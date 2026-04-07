Тръмп заплаши Иран: Цяла цивилизация ще загине тази нощ

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес относно Иран, че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Тази цивилизация никога няма да се завърне. Не искам това да се случва, но вероятно това ще се случи", добави той в публикация в своята социална платформа "Трут соушъл".

По този начин Тръмп предупреди Иран какво ще последва, ако Техеран не приеме до края на днешния ден предложението на САЩ за споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари с американско-израелските удари срещу Техеран.

"Ще разберем тази нощ - един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. Може би ще се случи някакво революционно чудо - кой знае?!", каза Тръмп.

Постоянният представител на Иран в ООН в Ню Йорк Амир Саид Иравани заяви, че заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да бъдат бомбардирани мостове и електроцентрали в Иран, представляват пряко подбуждане към тероризъм, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА на страницата си във Фейсбук, цитирана от БТА.

В писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и председателството на Съвета за сигурност на ООН Иравани изрази сериозно безпокойство от последните изявления на Тръмп, включително публикация от неделя, в която той заплашва с удари по ключова гражданска инфраструктура.

По-рано ДПА съобщи, че Съветът за сигурност на ООН се очаква днес да гласува резолюция за защита на търговското корабоплаване в Ормузкия проток.

В писмото на Иравани до генералния секретар на ООН се подчертава, че подобни заплахи са равносилни на подбуждане към тероризъм и показват намерение за извършване на военни престъпления. Според Иран целенасоченото поразяване на цивилни обекти и на жизненоважна инфраструктура като електроцентрали и мостове представлява грубо нарушение на международното право и е форма на държавен тероризъм. Техеран призовава ООН и държавите членки ясно да осъдят тези изявления, да предприемат незабавни мерки за спиране на действията на САЩ и Израел и да потърсят отговорност от виновните. В заключение се предупреждава, че всякакъв вид мълчание или бездействие би подкопало международното право и основните принципи на ООН.

Иран постави предварителни условия за преговори за траен мир със САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на високопоставен представител на Ислямската република. Те включват незабавно прекратяване на ударите, гаранции, че атаките няма да се повторят, и компенсация за нанесените щети.

Техеран отхвърля възможността за споразумение за спиране на огъня със САЩ, ако то е само временно, заяви официалният представител.