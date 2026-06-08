Украйна си е върнала над 600 кв. км територия от началото на годината

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са отвоювали от началото на тази година над 600 квадратни километра (кв. км), обяви днес техният главнокомандващ Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той написа в Телеграм, че само миналия месец Украйна си е върнала със 100 кв. км повече територия, отколкото е загубила. Сирски не уточни къде са били постигнати тези успехи, като се ограничи да каже, че ВСУ продължават да "запазват инициативата" в "отделни участъци от фронтовата линия".

Твърденията и на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.

Миналата седмица Институтът за изследване на войната обяви, че през май Украйна си е върнала повече територия, отколкото е загубила, за втори пореден месец. Американският мозъчен тръст публикува тази статистика на фона на твърденията на украинската армия, че е отвоювала в последно време стотици кв. км територия, най-вече в Днепропетровска област, близо до административните граници с Донецка и Запорожка област, на изток.