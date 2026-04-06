Северна Корея се дистанцира от Иран на фона на напрежението и търси дипломатически ход към САЩ

Северна Корея се дистанцира от Иран на фона на напрежението и търси дипломатически ход към САЩ

6 Април, 2026 09:56 2 223 28

Разузнаването на Сеул твърди, че Пхенян избягва публична подкрепа за Техеран и подготвя почва за нови преговори с Вашингтон

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея се дистанцира от дългогодишния си партньор Иран и внимателно управлява публичните си послания, за да запази възможност за бъдещи отношения със САЩ след конфликта в Близкия изток. Това заявиха южнокорейски законодатели, позовавайки се на разузнавателната служба на страната, предава News.bg.

Националната разузнавателна служба на Сеул (NIS) съобщава, че до момента Северна Корея не е изпращала оръжия или други доставки към Иран от началото на конфликта на 28 февруари и не е изразила официални съболезнования след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей, който според информацията е бил убит при въздушни удари.

Освен това Пхенян не е отправил поздравления след съобщенията, че синът му Моджтаба Хаменеи е бил посочен за негов наследник, заяви законодателят Пак Сун-уон след закрит брифинг.

Докато Китай и Русия са излезли с официални позиции за конфликта, севернокорейското външно министерство е публикувало само ограничени изявления, което според NIS е в синхрон с тенденцията Пхенян да избягва директна конфронтация с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Разузнавателната служба оценява тази сдържаност като опит за запазване на дипломатическо пространство преди възможни бъдещи разговори между Вашингтон и Пхенян, включително в контекста на международни срещи на високо равнище.

Северна Корея е изправена и пред сериозен икономически натиск, свързан с напрежението в Близкия изток, включително прекъсвания в доставките на промишлени стоки, повишение на цените и обезценяване на валутата, посочва NIS.

Страната продължава да търси доставки на руски петрол на фона на ограниченията върху външната търговия.

На последния конгрес на Работническата партия на КНДР лидерът Ким Чен Ун е заявил, че няма причина отношенията със САЩ да не се подобрят, ако Вашингтон признае статута на Северна Корея като ядрена държава и прекрати враждебната си политика.

Според NIS тези изказвания са сигнал, насочен към запазване на възможност за диалог с Вашингтон и потенциално възобновяване на дипломатически процеси след стабилизиране на ситуацията в Близкия изток.


  • 1 честен ционист

    11 24 Отговор
    Другарят Ким излезе най-големия тарикат. Ще размени ракетите за банани и ще си кара старините у Флорида.

    09:57 06.04.2026

  • 2 Наблюдател

    32 6 Отговор
    Блаженни са вярващите!

    09:58 06.04.2026

  • 3 Баце ЕООД

    38 8 Отговор
    Пхенян и Сеул не си говорят, така че факти пак си измислят

    09:59 06.04.2026

  • 4 Хи хих хи

    36 6 Отговор
    Ми , като започна войната Кимчо Водородния се изправи пред тяхното Народно събрание и каза, че почва да се готви за война и твърдо стои до своя съюзник Иран! Тия ишпионите от Юга да гледат телевизията на съседите си, по ще са информирани!

    Коментиран от #20

    10:00 06.04.2026

  • 5 Емигрант

    24 4 Отговор
    Когато Епщайнският лъв остарява и става за майтап на всички.

    10:00 06.04.2026

  • 6 К за "демокрацията"

    28 5 Отговор
    Още лъжи от западния миризлив режим

    10:01 06.04.2026

  • 7 Никой не вярва на западни "медии"

    25 6 Отговор
    Никой не ви чете грантовите "новини"

    10:02 06.04.2026

  • 8 все едно

    7 4 Отговор
    украинците да твърдят нещо за кремълския карлик или руснаците за киевския гном

    10:02 06.04.2026

  • 9 матю хари

    10 20 Отговор
    Всички виждат, че Русия е слаба и изнемогва. Бензиностанцията с ракети привършва ракетите, а рафинерии и пристанища са унищожавани, така че и петрол не може да продава/преработва.

    10:03 06.04.2026

  • 10 Учуден

    8 14 Отговор
    От пасолья ни казаха да лъжем,че Ким е дал 500 свръхзвукови ракети на аятоласите.Иначе няма банички.

    10:04 06.04.2026

  • 11 Хахахаха😂😂😂😂

    26 6 Отговор
    Разузнаването на Сеул знае за КНДР точно толкова, колкото Бойко Борисов за импресионистите!

    10:04 06.04.2026

  • 12 Фарук

    15 4 Отговор
    Кима дали не е дал ракети насам натам да е по интересно? Иранците са много ербап, или имат нещо или зад тях са Русия и Китай. Само можем да гадаем всъщност. Дано не се стигне до там, че да разберем защото ще пламне планетата.

    Коментиран от #16, #18

    10:04 06.04.2026

  • 13 Мишел

    13 3 Отговор
    Невярна информация Иран е основен доставчик на нефт за Северна Корея.

    Коментиран от #14

    10:04 06.04.2026

  • 14 Гресирана ватенка

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Но това не бива да те притеснява.Продължавай да се бод.еш от.зад.

    Коментиран от #17

    10:06 06.04.2026

  • 15 Ким се оказа една пръдня

    4 12 Отговор
    Умилква се на лудия а трябваше да започне пълномащабна война против саш и израйл и всячески да помага на иран

    10:06 06.04.2026

  • 16 Мишел

    11 4 Отговор

    До коментар #12 от "Фарук":

    Северна Корея е дала на Иран ракети, подходящи за удари срещу Израел и срещу съюзници на САЩ в Близкия Изток.

    Коментиран от #19

    10:07 06.04.2026

  • 17 Мишел

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Гресирана ватенка":

    Искам розаво пони еднорог с голям рог, а аз с розавити прашки с пухчитата.

    10:08 06.04.2026

  • 18 Па да пламне ко от тва

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Фарук":

    Аз ако бях на путин местото или дори генерал от ракетни войски планетата щеше отдавна да е на отломки в космоса и нямаше да чакам заповед ами на своя глава ще изстрелям де що има атом по саш и европа

    10:08 06.04.2026

  • 19 Фарук

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Само можем да гадаем както казах. Това са секретни неща, но факт е ,че Иран стои стабилно в конфликта, значи има нещо.

    Коментиран от #21

    10:10 06.04.2026

  • 20 Юга

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хи хих хи":

    е зает да си скубе космите в носа. Няма време за разузнаване.

    10:14 06.04.2026

  • 21 Мишел

    9 5 Отговор

    До коментар #19 от "Фарук":

    САЩ не могат да направят нищо сериозно в Иран , когато/ защото зад него са Китай, Русия и Северна Корея

    Коментиран от #26

    10:17 06.04.2026

  • 22 Един

    4 5 Отговор
    Сетиха се, че на гол тумбак бабаитлък не върви.

    Коментиран от #24

    10:24 06.04.2026

  • 23 Трол

    7 2 Отговор
    Снимката: "А това, тати, са ракетите, на които след време ще държиш копчето".

    10:34 06.04.2026

  • 24 Ммм, даааа...

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Един":

    Усетиха топъл дъх във врата си.

    10:35 06.04.2026

  • 25 Очаквано

    4 2 Отговор
    И Северна Корея, подобно на Русия много се страхува да не се конфронтира със САЩ, че ще ги изравнят за нула време.

    11:21 06.04.2026

  • 26 Ти пък нищо не каза

    5 5 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    То камък върху камък не остана в Иран, ти си живееш в някакъв въображаем и измислен свят :)

    11:24 06.04.2026

  • 27 Отец Дионисий

    5 2 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    11:26 06.04.2026

  • 28 А вие

    2 0 Отговор
    Поне известихте ли Ким, че се е дистанцира?...

    12:01 06.04.2026

