Иран и Израел: нова ескалация във войната

Иран и Израел си разменят въздушни удари за пръв път от сключването на примирието през април месец. В неделя вечерта Иран изстреля ракети по северен Израел, а после и по други части на страната. След това Израел отговори на нападението и тази сутрин Иран продължи да атакува.
Към Израел са изстреляни ракети и от Йемен, където въоръжената групировка хути, подкрепяна от Иран, оперира. Хутите потвърдиха, че са атакували Израел и заявиха, че ще забранят всякакво израелско корабоплаване в Червено море и всяко движение ще се счита за тяхна цел. През целия конфликт военизираната групировка непрекъснато нападаше израелски кораби, преминаващи през Червено море.
Израелската армия заяви, че е ударила нефтохимически завод в югоизточната част на Иран, после това беше потвърдено и от иранските държавни медии. По тяхна информация експлозии е имало в Техеран, Табриз и Исфахан. Иранската Революционна гвардия твърди, че е атакувала две военновъздушни бази на Израел.
Защо нападенията са възобновени?
От Иран, който започна нападенията вчера, казват, че причината за тях е продължаващата военна офанзива на Израел срещу Хизбула в Ливан. Израел извърши въздушни удари в южен Бейрут, при които най-малко двама души бяха убити. Терористичната групировка Хизбула, която Ислямската република подкрепя, продължава да не уважава опитите на лидерите на Израел и Ливан да сключат примирие.
Иран твърди, че примирието във войната със САЩ и Израел обхваща и конфликта в Ливан, и по-рано заплаши да нанесе удари срещу Израел, ако той атакува южните предградия на Бейрут. Израел отхвърля твърдението, че Ливан е част от примирието, като твърди, че войната му срещу Хизбула продължава. Групировката е все по-изолирана в страната, но отхвърля призивите за разоръжаване – нещо, което според ливанското правителство може да бъде постигнато единствено чрез дипломация, а не чрез война.
Какво става с преговорите за окончателен край на войната?
Израел извърши нападението по южен Бейрут, където е разположен щаба на Хизбула, въпреки че американският президент Доналд Тръмп се опита да разубеди израелския премиер Бенямин Нетаняху от такава стъпка. САЩ очакват от Израел да сложат край на войната си в Ливан, за да може да бъде сключена сделка с Иран. Освен предупрежденията да не атакува Бейрут, Доналд Тръмп поиска от Нетаняху и да не отвръща на снощните атаки от Иран. Израелският премиер очевидно не е послушал съюзника си.
Притесненията на Доналд Тръмп са свързани с потенциалния провал на мирните преговори с Иран - войната, която САЩ водят в Близкия изток в момента е непопулярна сред американците и Тръмп вече от няколко седмици настоява, че съвсем скоро тя ще приключи. Дипломатическите усилия продължават на приливи и отливи от обявяването на примирието през април, но сега Тръмп е казал на Нетаняху, че са "много близо до добра сделка”, съобщава американската новинарска платформа Axios.
Отношенията между Тръмп и Нетаняху са обтегнати в последните дни, след като американски медии съобщиха, че Тръмп е крещял на Нетаняху по телефона и дори е използвал нецензурни изрази. По-късно Тръмп потвърди, че се е ядосал на израелския си колега заради продължаващата военна кампания на Израел срещу Ливан. По-рано Тръмп заяви пред "Файненшъл Таймс”, че Нетаняху ще трябва да се съгласи с каквато сделка бъде сключена, защото "няма да има избор”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
13:08 08.06.2026
2 Иван
Коментиран от #6
13:09 08.06.2026
3 мдааа
13:09 08.06.2026
4 Смър на израел
13:09 08.06.2026
5 Руските наташки от Израел
13:10 08.06.2026
6 що сащ бе
До коментар #2 от "Иван":Русия може да отпусне. Нали са братушки руслямци и ислямци?!
Коментиран от #33
13:10 08.06.2026
7 Сталин
Няма чалма, няма проблем.
пали белите факли Биби.
Коментиран от #9
13:10 08.06.2026
8 Новичок
Коментиран от #12
13:12 08.06.2026
9 Иван
До коментар #7 от "Сталин":Посланието е изпратено до Иран, относно арабелите.
13:14 08.06.2026
10 Иван
13:16 08.06.2026
11 Иван
13:20 08.06.2026
12 да те питам аналогично
До коментар #8 от "Новичок":Аз ако бия комшията който хвърля камъни по прозореца ми където спят децата ми всяка вечер, къв го дириш ти че да ми нападаш семейството и защо си мислиш, че няма да ти тегля един бой?
Коментиран от #15, #17, #20
13:22 08.06.2026
13 Иван
13:24 08.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Питай
До коментар #12 от "да те питам аналогично":По-вероятно е комшията да ти тегли една naтка.
Коментиран от #16
13:27 08.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Иван
До коментар #12 от "да те питам аналогично":А ако ти си пръв хвърлял камъни по неговата къща, той няма ли право да те предупреди?...... и ако ритуално си изгарял живи шест годишни момчета....и ако заявяваш ,че селското ( международното) право не важи за тебе???
Коментиран от #19
13:33 08.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 да те питам аналогично
До коментар #17 от "Иван":точно така - АКО. Ама не е. Израел изгради железния купол точно заради тях. От 17 години ежедневно им фъргат ракети. ЕЖЕДНЕВНО.
Тия измишльотини с ритуалните изгаряния са си твоя простотия. АКО АКО АКО.... Знаем че педофила Мохамед е бил женен за 6 годишната Айше и я е отворил на 9.... НА ПОДДЪРЖАЩИ ПЕДОФИЛИ и това тези измерения - 9 годишни деца !!!!... НЕ ВЯРВАМ !!!! Пише го и в Корана.
Коментиран от #23, #24
13:36 08.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 в случая
До коментар #20 от "В случая":грешиш от незнания и най-вече от злоба.
Цар Саул, Давид и Соломон са от 3000 години по тези земи царе. Чалмите са се появили заедно с арабелите от Иран.
Коментиран от #27, #34
13:39 08.06.2026
23 Иван
До коментар #19 от "да те питам аналогично":Муслемите и евреите са най-гнусните педафили.
Коментиран от #25
13:40 08.06.2026
24 Епстийн
До коментар #19 от "да те питам аналогично":И аз бях женен за 9 годишния Зеленски, но като порасна ми избяга, талмудистите сме така.🤭🤭
Коментиран от #26
13:40 08.06.2026
25 Говори с факти
До коментар #23 от "Иван":КозоеВача Мохамед е този който е отварял 9 годишната си жена. И това от ТЕХНИ източници - Корана. Сега дай такъв пример за евреите.
Коментиран от #29, #32
13:41 08.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Иван
До коментар #22 от "в случая":Гнусните хазари Голда Мейр и Бенямин Нетаняху са се появили от Украйна.
Коментиран от #28, #30
13:42 08.06.2026
28 в случая
До коментар #27 от "Иван":Иван е с гЗ разпран от Биби. А после му е гълтал белото..
Коментиран от #41
13:43 08.06.2026
29 Иван
До коментар #25 от "Говори с факти":Джефри Епщайн и Ехуд Барак.
Коментиран от #31
13:43 08.06.2026
30 ЗАПОМНИ ПАК
До коментар #27 от "Иван":ХАЗАРИТЕ СА РУСНАЦИ НАПАДАЛИ БЪЛГАРИЯ ВИНАГИ ОТ СЕВЕРОИЗТОК !!!
ЧЕТИ ИСТОРИЯТА СИ РОДООТСТЪПНИКО !
Коментиран от #45, #49
13:44 08.06.2026
31 Говори с факти
До коментар #29 от "Иван":какво за тях и кои са те и къде е доказателството. Това да кажеш имена нищо не значи
Но аз мога да изкарам снимки и видеа как ка Путин целува коремчето на 5 годишно МОМЧЕНЦЕ... и тогава си прав, защото по майчина линия е ШАЛОМОВ... Шалом Шаломов!
Коментиран от #36, #46
13:46 08.06.2026
32 Иван
До коментар #25 от "Говори с факти":Сатанинските равини казват, че юдаизма е много по-близо до исляма, отколкото до Християнството. Факт.
Коментиран от #35
13:46 08.06.2026
33 Ку-ку
До коментар #6 от "що сащ бе":Какво ще отпуска Русия....няма гориво, няма храни, лекарства....пълен ФАЛИТ... 🤣🤣🤣
13:46 08.06.2026
34 В случая
До коментар #22 от "в случая":Израел никога не е съществувал за повече от 80 год., "великите" 4футски царе защо не си установиха за постоянно държава, а след 3000 год. да крадат чужда?
Това че са живели там за малко, не означава че територията е тяхна. Върнете земите на индианците в сащ, същото е нагляр.
Коментиран от #39, #44
13:47 08.06.2026
35 аха...
До коментар #32 от "Иван":за баба си ли говориш? От кога е била равинка?
Една баба каза... не вървиш лъжецо. Знаем те.
Коментиран от #38
13:47 08.06.2026
36 Иван
До коментар #31 от "Говори с факти":Третополовия Мешия може да извади снимки за всеки гнусен сатанински евреин.
13:48 08.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 майка ти
До коментар #38 от "Иван":ли го казева бе коза недоЕвана?
13:50 08.06.2026
41 В случая
До коментар #28 от "в случая":е време да си изкараш pezaната 4футска гега от rzъ paznpaн.
Коментиран от #43
13:50 08.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 в случая
До коментар #41 от "В случая":ок бе... ще се го изкарам от разпания ти гЗ.
Коментиран от #48
13:52 08.06.2026
44 фейк
До коментар #34 от "В случая":фейк. Чети история, не си я измисляй
Коментиран от #50
13:52 08.06.2026
45 Чети история шорошпиио пробита
До коментар #30 от "ЗАПОМНИ ПАК":В покрайна, Полша, сащ и и$раел са събрани всички хазари на планетата.
13:53 08.06.2026
46 Изкарай снимки де
До коментар #31 от "Говори с факти":как те клатят ежедневно хазарски сигани и не е Шалом, шелом- шлем, не изкривявай нещата шорошпио от ППДБ-ЛГБТ.
13:55 08.06.2026
47 Иван
13:56 08.06.2026
48 В случая
До коментар #43 от "в случая":нали си смени пола и вече си с цепка, сега ще ти я nopят здраво, защото paznpaният ти rz е като обърната кофа.🤭
14:00 08.06.2026
49 Иван
До коментар #30 от "ЗАПОМНИ ПАК":Овцо, руснаците са славяни и викинги, а хазарите са тюрки.
14:01 08.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.