Русия и Китай наложиха вето на резолюция за отваряне на Ормузкия проток

Русия и Китай днес наложиха вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която имаше за цел да доведе до отваряне на Ормузкия проток и многократно бе редактирана с надеждата, че двете страни ще се въздържат, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Единадесет страни членки на Съвета за сигурност подкрепиха резолюцията, а две – Пакистан и Колумбия – се въздържаха.

Внесената от Бахрейн резолюция бе гласувана часове преди изтичането на крайния срок, който президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на Иран да отвори стратегическия проток. Тръмп заплаши в противен случай да атакува електроцентралите и мостовете на Ислямската република.

Около една пета от търговията с петрол обикновено преминава през Ормузкия проток и затварянето му от Иран след началото на войната доведе до рязко повишаване на цените на енергията, отбелязва АП.

„Неуспехът да бъде приета тази резолюция изпраща грешен сигнал към света, към хората по света“, заяви министърът на външните работи на Бахрейн Абдулатиф бин Рашид аз Заяни. „Сигналът е, че заплахата за международните морски маршрути може да възникне, без да бъдат взети каквито и да било решителни мерки от страна на международната организация, отговорна за поддържането на международния мир и сигурност“, добави той.

Малко вероятно беше внесената от Бахрейн резолюция, дори и да беше приета, да окаже влияние върху продължаващата вече пет седмици война, тъй като текстът на документа бе редактиран многократно в опит Русия и Китай да бъдат убедени да се въздържат, вместо на използват правото си на вето, посочва АП.

Първоначално предложението предвиждаше да бъде дадено право на страните да използват „всички необходими средства“ – формулировка на ООН, която включва и военни средства, за да гарантират свободното преминаване през Ормузкия проток и да предотвратят опити за затварянето му.

След като Русия, Китай и Франция, които имат право да налагат вето на решенията на 15-членния Съвет за сигурност, се противопоставиха на разрешението за употреба на сила, резолюцията бе редактирана, за бъдат премахнати всички споменавания на нападателни действия. Тя бе редактирана и за да бъде ограничен обхватът на действието ѝ само до Ормузкия проток, тъй като преди това включваше и съседните морски зони.

Окончателната версия на резолюцията, която бе гласувана днес, призоваваше засегнатите страни да координират мерките си за защита на морските маршрути в Ормузкия проток, за да допринесат за морската сигурност. Документът също така призоваваше Иран да прекрати атаките си срещу търговски плавателни съдове.

Ормузкият проток, който е критично важен за глобалната търговия с петрол и природен газ, е почти напълно затворен от началото на войната в Близкия изток, която започна с американско-израелска атака на 28 февруари, посочва Ройтерс.