Иран атакува американски военни на кувейтски остров

Иран взе на прицел американски сили на кувейтския остров Бубиян, заяви говорителят на Централния щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“ Ебрахим Золфакари, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Золфакари каза, че Иран е атакувал с дронове сателитно оборудване и боеприпаси на острова и добави, че американските сили са били преместени там от базата „Арифджан“, която неколкократно бе поразена от Иран.
Остров Бубиян е най-големият край брега на Кувейт и се намира в северозападната част на Залива.
Кувейтското здравно министерство по-рано заяви, че шестима души са били ранени от падащи отломки в жилищен район в Северен Кувейт след иранска атака.
Иран няма да отвори Ормузкия проток в замяна на “временно примирие”, заяви днес високопоставен ирански представител пред Ройтерс, добавяйки, че Техеран смята, че Вашингтон не е готов за постоянно спиране на огъня, предаде БТА.
Той потвърди, че Иран е получил предложението на Пакистан за незабавно спиране на огъня и го разглежда, но подчерта, че Техеран не приема натиска да спази срока за вземане на решение.
Междувременно при американско-израелски удари днес беше убит ръководителят на разузнаването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), съобщи идеологическата армия на Иран, цитирана от Франс прес.
“Ген. Маджид Кадеми - влиятелният и образован ръководител на разузнавателната организация на КГИР, беше мъченически убит при престъпна терористична атака, извършена от американско-ционисткия враг днес призори”, написа Революционната гвардия в канала си в приложението Телеграм.
Междувременно Израел заяви, че е убил началника на разузнаването на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предаде Асошиейтед Прес, като се позова на изявление на израелския министър на отбраната Израел Кац.
„Гвардейците на революцията стрелят по цивилни и ние елиминираме лидерите на терористите“, заяви Кац. „Лидерите на Иран живеят с усещането, че са мишени. Ще продължим да ги преследваме един по един“, добави той.
Кац каза още, че Израел също така е нанесъл „сериозни щети“ на стоманодобивната и нефтохимическата промишленост на Иран.
„Ще продължим да смазваме иранската национална инфраструктура и да допринасяме за подкопаването и срива на терористичния режим и неговите способности да насърчава терора и да обстрелва Държавата Израел“, добави той.
КГИР потвърди, че началникът на разузнаването на организацията генерал-майор Маджид Кадеми е бил убит рано тази сутрин, но не даде повече подробности, предаде ДПА.
