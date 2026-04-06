Новини
Свят »
Петролът поскъпна отново, след като Тръмп заяви, че ще атакува енергийни обекти в Иран

Петролът поскъпна отново, след като Тръмп заяви, че ще атакува енергийни обекти в Иран

6 Април, 2026 09:53 2 080 22

  • иран-
  • петрол-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Ключовият Ормузки проток, през който преминава значителна част от износа на петрол, остава до голяма степен блокиран

Петролът поскъпна отново, след като Тръмп заяви, че ще атакува енергийни обекти в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола се повишиха в началото на седмицата в ден, който за много пазари по света е неработен заради втория ден на Великден, на фона на продължаващите опасения за прекъсвания в доставките, предизвикани от конфликта между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга, който засяга ключовия енергиен регион на Близкия изток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 1,71 долара или 1,6 на сто до 110,74 долара за барел в азиатската търговия.

Котировките на американския лек суров петрол са нагоре с 0,71 долара или 0,6 на сто до 112,25 долара за барел.

Още в края на миналата седмица пазарите реагираха остро на ескалацията на напрежението. В последния търговски ден преди великденските празници котировките на американския дорт скочиха с над 11 на сто, а тезо на сорта Брент – с близо 8 на сто, което представляваше най-голямото им дневно поскъпване от 2020 година. Повишението дойде след изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, че военните действия срещу Иран ще продължат.

Ключовият Ормузки проток, през който преминава значителна част от износа на петрол от страни като Ирак, Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Обединените арабски емирства, остава до голяма степен блокиран вследствие на ирански атаки срещу корабоплаването след началото на конфликта на 28 февруари.

Заради затрудненията в доставките рафинериите по света търсят алтернативни източници на суров петрол, включително доставки от американското крайбрежие на Мексиканския залив и от Северно море. Търсенето на тези алтернативи води до по-агресивно наддаване и допълнително подкрепя цените.

Вчера Доналд Тръмп засили натиска върху Техеран, като заплаши с нови удари по енергийни и инфраструктурни обекти, ако стратегическият проток не бъде отворен.

Въпреки напрежението, отделни кораби продължават да преминават през Ормузкия проток, което отразява селективна политика на Иран да допуска съдове от държави, които смята за приятелски настроени.

Междувременно перспективите за бързо прекратяване на конфликта остават ограничени. Според медийни публикации Иран е уведомил посредниците, че не е готов за преговори със САЩ в близките дни, което поставя усилията за примирие в задънена улица.

Допълнително влияние върху пазара оказва и решението на формата ОПЕК+ да увеличи добива с 206 000 барела дневно през май. Очаква се обаче този ръст да остане ограничен на практика, тъй като част от водещите производители срещат затруднения да увеличат производството в условията на конфликта.

Наред с това, руските доставки също бяха засегнати от атаки с дронове срещу енергийна инфраструктура в Балтийско море, макар че според последни информации терминалът Уст-Луга е възобновил работа в края на миналата седмица, допълва Ройтерс.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо 2

    19 0 Отговор
    Някой май има нещо за продаване на борсата?

    09:55 06.04.2026

  • 2 честен ционист

    13 1 Отговор
    Бай Дончо е специалист във фалитите. 6 пъти е фалирал и пак е ставал милиардер. За тая работа се иска талант.

    Коментиран от #6

    09:55 06.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ццц

    17 1 Отговор
    Нямате ли лейкопласт в Белия дом да му залепите устата на тоя палячо?

    10:02 06.04.2026

  • 6 Ха ха ха ха

    2 18 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Бай Дончо като си отвори устата, големи глупости прави, но и големи пари печели.

    Разреши на Путин да печели от повишената цена ня петрола тъкмо, когато Зеленски беше готов да му унищожи експорта.

    Така американските износители на газ и петрол печелят яко. Това е да си велика сила. В едната ръка морков, а в другата сопа.


    Путин е заяц. Смешен при това.

    Коментиран от #13

    10:02 06.04.2026

  • 7 шейховете още ще се замогнат .

    4 4 Отговор
    по веригата много хора се изхранват с петрол . у нас е лукоил . после станциите за бензин и нафта . после магазините за масло . после 90 процента е за износ за европа . у нас целия стокооборот е незначителен спрямо стокооборотът в другите страни . фрг са монополисти в европа с колите дето правят . там петрола е доста използван . ако е значително увеличаването на петрола тогава би следвало еврото да се обезцени спрямо доларът . в лукоил може да сакратят 50 процента от работещите . може и да намалят обема на работа с 80 процента . те влияят на инфлацията . хаосът е виден .

    10:05 06.04.2026

  • 8 ПАК ЩЕ ИМА ЗДРАВА СПЕКУЛА

    19 0 Отговор
    И НЕГОВИТЕ ХОРА ЩЕ НАПЪЛНЯТ ГУШИТЕ С МИЛИАРДИ .ТОВА Е ИДЕЯТА И НА ПРИКАЗКИТЕ МУ.

    10:06 06.04.2026

  • 9 матю хари

    5 8 Отговор
    Връщат се в каменната ера - без вода, ток и петрол.

    10:07 06.04.2026

  • 10 Факти актуализирайте информацията

    12 1 Отговор
    Има спад на цената и очаквано споразувение за 45 дневно спиране на конфликта

    10:07 06.04.2026

  • 11 Не петролът поскъпва, а борсите вдигат

    16 0 Отговор
    цената, според коментари на Тръмп в социалните мрежи.Повечето големи борси по света са организирани като акционерни дружества с цел печалба. И се пита в задачата има ли акции Тръмп на петролния пазар?

    10:09 06.04.2026

  • 12 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Тоя ще излезе по пр0ст и от бай дън

    10:10 06.04.2026

  • 13 Да не забравяме

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха ха":

    Че сакциите от сащ към путин са до 19 април, а украинците им попиляха износа. Сочи се, че путин няма да си напълни гушата

    10:10 06.04.2026

  • 14 Версиус

    13 2 Отговор
    Цената на петрола няма значение, Русия има всичко! Важното е да няма Украйна на картата и руснаците ще се погрижат това да е скоро факт.

    10:11 06.04.2026

  • 15 Мдааа

    0 0 Отговор
    Цените на петрола се измениха минимално в ранната търговия търговия в понеделник, тъй като инвеститорите очакваха яснота за състоянието на преговорите между САЩ и Иран, въпреки че останаха предпазливи относно трайни загуби на доставки поради прекъсвания в корабоплаването, пише Ройтерс.

    Към 09:30 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,94 долара, или 0,86%, до 110 долара за барел. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,15 долара, или 0,13%, до 111,4 долара за барел.

    Коментиран от #21

    10:13 06.04.2026

  • 16 Ъъъъ

    5 0 Отговор
    "....Иран е уведомил посредниците, че не е готов за преговори със САЩ в близките дни...."

    Тръмп каза, че не знае кой управлява Иран, тъй като е избил лидерите на страната.... Сега иска Иран да сключи сделка и да отвори Ормузкия проток, който между другото не е затворен....Или поне е затворен само за американски и израелски кораби....От там си минават китайски, руски, френски, испански и един куп други кораби, но както и да е.....Кой да отвори протока, след като той не е затворен и кой да сключи сделка, след като по думите на Тръмп, Иран "се носи по течението" .... 😂

    Коментиран от #17, #19

    10:15 06.04.2026

  • 17 Не е точно така

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ъъъъ":

    Към началото на април 2026 г. Ормузкият проток е на практика затворен или изключително силно ограничен за международно корабоплаване, след като Иран наложи де факто блокада в отговор на военния конфликт със САЩ и Израел. Въпреки че официално не е обявен за изцяло затворен, трафикът на големи танкери е спаднал с над 90% спрямо нивата отпреди войната, започнала в края на февруари.
    За кои държави е затворен/ограничен?
    Иран обяви, че протокът е затворен за държави, които счита за „враждебни“ или съюзници на САЩ и Израел.
    САЩ и Израел: Плавателни съдове, свързани с тези държави, са основната цел на ограниченията и са обект на директни атаки от иранските сили.
    Западни съюзници: Държави като Обединеното кралство, Франция, Германия, Япония и други, които подкрепят западния отговор на конфликта, също се сблъскват с високи рискове, което на практика спира техните търговски пратки.
    Регионални съюзници на САЩ: Въпреки че Иран прави изключения за някои страни (като Ирак), отношенията с държави от Залива, включително ОАЕ, са критично засегнати.

    10:27 06.04.2026

  • 18 Луди аятоласи

    2 3 Отговор
    срещу евангелистки фундаменталисти?!

    Само това оставаше. Светът съвсем се побърка!

    В същото време преди два дни в САЩ се състояха масови многохилядни митинги на иранци, живеещи в САЩ, които подкрепят войната на САЩ срещу Аятоляха. Носеха портрета на Тръмп и го възхваляваха като освободител на Иран!
    По нашите медии нямаше и думичка за тия митинги.

    Тръмп и шайката около него се възприемат като съвременни кръстоносци.
    С право Папата е притеснен, понеже намесват Бог във войната!

    Резултатът от всичко това може да бъде заповед за бомбардиране на Иран с тежки бомбардировачи.
    Това ще тласне войната на друг етап и краят й не се вижда.

    10:27 06.04.2026

  • 19 Уникално

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ъъъъ":

    Другият проблем спиращ корабоплаването са застраховките от корабните застрахователи,които скочиха 1000%

    10:30 06.04.2026

  • 20 не им объщайте внимание

    8 0 Отговор
    Мара-неадекватната е преписала и пуснала новина от петък, за новина на часа в понеделник!

    Котровките в момента са почти без промяна.
    Пазарите в Азия вече отвориха, но от тях нищо не зависи.
    Пазрите в Европа отварят в момента, но и от тях малко зависи.
    Накъде ще тръгнат цените по борсите, ще разберем довечера, когато отворят пазарите в Сащистан и Бай Дончо се уригне пред техните медиите.

    10:30 06.04.2026

  • 21 не може да бъде

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мдааа":

    Чакам някой специалист да напише как се търгува руския петрол Urals -на няколко места видях цени към днешна дата по-високи от тези за референтната марка Brent...и това не е от днес а е поне от 2 месеца !!?Какво става !?

    11:52 06.04.2026

  • 22 Дельо хайдутин

    0 0 Отговор
    Супер, поздрави и успехи на персите, а нашите надупени политици в близките 5 - 6 години ще се изправят пред поредния Народен съд, а софиянци като дебели не са запомни ли нищо от дедите си, и позволиха на летище София, американск самолети, дано не се повторят бомбардировките на София от втората световна война, този път ще са по жестоки.

    19:51 06.04.2026