Ключов ирански остров е под обстрел, Техеран отхвърли възможността за временно споразумение

Иран съобщи за нови взривове на остров Харг, намиращ се в Залива и имат стратегическо значение за износа на петрол на Техеран, предаде ДПА, съобщи БТА.

Иранската агенция Мехр съобщи днес, че островът е под обстрел. Американската армия нанесе въздушни удари по острова в средата на миналия месец. Засега няма подробности какви цели са атакувани.

В залива са разположени няколко острова със стратегическо значение за Иран – южно от континенталната част на Ислямската република. Те също имат важна роля за иранската икономика.

На остров Харг се намира най-важният терминал за износ на ирански суров петрол през Залива. Голяма част от нефтенатата на Иран продукция преминава оттам.

По време на Ирано-иракската война (1980 – 1988) остров Харг неколкократно е атакуван заради стратегическото си значение. Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не изключва американските сили да превземат иранския остров Харг.

От своя страна, първият вицепрезидент на Иран Мохамед Реза Ареф предупреди, че всеки, който се опита да окупира острова, ще "гори в ада".

Иран постави предварителни условия за преговори за траен мир със САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на високопоставен представител на Ислямската република. Те включват незабавно прекратяване на ударите, гаранции, че атаките няма да се повторят, и компенсация за нанесените щети, пише БТА.

Техеран отхвърля възможността за споразумение за спиране на огъня със САЩ, ако то е само временно, заяви официалният представител. Необходимо е трайно мирно споразумение, което да даде право на Иран да събира такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток, като те ще варират спрямо вида на плавателния съд, товара му и текущата обстановка, добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изтичащият днес краен срок на ултиматума му към Иран за сключване на споразумение за уреждане на конфликта, е окончателен.