Тръмп заплаши Иран: Цяла цивилизация ще загине тази нощ

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес относно Иран, че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Тази цивилизация никога няма да се завърне. Не искам това да се случва, но вероятно това ще се случи", добави той в публикация в своята социална платформа "Трут соушъл".
По този начин Тръмп предупреди Иран какво ще последва, ако Техеран не приеме до края на днешния ден предложението на САЩ за споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари с американско-израелските удари срещу Техеран.
"Ще разберем тази нощ - един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. Може би ще се случи някакво революционно чудо - кой знае?!", каза Тръмп.
Постоянният представител на Иран в ООН в Ню Йорк Амир Саид Иравани заяви, че заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да бъдат бомбардирани мостове и електроцентрали в Иран, представляват пряко подбуждане към тероризъм, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА на страницата си във Фейсбук, цитирана от БТА.
В писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и председателството на Съвета за сигурност на ООН Иравани изрази сериозно безпокойство от последните изявления на Тръмп, включително публикация от неделя, в която той заплашва с удари по ключова гражданска инфраструктура.
По-рано ДПА съобщи, че Съветът за сигурност на ООН се очаква днес да гласува резолюция за защита на търговското корабоплаване в Ормузкия проток.
В писмото на Иравани до генералния секретар на ООН се подчертава, че подобни заплахи са равносилни на подбуждане към тероризъм и показват намерение за извършване на военни престъпления. Според Иран целенасоченото поразяване на цивилни обекти и на жизненоважна инфраструктура като електроцентрали и мостове представлява грубо нарушение на международното право и е форма на държавен тероризъм. Техеран призовава ООН и държавите членки ясно да осъдят тези изявления, да предприемат незабавни мерки за спиране на действията на САЩ и Израел и да потърсят отговорност от виновните. В заключение се предупреждава, че всякакъв вид мълчание или бездействие би подкопало международното право и основните принципи на ООН.
Иран постави предварителни условия за преговори за траен мир със САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на високопоставен представител на Ислямската република. Те включват незабавно прекратяване на ударите, гаранции, че атаките няма да се повторят, и компенсация за нанесените щети.
Техеран отхвърля възможността за споразумение за спиране на огъня със САЩ, ако то е само временно, заяви официалният представител.
До коментар #4 от "Здравей":Споко той говори за "астронафтите си" дето ке си отидат от тоя свят
15:37 07.04.2026
10 Сила
До коментар #4 от "Здравей":Айде не се шашкай , ще използват нещо да им спрат електричеството и комуникациите ....некви модерни джаджи явно , ще се види скоро ...
Коментиран от #32
15:37 07.04.2026
12 Сила
До коментар #7 от "Дончо ментата":С Медведя си дойдоха на един акъл ...обаче Дончо знам , че не пие ...явно взима нещо друго ?!?
15:39 07.04.2026
14 Без Априлско въстание
Тотални дебили!
15:39 07.04.2026
16 шута Балабанчик
До коментар #11 от "Анти":Те го въвеждат другарю!
15:40 07.04.2026
19 Русодебил
САЩ никога не са имали такава риторика!
21 Дон Кольо де ла Вейрония
30 еврейн филантроп
До коментар #19 от "Русодебил":Господарите му не могат повече иначе умира всичко в запад0т
31 Изобщо не ме бърка цената на петрола
До коментар #23 от "Мишел":В банката имам 50 000 евро и електрическа кола. 😂
35 Антиджендър
До коментар #20 от "Антируснак":Колкото приключи Виетнам, 20 год. краварска мъка.🫢🫢
36 ПФК Милиционер 1914
До коментар #23 от "Мишел":Тя вече мина 115 а руският мина 122.
ЕФтинко е!
41 Фют
Да предложа ли пак Cry на MJ
Може да се обединим всички и да спрем всички войни, предполагам и се надявам
44 Тъпунгир
Изклаха и образа коренният народ на Америка.
Анексирана 5 щата от Мексико и Испания.
Нахлува и превзеха Хаваи.
46 стоян мукарев
48 Къв путлер бе глупав
49 Атина Палада
До коментар #23 от "Мишел":Тръмп постави Европа в петролна изолация .Така ,че колкото и да е,за Европа няма да има дори и скъп петрол...А резервите на Европа не са безкрайни.
Коментиран от #137
15:48 07.04.2026
52 Сила
До коментар #32 от "Ха ХаХа":Вие лилавите явно нямате чувство за хумор и самоирония , само се бАксИоирате и гледате лошо , а ....
До коментар #20 от "Антируснак":Явно си много горд ,че си мнннн гаааууу ...
54 Дон Турболенто
До коментар #38 от "Дрът русодебил":Не атомни, Пройчо, не атомни. Запорожката АЕЦ я обстрелват украинските питомци на колектияния запад.
Коментиран от #77
15:50 07.04.2026
ПНХ
15:50 07.04.2026
66 Ми как ма
До коментар #40 от "Що бе?":Виж и$paeл заприлича на Газа.
15:53 07.04.2026
67 Дон Турболенто
15:53 07.04.2026
68 стоян георгиев
До коментар #45 от "руззззНациии":Теб кво те касаят девиците ,нали си падаш по яки ланнги 🍆 ?
15:54 07.04.2026
69 Има има
74 Механик
75 ЧОВЕЧЕСТВОТО Е С ИРАН 🇮🇷
БЕЗ УРСУЛАТА ДЕТО СЕ Е СКРИЛА В ДЪН ЗЕМЯ БЕЗ ТЪ.ПОТО ПАРЧЕ КАЛАС
77 Е, не
Ще стоят украинците и ще гледат как варварите нахлуват!
15:57 07.04.2026
79 Едва ли
80 ЦИРК
84 666
16:02 07.04.2026
89 Ами то терорист не се става
91 Тракиец
92 Хайде пък да не са всички
95 Мишел
97 руззззНаци
109 Симо
16:08 07.04.2026
110 Ами ако бе по умна
До коментар #99 от "Вярно е едно към едно":щеше да знаеш, че САЩ сътвори война в Украйна, за да унищожава Европа. Знаеш ли ко е туй ивропа?
Коментиран от #159
16:08 07.04.2026
111 Какви атомни бомби?
До коментар #100 от "Магарето Дончо":Нали целия регион става на нищо и се приключва с петрола. А целта е точно обратната.
Коментиран от #152
16:09 07.04.2026
112 От ден на ден
16:09 07.04.2026
113 Д-р Ментал
До коментар #17 от "Тръмплер":Добре казано! Трябва да има възрастови ограничения! Светът се управлява от луди старци 70+
16:09 07.04.2026
114 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #279
16:09 07.04.2026
115 Неразбрал
16:09 07.04.2026
116 Дио
До коментар #108 от "Българин":Разликата е че ти не знаеш какъв си
16:09 07.04.2026
117 1234
16:10 07.04.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Мишел
До коментар #78 от "Ха ха":От анализ на агенция Блоомберг: В момента в света се се случва само това, което е в плановете на Путин.
16:11 07.04.2026
120 ФАКТ
16:11 07.04.2026
121 Усраула с Лайненс
До коментар #29 от "Световният":като гледам какво си ЛГБТ май подмитото си ти
16:11 07.04.2026
122 Дон Турболенто
До коментар #64 от "Солен":Философите са казали, че когато обичаш или мразиш, трябва да познаваш обекта на своята обич или омраза. А ти мразиш и обичаш по презумция. Редови консуматор на вехти клишета. Само патосът ти е голям, като онзи през бригадирското движение. Ама след онзи патос останаха язовири и пътища, които ползваме и до днес. А след такива като теб какво остава? Въпросът ми е риторичен.
16:11 07.04.2026
123 Панчаревската кметица
До коментар #31 от "Изобщо не ме бърка цената на петрола":споко
ще ти ги вземат и двете
16:12 07.04.2026
124 Селинджър
16:12 07.04.2026
125 ка Путин боклук
16:13 07.04.2026
126 Печно Славейков
16:13 07.04.2026
127 да питам
До коментар #36 от "ПФК Милиционер 1914":А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
Коментиран от #156
16:14 07.04.2026
128 Бесен - Язовец
16:14 07.04.2026
129 Дон Турболенто
16:15 07.04.2026
130 Макробиолог
16:16 07.04.2026
131 Трут соушъл
Коментиран от #136
16:16 07.04.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Тръмп
16:17 07.04.2026
134 Що за хвалби?
16:17 07.04.2026
135 Ново природно явление се появи в Русия
До коментар #102 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":Нови удари по Уст-Луга. Губернаторът на областта Александър Дрозденко в официалния си канал в Телеграм съобщи, че в момента се и гасят нови пожари, избухнали снощи в ключовото за износа на руски петрол руско пристанище Уст-Луга, намиращо се на Балтийско море. Преди 2 дни руският вицепремиер Александър Новак издаде заповед да бъде подготвен проект за забрана на износа на руски бензин в чужбина от 1 април до 31 юли. Ситуацията още преди ударите от малките часове на нощта в Ленинградска област остава тежка. Руското министерство на извънредните ситуации предупреди, че въздухът в Санкт Петербург е много замърсен от вредни емисии от транспортния сектор. Странно обяснение за черния въздух даде прокремълския информационен телеграм канал Mash. Според него излиза, че всичко е природно явление – имало "неблагоприятни метеорологични условия поради рязка промяна на температурата", което формирало атмосферни зони, спиращи вредните емисии от транспортния сектор – затова небето изглеждало като покрито с черен воал. Такова явление траело обикновено няколко дни, обаче можело и да е по-продължително. В руските медии има пълно мълчание за огромните поражения в Уст-Луга и Приморск.
16:17 07.04.2026
136 ъхъ
До коментар #131 от "Трут соушъл":Яла да ко кажеш на моя питбул. Нещо е изпуснал този урок.
16:17 07.04.2026
137 Мишел
До коментар #49 от "Атина Палада":Всичко това се случва заради публикуването на част от досиетата Епстейн.
Коментиран от #173
16:18 07.04.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 мдааааа
16:19 07.04.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Де бил такъв,
До коментар #29 от "Световният":явно не си разбрал,че без Русия мир няма.ЕдЕот!
16:19 07.04.2026
143 Ако това се случи,
16:19 07.04.2026
144 Канадеца
16:20 07.04.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #64 от "Солен":То и ти ди петно, но даже и фекалиите се изпаряватт.Ти си се изпорил и е оствнало петното ти.Като го поогрее слънцето и петното ще изчезне.Така става с фекалиите-накрая и петно не остава
16:20 07.04.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Фашист
До коментар #139 от "Реалист":Да се хванем ли на бас че американците нио няма да направят?
Коментиран от #157
16:23 07.04.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Бензъл
До коментар #118 от "Ха ха ха":Че разбереш
16:23 07.04.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Георги
До коментар #111 от "Какви атомни бомби?":не работи точно така, всичко зависи колко високо стане детонацията. Ако взрива е на земната повърхност се получава така, но пораженията са "по-малки". Ако обаче я взривят на височина, пораженията са много по-големи и непредвидими, а радиацията след няколко години е приемлива. Виж Нагасаки и Хирошима.
16:24 07.04.2026
153 Ти да видиш
Усмирете го докато е време защото не се трае вече!!!!
16:24 07.04.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 КОТ.ар.АК 😼
До коментар #127 от "да питам":Верно ли си Драг Куин коте 🙀 ?
16:26 07.04.2026
157 Реалист
До коментар #148 от "Фашист":Хванахме се...Тръмп вече няма накъде да отстъпва. Ако до довечера не клекнат аятоласите, ще горят тази нощ! Гаранция! Евреите и те са се наточили много...само гледай!
16:26 07.04.2026
158 я да те питам
16:26 07.04.2026
159 Дочаках да
До коментар #110 от "Ами ако бе по умна":ме светнеш какво значи Европа.
А кажи, преди Тръмп да вдигне митата за ЕС,какви бяха проруските опорки.
Ама то мина време - забравя се.
Коментиран от #168
16:26 07.04.2026
160 Крум
16:26 07.04.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Читател
Коментиран от #166, #169
16:27 07.04.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Съвет
Коментиран от #167
16:28 07.04.2026
165 АТОМНАТА БОМБА
БАЙ ДОНЧО ЩЕ ИМ Я ДОСТАВИ
АЛЛАХ ДА ПРИГОТВЯ 2 ДЕВИЦИ-КОЗИЦИ ЗА ПРИСТИГАЩИТЕ ИРАНСКИ ТАЛИБАНИ
Коментиран от #175
16:28 07.04.2026
166 за Пуссин ли говориш
До коментар #162 от "Читател":щото тука са умрели 2000 човека и то все военни и 10% колатерал загинали, докато Пуссин изби над 2 млн русначета.
16:29 07.04.2026
167 Ха хи хо
До коментар #164 от "Съвет":Какъв ултиматум? Путин дето не може един Купянск да превземе... Ха ха ха ха.... И китайците са яли бой от САЩ.
САЩ ако спрат да им купуват боклюците и Китай умирга прав.
16:29 07.04.2026
168 И като знаеш ко е ивропа
До коментар #159 от "Дочаках да":що я мразиш бе глупав? Що те ползват за да я унищожават?
Коментиран от #193
16:30 07.04.2026
169 Прав си
До коментар #162 от "Читател":Гледаме му сеира на Путин вече 25 години, колко народ изби чеченци, сирийци, грузинци, а сега и руснаци и украинци. Изрод пълен!
16:30 07.04.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Този на снимката
16:32 07.04.2026
172 Баба Гена
16:32 07.04.2026
173 Атина Палада
До коментар #137 от "Мишел":Не ми се вярва това на мен..Тези досиета самият Тръмп ги разсекрети..Гледала съм много световно известни анализатори и версиите,които те допускат са:
1- Иран се намира на пътя,където минава петрола за Китай ..Т.е. САЩ са там за да окажат натиск над Китай и Русия.
2- САЩ са за петрола там .Да вземат петрола и контролират Евразия.
3- САЩ искат да сложат край на монетарната система .
При първите две версии ,означава,че САЩ се изправят срещу Китай и Русия!
Дали САЩ имат силата да се изправят срещу двете държави? Дори и да не броим Иран! Онези в САЩ,които взимат решенията за нападение над Иран едва ли не знаят своите възможности и дали имат ресурса да се изправят срещу Китай и Русия.
Според мен знаят! Знаят,че САЩ нямат тези възможности,да воюват срещу Китай и Русия.Остава третата версия,а именно край на монетарната система ..Допускам третата версия..
16:32 07.04.2026
174 баба ванга го е казала само русия
дано се задейства и русия отговор автоматично да и вас ви ликвидират ако не тази нощ то тия дни
16:33 07.04.2026
175 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА
До коментар #165 от "АТОМНАТА БОМБА":Тръмп плаши кокошките 🤡
Коментиран от #220
16:34 07.04.2026
176 Атина Палада
До коментар #145 от "я да те питам":Те са мюсюлмани,на какво да се кланят според теб?
Коментиран от #261
16:34 07.04.2026
177 сбогом газпром-добър ден мизерия
16:34 07.04.2026
178 БАБА ВАНГА 1964
Коментиран от #296
16:35 07.04.2026
179 Борн
16:35 07.04.2026
180 голям кеф
До коментар #2 от "Изплиска легена":дано изпукате боклуци дончо и без това едва ли ще живее още 10 години ама и вие няма да изкарате много
16:35 07.04.2026
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Дж. Борн
До коментар #1 от "Сила":На президента може да мус е вярва! Ариканците имат опит в унищожаването на цивилизации. Примери да давам ли?
16:36 07.04.2026
183 Трол
16:36 07.04.2026
184 Аятолах в хамак
16:37 07.04.2026
185 Мишел
16:39 07.04.2026
186 Баба
16:39 07.04.2026
187 Цеко
Коментиран от #200, #214
16:40 07.04.2026
188 Умен по цялата глава
16:40 07.04.2026
189 Елина
16:40 07.04.2026
190 Пилотът Гошу
16:40 07.04.2026
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 Не очаквай отговор
До коментар #168 от "И като знаеш ко е ивропа":Много ти е ниско нивото.
Платените копеи бяха по-интелигентни.
Коментиран от #205
16:41 07.04.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 И ЗАЩО
16:42 07.04.2026
196 От чужбина
До коментар #4 от "Здравей":А как ще ти помогне този йод? Знаеш ли?
Обяснявам: В този случай, дори да избомбят съществуващ и работещ реактор, йодни таблетки почти няма да помогнат поради значителната отдалеченост на обекта. И така, при делене на ядрата се получав цялата Менделеева таблица. Най-голямо е количеството /около 7%/ на елементи с маса около 95 и 135. Елементите с маса около 131-137 са йод, ксенон и др. При разрушаване на реактора и разпръсване на горивото естествено в атмосферата се изхвърлят и тези елементи. Много от елементите са тежки и се утаяват бързо и на сравнително не големи разстояния. От направени проучвания се стига до извода, че йода е важен елемент защото е лек и се разнася бързо в природата. Поема се от растения и животни и така се оказва и в човешкия организъм. Попаднал в човешкия организъм йода се насочва почти из цяло към щитовидната жлеза. Ако е радиоактивен ще нанесе пораженията си точно там. Приемането на йодни таблетки води до насищане на щитовидната жлеза с йод и поетия в последствие радиоактивен йод просто ще бъде изхвърлен от организма. Така само се намалява значително ефекта от радиоактивния йод, но съвсем не изцяло. Освен това е САМО ЕДИН от елементите. Различните йодни изотопи имат различен период на полуразпад, но обобщено може да се каже 8 дни за йод-131. Т.е за 8 за дни концентрацията му спада на половина. Най-много йод би бил изхвърлен ако се разруши реактор който е голям и в този момент работи на пълна мощност или е бил скоро на пълна мощнос
Коментиран от #201
16:42 07.04.2026
197 Този коментар е премахнат от модератор.
198 Зло под слънцето
16:43 07.04.2026
199 Този коментар е премахнат от модератор.
200 Пламен
До коментар #187 от "Цеко":Абе Цеко Сифоня ,що ни описваш фамилията си и нас кво ни интересува семейното ви благоденствие ?
16:43 07.04.2026
201 От чужбина - продължение
До коментар #196 от "От чужбина":Т.е за 8 за дни концентрацията му спада на половина. Най-много йод би бил изхвърлен ако се разруши реактор който е голям и в този момент работи на пълна мощност или е бил скоро на пълна мощност. Т.е в този момент вътре има много йод. Това обаче малко вероятно защото едва ли някой ще посмее да избомби директно АЕЦ. Обикновено удрят съседни сгради, а там където е реактора е защитено с доста дебел бетон. При гръмване на атомна бомба се изхвърля всичко, но количеството е многократно по-малко. На бомбите заряда /горивото/ е килограми, в реакторите горивото е в тонове. Козлодуйските реактори се зареждат с около 80 тона всеки.
16:43 07.04.2026
202 борисов бойко борисов
16:43 07.04.2026
203 Луд
16:43 07.04.2026
204 Този коментар е премахнат от модератор.
205 Факт
До коментар #193 от "Не очаквай отговор":Ако не му е ниско нивото, нямаше да го ползват глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия, обслужващи унищожението на Европа!
16:44 07.04.2026
206 ТРЪМП....РИЖИЯ КЛОУН
16:44 07.04.2026
207 Луд за връзване
Да би седяло и мълчало в белия хаус, не би чудо видяло.
16:44 07.04.2026
208 Краят
До коментар #1 от "Сила":На ДЕМОКРАЦИЯТА И ЗАКОННОСТА умря…
16:45 07.04.2026
209 Този коментар е премахнат от модератор.
210 Този коментар е премахнат от модератор.
211 Мишел
До коментар #132 от "Хахаха":Грамотнико, цитирай кой и къде го пише и произнася така, освен ти тук.
16:46 07.04.2026
212 Ъпстейн
16:46 07.04.2026
213 Хората
16:46 07.04.2026
214 Пилотът Гошу
До коментар #187 от "Цеко":С други думи казваш, че международното право и за тоалетна хартия не става, който има оръжие има право да се меси на всеки, да го бомби, да му краде ресурсите и тн, и тн... Нали така?
Коментиран от #224
16:47 07.04.2026
215 ИЛИ ЩЕ
16:48 07.04.2026
216 Този коментар е премахнат от модератор.
217 таксиджия 🚖
Ето ви истинското лице на краварската демокрация! 👺🇮🇱
16:49 07.04.2026
218 Прав си
До коментар #17 от "Тръмплер":Но и възрастовата граница не е гаранция/Северна Корея/,но като цяло си прав,Русия,САЩ,Иран…
Коментиран от #229
16:49 07.04.2026
219 Тити
16:51 07.04.2026
220 Този коментар е премахнат от модератор.
221 Ислам Каримов
До коментар #95 от "Мишел":Каква Персия? Персийците са били бели хора, а тия са като нашите цигани. Персия няма от 7-ми век, когато арабите ги им избиват мъжете и им оплождат жените.
16:53 07.04.2026
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 Този коментар е премахнат от модератор.
224 ТИГО
До коментар #214 от "Пилотът Гошу":Че погледни историята ,кога е имало Международно Право? Това е измислено за да дава на наивниците чувство за сигурност ! Правото е "Бии за да те уважават" ! Кога нещо е станало според това хартиено право !Не е случаен лафа "Ефективен колкото ООН " само дращят лапкат парички резолюции и "Осъждане от ООН" даже бой на съседи в маалата не са спряли !!
Коментиран от #243
16:54 07.04.2026
225 Дон Корлеоне
Коментиран от #232
16:54 07.04.2026
226 не може да бъде
16:54 07.04.2026
227 От чужбина
До коментар #80 от "ЦИРК":Па-скоро има едно друго съвпадение. Докато се води войната във Виетнам тече и програмата Аполо за кацане на Луната. Сега се получава нещо подобно.
Коментиран от #268
16:56 07.04.2026
228 Османагич 🇹🇷
До коментар #220 от "ЧАЛМА С ФЕС":Дядовците ти с гордост са носили столетия фесове и потури ,разновидност на турските шалвари 😂😂😂 !
16:56 07.04.2026
229 Този коментар е премахнат от модератор.
230 Този коментар е премахнат от модератор.
231 Иван
16:56 07.04.2026
232 Пиночет
До коментар #225 от "Дон Корлеоне":Пускаш ли още за 2.50€врака ?
16:57 07.04.2026
233 Левски
16:57 07.04.2026
234 ЗОРО
Коментиран от #239
16:58 07.04.2026
235 Леле мале
17:00 07.04.2026
236 Този коментар е премахнат от модератор.
237 Този коментар е премахнат от модератор.
238 Този коментар е премахнат от модератор.
239 не може да бъде
До коментар #234 от "ЗОРО":Отдавна казвам че САЩ имат уникална политическа система -еднопартийно управление с две партии!? това преди много години го казваха разни хумористи но се оказа вярно и сега се вижда ясно!?
17:04 07.04.2026
240 Пролет е
До коментар #2 от "Изплиска легена":Берете марулята, и във фризера..
17:05 07.04.2026
241 Хеми значи вазелин
До коментар #237 от "Гресирана ватенка":Лапуркай бе тръбар ,кво ми пелтечиш едно също ,мрррршшшооо !
17:05 07.04.2026
242 Безсрамници
Съвсем изтрещя
17:05 07.04.2026
243 Историк
До коментар #224 от "ТИГО":Винаги е имало международно право. Винаги е имало някакъв ред и международни договори. Така е поне, откакто има писана история. И винаги правото е било - бий или те бият.
17:06 07.04.2026
244 Това е
До коментар #1 от "Сила":Друго си е демокрацията.
За Чернобил не ни казаха, а тук, ето, предупреждават ни предварително.
Нали се сещате, маруля, репички, такива работи
17:06 07.04.2026
245 Този коментар е премахнат от модератор.
246 Този коментар е премахнат от модератор.
247 Този коментар е премахнат от модератор.
248 Пиночет
17:09 07.04.2026
249 ЗОРО
17:09 07.04.2026
250 Междувременно
17:10 07.04.2026
251 Този коментар е премахнат от модератор.
252 Този коментар е премахнат от модератор.
253 Този коментар е премахнат от модератор.
254 педеАлахчо
17:11 07.04.2026
255 Този коментар е премахнат от модератор.
256 Мишел
17:12 07.04.2026
257 козоеВа Алахочо
Коментиран от #258
17:14 07.04.2026
258 реални факти
До коментар #257 от "козоеВа Алахочо":Аллах не го е правил с кози, а с пръчове. За това има доказателства в Корана.
17:15 07.04.2026
259 Мисля ме путин и китай трябва
Коментиран от #260
17:16 07.04.2026
260 трябва
До коментар #259 от "Мисля ме путин и китай трябва":ма шубето било голям страх. Ни дума ни вопъл ни стон... Един месец не смеят да кажат нещо срещу рижавия... явно щото ТРЪМП НАШ !
17:17 07.04.2026
261 глупости на тръркалета
До коментар #176 от "Атина Палада":Иранците са, персите не са. Персите ги е имало 3700 години преди да се появи тази измислена религия преписана грешно от Стария завет. Това доказва, че персите не са мюсулмани. Седни и чети. Пак си неподготвена.
17:20 07.04.2026
262 Баба Гошка
17:21 07.04.2026
263 Този коментар е премахнат от модератор.
264 Павел Пенев
17:22 07.04.2026
265 Факти
17:22 07.04.2026
266 да питам
Коментиран от #270
17:23 07.04.2026
267 Как е възможно?
17:23 07.04.2026
268 ЦИРК
До коментар #227 от "От чужбина":Те НАСА малко недодялано видео пуснаха за обиколката на тестовия апарат по лунната орбита. При все че с днешните технологии трябваше да е доста по-добро качеството. Ако визирате че във Виетнам в крайна сметка САЩ губят войната, то към днешна дата в Иран няма никакви признаци дори за някакъв минимален шанс за прекратяване на конфликта в някакво обозримо бъдеще (няколко месеца до половин година).
17:24 07.04.2026
269 Османагич 🇹🇷
До коментар #255 от "да бе":Жена ми е българка,това е традиция в нашия род поне от 250 г .
Коментиран от #274, #276, #277
17:24 07.04.2026
270 е ми
До коментар #266 от "да питам":ти не би ли избил 1000-5000 за свободата на 93 000 000
Дребния евреин от Кремъл изби 2 млн руснака и 2 млн украинеца за да пази 800 000 руско-говорящи уж...
17:24 07.04.2026
271 ами
17:25 07.04.2026
272 Кривоверен алкаш
17:26 07.04.2026
273 Факти
17:27 07.04.2026
274 Този коментар е премахнат от модератор.
275 Абе един опита
До коментар #13 от "да попитам":но лош стрелец, вятърът е бил виновен, трябвало е да следи знамената на ивента, и с 20 см отклонение, да му и отнесъл тиквата. жалко
17:28 07.04.2026
276 Този коментар е премахнат от модератор.
277 Този коментар е премахнат от модератор.
278 Възмутен
17:37 07.04.2026
279 Дивуй
До коментар #114 от "Архимандрисандрит Бибиян":Айде стига писахте пияни и дрогирани.
17:47 07.04.2026
280 Разбира ли какво говори този ?
17:48 07.04.2026
281 Инна
17:50 07.04.2026
282 Този коментар е премахнат от модератор.
283 Горски
17:52 07.04.2026
284 Инна
До коментар #41 от "Фют":Божиите воденични камъни мелят бавно, но сигурно...
17:55 07.04.2026
285 Един
18:03 07.04.2026
286 ИВАН
18:04 07.04.2026
287 Инна
До коментар #44 от "Тъпунгир":Един убиец следваше друг. И тази поредица не е прекъсвана от създаването на тази държава, наречена Съединени щати.
18:06 07.04.2026
288 Будител
Точка 2 - : Да се намали населението на земята , поне до 6 милиарда....после видеото изчезна , но Две седмици след това , Камала каза , че и било хактнато ай кюто и не знаела какво чете
18:29 07.04.2026
289 Този коментар е премахнат от модератор.
290 гост
18:46 07.04.2026
291 наблюдател
До коментар #28 от "Цвете":Рейгън откри прелестта на печатането на банкноти.
18:48 07.04.2026
292 Тромб, машата на Сатаняху
18:49 07.04.2026
293 Този коментар е премахнат от модератор.
294 Ти ще бъдеш
18:50 07.04.2026
295 Мда-даааааа
18:50 07.04.2026
296 ТВА ПРОЗРЕНИЕ Е ПОЛИТИЧЕСКА
До коментар #178 от "БАБА ВАНГА 1964":ПОРЪЧКА НА КПСС И БКП.......НЕ Е ЛИ ЯСНО....
18:51 07.04.2026
297 Оранжев перчем
18:53 07.04.2026
298 А кога Путин
До коментар #19 от "Русодебил":е имал такава риторика, че викаш заприличал на Путин 100%??
Коментиран от #300
18:57 07.04.2026
299 така, така
Едно не разбирам, какво им дават на америкаците преди избори, че избират все хора с диагноза!
19:01 07.04.2026
300 Един
До коментар #298 от "А кога Путин":Мине се не мине седмица и фъргаха атомни бомби по Европа, айде моля ти се.
19:03 07.04.2026
301 Ааа
19:04 07.04.2026
302 Оранжев перчем
19:16 07.04.2026
303 факт
19:26 07.04.2026