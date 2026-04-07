Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Русия и Китай наложиха вето на резолюция за отваряне на Ормузкия проток

7 Април, 2026 20:31 8 361 95

  • ормузки проток-
  • русия-
  • китай-
  • иран-
  • сащ-
  • съвет за сигурност-
  • бахрейн-
  • оон

Единадесет страни членки на Съвета за сигурност подкрепиха резолюцията, а две – Пакистан и Колумбия – се въздържаха

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Русия и Китай днес наложиха вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която имаше за цел да доведе до отваряне на Ормузкия проток и многократно бе редактирана с надеждата, че двете страни ще се въздържат, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Единадесет страни членки на Съвета за сигурност подкрепиха резолюцията, а две – Пакистан и Колумбия – се въздържаха.

Внесената от Бахрейн резолюция бе гласувана часове преди изтичането на крайния срок, който президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на Иран да отвори стратегическия проток. Тръмп заплаши в противен случай да атакува електроцентралите и мостовете на Ислямската република.

Около една пета от търговията с петрол обикновено преминава през Ормузкия проток и затварянето му от Иран след началото на войната доведе до рязко повишаване на цените на енергията, отбелязва АП.

„Неуспехът да бъде приета тази резолюция изпраща грешен сигнал към света, към хората по света“, заяви министърът на външните работи на Бахрейн Абдулатиф бин Рашид аз Заяни. „Сигналът е, че заплахата за международните морски маршрути може да възникне, без да бъдат взети каквито и да било решителни мерки от страна на международната организация, отговорна за поддържането на международния мир и сигурност“, добави той.

Малко вероятно беше внесената от Бахрейн резолюция, дори и да беше приета, да окаже влияние върху продължаващата вече пет седмици война, тъй като текстът на документа бе редактиран многократно в опит Русия и Китай да бъдат убедени да се въздържат, вместо на използват правото си на вето, посочва АП.

Първоначално предложението предвиждаше да бъде дадено право на страните да използват „всички необходими средства“ – формулировка на ООН, която включва и военни средства, за да гарантират свободното преминаване през Ормузкия проток и да предотвратят опити за затварянето му.

След като Русия, Китай и Франция, които имат право да налагат вето на решенията на 15-членния Съвет за сигурност, се противопоставиха на разрешението за употреба на сила, резолюцията бе редактирана, за бъдат премахнати всички споменавания на нападателни действия. Тя бе редактирана и за да бъде ограничен обхватът на действието ѝ само до Ормузкия проток, тъй като преди това включваше и съседните морски зони.

Окончателната версия на резолюцията, която бе гласувана днес, призоваваше засегнатите страни да координират мерките си за защита на морските маршрути в Ормузкия проток, за да допринесат за морската сигурност. Документът също така призоваваше Иран да прекрати атаките си срещу търговски плавателни съдове.

Ормузкият проток, който е критично важен за глобалната търговия с петрол и природен газ, е почти напълно затворен от началото на войната в Близкия изток, която започна с американско-израелска атака на 28 февруари, посочва Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 65 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Русия и Китай

    184 28 Отговор
    ООН първо да бе осъдило агресията на терористите САЩ и Израел. Зависими инстанции, водещи до злините на САЩ!

    20:33 07.04.2026

  • 2 Да...

    13 28 Отговор
    Да не попречат на все още крехките мирни преговори
    Новата триада- Тръмп, Путин , Си

    20:34 07.04.2026

  • 3 Курти

    28 91 Отговор
    А сега копеи пак оцапахте гащите

    Коментиран от #72, #83, #89

    20:34 07.04.2026

  • 4 нннн

    137 12 Отговор
    Първо кравите да се върнат в обора. После отварянето няма да е проблем. Американците да си живеят до ,,Американския залив"(бивш Мексикански). Персите - до Персийския!

    20:35 07.04.2026

  • 5 Вашето мнение

    107 19 Отговор
    Щом като ООН не осъди агресията на исраел и сащ, еврюжендърите и паветните да търсят рубли и юани, щато с тази валута вече ще се търгува нефта.

    Коментиран от #14, #17, #20, #68

    20:35 07.04.2026

  • 6 защо

    65 5 Отговор
    Марее,
    Всичко ни обясни по два пъти, само за имената на гласувалите против не намери място.

    Коментиран от #16, #24

    20:36 07.04.2026

  • 7 Вашето мнение

    74 15 Отговор
    След днешният ден не знам кой е по-смешен и жалък, щатите или слугуващите им паветни.

    Коментиран от #73

    20:37 07.04.2026

  • 8 Властелините

    38 7 Отговор
    на планетата ритат по монетарната система.....!ако се срути много диктатори и правителства ще бъдат обезглавени от тълпата...!

    20:37 07.04.2026

  • 9 Истинско обещание 🇮🇷

    70 12 Отговор
    Добър ход
    Сега на Иран да се доставят поне едни 1000 ракети Орешник и в Тел авив да отварят шампанското че ще има голяма заря ,а за военните бази на САЩ в региона ще има операция ЗЕВС

    Коментиран от #23, #70

    20:37 07.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тити

    14 73 Отговор
    Едва ли рижавото куку ще се съобразява с Китай и рашистката кочина.

    Коментиран от #90

    20:38 07.04.2026

  • 12 ибрикс

    17 18 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    20:38 07.04.2026

  • 13 Хей

    27 7 Отговор
    А нада люинска нареди да се отвори протока...

    20:39 07.04.2026

  • 14 ру БЛАТА

    11 23 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите ну паГади

    20:39 07.04.2026

  • 15 САЩ ЩЕ ИМА ДА

    47 8 Отговор
    ПОДСМЪРЧАТ ОЩЕ.

    20:39 07.04.2026

  • 16 Азз

    19 6 Отговор

    До коментар #6 от "защо":

    Няма как. Дявола като помирише тамян и бяга

    20:40 07.04.2026

  • 17 Оди направо у Въш.ка.ри.стан

    15 37 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Там е пълно с рупли и нафта.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #35

    20:40 07.04.2026

  • 18 Нах

    59 9 Отговор
    Да ви имам жалката журналистика.Само бг медиите ли не разбраха ,че САЩ и Израел удариха остров Хард.И унищожиха мостове в Иран иран е мобилизирал или не знам точно как да го нарека самите хора са поискали оръжие 14 мил души.Само ние не ги виждаме тези неща .

    20:40 07.04.2026

  • 19 За цените

    14 25 Отговор
    на горивото вече и на пу и на си да благодарите

    20:41 07.04.2026

  • 20 Пийт Хегсет -Крозейдър

    15 48 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Утре сутринта ще бъде отворен.Иначе-Каменната ера!Казах!

    Коментиран от #44, #80

    20:42 07.04.2026

  • 21 Ердоган

    31 14 Отговор
    Русофил: Казах ли ви, че кото влезне еврото цените ще скочат

    20:42 07.04.2026

  • 22 Госあ

    47 9 Отговор
    Русия, Китай и Франция трябва да втвърдят тона към краварника.

    Коментиран от #31

    20:42 07.04.2026

  • 23 Да....

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Аха..
    Ха ха ха..
    За ислямските , мюсюлмански братя..
    Машаала..

    20:44 07.04.2026

  • 24 Съветът е от 15 члена...

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "защо":

    ..не можеш ли да смяташ. 11 за, два въздържал и 2 вето

    Коментиран от #46

    20:46 07.04.2026

  • 25 Хубава новина

    18 15 Отговор
    Капсулата с американските астронавти изгоря при навлизане в земната атмосфера.. Амин

    Коментиран от #28, #43, #55

    20:47 07.04.2026

  • 26 И тръмпони

    13 5 Отговор
    взе, че си премести.

    20:47 07.04.2026

  • 27 Госあ

    28 11 Отговор
    Краваря е тъп дебелак на стероиди. Време е да му набият кофата

    Коментиран от #29

    20:47 07.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Да...

    7 8 Отговор

    До коментар #27 от "Госあ":

    Дръпни се от огледалото , де..

    20:49 07.04.2026

  • 30 Аятолах в хамак

    27 8 Отговор
    Ормузкия проток ще се контролира съвместно от Иран , Оман , Русия и Китай.

    20:51 07.04.2026

  • 31 Анонимен

    22 10 Отговор

    До коментар #22 от "Госあ":

    Франция се опитва но не се получава Горивата и азотните торове са в Русия и в персийския зали в Макарони скоро ще седи на коленете пред Путин Отделно че няма дизел и бензин във Франция. Бензиностанциите затварят Итова е от нета информация

    Коментиран от #36

    20:53 07.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Това е от

    1 10 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Ру.нет🤣

    Коментиран от #78

    20:56 07.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тук ре дак

    7 3 Отговор
    То ри те са Травестити

    Коментиран от #39

    20:58 07.04.2026

  • 39 Бах ги

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "Тук ре дак":

    И Травеститити

    20:59 07.04.2026

  • 40 НОВИЯ ОЛИМПИЙСКИ СПОРТ

    20 6 Отговор
    Наритване на крави.

    Коментиран от #76

    21:00 07.04.2026

  • 41 Да,бе

    14 7 Отговор
    Докато няма палестинска държава и юдатаун във големите градове по света, тъй ще е...Трябва да се регулира еврейската популация периодично,като два индивида на континент са горната граница.

    21:01 07.04.2026

  • 42 Обърнати хора

    26 5 Отговор
    Терориста който причини това никой и дума не казва за тях амя този който страдя е витовен че е затворил ...?

    Това свят ли е да се срине този объркан свят!

    Така не се живее

    Коментиран от #75

    21:07 07.04.2026

  • 43 6135

    15 8 Отговор

    До коментар #25 от "Хубава новина":

    Постиженията в космоса са в името на цялото Човечество!
    На 12 април ще си спомняме за Гагарин, а на 20 юли ще си спомняме за Армстронг.

    А иначе, мисията Артемида II все още не е преполовила пътя на връщане към земята.
    Моля не замърсявайте форумното пространство със вашите "мнения"!

    Коментиран от #50, #92

    21:07 07.04.2026

  • 44 подръжниците на

    18 7 Отговор

    До коментар #20 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":

    Педофилите и терористите нямат глас в нормалния свят!

    Коментиран от #48, #84

    21:09 07.04.2026

  • 45 Бай Х@й‼️

    5 20 Отговор
    Шалварите са пълни до горе. Сега трябва кафявото им да стигне до чалмата.

    21:10 07.04.2026

  • 46 Азз

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Съветът е от 15 члена...":

    Ами да го каже ясно? Какво има в устата?

    Коментиран от #77

    21:10 07.04.2026

  • 47 КЛАСАТА ЕПЩАЙН

    16 4 Отговор
    Поредна загуба.

    21:10 07.04.2026

  • 48 Да....

    2 6 Отговор

    До коментар #44 от "подръжниците на":

    Явно за себе си говориш..
    Не сме искали самопризнанията ти

    21:11 07.04.2026

  • 49 Абе зае....БИ...

    10 13 Отговор
    Една Украйна вече 13 годин наложи вето на.... ТРИДНЕВНИЯ ПЕДОФИЛ И ПИ...ДОРАС у... ДОНБАС
    АааааааХахахаха

    21:11 07.04.2026

  • 50 Именно де

    9 10 Отговор

    До коментар #43 от "6135":

    Дано не уцелят земята.... Или да изгорят живи, както ученичките в Иран

    21:14 07.04.2026

  • 51 Ти да видиш

    44 7 Отговор
    Още веднъж се вижда, че лицемерието и двуличието на западните психопати и евроатлантици е безгранично.
    Срещу САЩ заплашващ да заличи цяла цивилизация за една нощ и да и унищожи гражданската ѝ инфраструктура няма резолюция , но същите внасят резолюция срещу Иран, който се защитава срещу бруталните терористи и мародери от Израел и САЩ !? WTF!???
    Русия и Китай отново застават на страната на справедливостта!

    Коментиран от #59

    21:14 07.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Бесен - Язовец

    17 5 Отговор
    Който си изгони петколониците и сороското правителство от колонията ше получава петрол, а който ще служи на американските фашисти ше седи на тъмно и без гориво това е положението друго няма!

    Коментиран от #65

    21:16 07.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Артилерист

    15 8 Отговор
    Този текст коментира събитието пак с ударение, че Русия и Китай, нали, са виновни за блокирането на бахрейнската резолюция. Същественото в случая е, че Франция (тя е от петте постоянни членки, които могат да налагат вето)не е подкрепила САЩ, защото тази резолюция по същество е американска и подкрепя използването на сила за отваряне на протока, а е застанала на страната на Русия и Китай. Гласуването на резолюцията е показало, че вече с монолитността на НАТО и хегемонията на САЩ за налагане на своето, е приключено. Резолюцията е редактирана няколко пъти, преди от нея да изчезне и последния намек за използване на военна сила...

    21:21 07.04.2026

  • 57 млък , бе

    1 2 Отговор
    Курте, кой гащи изцапаха, твоите ли бре баио.

    21:22 07.04.2026

  • 58 Изгоре микуро

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Изгорял ти е":

    За тебе.... ЕфреинМръсен

    21:22 07.04.2026

  • 59 Ха ха ха

    2 9 Отговор

    До коментар #51 от "Ти да видиш":

    Да заличи корпуса на радикалния ислямизъм, който реши , че е цивилизация
    Понял?

    21:23 07.04.2026

  • 60 Не умувай бе!

    0 0 Отговор
    Папур.

    21:23 07.04.2026

  • 61 млък , бе

    1 3 Отговор
    Курте, кой гащи изцапаха, твоите ли бре баио.

    21:23 07.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ицо

    3 12 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки тук?

    Коментиран от #71, #81

    21:26 07.04.2026

  • 65 Нещо си объркан

    3 5 Отговор

    До коментар #54 от "Бесен - Язовец":

    Тръмп е против шорош
    Тръмп е против евролибералите
    Те не го подкрепят и срещу радикалните мюсюлмански братя, които лондонсити докара с преврат в Иран
    Това правителство не са персите
    Ама , карай, а?

    21:27 07.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ха-ха

    4 13 Отговор
    Днес за пореден път копейките хванаха средния.!

    21:37 07.04.2026

  • 68 Напомни ми

    3 13 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    за учителката ми по руски език в 8ми клас. Тя така ни обесняваше че САЩ ще се сгромолясат и една рубла ще стане 50 долара. Беше много много отдавна. То пък снана обратното че и повече. 7842.50 рубли днес се търгуваха за 100 долара.

    Коментиран от #87

    21:40 07.04.2026

  • 69 От чужбина

    26 3 Отговор
    Къде беше това ООН когато Иран беше нападнат? Защо тогава не се събра този съвет за сигурност? Това ако не е двоен стандарт, какво е?

    Коментиран от #74

    21:42 07.04.2026

  • 70 Завода за орешници

    4 14 Отговор

    До коментар #9 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    е взривен до основи. Дори да не беше, Русия ще трябва да събира пари минимум 5 год. за да произведе 1000 орешници, за което ще й трябват още 7-8 години :)))

    Коментиран от #93

    21:44 07.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Европейския гьон

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Курти":

    Как е памперса пълен ли е?

    21:45 07.04.2026

  • 73 Ха-ха

    3 13 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Естествено, че Русийката е най-жалка, отново хвана средния, както винаги.!

    21:45 07.04.2026

  • 74 Оставете го ООН

    7 5 Отговор

    До коментар #69 от "От чужбина":

    Видя се, че каквото кажат САЩ това се случва. Останалите само изпълняват.

    21:47 07.04.2026

  • 75 Кашчей Безсмъртни

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Обърнати хора":

    Ами да се срива! То и без това много се проточи този живот...

    21:47 07.04.2026

  • 76 Съвсем не.

    2 10 Отговор

    До коментар #40 от "НОВИЯ ОЛИМПИЙСКИ СПОРТ":

    Новият олимпийски спорт е взривяване на руски рафинерии с дробове 😂

    21:53 07.04.2026

  • 77 Нали знаеш!

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Азз":

    Няма случайни неща на този свят...!

    21:56 07.04.2026

  • 78 Е чакай ве!

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Това е от":

    Та нали самият Ти тук тръбеш ,наляво и надясно,че в Русия нямало нет...бил спрян...!
    Пък сега ..-,,Ру.нет"...?!

    22:00 07.04.2026

  • 79 Дядо дръмпир-инфо

    4 7 Отговор
    Руски войски разпръскват "невидими" мини по фронтовата линияОт Европа до Югоизточна Азия, неексплодираните взривни устройства продължават да нараняват и убиват дълго след края на войните.

    Сега на днешните бойни полета се използва ново поколение скрити експлозиви.

    Докладвани нови мини...На ли знаете кой минира и защо......

    Коментиран от #82

    22:04 07.04.2026

  • 80 Хе,хе...!

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":

    Това ми мяза на следното :
    Тръмп-,,Ако стана президент на САЩ,ще спра войната в Украйна за 24 часа...!...😝

    22:04 07.04.2026

  • 81 Украинска копейка

    5 5 Отговор

    До коментар #64 от "Ицо":

    Руснаците ни ръгаха, биха и еδаха!
    Недоръгани няма, не останаха!

    Коментиран от #85

    22:04 07.04.2026

  • 82 Това с мините е патент на Украйна!

    9 2 Отговор

    До коментар #79 от "Дядо дръмпир-инфо":

    Те ги разпръскваха под форма на листенца(,,лепестки") и осакатиха много невинни хора,включително и техни сънародници...!

    22:07 07.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Така е, но

    5 7 Отговор

    До коментар #44 от "подръжниците на":

    крусофилите не могат да го разберат. Руската пропаганда така им е промила мозъците, че не могат да разсъждават самостоятелно.

    22:15 07.04.2026

  • 85 Град Козлодуй

    4 10 Отговор

    До коментар #81 от "Украинска копейка":

    Грешиш приятел. Руснака не става нито за войник, нито за сех.

    Коментиран от #86

    22:18 07.04.2026

  • 86 ха ха ха

    3 5 Отговор

    До коментар #85 от "Град Козлодуй":

    Изплюй полюциите на Путин че се удави бе гьотверен

    22:26 07.04.2026

  • 87 Факти

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "Напомни ми":

    Затова заминаваш в Украйна срещу Русия за оборска тор

    22:28 07.04.2026

  • 88 "Малка неточност" -

    10 1 Отговор
    - затворен е за САЩ и съюзниците им, останалите - вкл.френски, малайзийски...преминават свободно. Е, български няма, то български кораби няма, но и да имаше, с тия "учебни" американски военни самолети на летище София...

    22:29 07.04.2026

  • 89 А бе ти

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Курти":

    да не си изкуствен интелект с изгорял диод? Нещо запецваш...

    22:30 07.04.2026

  • 90 Кочината

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тити":

    е на друго място...

    22:32 07.04.2026

  • 91 Ъъъъ

    8 3 Отговор
    "Сигналът е, че заплахата за международните морски маршрути може да възникне, без да бъдат взети каквито и да било решителни мерки от страна на международната организация, отговорна за поддържането на международния мир и сигурност“, добави той."

    А какви мерки бяха взети, за да не се стига до тук? М? Какви? И защо не бяха взети? Ама простия бахрейнски циганин сега говори за мерки.... Ти да видиш...🤔

    22:34 07.04.2026

  • 92 Освен за Гагарин-

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "6135":

    и за първия изкуствен спътник на земята трябва да си спомняме, и за първото живо същество, пратено в Космоса...а може и за първата атомна централа за производство на ток... Впрочем - и за първата атомна бомба- също. И кой какво е направил...Само не ми е ясно как преди 55 години направиха(ли?) това, което сега се опитват...но нейсе,запуши я, както казваше един герой на Алеко...

    22:38 07.04.2026

  • 93 Къде го чете това?

    5 1 Отговор

    До коментар #70 от "Завода за орешници":

    Нека позная. Там пишеше ли за чиповете от перални? Впрочем - за твое сведение - няма един завод за Орешник- просто на едно място се прави това, а на друго - онова.Така е и в САЩ , и там има подобна децентрализация.Защо ли?

    22:44 07.04.2026

  • 94 Гюро Михайлов

    6 0 Отговор
    Русия,Китай ииии Франция наложиха вето,заглавието е манипулативно.

    22:51 07.04.2026

  • 95 Смях

    2 8 Отговор
    Путин къде се бута и той в мъжката баня

    00:19 08.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания