментиран от #220, #267, #276
08:44 06.04.2026
90 Ту тууу
08:44 06.04.2026
91 Мими Кучева🐕
Коментиран от #93
08:45 06.04.2026
92 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #68 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":На СатанЯхуу ушите и шестия пръст намериха ли ги вече ?
Коментиран от #96
08:46 06.04.2026
93 Магия Атанасова
До коментар #91 от "Мими Кучева🐕":Очаквам с нетърпение и тръпна .
08:47 06.04.2026
94 Съвсем е изтървал козите кукуто
08:48 06.04.2026
95 Орбан Фицо
Подкрепят Инициативата за МИР
На Доналд Тръмп.
Със Тръмп се върнахме към Нормалноста.
08:49 06.04.2026
96 Намериха Чалмата
До коментар #92 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":На АЯТОЛАХА.
Коментиран от #265
08:50 06.04.2026
97 Да знаеш
До коментар #64 от "Купянск -Путянск":Той не спря да дава оръжия на Украйна, спря само БЕЗПЛАТНОТО,
сега пак си изпраща редовно, но ги плащаме всички ние от Европа!
Коментиран от #122
08:51 06.04.2026
98 Се изказа Тръмп
08:51 06.04.2026
99 Не се знае,
08:51 06.04.2026
100 Бесен - Язовец
08:53 06.04.2026
101 Ъъъъ
До коментар #87 от "За това не съм прочел":"Къде го прочете?"
🤔
Коментиран от #138
08:53 06.04.2026
102 Фереджета в Иран
До коментар #53 от "Никой":няма! Поне при персийците! В някои кюрдски райони - не знам!
И къде е народния бунт който щял да свали режима в първите дни???
Площадите в Техеран непрекъснато са пълни с народ протестиращи срещу подлата атака на Израел и САЩ, независимо от непрекъснатите бомбандировки, а не в бомбоибежища както Израел!!!
А т
Коментиран от #105, #110, #139
08:53 06.04.2026
103 Тимур
08:54 06.04.2026
104 тръмп
Коментиран от #109
08:54 06.04.2026
105 Напротив
До коментар #102 от "Фереджета в Иран":В Иран има нравствена полиция и жените са принудени
Коментиран от #146
08:55 06.04.2026
106 КЮРДИТЕ
08:55 06.04.2026
107 Стоенчо
08:56 06.04.2026
108 Тръмп и християнски ценности
08:56 06.04.2026
109 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #104 от "тръмп":Забавя, но не забравя....
08:57 06.04.2026
110 Виж
До коментар #102 от "Фереджета в Иран":Иран носенето на забрадка (хиджаб) от жените на обществени места е законово задължително според ислямския дрескод, установен след революцията от 1979 г..
Въпреки че законът остава в сила, ситуацията е динамична и противоречива:
Задължение: Законът изисква жените да покриват косите и телата си. Нарушаването му води до наказания, включително арести, конфискация на автомобили и глоби.
Гражданско неподчинение: След смъртта на Махса Амини през 2022 г. и вълната от протести "Жена, живот, свобода", много жени в Иран масово отказват да носят хиджаб на обществени места като форма на протест.
Коментиран от #163, #173
08:57 06.04.2026
111 Вижте
08:58 06.04.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 az СВО Победа80
Коментиран от #116, #187, #191, #248
08:58 06.04.2026
114 Механик
08:58 06.04.2026
115 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
Коментиран от #132
08:58 06.04.2026
116 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #113 от "az СВО Победа80":Жената пилот дали са я обидили иранците вече няколко пъти ?
08:59 06.04.2026
117 Не го е спирал
До коментар #64 от "Купянск -Путянск":а само дето трябваше да му го плащаме!
Сега и с това приключи! Сега всичко е за Израел
Когато става дума за защита на Израел, никой копче не може да му каже, че е оставил зеленото и партньорите му на сухо.
09:01 06.04.2026
118 Анонимен
До коментар #71 от "Мими Кучева🐕":Успех!
09:02 06.04.2026
119 Ту-туууу....
09:03 06.04.2026
120 Малиййй
09:04 06.04.2026
121 Този
09:04 06.04.2026
122 Вече не праща,
До коментар #97 от "Да знаеш":а всичко е за Израел.
