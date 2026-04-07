Новини
Свят »
Украйна »
Украйна порази руския петролен терминал Уст Луга
7 Април, 2026 19:20 3 250 126

  • украйна-
  • уст луга-
  • русия-
  • петрол-
  • терминал

Най-малко деветима души бяха убити днес в Украйна при руски бомбардировки, заявиха украинските власти

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили заявиха, че са поразили руския петролен терминал Уст Луга в Ленинградска област, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.

Генералният щаб на украинските въоръжени каза, че по предварителна информация са били потвърдени щети по три резервоара за съхранение на петрол на компанията „Транснефт-Балтика“.

Ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Андрий Коваленко написа в своя публикация в „Телеграм“, че украинските сили са поразили най-малко 30% от резервоарите за съхранение на петрол в Уст Луга.

„Най-малко 30% от резервоарите в Уст Луга бяха повредени в резултат от последните атаки срещу руското пристанище“, написа Коваленко.

Укринформ припомня, че руското пристанище бе атакувано с дронове и през март.

Най-малко деветима души бяха убити днес в Украйна при руски бомбардировки, заявиха украинските власти, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

В град Никопол при руски удар с дрон по автобус бяха убити най-малко четирима души и 16 бяха ранени, каза днес украинският президент Володимир Зеленски.

"Когато подобен терор срещу човешки същества и живота им се случва всеки ден, да блокираш нови санкции срещу Русия, да се опитваш да отслабиш санкциите или да преговаряш с Русия, би било непочтено", заяви украинският лидер в социалните мрежи.

В Херсон, Южна Украйна, най-малко четирима души бяха убити при руски обстрел и седем бяха ранени, заяви ръководителят на областната администрация Олександър Прокудин в "Телеграм".

Херсон, който се на намира на фронтовата линия, често е мишена на руски обстрел след освобождаването си от украинските сили през ноември 2022 г., след като осем месеца беше под руска окупация.

По-рано в Днепропетровска област, Североизточна Украйна, при руски бомбардировки бе убито единадесетгодишно дете, съобщи областният управител.

При украинска атака с дронове срещу Русия бяха убити трима души във Владимирска област, заяви губернаторът Александър Авдеев.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че тази нощ Русия е атакувала Украйна със 110 дрона, като 77 са били неутрализирани.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    37 32 Отговор
    трябва да се смени

    Коментиран от #12, #23

    19:24 07.04.2026

  • 2 Зеления

    44 45 Отговор
    скоро ще бъде линчуван от украинския народ.,.!къде ще избяга. .....в Унгария ли...?

    Коментиран от #14

    19:24 07.04.2026

  • 3 Шопо

    38 20 Отговор
    Щом го казва ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Андрий Коваленко значи е истина.

    19:24 07.04.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    39 29 Отговор
    Ами хубаво, барела отиде още нагоре
    "Плащайте, плащайте"
    Хахахах

    Коментиран от #13, #114

    19:24 07.04.2026

  • 5 Атина Палада оригинал

    27 22 Отговор
    Страхотна новина!БРАВО на Мадяр.....

    19:25 07.04.2026

  • 6 Българин

    34 35 Отговор
    Зеленски подпали блатото.

    19:26 07.04.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    47 35 Отговор
    В момент в който света е изправен пред жестока енергийна криза ТЕЗИ СА ИСТИНСКИТЕ ТЕРОРИСТИ!!!
    Украйна не бъде ли изтрита от картите Европа ще е непрекъснато във война!

    Коментиран от #15, #26

    19:27 07.04.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    31 24 Отговор
    Укротерористите се похвалиха с поредния успех "на фронта"...

    19:27 07.04.2026

  • 9 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    25 30 Отговор
    Санкции.
    Помагат Пусин да печели милиарди от високите цени на петрола

    19:27 07.04.2026

  • 10 Дон Корлеоне

    25 23 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора на луната?

    Коментиран от #17, #22, #43, #115

    19:27 07.04.2026

  • 11 Аз съм веган

    22 20 Отговор
    Орките много ме забавляват.

    19:28 07.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ночко

    35 27 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И 10 евро да стане дизела,удоволствито да видиш магучая унизена няма цена!

