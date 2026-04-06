Трети турски кораб със суров петрол е преминал Ормузкия проток

Трети кораб, който е собственост на турска компания, е успял да премине Ормузкия проток и да напусне Персийския залив, съобщи турския министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу в официалния си профил във Фейсбук. Корабът е превозвал суров петрол от Ирак към Малайзия, предаде БТА.

„Вследствие на съвместната ни работа с Министерството на външните работи на Турция снощи успяхме да осигурим сигурното преминаване през Ормузкия проток и напускането на Персийския залив на кораба „Оушън тъндър“ (Ocean Thunder), който е собственост на турска компания и е бил натоварен със суров петрол от Ирак към Турция“, съобщи транспортният министър на Турция.

Абдулкадир Уралоглу уточни, че по този начин броят на корабите, които се намират около Ормузкия проток е намален до 12, а броят на корабите, които искат да излязат от протока до осем.

„Продължаваме да работим за безопасно преминаване на осемте кораба и 156 души персонал, който се намира на тях“, написа транспортният министър.

Той увери, че Министерството на транспорта и Министерството на външните работи на Турция ще продължат да следят отблизо ситуацията с турските кораби и турските моряци.

Преминаващите кораби все още са малък процент от трафика през Ормузкия проток преди конфликта в Иран, който започна на 28 февруари след атаки на Израел и САЩ срещу Иран. Корабоплаването през протока, през който обичайно преминава една пета от търговията с петрол и втечнен природен газ, бе преустановено от иранските власти след началото на войната.