Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп заплаши Иран: Цяла цивилизация ще загине тази нощ

7 Април, 2026 15:32 7 572 303

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • война

Не искам това да се случва, но вероятно това ще се случи, посочи американският президент

Тръмп заплаши Иран: Цяла цивилизация ще загине тази нощ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес относно Иран, че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Тази цивилизация никога няма да се завърне. Не искам това да се случва, но вероятно това ще се случи", добави той в публикация в своята социална платформа "Трут соушъл".

По този начин Тръмп предупреди Иран какво ще последва, ако Техеран не приеме до края на днешния ден предложението на САЩ за споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари с американско-израелските удари срещу Техеран.

"Ще разберем тази нощ - един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. Може би ще се случи някакво революционно чудо - кой знае?!", каза Тръмп.

Постоянният представител на Иран в ООН в Ню Йорк Амир Саид Иравани заяви, че заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да бъдат бомбардирани мостове и електроцентрали в Иран, представляват пряко подбуждане към тероризъм, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА на страницата си във Фейсбук, цитирана от БТА.

В писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и председателството на Съвета за сигурност на ООН Иравани изрази сериозно безпокойство от последните изявления на Тръмп, включително публикация от неделя, в която той заплашва с удари по ключова гражданска инфраструктура.

По-рано ДПА съобщи, че Съветът за сигурност на ООН се очаква днес да гласува резолюция за защита на търговското корабоплаване в Ормузкия проток.

В писмото на Иравани до генералния секретар на ООН се подчертава, че подобни заплахи са равносилни на подбуждане към тероризъм и показват намерение за извършване на военни престъпления. Според Иран целенасоченото поразяване на цивилни обекти и на жизненоважна инфраструктура като електроцентрали и мостове представлява грубо нарушение на международното право и е форма на държавен тероризъм. Техеран призовава ООН и държавите членки ясно да осъдят тези изявления, да предприемат незабавни мерки за спиране на действията на САЩ и Израел и да потърсят отговорност от виновните. В заключение се предупреждава, че всякакъв вид мълчание или бездействие би подкопало международното право и основните принципи на ООН.

Иран постави предварителни условия за преговори за траен мир със САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на високопоставен представител на Ислямската република. Те включват незабавно прекратяване на ударите, гаранции, че атаките няма да се повторят, и компенсация за нанесените щети.

Техеран отхвърля възможността за споразумение за спиране на огъня със САЩ, ако то е само временно, заяви официалният представител.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 70 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    138 17 Отговор
    1001 нощи ....приказки безкрай !!!

    Коментиран от #182, #208, #244

    15:33 07.04.2026

  • 2 Изплиска легена

    177 21 Отговор
    Накрая, американците ще взривят ядрената централа на Иран и ще отровят с радиация, всички континенти.

    Коментиран от #180, #240

    15:34 07.04.2026

  • 3 12 часа на обед

    184 16 Отговор
    Какви ветрове му вечт в празната кофа на този алц? Паралелна реалност.

    15:34 07.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Атина Палада

    154 25 Отговор
    САЩ ще плащат на Иран репарации..

    Коментиран от #79

    15:35 07.04.2026

  • 6 Абе

    107 13 Отговор
    да повторим 11 септември.....

    15:36 07.04.2026

  • 7 Дончо ментата

    137 15 Отговор
    Крейзи Дончо атоми ли, ще мята тази нощ тоз Заличител на галактики?

    Коментиран от #12, #104

    15:37 07.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дончу - милиционер без пагони

    65 13 Отговор

    До коментар #4 от "Здравей":

    Споко той говори за "астронафтите си" дето ке си отидат от тоя свят

    15:37 07.04.2026

  • 10 Сила

    24 61 Отговор

    До коментар #4 от "Здравей":

    Айде не се шашкай , ще използват нещо да им спрат електричеството и комуникациите ....некви модерни джаджи явно , ще се види скоро ...

    Коментиран от #32

    15:37 07.04.2026

  • 11 Анти

    17 102 Отговор
    Само Тръмп и Труман ограничават комунизма

    Коментиран от #16

    15:38 07.04.2026

  • 12 Сила

    72 13 Отговор

    До коментар #7 от "Дончо ментата":

    С Медведя си дойдоха на един акъл ...обаче Дончо знам , че не пие ...явно взима нещо друго ?!?

    15:39 07.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Без Априлско въстание

    89 10 Отговор
    цените ще продължат да се покачват!
    Тотални дебили!

    15:39 07.04.2026

  • 15 Ганя Путинофила

    21 94 Отговор
    Тръмп трябва да елиминира основният съюзник на путен, Иран!

    Коментиран от #21, #106

    15:40 07.04.2026

  • 16 шута Балабанчик

    22 9 Отговор

    До коментар #11 от "Анти":

    Те го въвеждат другарю!

    15:40 07.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Айде

    18 80 Отговор
    стига плямпа и ги почвай, няма какво да се обясняваш. Бой докато шават, те от приказки не разбират

    15:41 07.04.2026

  • 19 Русодебил

    27 56 Отговор
    Тръмп на 100% взе да копира Путен!
    САЩ никога не са имали такава риторика!

    Коментиран от #30, #298

    15:41 07.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дон Кольо де ла Вейрония

    32 9 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    Демек искаш да кажеш целият свят без колективният запад , а не Иран

    15:42 07.04.2026

  • 22 Абе

    40 6 Отговор
    да повторим 11 септември.....

    15:42 07.04.2026

  • 23 Мишел

    64 7 Отговор
    В момента САЩ атакува главния нефтен хъб на Иран на остров Харт. Колко ще е цената на барел утре?

    Коментиран от #31, #36, #49, #132

    15:42 07.04.2026

  • 24 Психолог

    25 40 Отговор
    Дончо Миротвореца 😂 беше любимец на заблудените русофили, а сега е кошмар за техните братя ислямисти...

    15:42 07.04.2026

  • 25 Баш Хайдутин и действащ комунист

    37 7 Отговор
    Блъфират или ще ударят със ядрено оръжие!?

    15:42 07.04.2026

  • 26 Този освен, че е вреден за света

    85 12 Отговор
    става и опасен. Ако всички се държат като подлоги и си мълчат, света ще влезе в невиждана криза и проблеми!

    Коментиран от #40, #94

    15:43 07.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Цвете

    50 13 Отговор
    ДАЛИ АКО БЕШЕ РЕЙГЪН БИ ПОСТЪПИЛА ТАКА? КОЛОСИТЕ В ДИПЛОМАЦИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ СЪБЕРАТ И РЕАГИРАТ НА ВСИЧКИ ЗАПЛАТИ ОТ ЩАТИТЕ.

    Коментиран от #291

    15:43 07.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 еврейн филантроп

    14 10 Отговор

    До коментар #19 от "Русодебил":

    Господарите му не могат повече иначе умира всичко в запад0т

    15:43 07.04.2026

  • 31 Изобщо не ме бърка цената на петрола

    11 48 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    В банката имам 50 000 евро и електрическа кола. 😂

    Коментиран от #123

    15:44 07.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ДаВид им

    3 11 Отговор
    За да сложиш чувал на някого
    трябва СЪРЦЕ ,
    трябва БЕЗСТРАШИЕ ,
    трябва да си НЕЗАВИСИМост, ...

    Този които има компрометирано минало това не може да го стори сиреч на никого не може да сложи чувал.

    15:44 07.04.2026

  • 34 Цвете

    13 7 Отговор
    ЗАПЛАХИ. 🤔

    15:44 07.04.2026

  • 35 Антиджендър

    64 12 Отговор

    До коментар #20 от "Антируснак":

    Колкото приключи Виетнам, 20 год. краварска мъка.🫢🫢

    15:45 07.04.2026

  • 36 ПФК Милиционер 1914

    28 6 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Тя вече мина 115 а руският мина 122.
    ЕФтинко е!

    Коментиран от #127

    15:45 07.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дрът русодебил

    15 43 Отговор
    Путин като бомби електростанции и мосстове, ко праим?

    Коментиран от #54

    15:45 07.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Фют

    31 7 Отговор
    Странно е светът да стои и да гледа, вместо да го спре
    Да предложа ли пак Cry на MJ
    Може да се обединим всички и да спрем всички войни, предполагам и се надявам

    Коментиран от #284

    15:45 07.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ззз

    56 11 Отговор
    Еврейските чифтокопитни открито почнаха да говорят за геноцид чрез рижавата мумия и цял свят бездейства. После теориите са това кой контролира света били "конспирации".

    15:46 07.04.2026

  • 44 Тъпунгир

    51 12 Отговор

    До коментар #29 от "Световният":

    Няма по големи дивани от американците.
    Изклаха и образа коренният народ на Америка.
    Анексирана 5 щата от Мексико и Испания.
    Нахлува и превзеха Хаваи.

    Коментиран от #287

    15:47 07.04.2026

  • 45 руззззНациии

    17 33 Отговор
    Незнам за цената на петрола, но цената на девиците чувствително ще се повиши тази нощ. ...За едни чааалми се тревожа...

    Коментиран от #57, #68

    15:47 07.04.2026

  • 46 стоян мукарев

    34 5 Отговор
    На такива изкукали дррр Таци в края на живота си власт не трябва да се дава !

    15:47 07.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Къв путлер бе глупав

    37 9 Отговор

    До коментар #40 от "Що бе?":

    Този фашист на снимката е вреден и за вас глупаците. Нямаше да се излагате иначе по форумите като цигани.

    15:48 07.04.2026

  • 49 Атина Палада

    41 9 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Тръмп постави Европа в петролна изолация .Така ,че колкото и да е,за Европа няма да има дори и скъп петрол...А резервите на Европа не са безкрайни.

    Коментиран от #137

    15:48 07.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Сила

    5 9 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ХаХа":

    Вие лилавите явно нямате чувство за хумор и самоирония , само се бАксИоирате и гледате лошо , а ....

    15:49 07.04.2026

  • 53 Тити

    7 5 Отговор

    До коментар #20 от "Антируснак":

    Явно си много горд ,че си мнннн гаааууу ...

    15:50 07.04.2026

  • 54 Дон Турболенто

    38 7 Отговор

    До коментар #38 от "Дрът русодебил":

    Не атомни, Пройчо, не атомни. Запорожката АЕЦ я обстрелват украинските питомци на колектияния запад.

    Коментиран от #77

    15:50 07.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Е съгласен

    18 5 Отговор
    Направи Армагедонй избии ни всичките 8 милярда направи ни великомъченици и бог горе ще ти обади къде ще сте вие янките и еврейте и къде ние айде гърми ни

    15:50 07.04.2026

  • 57 Ха ХаХа

    7 4 Отговор

    До коментар #45 от "руззззНациии":

    Ха ха ха ха
    ПНХ

    15:50 07.04.2026

  • 58 Мими Кучева🐕

    23 5 Отговор
    Тръмпанзето Дончо заличава цивилизации!
    🦍🦍🦍🤗🤣👍

    15:51 07.04.2026

  • 59 Сандо

    29 7 Отговор
    Нещо друго можем ли да очаквами от сатанистите,освен да се борят Ада да се въдвори на Земята?Е,дано Светлите сили да успеят да ги победят!

    15:51 07.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Мокой

    39 4 Отговор
    Как може светът да търпи този луд! Разни световни организации, институции, нехаят, не им пука, траят си, безумието е превзело всичко и всички!

    15:51 07.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Солен

    6 26 Отговор
    Екстремистката, мракобесна, ислямофашистка теокрация не е цивилизация, а петно ​​върху човешката история.

    Коментиран от #83, #122, #146

    15:52 07.04.2026

  • 65 Хайде де избии ни

    21 3 Отговор
    И тогава лично ще видиш Христос и Аалах какво ще те правят теб

    15:52 07.04.2026

  • 66 Ми как ма

    24 4 Отговор

    До коментар #40 от "Що бе?":

    Виж и$paeл заприлича на Газа.

    15:53 07.04.2026

  • 67 Дон Турболенто

    13 4 Отговор

    До коментар #47 от "Кухоглава копейка":

    Нямаш ли близки, които да се притесняват от състоянието ти? Или и те са с подобни дефицити, че и по-големи?

    15:53 07.04.2026

  • 68 стоян георгиев

    13 6 Отговор

    До коментар #45 от "руззззНациии":

    Теб кво те касаят девиците ,нали си падаш по яки ланнги 🍆 ?

    15:54 07.04.2026

  • 69 Има има

    14 3 Отговор

    До коментар #60 от "Бг дебил":

    Укродебилите!

    15:54 07.04.2026

  • 70 Фъргай от големите бомби!

    7 21 Отговор
    Изпечи ги!

    15:54 07.04.2026

  • 71 Хайде де избии ни

    21 6 Отговор
    И тогава лично ще видиш Христос и Аалах какво ще те правят теб.Това в САШ и Ирсаел не са хора неее

    15:55 07.04.2026

  • 72 Хеми значи вазелин

    8 5 Отговор

    До коментар #42 от "Гресирана ватенка":

    Мажеш ли дирр никка ,да не те мааам на сухооо ?

    15:56 07.04.2026

  • 73 Сандо

    44 7 Отговор
    Толкова са смешни и жалки козячетата,налазили форума!Те дори не могат да разберат с бетонираните си мозъчета,че утре може да няма за тях!Но се напъват красавците,ще си потрошат пръстчетата да удрят клавишитеа не разбират,че не само не са безсмъртни,ами и за западните им Господари са само разходен материал.

    Коментиран от #105

    15:56 07.04.2026

  • 74 Механик

    45 4 Отговор
    "След мен и потоп!"
    Тоя е готов да ни убие, само и само да не се откаже от болните си амбиции.
    Какво пък, явно си го заслужаваме, щом търпим такива извратеняци.

    15:56 07.04.2026

  • 75 ЧОВЕЧЕСТВОТО Е С ИРАН 🇮🇷

    51 7 Отговор
    КЪДЕ Е ШИ..БА..НОТО ООН
    КЪДЕ Е ГНУ.СНИЯ ПРОКЛЕТ ЛИЦЕМЕРЕН ЕС
    КЪДЕ Е МИШКАТА РУСИЯ
    ЗА КИТАЙ НЯКОЙ ЧУВАЛ ЛИ Е ОСВЕН АКО ВИДИ ТЕМУ
    КЪДЕ Е СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА СПРАТ ТОЗИ СТРАХЛИВ ДЪРТ ВМИРИСАН ЦИОНИСТКИ ПЕДОФИЛ
    ИРАН ЩЕ СЕ СПРАВИ БЕЗ ВАС СТРАХЛИВЦИ ОТ ЕССР
    БЕЗ УРСУЛАТА ДЕТО СЕ Е СКРИЛА В ДЪН ЗЕМЯ БЕЗ ТЪ.ПОТО ПАРЧЕ КАЛАС

    15:57 07.04.2026

  • 76 Гледащ

    36 4 Отговор
    Важното е Иран да не се поддава и да държи на тяхното си Дончо да прави каквото си иска протока затворен и това е барел петрол 200 долара запада е богат ще плаща а извинете ако не се разпадне като Рим

    15:57 07.04.2026

  • 77 Е, не

    4 7 Отговор

    До коментар #54 от "Дон Турболенто":

    Нема да бомбат.
    Ще стоят украинците и ще гледат как варварите нахлуват!

    15:57 07.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Едва ли

    7 23 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Според международното право не се плащат репарации на терористи под санкции. КИГ са обявени от международната общност за терористична организация.

    Коментиран от #89, #91

    15:58 07.04.2026

  • 80 ЦИРК

    30 3 Отговор
    Мда... това може да стане само с употребата на ядренно оръжие...

    Първата атомна бомба над Хирошима е хвърлена на 6-ти в 08:15, ултиматомът на Тръмп към Иран изтича в 20:00.

    Още една интересна информация пусната по няколко украински медии е че руснаците разместват пускови установки "Орешник" и се готвят за евентуални удари по Киев и Лвов, по-интересно е дали пак ще ползват "кухи" бойни глави.

    Коментиран от #227

    15:59 07.04.2026

  • 81 Дали пък не е луд ?

    28 4 Отговор
    Този да не е решил да нанесе ядрен удар ? Това ще заличи Биби и целия изток . Престъплението което е замислил ще го изпрати пред съда в Хага. Дали го разбира ?

    16:00 07.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 666

    19 4 Отговор
    ГОЛЯМА ГЛУПАВА ГЛАВА ДОНЧО. НИЩО НЕМА ДА ПРАИ. САМО ГОВОРИ ГЛУПОСТИ.

    16:01 07.04.2026

  • 85 Хи хи

    6 8 Отговор

    До коментар #78 от "Ха ха":

    Путин прибира дебелите пачки от скъпия петрол, а насссссссирането остава за тебе

    Коментиран от #102

    16:02 07.04.2026

  • 86 Георги

    15 2 Отговор
    дано "революционното чудо" да се е случило и този пуяк само да играе роля, че иначе ще стане още повече за резил. Не, че до сега е станал малко, ама с подобно изкзване вече копае дъното.

    16:02 07.04.2026

  • 87 QПЕЙКИ И КРАЛИ МАРКОВ

    5 16 Отговор
    ВЗИМАЙТЕ ЧЕРЕШОВОТО ТОПЧЕ
    И ОТИВАЙТЕ ДА ПОМАГАТЕ НА МОЛЛИТЕ😀

    16:02 07.04.2026

  • 88 любопитен

    42 4 Отговор
    "една цяла цивилизация ще загине тази нощ", на това не му ли казват геноцид? Или не е поликоректно?

    16:02 07.04.2026

  • 89 Ами то терорист не се става

    33 4 Отговор

    До коментар #79 от "Едва ли":

    защото някой го казва. Тероризма в света се прави от САЩ! Но затова пък всеки който не мим се подчинява се обявява за санкции или тероризъм!

    Коментиран от #99

    16:02 07.04.2026

  • 90 Дон Корлеоне

    4 13 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    16:02 07.04.2026

  • 91 Тракиец

    30 4 Отговор

    До коментар #79 от "Едва ли":

    Я обясни кое международно право казва че в Иран има нещо терористично при положение че тя участва във всички договори в ООН МААЕ женевски конвенция и т н .Тероризма го развиват две държави на света - САЩ И ИЗРАЕЛ.....

    16:03 07.04.2026

  • 92 Хайде пък да не са всички

    7 21 Отговор
    с Иран.
    Не може да се позволи на диктаторски режим да прави атом.
    Всички научиха урока от Путин. Решава да се разширява и плаши света с ядрен удар.
    Очакванията бяха, че Тръмп е наясно с военните си възможности. Но и СВО-то е наникъде.

    16:03 07.04.2026

  • 93 Дон Турболенто

    6 4 Отговор

    До коментар #82 от "Какви перси":

    Не се изхвърля по теми, от които не разбираш!

    16:03 07.04.2026

  • 94 Ти си

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Този освен, че е вреден за света":

    Особено полезен на дивана

    Коментиран от #98

    16:03 07.04.2026

  • 95 Мишел

    20 5 Отговор

    До коментар #20 от "Антируснак":

    Персия е била империя преди 2500 години, което е над 10 пъти повече от цялото съществуване на САЩ. Ще надживее и празноглавия самохвалко.
    Иран е основен доставчик на нефт на Китай и Северна Корея и те няма да допуснат да го мачка САЩ .

    Коментиран от #108, #221

    16:03 07.04.2026

  • 96 ТяиУ

    17 3 Отговор
    Тя и Украйна бомбандира петролопреработващи предприятия - но за нея нали си мълчим, че не е престъпление с/у човечеството. Нищо че руснаката така няма да може да посее живот и да се изхрани. Лесно е да се пресичат тънките линии - когато медиите са пълни пердета в някои случаи.

    16:04 07.04.2026

  • 97 руззззНаци

    5 11 Отговор
    Рузззолюбивите копеи са в траур за чаалмаристките правослямни другари. Виж за "братята" от Украйна не им пука въобще - бомбят автобуси, електроцентрали, болници, жил.блокове, детски градини...абе наред.

    Коментиран от #107

    16:04 07.04.2026

  • 98 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Ти си":

    Въпроса е що те ползват за глупака на форума.

    16:04 07.04.2026

  • 99 Вярно е едно към едно

    4 11 Отговор

    До коментар #89 от "Ами то терорист не се става":

    Както и че Тръмп иска да даде украинска земя на агресор. От една година подкрепя терора на Русия.

    Коментиран от #110

    16:04 07.04.2026

  • 100 Магарето Дончо

    20 1 Отговор
    Самолетът за извънредно командване на президента на САЩ Доналд Тръмп е бил забелязан да лети над ядрен команден център в щата Небраска.Boeing E-4B „Nightwatch“, известен като, „самолетът на Страшния съд“ се използва като летящ команден пункт за висши държавни ръководители, включително президента, вицепрезидента и министъра на отбраната на САЩ. Явно е разбрал че не може да излезе на глава с иранците и е решил да ги затрие с атомни бомби!!!!!Гадното е че ние не сме далеч и ще стане страшно !!!! Това е цяла държава а не атомна централа като в Чернобил от която си пострадахме на времето !!!

    Коментиран от #111

    16:04 07.04.2026

  • 101 ФАКТ

    11 5 Отговор
    Чудя се на центите гейве ко се кефят че всички ще мрем чного са зле тия ада им е малко

    16:05 07.04.2026

  • 102 Баш Хайдутин и действащ комунист

    2 8 Отговор

    До коментар #85 от "Хи хи":

    К//р прибира Уст Луга е напълно унищожена! Терминала не работи !

    Коментиран от #135

    16:05 07.04.2026

  • 103 Констатация

    23 3 Отговор
    Доналд Тръмп е просто човек, който прави всичко, изисквано от еврейските лобита в САЩ. Тоест, той си е един безскрупулен убиец, агресор и държавен терорист.

    Ционистите продължават да избиват иранския народ - както непокорния палестински народ. А управниците, телевизиите и населението на марионетната Евротеритория “България” най-нагло и подло говорят само за повишаването на цените на бензина, защото никакви ционистки агресии не ги възмущават и никакъв геноцид не ги трогва.

    16:06 07.04.2026

  • 104 Пепа

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дончо ментата":

    А защо другите му се връзват на акъла, тези около него деца и близки нямат ли , за бъдеще не мислят ли, този боклук си е почти тръгнал от нашия свят!!!!!!!

    16:06 07.04.2026

  • 105 Дон Турболенто

    11 3 Отговор

    До коментар #73 от "Сандо":

    Гледайки долнопробния стил и примитивното ниво, оставам с впечатлението, че това са не повче от двама души с различни никове. Не им стига пипето поне стилистично да променят нещата, съсържаниете е явно, че го няма.

    16:06 07.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 На мен

    15 6 Отговор

    До коментар #97 от "руззззНаци":

    фашисткият и терорстичен режим в Украйна, няма как да са ми братя. Такова дъно падат само пу мярите им по форумите!

    16:07 07.04.2026

  • 108 Българин

    3 11 Отговор

    До коментар #95 от "Мишел":

    Сега са ирански цигани.

    Коментиран от #116

    16:07 07.04.2026

  • 109 Симо

    16 1 Отговор
    Луд с картечница!!! До къде стигнахме. Историята се повтаря. Нерон на новото време. Луд с който никой не може или не иска да се справи. Или много от световните управници този сценарии ги устройва? Играят си с живота на десетхи хиляди. В случая може би с милиони!!! Изтриването на нация, може да стане само с ядрено оръжие. С конвенционално, това е невъзможно.

    16:08 07.04.2026

  • 110 Ами ако бе по умна

    24 1 Отговор

    До коментар #99 от "Вярно е едно към едно":

    щеше да знаеш, че САЩ сътвори война в Украйна, за да унищожава Европа. Знаеш ли ко е туй ивропа?

    Коментиран от #159

    16:08 07.04.2026

  • 111 Какви атомни бомби?

    2 4 Отговор

    До коментар #100 от "Магарето Дончо":

    Нали целия регион става на нищо и се приключва с петрола. А целта е точно обратната.

    Коментиран от #152

    16:09 07.04.2026

  • 112 От ден на ден

    16 1 Отговор
    все повече полудява този човек той е опасен и за самите американци

    16:09 07.04.2026

  • 113 Д-р Ментал

    15 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тръмплер":

    Добре казано! Трябва да има възрастови ограничения! Светът се управлява от луди старци 70+

    16:09 07.04.2026

  • 114 Архимандрисандрит Бибиян

    1 7 Отговор
    Путилифона дъртото Пунди каза каде Долен Тъп мо обадил-челмите на сенка че им ги завре казал!

    Коментиран от #279

    16:09 07.04.2026

  • 115 Неразбрал

    11 1 Отговор
    За пиратската цивилизация ли става въпрос?

    16:09 07.04.2026

  • 116 Дио

    7 3 Отговор

    До коментар #108 от "Българин":

    Разликата е че ти не знаеш какъв си

    16:09 07.04.2026

  • 117 1234

    7 2 Отговор
    Рижия хитлер трябва или да бъде озаптен, или да му се присъдят мустачки.

    16:10 07.04.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Мишел

    4 4 Отговор

    До коментар #78 от "Ха ха":

    От анализ на агенция Блоомберг: В момента в света се се случва само това, което е в плановете на Путин.

    16:11 07.04.2026

  • 120 ФАКТ

    17 1 Отговор
    Трампчо,чуй ме ти и цяла Америка и Исраел отнесохте милярди клетви от хорицата дет тормозите ще ви стигнат помни и то скоро.

    16:11 07.04.2026

  • 121 Усраула с Лайненс

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "Световният":

    като гледам какво си ЛГБТ май подмитото си ти

    16:11 07.04.2026

  • 122 Дон Турболенто

    13 3 Отговор

    До коментар #64 от "Солен":

    Философите са казали, че когато обичаш или мразиш, трябва да познаваш обекта на своята обич или омраза. А ти мразиш и обичаш по презумция. Редови консуматор на вехти клишета. Само патосът ти е голям, като онзи през бригадирското движение. Ама след онзи патос останаха язовири и пътища, които ползваме и до днес. А след такива като теб какво остава? Въпросът ми е риторичен.

    16:11 07.04.2026

  • 123 Панчаревската кметица

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Изобщо не ме бърка цената на петрола":

    споко
    ще ти ги вземат и двете

    16:12 07.04.2026

  • 124 Селинджър

    8 2 Отговор
    А бе куче къде много лае не апе бре ! Ама тоя скоро ще заскимти щото целия свят го мрази !!!

    16:12 07.04.2026

  • 125 ка Путин боклук

    3 12 Отговор
    Бай Дончо ще направи от пясъка стъкло и край с тази фалшива религия.

    16:13 07.04.2026

  • 126 Печно Славейков

    2 6 Отговор
    Аре думкай ги да умиргат ко постваш

    16:13 07.04.2026

  • 127 да питам

    3 5 Отговор

    До коментар #36 от "ПФК Милиционер 1914":

    А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #156

    16:14 07.04.2026

  • 128 Бесен - Язовец

    13 3 Отговор
    Тази нощ може и фашистка Америчка да бъде осъклена от няколко страни едновременно!!! Тези световни терористи трябва да свършат в ядрен огън.

    16:14 07.04.2026

  • 129 Дон Турболенто

    8 0 Отговор
    Тоя съвсем скъса лентата. Но няма какво да се учудваме. Елитът е част от населението. И когато населението деградира, деградира съответно и елитът. Ккаъв по-добър пример от този. Лошото, че всички ще носим последствията от тия деграданти.

    16:15 07.04.2026

  • 130 Макробиолог

    10 1 Отговор
    Това го могат и най вероятно ще го направят.Какви ще са последствията?С сигурност хуманитарна и емиграционна криза.Ако Иран, хутите ,Хизбула и прочие успеят да отвърнат по монархиите и минират и ормуз, кризата ще е глобална.,без изключения.

    16:16 07.04.2026

  • 131 Трут соушъл

    6 2 Отговор
    Куче дето лае не хапе

    Коментиран от #136

    16:16 07.04.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Тръмп

    4 1 Отговор
    Изтръмпяса!

    16:17 07.04.2026

  • 134 Що за хвалби?

    7 2 Отговор
    Той (Тръмп) че не е нормален е ясно ,но дори той казва ЦИВИЛИЗАЦИЯ, да и така е не е като САЩ .....нагъл краварник !!!

    16:17 07.04.2026

  • 135 Ново природно явление се появи в Русия

    3 13 Отговор

    До коментар #102 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    Нови удари по Уст-Луга. Губернаторът на областта Александър Дрозденко в официалния си канал в Телеграм съобщи, че в момента се и гасят нови пожари, избухнали снощи в ключовото за износа на руски петрол руско пристанище Уст-Луга, намиращо се на Балтийско море. Преди 2 дни руският вицепремиер Александър Новак издаде заповед да бъде подготвен проект за забрана на износа на руски бензин в чужбина от 1 април до 31 юли. Ситуацията още преди ударите от малките часове на нощта в Ленинградска област остава тежка. Руското министерство на извънредните ситуации предупреди, че въздухът в Санкт Петербург е много замърсен от вредни емисии от транспортния сектор. Странно обяснение за черния въздух даде прокремълския информационен телеграм канал Mash. Според него излиза, че всичко е природно явление – имало "неблагоприятни метеорологични условия поради рязка промяна на температурата", което формирало атмосферни зони, спиращи вредните емисии от транспортния сектор – затова небето изглеждало като покрито с черен воал. Такова явление траело обикновено няколко дни, обаче можело и да е по-продължително. В руските медии има пълно мълчание за огромните поражения в Уст-Луга и Приморск.

    16:17 07.04.2026

  • 136 ъхъ

    0 1 Отговор

    До коментар #131 от "Трут соушъл":

    Яла да ко кажеш на моя питбул. Нещо е изпуснал този урок.

    16:17 07.04.2026

  • 137 Мишел

    11 1 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    Всичко това се случва заради публикуването на част от досиетата Епстейн.

    Коментиран от #173

    16:18 07.04.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 мдааааа

    4 12 Отговор
    Бай Дончо ще срине цената на стъклото ми се струва. Цял Иран ще се превърне в едно огледало

    16:19 07.04.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Де бил такъв,

    10 3 Отговор

    До коментар #29 от "Световният":

    явно не си разбрал,че без Русия мир няма.ЕдЕот!

    16:19 07.04.2026

  • 143 Ако това се случи,

    5 1 Отговор
    войната ще се удължи с много.

    16:19 07.04.2026

  • 144 Канадеца

    12 2 Отговор
    Ако имаме късмет тази нощ Ъелоустоун ще изригне и ще унищожи една псевдо нация и псевдо цивилизация

    16:20 07.04.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Солен":

    То и ти ди петно, но даже и фекалиите се изпаряватт.Ти си се изпорил и е оствнало петното ти.Като го поогрее слънцето и петното ще изчезне.Така става с фекалиите-накрая и петно не остава

    16:20 07.04.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Фашист

    5 4 Отговор

    До коментар #139 от "Реалист":

    Да се хванем ли на бас че американците нио няма да направят?

    Коментиран от #157

    16:23 07.04.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Бензъл

    4 1 Отговор

    До коментар #118 от "Ха ха ха":

    Че разбереш

    16:23 07.04.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Георги

    6 1 Отговор

    До коментар #111 от "Какви атомни бомби?":

    не работи точно така, всичко зависи колко високо стане детонацията. Ако взрива е на земната повърхност се получава така, но пораженията са "по-малки". Ако обаче я взривят на височина, пораженията са много по-големи и непредвидими, а радиацията след няколко години е приемлива. Виж Нагасаки и Хирошима.

    16:24 07.04.2026

  • 153 Ти да видиш

    11 2 Отговор
    Алооо, психиатрията в белия дом..... пациента ви пак е избягал!!!!!
    Усмирете го докато е време защото не се трае вече!!!!

    16:24 07.04.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 КОТ.ар.АК 😼

    0 2 Отговор

    До коментар #127 от "да питам":

    Верно ли си Драг Куин коте 🙀 ?

    16:26 07.04.2026

  • 157 Реалист

    3 9 Отговор

    До коментар #148 от "Фашист":

    Хванахме се...Тръмп вече няма накъде да отстъпва. Ако до довечера не клекнат аятоласите, ще горят тази нощ! Гаранция! Евреите и те са се наточили много...само гледай!

    16:26 07.04.2026

  • 158 я да те питам

    7 3 Отговор
    Ти и сега им се слагаш на отрязаните. Вижда се у форума. Само, че персите не са били чаршафи. Чаршафите се появяват 3700 години след появата на Персия.

    16:26 07.04.2026

  • 159 Дочаках да

    1 3 Отговор

    До коментар #110 от "Ами ако бе по умна":

    ме светнеш какво значи Европа.
    А кажи, преди Тръмп да вдигне митата за ЕС,какви бяха проруските опорки.
    Ама то мина време - забравя се.

    Коментиран от #168

    16:26 07.04.2026

  • 160 Крум

    8 1 Отговор
    Това ще бъде и краят на ЕС...мигрантска вълна от десет милиона,локви цени на горива,продоволствен апокалипсис ..

    16:26 07.04.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Читател

    14 3 Отговор
    Цял свят гледа,как един малоумник,избива един цял народ от деца,жени,мъже и заличава построеното с много труд от същия този народ.

    Коментиран от #166, #169

    16:27 07.04.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Съвет

    14 4 Отговор
    Русия и Китай да дадат ултиматум на САЩ докато не е станала някоя беля.

    Коментиран от #167

    16:28 07.04.2026

  • 165 АТОМНАТА БОМБА

    3 12 Отговор
    ИРАН МНОГО ИСКАШЕ АТОМНАТА БОМБА

    БАЙ ДОНЧО ЩЕ ИМ Я ДОСТАВИ

    АЛЛАХ ДА ПРИГОТВЯ 2 ДЕВИЦИ-КОЗИЦИ ЗА ПРИСТИГАЩИТЕ ИРАНСКИ ТАЛИБАНИ

    Коментиран от #175

    16:28 07.04.2026

  • 166 за Пуссин ли говориш

    4 7 Отговор

    До коментар #162 от "Читател":

    щото тука са умрели 2000 човека и то все военни и 10% колатерал загинали, докато Пуссин изби над 2 млн русначета.

    16:29 07.04.2026

  • 167 Ха хи хо

    7 9 Отговор

    До коментар #164 от "Съвет":

    Какъв ултиматум? Путин дето не може един Купянск да превземе... Ха ха ха ха.... И китайците са яли бой от САЩ.

    САЩ ако спрат да им купуват боклюците и Китай умирга прав.

    16:29 07.04.2026

  • 168 И като знаеш ко е ивропа

    4 1 Отговор

    До коментар #159 от "Дочаках да":

    що я мразиш бе глупав? Що те ползват за да я унищожават?

    Коментиран от #193

    16:30 07.04.2026

  • 169 Прав си

    5 9 Отговор

    До коментар #162 от "Читател":

    Гледаме му сеира на Путин вече 25 години, колко народ изби чеченци, сирийци, грузинци, а сега и руснаци и украинци. Изрод пълен!

    16:30 07.04.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Този на снимката

    6 2 Отговор
    се превърна в новият хитлер!

    16:32 07.04.2026

  • 172 Баба Гена

    6 1 Отговор
    Ти ли ,че ми затриеш децаа и внуците ти ли.Минута да не си жив и тии целият ти род

    16:32 07.04.2026

  • 173 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #137 от "Мишел":

    Не ми се вярва това на мен..Тези досиета самият Тръмп ги разсекрети..Гледала съм много световно известни анализатори и версиите,които те допускат са:
    1- Иран се намира на пътя,където минава петрола за Китай ..Т.е. САЩ са там за да окажат натиск над Китай и Русия.
    2- САЩ са за петрола там .Да вземат петрола и контролират Евразия.
    3- САЩ искат да сложат край на монетарната система .
    При първите две версии ,означава,че САЩ се изправят срещу Китай и Русия!
    Дали САЩ имат силата да се изправят срещу двете държави? Дори и да не броим Иран! Онези в САЩ,които взимат решенията за нападение над Иран едва ли не знаят своите възможности и дали имат ресурса да се изправят срещу Китай и Русия.
    Според мен знаят! Знаят,че САЩ нямат тези възможности,да воюват срещу Китай и Русия.Остава третата версия,а именно край на монетарната система ..Допускам третата версия..

    16:32 07.04.2026

  • 174 баба ванга го е казала само русия

    4 5 Отговор
    фурляй вече атома бе дочо, няма за кога да чакаме, че се нетрае

    дано се задейства и русия отговор автоматично да и вас ви ликвидират ако не тази нощ то тия дни

    16:33 07.04.2026

  • 175 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    6 2 Отговор

    До коментар #165 от "АТОМНАТА БОМБА":

    Тръмп плаши кокошките 🤡

    Коментиран от #220

    16:34 07.04.2026

  • 176 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #145 от "я да те питам":

    Те са мюсюлмани,на какво да се кланят според теб?

    Коментиран от #261

    16:34 07.04.2026

  • 177 сбогом газпром-добър ден мизерия

    3 5 Отговор
    дано тия дни дончо хвърли вече атома и повече да няма живот там и бензина да остане само руски

    16:34 07.04.2026

  • 178 БАБА ВАНГА 1964

    6 5 Отговор
    Отначало това ще бъде малка война, но след това ще обхване целия свят и тогава ще бъде използвано ядрено оръжие. Американските континенти ще станат необитаеми за дълго време. Но и в Русия ще има гражданска война и обикновените хора ще я започнат, ограбени от техните управници. Хората ще ходят без дрехи и обувки, ще живеят без храна, топлина и светлина. Водата ще стане по-скъпа от златото. Различните растения и животни ще изчезнат. Всички религии ще загубят силата си. След това ще започне епидемия от неизвестна болест. Хората ще падат мъртви директно на улицата, дори и да не са боледували от нищо преди това. ... Тогава на земята ще се установи мир. Русия ще бъде владетел на цялата земя. Ще се появи нова религия. Окончателният мир ще бъде установен до 2040 г.

    Коментиран от #296

    16:35 07.04.2026

  • 179 Борн

    6 0 Отговор
    Ултиматомът на Тръмп!

    16:35 07.04.2026

  • 180 голям кеф

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Изплиска легена":

    дано изпукате боклуци дончо и без това едва ли ще живее още 10 години ама и вие няма да изкарате много

    16:35 07.04.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Дж. Борн

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    На президента може да мус е вярва! Ариканците имат опит в унищожаването на цивилизации. Примери да давам ли?

    16:36 07.04.2026

  • 183 Трол

    5 2 Отговор
    Шизофрен палячо хахаха

    16:36 07.04.2026

  • 184 Аятолах в хамак

    9 1 Отговор
    Утре сутрин очакваме нови заплахи и крайни срокове

    16:37 07.04.2026

  • 185 Мишел

    5 2 Отговор
    Празноглавият самохвалко изпада в истерия от това, е утре ще се разбере, че заплахите му са само празни приказки.

    16:39 07.04.2026

  • 186 Баба

    8 2 Отговор
    Този се прави на Господ и Той ще го накаже.

    16:39 07.04.2026

  • 187 Цеко

    2 12 Отговор
    Иран зорлем се напъва да бъде поставен под опека на ООН, но след като бъде тотално разрушен...цената на фанатизма, ще си я платят тези моджахидини. Чака ги още много глад и мизерия тези скотове по земляникте....вярно ще ги върнат в каменната ера. След тази нощ нищо няма да е същото...

    Коментиран от #200, #214

    16:40 07.04.2026

  • 188 Умен по цялата глава

    3 3 Отговор
    Тази новина я чета всеки ден от 40 дена.

    16:40 07.04.2026

  • 189 Елина

    7 3 Отговор
    Този изрод се нарежда в редицата до Хитлер. Дано има кой да го спре !

    16:40 07.04.2026

  • 190 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор
    Лъсна кой кой е, а 🤣🤣🤣🤣

    16:40 07.04.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Не очаквай отговор

    0 4 Отговор

    До коментар #168 от "И като знаеш ко е ивропа":

    Много ти е ниско нивото.
    Платените копеи бяха по-интелигентни.

    Коментиран от #205

    16:41 07.04.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 И ЗАЩО

    5 2 Отговор
    И защо бе г-н Тръмп?...А е днес ден за смирение,уж.....

    16:42 07.04.2026

  • 196 От чужбина

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Здравей":

    А как ще ти помогне този йод? Знаеш ли?
    Обяснявам: В този случай, дори да избомбят съществуващ и работещ реактор, йодни таблетки почти няма да помогнат поради значителната отдалеченост на обекта. И така, при делене на ядрата се получав цялата Менделеева таблица. Най-голямо е количеството /около 7%/ на елементи с маса около 95 и 135. Елементите с маса около 131-137 са йод, ксенон и др. При разрушаване на реактора и разпръсване на горивото естествено в атмосферата се изхвърлят и тези елементи. Много от елементите са тежки и се утаяват бързо и на сравнително не големи разстояния. От направени проучвания се стига до извода, че йода е важен елемент защото е лек и се разнася бързо в природата. Поема се от растения и животни и така се оказва и в човешкия организъм. Попаднал в човешкия организъм йода се насочва почти из цяло към щитовидната жлеза. Ако е радиоактивен ще нанесе пораженията си точно там. Приемането на йодни таблетки води до насищане на щитовидната жлеза с йод и поетия в последствие радиоактивен йод просто ще бъде изхвърлен от организма. Така само се намалява значително ефекта от радиоактивния йод, но съвсем не изцяло. Освен това е САМО ЕДИН от елементите. Различните йодни изотопи имат различен период на полуразпад, но обобщено може да се каже 8 дни за йод-131. Т.е за 8 за дни концентрацията му спада на половина. Най-много йод би бил изхвърлен ако се разруши реактор който е голям и в този момент работи на пълна мощност или е бил скоро на пълна мощнос

    Коментиран от #201

    16:42 07.04.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Зло под слънцето

    4 0 Отговор
    Ако американците не могат да се справят с Тръмп, да поискат помощ от Путин - чадър, новичок и т.н. - те имат пълен арсенал от подходящи методи. Но да не подценяваме и американците - все пак те убиха показно и за назидание президента Кенеди! Явно сегашното поведение на Тръмп ги устройва.

    16:43 07.04.2026

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Пламен

    4 0 Отговор

    До коментар #187 от "Цеко":

    Абе Цеко Сифоня ,що ни описваш фамилията си и нас кво ни интересува семейното ви благоденствие ?

    16:43 07.04.2026

  • 201 От чужбина - продължение

    4 0 Отговор

    До коментар #196 от "От чужбина":

    Т.е за 8 за дни концентрацията му спада на половина. Най-много йод би бил изхвърлен ако се разруши реактор който е голям и в този момент работи на пълна мощност или е бил скоро на пълна мощност. Т.е в този момент вътре има много йод. Това обаче малко вероятно защото едва ли някой ще посмее да избомби директно АЕЦ. Обикновено удрят съседни сгради, а там където е реактора е защитено с доста дебел бетон. При гръмване на атомна бомба се изхвърля всичко, но количеството е многократно по-малко. На бомбите заряда /горивото/ е килограми, в реакторите горивото е в тонове. Козлодуйските реактори се зареждат с около 80 тона всеки.

    16:43 07.04.2026

  • 202 борисов бойко борисов

    5 0 Отговор
    тръмпщайн е хахо ,бялата ризка с дългите ръкави

    16:43 07.04.2026

  • 203 Луд

    10 0 Отговор
    Момента е много притеснителен. Да не забравяме, че американците са единствените в света използвали вече ядрено оръжие. Дано Бог ни опази от луди хора.

    16:43 07.04.2026

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Факт

    7 2 Отговор

    До коментар #193 от "Не очаквай отговор":

    Ако не му е ниско нивото, нямаше да го ползват глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия, обслужващи унищожението на Европа!

    16:44 07.04.2026

  • 206 ТРЪМП....РИЖИЯ КЛОУН

    11 0 Отговор
    е безпомощен и изпада в истерия

    16:44 07.04.2026

  • 207 Луд за връзване

    5 0 Отговор
    е Тръмпито.
    Да би седяло и мълчало в белия хаус, не би чудо видяло.

    16:44 07.04.2026

  • 208 Краят

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    На ДЕМОКРАЦИЯТА И ЗАКОННОСТА умря…

    16:45 07.04.2026

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #132 от "Хахаха":

    Грамотнико, цитирай кой и къде го пише и произнася така, освен ти тук.

    16:46 07.04.2026

  • 212 Ъпстейн

    8 0 Отговор
    Откакто не идва на моите купони изтрещя.Липсват му малолетните момиченца.

    16:46 07.04.2026

  • 213 Хората

    3 0 Отговор
    Човеците не са ли паднали ангели? В чистилището ПЛАНЕТА ЗЕМЯ.

    16:46 07.04.2026

  • 214 Пилотът Гошу

    6 0 Отговор

    До коментар #187 от "Цеко":

    С други думи казваш, че международното право и за тоалетна хартия не става, който има оръжие има право да се меси на всеки, да го бомби, да му краде ресурсите и тн, и тн... Нали така?

    Коментиран от #224

    16:47 07.04.2026

  • 215 ИЛИ ЩЕ

    1 0 Отговор
    Ще взриви АЕЦа на Иран

    16:48 07.04.2026

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 таксиджия 🚖

    14 1 Отговор
    Нали досега краварската администрация повтаряше колко много са загрижени за иранския народ и искат да ги освободят от оковите на айтолясите...🤬

    Ето ви истинското лице на краварската демокрация! 👺🇮🇱

    16:49 07.04.2026

  • 218 Прав си

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Тръмплер":

    Но и възрастовата граница не е гаранция/Северна Корея/,но като цяло си прав,Русия,САЩ,Иран…

    Коментиран от #229

    16:49 07.04.2026

  • 219 Тити

    3 0 Отговор
    Тръмп е куку не се и съмнявам че ще го направи.

    16:51 07.04.2026

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 Ислам Каримов

    2 7 Отговор

    До коментар #95 от "Мишел":

    Каква Персия? Персийците са били бели хора, а тия са като нашите цигани. Персия няма от 7-ми век, когато арабите ги им избиват мъжете и им оплождат жените.

    16:53 07.04.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 ТИГО

    6 1 Отговор

    До коментар #214 от "Пилотът Гошу":

    Че погледни историята ,кога е имало Международно Право? Това е измислено за да дава на наивниците чувство за сигурност ! Правото е "Бии за да те уважават" ! Кога нещо е станало според това хартиено право !Не е случаен лафа "Ефективен колкото ООН " само дращят лапкат парички резолюции и "Осъждане от ООН" даже бой на съседи в маалата не са спряли !!

    Коментиран от #243

    16:54 07.04.2026

  • 225 Дон Корлеоне

    1 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #232

    16:54 07.04.2026

  • 226 не може да бъде

    6 1 Отговор
    Все пак рябва да се има пред вид че г-н Тръмп намеква но не казва коя цивилизация точно ще загине -иранската или англосаксонската ....считам че това е правилна позиция защото ако САЩ затрият иранската /персийската цивилизация -което разбира се е по-вероятно -това е ще бъде доста по-лошо от Пирова победа!?Без да се правя на пророк... ако това стане първо Ормузкият пролив ще бъде затворен поне още за 1 година но не само той ще бъде затворен -иранците и хутите ще постараят да затворят и Баб ел Бандеб !?На важни инфраструктурни обекти в Персийския залив -в петролните държави -ще бъдат нанесени щети които няма да може да се поправят дълго време ...повече от година...!?Не е ясно какви щети може да нанесат иранците на Израел и на американските бази в района ...но е ясно че на петродолара ще бъде нанесена смъртоносна рана!?А какви рани ще бъдат нанесени на дипломацията и международното право няма да говорим защото те доста отдавна са умрели ...лросто сега ще бъдат погребани!?....Убеден съм че на важните хора в САЩ това е ясно...но може би те имат именно това пред вид заедно с други неща които ние не знаем и не можем да знаем!?

    16:54 07.04.2026

  • 227 От чужбина

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "ЦИРК":

    Па-скоро има едно друго съвпадение. Докато се води войната във Виетнам тече и програмата Аполо за кацане на Луната. Сега се получава нещо подобно.

    Коментиран от #268

    16:56 07.04.2026

  • 228 Османагич 🇹🇷

    4 2 Отговор

    До коментар #220 от "ЧАЛМА С ФЕС":

    Дядовците ти с гордост са носили столетия фесове и потури ,разновидност на турските шалвари 😂😂😂 !

    16:56 07.04.2026

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 231 Иван

    4 4 Отговор
    Тоя очевидно се е договорил с оня от русия.Затова се ежи непрекъснато,а оня мълчи.Между двамата разлика вече няма-оня го търсят със заповед за арест,а тоя има присъда,с която е признат за виновен, но не е наказан-имам предвид оня казус с проститутката,на която дал 120000 долара да мълчи т.н.Да видим тази нощ какво ще стане

    16:56 07.04.2026

  • 232 Пиночет

    2 0 Отговор

    До коментар #225 от "Дон Корлеоне":

    Пускаш ли още за 2.50€врака ?

    16:57 07.04.2026

  • 233 Левски

    11 0 Отговор
    И как ще стане това, смешник? Иран(Персия е държава на хиляди години, оцеляла до днес, тия янки, измислена държава-сбирщина от цял свят(на 200 го.), ще унищожават. Тотално е изперкал.

    16:57 07.04.2026

  • 234 ЗОРО

    8 0 Отговор
    Американският народ трябва да се осъзнае и да спре да подкрепя управляващото статукво, без значение демократи или републиканци, защото разлика между тях няма, и да спрат да избират от ка чал ки за президенти!!!

    Коментиран от #239

    16:58 07.04.2026

  • 235 Леле мале

    4 0 Отговор
    Тоя пак е напълнил памперса!

    17:00 07.04.2026

  • 236 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 239 не може да бъде

    4 0 Отговор

    До коментар #234 от "ЗОРО":

    Отдавна казвам че САЩ имат уникална политическа система -еднопартийно управление с две партии!? това преди много години го казваха разни хумористи но се оказа вярно и сега се вижда ясно!?

    17:04 07.04.2026

  • 240 Пролет е

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Изплиска легена":

    Берете марулята, и във фризера..

    17:05 07.04.2026

  • 241 Хеми значи вазелин

    1 1 Отговор

    До коментар #237 от "Гресирана ватенка":

    Лапуркай бе тръбар ,кво ми пелтечиш едно също ,мрррршшшооо !

    17:05 07.04.2026

  • 242 Безсрамници

    4 1 Отговор
    Приберете си лудия дядка!
    Съвсем изтрещя

    17:05 07.04.2026

  • 243 Историк

    5 0 Отговор

    До коментар #224 от "ТИГО":

    Винаги е имало международно право. Винаги е имало някакъв ред и международни договори. Така е поне, откакто има писана история. И винаги правото е било - бий или те бият.

    17:06 07.04.2026

  • 244 Това е

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Друго си е демокрацията.
    За Чернобил не ни казаха, а тук, ето, предупреждават ни предварително.
    Нали се сещате, маруля, репички, такива работи

    17:06 07.04.2026

  • 245 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 246 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 247 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 248 Пиночет

    1 12 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи убили над 140000 невинни хора и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло.

    17:09 07.04.2026

  • 249 ЗОРО

    6 1 Отговор
    Тръмп и шестопръстия ушатак Нетанухо са изча дия адови!

    17:09 07.04.2026

  • 250 Междувременно

    2 2 Отговор
    Излезна информация че новия аятолах е в безсъзнание и го лекуват.

    17:10 07.04.2026

  • 251 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 252 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 253 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 254 педеАлахчо

    1 4 Отговор
    Най накрая ще се махне файк религията преписана от Стария Завет на този К0з0еб Алахчо.

    17:11 07.04.2026

  • 255 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 256 Мишел

    8 0 Отговор
    Ненапразно Тръмп спечели изборите с девиза: " Да направим Америка отново велика!" . Даже американците виждат, че САЩ са слаби. Те нямат сили и ресурси да бъдат водеща сила на планетата. Упадъкът продължава. Не само не могат да го спрат, а скоростта става все по висока.

    17:12 07.04.2026

  • 257 козоеВа Алахочо

    1 1 Отговор
    е няма такава религия да "опряваш" кози и да се имаш за голяма работа.

    Коментиран от #258

    17:14 07.04.2026

  • 258 реални факти

    0 3 Отговор

    До коментар #257 от "козоеВа Алахочо":

    Аллах не го е правил с кози, а с пръчове. За това има доказателства в Корана.

    17:15 07.04.2026

  • 259 Мисля ме путин и китай трябва

    7 0 Отговор
    Немедленно да се намесят и да отвлекат лудия

    Коментиран от #260

    17:16 07.04.2026

  • 260 трябва

    5 1 Отговор

    До коментар #259 от "Мисля ме путин и китай трябва":

    ма шубето било голям страх. Ни дума ни вопъл ни стон... Един месец не смеят да кажат нещо срещу рижавия... явно щото ТРЪМП НАШ !

    17:17 07.04.2026

  • 261 глупости на тръркалета

    3 1 Отговор

    До коментар #176 от "Атина Палада":

    Иранците са, персите не са. Персите ги е имало 3700 години преди да се появи тази измислена религия преписана грешно от Стария завет. Това доказва, че персите не са мюсулмани. Седни и чети. Пак си неподготвена.

    17:20 07.04.2026

  • 262 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    За себе си и хамериканския каттунн ли говори? Щот тез само плляячка им е в празните краттууни и как да отидат и да я заграбят. Тъй са си основали и мирризливата клошшарница преди 250 години. Върху коккалите на местните нещастни починати инддианцци. Никой вече не ви уважава, нито ви вярва пъррддялници ненаядни

    17:21 07.04.2026

  • 263 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 264 Павел Пенев

    8 0 Отговор
    Кой му дава право да се разпорежда със съдбата на определена нация и нейното физическо унищожение? Що за идиот е Тръмп и защо не се задейства 25-та поправка от Конституцията на САЩ за неговото отстраняване и изпращане в психиатрично заведение?

    17:22 07.04.2026

  • 265 Факти

    1 10 Отговор
    САЩ са хегемон и правят каквото си искат. Русия е джудже и прави каквото Европа й позволи. Китай се ослушва и гледа да не се навира между шамарите. Това е светът накратко.

    17:22 07.04.2026

  • 266 да питам

    5 0 Отговор
    И кой го казва ?! Кандидата за Нобел ..

    Коментиран от #270

    17:23 07.04.2026

  • 267 Как е възможно?

    12 0 Отговор
    Как е възможно великият американски народ в най - демократичната държава в света да търпят този луд рижав дъртак, който е тръгнал да подпали целия свят! Повече от ясно е, че е луд, опасно луд!

    17:23 07.04.2026

  • 268 ЦИРК

    4 1 Отговор

    До коментар #227 от "От чужбина":

    Те НАСА малко недодялано видео пуснаха за обиколката на тестовия апарат по лунната орбита. При все че с днешните технологии трябваше да е доста по-добро качеството. Ако визирате че във Виетнам в крайна сметка САЩ губят войната, то към днешна дата в Иран няма никакви признаци дори за някакъв минимален шанс за прекратяване на конфликта в някакво обозримо бъдеще (няколко месеца до половин година).

    17:24 07.04.2026

  • 269 Османагич 🇹🇷

    2 0 Отговор

    До коментар #255 от "да бе":

    Жена ми е българка,това е традиция в нашия род поне от 250 г .

    Коментиран от #274, #276, #277

    17:24 07.04.2026

  • 270 е ми

    5 10 Отговор

    До коментар #266 от "да питам":

    ти не би ли избил 1000-5000 за свободата на 93 000 000
    Дребния евреин от Кремъл изби 2 млн руснака и 2 млн украинеца за да пази 800 000 руско-говорящи уж...

    17:24 07.04.2026

  • 271 ами

    3 0 Отговор
    то голяма разлика между геноцид и електроцид на съвременна държава - няма.

    17:25 07.04.2026

  • 272 Кривоверен алкаш

    6 2 Отговор
    Американците трябва да спрат този Палячо да направи нещо непоправимо...Изложи се и той като Путин и сега се чуди как да излезне от батака...

    17:26 07.04.2026

  • 273 Факти

    1 15 Отговор
    Българските копейки призоваваме Иран да спре да налива масло в огъня на войната. Те трябва да развеят бялото знаме и да спасят държавата си. Стига са умирали хора. Иран не трябваше да се продава на Русия и Китай и да влиза във вражда със световния хегемон САЩ. Иран трябваше да е партньор със САЩ и да се къпе в пари като Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Кувейт и Оман.

    17:27 07.04.2026

  • 274 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 275 Абе един опита

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "да попитам":

    но лош стрелец, вятърът е бил виновен, трябвало е да следи знамената на ивента, и с 20 см отклонение, да му и отнесъл тиквата. жалко

    17:28 07.04.2026

  • 276 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 277 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 278 Възмутен

    7 0 Отговор
    Този е АНТИХРИСТ!

    17:37 07.04.2026

  • 279 Дивуй

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Айде стига писахте пияни и дрогирани.

    17:47 07.04.2026

  • 280 Разбира ли какво говори този ?

    9 0 Отговор
    Дали не е болен? Ако употреби ядрен удар,това ще е края на САЩ и Израел. Начало на Апокалипсис. Това ли ще направи Америка велика ?

    17:48 07.04.2026

  • 281 Инна

    6 0 Отговор
    За православните християни днес е Благовещение на Пресвета Богородица, докато за католиците е Великден. Подобни твърдения са невероятно богохулство за вярващ.

    17:50 07.04.2026

  • 282 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 283 Горски

    9 0 Отговор
    Чичо Дончо, добре тръгна срещу джендъризма дмеоНОкратите, дълбоката държава и глобалистите, и можеше да остане в Историята, като Миротворец, НО какво му стана в крайна сметка, направо не е за вярване! Сега пак ще остане в Историята, НО като следващият идиот след Хитлер, който вкара Света в Третата световна война! Наистина не е за вярване. Оранжевият клоун психически не е годен за нищо. Айде ние сме малко и няма много избор, но от над 300 милиона американци да изберат това. Очаквайте до седмица Горивата в бензиностанциите...Да Липсват НАПЪЛНО! Това граничи с геноцид! Къде са Китай, Русия, Индия ? Иранците нямат ли си приятели които да се застъпят за тях? Какво е това нещо, защо го допускат? А това не нарушава ли устава на ООН или "международното" право? Нещо за протестна нотка? Не? А вярно, може да спре вноса на гориво и газ за Европа. Нещо за което никой не се притесняваше когато зависехме от Русия. Ама ето ни сега голямата диверсификация. Нищо че от утре може цената на варел да скочи не на 200 долара, а на 600 за тази акция.

    17:52 07.04.2026

  • 284 Инна

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Фют":

    Божиите воденични камъни мелят бавно, но сигурно...

    17:55 07.04.2026

  • 285 Един

    12 0 Отговор
    Скоро този алчен и себевлюбен нарцис ще го изритат като мръсно куче от белия дом, като започнат да идават ковчезите.

    18:03 07.04.2026

  • 286 ИВАН

    6 0 Отговор
    Кво му плащаш, няма да сме първата загинала цивилизация ... богатите рептили това искат, само те да останат и един милиард роби и донори, да си оставят.

    18:04 07.04.2026

  • 287 Инна

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "Тъпунгир":

    Един убиец следваше друг. И тази поредица не е прекъсвана от създаването на тази държава, наречена Съединени щати.

    18:06 07.04.2026

  • 288 Будител

    4 0 Отговор
    Това което САЩ прави , го каза Камала Харис , 1година преди да започне войната в Украйна. Видеото което изтече тогава гласеше : Доклад на вицепрезидент Камала Харис : Най важните 6 точки от доклада Точка 1 - : Да се ваксинира населението на земята с ваксини срещу корона вирус.
    Точка 2 - : Да се намали населението на земята , поне до 6 милиарда....после видеото изчезна , но Две седмици след това , Камала каза , че и било хактнато ай кюто и не знаела какво чете

    18:29 07.04.2026

  • 289 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 290 гост

    3 0 Отговор
    Чичо - пътник си!

    18:46 07.04.2026

  • 291 наблюдател

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Цвете":

    Рейгън откри прелестта на печатането на банкноти.

    18:48 07.04.2026

  • 292 Тромб, машата на Сатаняху

    4 0 Отговор
    Ах ти, оранжев перчем! Смени си лекарствата!

    18:49 07.04.2026

  • 293 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 294 Ти ще бъдеш

    2 0 Отговор
    Първия Тръмпе

    18:50 07.04.2026

  • 295 Мда-даааааа

    2 2 Отговор
    Този задминава Пyтьo по самонадеяност, егоизъм и безразсъдство

    18:50 07.04.2026

  • 296 ТВА ПРОЗРЕНИЕ Е ПОЛИТИЧЕСКА

    0 2 Отговор

    До коментар #178 от "БАБА ВАНГА 1964":

    ПОРЪЧКА НА КПСС И БКП.......НЕ Е ЛИ ЯСНО....

    18:51 07.04.2026

  • 297 Оранжев перчем

    3 0 Отговор
    Шопар и педофил

    18:53 07.04.2026

  • 298 А кога Путин

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Русодебил":

    е имал такава риторика, че викаш заприличал на Путин 100%??

    Коментиран от #300

    18:57 07.04.2026

  • 299 така, така

    3 0 Отговор
    Ако чичо Дончо продължава с този тип изявления, то няма да има нужда от медицински преглед - всички ще са наясно, че начело на САЩ стои поредния с ментални проблеми.
    Едно не разбирам, какво им дават на америкаците преди избори, че избират все хора с диагноза!

    19:01 07.04.2026

  • 300 Един

    2 2 Отговор

    До коментар #298 от "А кога Путин":

    Мине се не мине седмица и фъргаха атомни бомби по Европа, айде моля ти се.

    19:03 07.04.2026

  • 301 Ааа

    2 0 Отговор
    "една цяла цивилизация ще загине тази нощ" сигурно има предвид световната цивилизация, Пророчествата за ТСВ точно за това говорят :)

    19:04 07.04.2026

  • 302 Оранжев перчем

    1 0 Отговор
    В Карлуково има място, да го пратят там. Иначе жена му е готина ...плаче за някой балканджия ;)

    19:16 07.04.2026

  • 303 факт

    1 1 Отговор
    Персите масово се събират по мостове и около електроцентралите си. Разрушаването им ще означава убийството на хиляди цивилни ирански граждани. Горд народ, готов да умре заедно с родината си. Милиони са се записали доброволно в иранската армия. Пример за достойнство и саможертва. Поклон пред иранския народ!

    19:26 07.04.2026