    Коментиран от #18, #20, #53

    19:28 07.04.2026

  • 14 Зеления мухъл

    13 30 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления":

    Първо ще бъде разпитван старателно от световно признати специалисти, докато подлудее напълно без дрога и заприлича на плашило. След това ще го захвърлят да умира, забравен от всички в килията на Навални. Някой помни ли вече Навални? Заряза го жена му, холандка, забравиха го журналисти и юристи. Заприлича на плашило и умря безславно.

    Коментиран от #19, #71

    19:29 07.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мухахаха

    7 11 Отговор
    Много педита у то сайт

    Коментиран от #46, #93

    19:30 07.04.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 25 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Корлеоне":

    КАТО му дойде времето. Напомням, че първият Луноход е съвестски, КАТО АЕЦ козлодуй

    Коментиран от #21

    19:30 07.04.2026

  • 18 Мухахаха

    6 14 Отговор

    До коментар #13 от "Ночко":

    Направо ще се унижи аве смешник

    19:31 07.04.2026

  • 19 Жестока реалност

    35 12 Отговор

    До коментар #14 от "Зеления мухъл":

    Когато Ленин умрял с мозък, направен на пихтия от сифилиса, се оказало, че вторият човек в партията Троцки е предател. Каменев, Зиновиев и Сталин свалили Троцки и го изпратили в изгнание,
    където по-късно му сцепили главата с пикел.
    Скоро се оказало, че Каменев, Зиновиев и Бухарин също са врагове и вредители. Тогава доблестният другар Ягода ги разстрелял, а след това Ежов разстрелва доблестният другар Ягода.
    След смъртта на Сталин всички разбрали, че Берия също е предател и вражески агент. Тогава Жуков не се подвоумил и го застрелял.
    Скоро Хрушчов разбрал, че и Жуков е враг на народа и предател и го пратил в Урал.
    Оказало, че и самият Сталин е враг, вредител и предател, а заедно с него и голяма част от политбюро. Тогава изнесли Сталин от мавзолея и разгонили всички партийци начело с Хрушчов.
    Станало ясно, че Хрушчов също е враг на народа. Брежнев го пратил в пенсия.
    След смъртта на Брежнев пък станало ясно, че и той е вредител и виновника за застоя. Имало още двама вредители, но те толкова бързо умрели, че никой не ги запомнил.
    Дошъл Горбачов, който установил, че цялата партия е от вредители и врагове на народа.
    В този момент обаче СССР се разпаднал и веднага се установило, че Горбачов е предателя и врага на народа!

    За Путин не се очакват никакви изненади.
    От болшевишката революция до днес, Русия се управлява единствено от предатели и врагове на народа.
    Хотели как лучше, а получилось как всегда

    Коментиран от #35, #80, #92, #105

    19:32 07.04.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 30 Отговор

    До коментар #13 от "Ночко":

    И как я унижават?Могучая реши проблема с Крим, Курск, моста, Луганска обл. Скоро Донецка, и другите по реда.

    19:33 07.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Детствен 60г. русофил

    23 7 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Корлеоне":

    Чакай сега много бързаш. 5г. пътуват до Киев, още “малко“ им остава, После обратно, ако са оцелели. И чак тогава веднага към Луната.

    Коментиран от #38

    19:36 07.04.2026

  • 23 Уст-Луга

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Руснаците искат да решат проблема, но не знаят как. Очакват тази вечер, да видят как ще действат американците, и ще си направят необходимите изводи.

    Коментиран от #30

    19:37 07.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Факти

    23 13 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Енергийната криза ти я докараха агресорите Путин и Тръмп. Да обвиняваш жертвите, че се отбраняват, е много грозно и води до тежка карма, която ще плащаш прескъпо.

    Коментиран от #81

    19:39 07.04.2026

  • 27 Уст-Луга

    17 9 Отговор
    Спряхме си парното, че много жега от снощи.

    19:39 07.04.2026

  • 28 ЦИРК

    12 25 Отговор
    И кой е виновен ? Кой саботира преговорите в които Тръмп и една камара други световни политици вложиха толкова време и енергия ? Кой иска още пари и оръжия за да измират цивилни ?