Ама и за Израел не остана
09:04 06.04.2026
123 Запознат
Браво "най-великата" мисия - спасиха един пък загубиха двама други пилота и 6 командоси. Ако има още няколко такива мисии няма да им останат нито пилоти нито командоси.
Коментиран от #180
09:05 06.04.2026
124 "Бог е добър"
09:05 06.04.2026
125 Факти
09:06 06.04.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Дончо- чудото
Коментиран от #133
09:07 06.04.2026
128 И да скъса най-после
До коментар #57 от "Докато Иран не нашока яко":с нагличаните!
09:07 06.04.2026
129 кжишов
09:07 06.04.2026
130 МОДЖТАБА ЗОМБИТО
09:08 06.04.2026
131 В тизи
09:08 06.04.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Така де
До коментар #127 от "Дончо- чудото":Дончо бомби и Путин и Моджтабата.....чудо си е.
09:09 06.04.2026
134 Папата да анатемоса САЩ и рижавата сган
09:10 06.04.2026
135 Ъъъъ
Съединените щати, Иран и регионалните медиатори обсъждат условията на евентуално 45-дневно прекратяване на огъня като първа фаза от двуетапен план за разрешаване на конфликта, съобщава Axios, позовавайки се на свои източници.
Американски служител е заявил пред Axios, че администрацията на Тръмп е направила няколко предложения на Иран през последните дни, но иранските власти не са приели нито едно от тях "все още“."
Мале, мале, мале.... САЩ копаят дъното... САЩ се моли на Иран за примирие.... 😱
09:10 06.04.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
До коментар #132 от "Санитаря от Карлуково":Ама бомби Путин и Моджтабата....
09:11 06.04.2026
138 Пак питам
До коментар #101 от "Ъъъъ":Откъде го прочете! Дай официален ирански източник. Аз такива съм цитирал.
09:11 06.04.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Мишел
Коментиран от #143, #145
09:15 06.04.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 А МОЧАТА?
Коментиран от #152, #153, #198
09:15 06.04.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 много сбърка бай Тръмп
09:16 06.04.2026
145 Дон Корлеоне
До коментар #140 от "Мишел":Хаяско що не печата долари?
Коментиран от #147
09:17 06.04.2026
146 Просто
До коментар #105 от "Напротив":или лъжеш, или гълташ пошла пропаганда, лишена от нравственост.
Има жени със забрадки и жени без забрадки. Но с не фереджета!
09:19 06.04.2026
147 Пиночет
До коментар #145 от "Дон Корлеоне":А ти що въртиш дууу дуццци за по 2.50 €врака ,а не си ги печаташ ?
09:21 06.04.2026
148 Да горят
09:21 06.04.2026
149 Майтап
До коментар #4 от "Путине":Към кого се обръщаш с това "Путине"?
Виртуален приятел ли си имаш.
09:21 06.04.2026
150 Типична мутра
Коментиран от #154
09:22 06.04.2026
151 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
09:22 06.04.2026
152 А ГДЕ
До коментар #142 от "А МОЧАТА?":МърсУлата ?А где постната балтийска шпрота Кая Калас ?
09:22 06.04.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #150 от "Типична мутра":"Мутрата" бомби Путин и Моджтабата.
09:23 06.04.2026
155 Димитър Георгиев
До коментар #139 от "Българин":Кво ми се правиш на отворен ,бе кардараш !
09:24 06.04.2026
156 И светеца Епщайн
09:25 06.04.2026
157 Не са човеци
Убиват без страх от бога и се хвалят с това.
Объркаха света.
Коментиран от #169
09:25 06.04.2026
158 Путине
Коментиран от #165, #196
09:26 06.04.2026
159 Путине
Коментиран от #166
09:28 06.04.2026
160 Мишел
До коментар #79 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Рамбо влиза само в Холивуд. На другите места, където опитва да влиза, му влиза.
САЩ нямат никакви победни войни от 1946г.
09:29 06.04.2026
161 Ццц
09:29 06.04.2026
162 Ауууууу.....
09:29 06.04.2026
163 Писал съм Фереджета в Иран няма
До коментар #110 от "Виж":отговаряйки на тъп коментар! Че Тръмп започнал войната за да ги освобождава от фереджетата?:)
А ти ми говориш за забрадки!?
Да, носят забрадки, но не всички!
09:30 06.04.2026
164 "Бог е добър"
09:31 06.04.2026
165 Зевзек
До коментар #158 от "Путине":Дека го НАТО бре, на краварите да помага че ги попиляха едни аятоласи.
Коментиран от #168, #174
09:31 06.04.2026
166 Тръмпе
До коментар #159 от "Путине":нали 48 часа щеше да ти е СВО-то
Коментиран от #197
09:33 06.04.2026
167 Удри Дони... удриии...
Коментиран от #172
09:35 06.04.2026
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Учуден
До коментар #157 от "Не са човеци":"Между Тръмп и Путин разлика няма"
Хайде бе че кога Иран е бил част от САЩ че да няма разлика
Коментиран от #171
09:35 06.04.2026
170 Да кажем твърдо НЕ
09:36 06.04.2026
171 Дон Корлеоне
До коментар #169 от "Учуден":Хаяско пусна ли интернета?
Коментиран от #176, #181
09:37 06.04.2026
172 Зевзек
До коментар #167 от "Удри Дони... удриии...":Те вашите са главорезите от Ал Кайда които станаха "бойци свалили режима на Асад" и избили 2 милиона християни - нали така?
09:37 06.04.2026
173 хмм
До коментар #110 от "Виж":Правиш ли разлика между хиджаб и фередже? Хиджабът е забрадка, а фереджето покрива тялото и част от лицето. В Иран жените носят леки забрадки, а лицата им са открити. Нерде забрадка, нерде фередже?! Освен това всеки народ и всяка държава решават какви традиции ще налагат на територията си. И най-малкото Запада, с всичките си разпуснати до лудост нрави, могат да им казват как да живеят.
09:37 06.04.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Съсигурност
09:39 06.04.2026
176 Учуден
До коментар #171 от "Дон Корлеоне":Не е - но без интернет руснаците попиляха "силното и сплотено" НАТО и фалираха "богата" Европа която с интернет успя да роди само тролове.
Коментиран от #178
09:39 06.04.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Костадинов
До коментар #176 от "Учуден":Ти така ли се роди или после изпростя?
Коментиран от #184, #185
09:42 06.04.2026
179 Рамбо първа кръв
09:43 06.04.2026
180 Изпусна
До коментар #123 от "Запознат":Самолетите и хеликоптерите дето уж сами си ги взривили
09:44 06.04.2026
181 Пиночет
До коментар #171 от "Дон Корлеоне":А ти пускаш ли още за 2.50 € ?
09:44 06.04.2026
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Путин и Зеленски
Патят цивилните граждани
09:44 06.04.2026
184 Учуден
До коментар #178 от "Костадинов":Бъркаш сме с някое козяче - те по рождение са си обратното на остри. Даже и това което пишат не могат сами да го измислят а копи-пейст на едно и също под всяка статия.
09:45 06.04.2026
185 Асен Василев
До коментар #178 от "Костадинов":Тихоо !Тихо жълтопаветен прррр делллл оаакннн,не си компетентен !
09:45 06.04.2026
186 Тръмпи
09:46 06.04.2026
187 Инфото ти не е вярно
До коментар #113 от "az СВО Победа80":И документа показан на "жената пилот" е фашифициран, и не е пуснат от официална иранска институция
Целта е, като се вдигне шум и после бъде опровергано да ревнат, че иранските власти лъжат!
09:47 06.04.2026
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 Зевзек
До коментар #182 от "Гресирана ватенка":"Продължавай да си го слагаш от.зад"
Козячетата така ли правят когато са притеснени? Виж това не го знаех.
Пък сега са много притеснени че "силното и сплотено" НАТО вече го няма.
Коментиран от #194
09:48 06.04.2026
191 гру гайтанджиева
До коментар #113 от "az СВО Победа80":Ирански фейкове колега.
09:49 06.04.2026
192 Оня с мотиката
До коментар #188 от "Удри копейката с лопатЕто!":Срещнеш ли козяк,т..епаш на место и после копаш .
Коментиран от #195
09:49 06.04.2026
193 Бой
09:52 06.04.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Зевзек
До коментар #192 от "Оня с мотиката":"и после копаш"
А не е вярно - козячетата трябва да се предават на медицински университети за да могат учените да разберат как може да живее човек без мозък. Все още има дебати.
09:53 06.04.2026
196 Ъъъъ
До коментар #158 от "Путине":"Дека го Брикс бре, на Аятоласите да помага."
А вас кой ще помогне?
"Междувременно фючърсите на дизела в Европа достигнаха 200 долара, след като се появи новината, че три танкера, превозващи дизел от Съединените щати за Европа, са се отклонили от курса си и са се насочили към Азия. Започнаха призиви за нормиране на горивата в Европейския съюз, а комисарят на ЕС по енергетиката призна пред Financial Times по-рано днес, че нормирането се разглежда като опция за управление на търсенето на енергия в контекста на недостиг.
"Това ще бъде дълга криза. Цените на енергията ще бъдат по-високи за много дълго време“, заяви Дан Йоргенсен пред FT.
П.в
Словения стана първата европейска страна, която въведе лимит на горивото на дневна база. Скоро и у нас! 😂
Коментиран от #199, #201
09:54 06.04.2026
197 Така де
До коментар #166 от "Тръмпе":Къде са 1500 дни, къде са 40 дни....
Коментиран от #203
09:54 06.04.2026
198 Тя Европа затъва и загива
До коментар #142 от "А МОЧАТА?":Национална валута нямаме вече..
А ти за мочата си се загрижил???
09:55 06.04.2026
199 Путине
До коментар #196 от "Ъъъъ":Спасявай Иран, че Тръмп ша го цепне с кюрдите
09:55 06.04.2026
200 Зевзек
До коментар #194 от "Да де":А къде ви е "силното и сплотено" НАТО - а като няма НАТО ще се наложи на нашите козячета да възстановяват "МОЧАТА" "доброволно".
Коментиран от #205
09:56 06.04.2026
201 Нас ни остави
До коментар #196 от "Ъъъъ":Цените на горивата растат и задръстванията растат...смех.Не са избиваме като в Иран и Русия.
Коментиран от #206
09:57 06.04.2026
202 бай Иван
09:58 06.04.2026
203 Зевзек
До коментар #197 от "Така де":Къде са 25% от територията къде са 0%. А къде са 20 години в Афганистан и пак 0% от територията.
Коментиран от #208
09:58 06.04.2026
204 Дарий
09:58 06.04.2026
205 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #200 от "Зевзек":НАТО си е тук и са разраства, ама Варшавския договор отдавна го нема.
Коментиран от #209
09:59 06.04.2026
206 Зевзек
До коментар #201 от "Нас ни остави":"и задръстванията растат...смех"
Така е България се напълни със задръстени козячета.
09:59 06.04.2026
207 Е лудия кога ше изселиш мелсито
10:00 06.04.2026
208 Я пъ тоа
До коментар #203 от "Зевзек":Кви 20% от територията бре... Путин го бомбят нон стоп в Украйна и в РУСИЯ... И над 1,3 милиона руснаци закопани заради болните амбиции на дъртака кремълски.
Коментиран от #212
10:01 06.04.2026
209 Зевзек
До коментар #205 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"НАТО си е тук и са разраства"
Хайде бе де го НАТО-то - що не помагат на краварите и защо даже им отказаха да преминават над държавите.
Коментиран от #213
10:01 06.04.2026
210 Този коментар е премахнат от модератор.
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 Зевзек
До коментар #208 от "Я пъ тоа":Е така де те и американците бомбеха ужким Виетнам и Афганистан ама после висяха по колесниците
Коментиран от #214, #216
10:02 06.04.2026
213 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #209 от "Зевзек":Че откъде минаха бомбандировачите B2 дето сринаха Иран....не слушай кво ти говорят, а гледай кво става ..
Коментиран от #215, #217
10:03 06.04.2026
214 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #212 от "Зевзек":САЩ бомбиха Ирак, Сирия, Либия, Венецуела а сега и Иран...и лидер четата им ги нема вече.....а да, забравих и Югославия.
Коментиран от #219, #237
10:05 06.04.2026
215 Зевзек
До коментар #213 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Еми не минаха над Испания, Франция и Италия - минаха над останалите наведени.
Ама нали НАТО-то ви било "силно и сплотено като никога до сега" и действало като един.
Коментиран от #218, #223
10:06 06.04.2026
216 Я пъ тоа
До коментар #212 от "Зевзек":То и РУСНАЦИТЕ в Афганистан са държах здраво за колесниците, ама айде.
Коментиран от #228, #230
10:06 06.04.2026
217 Любопит
До коментар #213 от "ГОЛЕМ СМЕХ":К00ПЕЙКИТЕ нямаше ли да сменят смениха световния ред? Ще изчакам още 3 три дни преди да си правя заключение
10:07 06.04.2026
218 Я пъ тоа
До коментар #215 от "Зевзек":Явно на теб са казали откъде са минали...да не верваш...
Коментиран от #225
10:08 06.04.2026
219 Зевзек
До коментар #214 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"САЩ бомбиха Ирак"
И от там ги изгониха вече - пък лидерите се сменят ама краварите са наритани от всякъде и НАТО го няма. Пък на нашите козячета им остана само да ревът и да плюят в безсилна ярост.
Коментиран от #224
10:09 06.04.2026
220 Този коментар е премахнат от модератор.
221 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
10:09 06.04.2026
222 Град Козлодуй
10:10 06.04.2026
223 ру БЛАТА
До коментар #215 от "Зевзек":Орковете да пробват тогава. с НАТО нали било слабо... поне в Балтика... нали им трябва връзка с каленград. Много искам да се пробват НЕМОЖАЧи.ру
Коментиран от #231
10:10 06.04.2026
224 Я пъ тоа
До коментар #219 от "Зевзек":И кой изгони САЩ от Ирак, че нещо не са разбра....
Коментиран от #226
10:10 06.04.2026
225 Зевзек
До коментар #218 от "Я пъ тоа":"Явно на теб са казали откъде са минали"
Ами има флайт радар ако не са ти казали от посолството. Ама явно там ги подбират да са обратното на остри.
10:11 06.04.2026
226 Зевзек
До коментар #224 от "Я пъ тоа":Иракчаните ги изгониха пък господарите ти казаха че сами се изтеглят ама както в Афганистан и Виетнам.
10:12 06.04.2026
227 Милошевич
Коментиран от #233
10:12 06.04.2026
228 Не е точно така
До коментар #216 от "Я пъ тоа":Явно си от поколението Z.Нищо,в тубата има видеа от напускането на съветските войски.С вдигнати знамена и сред шпалири от хора.До ден днешен афганистанците уважават съветският строй и съветският войник.Ограмоти се преди да пишеш глупости.
10:13 06.04.2026
229 Кравар
10:13 06.04.2026
230 Реалист
До коментар #216 от "Я пъ тоа":Те се "държаха" ама веднъж.Като гледам Историята краварите са в режим "бегом" още от Виетнам.За Афганистан,Сирия,Ирак....сега и от Иран.....май за такива като теб-не се брои?!
Коментиран от #235
10:14 06.04.2026
231 Зевзек
До коментар #223 от "ру БЛАТА":"нали им трябва връзка с каленград"
Ами то има връзка - неможачите от НАТО се мъчат да я прекъснат вече няколко пъти ама не им се получи.
Коментиран от #241
10:14 06.04.2026
232 Пилота е задържан и ще прави обращение
Бай Дончо да гледа хубаво.
Да убиваш деца в чужда държава и да разваляш инфраструктура ще обяснява тероризъм ли е .??
10:15 06.04.2026
233 Зевзек
До коментар #227 от "Милошевич":"Иран да дават урана че ша ги разсипят"
Ами не могат господарите ти защото са неможачи - те протока не могат да отворят.
Коментиран от #236
10:17 06.04.2026
234 гост
10:17 06.04.2026
235 Я пъ тоа
До коментар #230 от "Реалист":Нали им взеха петрола.....и смучкат яко...пък и бази имат там.....за разлика от Путин дето изби над 1,3 милиона руснаци.....за нищо.
Коментиран от #239
10:18 06.04.2026
236 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #233 от "Зевзек":От затворения пролив, най много губи ...ИРАН...дреме му на Дончо за пролива...
Коментиран от #240
10:19 06.04.2026
237 В Югославия какво бомбиха
До коментар #214 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Майка си един невидим Стелт за милиарди на земята и една къща в Горна баня през другото време сърбите пееха песни по площадите
10:19 06.04.2026
238 Луди аятоласи
Само това оставаше. Светът съвсем се побърка!
В същото време преди два дни в САЩ се състояха масови многохилядни митинги на иранци, живеещи в САЩ, които подкрепят войната на САЩ срещу Аятоляха. Носеха портрета на Тръмп и го възхваляваха като освободител на Иран!
По нашите медии нямаше и думичка за тия митинги.
Тръмп и шайката около него се възприемат като съвременни кръстоносци.
С право Папата е притеснен, понеже намесват Бог във войната!
Резултатът от всичко това може да бъде заповед за бомбардиране на Иран с тежки бомбардировачи.
Това ще тласне войната на друг етап и краят й не се вижда.
Коментиран от #244, #247
10:20 06.04.2026
239 Зевзек
До коментар #235 от "Я пъ тоа":"пък и бази имат там"
Вече нямат - наритаха ги и от Ирак, скоро няма да имат и в Персийските монархии - а на нашите козячета им остана да ревът и да плюят в безсилна ярост.
Коментиран от #245
10:21 06.04.2026
240 А ние не губим ли
До коментар #236 от "ГОЛЕМ СМЕХ":бе умник погледни колко пари стана дизела или ти си пред компютъра дреме ти
Коментиран от #242
10:21 06.04.2026
241 Я пъ тоа
До коментар #231 от "Зевзек":Дреме му на НАТО за Калининград. По важно ее че натовско оръжие бомби Путин.
10:21 06.04.2026
242 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #240 от "А ние не губим ли":Дизела расте и ЗАДРЪСТВАНИЯТА РАСТАТ....
Коментиран от #246
10:22 06.04.2026
243 Този коментар е премахнат от модератор.
244 Военен
До коментар #238 от "Луди аятоласи":"за бомбардиране на Иран с тежки бомбардировачи"
Те иранците това чакат - те леките изтребители свалят а какво остана тежките бомбандировачи - сега не е ВСВ и тежките бомбандировачи са като линейните кораби през ВСВ - може да се хвалиш с тях ама за нищо не стават.
10:25 06.04.2026
245 Я пъ тоа
До коментар #239 от "Зевзек":От Ирак, ги пращат в Иран, аятоласи да трепат. После ша ги върнат пак, Вервай ми..
Коментиран от #250
10:26 06.04.2026
246 Зевзек
До коментар #242 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"ЗАДРЪСТВАНИЯТА РАСТАТ"
Така е нашите козячета съвсем се задръстиха че попиляха господарите им.
Коментиран от #249
10:27 06.04.2026
247 Ха ха
До коментар #238 от "Луди аятоласи":Или ще подкрепят Тръмп или имиграционните служби ги емват по бързата процедура.Така манифестираха и венецуелци,очакват се кубинци,мексиканци и гренландци да излезнат да се веселят и празнуват.
10:28 06.04.2026
248 Този коментар е премахнат от модератор.
249 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #246 от "Зевзек":Горивата растат, задръстванията по пътищата пак растат.
Иначе Иран е в поза партер......ако са сещаш.
Коментиран от #252
10:30 06.04.2026
250 Зевзек
До коментар #245 от "Я пъ тоа":"Вервай ми.."
Нема начин бе аз само на нашите козячета вярвам защото им се реве че наритаха господарите им и сега се мъчат с лъжи да замажат резила им.
Та къде са военните от Ирак които били отишли в Иран - господарите ти нямат един войник в Иран - даже един микроскопичен остров не посмяха да завладеят.
Ех колко мъка има по този свят - особено козяшка мъка.
Коментиран от #253
10:31 06.04.2026
251 Този коментар е премахнат от модератор.
252 Зевзек
До коментар #249 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"Иначе Иран е в поза партер"
Аз освен нашите евроатлантици и козячета друг в тази поза не виждам пък Иранците всяка нощ попиляват господарите ви.
Коментиран от #255
10:33 06.04.2026
253 Я пъ тоа
До коментар #250 от "Зевзек":Бомбят Иран и Русия, не САЩ...кой на кого ли натрива носовете...иначе от посоля ни казаха тва да не го споменаваме.
10:35 06.04.2026
254 Този коментар е премахнат от модератор.
255 Я пъ тоа
До коментар #252 от "Зевзек":Бомбят Иран, не САЩ...кой в ква поза е са вижда...
10:36 06.04.2026
256 Голем смех
До коментар #254 от "Санитаря от Карлуково":Путин ми го даде. И той бил тук.
10:37 06.04.2026
257 От ПОСОЛЯ
Сега кво да викаме....
10:39 06.04.2026
258 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
10:41 06.04.2026
259 Ами
10:47 06.04.2026
260 Ами
Коментиран от #262
10:47 06.04.2026
261 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #263, #264
10:51 06.04.2026
262 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #260 от "Ами":Забавя, но не забравя....нема да ги бави.
10:53 06.04.2026
263 Верно е.....
До коментар #261 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ключова военна бази„Бондстийл“ (Bondsteel), Косово: Най-голямата и важна американска база в региона. Тя служи като основен логистичен и оперативен център за силите на KFOR и американския контингент на Балканите.
10:57 06.04.2026
264 абе
До коментар #261 от "ГОЛЕМ СМЕХ":у нас пък 4 спретнаха, нещо говори ли ти па това ? Пияндур Елцин бе на власт след Горби предател, инак трябваше поне още една база в Югославия, може и руска......
11:39 06.04.2026
265 Този коментар е премахнат от модератор.
266 Те луди, а пък той нормален!
11:51 06.04.2026
267 Този коментар е премахнат от модератор.
268 Този коментар е премахнат от модератор.
269 Казанлъшкия
12:12 06.04.2026
270 Казанлъшкия
До коментар #53 от "Никой":Прав си,но не може и някой на хиляди километри да решава как да живее някой друг. Американците са инсталирали и този режим преди 37 години ,сега им става неудобен. Винаги те правят преврати, качват и свалят режими в чужди страни. Не е и нормално в 21 - ви век да се нападат страни просто защото имало подозрения за нещо и да се избиват невинни. Ясно е,че САЩ са просто колония на и.зраел и все пак те са агресорите и това трябва ясно да се каже, с не да ги защитаваме,защото в Иран имало нарушени права на жените. Това не е работа на САЩ и Израел, дори да е така.
12:40 06.04.2026
271 Калоян Марков
Гледайте внимателно докъде може да доведе нещата едно разглезено милиардерско синче, което си мисли, че нещо може и нещо разбира. И си правете сметка за останалите милиардери с нарцистичен и божествен комплекс. Спрете да им се възхищавате - вероятността да станете, като тях е минимална. Те са врагове на демокрацията, правата на хората, средната класа и на всичко човешко и добро на тази Земя.
12:43 06.04.2026
272 123
12:48 06.04.2026
273 Анонимен
13:05 06.04.2026
274 Мура е най - лудата
15:47 06.04.2026
275 Баба Гошка
До коментар #53 от "Никой":Алоуу, кой си ти или ТрЪмП, да казва коя жена какво да носи и дали да си седи в къщи или да работи и да няма семейство? И между другото в Ирран не носят ферреджета. Жените им се организираха, арестуваха десетки хиляди защото ходиха без покрити глави и накрая властта трябваше да приеме новата реалност, защото срещу десетки милиони жени не могат да се борят, да ги арестуват и наббият и принудят всички. Затуй, колкото и корави да са иранците, иранките не им отстъпват по типпигьозлък. Ти си гледай своята локква на какво е заприличала
16:03 06.04.2026
276 М?М?М.
До коментар #89 от "Ъъъъ":много мъцаш бе мусулман, чалмосан поганец или 🌈. Тук отдавна сте отхвърлени, но явно искаш пак да се налагаш, ама Тръмп "лекува" и такива.....
16:26 06.04.2026
277 гошо
16:34 06.04.2026
278 хахаха
До коментар #73 от "Дон Корлеоне":Хаясковците вече ги пратиха да обикалят около Луната. Скоро ще чакаме кадри от AI Кубрик по темата.
17:31 06.04.2026
279 Анонимен
18:49 06.04.2026
280 Айгедотор
18:50 06.04.2026
281 емо
20:39 06.04.2026
282 Ада, ...Ада..Ада...А даа
Какво казах вчера, а да чакай че забравих......
Ша са Само изпращам в каменната ера --- То са а Видяло.
20:46 06.04.2026
283 Гошката
21:09 06.04.2026
284 Този коментар е премахнат от модератор.
285 Този коментар е премахнат от модератор.