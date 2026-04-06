Нетаняху: Безупречно изпълнена американска мисия

Израелският премиер Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор американския президент Доналд Тръмп за спасяването на пилот от американските военновъздушни сили от Иран, информира "Джерузалем пост", като се позова на днешно изявление на израелския лидер, предаде БТА.

Тръмп благодари на Израел за помощта при операцията, съобщи Нетаняху.

"По-рано разговарях с президента Доналд Тръмп и лично го поздравих за смелото му решение и за безупречно изпълнената американска мисия по спасяването на сваления пилот от вражеска територия", се казва в изявлението на израелския министър-председател.

"Изпитвам дълбока гордост, че сътрудничеството ни на бойното поле и извън него е безпрецедентно и че Израел успя да допринесе за спасяването на един смел американски воин", написа израелският премиер в "Екс".

Президентът Доналд Тръмп и други американски официални лица определиха спасяването на американски пилот в Иран като "великденско чудо" в неделя, представяйки операцията в религиозни термини, които изобразиха войната като справедлива кауза и благословена от Бог, предаде Ройтерс.

В миналото администрациите обикновено изпращаха великденски поздрави в стил пощенска картичка, а критиците заявиха, че посланията на официалните лица този път са замъглили границата между вярата и политиката, като са призовали религията, за да оправдаят войната и да оформят поведението на военните.

"Спасяването беше великденско чудо", заяви Тръмп в предаване на Ен Би Си, а някои членове на кабинета го последваха със собствени послания.