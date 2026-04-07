Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
Как войната в Иран носи милиарди на Русия

7 Април, 2026 18:50 1 222 66

  • ормузки проток-
  • владимир путин-
  • русия-
  • иран-
  • петрол

Затварянето на Ормузкия проток взриви цените на нефта, газа и торовете. Благодарение на това Русия печели милиарди.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Фактическото затваряне на Ормузкия проток носи на Русия допълнителни приходи от над десет милиарда евро месечно от износа на нефт, газ и торове, сочат преценките на Германско-руската външнотърговска камара. "По този начин Русия е най-големият печеливш от войната в Близкия изток", заяви пред агенция ДПА председателят на камарата Матиас Шеп.

Русия печели от нарасналите цени на суровините на световния пазар, тъй като осъществява своя износ по други трасета. Всичко това може да донесе на страната "неочаквани огромни приходи", каза Шеп.

Цената на нефта расте - Русия печели

Особено голямо е отражението на високите цени на нефта, отбелязват от камарата. Цената на суровия петрол от сорта "Брент" за доставка през юни в началото на седмицата надхвърли 111 долара за барел. Поскъпването е с почти 40 долара в сравнение с нивата преди началото на войната.

Това е от голямо значение за руския бюджет, защото той зависи много от приходите от нефт и газ, отбелязва АРД. В бюджета за момента е заложена цена от 59 долара за барел, като преди войната в Иран Русия дори регистрира дефицит заради по-ниските цени на нефта.

При цена от 100 долара за барел Русия ще получи милиарди извън заложеното в бюджета, прогнозират от Германско-руската външнотърговска камара. Само от нефта и газа в съотествие с актуалните ценови равнища са възможни допълнителни приходи от около 50 милиарда долара годишно.

Камарата очаква по-големи приходи за Русия и от торовете. Средният сценарий предвижда до 8,9 милиарда евро отгоре.

Износът на суровини финансира и войната в Украйна

От камарата изтъкват, че с приходите от суровините Русия финансира и нападателната си война в Украйна. А в Москва вече се надяват на цена от 200 долара за барел. При това положение приходите биха стигнали 350,4 милиарда долара - респективно 247 милиарда повече от заложеното в бюджета.

Покрай санкциите, наложени на Русия заради войната в Украйна, много държави внасят значително по-малко количество руски суровини, но с много други продължава да се поддържа нормална търговия.

Автор: Ангела Гьопферт (ARD)


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 е бе зае..

    6 5 Отговор
    Кой има повече пътища Иран или Израел?

    18:53 07.04.2026

  • 2 Мда

    12 14 Отговор
    Вова го играе много хитро с Тръмп и цака Индия и Китай

    Коментиран от #26, #37

    18:55 07.04.2026

  • 3 Само питам

    27 5 Отговор
    А това защо е ваш проблем?

    18:55 07.04.2026

  • 4 Носи... дръжки

    6 24 Отговор
    Само вчера ..2 летища, пристанището в момента, най- голямата нефтобаз и новият ракетоносец Макаров...ФИРА !!
    Хехехехехехе
    И тва само от... отломките
    Хехехехехехе

    Коментиран от #12

    18:56 07.04.2026

  • 5 Непоносима медия

    26 6 Отговор
    Закриха "Свободна Европа" в България. Ред е на "ДВ". Чете ли в някой луд , не знам.

    18:56 07.04.2026

  • 6 авантгард

    20 6 Отговор
    Нефта е съвременното злато.
    Който го има и може да го пази е добре.
    А празните глави налагат санкции....

    18:57 07.04.2026

  • 7 Браво на Русия

    22 8 Отговор
    Лошо за злото САЩ!

    18:57 07.04.2026

  • 8 Град Козлодуй

    22 5 Отговор
    Англосаксонското племе и евреите подпалиха цял свят!

    18:57 07.04.2026

  • 9 Валентин

    18 7 Отговор
    Брей, САЩ закопават ЕС с гаьова хватка от която печелят милиарди, СА печели милиарди въпреки по-ниския износ, ама сорослята пак с Русия и Путин ни занимава. Сякаш това ни решава проблема на колонката в бензиностанцията.

    18:58 07.04.2026

  • 10 Пропаганда

    12 3 Отговор
    А преди това войната на Русия носеше милиарди на Иран. Напоителни пропагандни статии. Холивуд с Аватар ни "въвежда" в бъдещата реалност на земята. Трябва да гледаме реалността и да виждаме това, в което ни убеждават.

    18:59 07.04.2026

  • 11 колко боклук народ има на този свят

    16 5 Отговор
    Не гледа че кораба му потъва с бясна скорост а той се зегрижил за другия ....жалки индивиди. Пълни боклуци!

    Каквито управляващи такива и медии бълващи простотии с цел оглупяване на народа с цел да не видят как ги използват и малтретират тези мръсни боклуци!

    18:59 07.04.2026

  • 12 Мишел

    21 7 Отговор

    До коментар #4 от "Носи... дръжки":

    Ако вярваме на украинските медии, Украйна да е превзела Камчатка.

    Коментиран от #43

    19:00 07.04.2026

  • 13 Многоходовото

    5 17 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #17

    19:00 07.04.2026

  • 14 Недоумявам как може да се обсъждат

    9 3 Отговор
    такива незначителни суми като 50 млрд. долара, особено пък на фона на държавен фалит и 1 трилион загуби. :)

    19:02 07.04.2026

  • 15 Дело Путин

    9 9 Отговор
    Милиардите на войната изобщо няма да преминат през стомасите на руснаците, защото глупаво и безнадеждно ще паднат като ракети върху главите на украинците

    19:02 07.04.2026

  • 16 Объркана копейка

    10 8 Отговор
    Сега трябва ли да се радваме, че другаря путин печели, докато плащам по 2€ за нафта ?

    Коментиран от #36

    19:02 07.04.2026

  • 17 Хахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Многоходовото":

    Друго казва Дойчовото зеле.

    19:02 07.04.2026

  • 18 А.... НЕТ...на до... БИТЪКА

    7 1 Отговор
    Донесе ли ?
    Ееееедехееее

    19:03 07.04.2026

  • 19 Много странно

    9 8 Отговор
    Брюксел се заглежда в канчето на Москва която в момента печели милиарди не се замисли защо европейският съюз губи вече четири години няколко пъти по тези милиарди заради тъпите данъци които той сам си налага и всичко се плаща от гражданите на този съюз. Не е смешно а е жалко за управляващите в Брюксел

    Коментиран от #28

    19:03 07.04.2026

  • 20 да питам

    5 9 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    19:04 07.04.2026

  • 21 .....

    9 5 Отговор
    Половин век по-късно 🇺🇸едните се връщат към Луната, докато 🇷🇺🐷свинете си остават в 💩 блатата..

    19:05 07.04.2026

  • 22 Скъсана ватенка

    11 3 Отговор
    И каква ни е далаверата на нас от това покачване на цените ? Ще построите ли пътища, училища, болници ?

    19:05 07.04.2026

  • 23 Ача чакайте,

    10 2 Отговор
    Чакайте! Сега, за кой да викаме? Сутрин ни иструктирате да викаме долу Тръмп, а после ЗА Тръмп, защото бомби Иран, че да има кинти за кремъл.
    Чакам точни инструкции.
    Преданна копейка

    19:05 07.04.2026

  • 24 Толко много носи, че..

    12 4 Отговор
    Фюрера педофил иска от... олигарсите!
    А крепостняците се млатят като кочове край контейнерите на Петьорачка
    ))))

    19:05 07.04.2026

  • 25 САЩ и Русия

    7 6 Отговор
    цакат света в момента и го играят заедно, но азиатските тигри Индия и Китай взеха да се усещат, само европейчетата гледат още като будали

    19:06 07.04.2026

  • 26 цакане

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Мда":

    лошото е, че ние сме най-прецакани

    19:06 07.04.2026

  • 27 ...

    8 3 Отговор
    Русия катастрофира и в икономически и във военнен аспект. А в геополитечски план Русия катастрофира стратегически и фатално. Всичко това се случи благодарение на Тръмп и НАТО. В момента влиянието на Русия е само и единствено в една държава в света - Беларус. Нищо не е в състояние да промени това. Нито петрол, нито газ...Трябва да продава петрол и газ в продължение на 20 години, за да се върне обратно в предвоенното си положение, в което е била 2022.

    Коментиран от #44

    19:06 07.04.2026

  • 28 Тичай

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Много странно":

    Да целуваш корана

    Коментиран от #60

    19:07 07.04.2026

  • 29 Българин

    4 6 Отговор
    Ами браво , със здраве да си ги харчат!

    19:08 07.04.2026

  • 30 Нищо не носи

    5 5 Отговор
    ВЕЛИКА УКРАЙНА им наложи.... Дроново Ембарго!!
    У.. ЙЛО още внася горива от Беларус и Казахстан
    ФАКТ

    19:08 07.04.2026

  • 31 Дон Корлеоне

    6 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    19:08 07.04.2026

  • 32 И срива

    1 7 Отговор
    Петро долара, всички хубавини на едно място. А розовия планктон шА пукне от яд.

    Коментиран от #35

    19:09 07.04.2026

  • 33 Копейка

    4 3 Отговор
    С на нас тук какъв ни е кяра?

    19:10 07.04.2026

  • 34 Колективен руски крепостен

    4 4 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    19:11 07.04.2026

  • 35 Розовото пони Путин 🦄.

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "И срива":

    Няма такава опасност, скрит съм дълбоко в бункера 🦄.🏳️‍🌈😂

    Коментиран от #38

    19:12 07.04.2026

  • 36 Мухахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Объркана копейка":

    Другаря Путин винаги печели а ти ровиш по кофите

    19:14 07.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Диванчо

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Розовото пони Путин 🦄.":

    Розав си ти и незнайния ти баща

    19:15 07.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Зелева чорба

    1 1 Отговор
    Първите реални резултати от преговорите в Аляска.

    19:17 07.04.2026

  • 41 Ха-ха

    3 2 Отговор
    Независимо от обстоятелствата и цените, Русийката накрая винаги хваща средния. Това е аксиома.!

    19:17 07.04.2026

  • 42 стоян

    4 1 Отговор
    Другаре щом толкова много ще спечели мюслюманската федерация от цената на петрола защо рузката минимална заплата е най малка в Европа - 186 евро - защо цар путин не пусне декрет и я направи поне 500 евро

    19:17 07.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Първанов

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "...":

    Точно така е!
    Шайката на Путин към какво се стреми? Ами към заграбване на ресурсите в Украйна възлизащи на 12 трильона долара и да се занимават с грабеж и богатеене на олигархията, вместо развитие на Русия и гражданите й. Няма как да се развиваш, като само продаваш суровини и прибираш печалбата за себе си

    Коментиран от #56

    19:18 07.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Щом троляка риве срещу Русия

    4 4 Отговор
    значи е супер и фашизма отново е наритан! 😄

    Коментиран от #49

    19:19 07.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    7 2 Отговор

    До коментар #46 от "Щом троляка риве срещу Русия":

    В България не живеят русофили! До един без изключение са путиноиди!
    Какво е путиноид!?
    Това е същество с ограничени ментални способности за оценка на заобикалящата го действителност!
    Обикновено такива индивиди са се барикадирали умствено и се боят от тъмнокожи, от хора с нетрадиционни сексуални контакти,вероятно подсъзнателно или им се иска да опитат,
    или вече са опитвали ласки на собственият си пол, и се боят да си признаят, че им харесва!
    Путиноидът освен това се страхува от ваксини, чипове и ръсене с отрова от небето! Тук фантазиите им нямат граници!
    Путиноидът вярва, че САЩ аха, аха и ще се разпадне, а долара е само едно парче вестник, който скоро ще отпадне като валута!
    Най-странно е, че путиноида искрено вярва, че украинците са нацисти и фашисти, без да имат понятие какви са признаците на фашизма!
    Безумието им стига до там, че те не са написали една критична оценка за Путин! Тоест , те смятат това примитивно жуже за по-високо стоящ от Бог!
    Тоест, може да ги чуете да се оплачат от Господ, че нещо не им е угодно, но никога от Путин!
    Путиноидите с цялата си душа вярват, че Русия, която не произвежда нищо освен корупция ще победи държави и народи, които са измислили всичко и произвеждат всичко!
    Мога да продължа, но е безсмислено!
    Дали тези човекоподобни ще се променят!?
    Не! 99,99% изобщо дори нямат идея, че са npoZти! Ще сме свидетели, колко от тях ще полудеят и ще се мяткат надолу с кухите лейки, когато се спомине жужето!
    🙄🤷👈

    Коментиран от #53

    19:22 07.04.2026

  • 50 Ела ме

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Пробвай да опиташ правата лопата

    Коментиран от #52

    19:23 07.04.2026

  • 51 Аз съм веган

    4 2 Отговор
    Бензиностанцията не може да продаде нищо. Няма пристанища.

    19:24 07.04.2026

  • 52 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ела ме":

    Трай ма, naчавpo !

    Коментиран от #66

    19:24 07.04.2026

  • 53 Щом троляка риве срещу Русия

    3 5 Отговор

    До коментар #49 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    значи е супер и фашизма отново е наритан! 😄

    19:26 07.04.2026

  • 54 Завист та

    0 2 Отговор
    ЗАВИСТ !!

    19:29 07.04.2026

  • 55 БАНко

    2 4 Отговор
    ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РУСКИТЕ ЗЕМИ И 25 000 000 РУСНАЦИ ОСТАНАЛИ ИЗВЪН РУСИЯ С ПОДПИСА НА ПРЕДАТЕЛЯ ГОРБАЧОВ НЕ Е АГРЕСИЯ !!! И РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА СРЕЩУ ПОРОБИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НЕ Е АГРЕСИЯ !!!

    19:30 07.04.2026

  • 56 ...

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Първанов":

    Войната не е за ресурси в трите украински области, те дори не могат да покрият загубите на Русия, камо ли да спечелят нещо отгоре от тях. Войната беше за влияние, но Русия се провали, не успя да го постигне. А приходите от ресурси не могат да помогнат на Русия, защото тя на практика няма развита икономика. Особено пък за голяма и военизирана държава като Русия, водещото задължително е икономиката, ресурсите са едно малко перо в доходите. За съжаление обаче, след толкова много години, Русия си остава отново същата бедна и бавноразвиваща се държава, точно поради тази причина.

    Коментиран от #62

    19:33 07.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Икономист

    2 2 Отговор
    Имаш крава ,пиеш мляко ,кво им е толкова трудно на куу хитте шваби да разберат ?

    19:34 07.04.2026

  • 59 Жестока реалност

    2 2 Отговор
    Когато Ленин умрял с мозък, направен на пихтия от сифилиса, се оказало, че вторият човек в партията Троцки е предател. Каменев, Зиновиев и Сталин свалили Троцки и го изпратили в изгнание,
    където по-късно му сцепили главата с пикел.
    Скоро се оказало, че Каменев, Зиновиев и Бухарин също са врагове и вредители. Тогава доблестният другар Ягода ги разстрелял, а след това Ежов разстрелва доблестният другар Ягода.
    След смъртта на Сталин всички разбрали, че Берия също е предател и вражески агент. Тогава Жуков не се подвоумил и го застрелял.
    Скоро Хрушчов разбрал, че и Жуков е враг на народа и предател и го пратил в Урал.
    Оказало, че и самият Сталин е враг, вредител и предател, а заедно с него и голяма част от политбюро. Тогава изнесли Сталин от мавзолея и разгонили всички партийци начело с Хрушчов.
    Станало ясно, че Хрушчов също е враг на народа. Брежнев го пратил в пенсия.
    След смъртта на Брежнев пък станало ясно, че и той е вредител и виновника за застоя. Имало още двама вредители, но те толкова бързо умрели, че никой не ги запомнил.
    Дошъл Горбачов, който установил, че цялата партия е от вредители и врагове на народа.
    В този момент обаче СССР се разпаднал и веднага се установило, че Горбачов е предателя и врага на народа!

    За Путин не се очакват никакви изненади.
    От болшевишката революция до днес, Русия се управлява единствено от предатели и врагове на народа.
    Хотели как лучше, а получилось как всегда

    Коментиран от #63, #64

    19:34 07.04.2026

  • 60 Бе ееееее

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Тичай":

    Изявлението ти е като на овца бееееее

    19:35 07.04.2026

  • 61 Ми то

    1 2 Отговор
    Е ясно какво са се договорили двамата диктатори в Аляска.

    19:35 07.04.2026

  • 62 Първанов

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "...":

    Абре Ганьоо Цар Вулл балкански ,на вас кое ви е развитото ?Чушкопека с 5гнезда ли. 😂🍌😂 ?

    19:36 07.04.2026

  • 63 Османагич 🇹🇷

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Жестока реалност":

    На 3ма българина един е предател !

    19:38 07.04.2026

  • 64 По точвн

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Жестока реалност":

    Коментар не бях чел скоро.

    19:38 07.04.2026

  • 65 Ама че заглавие

    4 2 Отговор
    Ама че анализ… Ормузкият проток е затворен, защото САЩ и Израел нападнаха Иран. При всеки коментар на Тръмп борсите реагират. Дали Русия печели от това? Много е възможно, но не Русия предизвика настоящата енергийна криза.

    19:38 07.04.2026

  • 66 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Лапуркай бе тръбар ,кво ми пелтечиш небинарна мррршооо !

    19:39 07.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания