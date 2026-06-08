Украйна си е върнала над 600 кв. км територия от началото на годината

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са отвоювали от началото на тази година над 600 квадратни километра (кв. км), обяви днес техният главнокомандващ Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Той написа в Телеграм, че само миналия месец Украйна си е върнала със 100 кв. км повече територия, отколкото е загубила. Сирски не уточни къде са били постигнати тези успехи, като се ограничи да каже, че ВСУ продължават да "запазват инициативата" в "отделни участъци от фронтовата линия".
Твърденията и на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.
Миналата седмица Институтът за изследване на войната обяви, че през май Украйна си е върнала повече територия, отколкото е загубила, за втори пореден месец. Американският мозъчен тръст публикува тази статистика на фона на твърденията на украинската армия, че е отвоювала в последно време стотици кв. км територия, най-вече в Днепропетровска област, близо до административните граници с Донецка и Запорожка област, на изток.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
Коментиран от #21
14:08 08.06.2026
2 честен ционист
14:08 08.06.2026
3 Хасковски каунь
Коментиран от #10, #18
14:09 08.06.2026
4 хихи
14:10 08.06.2026
5 Иван
14:10 08.06.2026
6 Демек едно голямо нищо
Коментиран от #30
14:10 08.06.2026
7 Чорбара
14:10 08.06.2026
8 Ба бааааа
14:11 08.06.2026
9 Айляк
Коментиран от #35
14:12 08.06.2026
10 Иван
До коментар #3 от "Хасковски каунь":В Сахара......с джихадистките животни от Боко Харам.
14:13 08.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 малии голяма победа и единствена за 3г.
Коментиран от #16, #36
14:15 08.06.2026
13 Архимандрисандрит Бибиян
14:15 08.06.2026
14 гост
14:16 08.06.2026
15 жоро
Тоя смешен виц в Атлантическия клуб ли го измислиха?
мяса да е ко-продукция на Данов, Цуров и Инджев (грим)...
Коментиран от #43
14:16 08.06.2026
16 гост
До коментар #12 от "малии голяма победа и единствена за 3г.":не...да се види колко чини страшната руска армия...ама къде може да го разбере глухонемият...
14:17 08.06.2026
17 Има
Коментиран от #25, #31
14:18 08.06.2026
18 Местността Баба Алино
До коментар #3 от "Хасковски каунь":около Варна, България.
14:19 08.06.2026
19 асенчо
14:19 08.06.2026
20 хахаха
Коментиран от #24
14:19 08.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Карго 200
Коментиран от #27
14:22 08.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 За какво им е на бандерите Московията
До коментар #20 от "хахаха":хахаха
00ОТГОВОР
браво още малко, 2-3 години и ще си освободи всичката окупирана територия, даже ще превземе москва...
-;-
Кой иска да се занимава с Блатата?
14:22 08.06.2026
25 Хоббър
До коментар #17 от "Има":Не, руските гробища!
14:23 08.06.2026
26 Наблюдател
Украйна е повърнала на площ от 600 кв.км.
Какво друго е направила няма да напиша, че ще ме изтрият.
14:23 08.06.2026
27 Цитирането на безмислиците на Сирски
До коментар #22 от "Карго 200":говори за тежки психични увреждания.
Коментиран от #53
14:23 08.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Александър
14:24 08.06.2026
30 Демек
До коментар #6 от "Демек едно голямо нищо":Демек 30 000 ликвидирани на месец русопитеka са нищо.
Коментиран от #50, #56
14:26 08.06.2026
31 Красните солдати не били давали жертви
До коментар #17 от "Има":Има
33ОТГОВОР
Някаква грешка! С 600 кв.км., Украйна си е разширила гробищата...
-;-
Красните солдати били безсмъртни.Само бандерите били имали Гробища!
14:26 08.06.2026
32 Първоначалните
Коментиран от #40
14:27 08.06.2026
33 Дон Корлеоне
14:27 08.06.2026
34 Супер Ексклузивна новина
Шегувам се.
14:28 08.06.2026
35 350 00 рашисти не освобождават нищо
До коментар #9 от "Айляк":Айляк
51ОТГОВОР
Те 16 банд ерина останаха у Банд ерията, обаче над 600 кв.км. си върнали. Да не са 6 дка, бре?
14:28 08.06.2026
36 Жалките бандери и великите путлеристи
До коментар #12 от "малии голяма победа и единствена за 3г.":малии голяма победа и единствена за 3г.
52ОТГОВОР
да се хвалиш с половин декар върнати територии е много жалко за индивида който го прави но ние знаем че бандерите са жалки все пак
-;-
Дали след време Рашистите няма да се съжаляват че не спреха войната
14:30 08.06.2026
37 Поредна порция урко фашистки лъжи
Коментиран от #48
14:30 08.06.2026
38 Гневен путинист
14:30 08.06.2026
39 фактите
А най-голяма е територията на новите украински гробища.
Коментиран от #61
14:31 08.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #45
14:32 08.06.2026
42 име
Коментиран от #44, #51
14:33 08.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Путлеристи дават геолокациите на победи
До коментар #42 от "име":име
01ОТГОВОР
Нико подобно няма, Русия е освободила 220 кв.км за Май месец, а бандерите уж са завзели 195 кв.км. Казвам уж, защото не предоставят геолокации от реални бойни действия
14:38 08.06.2026
45 какво става от водката- само опикаване
До коментар #41 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
21ОТГОВОР
От руснак войник не става.Там е проблема.
14:32 08.06.2026
14:39 08.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 604
14:40 08.06.2026
48 Путлеристките истини
До коментар #37 от "Поредна порция урко фашистки лъжи":Поредна порция урко фашистки лъжи
22ОТГОВОР
Ненормалници
14:40 08.06.2026
49 Слава Украйна
Коментиран от #59
14:40 08.06.2026
50 за 140 милиона са са нищо
До коментар #30 от "Демек":Демек
22ОТГОВОР
До коментар 6 от "Демек едно голямо нищо":
Демек 30 000 ликвидирани на месец русопитеka са нищо.
-;-
какво са 30 хиляди спрямо 140 милиона(
А и Тетите ще раждат
14:42 08.06.2026
51 аz СВО Победа 81
До коментар #42 от "име":Русия загуби:
Сирия, Венецуела,Унгария,Кавказ, Африка (Мали), Армения.Предстои да загуби Иран и Словакия.
И закрепостяване към Китай!
Коментиран от #60, #62
14:43 08.06.2026
52 хахахахха
Коментиран от #55
14:44 08.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Отреазвяващ
Коментиран от #58
14:45 08.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Хахахаха
До коментар #30 от "Демек":За копейката в България, 30 хиляди рашисти на месец с нищо. Копейката, НАТО го пази, какво му пука че рашистите измират като мухи.
14:46 08.06.2026
57 Няма край руският позор
Коментиран от #64
14:46 08.06.2026
58 Герасимов го има на картата си
До коментар #54 от "Отреазвяващ":Отреазвяващ
00ОТГОВОР
На коя карта го има нарисувано?
14:46 08.06.2026
59 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
До коментар #49 от "Слава Украйна":долу уср@йна и подкепящите джендъря,киев ще гори🔥,ЯСНО ЛИ Е❗
14:48 08.06.2026
60 Иво Ристюф
До коментар #51 от "аz СВО Победа 81":Но спечели България. Хак да ти е.
14:50 08.06.2026
61 оня с коня
До коментар #39 от "фактите":Ти не разбираш - Действително Укр. Гробища са огромни за разлика от руските защото си погребват с почит и признание Мъртъвците паднали за родината си.Русия обаче ползва Подвижни Крематориуми във завладените територии и ИЗГАРЯ труповете на Бойците си за да не плаща Обезщетение на Близките им,като ги води "Безследно изчезнали","Дезертьори" и т.н.
Коментиран от #68, #87
14:51 08.06.2026
62 хахаха
До коментар #51 от "аz СВО Победа 81":а украина спечели намаление на територията с 1/3 и намаление на населението на половина
14:52 08.06.2026
63 Пламен
Коментиран от #73
14:53 08.06.2026
64 Няма край
До коментар #57 от "Няма край руският позор":евр0гейския позор и безсилие,пред Велика Русия ще сте на колене или няма да съществувате!!!
Коментиран от #79
14:53 08.06.2026
65 Атина Палада
Коментиран от #69
14:54 08.06.2026
66 От чужбина
14:54 08.06.2026
67 Дон Корлеоне
14:55 08.06.2026
68 хахахахха
До коментар #61 от "оня с коня":обаче се оказа че само бандерите са закупили подвижни крематориуми за да не изплащат помощи на вдовиците,с такива пропагандатори като тебе е ясно защо не им върви дезинформацията🤣🤣
14:57 08.06.2026
69 хахахахха
До коментар #65 от "Атина Палада":от ДАНС ще ти обяснят 😉
14:59 08.06.2026
70 Мишел
Русия ежедневно превзема средно по 20-25 кв.км. и обявява имената на превзетите населени места там, за да може всеки на картата да види къде в Украйна е това.
Коментиран от #74, #78, #80, #81
15:00 08.06.2026
71 Пенчо
15:01 08.06.2026
72 Флаи
15:03 08.06.2026
73 Глас от бункера
До коментар #63 от "Пламен":Питай Герасимов.
15:03 08.06.2026
74 Груз 200,Груз 300
До коментар #70 от "Мишел":Превзема ми дед овия.
15:04 08.06.2026
75 А ПУЧЯ ВЪШКИН
ЕДНА ЗА ЯНУКОВИЧ
ЕДНА ЗА МЕНДЕЛ
ЕДНА ЗА КАДИРОВ
ЕДНА ЗА МЕДВЕДЧУК.
МНОГО УКРАЙНИ МНОГО НЕЩО.
15:05 08.06.2026
76 русия спечели световната Омраза
15:06 08.06.2026
77 150 ХИЛЯДИ
14 КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА
Превзети от Путин .
Лятната Офанзива на МАГУЧАЯ
Върви
ПО ПЛАНУ
ПО ГРАФИКУ.
15:06 08.06.2026
78 Ол1гофрен,
До коментар #70 от "Мишел":Виж картата.
15:07 08.06.2026
79 БЕНЗИН ИМА ЛИ
До коментар #64 от "Няма край":Бре РЕДНЕК?
На това Велико ли му викаш .
15:08 08.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 абе
До коментар #70 от "Мишел":това са си 10% от Добружата.
15:18 08.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Копейка в шок
15:29 08.06.2026
85 Абе
До коментар #83 от "дядо дръмпир-истината":Вярвай си
15:31 08.06.2026
86 Тома
15:48 08.06.2026
87 хаха
До коментар #61 от "оня с коня":Значи информацията от Германия, че е продала 150 подвижни крематориума на Украйна за да изгарят стотиците хиляди украинци и наемници, на които им се изваждат органите и с хладилни вагони ги транспортират на запад с тонове не е вярна според информацията, която ти подава Шорош във вид на долари и евра.
16:08 08.06.2026
88 Военната пропаганда издиша
16:14 08.06.2026
89 Мисит
16:22 08.06.2026
90 Мисит
16:23 08.06.2026
91 3.14К
16:25 08.06.2026