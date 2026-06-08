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Просветният министър обеща: Няма да има училища с непокрити текущи разходи

Просветният министър обеща: Няма да има училища с непокрити текущи разходи

8 Юни, 2026 14:03 658 7

  • диян стаматов-
  • училища-
  • бюджети-
  • пари-
  • финанси

Реално в настоящия момент в сметките на държавните училища няма нито един цент, обясни пред "Хоризонт" Диян Стаматов

Просветният министър обеща: Няма да има училища с непокрити текущи разходи - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма да остане училище без покрити текущи разходи, а неизразходваните средства по бюджетите на 250 държавни учебни заведения, за които стана ясно, че са изтеглени от държавата, ще бъдат възстановени при приемането на Закона за държавния бюджет.

Това уверение е дал просветният министър проф. Георги Вълчев пред Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в отговор на притесненията на училищни директори относно изтеглянето на средствата.

За изтеглянето на средствата от държавните училища налични към 03-06, станало ясно ден по-късно след получено писмо на просветния министър професор Георги Вълчев, в което се казва, че тези средства ще бъдат взети от държавата, обясни пред "Хоризонт" Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на 119-о училище в София:

"Реално в настоящия момент в сметките на държавните училища няма нито един цент".

До приемането на Закона за държавния бюджет училищата ще получават предвидените за тях средства в размер на до 1/12 от бюджета им за миналата година е уверил министър Вълчев. Дотогава обаче могат да възникнат няколко проблема, обяснява Стаматов.

"Ремонтна необходимост, канализацията в училището – трябва да бъде информирано министерството, за да изпрати съответната сума".

През месеци юни обикновено се прекратяват договорите с лицата, достигнали пенсионна възраст, и на тях се дължат обезщетения. Третият проблем, който би могъл да възникне, е с изпълнението на дейностите по различни европейски програми. Всяко забавяне по тях би могло да бъде санкционирано от страна на партниращата организация.

"Това може да го каже само образователното министерство", заяви Стаматов в отговор на въпрос има ли данни колко е размерът на изтеглените средства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обещания

    3 1 Отговор
    от лъжци ? И някой да им вярва ? Абсурд!

    14:06 08.06.2026

  • 2 Интересно

    3 1 Отговор
    дали "училище" Космос предоставящо прерожденци на лами с особени сексуални предпочитания е закрито и персонала въдворен в затвора?

    Коментиран от #7

    14:11 08.06.2026

  • 3 2226

    2 2 Отговор
    Получихме половината лимит, не ми е ясно- стипендии на половината ли ученици да платим и как да изберем на кои?

    14:18 08.06.2026

  • 4 Правилно решение

    4 0 Отговор
    Директорите харчат за прищевки, няма контрол защото били на делегирани бюджети.

    14:22 08.06.2026

  • 5 А бе

    3 0 Отговор
    Проверете ги и за плод и закуска, че от години само сикаджииско герберски калинки ги зареждат,а и децата не ги ядат

    14:33 08.06.2026

  • 6 Топ

    2 0 Отговор
    Училищата са второто НДК, но няма хора да ги проверява. Просто, няма достатъчно хора.

    14:48 08.06.2026

  • 7 Как ли пък

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    Това е частно училище. То си получава държавната субсидия.
    Секвестирани са само парите на държавни училища.

    15:57 08.06.2026

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