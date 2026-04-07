Русия и Китай наложиха вето на резолюция за отваряне на Ормузкия проток

Русия и Китай днес наложиха вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която имаше за цел да доведе до отваряне на Ормузкия проток и многократно бе редактирана с надеждата, че двете страни ще се въздържат, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Единадесет страни членки на Съвета за сигурност подкрепиха резолюцията, а две – Пакистан и Колумбия – се въздържаха.
Внесената от Бахрейн резолюция бе гласувана часове преди изтичането на крайния срок, който президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на Иран да отвори стратегическия проток. Тръмп заплаши в противен случай да атакува електроцентралите и мостовете на Ислямската република.
Около една пета от търговията с петрол обикновено преминава през Ормузкия проток и затварянето му от Иран след началото на войната доведе до рязко повишаване на цените на енергията, отбелязва АП.
„Неуспехът да бъде приета тази резолюция изпраща грешен сигнал към света, към хората по света“, заяви министърът на външните работи на Бахрейн Абдулатиф бин Рашид аз Заяни. „Сигналът е, че заплахата за международните морски маршрути може да възникне, без да бъдат взети каквито и да било решителни мерки от страна на международната организация, отговорна за поддържането на международния мир и сигурност“, добави той.
Малко вероятно беше внесената от Бахрейн резолюция, дори и да беше приета, да окаже влияние върху продължаващата вече пет седмици война, тъй като текстът на документа бе редактиран многократно в опит Русия и Китай да бъдат убедени да се въздържат, вместо на използват правото си на вето, посочва АП.
Първоначално предложението предвиждаше да бъде дадено право на страните да използват „всички необходими средства“ – формулировка на ООН, която включва и военни средства, за да гарантират свободното преминаване през Ормузкия проток и да предотвратят опити за затварянето му.
След като Русия, Китай и Франция, които имат право да налагат вето на решенията на 15-членния Съвет за сигурност, се противопоставиха на разрешението за употреба на сила, резолюцията бе редактирана, за бъдат премахнати всички споменавания на нападателни действия. Тя бе редактирана и за да бъде ограничен обхватът на действието ѝ само до Ормузкия проток, тъй като преди това включваше и съседните морски зони.
Окончателната версия на резолюцията, която бе гласувана днес, призоваваше засегнатите страни да координират мерките си за защита на морските маршрути в Ормузкия проток, за да допринесат за морската сигурност. Документът също така призоваваше Иран да прекрати атаките си срещу търговски плавателни съдове.
Ормузкият проток, който е критично важен за глобалната търговия с петрол и природен газ, е почти напълно затворен от началото на войната в Близкия изток, която започна с американско-израелска атака на 28 февруари, посочва Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на Русия и Китай
20:33 07.04.2026
2 Да...
Новата триада- Тръмп, Путин , Си
20:34 07.04.2026
3 Курти
Коментиран от #72, #83, #89
20:34 07.04.2026
4 нннн
20:35 07.04.2026
5 Вашето мнение
Коментиран от #14, #17, #20, #68
20:35 07.04.2026
6 защо
Всичко ни обясни по два пъти, само за имената на гласувалите против не намери място.
Коментиран от #16, #24
20:36 07.04.2026
7 Вашето мнение
Коментиран от #73
20:37 07.04.2026
8 Властелините
20:37 07.04.2026
9 Истинско обещание 🇮🇷
Сега на Иран да се доставят поне едни 1000 ракети Орешник и в Тел авив да отварят шампанското че ще има голяма заря ,а за военните бази на САЩ в региона ще има операция ЗЕВС
Коментиран от #23, #70
20:37 07.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тити
Коментиран от #90
20:38 07.04.2026
12 ибрикс
20:38 07.04.2026
13 Хей
20:39 07.04.2026
14 ру БЛАТА
До коментар #5 от "Вашето мнение":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите ну паГади
20:39 07.04.2026
15 САЩ ЩЕ ИМА ДА
20:39 07.04.2026
16 Азз
До коментар #6 от "защо":Няма как. Дявола като помирише тамян и бяга
20:40 07.04.2026
17 Оди направо у Въш.ка.ри.стан
До коментар #5 от "Вашето мнение":Там е пълно с рупли и нафта.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
Коментиран от #35
20:40 07.04.2026
18 Нах
20:40 07.04.2026
19 За цените
20:41 07.04.2026
20 Пийт Хегсет -Крозейдър
До коментар #5 от "Вашето мнение":Утре сутринта ще бъде отворен.Иначе-Каменната ера!Казах!
Коментиран от #44, #80
20:42 07.04.2026
21 Ердоган
20:42 07.04.2026
22 Госあ
Коментиран от #31
20:42 07.04.2026
23 Да....
