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Иран и Израел: нова ескалация във войната

Иран и Израел: нова ескалация във войната

8 Юни, 2026 13:05 1 142 50

  • иран-
  • ливан-
  • израел-
  • хизбула-
  • йемен-
  • бейрут

Според Техеран нападението е в отговор на продължаващата офанзива на Израел в Ливан

Иран и Израел: нова ескалация във войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Иран и Израел си разменят въздушни удари за пръв път от сключването на примирието през април месец. В неделя вечерта Иран изстреля ракети по северен Израел, а после и по други части на страната. След това Израел отговори на нападението и тази сутрин Иран продължи да атакува.

Към Израел са изстреляни ракети и от Йемен, където въоръжената групировка хути, подкрепяна от Иран, оперира. Хутите потвърдиха, че са атакували Израел и заявиха, че ще забранят всякакво израелско корабоплаване в Червено море и всяко движение ще се счита за тяхна цел. През целия конфликт военизираната групировка непрекъснато нападаше израелски кораби, преминаващи през Червено море.

Израелската армия заяви, че е ударила нефтохимически завод в югоизточната част на Иран, после това беше потвърдено и от иранските държавни медии. По тяхна информация експлозии е имало в Техеран, Табриз и Исфахан. Иранската Революционна гвардия твърди, че е атакувала две военновъздушни бази на Израел.

Защо нападенията са възобновени?

От Иран, който започна нападенията вчера, казват, че причината за тях е продължаващата военна офанзива на Израел срещу Хизбула в Ливан. Израел извърши въздушни удари в южен Бейрут, при които най-малко двама души бяха убити. Терористичната групировка Хизбула, която Ислямската република подкрепя, продължава да не уважава опитите на лидерите на Израел и Ливан да сключат примирие.

Иран твърди, че примирието във войната със САЩ и Израел обхваща и конфликта в Ливан, и по-рано заплаши да нанесе удари срещу Израел, ако той атакува южните предградия на Бейрут. Израел отхвърля твърдението, че Ливан е част от примирието, като твърди, че войната му срещу Хизбула продължава. Групировката е все по-изолирана в страната, но отхвърля призивите за разоръжаване – нещо, което според ливанското правителство може да бъде постигнато единствено чрез дипломация, а не чрез война.

Какво става с преговорите за окончателен край на войната?

Израел извърши нападението по южен Бейрут, където е разположен щаба на Хизбула, въпреки че американският президент Доналд Тръмп се опита да разубеди израелския премиер Бенямин Нетаняху от такава стъпка. САЩ очакват от Израел да сложат край на войната си в Ливан, за да може да бъде сключена сделка с Иран. Освен предупрежденията да не атакува Бейрут, Доналд Тръмп поиска от Нетаняху и да не отвръща на снощните атаки от Иран. Израелският премиер очевидно не е послушал съюзника си.

Притесненията на Доналд Тръмп са свързани с потенциалния провал на мирните преговори с Иран - войната, която САЩ водят в Близкия изток в момента е непопулярна сред американците и Тръмп вече от няколко седмици настоява, че съвсем скоро тя ще приключи. Дипломатическите усилия продължават на приливи и отливи от обявяването на примирието през април, но сега Тръмп е казал на Нетаняху, че са "много близо до добра сделка”, съобщава американската новинарска платформа Axios.

Отношенията между Тръмп и Нетаняху са обтегнати в последните дни, след като американски медии съобщиха, че Тръмп е крещял на Нетаняху по телефона и дори е използвал нецензурни изрази. По-късно Тръмп потвърди, че се е ядосал на израелския си колега заради продължаващата военна кампания на Израел срещу Ливан. По-рано Тръмп заяви пред "Файненшъл Таймс”, че Нетаняху ще трябва да се съгласи с каквато сделка бъде сключена, защото "няма да има избор”.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    2 4 Отговор
    Аку не съ дойчуфцити чакри съ ударили кипенциту...

    13:08 08.06.2026

  • 2 Иван

    12 4 Отговор
    Конгресът на САЩ трябва да отпусне 200 милиарда долара помощ на Иран, за да се защитава от държавата--агресор.

    Коментиран от #6

    13:09 08.06.2026

  • 3 мдааа

    9 2 Отговор
    за сега я написахте 3 пъти тази статия. Остава още два. Барем събере достатъчно кликове за отчитане пред рекламодателите.

    13:09 08.06.2026

  • 4 Смър на израел

    11 5 Отговор
    Купона почна на Банско и ще свърши в тел Авив

    13:09 08.06.2026

  • 5 Руските наташки от Израел

    7 7 Отговор
    идват в България! Казват, че само тука ги пускали и не искали да се връщат във великата си матушка!

    13:10 08.06.2026

  • 6 що сащ бе

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Русия може да отпусне. Нали са братушки руслямци и ислямци?!

    Коментиран от #33

    13:10 08.06.2026

  • 7 Сталин

    6 9 Отговор
    Има чалма, има проблем
    Няма чалма, няма проблем.
    пали белите факли Биби.

    Коментиран от #9

    13:10 08.06.2026

  • 8 Новичок

    13 6 Отговор
    Въртите сучете и пак изкарвате Иран виновни.Пфу...

    Коментиран от #12

    13:12 08.06.2026

  • 9 Иван

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Посланието е изпратено до Иран, относно арабелите.

    13:14 08.06.2026

  • 10 Иван

    2 1 Отговор
    САЩ, САЩ.

    13:16 08.06.2026

  • 11 Иван

    10 2 Отговор
    Никакво примирие не е имало. Гнусните коварни сатанински евреи не спират да мърсуват по целия свят.

    13:20 08.06.2026

  • 12 да те питам аналогично

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Новичок":

    Аз ако бия комшията който хвърля камъни по прозореца ми където спят децата ми всяка вечер, къв го дириш ти че да ми нападаш семейството и защо си мислиш, че няма да ти тегля един бой?

    Коментиран от #15, #17, #20

    13:22 08.06.2026

  • 13 Иван

    6 2 Отговор
    Соросоидните долнопробни овце в ЕС подготвят ли пакет санкции срещу Израел?

    13:24 08.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Питай

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "да те питам аналогично":

    По-вероятно е комшията да ти тегли една naтка.

    Коментиран от #16

    13:27 08.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "да те питам аналогично":

    А ако ти си пръв хвърлял камъни по неговата къща, той няма ли право да те предупреди?...... и ако ритуално си изгарял живи шест годишни момчета....и ако заявяваш ,че селското ( международното) право не важи за тебе???

    Коментиран от #19

    13:33 08.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 да те питам аналогично

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Иван":

    точно така - АКО. Ама не е. Израел изгради железния купол точно заради тях. От 17 години ежедневно им фъргат ракети. ЕЖЕДНЕВНО.
    Тия измишльотини с ритуалните изгаряния са си твоя простотия. АКО АКО АКО.... Знаем че педофила Мохамед е бил женен за 6 годишната Айше и я е отворил на 9.... НА ПОДДЪРЖАЩИ ПЕДОФИЛИ и това тези измерения - 9 годишни деца !!!!... НЕ ВЯРВАМ !!!! Пише го и в Корана.

    Коментиран от #23, #24

    13:36 08.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 в случая

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "В случая":

    грешиш от незнания и най-вече от злоба.
    Цар Саул, Давид и Соломон са от 3000 години по тези земи царе. Чалмите са се появили заедно с арабелите от Иран.

    Коментиран от #27, #34

    13:39 08.06.2026

  • 23 Иван

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "да те питам аналогично":

    Муслемите и евреите са най-гнусните педафили.

    Коментиран от #25

    13:40 08.06.2026

  • 24 Епстийн

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "да те питам аналогично":

    И аз бях женен за 9 годишния Зеленски, но като порасна ми избяга, талмудистите сме така.🤭🤭

    Коментиран от #26

    13:40 08.06.2026

  • 25 Говори с факти

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Иван":

    КозоеВача Мохамед е този който е отварял 9 годишната си жена. И това от ТЕХНИ източници - Корана. Сега дай такъв пример за евреите.

    Коментиран от #29, #32

    13:41 08.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "в случая":

    Гнусните хазари Голда Мейр и Бенямин Нетаняху са се появили от Украйна.

    Коментиран от #28, #30

    13:42 08.06.2026

  • 28 в случая

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Иван":

    Иван е с гЗ разпран от Биби. А после му е гълтал белото..

    Коментиран от #41

    13:43 08.06.2026

  • 29 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Говори с факти":

    Джефри Епщайн и Ехуд Барак.

    Коментиран от #31

    13:43 08.06.2026

  • 30 ЗАПОМНИ ПАК

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Иван":

    ХАЗАРИТЕ СА РУСНАЦИ НАПАДАЛИ БЪЛГАРИЯ ВИНАГИ ОТ СЕВЕРОИЗТОК !!!
    ЧЕТИ ИСТОРИЯТА СИ РОДООТСТЪПНИКО !

    Коментиран от #45, #49

    13:44 08.06.2026

  • 31 Говори с факти

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "Иван":

    какво за тях и кои са те и къде е доказателството. Това да кажеш имена нищо не значи
    Но аз мога да изкарам снимки и видеа как ка Путин целува коремчето на 5 годишно МОМЧЕНЦЕ... и тогава си прав, защото по майчина линия е ШАЛОМОВ... Шалом Шаломов!

    Коментиран от #36, #46

    13:46 08.06.2026

  • 32 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Говори с факти":

    Сатанинските равини казват, че юдаизма е много по-близо до исляма, отколкото до Християнството. Факт.

    Коментиран от #35

    13:46 08.06.2026

  • 33 Ку-ку

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "що сащ бе":

    Какво ще отпуска Русия....няма гориво, няма храни, лекарства....пълен ФАЛИТ... 🤣🤣🤣

    13:46 08.06.2026

  • 34 В случая

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "в случая":

    Израел никога не е съществувал за повече от 80 год., "великите" 4футски царе защо не си установиха за постоянно държава, а след 3000 год. да крадат чужда?
    Това че са живели там за малко, не означава че територията е тяхна. Върнете земите на индианците в сащ, същото е нагляр.

    Коментиран от #39, #44

    13:47 08.06.2026

  • 35 аха...

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Иван":

    за баба си ли говориш? От кога е била равинка?
    Една баба каза... не вървиш лъжецо. Знаем те.

    Коментиран от #38

    13:47 08.06.2026

  • 36 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Говори с факти":

    Третополовия Мешия може да извади снимки за всеки гнусен сатанински евреин.

    13:48 08.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 майка ти

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Иван":

    ли го казева бе коза недоЕвана?

    13:50 08.06.2026

  • 41 В случая

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "в случая":

    е време да си изкараш pezaната 4футска гега от rzъ paznpaн.

    Коментиран от #43

    13:50 08.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 в случая

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "В случая":

    ок бе... ще се го изкарам от разпания ти гЗ.

    Коментиран от #48

    13:52 08.06.2026

  • 44 фейк

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "В случая":

    фейк. Чети история, не си я измисляй

    Коментиран от #50

    13:52 08.06.2026

  • 45 Чети история шорошпиио пробита

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "ЗАПОМНИ ПАК":

    В покрайна, Полша, сащ и и$раел са събрани всички хазари на планетата.

    13:53 08.06.2026

  • 46 Изкарай снимки де

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Говори с факти":

    как те клатят ежедневно хазарски сигани и не е Шалом, шелом- шлем, не изкривявай нещата шорошпио от ППДБ-ЛГБТ.

    13:55 08.06.2026

  • 47 Иван

    1 0 Отговор
    Гнусните сатанински равини казват, че придпочитат дъщерите им да се омъжат за муслеми, отколкото за християни.

    13:56 08.06.2026

  • 48 В случая

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "в случая":

    нали си смени пола и вече си с цепка, сега ще ти я nopят здраво, защото paznpaният ти rz е като обърната кофа.🤭

    14:00 08.06.2026

  • 49 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "ЗАПОМНИ ПАК":

    Овцо, руснаците са славяни и викинги, а хазарите са тюрки.

    14:01 08.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.