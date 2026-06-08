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Украйна си е върнала над 600 кв. км територия от началото на годината
  Тема: Украйна

Украйна си е върнала над 600 кв. км територия от началото на годината

8 Юни, 2026 14:07 1 383 91

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • територия-
  • олександър сирски

Миналата седмица Институтът за изследване на войната обяви, че през май Украйна си е върнала повече територия, отколкото е загубила

Украйна си е върнала над 600 кв. км територия от началото на годината - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са отвоювали от началото на тази година над 600 квадратни километра (кв. км), обяви днес техният главнокомандващ Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той написа в Телеграм, че само миналия месец Украйна си е върнала със 100 кв. км повече територия, отколкото е загубила. Сирски не уточни къде са били постигнати тези успехи, като се ограничи да каже, че ВСУ продължават да "запазват инициативата" в "отделни участъци от фронтовата линия".

Твърденията и на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.

Миналата седмица Институтът за изследване на войната обяви, че през май Украйна си е върнала повече територия, отколкото е загубила, за втори пореден месец. Американският мозъчен тръст публикува тази статистика на фона на твърденията на украинската армия, че е отвоювала в последно време стотици кв. км територия, най-вече в Днепропетровска област, близо до административните граници с Донецка и Запорожка област, на изток.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    46 10 Отговор
    600 кв.м

    Коментиран от #21

    14:08 08.06.2026

  • 2 честен ционист

    60 8 Отговор
    Барабар с Баба Алино.

    14:08 08.06.2026

  • 3 Хасковски каунь

    48 8 Отговор
    Населен пункт, село, град ???

    Коментиран от #10, #18

    14:09 08.06.2026

  • 4 хихи

    52 7 Отговор
    Вероятно си е върнала от .... Полша

    14:10 08.06.2026

  • 5 Иван

    45 7 Отговор
    Така пише в нюз.бг.....по-малко от един декар.

    14:10 08.06.2026

  • 6 Демек едно голямо нищо

    44 8 Отговор
    600 кв км са 20х30 км. Не ми звучи да са върнали много 120 000 км загубени за сега

    Коментиран от #30

    14:10 08.06.2026

  • 7 Чорбара

    48 7 Отговор
    Стита с тая дрога бе ,смешни сте и ние сме виждали германци с каски.

    14:10 08.06.2026

  • 8 Ба бааааа

    39 8 Отговор
    То за това ли зелю риве на умрело

    14:11 08.06.2026

  • 9 Айляк

    34 10 Отговор
    Те 16 банд ерина останаха у Банд ерията, обаче над 600 кв.км. си върнали. Да не са 6 дка, бре?

    Коментиран от #35

    14:12 08.06.2026

  • 10 Иван

    19 5 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    В Сахара......с джихадистките животни от Боко Харам.

    14:13 08.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 малии голяма победа и единствена за 3г.

    26 8 Отговор
    да се хвалиш с половин декар върнати територии е много жалко за индивида който го прави но ние знаем че бандерите са жалки все пак…

    Коментиран от #16, #36

    14:15 08.06.2026

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    7 24 Отговор
    Лани бати Путйо путиливизора каза каде е асвабадил два милярда и четиристотин 🟥километра.

    14:15 08.06.2026

  • 14 гост

    9 7 Отговор
    демек, Газа и половина..

    14:16 08.06.2026

  • 15 жоро

    32 7 Отговор
    ХАХАХА
    Тоя смешен виц в Атлантическия клуб ли го измислиха?
    мяса да е ко-продукция на Данов, Цуров и Инджев (грим)...

    Коментиран от #43

    14:16 08.06.2026

  • 16 гост

    9 13 Отговор

    До коментар #12 от "малии голяма победа и единствена за 3г.":

    не...да се види колко чини страшната руска армия...ама къде може да го разбере глухонемият...

    14:17 08.06.2026

  • 17 Има

    25 8 Отговор
    Някаква грешка! С 600 кв.км., Украйна си е разширила гробищата...

    Коментиран от #25, #31

    14:18 08.06.2026

  • 18 Местността Баба Алино

    17 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    около Варна, България.

    14:19 08.06.2026

  • 19 асенчо

    23 6 Отговор
    Цялата пропаганда, без нито едно населено място : За още 2,8 млрд. евро на Украйна. Позор за кражбите !

    14:19 08.06.2026

  • 20 хахаха

    13 6 Отговор
    браво още малко, 2-3 години и ще си освободи всичката окупирана територия, даже ще превземе москва

    Коментиран от #24

    14:19 08.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Карго 200

    8 13 Отговор
    Зеленски: "Нашите войници на линията на фронта имат по-голям достъп до интернет, отколкото руснаците в центъра на Москва. Те могат да ползват социалните мрежи директно на бойното поле. Никой не им е забранил това."

