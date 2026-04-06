Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Трети турски кораб със суров петрол е преминал Ормузкия проток

6 Април, 2026 14:12 2 711 17

Корабоплаването през протока бе преустановено от иранските власти след началото на войната

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трети кораб, който е собственост на турска компания, е успял да премине Ормузкия проток и да напусне Персийския залив, съобщи турския министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу в официалния си профил във Фейсбук. Корабът е превозвал суров петрол от Ирак към Малайзия, предаде БТА.

„Вследствие на съвместната ни работа с Министерството на външните работи на Турция снощи успяхме да осигурим сигурното преминаване през Ормузкия проток и напускането на Персийския залив на кораба „Оушън тъндър“ (Ocean Thunder), който е собственост на турска компания и е бил натоварен със суров петрол от Ирак към Турция“, съобщи транспортният министър на Турция.

Абдулкадир Уралоглу уточни, че по този начин броят на корабите, които се намират около Ормузкия проток е намален до 12, а броят на корабите, които искат да излязат от протока до осем.

„Продължаваме да работим за безопасно преминаване на осемте кораба и 156 души персонал, който се намира на тях“, написа транспортният министър.

Той увери, че Министерството на транспорта и Министерството на външните работи на Турция ще продължат да следят отблизо ситуацията с турските кораби и турските моряци.

Преминаващите кораби все още са малък процент от трафика през Ормузкия проток преди конфликта в Иран, който започна на 28 февруари след атаки на Израел и САЩ срещу Иран. Корабоплаването през протока, през който обичайно преминава една пета от търговията с петрол и втечнен природен газ, бе преустановено от иранските власти след началото на войната.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колю Пентагона

    53 3 Отговор
    Какво му трябваше на тоя простия Дончо да слуша тази белокожа змия Смотаняхо, че да ни докара такава беля на главите.

    Коментиран от #9

    14:15 06.04.2026

  • 2 НЯМА ДА ПУСКАТ

    56 2 Отговор
    САМО ПРИЯТЕЛСКИТЕ ДЪРЖАВИ НА ИЗРАЕЛ И САЩ. КРАСОТА.

    Коментиран от #17

    14:19 06.04.2026

  • 3 Овчарник

    38 8 Отговор
    Чалмата е тарикат знае как....!за разлика от нашите кърлежи..,!

    Коментиран от #13

    14:26 06.04.2026

  • 4 ГанЯ

    19 1 Отговор
    Ами хайде, да падат котировките на нефта😁

    14:45 06.04.2026

  • 5 Гост

    1 6 Отговор
    Тоя петрол на тоз танкер не е ли американски?

    15:01 06.04.2026

  • 6 си дзън

    6 23 Отговор
    Турските преминават, руските...потъват. И снощи един е дал фира.

    15:03 06.04.2026

  • 7 Джипко бибитков

    3 2 Отговор
    Да, Пътува за бургас

    15:17 06.04.2026

  • 8 Сатана Z

    10 1 Отговор
    ТОЛ таксата за преминаване е изчислена на 1 $ за барел нефт.Бълха ги охапала.Плащаш и минаваш.

    15:22 06.04.2026

  • 9 Епщайн

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Колю Пентагона":

    Едни записи на бай Дончо от острова на Епстийн.

    15:22 06.04.2026

  • 10 Истинско обещание 🇮🇷🇺🇦

    13 1 Отговор
    Ей на това му се казва САНКЦИИ в действие .Ако сега в ЕС имаше политици със сиво действащо вещество в кратуните и гръбнак също така щяха да сключат сделка с Иран ,да премахне ЕС всички санкции към Иран и да почне да търгува човешки уважително и цивилизационно ,а ония с тромпета дето опира пистолета в главите на хората и им казва да приемат дадена сделка която е изцяло само в негов приоритет да ла.па мухите ..Сега е времето ЕС да действа с Иран ..нека целия свят - ЕС Китай Индия Русия Иран и всички други кажем НЕ на тероризма на Израел и САЩ

    15:45 06.04.2026

  • 11 ПРОПУСКАТ се

    5 0 Отговор
    КОРАБИ на НЕ вражески към Иран държави . Турция , Сърбия Русия Китай и .... . И така е правилно .

    16:34 06.04.2026

  • 12 незнайко

    1 0 Отговор
    ( Корабът е превозвал суров петрол от Ирак към Малайзия, предаде БТА. )
    ( и е бил натоварен със суров петрол от Ирак към Турция“, съобщи транспортният министър на Турция. )
    Кое е истина от двете твърдения ???

    16:43 06.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Корабите

    5 0 Отговор
    Преминават цените ни се вдигат,ЩО Е ТО?ЦИОНИСТКАТА ЕВРЕЙСКО АМЕРИКАНСКА И.МЕТ НЕ ОРМУЗКИЯТ ПРОЛИВ!!!!МАЛКО ВИ Е БИЛО ТРЕПАНЕТО ПРЕЗ ВСВ ИЗ..РОДИ ЕВРЕЙСКИ!

    16:47 06.04.2026

  • 15 А от САЩ кораб минал ли е???

    0 0 Отговор
    🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃

    17:21 06.04.2026

  • 16 Сега сащ да си купят ЮАНИ

    1 0 Отговор
    🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

    17:22 06.04.2026

  • 17 Ккво ни пука

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "НЯМА ДА ПУСКАТ":

    Ние не зависим от там ние вземаме руси опс грешка азерския .....

    17:25 06.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания