Ключов ирански остров е под обстрел, Техеран отхвърли възможността за временно споразумение

Иран съобщи за нови взривове на остров Харг, намиращ се в Залива и имат стратегическо значение за износа на петрол на Техеран, предаде ДПА, съобщи БТА.
Иранската агенция Мехр съобщи днес, че островът е под обстрел. Американската армия нанесе въздушни удари по острова в средата на миналия месец. Засега няма подробности какви цели са атакувани.
В залива са разположени няколко острова със стратегическо значение за Иран – южно от континенталната част на Ислямската република. Те също имат важна роля за иранската икономика.
На остров Харг се намира най-важният терминал за износ на ирански суров петрол през Залива. Голяма част от нефтенатата на Иран продукция преминава оттам.
По време на Ирано-иракската война (1980 – 1988) остров Харг неколкократно е атакуван заради стратегическото си значение. Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не изключва американските сили да превземат иранския остров Харг.
От своя страна, първият вицепрезидент на Иран Мохамед Реза Ареф предупреди, че всеки, който се опита да окупира острова, ще "гори в ада".
Иран постави предварителни условия за преговори за траен мир със САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на високопоставен представител на Ислямската република. Те включват незабавно прекратяване на ударите, гаранции, че атаките няма да се повторят, и компенсация за нанесените щети, пише БТА.
Техеран отхвърля възможността за споразумение за спиране на огъня със САЩ, ако то е само временно, заяви официалният представител. Необходимо е трайно мирно споразумение, което да даде право на Иран да събира такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток, като те ще варират спрямо вида на плавателния съд, товара му и текущата обстановка, добави той.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изтичащият днес краен срок на ултиматума му към Иран за сключване на споразумение за уреждане на конфликта, е окончателен.
Коментиран от #4
4 Ами бомби падат в Иран
До коментар #1 от "Овчар":Не в САЩ.
До коментар #5 от "Островът":Русия е фалирала, ще видим...
До коментар #4 от "Ами бомби падат в Иран":Както е тръгнало по някое време могат и в САЩ да паднат
12 Ами
До коментар #7 от "Абе":че то и сега няма. Али Каменей отече още в началото, а синът му дето го избраха да управлява още никой не го е видял на живо...
13 Тези
Тука някои м.умници се радват и ги подкрепят.
Но глада и мизерията ще ги настигне първи.
Коментиран от #17
15:23 07.04.2026
15 Както
До коментар #11 от "Смешник":е тръгнало, май не :)
15:23 07.04.2026
17 Българин
До коментар #13 от "Тези":Кой ще им даде по 2 милиона долара на кораб на иранските цигани?Бомбене!
15:25 07.04.2026
19 1945
До коментар #16 от "Смешник":самолетоносач не може да бъде уцелен с балистична ракета.
Коментиран от #21, #22, #24, #27
15:29 07.04.2026
21 Що бе?
До коментар #19 от "1945":Копейките могат.
15:31 07.04.2026
22 Реалист
До коментар #19 от "1945":Вярно е, може само под вода и то не с торпедо, а със самоубийствена подводница...
15:32 07.04.2026
23 Да....
До коментар #18 от "Реалист":Мобилизират от 13 години
Като при войната с Ирак
Загинаха над 1 000 000 иранци, повечето непълнолетни..
Пука им на мюсюлманските братя и за другите и жените.
Ана народът , български е невеж, подкрепял..
Кого подкрепяте?
15:32 07.04.2026
24 Капитан Иванов
До коментар #19 от "1945":Старшинка ,не се прави на военен анализатор след като беше готвач в стола на поделението и по здрави на Десислава !
15:36 07.04.2026
25 БахУрчо
До коментар #18 от "Реалист":Явно по себе си съдиш ,че обичаш много бахур ?
15:38 07.04.2026
26 1945
До коментар #14 от "Дон Корлеоне":А ти продължаваш ли да пускаш за 2.50€врака ,че съм ужасно загорял а и съм наказан да стоя на сухо от половинка
15:40 07.04.2026
27 Смешник
До коментар #19 от "1945":Не се знае Иранците имат и свръхзвукови Руснаците им предоставят разузнавателна информация
Коментиран от #28
15:44 07.04.2026
28 1945
До коментар #27 от "Смешник":Не може, става само подводна детонация
15:47 07.04.2026
29 Ха ха ха
Коментиран от #31
16:02 07.04.2026
30 Лука
Коментиран от #32
16:09 07.04.2026
31 КАК КААК ДА НЕ СТАВА....
До коментар #29 от "Ха ха ха":ЩО КУУБИКА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ЩЕ СЕ
ПОЯВАТ СЛЕД КРАСИВИТЕ 🎊🎊НА ДОНЧО👑
16:10 07.04.2026
32 „Чесън”
До коментар #30 от "Лука":И КО
ГЛЕДАЙ И СЕ РАДВАЙ КАТО ДЯДО ЙОЦО👍
16:13 07.04.2026
37 Много паплач малко мисли
Никой не унищожава суровината на печалбите си, а изроамериканците си взривиха бизнеса.
Идва новия ред.
Коментиран от #38
16:39 07.04.2026
38 Сатору Годжо
До коментар #37 от "Много паплач малко мисли":Пий белина ,путлероид в чаршаф.
16:49 07.04.2026
41 Фантомазев
До коментар #5 от "Островът":Ми че емигрирай за руския мир бе путлероид.
16:55 07.04.2026
42 Винчеричев
До коментар #5 от "Островът":Това че си просяк,некадърен и беден си е твой проблем. Аз харча и богатея в западния двят защото съм способен и мога. Ти стани стругар на заплата в просия. Чао измислен
16:56 07.04.2026
44 Ник. А
До коментар #6 от "Лошо":Може би бъркаш малко, "ЯО" (каквото и да означава това в главата ти) с петролни залежи... 🤣 🫣 🤷♂️
19:22 07.04.2026