    Ако украинците им е зле, вместо да се жалват да набият Зеленски и ко на кол и да приемат предложеното от САЩ (от САЩ не от Русия), ама то не бяха консултации разговори дърдорене и накрая нищо едно голямо нищо, Даже се оказа че вече нямало да преследват целта - връщане на границите от 1991, щото било скъпо (Подоляк го заяви), ами щели да повоюват още две години докато изпапкат 90-те милиарда заем от ЕС и тогава ще видим. А каква всъщност е целта на тази война вече самата Украйна и самите украинци не знаят. А при нас някакви временни и напълно нелегитимни политици, сключват 10 годинишни договори с които да продължат смъртта на невинни. Всички изгубени човешки животи, ще тежат на съвестта на такива като Гюров, урсулянците и прочие ниско интелигенти с амбиции.

    Вместо миротворец и защитник на живота ЕС се превърна в кръвожаден убиец, срам за всеки цивилизован гражданин на Европа !

    Коментиран от #34, #42, #47, #67

    19:40 07.04.2026

  • 29 Ааааааа не !

    4 12 Отговор

    До коментар #25 от "МАРО .....марооооо":

    Мичето не може да изкара и за сол ...какво ще яде ....само да прави свраки не става ????

    19:41 07.04.2026

  • 30 Уст Луга

    15 7 Отговор

    До коментар #23 от "Уст-Луга":

    Това е на монголски език.Майчиният на ватенките.

    Коментиран от #75, #83

    19:41 07.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Сталин

    7 18 Отговор
    Путин трябва да спре да жали руснаците и да обяви пълна мобилизация. Само така може да победи украинските фашисти.

    19:43 07.04.2026

  • 34 Взимаш едно въже

    9 6 Отговор

    До коментар #28 от "ЦИРК":

    И търсиш един по здрав клон...

    19:43 07.04.2026

  • 35 Ще падна от смях

    13 3 Отговор

    До коментар #19 от "Жестока реалност":

    Ха-ха-ха...Много точно казано..Бравоска!

    19:43 07.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ново природно явление се появи в Русия

    17 7 Отговор
    Нови удари по Уст-Луга. Губернаторът на областта Александър Дрозденко в официалния си канал в Телеграм съобщи, че в момента се и гасят нови пожари, избухнали снощи в ключовото за износа на руски петрол руско пристанище Уст-Луга, намиращо се на Балтийско море. Преди 2 дни руският вицепремиер Александър Новак издаде заповед да бъде подготвен проект за забрана на износа на руски бензин в чужбина от 1 април до 31 юли. Ситуацията още преди ударите от малките часове на нощта в Ленинградска област остава тежка. Руското министерство на извънредните ситуации предупреди, че въздухът в Санкт Петербург е много замърсен от вредни емисии от транспортния сектор. Странно обяснение за черния въздух даде прокремълския информационен телеграм канал Mash. Според него излиза, че всичко е природно явление – имало "неблагоприятни метеорологични условия поради рязка промяна на температурата", което формирало атмосферни зони, спиращи вредните емисии от транспортния сектор – затова небето изглеждало като покрито с черен воал. Такова явление траело обикновено няколко дни, обаче можело и да е по-продължително. В руските медии има пълно мълчание за огромните поражения в Уст-Луга и Приморск.

    19:44 07.04.2026

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 21 Отговор

    До коментар #22 от "Детствен 60г. русофил":

    12 г след Втората Световна война, 4.11.1957.
    СССР, първи в историята пуска в космоса ЧУШКОПЕК, оп сори. СПУТНИК!!!
    ИЗВИНЯВАЙТЕ ЗА ГРЕШКАТА. ЧУШКОПЕЦИ ПУСКА България от ЕС. Не НРБ!!!

    19:44 07.04.2026

  • 39 Лука

    11 1 Отговор
    Национал олигархизма е управлене на олигарсите от силовите стуктури. Точно по този начин путин изисква хора от олигарсите .

    19:44 07.04.2026

  • 40 ТехноЛог

    6 13 Отговор
    Въпреки приповдигнатият тон на статията и днес поне 2000 хохохола ще излетят с 200 през комините на германските мобилни крематориуми Rauch Max Pro ,разположени на гъдто по цялата фронтова линия .Заложете на истинското Германско качество със славни традиции от далечната 1943 г.

    19:44 07.04.2026

  • 41 Сандо

    3 12 Отговор
    Ами да си го пазят руснаците,а не да чертаят поредните червени линии.И да избомбят държавите през които минават дроновете,а не да им пишат ноти и да се основават на някакво право,останало далеч в миналото.И да вземат пример от Иран,а не да коленичат в краката на руските олигарси.

    19:44 07.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Механик

    16 6 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Корлеоне":

    Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, ква луна

    19:45 07.04.2026

  • 44 к,ва я мислихме, тя к,ва тана...

    16 6 Отговор
    Всички се надпреварват да продават петрол докато цените са космически, а Москва не може да насмогне да гаси пожари.

    19:46 07.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    12 4 Отговор

    До коментар #16 от "Мухахаха":

    И ние сме в този купон😘

    19:46 07.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хохо Бохо

    7 16 Отговор
    Браво на Украйна, все повече приближава ЕС към разпад и фалит. Без нефт и газ от Русия и Персийския залив с Европа е свършено. Ще се окаже, че зеления клоун е най-верният генерал на Путин

    Коментиран от #60

    19:47 07.04.2026

  • 49 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    7 13 Отговор
    Пак победиха у факти.

    19:47 07.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Зеленски бомби Путин

    14 4 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва....смех голем

    19:47 07.04.2026

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 11 Отговор

    До коментар #13 от "Ночко":

    Внимавай какво си пожела ваш, хахахах

    19:48 07.04.2026

  • 54 Браво👏... Супер!

    15 6 Отговор
    Чудесни неща вършат украинците! 👍

    19:48 07.04.2026

  • 55 АсанБГ

    5 9 Отговор

    До коментар #50 от "Аз съм веган":

    Облла Дай веган,пожали невинните и непълнолетни козичката Доротея и братчето и пръчлето стоянчо !

    19:49 07.04.2026

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 10 Отговор

    До коментар #50 от "Аз съм веган":

    Пиши си номера на телефона да ти звънна с видео

    19:49 07.04.2026

  • 57 Омбреъ

    7 7 Отговор
    Много тъпанари има на линия и зад клавиатура са много смели.

    19:49 07.04.2026

  • 58 ха, ха, ха...

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Оня с мотиката":

    Можем да копам, а можем и да не копам!

    19:50 07.04.2026

  • 59 Хи.. Хи.. 🤭😅

    13 7 Отговор
    Зеленски плющи мечката🤣🤭.

    Коментиран от #76

    19:50 07.04.2026

  • 60 Не бързай, нека първо да се

    12 7 Отговор

    До коментар #48 от "Хохо Бохо":

    посмеем на фалита на Русия, който сами и от глупост си причиниха, а после ще видим какво ще стане..

    19:50 07.04.2026

  • 61 Алексбг

    2 7 Отговор

    До коментар #47 от "Тихо пръдлю!":

    Сокай бибека бре ,траверрртин !

    19:51 07.04.2026

  • 62 ...

    12 8 Отговор
    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    19:52 07.04.2026

  • 63 Нямат край

    15 6 Отговор

    До коментар #51 от "Хеми значи вазелин":

    Нямат край русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    19:53 07.04.2026

  • 64 Механик

    6 11 Отговор
    Уудрий якоо козяка с фаража !!

    19:53 07.04.2026

  • 65 Лука

    4 8 Отговор

    До коментар #36 от "1488":

    Вземи си счупения телефон и го постави,там където диамантите не блестят .

    19:54 07.04.2026

  • 66 Удриии Удрии

    13 6 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.

    Само от Мариз Разбира Руският Пияндурник.

    19:56 07.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Култура Миянко

    10 12 Отговор
    Скоро петро за Осрайна няма да има ,а и няма откъде да дойде ,хохохолите ще си теглят военната техника с въжета като Бурлаците на Волга 🤣🍌🤣 !

    19:58 07.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Боко

    5 10 Отговор
    Винаги в 404-наркомания има убити:
    дете, малко дете , бебе, майка на която и правят бебе , мъж който изхвърля бъдещи бебета на салфетка …👌

    20:00 07.04.2026

  • 71 Навални

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Зеления мухъл":

    Садизма ти е в сърцето и главата .

    20:00 07.04.2026

  • 72 Капитан Максим Климов

    14 6 Отговор
    На година
    Се губят
    Едни 400 хиляди Руски Солдати .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Всички знаят къде се Губят
    Руските Пияндурници

    20:01 07.04.2026

  • 73 Евреина СОЛОВЬОВ

    11 4 Отговор
    Не можем да си защитим Обектите.


    Ами Где Рашън ПВО

    Евреино Рудолфович?

    20:03 07.04.2026

  • 74 Лука

    11 4 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Върви си при рашистите ,а за крим ще видим !

    20:03 07.04.2026

  • 75 Браво, добър си..

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "Уст Луга":

    Нашата, поморийската луга, също ли е на монголците?

    20:04 07.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Путин е мекошава мишка

    14 4 Отговор
    Срам за предците управлявали ссср и расия...такова унижение безсилие и срам и позор никога не е било

    20:09 07.04.2026

  • 78 Лука ПАК КРАДЕШ

    7 2 Отговор

    До коментар #69 от "Лука":

    Зада си толкова нагъл трябва да си изкарал партиина школа на бкп

    20:10 07.04.2026

  • 79 Наблюдател

    6 11 Отговор
    Терминалът в Уст Луга който е огромен след предишните удари отдавна е възстановен и не само, че си работи нормално, но и е увеличил износът на петрол. За няколко дни възобнови напълно работата си.

    Коментиран от #82

    20:11 07.04.2026

  • 80 Още малко от Жестоката Реалност

    13 3 Отговор

    До коментар #19 от "Жестока реалност":

    На Погребението на

    Евреина Улянов

    Така наречения Ленин ,

    Има една много Интересна Снимка .

    На нея е Сталин и най големите Болшевики
    До ковчега на УЛЯНОВ.

    След като взел Власта

    Сталин е Избил всички които са на Снимката

    Премахнал е, избил е Цялата Конкуренция.

    Скоро и Кремля ще настане същия Ужас .

    От Фамилията Путин

    Ще бъдат всички Заличени
    Ако не успеят да избягат на Запад .

    20:11 07.04.2026

  • 81 ДрайвингПлежър

    9 16 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Украинските нацисти ли са жертви бе! Айде нека "нацисти" е от мен - но че са фашисти е признато даже от твоите евро-откачени приятелчета! Че са индоктринирани с ултра-национализъм е признато от твоите побърканяци.

    Украйна е жертва точно колкото Урсулица не е корумпирана или Тръмета е с акъла си :D :D
    вие сте побърканяци бе :D :D

    Коментиран от #125

    20:12 07.04.2026

  • 82 Хахахаха

    7 4 Отговор

    До коментар #79 от "Наблюдател":

    СамоНавиването е типична черта

    На Родния заблуден Капей.

    20:13 07.04.2026

  • 83 Ами сега

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Уст Луга":

    Информация за тези, които могат да четат и мислят

    Географски термин: Частта „Уст-“ (устие) посочва местоположение на крайбрежието, където реката завършва, вливайки се в залив.

    20:17 07.04.2026

  • 84 Тавариши и Таварашутки

    12 3 Отговор
    Верно ли

    НАГРАДИЛИ ВЕЛИКИЯ ГЕНИЙ

    РАМЗАН КАДИРОВ

    Със ЗЛАТЕН МЕДАЛ

    ОТ АКАДЕМИЯТА НА НАУКИТЕ ?

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ТАКЪВ ЦИРК И ПОЗОР

    МОЖЕ ДА ВИДИМ САМО

    В ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.

    КАДИРОВ СЕ ОКАЗА

    АЙНЩАЙН ОТ ЧЕЧНЯ .

    Коментиран от #88, #89

    20:19 07.04.2026

  • 85 Българин

    7 11 Отговор
    Нито литър гориво не трябва да отива за осрайна! Тия нагли гладни животни, допълнително утежняват кризата в ЕС, който ги храни!

    20:20 07.04.2026

  • 86 Бикът от Шри Ланка

    4 4 Отговор
    КОЙТО НОЖ ВАДИ,ОТ НОЖ УМИРА

    20:22 07.04.2026

  • 87 боико борисоф

    5 10 Отговор
    и утре пак ще реват че били бомбандирани тез урки и оня зависимия зеленски пак ще иска помощи тоя просяк

    20:38 07.04.2026

  • 88 Айде бе

    4 6 Отговор

    До коментар #84 от "Тавариши и Таварашутки":

    Нашият мутримафиот Борисов го направиха доктор хонорис кауза, това не те ли притеснява повече бе кух!?

    20:40 07.04.2026

  • 89 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 6 Отговор

    До коментар #84 от "Тавариши и Таварашутки":

    Напомням, че за Нобелевския лауреат Барак Обама. Руската академия пасти да яде

    20:45 07.04.2026

  • 90 бай митьо плочкаджията

    4 9 Отговор
    няма такива неща,бе моме.украйна е в мат.цял ден и по -светло и по -тъмно,ги пердашат.давай ,истински новини.цитираш,някакви агенции,които се позовават на украински лъжи.нещо, яко ти куца журналистиката.това не е моден салон.

    Коментиран от #95

    20:47 07.04.2026

  • 91 Някой

    5 4 Отговор
    Иран има един Персийски залив за палене на нефтени съоръжения. Русия се има два залива, Черно и Балтийско морета. Няма ден да не гори нещо. "Най-големият терминал на Русия на Черно море спря износа на петрол след атака с украински дронове" новина от преди 2 часа. Цени на нефта по 110$ и руските терминали горят. Добре, че Путин не се интресува от тези неща.

    20:48 07.04.2026

  • 92 Някой

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Жестока реалност":

    Макар и не по темата.ПОЗДРАВЛЕНИЯ ! Дали ненен ред на Путин?

    20:51 07.04.2026

  • 93 Факрус

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Мухахаха":

    Да. И всичките русороби!

    20:57 07.04.2026

  • 94 Владимир Путин, президент

    7 5 Отговор
    Тва вече е невъзможно да се коментира.
    Русия най-бездарното, нещастно нещо, което е възможно да съществува ☝️ Тоя лимфотрофен Нафталин няма ли кой го махне веч ? Абсолютно излишен, безполезен !!!

    Коментиран от #112

    20:59 07.04.2026

  • 95 Бай Митьо

    1 4 Отговор

    До коментар #90 от "бай митьо плочкаджията":

    Лепи си плочки и трай .Ше те у не до кла те ния тъ па нар.Ти интернет имаш ли семката ти едногънкова.

    Коментиран от #99

    21:00 07.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 стоян георгиев

    8 4 Отговор
    Украйна ежедневно поразява цели в русия.от този месец се смени съорношението на силите и украйна превъзхожда руснаците по броя на ударните дронове които ежедневно нанасят поражения.по гадното за руснаците е че те привтршват ракетите си за пво и няма кой да им помогне.предстоят интересни събития в русия.руснаците вече не викат крим наш и путин е номер едно...

    21:04 07.04.2026

  • 98 стоян георгиев

    8 3 Отговор

    До коментар #96 от "неделчо":

    В русия е супер ама ти що си в ес и нато?

    Коментиран от #100, #110

    21:05 07.04.2026

  • 99 бай митьо плочкаджията

    2 3 Отговор

    До коментар #95 от "Бай Митьо":

    интернет имам.и по -добър от твоя.и с механиката и електрониката -съм на ти.гледам, ти нещо, бая си на вие с информацията.и нещо цинично ,искаш да ми казваш или разказваш??? много съм търпелив.нямам нерви.и аз от дето ида ,ти още не си налучкал пътя,за там. и няма ,как да се срещнем.ама ,има видов ден.тогава,всичко,ще се види.бъди търпелив.и си пази нервите.всички болести,идват от ядове.а ядовете от гадове.виж,накъде духа вятъра и накъде е слънцето.от полза,ще ти е.сега лепя плочки,но знам езици,за разлика от теб.и съм без висше.

    21:10 07.04.2026

  • 100 неделчо

    3 2 Отговор

    До коментар #98 от "стоян георгиев":

    аз не съм в ес и в нато.

    Коментиран от #118

    21:11 07.04.2026

  • 101 Лятото

    3 5 Отговор
    Пускат и влак от Украйна. Очаквайте включване от диверсантите на Буданов. Преди във всеки автобус имаше поне по двама 35-45 годишни лонгури дето се разкарват зад граница вместо тези дето го ловят по улиците.във влака ще са най-малко 10 туристи -кандидаттерористи.

    21:15 07.04.2026

  • 102 Оги

    4 4 Отговор
    Колко струва нафтата в Украйна? И кой и я подарява?

    21:17 07.04.2026

  • 103 Дик диверсанта

    7 3 Отговор
    Уст- Луга го удряме за 8 път. По пътя на дроновете не срещаме ефективно действащо ПВО. Само около Валдай малко се раздвижват, то е за да има движуха по путин, иначе нищо

    21:17 07.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Дик диверсанта

    8 5 Отговор

    До коментар #19 от "Жестока реалност":

    Всички злини в света през последните почти 200 години са причинени от Русия/СССР.

    Коментиран от #106, #108, #111

    21:21 07.04.2026

  • 106 Тото 1 и Тото 2

    6 6 Отговор

    До коментар #105 от "Дик диверсанта":

    В тези ЗЛИНИ броиш ли ....
    Афганистан , Виетнам , Ирак , Либия , Мексико , Куба , робите - негри , индианците , резерватите - концлагери......

    Коментиран от #116

    21:29 07.04.2026

  • 107 Тошко Козарев

    7 4 Отговор
    Братлетата укpи са в серия и продължават да освобождават! Всеки ден по некое селище губи стратегическо значение за вaтянкити!

    21:32 07.04.2026

  • 108 Боко

    1 3 Отговор

    До коментар #105 от "Дик диверсанта":

    Пиши се лапача на ДИКове 🤮👌

    21:33 07.04.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Боко “водопроводчико”

    2 2 Отговор

    До коментар #98 от "стоян георгиев":

    Майка ти нали е в еСеС и натю и няма как да и отпушвам канализацията , освен и аз да съм там👌 капиш?2767

    Коментиран от #119

    21:38 07.04.2026

  • 111 Питоньо

    1 2 Отговор

    До коментар #105 от "Дик диверсанта":

    Дики гълта 👌
    Препоръчвам👍

    21:41 07.04.2026

  • 112 Тоя с секирата

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Владимир Путин, президент":

    Коментирай бе спер🤬ояд , кажи на другите КУ🤬ояди какъв е вкуса на спер🤬а с 💩айна👌

    21:47 07.04.2026

  • 113 Митко бонбата

    3 1 Отговор
    Кога бех още малко джyдже играехме на една игра : Бабо дай огънче! Младите пе са я чували. Сега новата руска версия е : Баба Яго дай огънче!

    21:47 07.04.2026

  • 114 Антонио

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Дъртва вещице някой ден ще паднеш по стълбите!

    21:50 07.04.2026

  • 115 Ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Корлеоне":

    Първо да им пусне интернета

    21:56 07.04.2026

  • 116 Дик диверсанта

    3 2 Отговор

    До коментар #106 от "Тото 1 и Тото 2":

    Във всички, които си изброил СССР изнесе революция и днешното им състояние е резултат от това.

    22:09 07.04.2026

  • 117 поразили ууукрите…

    3 1 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    22:26 07.04.2026

  • 118 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "неделчо":

    Като не си що висиш в бг форумите?

    00:07 08.04.2026

  • 119 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "Боко “водопроводчико”":

    Какво си написал че като нямам медицинско образование не мога да го разбера?

    00:08 08.04.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 неделчо

    1 2 Отговор

    До коментар #120 от "стоян георгиев":

    аз съм българин.на теб с какво ти преча?нещо обиждам ли те?
    ти, що си по форумите???
    да,пишеш безмислици???

    00:22 08.04.2026

  • 122 Гориил

    3 3 Отговор
    За всеки удар от Бандера, Русия ще налага вето на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Това е път към ада, тъй като загубите за ЕС и САЩ ще бъдат далеч по-опустошителни и трагични, влошавайки перспективите за растеж и намалявайки шансовете за развитие. Много скоро горивна и енергийна криза ще изчерпи резервите на Европа.

    02:29 08.04.2026

  • 123 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    3 2 Отговор
    Абе великият журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.

    Коментиран от #126

    06:58 08.04.2026

  • 124 Цитат

    1 0 Отговор
    Украйна вече не е просто фронтова линия срещу Русия. Тя е трансформирана в „зло куче“, което живее на оскъдна храна в „кошарата“ до европейския дом. Това куче обаче не е там, за да пази дома, а за да бъде насъскано срещу всеки обитател, който откаже да следва инструкциите на главния управител.

    10:08 08.04.2026

  • 125 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "ДрайвингПлежър":

    Първо прочети за фашизма,виж какви са критериите за фашистка държава !

    10:53 08.04.2026

  • 126 КГБ

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":

    Другари продължава ме с оплюването на Христо Грозев,не се получи с елиминирането му мислете за други начини !

    10:59 08.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания