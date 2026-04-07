Как войната в Иран носи милиарди на Русия

Фактическото затваряне на Ормузкия проток носи на Русия допълнителни приходи от над десет милиарда евро месечно от износа на нефт, газ и торове, сочат преценките на Германско-руската външнотърговска камара. "По този начин Русия е най-големият печеливш от войната в Близкия изток", заяви пред агенция ДПА председателят на камарата Матиас Шеп.

Русия печели от нарасналите цени на суровините на световния пазар, тъй като осъществява своя износ по други трасета. Всичко това може да донесе на страната "неочаквани огромни приходи", каза Шеп.

Цената на нефта расте - Русия печели

Особено голямо е отражението на високите цени на нефта, отбелязват от камарата. Цената на суровия петрол от сорта "Брент" за доставка през юни в началото на седмицата надхвърли 111 долара за барел. Поскъпването е с почти 40 долара в сравнение с нивата преди началото на войната.

Това е от голямо значение за руския бюджет, защото той зависи много от приходите от нефт и газ, отбелязва АРД. В бюджета за момента е заложена цена от 59 долара за барел, като преди войната в Иран Русия дори регистрира дефицит заради по-ниските цени на нефта.

При цена от 100 долара за барел Русия ще получи милиарди извън заложеното в бюджета, прогнозират от Германско-руската външнотърговска камара. Само от нефта и газа в съотествие с актуалните ценови равнища са възможни допълнителни приходи от около 50 милиарда долара годишно.

Камарата очаква по-големи приходи за Русия и от торовете. Средният сценарий предвижда до 8,9 милиарда евро отгоре.

Износът на суровини финансира и войната в Украйна

От камарата изтъкват, че с приходите от суровините Русия финансира и нападателната си война в Украйна. А в Москва вече се надяват на цена от 200 долара за барел. При това положение приходите биха стигнали 350,4 милиарда долара - респективно 247 милиарда повече от заложеното в бюджета.

Покрай санкциите, наложени на Русия заради войната в Украйна, много държави внасят значително по-малко количество руски суровини, но с много други продължава да се поддържа нормална търговия.

Автор: Ангела Гьопферт (ARD)