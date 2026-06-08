Броят на жертвите след силното земетресение във Филипините нарасна до 19

Най-малко 19 души са загинали, а над 200 са ранени след земетресението с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, което разтърси южните Филипини, предаде Асошиейтед прес, цитирана от News.bg.

Няколко сгради са се срутили, а ключова инфраструктура е била повредена в град Генерал Сантос на остров Минданао.

Трусът е предизвикал свлачища и цунами. Регистрирани са вълни с височина до 1 метър, които са нанесли щети в крайбрежно селище. По-малки вълни са отчетени в Индонезия, Палау и Южна Япония.

Генерал Сантос е пристанищен град с над 700 000 жители и важен регионален център за износ на риба тон и други стоки. След земетресението хиляди хора са напуснали домовете си. Сеизмолози предупреждават гражданите да не се връщат в повредени сгради без оценка на специалисти заради риска от вторични трусове.

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши отмени учебните занятия и разпореди на службите за реакция при бедствия незабавно да окажат помощ в засегнатите райони. Той увери, че правителството няма да изостави Минданао.

Тихоокеанският център за предупреждение за цунами съобщи, че опасността от големи приливни вълни до голяма степен е отминала. Филипинските власти също отмениха предупреждението за цунами.

По данни на местните власти шест наколни жилища са били повредени от високите вълни в крайбрежно селище в района на Замбоанга дел Сур.

Хиляди хора са били разселени. Седем от жертвите са регистрирани в Генерал Сантос, където няколко малки сгради, включително популярен ресторант за хамбургери, са се срутили или са получили сериозни щети. Останалите смъртни случаи са причинени от падащи отломки, повредена джамия и свлачища в провинциите Сарангани, Южен Котабато, Давао Оксидентал и на остров Балут.

Властите проверяват сигнал за ученици, блокирани в силно засегнато двуетажно училище в Генерал Сантос. Най-малко 12 души се водят в неизвестност. Продължават издирвателните и спасителните операции в повредени сгради и складове.

Държавните училища възобновиха работа след лятната ваканция именно в деня на бедствието. Над 100 ученици са получили леки наранявания по време на сутрешните церемонии по издигане на знамето, а част от тях са припаднали от паника.

Международното летище в Генерал Сантос беше временно затворено, а 17 вътрешни полета бяха отменени.

Земетресението е било усетено и в малайзийския щат Сабах на остров Борнео. В Индонезия е отчетена вълна с височина 83 сантиметра край остров Сулавеси, а в Палау - 30 сантиметра. В района на японския остров Чичиджима и край град Кушимото са регистрирани вълни до 20 сантиметра.

Според Геоложката служба на САЩ първоначалният трус е бил на дълбочина 55 километра. Регистрирани са и множество вторични трусове, най-силният от които е бил с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер.