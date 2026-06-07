Осем ранени при стрелба по време на уличен фестивал в Охайо

Няколко души бяха простреляни при инцидент в района на уличния фестивал Old West End Festival в град Толедо, щата Охайо, съобщи CNN.

Сигналът за стрелба е подаден малко след 17:30 ч. местно време в събота. Районът на инцидента обхваща кръстовището на Delaware Avenue и Glenwood Avenue, близо до градския дендрариум.

Официалните доклади потвърждават за „множество пострадали“. По данни на общинския съветник Тереза Морис, поне 8 души са ранени и транспортирани до близки болници. Очевидци описват настъпилата паника като пълен хаос, при който хората са залегнали или са бягали, търсейки прикритие.

Нападателят или нападателите все още се издирват от органите на реда. Полицията е отцепила голям периметър и призовава гражданите да избягват района на Delaware и Robinwood авеню.

Популярният ежегоден двудневен фестивал, провеждащ се в историческия квартал на града, е прекратен незабавно след стрелбата и е малко вероятно да поднови дейността си в неделя.

Губернаторът на Охайо, Майк Девайн, направи официално изявление, в което осъди проявата на насилие и подчерта, че летните фестивали трябва да бъдат безопасни пространства за семействата.