Иран екзекутира мъж във връзка с атака срещу военен обект

6 Април, 2026 09:17 1 234 8

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран екзекутира мъж на име Али Фахим във връзка с опит за щурмуване на военен обект и проникване във военен склад по време на безредиците през януари, предадоха днес ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Мъжът бе екзекутиран, след като присъдата му бе потвърдена от Върховния съд.

Иран отделно вече екзекутира трима души, свързани със същия инцидент, включително Амирхосейн Хатами по-рано миналата седмица и Мохамадин Биглари и Шахин Вахедпараст вчера.

Смята се, че идните дни ще бъде екзекутиран още един мъж, информира правозащитната организация "Амнести интернешънъл".

Общонационални протести разтърсиха Иран през януари и демонстранти бяха подложени на репресии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    16 7 Отговор
    Най мракобесни диктатори на света са Тръмп , Зеленски и Натаняху... .!!! Долу диктаторите!

    09:23 06.04.2026

  • 2 Копейкииии

    2 14 Отговор
    Това ви чака.

    09:27 06.04.2026

  • 3 И това какво го интересува

    7 3 Отговор
    Целокупният български народ?Да си се бесят амуджите.

    09:29 06.04.2026

  • 4 Аятоласите

    3 8 Отговор
    Сега може да убият
    Колкото искат Иранци

    И

    После ще ги пишат на сметката
    На Тръмп .

    09:41 06.04.2026

  • 5 Важното е

    4 7 Отговор
    Е Русофилките
    Свалиха УШАНКИТЕ
    И
    Надянаха ЧАЛМИТЕ.

    По големи Фанатици станаха
    От Ислямистите

    09:43 06.04.2026

  • 6 отец Щирлиц

    4 0 Отговор
    щом са престъпници и слуги на израел .....на бесилото .....а кога рижавия луд военнопрестъпник на бесилото

    09:49 06.04.2026

  • 7 Ношката и Гушката

    1 0 Отговор
    -Зззззззззт! - казала Ношката
    -Хрлопхрлоло.. - казала Гушката

    10:18 06.04.2026

  • 8 явно военния съд го

    0 0 Отговор
    е осъдил на смърт чрез обесване . хуманно са го обесили . Масхала я обесиха преди 4 години . после я забравиха . реално протестите в арабския свят са от около 15 години . уж заради бедността . а лидерите в лукс и с военни програми за милиони долари . то военния сектор развива икономиката . така бюджета е на плюс . но има платени като навални и жена му . говорят на протести . снимат се . не са готови да управляват . порошенко беше пример . атакува сеператистите . вкара киев в дълъг конфликт . сега не управлява . а той и навални умря в гулаг .

    11:31 06.04.2026

