Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран: Американският президент публично заплаши да извърши военни престъпления

Иран: Американският президент публично заплаши да извърши военни престъпления

6 Април, 2026 12:39 3 188 64

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Тръмп заплаши вчера да атакува електроцентралите и мостовете в Иран, ако Техеран не отвори стратегическия Ормузки проток

Иран: Американският президент публично заплаши да извърши военни престъпления - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран заяви днес, че евентуални атаки срещу гражданската му инфраструктура, с каквито заплаши американският президент Доналад Тръмп, биха представлявали военни престъпления, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Американският президент, в качеството си на най-важния представител на страната си, публично заплаши да извърши военни престъпления", заяви в социалната мрежа "Екс" иранският заместник външен министър Казем Гарибабади.

Доналд Тръмп заплаши вчера да атакува електроцентралите и мостовете в Иран, ако Техеран не отвори стратегическия Ормузки проток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че САЩ ще унищожат иранските електроцентрали и мостове във вторник - ден след изтичането на дадения от него на Техеран ултиматум да отвори Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

По-рано Тръмп напомни на Иран, че му остават още 48 часа, за да сключи споразумение. Когато даде ултиматума, той предупреди Техеран, че ако Ормузкият проток, който има жизненоважно значение на международната търговия с петрол, не бъде отворен, ще унищожи иранските електроцентрали.

"Вторник ще бъде Ден на електроцентралите и Ден на мостовете, всичко това в едно, в Иран. Не сте виждали подобно нещо!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл". Той отново призова Иран да отвори Ормузкия проток, който на практика е блокирал след началото на войната в Близкия изток на 28 февруари, като предупреди, че в противен случай предстоят масирани удари.

"Отворете протока, откачени кучи синове, или ще горите в ада - САМО ГЛЕДАЙТЕ!", написа още Тръмп, завършвайки публикацията си навръх Великден със: "Слава на Аллах."


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ са убили още

    11 57 Отговор
    Един Виден Аятолах .

    Шефът на Разузнаването

    Генерал Майор Сейед Маджид Хадеми

    Е пратен при Върховния Лидер .

    Вече се чака следващия

    Коментиран от #3, #8

    12:40 06.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 САЩ лъжат като роми ....

    42 27 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са убили още":

    Иpaн: CAЩ НE CA CПACИЛИ втopия пилoт нa cвaлeния F-15
    Американската операция по спасяването на пилота, намиращ се на борда на изтребителя F-15 на американските военновъздушни сили, свален от Техеран, се провали. Това заяви полковник Ебрахим Золфагари, официален представител на Централния щаб на въоръжените сили на Иран “Хатам ал-Анбия“, съобщава IRIB.
    “Опитът за спасяване на пилота не беше успешен“, заяви той, опровергавайки по-ранното изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, че вторият пилот на самолета F-15E, свален в Иран в петък, е бил спасен.

    Полк. Золфагари заяви още, че два американски хеликоптера “Black Hawk“ и един военнотранспортен самолет C-130 са били свалени южно от Исфахан. 
    “Самолетите са обхванати от пламъци“, добави Золфагари.

    Коментиран от #10, #15

    12:41 06.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    14 13 Отговор
    Тръмп намекна за ядрен удар.

    12:43 06.04.2026

  • 5 Клокочещ

    26 1 Отговор
    САЩ са научили, че Китай доставя на Иран натриев перхлорат на корабни товари.

    Американското издание 19FortyFive публикува статия за китайските доставки на натриев перхлорат за Иран. Според източника, Китай е доставил пет кораба с този продукт за Техеран, който би могъл да бъде използван за възраждане на ракетната му програма.

    Без натриев перхлорат, пише 19FortyFive, е невъзможно да се създаде твърдо ракетно гориво за балистични ракети.

    12:43 06.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Стига лъга

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Колко пъти писа и идвахме. Ако бяхме те хванали, щяха да те пишат безследно изчезнал. А в действителност и Бог щеше да се отврати като гледа какво правим с теб. Все пак, търсим те, разхождай се спокойно вечер особено.

    12:45 06.04.2026

  • 8 Пийт Хегсет -Крозейдър

    5 27 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са убили още":

    До последният ислямофсшист!Казах.

    12:46 06.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ол1гофрен,

    18 23 Отговор

    До коментар #3 от "САЩ лъжат като роми ....":

    Това по руският интернет ли го гледа?

    Коментиран от #17

    12:48 06.04.2026

  • 11 Дончо русофила😁

    22 26 Отговор
    Миротворецът в Белия дом ще съсипе аятоласите.
    На всички вече е ясно, че на срещата в Аляска двамата дърти психопати са се разбрали да не си пречат където са започнали война.

    12:49 06.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Янки и юдей терористи

    41 9 Отговор

    До коментар #3 от "САЩ лъжат като роми ....":

    Лудите терористи Нетаняху и Тръмп требен да бъдат съдени в Хага на доживотна лудница в затвора. Тия два боклука ще накарат Иран да се сдобие с ядрено оръжие! Това ще е следващата логична стъпка на Иран.

    12:51 06.04.2026

  • 16 Курти

    10 23 Отговор
    Айде копеи 5та година квичане и край нема

    12:51 06.04.2026

  • 17 Шизи,

    34 15 Отговор

    До коментар #10 от "Ол1гофрен,":

    В Русия има интернет. Можеш да си чатиш с когото искаш на воля и да си четеш и гледаш сайтове. Промит си, п0/длож/ке.
    С това го пишат сетивните сайтове. Но ти ни руски знаеш, ни западни езици.
    Жалко за такива като теб

    Коментиран от #25, #29

    12:52 06.04.2026

  • 18 Я пък тоя

    33 1 Отговор
    Тръмп даде фира. Не му поняса да губи.

    12:54 06.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ура,,Ура

    40 2 Отговор
    На каруцарския език на Тръмп сега гледа и завижда единствено Тошко Йорданов.

    Коментиран от #24

    12:55 06.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гост

    36 1 Отговор
    Одеве слушам една баба пред входа на пейката говори на друга и и казва "Ма той луд ма"

    Коментиран от #26

    12:57 06.04.2026

  • 23 Пийт Хегсет -Крозейдър

    3 20 Отговор
    Каменната ера!Казах!

    12:57 06.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Така е

    5 21 Отговор

    До коментар #17 от "Шизи,":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    12:59 06.04.2026

  • 26 За ху... Йло?

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    Па тва го знае всяко дете )))

    Коментиран от #56

    13:00 06.04.2026

  • 27 Лечител

    3 18 Отговор
    Затова Тръмп и Путлер се харесват взаимно. И двамата са военнопрестъпници с жълти книжки.

    13:01 06.04.2026

  • 28 стоян георгиев

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Явно в ✓ ...333 си правен ,щом толкова се нервираш ,въпросът е чий е .....ът

    13:02 06.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Имат по.. га ЗО...ВУ-на... ))))":

    Лап Пай У Йоттт бе хъесссс,кво пелтечиш мрррршооо ?

    13:03 06.04.2026

  • 31 Русия, Китай и Франция блокират

    28 1 Отговор
    резолюция относно Ормузкия проток в Съвета за сигурност .

    Русия, Китай и Франция фактически блокираха опитите на арабските страни да постигнат одобрение от Съвета за сигурност на ООН за силово разблокиране на Ормузкия проток.

    Сега Иран пуска Френски танкери като си пратят таксата .
    А за останалите европейци един среден пръст . За краварите също .

    13:03 06.04.2026

  • 32 хаха🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Нема се сдухваш е--- БАЛНИК ..":

    Лапуркай бе тръбар !

    13:04 06.04.2026

  • 33 стоян георгиев

    3 18 Отговор
    Иран ще бъде смлян на кайма.цирка дето играе тръмп няма да промени нищо!

    Коментиран от #38

    13:05 06.04.2026

  • 34 Аятоласите що пискат

    3 19 Отговор
    Нали бяха много печени!

    Коментиран от #37

    13:05 06.04.2026

  • 35 Дон Корлеоне

    2 14 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #39

    13:07 06.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гресирана ватенка

    2 11 Отговор

    До коментар #34 от "Аятоласите що пискат":

    Биби даже ги препича.

    13:07 06.04.2026

  • 38 Дрътия Софианец

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Как го правиш Факире-Икономист ,грам слънце и вятър няма ,а перката която си си бучнал бясно се върти и шлемът със соларни панели и той цъка ?

    13:08 06.04.2026

  • 39 Пиночет

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Дон Корлеоне":

    А ти още пускаш ли за 2.50 ,че съм загорял ?

    Коментиран от #41

    13:09 06.04.2026

  • 40 Иран не са прави САЩ

    22 3 Отговор
    САЩ перманентно извършват военни престъпления, те това го правят постоянно а не че ще го правят в бъдеще!

    13:11 06.04.2026

  • 41 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Пиночет":

    Тоя наистина ли пуска за 2.50 ? да го пробвам че Десислава ме отряза напоследък и съм на сухо ...хахах .

    13:11 06.04.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    3 7 Отговор
    Аз пък раздавам матрьошки и чeбypeки, таварищи...😄

    13:11 06.04.2026

  • 43 Инж1

    5 14 Отговор
    С вашите шахеди тези "военни престъпления" се извършват ежедневно в Украйна!?!?!?!
    Обаче сега дойде до вашата глава!!!!! Нарича се възмездие!!!! Заслужено - при това!!!!!

    Коментиран от #44

    13:12 06.04.2026

  • 44 стоян георгиев

    3 9 Отговор

    До коментар #43 от "Инж1":

    Чалмарите ще си вземат бонуса .нашия лилав избирател за това плаче!нали виждаш другарите колко са загрижени за техните ирански братя...хаха!

    Коментиран от #46

    13:14 06.04.2026

  • 45 здравей бай центов

    16 1 Отговор

    До коментар #36 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Ко стана с Техеран за три деня ?
    Две велики сили не могат да се оправят с персите !

    Две велики сили с общ военен бюджет от един трилион и сто и шейсет милиарда , срещу Иран с 26 милиарда военен бюджет ??!!

    Коментиран от #50

    13:14 06.04.2026

  • 46 Инж 1

    2 5 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    Хубууу ,ама ти що пускаш срещу псри половинката си на нашите лилави избиратели ?

    Коментиран от #49, #51

    13:16 06.04.2026

  • 47 кво стана със железния купол

    18 1 Отговор
    Персите май го претопиха за старо желязо .

    Коментиран от #63

    13:16 06.04.2026

  • 48 Иран отговори на чичо Дони

    16 1 Отговор
    Ще си плащате, за да минавате през Ормузкия проток

    13:20 06.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 стоян георгиев

    2 17 Отговор

    До коментар #45 от "здравей бай центов":

    Техвран ще стане на картофена нива.иначе няма проблеми!

    Коментиран от #53

    13:21 06.04.2026

  • 51 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #46 от "Инж 1":

    Кажи на м оди то да ме изгони.да си пишеш на воля обиди и спам.не ти не нарушаваш правилата на форума,просто си на заплата нали майоре?

    Коментиран от #54, #60, #61

    13:23 06.04.2026

  • 52 кух ,

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    ПО-ПРОзСТ ОТ ТОВА НЯМА НАКЪДЕ ПОВЕЧЕ ДА СИ !
    Дефицитите са по рождение и са нелечими !

    13:26 06.04.2026

  • 53 ще ще ,

    9 0 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    ама на пут.....кин ден ...

    13:26 06.04.2026

  • 54 Инж 1

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Никога не съм бил майор ,явно ме бъркаш с някой .

    Коментиран от #58

    13:31 06.04.2026

  • 55 Ам…

    20 2 Отговор
    …убийството ма хиляди палестински деца и жени сън в лятна нощ ли беше или аз тотално не разбирам дефиницията на ООН за военно престъпление?!

    Коментиран от #59

    13:32 06.04.2026

  • 56 Гробар

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "За ху... Йло?":

    Стига дращил дедо, ше ти спреме пенсията. Ше ходиш Кюмура да те храни с банани.

    13:32 06.04.2026

  • 57 Сащ и Израел са туморите в света

    17 2 Отговор
    Че те Израел и САЩ с почването на войната
    и убийствата на политчески, духовни лидери, мирни граждани и деца извършиха нечувани престъпления!

    13:35 06.04.2026

  • 58 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #54 от "Инж 1":

    Не те бъркам.знам.че си същата к..ва.

    14:09 06.04.2026

  • 59 Тоя

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Ам…":

    Ти въобще разбирашли нещо?

    14:46 06.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Милен Ганев

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    моди може да те он ноди,що да те гони ,г-жа Димитрова ?

    14:47 06.04.2026

  • 62 Ммм

    8 0 Отговор
    Какво казваха за Украйна,има право да се защитава от агресор е същото е и с Иран и те имат право да се защитават от двама агресори.

    14:51 06.04.2026

  • 63 Какви Перси

    0 5 Отговор

    До коментар #47 от "кво стана със железния купол":

    Са Тия Ислямисти.

    Гадните Чалмари

    Нямат нищо общо в Персите.

    15:32 06.04.2026

  • 64 бай Даньо

    1 0 Отговор
    Kpeтена Тръмпо дори не съзнава колко отчаяно звучи инак бил майстор преговарящ , оти голем бизнесмен врял и кипял и 6 пъти фалирал .... ми мopoните дето гласуваха за него 3 пъти , включитено наш Ганчо зеленокартов ! ?

    17:34 06.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания