Войната в Иран: ултиматуми, заплахи и вулгарни обиди

6 Април, 2026 12:20 2 486 18

Какво ще стане с Ормузкия проток? САЩ и Иран се разменят заплахи и обиди, Тръмп за пореден път удължи ултиматума си.

Войната в Иран: ултиматуми, заплахи и вулгарни обиди
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

След поредното отлагане на ултиматума и най-новите заплахи на американския президент Доналд Тръмп режимът в Техеран обяви, че ще увеличи нападенията. Ако САЩ и Израел ескалират атаките си, могат да бъдат застрашени важни корабоплавателни пътища за глобалния енергиен пазар извън Ормузкия проток, заяви Али Акбар Велаяти, външнополитически съветник на върховния водач на Иран. Може да бъде засегнат протокът Баб ел-Мандеб, респективно подстъпите към Червено море и към Суцекия канал.

"Ако Белият дом обмисля да повтори глупавите си грешки, бързо ще разбере, че потокът на глобалната енергия и търговия може да бъде прекъснат с един-единствен сигнал", допълни бившият ирански външен министър, визирайки заплахите на Тръмп да засили ударите срещу Иран.

Във връзка с Ормузкия проток Мехди Табатабай, който отговаря за комуникациите в офиса на иранския президент, написа, че трасето ще бъде отворено отново едва тогава, когато "в рамките на нов правен ред чрез част от транзитните такси бъдат компенсирани изцяло щетите от принудителната война".

Военноморската команда на Революционната гвардия бе цитирана от иранските медии с думите, че Ормузкият проток "никога няма да се върне в предишното си състояние, особено за САЩ и Израел".

Вулгарните обиди на Тръмп

Преди това Тръмп заплаши с интензивни атаки, ако транзитът през Ормузкия проток не бъде освободен. "Ако до вторник вечерта не предприемете нищо, няма да останат нито една електроцентрала и нито един мост", каза американският президент пред "Wall Street Journal". Това е вече третият път, в който Тръмп отлага ултиматума си, отбелязва АРД.

В публикуван почти едновременно с интервюто пост в платформата Truth Social Тръмп посочи, че става дума за 20 ч. във вторник съгласно Източната часова зона в САЩ. Думите му поразиха с вулгарността си, отбелязва германската обществена медия: "Отворете проклетия проток, луди копелета, или ще живеете в ада. Слава на Аллах!".

Табатабай реагира не по-малко еднозначно. Тръмп е прибягнал към грубите обиди от "чисто отчаяние и гняв", написа той в Х, както и: "Това глупаво копеле в своето безумие е разпалило тотална война в региона и се хвали с това".

Водят ли се преговори за примирие?

Междувременно, по данни на медиите, се водят преговори за установяване на примирие. Както информира американският новинарски портал Axios, позовавайки се на американски, израелски и регионални източници, САЩ, Иран и регионални посредници преговаряли за 45-дневно примирие. Това бил единственият шанс за предотвратяване на драматична ескалация.

АРД пише, че се обсъжда споразумение в две фази. Най-напред трябва да влезе в сила 45-дневно примирие, за да се говори за окончателен край на сраженията. След това във втората фаза трябва да бъде сключен съответен договор, информира Axios. При необходимост примирието би могло да бъде удължено. Източниците на сайта определят като слаби шансовете за постигане на частично споразумение в рамките на следващите 48 часа. Официално потвърждение на публикуваната информация засега няма.

Иран и САЩ са получили план за приключване на сраженията

По информация на агенция "Ройтерс“, Иран и САЩ са получили план за прекратяване на сраженията помежду им, който трябва да влезе в сила още днес и да отвори Ормузкия проток. Сведенията са били получени от доверен източник.

Според него Пакистан е разработил рамка за прекратяване на сблъсъците и е я предоставил на Иран и САЩ. Тя предвижда две фази - незабавно примирие, което да бъде последвано от всеобхватно споразумение.

"Всички елементи трябва да бъдат договорени още днес", е казал още източникът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 34 Отговор
    Когато някое янки те напсува, значи предстои пердахът.

    Коментиран от #5, #6

    12:22 06.04.2026

  • 2 ❗❗❗❗❗❗❗

    34 5 Отговор
    Иpaн: CAЩ НE CA CПACИЛИ втopия пилoт нa cвaлeния F-15
    Американската операция по спасяването на пилота, намиращ се на борда на изтребителя F-15 на американските военновъздушни сили, свален от Техеран, се провали. Това заяви полковник Ебрахим Золфагари, официален представител на Централния щаб на въоръжените сили на Иран “Хатам ал-Анбия“, съобщава IRIB.
    “Опитът за спасяване на пилота НЕ беше успешен“, заяви той, опровергавайки по-ранното изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, че вторият пилот на самолета F-15E, свален в Иран в петък, е бил спасен.

    Полк. Золфагари заяви още, че два американски хеликоптера “Black Hawk“ и един военнотранспортен самолет C-130 са били свалени южно от Исфахан. 
    “Самолетите са обхванати от пламъци“, добави Золфагари."

    12:23 06.04.2026

  • 3 Пич

    38 8 Отговор
    ДВ слугува на май малоумниците и незнаещи политици - Урсулианците !!! Следователно - всичко което казват е малоумно и непрецрнено !!!
    Готиното - САЩ и Израел се оказаха малоумнци като Урсулианците !!!

    Коментиран от #7

    12:24 06.04.2026

  • 4 си дзън

    35 3 Отговор
    Май Дончо казва: Аз се изтеглям. Оправяйте се сами.

    12:24 06.04.2026

  • 5 Когато преговаря

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    също…

    12:24 06.04.2026

  • 6 оня с питон.я

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Напротив. Това означава, че се справяш добре.

    12:24 06.04.2026

  • 7 си дзън

    4 34 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Малоумници са само руснаците.

    Коментиран от #13, #14, #18

    12:25 06.04.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 14 Отговор
    трябва ли да обида , напсувам някой поне 1 снимка да се постне на потопен от персите танкер?

    12:27 06.04.2026

  • 9 Kaлпазанин

    26 3 Отговор
    Кравари и европейски офце управлявани от наркозависими магарета и вещици да благодарим на фащ и исрахел

    12:28 06.04.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    19 3 Отговор
    В Северозапада на това му кавзват псувни. Но са далеч по цветисти.

    12:29 06.04.2026

  • 11 Кук

    27 3 Отговор
    Тръмп е душевно болен луд егоцентрик

    12:31 06.04.2026

  • 12 кво става

    18 0 Отговор
    Наложихте ли демокрация?
    Или само вдигате бенза.
    Само да напомня - У Европа бенз няма.

    13:00 06.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пич

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Et tu, puro........ Само ти ли не си разбрал, че никъде в статията не се коментират руснаците? Или - не можеш да четеш?

    13:03 06.04.2026

  • 15 ДВ винаги лъже

    14 0 Отговор
    При Нюрнбергски процес военнопрестъпниците трамп и сатаняху увисват на бесилото!

    13:20 06.04.2026

  • 16 Ъъъъ

    18 0 Отговор
    Тръмп за пореден път плаши гаргите, надявайки се аятпласите да се стреснат, въпреки, че те му казаха 100 пъти че няма да стане на неговата.... И той пак отлага, и пак нови српкове.... Това не го разбирам... Невменяем ли е? 🤔

    13:21 06.04.2026

  • 17 ПЕНКО

    14 0 Отговор
    .... ПРЕДИ СЕ УБИЖДАХМЕ С -- " ТА ПА НА Р " , А ДНЕС : " ТРЪМП А ТАР " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    13:47 06.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

