Как войната в Иран носи милиарди на Русия

Фактическото затваряне на Ормузкия проток носи на Русия допълнителни приходи от над десет милиарда евро месечно от износа на нефт, газ и торове, сочат преценките на Германско-руската външнотърговска камара. "По този начин Русия е най-големият печеливш от войната в Близкия изток", заяви пред агенция ДПА председателят на камарата Матиас Шеп.
Русия печели от нарасналите цени на суровините на световния пазар, тъй като осъществява своя износ по други трасета. Всичко това може да донесе на страната "неочаквани огромни приходи", каза Шеп.
Цената на нефта расте - Русия печели
Особено голямо е отражението на високите цени на нефта, отбелязват от камарата. Цената на суровия петрол от сорта "Брент" за доставка през юни в началото на седмицата надхвърли 111 долара за барел. Поскъпването е с почти 40 долара в сравнение с нивата преди началото на войната.
Това е от голямо значение за руския бюджет, защото той зависи много от приходите от нефт и газ, отбелязва АРД. В бюджета за момента е заложена цена от 59 долара за барел, като преди войната в Иран Русия дори регистрира дефицит заради по-ниските цени на нефта.
При цена от 100 долара за барел Русия ще получи милиарди извън заложеното в бюджета, прогнозират от Германско-руската външнотърговска камара. Само от нефта и газа в съотествие с актуалните ценови равнища са възможни допълнителни приходи от около 50 милиарда долара годишно.
Камарата очаква по-големи приходи за Русия и от торовете. Средният сценарий предвижда до 8,9 милиарда евро отгоре.
Износът на суровини финансира и войната в Украйна
От камарата изтъкват, че с приходите от суровините Русия финансира и нападателната си война в Украйна. А в Москва вече се надяват на цена от 200 долара за барел. При това положение приходите биха стигнали 350,4 милиарда долара - респективно 247 милиарда повече от заложеното в бюджета.
Покрай санкциите, наложени на Русия заради войната в Украйна, много държави внасят значително по-малко количество руски суровини, но с много други продължава да се поддържа нормална търговия.
Автор: Ангела Гьопферт (ARD)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 е бе зае..
18:53 07.04.2026
2 Мда
Коментиран от #26, #37
18:55 07.04.2026
3 Само питам
18:55 07.04.2026
4 Носи... дръжки
Хехехехехехе
И тва само от... отломките
Хехехехехехе
Коментиран от #12
18:56 07.04.2026
5 Непоносима медия
18:56 07.04.2026
6 авантгард
Който го има и може да го пази е добре.
А празните глави налагат санкции....
18:57 07.04.2026
7 Браво на Русия
18:57 07.04.2026
8 Град Козлодуй
18:57 07.04.2026
9 Валентин
18:58 07.04.2026
10 Пропаганда
18:59 07.04.2026
11 колко боклук народ има на този свят
Каквито управляващи такива и медии бълващи простотии с цел оглупяване на народа с цел да не видят как ги използват и малтретират тези мръсни боклуци!
18:59 07.04.2026
12 Мишел
До коментар #4 от "Носи... дръжки":Ако вярваме на украинските медии, Украйна да е превзела Камчатка.
Коментиран от #43
19:00 07.04.2026
13 Многоходовото
Коментиран от #17
19:00 07.04.2026
14 Недоумявам как може да се обсъждат
19:02 07.04.2026
15 Дело Путин
19:02 07.04.2026
16 Объркана копейка
Коментиран от #36
19:02 07.04.2026
17 Хахаха
До коментар #13 от "Многоходовото":Друго казва Дойчовото зеле.
19:02 07.04.2026
18 А.... НЕТ...на до... БИТЪКА
Ееееедехееее
19:03 07.04.2026
19 Много странно
Коментиран от #28
19:03 07.04.2026
20 да питам
19:04 07.04.2026
21 .....
19:05 07.04.2026
22 Скъсана ватенка
19:05 07.04.2026
23 Ача чакайте,
Чакам точни инструкции.
Преданна копейка
19:05 07.04.2026
24 Толко много носи, че..
А крепостняците се млатят като кочове край контейнерите на Петьорачка
))))
19:05 07.04.2026
25 САЩ и Русия
19:06 07.04.2026
26 цакане
До коментар #2 от "Мда":лошото е, че ние сме най-прецакани
19:06 07.04.2026
27 ...
Коментиран от #44
19:06 07.04.2026
28 Тичай
До коментар #19 от "Много странно":Да целуваш корана
Коментиран от #60
19:07 07.04.2026
29 Българин
19:08 07.04.2026
30 Нищо не носи
У.. ЙЛО още внася горива от Беларус и Казахстан
ФАКТ
19:08 07.04.2026
31 Дон Корлеоне
19:08 07.04.2026
32 И срива
Коментиран от #35
19:09 07.04.2026
33 Копейка
19:10 07.04.2026
34 Колективен руски крепостен
19:11 07.04.2026
35 Розовото пони Путин 🦄.
До коментар #32 от "И срива":Няма такава опасност, скрит съм дълбоко в бункера 🦄.🏳️🌈😂
Коментиран от #38
19:12 07.04.2026
36 Мухахаха
До коментар #16 от "Объркана копейка":Другаря Путин винаги печели а ти ровиш по кофите
19:14 07.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Диванчо
До коментар #35 от "Розовото пони Путин 🦄.":Розав си ти и незнайния ти баща
19:15 07.04.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Зелева чорба
19:17 07.04.2026
41 Ха-ха
19:17 07.04.2026
42 стоян
19:17 07.04.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Първанов
До коментар #27 от "...":Точно така е!
Шайката на Путин към какво се стреми? Ами към заграбване на ресурсите в Украйна възлизащи на 12 трильона долара и да се занимават с грабеж и богатеене на олигархията, вместо развитие на Русия и гражданите й. Няма как да се развиваш, като само продаваш суровини и прибираш печалбата за себе си
Коментиран от #56
19:18 07.04.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Щом троляка риве срещу Русия
Коментиран от #49
19:19 07.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Жалки продажни копейки 🤪🤡
До коментар #46 от "Щом троляка риве срещу Русия":В България не живеят русофили! До един без изключение са путиноиди!
Какво е путиноид!?
Това е същество с ограничени ментални способности за оценка на заобикалящата го действителност!
Обикновено такива индивиди са се барикадирали умствено и се боят от тъмнокожи, от хора с нетрадиционни сексуални контакти,вероятно подсъзнателно или им се иска да опитат,
или вече са опитвали ласки на собственият си пол, и се боят да си признаят, че им харесва!
Путиноидът освен това се страхува от ваксини, чипове и ръсене с отрова от небето! Тук фантазиите им нямат граници!
Путиноидът вярва, че САЩ аха, аха и ще се разпадне, а долара е само едно парче вестник, който скоро ще отпадне като валута!
Най-странно е, че путиноида искрено вярва, че украинците са нацисти и фашисти, без да имат понятие какви са признаците на фашизма!
Безумието им стига до там, че те не са написали една критична оценка за Путин! Тоест , те смятат това примитивно жуже за по-високо стоящ от Бог!
Тоест, може да ги чуете да се оплачат от Господ, че нещо не им е угодно, но никога от Путин!
Путиноидите с цялата си душа вярват, че Русия, която не произвежда нищо освен корупция ще победи държави и народи, които са измислили всичко и произвеждат всичко!
Мога да продължа, но е безсмислено!
Дали тези човекоподобни ще се променят!?
Не! 99,99% изобщо дори нямат идея, че са npoZти! Ще сме свидетели, колко от тях ще полудеят и ще се мяткат надолу с кухите лейки, когато се спомине жужето!
🙄🤷👈
Коментиран от #53
19:22 07.04.2026
50 Ела ме
До коментар #45 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":Пробвай да опиташ правата лопата
Коментиран от #52
19:23 07.04.2026
51 Аз съм веган
19:24 07.04.2026
52 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #50 от "Ела ме":Трай ма, naчавpo !
Коментиран от #66
19:24 07.04.2026
53 Щом троляка риве срещу Русия
До коментар #49 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":значи е супер и фашизма отново е наритан! 😄
19:26 07.04.2026
54 Завист та
19:29 07.04.2026
55 БАНко
19:30 07.04.2026
56 ...
До коментар #44 от "Първанов":Войната не е за ресурси в трите украински области, те дори не могат да покрият загубите на Русия, камо ли да спечелят нещо отгоре от тях. Войната беше за влияние, но Русия се провали, не успя да го постигне. А приходите от ресурси не могат да помогнат на Русия, защото тя на практика няма развита икономика. Особено пък за голяма и военизирана държава като Русия, водещото задължително е икономиката, ресурсите са едно малко перо в доходите. За съжаление обаче, след толкова много години, Русия си остава отново същата бедна и бавноразвиваща се държава, точно поради тази причина.
Коментиран от #62
19:33 07.04.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Икономист
19:34 07.04.2026
59 Жестока реалност
където по-късно му сцепили главата с пикел.
Скоро се оказало, че Каменев, Зиновиев и Бухарин също са врагове и вредители. Тогава доблестният другар Ягода ги разстрелял, а след това Ежов разстрелва доблестният другар Ягода.
След смъртта на Сталин всички разбрали, че Берия също е предател и вражески агент. Тогава Жуков не се подвоумил и го застрелял.
Скоро Хрушчов разбрал, че и Жуков е враг на народа и предател и го пратил в Урал.
Оказало, че и самият Сталин е враг, вредител и предател, а заедно с него и голяма част от политбюро. Тогава изнесли Сталин от мавзолея и разгонили всички партийци начело с Хрушчов.
Станало ясно, че Хрушчов също е враг на народа. Брежнев го пратил в пенсия.
След смъртта на Брежнев пък станало ясно, че и той е вредител и виновника за застоя. Имало още двама вредители, но те толкова бързо умрели, че никой не ги запомнил.
Дошъл Горбачов, който установил, че цялата партия е от вредители и врагове на народа.
В този момент обаче СССР се разпаднал и веднага се установило, че Горбачов е предателя и врага на народа!
За Путин не се очакват никакви изненади.
От болшевишката революция до днес, Русия се управлява единствено от предатели и врагове на народа.
Хотели как лучше, а получилось как всегда
Коментиран от #63, #64
19:34 07.04.2026
60 Бе ееееее
До коментар #28 от "Тичай":Изявлението ти е като на овца бееееее
19:35 07.04.2026
61 Ми то
19:35 07.04.2026
62 Първанов
До коментар #56 от "...":Абре Ганьоо Цар Вулл балкански ,на вас кое ви е развитото ?Чушкопека с 5гнезда ли. 😂🍌😂 ?
19:36 07.04.2026
63 Османагич 🇹🇷
До коментар #59 от "Жестока реалност":На 3ма българина един е предател !
19:38 07.04.2026
64 По точвн
До коментар #59 от "Жестока реалност":Коментар не бях чел скоро.
19:38 07.04.2026
65 Ама че заглавие
19:38 07.04.2026
66 ХА ХА
До коментар #52 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":Лапуркай бе тръбар ,кво ми пелтечиш небинарна мррршооо !
19:39 07.04.2026