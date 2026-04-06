"САЩ заплашиха да унищожат всички електроцентрали в Иран. Тръмп обеща ад на иранския народ"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в изпълнена с ругатни публикация в социалните мрежи, че ще нанесе удари по още обекти от критичната инфраструктура на Иран, ако Ормузкият проток не бъде отворен до утре, пише британският в. „Телеграф“, предаде БТА.

Иран пое контрола над този жизненоважен морски път в началото на конфликта и позволява преминаването само на кораби от приятелски страни, посочва изданието. Тръмп преди това бе дал на Техеран 10-дневен срок да се съгласи на сделка за прекратяване на войната и отваряне на протока. Въпреки това вчера той удължи този срок до „вторник, 20:00 ч.“ в публикация в социалните медии и настоя, че сделка с Техеран все още може да бъде сключена още днес.

Тръмп обеща да унищожи „всички електроцентрали“ и мостове в Иран, ако страната не отвори отново Ормузкия проток, посочва „Телеграф“. Той заяви, че иранският народ „живее в ада“ и иска САЩ да нанесат удари по гражданската инфраструктура на страната.

Изпълнената с нецензурни закани заплаха, която бе публикувана няколко часа след като папа Лъв Четиринадесети призова страните по света да изберат мира, подчертава все по-силното напрежение около конфликта, тъй като няма признаци, че Техеран и Вашингтон са близо до сключване на споразумение, пише в. „Вашингтон пост“.

Заплахата на Тръмп също така предизвика още по-голямо объркване сред съюзниците на САЩ, тъй като през последната седмица той отправи поредица от противоречиви послания относно плановете си, посочва изданието. В началото на миналата седмица той призова другите страни да помогнат за отварянето на морския маршрут, а няколко дни след това намекна, че САЩ не носят отговорност за неговото отваряне.

Експерти по човешките права предупреждават, че евентуални атаки срещу гражданска инфраструктура биха били в нарушение на международните закони за въоръжените конфликти, пише „Вашингтон пост“. Енергопреносните мрежи, както и водните съоръжения и мостовете, са примери за инфраструктура с „двойна употреба“, която се използва от цивилното население, но военните също разчитат на нея за своите операции, отбелязва вестникът. Макар че международните закони в много случаи ограничават възможността за атаки срещу тези обекти, САЩ все по-често ги вземат на прицел, отбелязват експертите.

Администрацията на Тръмп многократно обещаваше, че войната досега ще е приключила, но повече от пет седмици след началото на американско-израелските удари президентът все още не може да определи ясни условия за край на конфликта, пише в. „Лос Анджелис таймс“.

Запасите на Ислямската република от обогатен уран си остават заровени под земята и под контрола на Иран, посочва изданието. А затварянето на Ормузкия проток вече доведе до повишаване на цените на енергията по целия свят, пораждайки опасения от предстоящ петролен шок, добавя вестникът.

Някои американски политици реагираха с тревога и поставиха под въпрос психическото състояние на американския президент, след публикуването на заплахата на Тръмп, пише в. „Гардиън“.

Марджъри Тейлър Грийн, бивша ревностна съюзничка на Тръмп, която сега е негов критик, заяви, че всеки служител в администрацията на Тръмп, който твърди, че е християнин, трябва да „моли Бог за прошка“. „Познавам всички вас, както и него, и той е полудял, а всички вие сте съучастници. Не защитавам Иран, но нека бъдем честни за всичко това“, написа тя в публикация в "Екс".

Конгресменът демократ Джейк Окинклос, който е ветеран от морската пехота на САЩ, заяви пред „Фокс нюз съндей“: „Иран осъзнава, че всъщност контролът над протока е дори по-стратегически важен за тях от разработването на ядрено оръжие“. „Стратегически погледнато, тази война е провал“, добави той.