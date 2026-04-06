Северна Корея се дистанцира от Иран на фона на напрежението и търси дипломатически ход към САЩ

Северна Корея се дистанцира от дългогодишния си партньор Иран и внимателно управлява публичните си послания, за да запази възможност за бъдещи отношения със САЩ след конфликта в Близкия изток. Това заявиха южнокорейски законодатели, позовавайки се на разузнавателната служба на страната, предава News.bg.

Националната разузнавателна служба на Сеул (NIS) съобщава, че до момента Северна Корея не е изпращала оръжия или други доставки към Иран от началото на конфликта на 28 февруари и не е изразила официални съболезнования след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей, който според информацията е бил убит при въздушни удари.

Освен това Пхенян не е отправил поздравления след съобщенията, че синът му Моджтаба Хаменеи е бил посочен за негов наследник, заяви законодателят Пак Сун-уон след закрит брифинг.

Докато Китай и Русия са излезли с официални позиции за конфликта, севернокорейското външно министерство е публикувало само ограничени изявления, което според NIS е в синхрон с тенденцията Пхенян да избягва директна конфронтация с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Разузнавателната служба оценява тази сдържаност като опит за запазване на дипломатическо пространство преди възможни бъдещи разговори между Вашингтон и Пхенян, включително в контекста на международни срещи на високо равнище.

Северна Корея е изправена и пред сериозен икономически натиск, свързан с напрежението в Близкия изток, включително прекъсвания в доставките на промишлени стоки, повишение на цените и обезценяване на валутата, посочва NIS.

Страната продължава да търси доставки на руски петрол на фона на ограниченията върху външната търговия.

На последния конгрес на Работническата партия на КНДР лидерът Ким Чен Ун е заявил, че няма причина отношенията със САЩ да не се подобрят, ако Вашингтон признае статута на Северна Корея като ядрена държава и прекрати враждебната си политика.

Според NIS тези изказвания са сигнал, насочен към запазване на възможност за диалог с Вашингтон и потенциално възобновяване на дипломатически процеси след стабилизиране на ситуацията в Близкия изток.