До коментар #9 от "Истинско обещание 🇮🇷":Аха..
Ха ха ха..
За ислямските , мюсюлмански братя..
Машаала..
20:44 07.04.2026
24 Съветът е от 15 члена...
До коментар #6 от "защо":..не можеш ли да смяташ. 11 за, два въздържал и 2 вето
Коментиран от #46
20:46 07.04.2026
25 Хубава новина
Коментиран от #28, #43, #55
20:47 07.04.2026
26 И тръмпони
20:47 07.04.2026
27 Госあ
Коментиран от #29
20:47 07.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Да...
До коментар #27 от "Госあ":Дръпни се от огледалото , де..
20:49 07.04.2026
30 Аятолах в хамак
20:51 07.04.2026
31 Анонимен
До коментар #22 от "Госあ":Франция се опитва но не се получава Горивата и азотните торове са в Русия и в персийския зали в Макарони скоро ще седи на коленете пред Путин Отделно че няма дизел и бензин във Франция. Бензиностанциите затварят Итова е от нета информация
Коментиран от #36
20:53 07.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Това е от
До коментар #31 от "Анонимен":Ру.нет🤣
Коментиран от #78
20:56 07.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тук ре дак
Коментиран от #39
20:58 07.04.2026
39 Бах ги
До коментар #38 от "Тук ре дак":И Травеститити
20:59 07.04.2026
40 НОВИЯ ОЛИМПИЙСКИ СПОРТ
Коментиран от #76
21:00 07.04.2026
41 Да,бе
21:01 07.04.2026
42 Обърнати хора
Това свят ли е да се срине този объркан свят!
Така не се живее
Коментиран от #75
21:07 07.04.2026
43 6135
До коментар #25 от "Хубава новина":Постиженията в космоса са в името на цялото Човечество!
На 12 април ще си спомняме за Гагарин, а на 20 юли ще си спомняме за Армстронг.
А иначе, мисията Артемида II все още не е преполовила пътя на връщане към земята.
Моля не замърсявайте форумното пространство със вашите "мнения"!
Коментиран от #50, #92
21:07 07.04.2026
44 подръжниците на
До коментар #20 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":Педофилите и терористите нямат глас в нормалния свят!
Коментиран от #48, #84
21:09 07.04.2026
45 Бай Х@й‼️
21:10 07.04.2026
46 Азз
До коментар #24 от "Съветът е от 15 члена...":Ами да го каже ясно? Какво има в устата?
Коментиран от #77
21:10 07.04.2026
47 КЛАСАТА ЕПЩАЙН
21:10 07.04.2026
48 Да....
До коментар #44 от "подръжниците на":Явно за себе си говориш..
Не сме искали самопризнанията ти
21:11 07.04.2026
49 Абе зае....БИ...
АааааааХахахаха
21:11 07.04.2026
50 Именно де
До коментар #43 от "6135":Дано не уцелят земята.... Или да изгорят живи, както ученичките в Иран
21:14 07.04.2026
51 Ти да видиш
Срещу САЩ заплашващ да заличи цяла цивилизация за една нощ и да и унищожи гражданската ѝ инфраструктура няма резолюция , но същите внасят резолюция срещу Иран, който се защитава срещу бруталните терористи и мародери от Израел и САЩ !? WTF!???
Русия и Китай отново застават на страната на справедливостта!
Коментиран от #59
21:14 07.04.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Бесен - Язовец
Коментиран от #65
21:16 07.04.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Артилерист
21:21 07.04.2026
57 млък , бе
21:22 07.04.2026
58 Изгоре микуро
До коментар #55 от "Изгорял ти е":За тебе.... ЕфреинМръсен
21:22 07.04.2026
59 Ха ха ха
До коментар #51 от "Ти да видиш":Да заличи корпуса на радикалния ислямизъм, който реши , че е цивилизация
Понял?
21:23 07.04.2026
60 Не умувай бе!
21:23 07.04.2026
61 млък , бе
21:23 07.04.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ицо
Коментиран от #71, #81
21:26 07.04.2026
65 Нещо си объркан
До коментар #54 от "Бесен - Язовец":Тръмп е против шорош
Тръмп е против евролибералите
Те не го подкрепят и срещу радикалните мюсюлмански братя, които лондонсити докара с преврат в Иран
Това правителство не са персите
Ама , карай, а?
21:27 07.04.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ха-ха
21:37 07.04.2026
68 Напомни ми
До коментар #5 от "Вашето мнение":за учителката ми по руски език в 8ми клас. Тя така ни обесняваше че САЩ ще се сгромолясат и една рубла ще стане 50 долара. Беше много много отдавна. То пък снана обратното че и повече. 7842.50 рубли днес се търгуваха за 100 долара.
Коментиран от #87
21:40 07.04.2026
69 От чужбина
Коментиран от #74
21:42 07.04.2026
70 Завода за орешници
До коментар #9 от "Истинско обещание 🇮🇷":е взривен до основи. Дори да не беше, Русия ще трябва да събира пари минимум 5 год. за да произведе 1000 орешници, за което ще й трябват още 7-8 години :)))
Коментиран от #93
21:44 07.04.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Европейския гьон
До коментар #3 от "Курти":Как е памперса пълен ли е?
21:45 07.04.2026
73 Ха-ха
До коментар #7 от "Вашето мнение":Естествено, че Русийката е най-жалка, отново хвана средния, както винаги.!
21:45 07.04.2026
74 Оставете го ООН
До коментар #69 от "От чужбина":Видя се, че каквото кажат САЩ това се случва. Останалите само изпълняват.
21:47 07.04.2026
75 Кашчей Безсмъртни
До коментар #42 от "Обърнати хора":Ами да се срива! То и без това много се проточи този живот...
21:47 07.04.2026
76 Съвсем не.
До коментар #40 от "НОВИЯ ОЛИМПИЙСКИ СПОРТ":Новият олимпийски спорт е взривяване на руски рафинерии с дробове 😂
21:53 07.04.2026
77 Нали знаеш!
До коментар #46 от "Азз":Няма случайни неща на този свят...!
21:56 07.04.2026
78 Е чакай ве!
До коментар #36 от "Това е от":Та нали самият Ти тук тръбеш ,наляво и надясно,че в Русия нямало нет...бил спрян...!
Пък сега ..-,,Ру.нет"...?!
22:00 07.04.2026
79 Дядо дръмпир-инфо
Сега на днешните бойни полета се използва ново поколение скрити експлозиви.
Докладвани нови мини...На ли знаете кой минира и защо......
Коментиран от #82
22:04 07.04.2026
80 Хе,хе...!
До коментар #20 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":Това ми мяза на следното :
Тръмп-,,Ако стана президент на САЩ,ще спра войната в Украйна за 24 часа...!...😝
22:04 07.04.2026
81 Украинска копейка
До коментар #64 от "Ицо":Руснаците ни ръгаха, биха и еδаха!
Недоръгани няма, не останаха!
Коментиран от #85
22:04 07.04.2026
82 Това с мините е патент на Украйна!
До коментар #79 от "Дядо дръмпир-инфо":Те ги разпръскваха под форма на листенца(,,лепестки") и осакатиха много невинни хора,включително и техни сънародници...!
22:07 07.04.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Така е, но
До коментар #44 от "подръжниците на":крусофилите не могат да го разберат. Руската пропаганда така им е промила мозъците, че не могат да разсъждават самостоятелно.
22:15 07.04.2026
85 Град Козлодуй
До коментар #81 от "Украинска копейка":Грешиш приятел. Руснака не става нито за войник, нито за сех.
Коментиран от #86
22:18 07.04.2026
86 ха ха ха
До коментар #85 от "Град Козлодуй":Изплюй полюциите на Путин че се удави бе гьотверен
22:26 07.04.2026
87 Факти
До коментар #68 от "Напомни ми":Затова заминаваш в Украйна срещу Русия за оборска тор
22:28 07.04.2026
88 "Малка неточност" -
22:29 07.04.2026
89 А бе ти
До коментар #3 от "Курти":да не си изкуствен интелект с изгорял диод? Нещо запецваш...
22:30 07.04.2026
90 Кочината
До коментар #11 от "Тити":е на друго място...
22:32 07.04.2026
91 Ъъъъ
А какви мерки бяха взети, за да не се стига до тук? М? Какви? И защо не бяха взети? Ама простия бахрейнски циганин сега говори за мерки.... Ти да видиш...🤔
22:34 07.04.2026
92 Освен за Гагарин-
До коментар #43 от "6135":и за първия изкуствен спътник на земята трябва да си спомняме, и за първото живо същество, пратено в Космоса...а може и за първата атомна централа за производство на ток... Впрочем - и за първата атомна бомба- също. И кой какво е направил...Само не ми е ясно как преди 55 години направиха(ли?) това, което сега се опитват...но нейсе,запуши я, както казваше един герой на Алеко...
22:38 07.04.2026
93 Къде го чете това?
До коментар #70 от "Завода за орешници":Нека позная. Там пишеше ли за чиповете от перални? Впрочем - за твое сведение - няма един завод за Орешник- просто на едно място се прави това, а на друго - онова.Така е и в САЩ , и там има подобна децентрализация.Защо ли?
22:44 07.04.2026
94 Гюро Михайлов
22:51 07.04.2026
95 Смях
00:19 08.04.2026