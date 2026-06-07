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Папа Лъв XIV призова световните лидери да не разделят народите пред 500 хиляди в Мадрид

Папа Лъв XIV призова световните лидери да не разделят народите пред 500 хиляди в Мадрид

7 Юни, 2026 05:12, обновена 7 Юни, 2026 04:17 391 1

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Вторият ден от визитата на папата в Испания ще започне с меса на площад "Сибелес" в столицата, последвана от среща с представители на Августинския орден

Папа Лъв XIV призова световните лидери да не разделят народите пред 500 хиляди в Мадрид - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Папа Лъв ХІV призова световните лидери да не разделят народите с послания. В първата си реч по време на визитата си в Испания, главата на Римокатолическата църква защити нуждата от култура и свободно и качествено образование.

Над 130 хиляди вярващи посрещнаха папа Лъв ХІV в Мадрид. Чакали часове наред по улици и тротоари, хоратасилно аплодираха Светия отец при преминаването на папамобила.

Краткото пътуване на Лъв ХІV завърши в двореца Сарсуела – официалната кралска резиденция в Мадрид. Там, освен крал Фелипе VIи съпругата му Летисия, го очакваха 250 гости, сред които висши държавници, лидери на опозицията, целият дипломатически корпус и представителите на Католическата църква в Испания.

Пред тях папата произнесе една от най-силните речи от началото на своя понтификат, адресирана предимно до Испания, но включваща и изрични призиви към лидери на държави извън нейните граници. Лъв ХІV призова за национално помирение и настоя нацията да изостави "разделящите и поляризиращи разкази за социалната си реалност и история" и да избягва политиката на идентичността.

По-късно папа Лъв XIV оглави молитвено бдение на площад "Лима" в Мадрид, което според властите е събрало 500 хиляди души. Светият отец предупреди младите хора, че могат да се сблъскат с много измами в социалните мрежи. Той ги призова да търсят истината и да бъдат човечни.

Вторият ден от визитата на папата в Испания ще започне с меса на площад "Сибелес" в столицата, последвана от среща с представители на Августинския орден.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Тоз и той изперка! Ми нали затова са народите различни бе? Как да не разделиш нещо, което никога не е било обединено? Дърто клише!

    04:50 07.06.2026

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