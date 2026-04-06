Войната в Иран: ултиматуми, заплахи и вулгарни обиди

След поредното отлагане на ултиматума и най-новите заплахи на американския президент Доналд Тръмп режимът в Техеран обяви, че ще увеличи нападенията. Ако САЩ и Израел ескалират атаките си, могат да бъдат застрашени важни корабоплавателни пътища за глобалния енергиен пазар извън Ормузкия проток, заяви Али Акбар Велаяти, външнополитически съветник на върховния водач на Иран. Може да бъде засегнат протокът Баб ел-Мандеб, респективно подстъпите към Червено море и към Суцекия канал.

"Ако Белият дом обмисля да повтори глупавите си грешки, бързо ще разбере, че потокът на глобалната енергия и търговия може да бъде прекъснат с един-единствен сигнал", допълни бившият ирански външен министър, визирайки заплахите на Тръмп да засили ударите срещу Иран.

Във връзка с Ормузкия проток Мехди Табатабай, който отговаря за комуникациите в офиса на иранския президент, написа, че трасето ще бъде отворено отново едва тогава, когато "в рамките на нов правен ред чрез част от транзитните такси бъдат компенсирани изцяло щетите от принудителната война".

Военноморската команда на Революционната гвардия бе цитирана от иранските медии с думите, че Ормузкият проток "никога няма да се върне в предишното си състояние, особено за САЩ и Израел".

Вулгарните обиди на Тръмп

Преди това Тръмп заплаши с интензивни атаки, ако транзитът през Ормузкия проток не бъде освободен. "Ако до вторник вечерта не предприемете нищо, няма да останат нито една електроцентрала и нито един мост", каза американският президент пред "Wall Street Journal". Това е вече третият път, в който Тръмп отлага ултиматума си, отбелязва АРД.

В публикуван почти едновременно с интервюто пост в платформата Truth Social Тръмп посочи, че става дума за 20 ч. във вторник съгласно Източната часова зона в САЩ. Думите му поразиха с вулгарността си, отбелязва германската обществена медия: "Отворете проклетия проток, луди копелета, или ще живеете в ада. Слава на Аллах!".

Табатабай реагира не по-малко еднозначно. Тръмп е прибягнал към грубите обиди от "чисто отчаяние и гняв", написа той в Х, както и: "Това глупаво копеле в своето безумие е разпалило тотална война в региона и се хвали с това".

Водят ли се преговори за примирие?

Междувременно, по данни на медиите, се водят преговори за установяване на примирие. Както информира американският новинарски портал Axios, позовавайки се на американски, израелски и регионални източници, САЩ, Иран и регионални посредници преговаряли за 45-дневно примирие. Това бил единственият шанс за предотвратяване на драматична ескалация.

АРД пише, че се обсъжда споразумение в две фази. Най-напред трябва да влезе в сила 45-дневно примирие, за да се говори за окончателен край на сраженията. След това във втората фаза трябва да бъде сключен съответен договор, информира Axios. При необходимост примирието би могло да бъде удължено. Източниците на сайта определят като слаби шансовете за постигане на частично споразумение в рамките на следващите 48 часа. Официално потвърждение на публикуваната информация засега няма.

Иран и САЩ са получили план за приключване на сраженията

По информация на агенция "Ройтерс“, Иран и САЩ са получили план за прекратяване на сраженията помежду им, който трябва да влезе в сила още днес и да отвори Ормузкия проток. Сведенията са били получени от доверен източник.

Според него Пакистан е разработил рамка за прекратяване на сблъсъците и е я предоставил на Иран и САЩ. Тя предвижда две фази - незабавно примирие, което да бъде последвано от всеобхватно споразумение.

"Всички елементи трябва да бъдат договорени още днес", е казал още източникът.