Ключов ирански остров е под обстрел, Техеран отхвърли възможността за временно споразумение

7 Април, 2026 15:07 3 446 44

Иран постави предварителни условия за преговори за траен мир със САЩ, заяви високопоставен представител на Техеран

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран съобщи за нови взривове на остров Харг, намиращ се в Залива и имат стратегическо значение за износа на петрол на Техеран, предаде ДПА, съобщи БТА.

Иранската агенция Мехр съобщи днес, че островът е под обстрел. Американската армия нанесе въздушни удари по острова в средата на миналия месец. Засега няма подробности какви цели са атакувани.

В залива са разположени няколко острова със стратегическо значение за Иран – южно от континенталната част на Ислямската република. Те също имат важна роля за иранската икономика.

На остров Харг се намира най-важният терминал за износ на ирански суров петрол през Залива. Голяма част от нефтенатата на Иран продукция преминава оттам.

По време на Ирано-иракската война (1980 – 1988) остров Харг неколкократно е атакуван заради стратегическото си значение. Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не изключва американските сили да превземат иранския остров Харг.

От своя страна, първият вицепрезидент на Иран Мохамед Реза Ареф предупреди, че всеки, който се опита да окупира острова, ще "гори в ада".

Иран постави предварителни условия за преговори за траен мир със САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на високопоставен представител на Ислямската република. Те включват незабавно прекратяване на ударите, гаранции, че атаките няма да се повторят, и компенсация за нанесените щети, пише БТА.

Техеран отхвърля възможността за споразумение за спиране на огъня със САЩ, ако то е само временно, заяви официалният представител. Необходимо е трайно мирно споразумение, което да даде право на Иран да събира такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток, като те ще варират спрямо вида на плавателния съд, товара му и текущата обстановка, добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изтичащият днес краен срок на ултиматума му към Иран за сключване на споразумение за уреждане на конфликта, е окончателен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    47 7 Отговор
    Величието на агресорите и вампирите на планетата е към своя край.....!

    Коментиран от #4

    15:10 07.04.2026

  • 2 Сащ загуби

    45 11 Отговор
    Отново.. Сега тряа си стяга куфарите от близкия изток

    15:10 07.04.2026

  • 3 А така!

    19 14 Отговор
    Удри!

    15:11 07.04.2026

  • 4 Ами бомби падат в Иран

    17 31 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Не в САЩ.

    Коментиран от #11

    15:12 07.04.2026

  • 5 Островът

    38 15 Отговор
    Островът на западния свят потъва и всеки се спасява. С всеки цент от надценки на храни/гориво/енергертика/парно ние финансираме воините. Повече евроатлантичност означава повече инфрлация, повече войни, повече сегментиране на обществото, повече разграждане на държавта - вие си мислете за кого искате да гласувате.

    Коментиран от #8, #9, #41, #42

    15:12 07.04.2026

  • 6 Лошо

    10 40 Отговор
    В Иран не остана камък върху камък. Заради настояването им да разработват ЯО.

    Коментиран от #44

    15:12 07.04.2026

  • 7 Абе

    10 36 Отговор
    Утре сутринта ще има ли живи аятоласи?

    Коментиран от #12

    15:13 07.04.2026

  • 8 Засега само

    13 32 Отговор

    До коментар #5 от "Островът":

    Русия е фалирала, ще видим...

    15:13 07.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 1945

    11 24 Отговор
    показаха ли жив новия аятолах

    15:17 07.04.2026

  • 11 Смешник

    30 7 Отговор

    До коментар #4 от "Ами бомби падат в Иран":

    Както е тръгнало по някое време могат и в САЩ да паднат

    Коментиран от #15

    15:22 07.04.2026

  • 12 Ами

    7 23 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    че то и сега няма. Али Каменей отече още в началото, а синът му дето го избраха да управлява още никой не го е видял на живо...

    15:22 07.04.2026

  • 13 Тези

    13 31 Отговор
    Искат да контролират кой да мине и кой не за 2млн.долара.Изправили ракети и изнудват цял свят.Какво би било ако имат и ядрвни ракети.За атентати по цивилизовани свят да не говорим.
    Тука някои м.умници се радват и ги подкрепят.
    Но глада и мизерията ще ги настигне първи.

    Коментиран от #17

    15:23 07.04.2026

  • 14 Дон Корлеоне

    7 19 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #26

    15:23 07.04.2026

  • 15 Както

    7 9 Отговор

    До коментар #11 от "Смешник":

    е тръгнало, май не :)

    15:23 07.04.2026

  • 16 Смешник

    18 8 Отговор
    В някои медии пишат че иранците са ударили самолетоносача Абрахам Линкълн

    Коментиран от #19, #20

    15:25 07.04.2026

  • 17 Българин

    9 22 Отговор

    До коментар #13 от "Тези":

    Кой ще им даде по 2 милиона долара на кораб на иранските цигани?Бомбене!

    15:25 07.04.2026

  • 18 Реалист

    8 20 Отговор
    Сега вече аятоласите ще ядат бахура...щом са толкова нагли, значи си го просят умишлено тези фанатици!

    Коментиран от #23, #25

    15:27 07.04.2026

  • 19 1945

    10 10 Отговор

    До коментар #16 от "Смешник":

    самолетоносач не може да бъде уцелен с балистична ракета.

    Коментиран от #21, #22, #24, #27

    15:29 07.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Що бе?

    7 6 Отговор

    До коментар #19 от "1945":

    Копейките могат.

    15:31 07.04.2026

  • 22 Реалист

    13 2 Отговор

    До коментар #19 от "1945":

    Вярно е, може само под вода и то не с торпедо, а със самоубийствена подводница...

    15:32 07.04.2026

  • 23 Да....

    7 16 Отговор

    До коментар #18 от "Реалист":

    Мобилизират от 13 години
    Като при войната с Ирак
    Загинаха над 1 000 000 иранци, повечето непълнолетни..
    Пука им на мюсюлманските братя и за другите и жените.

    Ана народът , български е невеж, подкрепял..
    Кого подкрепяте?

    15:32 07.04.2026

  • 24 Капитан Иванов

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "1945":

    Старшинка ,не се прави на военен анализатор след като беше готвач в стола на поделението и по здрави на Десислава !

    15:36 07.04.2026

  • 25 БахУрчо

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "Реалист":

    Явно по себе си съдиш ,че обичаш много бахур ?

    15:38 07.04.2026

  • 26 1945

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Дон Корлеоне":

    А ти продължаваш ли да пускаш за 2.50€врака ,че съм ужасно загорял а и съм наказан да стоя на сухо от половинка

    15:40 07.04.2026

  • 27 Смешник

    10 5 Отговор

    До коментар #19 от "1945":

    Не се знае Иранците имат и свръхзвукови Руснаците им предоставят разузнавателна информация

    Коментиран от #28

    15:44 07.04.2026

  • 28 1945

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Смешник":

    Не може, става само подводна детонация

    15:47 07.04.2026

  • 29 Ха ха ха

    5 9 Отговор
    Какви условия,бе,от Иран нищо не остана.

    Коментиран от #31

    16:02 07.04.2026

  • 30 Лука

    9 4 Отговор
    5 американски цистерни излетяха от летище София за тренировъчни полети на НАТО.Нашите смешници ни взеха за канарчета.

    Коментиран от #32

    16:09 07.04.2026

  • 31 КАК КААК ДА НЕ СТАВА....

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ха ха ха":

    ЩО КУУБИКА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ЩЕ СЕ
    ПОЯВАТ СЛЕД КРАСИВИТЕ 🎊🎊НА ДОНЧО👑

    16:10 07.04.2026

  • 32 „Чесън”

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Лука":

    И КО
    ГЛЕДАЙ И СЕ РАДВАЙ КАТО ДЯДО ЙОЦО👍

    16:13 07.04.2026

  • 33 Сатана Z

    11 3 Отговор
    Абе,вие не разбрахте ли ,че Техеран не преговаря с терористи?

    16:14 07.04.2026

  • 34 Сатана Z

    9 1 Отговор
    В Ормузкият пролив е забелязана нов вид риба;

    16:25 07.04.2026

  • 35 Пешо

    5 1 Отговор
    Дони мое да фане иранците зах...я

    16:36 07.04.2026

  • 36 Пешо

    5 2 Отговор
    Дони мое да фане иранците зах...я

    16:37 07.04.2026

  • 37 Много паплач малко мисли

    8 1 Отговор
    От военна гледна точка, коалиция "Епстийн" напада острова с цел иранската ПВО да разкрие точките си, за да може вечерта при нападението да ги унищожат израмериканците и после да бомбандират без загуби иранската територия, тъпи селски номера, като гледам, иранците чакат и ще ги думнат изненадващо. Явно нефта отива на 24000 рубли, защото петродолара беше до тук.
    Никой не унищожава суровината на печалбите си, а изроамериканците си взривиха бизнеса.
    Идва новия ред.

    Коментиран от #38

    16:39 07.04.2026

  • 38 Сатору Годжо

    1 8 Отговор

    До коментар #37 от "Много паплач малко мисли":

    Пий белина ,путлероид в чаршаф.

    16:49 07.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мирмидонякиев

    1 5 Отговор
    Дончо кле.ца,лошо кле.ца чаршафи и чал.ми. Сри.вай със земята ираня бок дончо.лик.видирай жи.вотните от иран.

    16:54 07.04.2026

  • 41 Фантомазев

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Островът":

    Ми че емигрирай за руския мир бе путлероид.

    16:55 07.04.2026

  • 42 Винчеричев

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Островът":

    Това че си просяк,некадърен и беден си е твой проблем. Аз харча и богатея в западния двят защото съм способен и мога. Ти стани стругар на заплата в просия. Чао измислен

    16:56 07.04.2026

  • 43 Ник.А

    0 1 Отговор
    Време е за ядрен удар, значи...

    19:17 07.04.2026

  • 44 Ник. А

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лошо":

    Може би бъркаш малко, "ЯО" (каквото и да означава това в главата ти) с петролни залежи... 🤣 🫣 🤷‍♂️

    19:22 07.04.2026

