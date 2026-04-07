Украйна порази руския петролен терминал Уст Луга

Украинските въоръжени сили заявиха, че са поразили руския петролен терминал Уст Луга в Ленинградска област, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.

Генералният щаб на украинските въоръжени каза, че по предварителна информация са били потвърдени щети по три резервоара за съхранение на петрол на компанията „Транснефт-Балтика“.

Ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Андрий Коваленко написа в своя публикация в „Телеграм“, че украинските сили са поразили най-малко 30% от резервоарите за съхранение на петрол в Уст Луга.

„Най-малко 30% от резервоарите в Уст Луга бяха повредени в резултат от последните атаки срещу руското пристанище“, написа Коваленко.

Укринформ припомня, че руското пристанище бе атакувано с дронове и през март.

Най-малко деветима души бяха убити днес в Украйна при руски бомбардировки, заявиха украинските власти, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

В град Никопол при руски удар с дрон по автобус бяха убити най-малко четирима души и 16 бяха ранени, каза днес украинският президент Володимир Зеленски.

"Когато подобен терор срещу човешки същества и живота им се случва всеки ден, да блокираш нови санкции срещу Русия, да се опитваш да отслабиш санкциите или да преговаряш с Русия, би било непочтено", заяви украинският лидер в социалните мрежи.

В Херсон, Южна Украйна, най-малко четирима души бяха убити при руски обстрел и седем бяха ранени, заяви ръководителят на областната администрация Олександър Прокудин в "Телеграм".

Херсон, който се на намира на фронтовата линия, често е мишена на руски обстрел след освобождаването си от украинските сили през ноември 2022 г., след като осем месеца беше под руска окупация.

По-рано в Днепропетровска област, Североизточна Украйна, при руски бомбардировки бе убито единадесетгодишно дете, съобщи областният управител.

При украинска атака с дронове срещу Русия бяха убити трима души във Владимирска област, заяви губернаторът Александър Авдеев.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че тази нощ Русия е атакувала Украйна със 110 дрона, като 77 са били неутрализирани.