"САЩ заплашиха да унищожат всички електроцентрали в Иран. Тръмп обеща ад на иранския народ"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в изпълнена с ругатни публикация в социалните мрежи, че ще нанесе удари по още обекти от критичната инфраструктура на Иран, ако Ормузкият проток не бъде отворен до утре, пише британският в. „Телеграф“, предаде БТА.
Иран пое контрола над този жизненоважен морски път в началото на конфликта и позволява преминаването само на кораби от приятелски страни, посочва изданието. Тръмп преди това бе дал на Техеран 10-дневен срок да се съгласи на сделка за прекратяване на войната и отваряне на протока. Въпреки това вчера той удължи този срок до „вторник, 20:00 ч.“ в публикация в социалните медии и настоя, че сделка с Техеран все още може да бъде сключена още днес.
Тръмп обеща да унищожи „всички електроцентрали“ и мостове в Иран, ако страната не отвори отново Ормузкия проток, посочва „Телеграф“. Той заяви, че иранският народ „живее в ада“ и иска САЩ да нанесат удари по гражданската инфраструктура на страната.
Изпълнената с нецензурни закани заплаха, която бе публикувана няколко часа след като папа Лъв Четиринадесети призова страните по света да изберат мира, подчертава все по-силното напрежение около конфликта, тъй като няма признаци, че Техеран и Вашингтон са близо до сключване на споразумение, пише в. „Вашингтон пост“.
Заплахата на Тръмп също така предизвика още по-голямо объркване сред съюзниците на САЩ, тъй като през последната седмица той отправи поредица от противоречиви послания относно плановете си, посочва изданието. В началото на миналата седмица той призова другите страни да помогнат за отварянето на морския маршрут, а няколко дни след това намекна, че САЩ не носят отговорност за неговото отваряне.
Експерти по човешките права предупреждават, че евентуални атаки срещу гражданска инфраструктура биха били в нарушение на международните закони за въоръжените конфликти, пише „Вашингтон пост“. Енергопреносните мрежи, както и водните съоръжения и мостовете, са примери за инфраструктура с „двойна употреба“, която се използва от цивилното население, но военните също разчитат на нея за своите операции, отбелязва вестникът. Макар че международните закони в много случаи ограничават възможността за атаки срещу тези обекти, САЩ все по-често ги вземат на прицел, отбелязват експертите.
Администрацията на Тръмп многократно обещаваше, че войната досега ще е приключила, но повече от пет седмици след началото на американско-израелските удари президентът все още не може да определи ясни условия за край на конфликта, пише в. „Лос Анджелис таймс“.
Запасите на Ислямската република от обогатен уран си остават заровени под земята и под контрола на Иран, посочва изданието. А затварянето на Ормузкия проток вече доведе до повишаване на цените на енергията по целия свят, пораждайки опасения от предстоящ петролен шок, добавя вестникът.
Някои американски политици реагираха с тревога и поставиха под въпрос психическото състояние на американския президент, след публикуването на заплахата на Тръмп, пише в. „Гардиън“.
Марджъри Тейлър Грийн, бивша ревностна съюзничка на Тръмп, която сега е негов критик, заяви, че всеки служител в администрацията на Тръмп, който твърди, че е християнин, трябва да „моли Бог за прошка“. „Познавам всички вас, както и него, и той е полудял, а всички вие сте съучастници. Не защитавам Иран, но нека бъдем честни за всичко това“, написа тя в публикация в "Екс".
Конгресменът демократ Джейк Окинклос, който е ветеран от морската пехота на САЩ, заяви пред „Фокс нюз съндей“: „Иран осъзнава, че всъщност контролът над протока е дори по-стратегически важен за тях от разработването на ядрено оръжие“. „Стратегически погледнато, тази война е провал“, добави той.
7 И защо?
Персите не са като нашите безродни евроатлантици, да си затварят очите когато буквално ти крадат българското злато.
Коментиран от #26, #30
11:06 06.04.2026
13 И ти ли
До коментар #9 от "Украйна ги изпревари":си на бЕло като Наркоманскииий😂🤣😂🤣
14 Само да попитам
15 ТЕ ПЪК ЩЕ ПОБЪРКАТ АМЕРИКА ОТ АТЕНТАТИ
17 честен ционист
До коментар #2 от "Ссссссс..":Ти май не си слушал, кога Бай Дончо разправя притчата за змията и жената?
11:10 06.04.2026
22 миче тва от няколко дни повтаряш
я цъкни за гербаджиите и техните пътешествия предизборни
11:11 06.04.2026
24 Само питам
Направи ли Чичо нещо по въпроса ?!
Коментиран от #32
11:12 06.04.2026
11:12 06.04.2026
26 Български Европеец
До коментар #7 от "И защо?":Ми те са си платили бе, що да не грабят?
Коментиран от #33
11:12 06.04.2026
27 Учуден
До коментар #9 от "Украйна ги изпревари":"ще има"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда - защо така на нашите козячета не им се говори в сегашно време. Защото иранците наритаха господарите им ли, или защото руснаците напредват, или защото на зеления пушечното месо свърши и той почна и жени да мобилизира, или защото НАТО-то се разпадна.
Коментиран от #34
11:12 06.04.2026
28 Гост
До коментар #14 от "Само да попитам":Има циганчета там и фъргат камъни по стъклата на танкерите. Много неприятно
11:13 06.04.2026
29 Град Козлодуй.
До коментар #7 от "И защо?":Иранския народ нищо не вижда от този нефт. Все пак, аз не подкрепям кражбите на други държави още повече чрез война.
Коментиран от #152
11:13 06.04.2026
33 Учуден
Коментиран от #40
11:15 06.04.2026
До коментар #27 от "Учуден":Руснаците напредват на запад, ама към западните руски граници, дето са от другата страна на източна Украйна! На този запад напредват рашите!
Коментиран от #43, #129
11:15 06.04.2026
До коментар #32 от "дядо дръмпир е загрижен за русохилска ..":Тръмп действително даде серия от ултиматуми на Иран, като крайният срок до 6 април беше поставен за сключване на широкообхватно споразумение или отваряне на стратегическия Ормузки проток.
11:17 06.04.2026
36 Зевзек
До коментар #32 от "дядо дръмпир е загрижен за русохилска ..":Ти като му разбираш в броенето Техеран за 48 часа минаха ли вече или остава още малко.
11:17 06.04.2026
Коментиран от #45
11:19 06.04.2026
38 Гориил
11:19 06.04.2026
11:19 06.04.2026
39 Хахахаха
До коментар #31 от "ти да видиш":Аз не подкрепям войната на тръмпоча срещу Иран, нито подкрепям Израел и въобще даже не подкрепям путлера. За мен това са терористите на 21 век. Жалко, че управляват големи държави. Мисля, че с Иран трябваше да се договорят чрез дипломация, това е. Но мисля, че Нетаняху да успее да се задържи на поста, започва война след война като въвлича и глу па ви я тръмп.
1. Терористите Сатаняху и Трамп на трибунал за престъпления срещу човечеството!
3. Израел се връща с начални граници и втора държава там и зони към никоя - решение на ООН с което са създадени;
4. Международни войски за период по границите на Израел;
5. Алтернативно решение: Преместване на Израел на територията на САЩ със столица Ню Йерусалим и да си окупират там! То е и най-честно, макар да са виновни от Великобритания, чиято колония е била Палестина и е унищожена.
Коментиран от #52
11:20 06.04.2026
42 Пийт Хегсет -Крозейдър
11:20 06.04.2026
До коментар #34 от "Хахахаха":Що бе украинците да не са освободили "временно окупираните територии" и Крим и да са направили Курска република и аз да съм го пропуснал. То сега храстите още не са много гъсти пък може и да са успели.
Коментиран от #50
11:20 06.04.2026
11:21 06.04.2026
Коментиран от #54
11:21 06.04.2026
До коментар #38 от "Гориил":Аз пък ги виждам нещата по друг начин. Тръмпоча спря помощта за Украйна за да помага на раша, уж обяви Крим и Донбас за руска територия, обаче рашата продължава да помага на Иран за войната срещу САЩ.
47 Запознат
Коментиран от #51
48 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #48 от "Фъргай атома бай Дончо!":Не смее бай ти Дончо че краварника ще пострада
До коментар #43 от "Учуден":Полека лека. Сега просто се унищожават доброволците на рашите. До колкото се чува, Волчанск вече деокупиран. Последните раши там са се предали.
Коментиран от #56
11:24 06.04.2026
51 Костадинов
До коментар #47 от "Запознат":Моите хора така ли се родихте или после изпростяхте?За две банички.
Коментиран от #55
11:26 06.04.2026
52 Хахахаха
До коментар #41 от "Някой":Към тези терористи включи и путлера! Аз не виждам, те да правят нещо различно от него и той да прави нещо различно от тях! На мен това ми е интересно при копейките, как обичат едните, а мразят другите като те правят едно и също?
Коментиран от #57, #58, #67, #157
11:26 06.04.2026
53 Запознат
До коментар #46 от "Хахахаха":"Тръмпоча спря помощта за Украйна за да помага на раша"
Не е за да помага на "раша" а защото видя че губи войната и там и парите им отиват на вятъра. Бай Пън защо избяга от Афганистан - защото и там губеха войната въпреки 20 години наливане на пари и нищо насреща.
11:26 06.04.2026
54 жик так
До коментар #45 от "Тя пона.":То и Техеран за три дня !
Ама срещу Русия воюва цялото нато . А срещу Техеран две "Велики сили "??!!
Военния бюджет на Техеран 26 милиарда .
На първата Велека сила поти трилион , а на втората 160 милиарда.
Ама персите ги сритаха яко .
Коментиран от #63
11:28 06.04.2026
55 Хахахаха
До коментар #51 от "Костадинов":Така така. Коце, кажи му на тоя копей, кои са му господарите!
11:28 06.04.2026
56 Гресирана ватенка
До коментар #50 от "Хахахаха":Последни 20 живи руснаци в Купянск се бяха скрили в моргата на болницата.Укрсинците доразрушиха болницата,а орките завинаги останаха там.
Коментиран от #64
11:28 06.04.2026
58 Антитрол
До коментар #52 от "Хахахаха":"Аз не виждам, те да правят нещо различно от него"
И как да видиш когато едни пачки с долари пречат. Кога Иран е бил част от САЩ и кога иранците са избивали американци живеещи там - ама тази разлика не ви позволяват да я виждате нали от посолството.
Коментиран от #68
11:29 06.04.2026
59 ПРОГРЕСИВЕН АНТИКВАРИАТ
До коментар #48 от "Фъргай атома бай Дончо!":АБСОЛЮТНО
И ГИ ПОСТАВИ В ГРАДИНАТА НА БЕЛИЯ ДОМ
КАТО СТЪКЛЕНИ ВЕЛИКДЕНСКИ ЗАИЙЦИ...😀
11:29 06.04.2026
60 В САЩ
Това вече не е и смешно, а направо си е жалко ! Тоя явно не е вече на център и ги прави ежеминутно за смях пред целия Свят ! Абе, озаптете го бе !
Щетата ако веднага прекратите глупостите му, а и резила за САЩ, ще са много по малки ако го оставите да куфее !!!
11:29 06.04.2026
61 Само питам
Да вземат и нашите козяци с гумените лодки !
Коментиран от #77
11:30 06.04.2026
62 Дон Корлеоне
Коментиран от #66, #71
11:31 06.04.2026
63 Хахахаха
До коментар #54 от "жик так":Не сравнявайте двете войни. Те не са еднакви. Рашата нападна съседна държава, с която граничат с армия. САЩ не могат да направят това, защото те са на голямо разстояние. Няма как да изпратят милионна армия както рашите. САЩ и Израел удрят с ракети, а това не може да свали режим.
Коментиран от #69, #72
11:31 06.04.2026
64 Учуден
До коментар #56 от "Гресирана ватенка":"Укрсинците доразрушиха болницата,а орките завинаги останаха там"
И след като избиха всички "орки" и не остана жив руснак срещу тях се изнесоха в посока запад "на по-добри позиции" - така ли ви казаха от посолството.
11:32 06.04.2026
66 като се върнат краварите от Холивуд
До коментар #62 от "Дон Корлеоне":Става пет дена не могат да стигнат до Луната , па камоли да кацнат !
Ма щели да кацат на същото място че да си търсели байрака .
11:32 06.04.2026
67 Някой
До коментар #52 от "Хахахаха":Има реалности кой как го постигна. Там е било Палестина - факт. Киев майката на руските градове е била към Русия, произлизаща от Киевска Русь/Киевска Русия - факт. Украйна без Русия като нищо нямаше да съществува в момента и е увеличавана от подаръци. Още 2010г в Украйна издигат местният Хитлер (Бандера) за герой на народа - факт! Бандеровците самоопределящи се за фашисти викаха руснаците да се избият - факт. Е какъв отговор очакваха? Викаха викаха мечката и тя взе че дойде - факт.
Коментиран от #75, #83, #107
11:33 06.04.2026
68 Хахахаха
До коментар #58 от "Антитрол":Ти преди това прочети историята и виж как аятоласите са дошли на власт и какво са направили с американското посолство и хора там. Но все пак сте копейки, четенето не ви се отдава. Макар, че аз не подкрепям войната все пак. Просто ти казвам, малко да прочетеш история.
Коментиран от #74, #76
11:33 06.04.2026
69 Учуден
До коментар #63 от "Хахахаха":"Няма как да изпратят милионна армия както рашите"
Че във Виетнам не ги сбърка да изпратят, в Афганистан също и в Ирак също - защо така всички козячета ги е налегнала някаква избирателна амнезия.
11:34 06.04.2026
70 Оон
До коментар #1 от "Анани":Време му е да му се извиним и да му дадем 8 нобелови награди за мир една награда за всяка спряна война както рижия ги сметна че ги е спрял
11:34 06.04.2026
73 Един
До коментар #21 от "Хахахаха":И ди от дали изобщо нещо разбира? Съмнявам се!
11:37 06.04.2026
74 Антитрол
До коментар #68 от "Хахахаха":"и виж как аятоласите са дошли на власт"
Ами ти защо не си спомняш че аятолах Хомейни го криеха във Франция - защо не си спомняш кой пък смъкна президента на Иран Мосадък и сложи шаха на власт който изби милиони от иранците.
Абе защо така козячетата помнят само някои неща.
Коментиран от #79
11:38 06.04.2026
75 Хахахаха
До коментар #67 от "Някой":Стига с тази руска пропаганда копей, стига. Избивали руснаците в Украйна, а ръйш ли избират полуруснака Зеленски за президент и руснака Сирски за главнокомандващ ВСУ! Това ли са украинските нацисти? Полуруснака Зеленски и руснака Сирски?
Коментиран от #80
11:38 06.04.2026
77 Стига бе
До коментар #61 от "Само питам":Абордаж и десант са мнооого различни неща !
Не ги бъркай ! Други спецове в коментарите си имайки предвид боеприпаси пишат амуниции , което пак няма нищо общо с муниции. Когато не ползваш купешки думи те разбират по лесно !
11:38 06.04.2026
78 ти да видиш
До коментар #39 от "Хахахаха":Прав си! Може да е брилянтен бизнесмен но е изключително тъп политик! Луд за връзване,като чели е обсебен от злото???!!!
Коментиран от #82
11:40 06.04.2026
79 Хахахаха
До коментар #74 от "Антитрол":Стига с тези козячета бе копей? Ти не разбра ли, че аз не се обиждам на това? АЗ НЕ ПОДКРЕПЯМ САЩ БЕ КОПЕЙ! На мен ми е все тая за САЩ, как не го разбрахте? Ама вие понеже си имате господар, та мислите че всички си имат господари?
Коментиран от #84, #128
11:41 06.04.2026
80 Антитрол
До коментар #75 от "Хахахаха":"Избивали руснаците в Украйна"
Това че са назначили един предател като Сирски не значи че не са избивали руснаци - всяка нация си има предатели и нашите евроатлантици го доказват - бивши комуняги и ченгета от ДС които се кланяха на СССР сега плюят по Русия.
11:42 06.04.2026
81 Дръта чанта
11:43 06.04.2026
11:43 06.04.2026
82 Хахахаха
До коментар #78 от "ти да видиш":Тръмпоча не е и брилянтен бизнесмен. Той е наследил милиярдите от баща си и има 8 фалита зад гърба си. Всъщност е установено, че ако милиярдите от баща му са били в банка, те пак са щели да бъдат толкова колкото тръмпоча има сега. Всъщност не е изкарал нищо повече.
Коментиран от #150
11:45 06.04.2026
84 Антитрол
До коментар #79 от "Хахахаха":"АЗ НЕ ПОДКРЕПЯМ САЩ БЕ КОПЕЙ!"
Ужким не подкрепяш САЩ но плюеш по Русия с лъжи и заучени опорки от тяхната пропаганда. Ти не подкрепяш САЩ а подкрепяш само грантовете от един унгарски евреин.
Коментиран от #90, #100
11:45 06.04.2026
85 Гресирана ватенка
До коментар #81 от "Дръта чанта":Но това не бива да ти пречи да се бод.еш в зад-НИКА😁
в зад-НИКА😁
11:47 06.04.2026
89 Българин
11:48 06.04.2026
11:48 06.04.2026
90 Ол1гофрен,
До коментар #84 от "Антитрол":Нещо фруго ол1гофренско не са ли ти казали да пишеш?
11:49 06.04.2026
91 Истината
р
ъ
м
п
е ВОЕННОПРЕСТЪПНИК.
...
и трябва да бъде изправен пред съд
(и държан отговорен за действията си)
11:49 06.04.2026
92 Луди аятоласи
Само това оставаше. Светът съвсем се побърка!
В същото време преди два дни в САЩ се състояха масови многохилядни митинги на иранци, живеещи в САЩ, които подкрепят войната на САЩ срещу Аятоляха. Носеха портрета на Тръмп и го възхваляваха като освободител на Иран!
По нашите медии нямаше и думичка за тия митинги.
Тръмп и шайката около него се възприемат като съвременни кръстоносци.
С право Папата е притеснен, понеже намесват Бог във войната!
Резултатът от всичко това може да бъде заповед за бомбардиране на Иран с тежки бомбардировачи.
Това ще тласне войната на друг етап и краят й не се вижда.
Коментиран от #94
11:50 06.04.2026
93 Учуден
До коментар #83 от "Хихихихихи":"Российская Империя го наричат Киевска РУС, макар че НЯМАТ НИЩО ОБЩО"
Трябва да се лъже яко че да има кво да се яде нали. Какво общо има Киевска Рус със Русия - това че ги управляват една и съща династия царе няма нищо общо нали. Те прабългарите от "велика България" нямат нищо общо с Българите от "Аспарухова България" нищо че Аспарух е син на владетеля.
А бе от къде ви копат такива обратното на остри
Коментиран от #113
11:50 06.04.2026
94 Антитрол
До коментар #92 от "Луди аятоласи":Копи пейст на едно и също под всяка статия - само за това ли стига акъла.
Коментиран от #99
11:51 06.04.2026
95 Фактите говорят
До коментар #83 от "Хихихихихи":Така наречените " руснаци" никога не са имали своя държава! Цялата им " ИСТОРИЯ" е една кражба, измишльотина и лъжа! Дори и в момента нямат свой ЕТНОС и Република! )))) Всички ПОРОБЕНИ Републики имат своя история,традиции, Култура, ЕЗИК а монголо- Татарските роби москаля. НЕ !!
Коментиран от #112
11:51 06.04.2026
96 ??????
Нали като русофили много искахте Тръмп да спечели в Америка и поздравявахте Тръмп за изборната му победа . ?!
Оставате ли си сега тръмписти или вече сложихте чалмите за да сте против Тръмп и да защитавате и подкрепяте мракобесието на ислямо-рашисткия режим на аятоласите ???
Коментиран от #104, #109, #111, #114
11:51 06.04.2026
97 САЩ
До коментар #89 от "Българин":са близо 400 милиона търтеи, живеещи на гърба на останалия свят от 1944 г. насам ...
САЩ не са нужни никому ...
11:52 06.04.2026
98 Тръмп е военнопрестъпник
11:52 06.04.2026
99 Баничаря
До коментар #94 от "Антитрол":Сутринта пред пасолья дореди ли се за банички?
11:52 06.04.2026
100 Хахахаха
До коментар #84 от "Антитрол":Идете се прегледайте копейки! Аз не подкрепям САЩ. Аз подкрепям Европа и България в Европа. На мен за САЩ ми е все тая. А за вас са важни руските интереси, а не българските. Може би трябва да си върнете българските паспорти и да ходите за руски. За вас не е важно България да е сигурна държава, а раша да победи. И така си помислете, кои са предателите.
Коментиран от #115, #116
11:53 06.04.2026
101 Данко Харсъзина
11:53 06.04.2026
102 И ква стана тя...?!
Пък се оказа,че имало и по-зле от него...!
11:53 06.04.2026
103 Учуден
До коментар #89 от "Българин":"Тръмп повече от месец прави всичко възможно за запази живота на десетки милиони иранци"
Така е още първия ден запази живота на 160 момиченца между 7 и 12 години. Ама гладен не се стои и трябва да се пишат лъжи и да се казва на черното бяло.
Коментиран от #106
11:54 06.04.2026
104 Антитрол
До коментар #96 от "??????":За който ни дава баничките за него викаме?
11:54 06.04.2026
106 Така е
До коментар #103 от "Учуден":Руската пропаганда има за цел глупака.
11:55 06.04.2026
107 Хахахаха
До коментар #67 от "Някой":И понеже много пишете за тоя бандер, та да ви напиша и аз, путлера след започване на войната в Украйна, много заговори за Сталин и го направи още по-голям "герой" в раша, понеже Сталин уреди Голодомора в Украйна и уби милиони украинци.
11:55 06.04.2026
108 Д-р Марин Белчев
Нито един от великите президенти Рузвелт, Айзенхауер, Кенеди, Джонсън, Картър не би си позволил такава простащина.
11:56 06.04.2026
109 А ти забрави ли?!
До коментар #96 от "??????":Че до вчера крещеше,че Тръмп е...
,,Агент Краснов на Путин...!"...?!
Ся последно- такъв ли е,или не...?!
11:57 06.04.2026
110 Това е фундаменталният въпрос
Иран може д бъде върна век назад. От своя стрна Иран няма да стои и също ще удря съседните държави. Това ще удължи войната, кризата с цените, инфлацията и застоя с години.
Световното производство и потребление ще спаднат , всички държави ще пострадат, няма да има печеливши!
Ще се наложи да се свием и ограничим. Което не е лошо, мен ако питате! Земята ще бъде благодарна!
Коментиран от #117
11:57 06.04.2026
112 доктор
До коментар #95 от "Фактите говорят":Руска нация няма.
11:59 06.04.2026
113 Ту пой, ДА? ))))
До коментар #93 от "Учуден":А .. московия. .. Какво е?!?
Къде се намира днес.. Република Русия?!? Какъв език са говорели ТЕЗИ Рушняци до 18 ВЕК? ))))
ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ... русняци ли са? Родът ДУЛО / ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ създала КИЕВ, русняци ли са?!? ))))))Чеченците, имгушите,алтайците,бурятите и т.н...русня ли са или ПОРОБЕНИ ,и са днешни ... РОССИЯНИ? ))))
Коментиран от #121, #123
11:59 06.04.2026
115 Антитрол
До коментар #100 от "Хахахаха":"На мен за САЩ ми е все тая. А за вас са важни руските интереси, а не българските"
Хайде бе като са важни българските интереси не е ли в интерес на българите да си купим най евтиния петрол, не е ли в интерес на българите да си построим най евтините реактори, не е ли в интерес на българите да си купим най изгодните самолети, не е ли в интерес на българите да продаваме стоките си в Русия, не е ли в интерес на българите да изгоним окупационната армия на краварите от територията ни.
Ама тъкмо нашите евроатлантици и козячета не ги интересува България а единствено дали са наведени добре на господарите си.
Коментиран от #124, #154
12:00 06.04.2026
116 стоян георгиев
До коментар #100 от "Хахахаха":Ти па що неходиш наннай касси у ....атаа ,вместо нас да ни пращаш някъде ?
12:00 06.04.2026
117 Да де
До коментар #110 от "Това е фундаменталният въпрос":Но нали сам виждате по този форум, колко заблудени са хората.
Светът го очаква глад, не разбират ли това ...
Тръмп, за да изкара някой друг долар
обрича света на мизерия ...
Коментиран от #120
12:01 06.04.2026
118 Механик
До коментар #114 от "Удри копейката с лопатЕто!":Удри якоо козяка с фаража !!
12:01 06.04.2026
119 хихи
12:02 06.04.2026
12:02 06.04.2026
123 Учуден
До коментар #113 от "Ту пой, ДА? ))))":"ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ създала КИЕВ"
Значи викингът Рюрик е бил българин - така ли? Защото той основава Киев като се мести от предната си столица Новгород. Ами те викингите са завладели и Англия излиза че англичаните и те са българи.
Само ми кажи от къде ви копат такива обратното на остри?
Коментиран от #127, #138
12:05 06.04.2026
125 Григор
Ще гледаме колко ще струва авантюрата на САЩ и Израел на Европа. Ако Европа не се откаже от тъпите си санкции спрямо руските енергоносители я чака икономически ад и то съвсем скоро!
12:06 06.04.2026
126 Хахахаха
До коментар #119 от "хихи":А той не е ли путлера, който показа как се прави? Не е ли путлера, който удря вече 5 години украинските централи?
Коментиран от #139
12:07 06.04.2026
127 Ол1гофрен,
До коментар #123 от "Учуден":0л1гофрен или си раждаш или ставаш ол1гофрен в ранна детска възраст.При теб е второто.
12:09 06.04.2026
128 Абе, Козяк си,
До коментар #79 от "Хахахаха":ама тебе срам да си го признаеш и се криеш зад словесни еквилибристики каро копеи и тям подобни, ама ревеш като ощипана госпожица, ясен си ти.
12:09 06.04.2026
129 Дааа, украинците вече освободиха Крим с
До коментар #34 от "Хахахаха":Леопардите събориха керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу и Ф-16 и освободиха цялата Курска област заедно с град Курск.😂
12:11 06.04.2026
134 000
12:16 06.04.2026
135 Антитрол
До коментар #124 от "Хахахаха":"обаче искаш да си купуваш нефт от държава която те е обявила за враг"
Че ние първи обявихме Русия за враг - забрави ли - що така доларова амнезия е налегнала нашите козячета. Пък ако те интересува България ще купуваш от даже и от враговете си стига да е по-евтино. Краварите да не са приятели с руснаците че са най-големия купувач на дизел от Русия или пък на уран.
Въпроса че вас не ви интересува България а колко добре сте наведени на господарите си.
12:17 06.04.2026
136 Хост
До коментар #4 от "Българин":Няма та..Без сухопътна операция ама не там някви си специални сили 5-7 к хора а като в Ирак 500к не виждам кой знае какво ще постигнат.. Ясно е , че при такава операция жертвите ще са много ..Той го знае знае и какво ще стане в САЩ при много жертви. Тоя път няма основателна причина поне за сега ( ако не си измислят нещо тях ги бива в това знаеме )
12:18 06.04.2026
137 абракадабра
12:20 06.04.2026
139 Антитрол
До коментар #126 от "Хахахаха":"Не е ли путлера, който удря вече 5 години украинските централи"
А защо забрави Югославия където господарите ти удряха не само централи ами и водоснабдяване - ех пуста доларова амнезия. Толкова са наведени на господарите си нашите козячета че чак не могат вече да се изправят.
12:20 06.04.2026
140 Анонимен
12:22 06.04.2026
141 Пиночет
12:32 06.04.2026
12:32 06.04.2026
142 Учуден
До коментар #138 от "Малиии шо си ПроЗДТ ...":"ПОКАЖИ една древна карта и държава с име РУСия!"
Ами аз не искам древна - може и по съвременна от 19- ти век например да ми покажеш карта на Украйна, един Украински цар да ми посочиш, и давам 100 000 евро за украинска монета от преди 19-ти век.
Пък през 862 викингът Рюрик основава държавата РУС в град Новгород на ладожкото езеро - лошото за козячетата е че и Киев и в Москва управлява същата династия царе "Рюриковите" та не им върви пропагандата.
12:32 06.04.2026
143 Зевзек
До коментар #141 от "Пиночет":Те всеки път се увеличават бре - ама защо нашите козячета не казват от къде разбраха колко са убили аятоласите - ходиха да ги броят ли или от посолството им казаха.
12:34 06.04.2026
144 И ЗАЩО
12:35 06.04.2026
12:35 06.04.2026
145 Дончо Русофила😂
На всички вече е ясно, че на срещата в Аляска двамата дърти психопати са се разбрали да не си пречат където са започнали война.
12:41 06.04.2026
147 Я пък тоя
13:00 06.04.2026
148 Я пък тоя
До коментар #144 от "И ЗАЩО":Не му дават петрола си.
13:00 06.04.2026
150 ти да видиш
До коментар #82 от "Хахахаха":Напълно е възможно! И на мен нещо се не връзваше! За да си бизнесмен требва и да си дипломатичен! Иначе нема кой да ти се върже! Май по скоро е циркаджия!!!
13:34 06.04.2026
151 Пилотът Гошу
13:43 06.04.2026
152 Пилотът Гошу
До коментар #30 от "Хахахаха":Това си е тяхна работа, не означава че САЩ трябва да го крадат...
13:43 06.04.2026
153 Някой
14:26 06.04.2026
154 Някой
До коментар #115 от "Антитрол":Руската техника е най-скъпата защото е калпава, а животът на руският роба е наистина евтин, колкото да не умре от глад. Робът не може да е по богат от бедния си руски господар. Разбира се това не се отнася до надзирателите като Радев, Копейкин и др. които ще се радват на сребърниците си.
14:37 06.04.2026
155 Дзак
15:08 06.04.2026
156 Констатация
17:25 06.04.2026
157 хаха🤣
До коментар #52 от "Хахахаха":Доста си се активирал виждам!
Та по тази причина да питам дали са ти дали безплатна седмица, в която са ти пратили от Посолството двама мъже, които да задоволяват женските ти потребности?
За това ли си изпаднал в еуфория, или за обещанието да има повече такива седмици, ако не се дъниш, при което вазелина е забранен и сам си плащаш после в болницата! 🤣 🤣 🤣
17:33 06.04.2026