САЩ заплашиха да унищожат всички електроцентрали в Иран. Тръмп обеща ад на иранския народ

6 Април, 2026 11:03

Американски и британски издания коментират заплахата на Тръмп да унищожи цивилната инфраструктура на Иран

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в изпълнена с ругатни публикация в социалните мрежи, че ще нанесе удари по още обекти от критичната инфраструктура на Иран, ако Ормузкият проток не бъде отворен до утре, пише британският в. „Телеграф“, предаде БТА.

Иран пое контрола над този жизненоважен морски път в началото на конфликта и позволява преминаването само на кораби от приятелски страни, посочва изданието. Тръмп преди това бе дал на Техеран 10-дневен срок да се съгласи на сделка за прекратяване на войната и отваряне на протока. Въпреки това вчера той удължи този срок до „вторник, 20:00 ч.“ в публикация в социалните медии и настоя, че сделка с Техеран все още може да бъде сключена още днес.

Тръмп обеща да унищожи „всички електроцентрали“ и мостове в Иран, ако страната не отвори отново Ормузкия проток, посочва „Телеграф“. Той заяви, че иранският народ „живее в ада“ и иска САЩ да нанесат удари по гражданската инфраструктура на страната.

Изпълнената с нецензурни закани заплаха, която бе публикувана няколко часа след като папа Лъв Четиринадесети призова страните по света да изберат мира, подчертава все по-силното напрежение около конфликта, тъй като няма признаци, че Техеран и Вашингтон са близо до сключване на споразумение, пише в. „Вашингтон пост“.

Заплахата на Тръмп също така предизвика още по-голямо объркване сред съюзниците на САЩ, тъй като през последната седмица той отправи поредица от противоречиви послания относно плановете си, посочва изданието. В началото на миналата седмица той призова другите страни да помогнат за отварянето на морския маршрут, а няколко дни след това намекна, че САЩ не носят отговорност за неговото отваряне.

Експерти по човешките права предупреждават, че евентуални атаки срещу гражданска инфраструктура биха били в нарушение на международните закони за въоръжените конфликти, пише „Вашингтон пост“. Енергопреносните мрежи, както и водните съоръжения и мостовете, са примери за инфраструктура с „двойна употреба“, която се използва от цивилното население, но военните също разчитат на нея за своите операции, отбелязва вестникът. Макар че международните закони в много случаи ограничават възможността за атаки срещу тези обекти, САЩ все по-често ги вземат на прицел, отбелязват експертите.

Администрацията на Тръмп многократно обещаваше, че войната досега ще е приключила, но повече от пет седмици след началото на американско-израелските удари президентът все още не може да определи ясни условия за край на конфликта, пише в. „Лос Анджелис таймс“.

Запасите на Ислямската република от обогатен уран си остават заровени под земята и под контрола на Иран, посочва изданието. А затварянето на Ормузкия проток вече доведе до повишаване на цените на енергията по целия свят, пораждайки опасения от предстоящ петролен шок, добавя вестникът.

Някои американски политици реагираха с тревога и поставиха под въпрос психическото състояние на американския президент, след публикуването на заплахата на Тръмп, пише в. „Гардиън“.

Марджъри Тейлър Грийн, бивша ревностна съюзничка на Тръмп, която сега е негов критик, заяви, че всеки служител в администрацията на Тръмп, който твърди, че е християнин, трябва да „моли Бог за прошка“. „Познавам всички вас, както и него, и той е полудял, а всички вие сте съучастници. Не защитавам Иран, но нека бъдем честни за всичко това“, написа тя в публикация в "Екс".

Конгресменът демократ Джейк Окинклос, който е ветеран от морската пехота на САЩ, заяви пред „Фокс нюз съндей“: „Иран осъзнава, че всъщност контролът над протока е дори по-стратегически важен за тях от разработването на ядрено оръжие“. „Стратегически погледнато, тази война е провал“, добави той.


САЩ
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Анани

    67 6 Отговор
    Тръмпа е истински миротворец.

    Коментиран от #70

    11:04 06.04.2026

  • 2 Ссссссс..

    84 2 Отговор
    Змията га ше мре, най люто съска и апе.

    Коментиран от #17

    11:04 06.04.2026

  • 3 Гост

    45 15 Отговор
    Аятоласите ще ги тричат за здраве ми се види

    11:04 06.04.2026

  • 4 Българин

    90 2 Отговор
    Разрушаването на електроцентрали и мостове няма да донесе победа на Тръмп.

    Коментиран от #136

    11:05 06.04.2026

  • 5 Гориил

    93 6 Отговор
    Той губи разсъдъка си и предизвиква смях в Москва.

    11:05 06.04.2026

  • 6 Чорбара

    91 4 Отговор
    Краварите станаха за смях.

    11:05 06.04.2026

  • 7 И защо?

    103 6 Отговор
    Че не им дават да грабят нефта ли?
    Персите не са като нашите безродни евроатлантици, да си затварят очите когато буквално ти крадат българското злато.

    Коментиран от #26, #30

    11:06 06.04.2026

  • 8 Дзак

    9 15 Отговор
    Никакви отстъпки!

    11:07 06.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дудов

    50 1 Отговор
    Той Тръмп ни.беше ли срещу диктатурата в Иран и "за" демокрацията и снарода на Иран, по рано тая година.

    11:08 06.04.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    52 3 Отговор
    Важно е че бизнесът на Дубай и Катар фалира Кувейт ще си стане територия на Ирак както си е било Като започнат да горят нефтените полета както при САДДАМ на Дони ще му дойде акъла

    11:08 06.04.2026

  • 12 Демократ

    39 1 Отговор
    Ще трява да се прибира, че ептем откачи.

    Коментиран от #44

    11:08 06.04.2026

  • 13 И ти ли

    30 1 Отговор

    До коментар #9 от "Украйна ги изпревари":

    си на бЕло като Наркоманскииий😂🤣😂🤣

    11:09 06.04.2026

  • 14 Само да попитам

    60 3 Отговор
    Абе някое козяче ще ми каже ли защо протока е още затворен - нали господарите им унищожиха всички оръжия на иранците и ги направиха на сол - с какво иранците държат протока затворен.

    Коментиран от #28

    11:09 06.04.2026

  • 15 ТЕ ПЪК ЩЕ ПОБЪРКАТ АМЕРИКА ОТ АТЕНТАТИ

    48 4 Отговор
    И ТЕРОР ! САМО ГЛЕДАЙ !

    11:09 06.04.2026

  • 16 Българин

    44 2 Отговор
    Иранският народ ще намрази Тръмп, ако той го остави без ток.

    11:10 06.04.2026

  • 17 честен ционист

    0 10 Отговор

    До коментар #2 от "Ссссссс..":

    Ти май не си слушал, кога Бай Дончо разправя притчата за змията и жената?

    11:10 06.04.2026

  • 18 Гост

    7 17 Отговор
    Сега оня кремълския като види, че няма проблем да се лупа по цивилното и ще ги прави мармалад

    11:10 06.04.2026

  • 19 Трол

    17 1 Отговор
    Сега вече се е ядосал много.

    11:11 06.04.2026

  • 20 важно е да се заплашва

    21 2 Отговор
    бадън заплашваше путин всеки ден . после заплашваше пхенян . след това заплашваше и сирия и асад . прави си пиар . на тръмпи му спада одобрението . с десетки проценти . ругатливата дипломация е приоритет за по екстремните режими . и без ток протока пак може да е затворен . интересно .сега и в европа някой ще започне да ругае и да заплашва . обикновенно хулят меркелица . за мигрантите . за яденето на по малко месо . за еко облеклата . за сектите еко рейнджърс . за втората световна . и за слабото евро . за силния шенген . то полза няма .

    11:11 06.04.2026

  • 21 Хахахаха

    35 6 Отговор
    Тръмпоча е един и ди от. Защо обявява война на иранския народ, на който всъщност уж тръгна да помага? Същия и ди от като путлера. Жалко е, че света се управлява от такива глу па ци. Не разбира ли, че когато говори така, всъщност настройва срещу себе си и тези които са ги подкрепяли?

    Коментиран от #73

    11:11 06.04.2026

  • 22 миче тва от няколко дни повтаряш

    26 1 Отговор
    кат папагал за заканите на бай дончо

    я цъкни за гербаджиите и техните пътешествия предизборни

    11:11 06.04.2026

  • 23 ХаХа

    17 0 Отговор
    То ако тей ставаше, ама не става, той нема бомби и за половината

    11:11 06.04.2026

  • 24 Само питам

    19 2 Отговор
    Е то срока беше до днес .
    Направи ли Чичо нещо по въпроса ?!

    Коментиран от #32

    11:12 06.04.2026

  • 25 дядо дръмпир се опече на Черни връх

    16 2 Отговор
    Бившият шеф на ФБР -Милър е починал на 81годишна възраст.както се казва ....повлече крак.....

    11:12 06.04.2026

  • 26 Български Европеец

    0 14 Отговор

    До коментар #7 от "И защо?":

    Ми те са си платили бе, що да не грабят?

    Коментиран от #33

    11:12 06.04.2026

  • 27 Учуден

    28 4 Отговор

    До коментар #9 от "Украйна ги изпревари":

    "ще има"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда - защо така на нашите козячета не им се говори в сегашно време. Защото иранците наритаха господарите им ли, или защото руснаците напредват, или защото на зеления пушечното месо свърши и той почна и жени да мобилизира, или защото НАТО-то се разпадна.

    Коментиран от #34

    11:12 06.04.2026

  • 28 Гост

    16 2 Отговор

    До коментар #14 от "Само да попитам":

    Има циганчета там и фъргат камъни по стъклата на танкерите. Много неприятно

    11:13 06.04.2026

  • 29 Град Козлодуй.

    15 2 Отговор
    По това изказване пролича че един сиганин е по добър от един евреин!

    11:13 06.04.2026

  • 30 Хахахаха

    4 15 Отговор

    До коментар #7 от "И защо?":

    Иранския народ нищо не вижда от този нефт. Все пак, аз не подкрепям кражбите на други държави още повече чрез война.

    Коментиран от #152

    11:13 06.04.2026

  • 31 ти да видиш

    21 4 Отговор
    Абе и я да се включа и само да питам! Кава е разликата между Тръмп и Путин? Щото никъде не можах да вида нещо написано в ззащита на Иран??? Нито от ингилизите нито от Урсуляците нито от франсетата макар че при тех емалко посложно квото баба каже!

    Коментиран от #39

    11:14 06.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Учуден

    22 4 Отговор

    До коментар #26 от "Български Европеец":

    На кого са платили - на шепа продажници в Иран както на нашите евроатлантици и козячета - ама иранците не са като българите продажни.

    Коментиран от #40

    11:15 06.04.2026

  • 34 Хахахаха

    4 21 Отговор

    До коментар #27 от "Учуден":

    Руснаците напредват на запад, ама към западните руски граници, дето са от другата страна на източна Украйна! На този запад напредват рашите!

    Коментиран от #43, #129

    11:15 06.04.2026

  • 35 Само питам

    13 2 Отговор

    До коментар #32 от "дядо дръмпир е загрижен за русохилска ..":

    Тръмп действително даде серия от ултиматуми на Иран, като крайният срок до 6 април беше поставен за сключване на широкообхватно споразумение или отваряне на стратегическия Ормузки проток.

    11:17 06.04.2026

  • 36 Зевзек

    16 0 Отговор

    До коментар #32 от "дядо дръмпир е загрижен за русохилска ..":

    Ти като му разбираш в броенето Техеран за 48 часа минаха ли вече или остава още малко.

    11:17 06.04.2026

  • 37 бе какво стана със сухопътна офанзива

    14 1 Отговор
    Няма ли да почват вече ?

    Коментиран от #45

    11:19 06.04.2026

  • 38 Гориил

    20 1 Отговор
    С едната си ръка той продължава войната с Русия, с другата изисква Москва да спре да помага на Иран. Страда ли от раздвоено съзнание?

    Коментиран от #46

    11:19 06.04.2026

  • 39 Хахахаха

    8 4 Отговор

    До коментар #31 от "ти да видиш":

    Аз не подкрепям войната на тръмпоча срещу Иран, нито подкрепям Израел и въобще даже не подкрепям путлера. За мен това са терористите на 21 век. Жалко, че управляват големи държави. Мисля, че с Иран трябваше да се договорят чрез дипломация, това е. Но мисля, че Нетаняху да успее да се задържи на поста, започва война след война като въвлича и глу па ви я тръмп.

    Коментиран от #78

    11:19 06.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Някой

    23 2 Отговор
    Мирен план:
    1. Терористите Сатаняху и Трамп на трибунал за престъпления срещу човечеството!
    2. САЩ и Израел изплащат компенсации на Иран за щети и загинали и ранени. Отделно на Ливан и други;
    3. Израел се връща с начални граници и втора държава там и зони към никоя - решение на ООН с което са създадени;
    4. Международни войски за период по границите на Израел;
    5. Алтернативно решение: Преместване на Израел на територията на САЩ със столица Ню Йерусалим и да си окупират там! То е и най-честно, макар да са виновни от Великобритания, чиято колония е била Палестина и е унищожена.

    Коментиран от #52

    11:20 06.04.2026

  • 42 Пийт Хегсет -Крозейдър

    2 13 Отговор
    Каменната ера!

    Коментиран от #47

    11:20 06.04.2026

  • 43 Учуден

    12 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    Що бе украинците да не са освободили "временно окупираните територии" и Крим и да са направили Курска република и аз да съм го пропуснал. То сега храстите още не са много гъсти пък може и да са успели.

    Коментиран от #50

    11:20 06.04.2026

  • 44 Гост

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "Демократ":

    Ми та е , като го ядосват само тия Аятоласи, иранци и незнам кви още там.

    11:21 06.04.2026

  • 45 Тя пона.

    2 15 Отговор

    До коментар #37 от "бе какво стана със сухопътна офанзива":

    Пета година Киев за два дня.

    Коментиран от #54

    11:21 06.04.2026

  • 46 Хахахаха

    6 8 Отговор

    До коментар #38 от "Гориил":

    Аз пък ги виждам нещата по друг начин. Тръмпоча спря помощта за Украйна за да помага на раша, уж обяви Крим и Донбас за руска територия, обаче рашата продължава да помага на Иран за войната срещу САЩ.

    Коментиран от #53

    11:22 06.04.2026

  • 47 Запознат

    14 1 Отговор

    До коментар #42 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":

    Ще ви се ама господарите ви се оказаха "книжен тигър" и не могат - протока даже не могат да отворят. "Съюзниците" си не могат да защитят, самолетоносачите и тях.

    Коментиран от #51

    11:22 06.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Зевзек

    10 0 Отговор

    До коментар #48 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    Не смее бай ти Дончо че краварника ще пострада

    11:23 06.04.2026

  • 50 Хахахаха

    4 19 Отговор

    До коментар #43 от "Учуден":

    Полека лека. Сега просто се унищожават доброволците на рашите. До колкото се чува, Волчанск вече деокупиран. Последните раши там са се предали.

    Коментиран от #56

    11:24 06.04.2026

  • 51 Костадинов

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "Запознат":

    Моите хора така ли се родихте или после изпростяхте?За две банички.

    Коментиран от #55

    11:26 06.04.2026

  • 52 Хахахаха

    3 12 Отговор

    До коментар #41 от "Някой":

    Към тези терористи включи и путлера! Аз не виждам, те да правят нещо различно от него и той да прави нещо различно от тях! На мен това ми е интересно при копейките, как обичат едните, а мразят другите като те правят едно и също?

    Коментиран от #57, #58, #67, #157

    11:26 06.04.2026

  • 53 Запознат

    7 2 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахаха":

    "Тръмпоча спря помощта за Украйна за да помага на раша"

    Не е за да помага на "раша" а защото видя че губи войната и там и парите им отиват на вятъра. Бай Пън защо избяга от Афганистан - защото и там губеха войната въпреки 20 години наливане на пари и нищо насреща.

    11:26 06.04.2026

  • 54 жик так

    11 4 Отговор

    До коментар #45 от "Тя пона.":

    То и Техеран за три дня !
    Ама срещу Русия воюва цялото нато . А срещу Техеран две "Велики сили "??!!

    Военния бюджет на Техеран 26 милиарда .
    На първата Велека сила поти трилион , а на втората 160 милиарда.
    Ама персите ги сритаха яко .

    Коментиран от #63

    11:28 06.04.2026

  • 55 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "Костадинов":

    Така така. Коце, кажи му на тоя копей, кои са му господарите!

    11:28 06.04.2026

  • 56 Гресирана ватенка

    4 17 Отговор

    До коментар #50 от "Хахахаха":

    Последни 20 живи руснаци в Купянск се бяха скрили в моргата на болницата.Укрсинците доразрушиха болницата,а орките завинаги останаха там.

    Коментиран от #64

    11:28 06.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Антитрол

    14 1 Отговор

    До коментар #52 от "Хахахаха":

    "Аз не виждам, те да правят нещо различно от него"

    И как да видиш когато едни пачки с долари пречат. Кога Иран е бил част от САЩ и кога иранците са избивали американци живеещи там - ама тази разлика не ви позволяват да я виждате нали от посолството.

    Коментиран от #68

    11:29 06.04.2026

  • 59 ПРОГРЕСИВЕН АНТИКВАРИАТ

    6 0 Отговор

    До коментар #48 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    АБСОЛЮТНО
    И ГИ ПОСТАВИ В ГРАДИНАТА НА БЕЛИЯ ДОМ
    КАТО СТЪКЛЕНИ ВЕЛИКДЕНСКИ ЗАИЙЦИ...😀

    11:29 06.04.2026

  • 60 В САЩ

    9 0 Отговор
    няма ли останали читави от управляващите, бе ?
    Това вече не е и смешно, а направо си е жалко ! Тоя явно не е вече на център и ги прави ежеминутно за смях пред целия Свят ! Абе, озаптете го бе !
    Щетата ако веднага прекратите глупостите му, а и резила за САЩ, ще са много по малки ако го оставите да куфее !!!

    11:29 06.04.2026

  • 61 Само питам

    6 1 Отговор
    Чичо кога Ще праща морските на абордаж ?!
    Да вземат и нашите козяци с гумените лодки !

    Коментиран от #77

    11:30 06.04.2026

  • 62 Дон Корлеоне

    6 4 Отговор
    Хаяско кога ще праща хора на луната?

    Коментиран от #66, #71

    11:31 06.04.2026

  • 63 Хахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #54 от "жик так":

    Не сравнявайте двете войни. Те не са еднакви. Рашата нападна съседна държава, с която граничат с армия. САЩ не могат да направят това, защото те са на голямо разстояние. Няма как да изпратят милионна армия както рашите. САЩ и Израел удрят с ракети, а това не може да свали режим.

    Коментиран от #69, #72

    11:31 06.04.2026

  • 64 Учуден

    11 3 Отговор

    До коментар #56 от "Гресирана ватенка":

    "Укрсинците доразрушиха болницата,а орките завинаги останаха там"

    И след като избиха всички "орки" и не остана жив руснак срещу тях се изнесоха в посока запад "на по-добри позиции" - така ли ви казаха от посолството.

    11:32 06.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 като се върнат краварите от Холивуд

    6 3 Отговор

    До коментар #62 от "Дон Корлеоне":

    Става пет дена не могат да стигнат до Луната , па камоли да кацнат !

    Ма щели да кацат на същото място че да си търсели байрака .

    11:32 06.04.2026

  • 67 Някой

    9 4 Отговор

    До коментар #52 от "Хахахаха":

    Има реалности кой как го постигна. Там е било Палестина - факт. Киев майката на руските градове е била към Русия, произлизаща от Киевска Русь/Киевска Русия - факт. Украйна без Русия като нищо нямаше да съществува в момента и е увеличавана от подаръци. Още 2010г в Украйна издигат местният Хитлер (Бандера) за герой на народа - факт! Бандеровците самоопределящи се за фашисти викаха руснаците да се избият - факт. Е какъв отговор очакваха? Викаха викаха мечката и тя взе че дойде - факт.

    Коментиран от #75, #83, #107

    11:33 06.04.2026

  • 68 Хахахаха

    3 8 Отговор

    До коментар #58 от "Антитрол":

    Ти преди това прочети историята и виж как аятоласите са дошли на власт и какво са направили с американското посолство и хора там. Но все пак сте копейки, четенето не ви се отдава. Макар, че аз не подкрепям войната все пак. Просто ти казвам, малко да прочетеш история.

    Коментиран от #74, #76

    11:33 06.04.2026

  • 69 Учуден

    8 0 Отговор

    До коментар #63 от "Хахахаха":

    "Няма как да изпратят милионна армия както рашите"

    Че във Виетнам не ги сбърка да изпратят, в Афганистан също и в Ирак също - защо така всички козячета ги е налегнала някаква избирателна амнезия.

    11:34 06.04.2026

  • 70 Оон

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анани":

    Време му е да му се извиним и да му дадем 8 нобелови награди за мир една награда за всяка спряна война както рижия ги сметна че ги е спрял

    11:34 06.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Един

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    И ди от дали изобщо нещо разбира? Съмнявам се!

    11:37 06.04.2026

  • 74 Антитрол

    9 3 Отговор

    До коментар #68 от "Хахахаха":

    "и виж как аятоласите са дошли на власт"

    Ами ти защо не си спомняш че аятолах Хомейни го криеха във Франция - защо не си спомняш кой пък смъкна президента на Иран Мосадък и сложи шаха на власт който изби милиони от иранците.

    Абе защо така козячетата помнят само някои неща.

    Коментиран от #79

    11:38 06.04.2026

  • 75 Хахахаха

    2 10 Отговор

    До коментар #67 от "Някой":

    Стига с тази руска пропаганда копей, стига. Избивали руснаците в Украйна, а ръйш ли избират полуруснака Зеленски за президент и руснака Сирски за главнокомандващ ВСУ! Това ли са украинските нацисти? Полуруснака Зеленски и руснака Сирски?

    Коментиран от #80

    11:38 06.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Стига бе

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Само питам":

    Абордаж и десант са мнооого различни неща !
    Не ги бъркай ! Други спецове в коментарите си имайки предвид боеприпаси пишат амуниции , което пак няма нищо общо с муниции. Когато не ползваш купешки думи те разбират по лесно !

    11:38 06.04.2026

  • 78 ти да видиш

    10 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахаха":

    Прав си! Може да е брилянтен бизнесмен но е изключително тъп политик! Луд за връзване,като чели е обсебен от злото???!!!

    Коментиран от #82

    11:40 06.04.2026

  • 79 Хахахаха

    2 9 Отговор

    До коментар #74 от "Антитрол":

    Стига с тези козячета бе копей? Ти не разбра ли, че аз не се обиждам на това? АЗ НЕ ПОДКРЕПЯМ САЩ БЕ КОПЕЙ! На мен ми е все тая за САЩ, как не го разбрахте? Ама вие понеже си имате господар, та мислите че всички си имат господари?

    Коментиран от #84, #128

    11:41 06.04.2026

  • 80 Антитрол

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "Хахахаха":

    "Избивали руснаците в Украйна"

    Това че са назначили един предател като Сирски не значи че не са избивали руснаци - всяка нация си има предатели и нашите евроатлантици го доказват - бивши комуняги и ченгета от ДС които се кланяха на СССР сега плюят по Русия.

    11:42 06.04.2026

  • 81 Дръта чанта

    3 3 Отговор
    Най накрая и фащ ще бъде унищожен

    Коментиран от #85

    11:43 06.04.2026

  • 82 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "ти да видиш":

    Тръмпоча не е и брилянтен бизнесмен. Той е наследил милиярдите от баща си и има 8 фалита зад гърба си. Всъщност е установено, че ако милиярдите от баща му са били в банка, те пак са щели да бъдат толкова колкото тръмпоча има сега. Всъщност не е изкарал нищо повече.

    Коментиран от #150

    11:45 06.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Антитрол

    7 2 Отговор

    До коментар #79 от "Хахахаха":

    "АЗ НЕ ПОДКРЕПЯМ САЩ БЕ КОПЕЙ!"

    Ужким не подкрепяш САЩ но плюеш по Русия с лъжи и заучени опорки от тяхната пропаганда. Ти не подкрепяш САЩ а подкрепяш само грантовете от един унгарски евреин.

    Коментиран от #90, #100

    11:45 06.04.2026

  • 85 Гресирана ватенка

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Дръта чанта":

    Но това не бива да ти пречи да се бод.еш
    в зад-НИКА😁

    11:47 06.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Българин

    2 7 Отговор
    Тръмп повече от месец прави всичко възможно за запази живота на десетки милиони иранци. Но аятоласите са решили да ги жертват, в жалък опит да запазят властта си. Тръмп няма как повче да отлага неизбежно и е принуден да гарантира мира, дори с унищожаването на всчики ненужни на САЩ!

    Коментиран от #97, #103

    11:48 06.04.2026

  • 90 Ол1гофрен,

    0 2 Отговор

    До коментар #84 от "Антитрол":

    Нещо фруго ол1гофренско не са ли ти казали да пишеш?

    11:49 06.04.2026

  • 91 Истината

    4 0 Отговор
    Т
    р
    ъ
    м
    п

    е ВОЕННОПРЕСТЪПНИК.
    ...
    и трябва да бъде изправен пред съд
    (и държан отговорен за действията си)

    11:49 06.04.2026

  • 92 Луди аятоласи

    5 2 Отговор
    срещу луди евангелистки фундаменталисти?!

    Само това оставаше. Светът съвсем се побърка!

    В същото време преди два дни в САЩ се състояха масови многохилядни митинги на иранци, живеещи в САЩ, които подкрепят войната на САЩ срещу Аятоляха. Носеха портрета на Тръмп и го възхваляваха като освободител на Иран!
    По нашите медии нямаше и думичка за тия митинги.

    Тръмп и шайката около него се възприемат като съвременни кръстоносци.
    С право Папата е притеснен, понеже намесват Бог във войната!

    Резултатът от всичко това може да бъде заповед за бомбардиране на Иран с тежки бомбардировачи.
    Това ще тласне войната на друг етап и краят й не се вижда.

    Коментиран от #94

    11:50 06.04.2026

  • 93 Учуден

    4 2 Отговор

    До коментар #83 от "Хихихихихи":

    "Российская Империя го наричат Киевска РУС, макар че НЯМАТ НИЩО ОБЩО"

    Трябва да се лъже яко че да има кво да се яде нали. Какво общо има Киевска Рус със Русия - това че ги управляват една и съща династия царе няма нищо общо нали. Те прабългарите от "велика България" нямат нищо общо с Българите от "Аспарухова България" нищо че Аспарух е син на владетеля.

    А бе от къде ви копат такива обратното на остри

    Коментиран от #113

    11:50 06.04.2026

  • 94 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Луди аятоласи":

    Копи пейст на едно и също под всяка статия - само за това ли стига акъла.

    Коментиран от #99

    11:51 06.04.2026

  • 95 Фактите говорят

    3 8 Отговор

    До коментар #83 от "Хихихихихи":

    Така наречените " руснаци" никога не са имали своя държава! Цялата им " ИСТОРИЯ" е една кражба, измишльотина и лъжа! Дори и в момента нямат свой ЕТНОС и Република! )))) Всички ПОРОБЕНИ Републики имат своя история,традиции, Култура, ЕЗИК а монголо- Татарските роби москаля. НЕ !!

    Коментиран от #112

    11:51 06.04.2026

  • 96 ??????

    3 7 Отговор
    Алоуу, българските Копейки, Я да видим сега, къде сте и на коя страна сте ?????
    Нали като русофили много искахте Тръмп да спечели в Америка и поздравявахте Тръмп за изборната му победа . ?!
    Оставате ли си сега тръмписти или вече сложихте чалмите за да сте против Тръмп и да защитавате и подкрепяте мракобесието на ислямо-рашисткия режим на аятоласите ???

    Коментиран от #104, #109, #111, #114

    11:51 06.04.2026

  • 97 САЩ

    6 3 Отговор

    До коментар #89 от "Българин":

    са близо 400 милиона търтеи, живеещи на гърба на останалия свят от 1944 г. насам ...

    САЩ не са нужни никому ...

    11:52 06.04.2026

  • 98 Тръмп е военнопрестъпник

    6 3 Отговор
    И това ясно трябва да се заяви. За нациста Натаняху и хунтата му е ясно. Трябва нито един израелец лятото в България да не се допусне да влезе. жив или мъртъв !

    11:52 06.04.2026

  • 99 Баничаря

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Антитрол":

    Сутринта пред пасолья дореди ли се за банички?

    11:52 06.04.2026

  • 100 Хахахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #84 от "Антитрол":

    Идете се прегледайте копейки! Аз не подкрепям САЩ. Аз подкрепям Европа и България в Европа. На мен за САЩ ми е все тая. А за вас са важни руските интереси, а не българските. Може би трябва да си върнете българските паспорти и да ходите за руски. За вас не е важно България да е сигурна държава, а раша да победи. И така си помислете, кои са предателите.

    Коментиран от #115, #116

    11:53 06.04.2026

  • 101 Данко Харсъзина

    8 2 Отговор
    Бай Дончо се побърка. Харесвах го, но съвсем му изгоряха бушоните.

    11:53 06.04.2026

  • 102 И ква стана тя...?!

    10 0 Отговор
    Все си мислихме,че Бай-Дън,не е у ред,с главата...!
    Пък се оказа,че имало и по-зле от него...!

    11:53 06.04.2026

  • 103 Учуден

    8 3 Отговор

    До коментар #89 от "Българин":

    "Тръмп повече от месец прави всичко възможно за запази живота на десетки милиони иранци"

    Така е още първия ден запази живота на 160 момиченца между 7 и 12 години. Ама гладен не се стои и трябва да се пишат лъжи и да се казва на черното бяло.

    Коментиран от #106

    11:54 06.04.2026

  • 104 Антитрол

    3 3 Отговор

    До коментар #96 от "??????":

    За който ни дава баничките за него викаме?

    11:54 06.04.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #103 от "Учуден":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    11:55 06.04.2026

  • 107 Хахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #67 от "Някой":

    И понеже много пишете за тоя бандер, та да ви напиша и аз, путлера след започване на войната в Украйна, много заговори за Сталин и го направи още по-голям "герой" в раша, понеже Сталин уреди Голодомора в Украйна и уби милиони украинци.

    11:55 06.04.2026

  • 108 Д-р Марин Белчев

    8 0 Отговор
    Това е ново дъно в начина на изразяване на един американски президент! Това не е нормално поведение и мен ме е срам, че лидерът на свободния свят задава такъв пошъл "стандарт" на комуникация.
    Нито един от великите президенти Рузвелт, Айзенхауер, Кенеди, Джонсън, Картър не би си позволил такава простащина.

    11:56 06.04.2026

  • 109 А ти забрави ли?!

    4 3 Отговор

    До коментар #96 от "??????":

    Че до вчера крещеше,че Тръмп е...
    ,,Агент Краснов на Путин...!"...?!
    Ся последно- такъв ли е,или не...?!

    11:57 06.04.2026

  • 110 Това е фундаменталният въпрос

    4 1 Отговор
    и това повтаряме още от началото на този конфликт- едно са удри по военни и ядрени обекти, съвсем друго е ако войната се изроди към удари по гражданска инфрструктура!

    Иран може д бъде върна век назад. От своя стрна Иран няма да стои и също ще удря съседните държави. Това ще удължи войната, кризата с цените, инфлацията и застоя с години.

    Световното производство и потребление ще спаднат , всички държави ще пострадат, няма да има печеливши!

    Ще се наложи да се свием и ограничим. Което не е лошо, мен ако питате! Земята ще бъде благодарна!

    Коментиран от #117

    11:57 06.04.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 доктор

    4 4 Отговор

    До коментар #95 от "Фактите говорят":

    Руска нация няма.

    11:59 06.04.2026

  • 113 Ту пой, ДА? ))))

    6 7 Отговор

    До коментар #93 от "Учуден":

    А .. московия. .. Какво е?!?
    Къде се намира днес.. Република Русия?!? Какъв език са говорели ТЕЗИ Рушняци до 18 ВЕК? ))))
    ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ... русняци ли са? Родът ДУЛО / ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ създала КИЕВ, русняци ли са?!? ))))))Чеченците, имгушите,алтайците,бурятите и т.н...русня ли са или ПОРОБЕНИ ,и са днешни ... РОССИЯНИ? ))))

    Коментиран от #121, #123

    11:59 06.04.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Антитрол

    10 3 Отговор

    До коментар #100 от "Хахахаха":

    "На мен за САЩ ми е все тая. А за вас са важни руските интереси, а не българските"

    Хайде бе като са важни българските интереси не е ли в интерес на българите да си купим най евтиния петрол, не е ли в интерес на българите да си построим най евтините реактори, не е ли в интерес на българите да си купим най изгодните самолети, не е ли в интерес на българите да продаваме стоките си в Русия, не е ли в интерес на българите да изгоним окупационната армия на краварите от територията ни.

    Ама тъкмо нашите евроатлантици и козячета не ги интересува България а единствено дали са наведени добре на господарите си.

    Коментиран от #124, #154

    12:00 06.04.2026

  • 116 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #100 от "Хахахаха":

    Ти па що неходиш наннай касси у ....атаа ,вместо нас да ни пращаш някъде ?

    12:00 06.04.2026

  • 117 Да де

    6 2 Отговор

    До коментар #110 от "Това е фундаменталният въпрос":

    Но нали сам виждате по този форум, колко заблудени са хората.
    Светът го очаква глад, не разбират ли това ...
    Тръмп, за да изкара някой друг долар
    обрича света на мизерия ...

    Коментиран от #120

    12:01 06.04.2026

  • 118 Механик

    5 2 Отговор

    До коментар #114 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Удри якоо козяка с фаража !!

    12:01 06.04.2026

  • 119 хихи

    1 6 Отговор
    Путин! Така се прави! Разбра ли?

    Коментиран от #126

    12:02 06.04.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Учуден

    5 5 Отговор

    До коментар #113 от "Ту пой, ДА? ))))":

    "ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ създала КИЕВ"

    Значи викингът Рюрик е бил българин - така ли? Защото той основава Киев като се мести от предната си столица Новгород. Ами те викингите са завладели и Англия излиза че англичаните и те са българи.

    Само ми кажи от къде ви копат такива обратното на остри?

    Коментиран от #127, #138

    12:05 06.04.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Григор

    4 4 Отговор
    "САЩ заплашиха да унищожат всички електроцентрали в Иран. Тръмп обеща ад на иранския народ"
    Ще гледаме колко ще струва авантюрата на САЩ и Израел на Европа. Ако Европа не се откаже от тъпите си санкции спрямо руските енергоносители я чака икономически ад и то съвсем скоро!

    12:06 06.04.2026

  • 126 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #119 от "хихи":

    А той не е ли путлера, който показа как се прави? Не е ли путлера, който удря вече 5 години украинските централи?

    Коментиран от #139

    12:07 06.04.2026

  • 127 Ол1гофрен,

    2 3 Отговор

    До коментар #123 от "Учуден":

    0л1гофрен или си раждаш или ставаш ол1гофрен в ранна детска възраст.При теб е второто.

    12:09 06.04.2026

  • 128 Абе, Козяк си,

    6 3 Отговор

    До коментар #79 от "Хахахаха":

    ама тебе срам да си го признаеш и се криеш зад словесни еквилибристики каро копеи и тям подобни, ама ревеш като ощипана госпожица, ясен си ти.

    12:09 06.04.2026

  • 129 Дааа, украинците вече освободиха Крим с

    4 8 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    Леопардите събориха керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу и Ф-16 и освободиха цялата Курска област заедно с град Курск.😂

    12:11 06.04.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 000

    2 5 Отговор
    Иран не е русия на путин. Сащ загубиха близкия изток, о с това и своето световно господство. Китай получи света току-що.

    12:16 06.04.2026

  • 135 Антитрол

    8 1 Отговор

    До коментар #124 от "Хахахаха":

    "обаче искаш да си купуваш нефт от държава която те е обявила за враг"

    Че ние първи обявихме Русия за враг - забрави ли - що така доларова амнезия е налегнала нашите козячета. Пък ако те интересува България ще купуваш от даже и от враговете си стига да е по-евтино. Краварите да не са приятели с руснаците че са най-големия купувач на дизел от Русия или пък на уран.

    Въпроса че вас не ви интересува България а колко добре сте наведени на господарите си.

    12:17 06.04.2026

  • 136 Хост

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Няма та..Без сухопътна операция ама не там някви си специални сили 5-7 к хора а като в Ирак 500к не виждам кой знае какво ще постигнат.. Ясно е , че при такава операция жертвите ще са много ..Той го знае знае и какво ще стане в САЩ при много жертви. Тоя път няма основателна причина поне за сега ( ако не си измислят нещо тях ги бива в това знаеме )

    12:18 06.04.2026

  • 137 абракадабра

    2 1 Отговор
    Съвсем по христиански, за Великден .

    12:20 06.04.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Антитрол

    7 2 Отговор

    До коментар #126 от "Хахахаха":

    "Не е ли путлера, който удря вече 5 години украинските централи"

    А защо забрави Югославия където господарите ти удряха не само централи ами и водоснабдяване - ех пуста доларова амнезия. Толкова са наведени на господарите си нашите козячета че чак не могат вече да се изправят.

    12:20 06.04.2026

  • 140 Анонимен

    4 4 Отговор
    Операцията по връщането на Персия към каменната ера на Фред Флинтоун върви по план.Д.Тръмп в съюз с шестолъчките е заредил с напалм стотици бомбардировачиВ-52 ,готови да бомбардират безмилостно.Кутията на Пандора вече е отворена.

    12:22 06.04.2026

  • 141 Пиночет

    6 6 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи убили над140000 невинни хора от Иран,ще бъдат занулени изцяло!

    Коментиран от #143

    12:32 06.04.2026

  • 142 Учуден

    6 7 Отговор

    До коментар #138 от "Малиии шо си ПроЗДТ ...":

    "ПОКАЖИ една древна карта и държава с име РУСия!"

    Ами аз не искам древна - може и по съвременна от 19- ти век например да ми покажеш карта на Украйна, един Украински цар да ми посочиш, и давам 100 000 евро за украинска монета от преди 19-ти век.

    Пък през 862 викингът Рюрик основава държавата РУС в град Новгород на ладожкото езеро - лошото за козячетата е че и Киев и в Москва управлява същата династия царе "Рюриковите" та не им върви пропагандата.

    12:32 06.04.2026

  • 143 Зевзек

    3 8 Отговор

    До коментар #141 от "Пиночет":

    Те всеки път се увеличават бре - ама защо нашите козячета не казват от къде разбраха колко са убили аятоласите - ходиха да ги броят ли или от посолството им казаха.

    12:34 06.04.2026

  • 144 И ЗАЩО

    7 2 Отговор
    БЕ ГОСПОДИН ТРЪМП, КАКВО ТОЛКОВА СА ТИ НАПРАВИЛИ ПЕРСИТЕ?

    Коментиран от #148

    12:35 06.04.2026

  • 145 Дончо Русофила😂

    8 3 Отговор
    Миротворецът в Белия дом ще съсипе аятоласите.
    На всички вече е ясно, че на срещата в Аляска двамата дърти психопати са се разбрали да не си пречат където са започнали война.

    12:41 06.04.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Тръмп също обеща да спре войната в Украйна за 24 часа.

    13:00 06.04.2026

  • 148 Я пък тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #144 от "И ЗАЩО":

    Не му дават петрола си.

    13:00 06.04.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 ти да видиш

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Хахахаха":

    Напълно е възможно! И на мен нещо се не връзваше! За да си бизнесмен требва и да си дипломатичен! Иначе нема кой да ти се върже! Май по скоро е циркаджия!!!

    13:34 06.04.2026

  • 151 Пилотът Гошу

    0 1 Отговор
    Ама иначе ги освобождава 🤣🤣🤣🤣🤣

    13:43 06.04.2026

  • 152 Пилотът Гошу

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    Това си е тяхна работа, не означава че САЩ трябва да го крадат...

    13:43 06.04.2026

  • 153 Някой

    0 4 Отговор
    От психологията е известно, че "омекотеният, индиректен" език се използва от слаби хора, които се страхуват да не предизвикат нападение с груб, директен език. Този език се използва и от слаби политици, за да не тревожат избирателите си. Що се отнася до Иран, той не може да избяга от местоположението си и ще бъде осакатяван методично, ден след ден или докато клекне, или докато промишлеността на САЩ изчерпа капацитета си. Отложените войни са най-кръвопролоитни.

    14:26 06.04.2026

  • 154 Някой

    0 4 Отговор

    До коментар #115 от "Антитрол":

    Руската техника е най-скъпата защото е калпава, а животът на руският роба е наистина евтин, колкото да не умре от глад. Робът не може да е по богат от бедния си руски господар. Разбира се това не се отнася до надзирателите като Радев, Копейкин и др. които ще се радват на сребърниците си.

    14:37 06.04.2026

  • 155 Дзак

    0 0 Отговор
    Това война е обоснована политически. Нараненото му его е само за развличане на социалните медии!

    15:08 06.04.2026

  • 156 Констатация

    1 2 Отговор
    Щатите и Израел целят да унищожат и разорят богатите Бл. Източни Монархии, да вземат под свой пълен контрол Нефта и Газа в Бл. Изток и да наложат пълен Монопол! Иран е просто претекст, сега остава да клекне и Русия, и тогава Щатите ще контролират Световната Икономика, Промишленност и Сел. стопанство, те ще решат - кому, колко и на каква цена ще продават Нефт и Газ!!!!

    17:25 06.04.2026

  • 157 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хахахаха":

    Доста си се активирал виждам!
    Та по тази причина да питам дали са ти дали безплатна седмица, в която са ти пратили от Посолството двама мъже, които да задоволяват женските ти потребности?
    За това ли си изпаднал в еуфория, или за обещанието да има повече такива седмици, ако не се дъниш, при което вазелина е забранен и сам си плащаш после в болницата! 🤣 🤣 🤣

    17:33 06.04.2026