Иран и Израел: нова ескалация във войната

Иран и Израел си разменят въздушни удари за пръв път от сключването на примирието през април месец. В неделя вечерта Иран изстреля ракети по северен Израел, а после и по други части на страната. След това Израел отговори на нападението и тази сутрин Иран продължи да атакува.

Към Израел са изстреляни ракети и от Йемен, където въоръжената групировка хути, подкрепяна от Иран, оперира. Хутите потвърдиха, че са атакували Израел и заявиха, че ще забранят всякакво израелско корабоплаване в Червено море и всяко движение ще се счита за тяхна цел. През целия конфликт военизираната групировка непрекъснато нападаше израелски кораби, преминаващи през Червено море.

Израелската армия заяви, че е ударила нефтохимически завод в югоизточната част на Иран, после това беше потвърдено и от иранските държавни медии. По тяхна информация експлозии е имало в Техеран, Табриз и Исфахан. Иранската Революционна гвардия твърди, че е атакувала две военновъздушни бази на Израел.

Защо нападенията са възобновени?

От Иран, който започна нападенията вчера, казват, че причината за тях е продължаващата военна офанзива на Израел срещу Хизбула в Ливан. Израел извърши въздушни удари в южен Бейрут, при които най-малко двама души бяха убити. Терористичната групировка Хизбула, която Ислямската република подкрепя, продължава да не уважава опитите на лидерите на Израел и Ливан да сключат примирие.

Иран твърди, че примирието във войната със САЩ и Израел обхваща и конфликта в Ливан, и по-рано заплаши да нанесе удари срещу Израел, ако той атакува южните предградия на Бейрут. Израел отхвърля твърдението, че Ливан е част от примирието, като твърди, че войната му срещу Хизбула продължава. Групировката е все по-изолирана в страната, но отхвърля призивите за разоръжаване – нещо, което според ливанското правителство може да бъде постигнато единствено чрез дипломация, а не чрез война.

Какво става с преговорите за окончателен край на войната?

Израел извърши нападението по южен Бейрут, където е разположен щаба на Хизбула, въпреки че американският президент Доналд Тръмп се опита да разубеди израелския премиер Бенямин Нетаняху от такава стъпка. САЩ очакват от Израел да сложат край на войната си в Ливан, за да може да бъде сключена сделка с Иран. Освен предупрежденията да не атакува Бейрут, Доналд Тръмп поиска от Нетаняху и да не отвръща на снощните атаки от Иран. Израелският премиер очевидно не е послушал съюзника си.

Притесненията на Доналд Тръмп са свързани с потенциалния провал на мирните преговори с Иран - войната, която САЩ водят в Близкия изток в момента е непопулярна сред американците и Тръмп вече от няколко седмици настоява, че съвсем скоро тя ще приключи. Дипломатическите усилия продължават на приливи и отливи от обявяването на примирието през април, но сега Тръмп е казал на Нетаняху, че са "много близо до добра сделка”, съобщава американската новинарска платформа Axios.

Отношенията между Тръмп и Нетаняху са обтегнати в последните дни, след като американски медии съобщиха, че Тръмп е крещял на Нетаняху по телефона и дори е използвал нецензурни изрази. По-късно Тръмп потвърди, че се е ядосал на израелския си колега заради продължаващата военна кампания на Израел срещу Ливан. По-рано Тръмп заяви пред "Файненшъл Таймс”, че Нетаняху ще трябва да се съгласи с каквато сделка бъде сключена, защото "няма да има избор”.