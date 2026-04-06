Северна Корея се дистанцира от Иран на фона на напрежението и търси дипломатически ход към САЩ

Северна Корея се дистанцира от дългогодишния си партньор Иран и внимателно управлява публичните си послания, за да запази възможност за бъдещи отношения със САЩ след конфликта в Близкия изток. Това заявиха южнокорейски законодатели, позовавайки се на разузнавателната служба на страната, предава News.bg.
Националната разузнавателна служба на Сеул (NIS) съобщава, че до момента Северна Корея не е изпращала оръжия или други доставки към Иран от началото на конфликта на 28 февруари и не е изразила официални съболезнования след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей, който според информацията е бил убит при въздушни удари.
Освен това Пхенян не е отправил поздравления след съобщенията, че синът му Моджтаба Хаменеи е бил посочен за негов наследник, заяви законодателят Пак Сун-уон след закрит брифинг.
Докато Китай и Русия са излезли с официални позиции за конфликта, севернокорейското външно министерство е публикувало само ограничени изявления, което според NIS е в синхрон с тенденцията Пхенян да избягва директна конфронтация с президента на САЩ Доналд Тръмп.
Разузнавателната служба оценява тази сдържаност като опит за запазване на дипломатическо пространство преди възможни бъдещи разговори между Вашингтон и Пхенян, включително в контекста на международни срещи на високо равнище.
Северна Корея е изправена и пред сериозен икономически натиск, свързан с напрежението в Близкия изток, включително прекъсвания в доставките на промишлени стоки, повишение на цените и обезценяване на валутата, посочва NIS.
Страната продължава да търси доставки на руски петрол на фона на ограниченията върху външната търговия.
На последния конгрес на Работническата партия на КНДР лидерът Ким Чен Ун е заявил, че няма причина отношенията със САЩ да не се подобрят, ако Вашингтон признае статута на Северна Корея като ядрена държава и прекрати враждебната си политика.
Според NIS тези изказвания са сигнал, насочен към запазване на възможност за диалог с Вашингтон и потенциално възобновяване на дипломатически процеси след стабилизиране на ситуацията в Близкия изток.
12 Фарук
Коментиран от #16, #18
10:04 06.04.2026
13 Мишел
Коментиран от #14
10:04 06.04.2026
14 Гресирана ватенка
До коментар #13 от "Мишел":Но това не бива да те притеснява.Продължавай да се бод.еш от.зад.
Коментиран от #17
10:06 06.04.2026
15 Ким се оказа една пръдня
10:06 06.04.2026
16 Мишел
До коментар #12 от "Фарук":Северна Корея е дала на Иран ракети, подходящи за удари срещу Израел и срещу съюзници на САЩ в Близкия Изток.
Коментиран от #19
10:07 06.04.2026
17 Мишел
До коментар #14 от "Гресирана ватенка":Искам розаво пони еднорог с голям рог, а аз с розавити прашки с пухчитата.
10:08 06.04.2026
18 Па да пламне ко от тва
До коментар #12 от "Фарук":Аз ако бях на путин местото или дори генерал от ракетни войски планетата щеше отдавна да е на отломки в космоса и нямаше да чакам заповед ами на своя глава ще изстрелям де що има атом по саш и европа
10:08 06.04.2026
19 Фарук
До коментар #16 от "Мишел":Само можем да гадаем както казах. Това са секретни неща, но факт е ,че Иран стои стабилно в конфликта, значи има нещо.
Коментиран от #21
10:10 06.04.2026
20 Юга
До коментар #4 от "Хи хих хи":е зает да си скубе космите в носа. Няма време за разузнаване.
10:14 06.04.2026
21 Мишел
До коментар #19 от "Фарук":САЩ не могат да направят нищо сериозно в Иран , когато/ защото зад него са Китай, Русия и Северна Корея
Коментиран от #26
10:17 06.04.2026
24 Ммм, даааа...
До коментар #22 от "Един":Усетиха топъл дъх във врата си.
10:35 06.04.2026
26 Ти пък нищо не каза
До коментар #21 от "Мишел":То камък върху камък не остана в Иран, ти си живееш в някакъв въображаем и измислен свят :)
11:24 06.04.2026
