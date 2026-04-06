Иран: Американският президент публично заплаши да извърши военни престъпления

Иран заяви днес, че евентуални атаки срещу гражданската му инфраструктура, с каквито заплаши американският президент Доналад Тръмп, биха представлявали военни престъпления, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Американският президент, в качеството си на най-важния представител на страната си, публично заплаши да извърши военни престъпления", заяви в социалната мрежа "Екс" иранският заместник външен министър Казем Гарибабади.

Доналд Тръмп заплаши вчера да атакува електроцентралите и мостовете в Иран, ако Техеран не отвори стратегическия Ормузки проток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че САЩ ще унищожат иранските електроцентрали и мостове във вторник - ден след изтичането на дадения от него на Техеран ултиматум да отвори Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

По-рано Тръмп напомни на Иран, че му остават още 48 часа, за да сключи споразумение. Когато даде ултиматума, той предупреди Техеран, че ако Ормузкият проток, който има жизненоважно значение на международната търговия с петрол, не бъде отворен, ще унищожи иранските електроцентрали.

"Вторник ще бъде Ден на електроцентралите и Ден на мостовете, всичко това в едно, в Иран. Не сте виждали подобно нещо!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл". Той отново призова Иран да отвори Ормузкия проток, който на практика е блокирал след началото на войната в Близкия изток на 28 февруари, като предупреди, че в противен случай предстоят масирани удари.

"Отворете протока, откачени кучи синове, или ще горите в ада - САМО ГЛЕДАЙТЕ!", написа още Тръмп, завършвайки публикацията си навръх Великден със: "Слава на Аллах."