    Коментиран от #27

    14:22 08.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 За какво им е на бандерите Московията

    4 9 Отговор

    До коментар #20 от "хахаха":

    хахаха
    00ОТГОВОР
    браво още малко, 2-3 години и ще си освободи всичката окупирана територия, даже ще превземе москва...
    -;-
    Кой иска да се занимава с Блатата?

    14:22 08.06.2026

  • 25 Хоббър

    5 10 Отговор

    До коментар #17 от "Има":

    Не, руските гробища!

    14:23 08.06.2026

  • 26 Наблюдател

    11 3 Отговор
    Да се чете:
    Украйна е повърнала на площ от 600 кв.км.
    Какво друго е направила няма да напиша, че ще ме изтрият.

    14:23 08.06.2026

  • 27 Цитирането на безмислиците на Сирски

    15 6 Отговор

    До коментар #22 от "Карго 200":

    говори за тежки психични увреждания.

    Коментиран от #53

    14:23 08.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Александър

    9 3 Отговор
    Повей,повей бурни мой ветре.....Пееше една наша певица."Тати ще ми купи колело,ама друг път"

    14:24 08.06.2026

  • 30 Демек

    6 14 Отговор

    До коментар #6 от "Демек едно голямо нищо":

    Демек 30 000 ликвидирани на месец русопитеka са нищо.

    Коментиран от #50, #56

    14:26 08.06.2026

  • 31 Красните солдати не били давали жертви

    7 8 Отговор

    До коментар #17 от "Има":

    Има
    33ОТГОВОР
    Някаква грешка! С 600 кв.км., Украйна си е разширила гробищата...
    -;-
    Красните солдати били безсмъртни.Само бандерите били имали Гробища!

    14:26 08.06.2026

  • 32 Първоначалните

    2 7 Отговор
    3 дни военни учения на украинска територия се продължиха по военен план до три седмици, после до три летни месеца ограничена (по време и по територия) военна операция, прерастнаха до три ... години и сега наред са три... десетилетия... или евентуално... три века...

    Коментиран от #40

    14:27 08.06.2026

  • 33 Дон Корлеоне

    6 11 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?В Иран го пуснаха

    14:27 08.06.2026

  • 34 Супер Ексклузивна новина

    5 13 Отговор
    Великата руска армия геройски превзе Мала Токмачка!!!
    Шегувам се.

    14:28 08.06.2026

  • 35 350 00 рашисти не освобождават нищо

    6 7 Отговор

    До коментар #9 от "Айляк":

    Айляк
    51ОТГОВОР
    Те 16 банд ерина останаха у Банд ерията, обаче над 600 кв.км. си върнали. Да не са 6 дка, бре?

    14:28 08.06.2026

  • 36 Жалките бандери и великите путлеристи

    5 9 Отговор

    До коментар #12 от "малии голяма победа и единствена за 3г.":

    малии голяма победа и единствена за 3г.
    52ОТГОВОР
    да се хвалиш с половин декар върнати територии е много жалко за индивида който го прави но ние знаем че бандерите са жалки все пак
    -;-
    Дали след време Рашистите няма да се съжаляват че не спреха войната

    14:30 08.06.2026

  • 37 Поредна порция урко фашистки лъжи

    12 4 Отговор
    Ненормалници

    Коментиран от #48

    14:30 08.06.2026

  • 38 Гневен путинист

    4 11 Отговор
    Е.и му майката. Ние половин година завземаме тия територии със 100 хиляди жертви дадени, а бандеровците за няма и месец си ги върнаха.

    14:30 08.06.2026

  • 39 фактите

    11 4 Отговор
    Украина си е върнала 5 села а е загубила 35.
    А най-голяма е територията на новите украински гробища.

    Коментиран от #61

    14:31 08.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 8 Отговор
    От руснак войник не става.Там е проблема.

    Коментиран от #45

    14:32 08.06.2026

  • 42 име

    13 4 Отговор
    Нико подобно няма, Русия е освободила 220 кв.км за Май месец, а бандерите уж са завзели 195 кв.км. Казвам уж, защото не предоставят геолокации от реални бойни действия, а само фейкове от миналата година на позиции, които отдавна са загубени. Ако гледате фейк картографията на IWS, според нея бандерите загубиха Покровск чак преди няколко седмици, а не Ноември миналата година. От там идва фейк напредъка на бандерите, а той е нужен за да продължава притока на милиарди към хунтата.

    Коментиран от #44, #51

    14:33 08.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Путлеристи дават геолокациите на победи

    3 10 Отговор

    До коментар #42 от "име":

    име
    01ОТГОВОР
    Нико подобно няма, Русия е освободила 220 кв.км за Май месец, а бандерите уж са завзели 195 кв.км. Казвам уж, защото не предоставят геолокации от реални бойни действия

    14:38 08.06.2026

  • 45 какво става от водката- само опикаване

    3 9 Отговор

    До коментар #41 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
    21ОТГОВОР
    От руснак войник не става.Там е проблема.
    14:32 08.06.2026

    14:39 08.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 604

    4 2 Отговор
    Многу гъби ядети въх

    14:40 08.06.2026

  • 48 Путлеристките истини

    2 10 Отговор

    До коментар #37 от "Поредна порция урко фашистки лъжи":

    Поредна порция урко фашистки лъжи
    22ОТГОВОР
    Ненормалници

    14:40 08.06.2026

  • 49 Слава Украйна

    7 12 Отговор
    путин е фашистАгресор!

    Коментиран от #59

    14:40 08.06.2026

  • 50 за 140 милиона са са нищо

    3 9 Отговор

    До коментар #30 от "Демек":

    Демек
    22ОТГОВОР
    До коментар 6 от "Демек едно голямо нищо":

    Демек 30 000 ликвидирани на месец русопитеka са нищо.
    -;-
    какво са 30 хиляди спрямо 140 милиона(
    А и Тетите ще раждат

    14:42 08.06.2026

  • 51 аz СВО Победа 81

    6 11 Отговор

    До коментар #42 от "име":

    Русия загуби:
    Сирия, Венецуела,Унгария,Кавказ, Африка (Мали), Армения.Предстои да загуби Иран и Словакия.
    И закрепостяване към Китай!

    Коментиран от #60, #62

    14:43 08.06.2026

  • 52 хахахахха

    8 3 Отговор
    мечти,мечти,тия мишкари от isw бая фантазират,надпреварват се с дойче зеле за по голяма дезинформация 🤣🤣

    Коментиран от #55

    14:44 08.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Отреазвяващ

    5 2 Отговор
    На коя карта го има нарисувано?

    Коментиран от #58

    14:45 08.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хахахаха

    6 10 Отговор

    До коментар #30 от "Демек":

    За копейката в България, 30 хиляди рашисти на месец с нищо. Копейката, НАТО го пази, какво му пука че рашистите измират като мухи.

    14:46 08.06.2026

  • 57 Няма край руският позор

    3 9 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #64

    14:46 08.06.2026

  • 58 Герасимов го има на картата си

    1 7 Отговор

    До коментар #54 от "Отреазвяващ":

    Отреазвяващ
    00ОТГОВОР
    На коя карта го има нарисувано?

    14:46 08.06.2026

  • 59 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    9 3 Отговор

    До коментар #49 от "Слава Украйна":

    долу уср@йна и подкепящите джендъря,киев ще гори🔥,ЯСНО ЛИ Е❗

    14:48 08.06.2026

  • 60 Иво Ристюф

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "аz СВО Победа 81":

    Но спечели България. Хак да ти е.

    14:50 08.06.2026

  • 61 оня с коня

    2 10 Отговор

    До коментар #39 от "фактите":

    Ти не разбираш - Действително Укр. Гробища са огромни за разлика от руските защото си погребват с почит и признание Мъртъвците паднали за родината си.Русия обаче ползва Подвижни Крематориуми във завладените територии и ИЗГАРЯ труповете на Бойците си за да не плаща Обезщетение на Близките им,като ги води "Безследно изчезнали","Дезертьори" и т.н.

    Коментиран от #68, #87

    14:51 08.06.2026

  • 62 хахаха

    10 1 Отговор

    До коментар #51 от "аz СВО Победа 81":

    а украина спечели намаление на територията с 1/3 и намаление на населението на половина

    14:52 08.06.2026

  • 63 Пламен

    3 7 Отговор
    Ко стана с Купянск ?

    Коментиран от #73

    14:53 08.06.2026

  • 64 Няма край

    9 4 Отговор

    До коментар #57 от "Няма край руският позор":

    евр0гейския позор и безсилие,пред Велика Русия ще сте на колене или няма да съществувате!!!

    Коментиран от #79

    14:53 08.06.2026

  • 65 Атина Палада

    3 6 Отговор
    Радко Пиратки ще връща ли лева?

    Коментиран от #69

    14:54 08.06.2026

  • 66 От чужбина

    7 1 Отговор
    Това е по-малко от квадрат 25 на 25 км. Реално това е все едно землището между 4 села. Нищо като размер на фона на останалите територии. На картата на фона на Русия не можете и карфица да забодете.

    14:54 08.06.2026

  • 67 Дон Корлеоне

    4 9 Отговор
    Хаяско кога ше отиде на фронтовата линия?

    14:55 08.06.2026

  • 68 хахахахха

    9 2 Отговор

    До коментар #61 от "оня с коня":

    обаче се оказа че само бандерите са закупили подвижни крематориуми за да не изплащат помощи на вдовиците,с такива пропагандатори като тебе е ясно защо не им върви дезинформацията🤣🤣

    14:57 08.06.2026

  • 69 хахахахха

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "Атина Палада":

    от ДАНС ще ти обяснят 😉

    14:59 08.06.2026

  • 70 Мишел

    8 2 Отговор
    Как в тези 600кв.км. няма превзето и едно населено място, та да му кажат името изследователите от института???
    Русия ежедневно превзема средно по 20-25 кв.км. и обявява имената на превзетите населени места там, за да може всеки на картата да види къде в Украйна е това.

    Коментиран от #74, #78, #80, #81

    15:00 08.06.2026

  • 71 Пенчо

    5 0 Отговор
    600 km² × 1 000 = 600 000 декара

    15:01 08.06.2026

  • 72 Флаи

    6 1 Отговор
    Най-много се лъже по време на лов избори и война

    15:03 08.06.2026

  • 73 Глас от бункера

    4 6 Отговор

    До коментар #63 от "Пламен":

    Питай Герасимов.

    15:03 08.06.2026

  • 74 Груз 200,Груз 300

    4 6 Отговор

    До коментар #70 от "Мишел":

    Превзема ми дед овия.

    15:04 08.06.2026

  • 75 А ПУЧЯ ВЪШКИН

    4 9 Отговор
    Превзе 4 УКРАЙНИ.

    ЕДНА ЗА ЯНУКОВИЧ
    ЕДНА ЗА МЕНДЕЛ
    ЕДНА ЗА КАДИРОВ
    ЕДНА ЗА МЕДВЕДЧУК.

    МНОГО УКРАЙНИ МНОГО НЕЩО.

    15:05 08.06.2026

  • 76 русия спечели световната Омраза

    5 8 Отговор
    Има да чака бандита путин, някой да го покани като бял човек. Скоро ще бъде обявен по стара руска традиция за враг Народу!

    15:06 08.06.2026

  • 77 150 ХИЛЯДИ

    4 8 Отговор
    Убити Орки за
    14 КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА
    Превзети от Путин .

    Лятната Офанзива на МАГУЧАЯ
    Върви

    ПО ПЛАНУ
    ПО ГРАФИКУ.

    15:06 08.06.2026

  • 78 Ол1гофрен,

    0 7 Отговор

    До коментар #70 от "Мишел":

    Виж картата.

    15:07 08.06.2026

  • 79 БЕНЗИН ИМА ЛИ

    1 8 Отговор

    До коментар #64 от "Няма край":

    Бре РЕДНЕК?

    На това Велико ли му викаш .

    15:08 08.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 абе

    1 5 Отговор

    До коментар #70 от "Мишел":

    това са си 10% от Добружата.

    15:18 08.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Копейка в шок

    1 2 Отговор
    Шокиран съм! Пабеда няма

    15:29 08.06.2026

  • 85 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "дядо дръмпир-истината":

    Вярвай си

    15:31 08.06.2026

  • 86 Тома

    3 0 Отговор
    Да върнала ги даже и в повече квадрати гробни паркове

    15:48 08.06.2026

  • 87 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "оня с коня":

    Значи информацията от Германия, че е продала 150 подвижни крематориума на Украйна за да изгарят стотиците хиляди украинци и наемници, на които им се изваждат органите и с хладилни вагони ги транспортират на запад с тонове не е вярна според информацията, която ти подава Шорош във вид на долари и евра.

    16:08 08.06.2026

  • 88 Военната пропаганда издиша

    0 1 Отговор
    А от началото на годината пък ВСУ са загубили няколко хиляди кв. км, т.е. като се извадят тези 600 кв. км локални контраатаки, пак продължават да губят територия. Как са цените? Има ли инфлация, зомбита?

    16:14 08.06.2026

  • 89 Мисит

    1 0 Отговор
    Браво! И така,,,,напред,,към Киев,,,,

    16:22 08.06.2026

  • 90 Мисит

    0 0 Отговор
    Браво! И така,,,напред,,към Киев,,,,

    16:23 08.06.2026

  • 91 3.14К

    0 0 Отговор
    Сирски е толкова Олександър, колкото 45кв. км са 600кв км!

    16:25 08.06.2026

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