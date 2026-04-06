Иран отговори на САЩ: Преговорите са несъвместими с ултиматуми

6 Април, 2026 14:36 2 600 51

Иран има набор от искания, основаващи се на националните му интереси, които вече са били предадени чрез посредници

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Иран е формулирал позициите и исканията си в отговор на неотдавнашните предложения за прекратяване на огъня, предадени чрез посредници, заяви днес говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи и добави, че преговорите „са несъвместими с ултиматуми и заплахи за извършване на военни престъпления“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Багаи каза, че Иран има набор от искания, основаващи се на националните му интереси, които вече са били предадени чрез посредници и заяви, че обявените от САЩ искания, като например планът от 15 точки, са били отхвърлени, тъй като са прекомерни.

„Иран не се колебае ясно да изрази това, което смята за свои легитимни искания, и това не бива да бъде интерпретирано като компромис, а като знак за увереност в отстояването на своите позиции“, заяви Багаи по време на пресконференция.

„Формулирахме нашите собствени отговори“ и ще обявим подробностите в подходящия момент, каза още той в отговор на въпрос на ирански журналист относно продължаващите усилия за договаряне на прекратяване на огъня между Иран и САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 60 Отговор
    Иран е Украйна.

    Коментиран от #44

    14:38 06.04.2026

  • 2 Курти

    7 55 Отговор
    Айде копеи 5та година квичане и край нема

    Коментиран от #15

    14:38 06.04.2026

  • 3 честен ционист

    30 48 Отговор
    Значи Ганчо да се готви за EUR 2 литъра другата седмица.

    Коментиран от #8

    14:39 06.04.2026

  • 4 Колю Пентагона

    69 3 Отговор
    Какво му трябваше на тоя простия Дончо да слуша тази белокожа змия Смотаняхо, че да ни докара такава беля на главите.

    14:39 06.04.2026

  • 5 Ъхъъъъъ

    75 5 Отговор
    Рижавия се наигра.
    Персите му показаха кой е създателя на "шах мат"

    Коментиран от #12

    14:39 06.04.2026

  • 6 нахут

    58 2 Отговор
    Част от точките на Иран са плащане на разрушенията нанесени от агресорите.
    Но бай Тръмп кръв повръща ала пари не връща.
    Така че пак ще ескалира агресията и цената на петрола ще върви нагоре.

    14:40 06.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стенли

    59 2 Отговор
    Е добре какво точно иска бай Дончо 🤔видя се че режима трудно ще го свалят иранците са по обидени от всякога, световната икономика се задъхва , това което прави бай Дончо е пълно безумие😕

    14:41 06.04.2026

  • 10 ЕВАЛА НА ИРАН

    65 3 Отговор
    Разказа им играта на американци и евреи.Показа им как се кърпа дърпа.

    14:43 06.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 дончовите мирчета

    6 21 Отговор
    За сравнение 15 точки не включват ултиматум за отказ от 20% собствена територия.

    Коментиран от #49

    14:46 06.04.2026

  • 14 Ганьоооо ганьо

    33 3 Отговор

    До коментар #12 от "Гей русофил":

    Персите са основната етническа група в Иран, Афганистан и Таджикистан. Населяват и някои съседни държави като Пакистан, Узбекистан и др. Значителни групи перси живеят и извън тези страни, като най-големите групи са в САЩ, Германия, Великобритания, Израел, Канада, Кувейт, Франция, Италия, Турция

    14:48 06.04.2026

  • 15 Жалко за теб, ако не правиш разлика

    32 4 Отговор

    До коментар #2 от "Курти":

    между изказа на Есмаил Багаи и този на Тръмп.

    Коментиран от #27

    14:48 06.04.2026

  • 16 Смешник

    35 3 Отговор
    Чичо Дончо се взема на месия и жандарм на света но силите му вече не достигат

    Коментиран от #28

    14:50 06.04.2026

  • 17 Има ни пак

    33 2 Отговор
    Недейте така бе хора! Ще му докарате някой инфаркт на перчема.

    14:51 06.04.2026

  • 18 Е сега

    8 20 Отговор
    Тръмпо като побеснее и ще стане мазало. Много го ядосват тия иранците.

    14:52 06.04.2026

  • 19 Град Козлодуй..

    35 3 Отговор
    Другари подгответе се за по високи цени на всичко и нов локдаун. Сатанистите са прогнозирали войната!Или както Асенка Василева каза. Да го дуаат бедните!

    Коментиран от #21

    14:53 06.04.2026

  • 20 Стенли

    41 3 Отговор
    А санкции санкции ще има ли за фащ и еврейското гето наречено израел както наложиха на Руската федерация 🤔 доколкото знаем Иран не беше нападнал никоя съседна държава още по малко фащ 🤨

    Коментиран от #24

    14:54 06.04.2026

  • 21 Али от факултето

    20 4 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй..":

    Бате ко беши тва лакдаун? Пак ли ковида ше пускат? Нии да миим ли ръцети?

    14:55 06.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Антиватник

    4 34 Отговор
    Тва им беше на чалмите -комунисти.Клекнаха,че знаят какво ги чака.Днеска евреите са утрепали и шефът на иранското разузнаване.

    Коментиран от #29

    14:58 06.04.2026

  • 24 Кажи честно ... 🤣

    5 27 Отговор

    До коментар #20 от "Стенли":

    Пycин Ойло вече наложи санкции нс САЩ като забрани ползването на американския интернет.
    Бтат ZA брата !

    14:58 06.04.2026

  • 25 Дон Корлеоне

    5 24 Отговор
    Хаяско кога ще праща хора на луната?

    Коментиран от #30

    14:59 06.04.2026

  • 26 Я пък тоя

    40 5 Отговор
    За пръв път в историята "победителя" предлага временно примирие.
    Тръмп се задъхва, иска глътка въздух.
    Толкова за "великата" САЩ.

    15:01 06.04.2026

  • 27 Смех с копейки

    4 29 Отговор

    До коментар #15 от "Жалко за теб, ако не правиш разлика":

    Все едно някой да слуша кви ги плещи Мара Захарова 😂.Американците току виж му повярвали.

    Коментиран от #32

    15:02 06.04.2026

  • 28 Абсолютен Смешник!

    35 5 Отговор

    До коментар #16 от "Смешник":

    Силите му вече не стигат,да оправя Мелания и в решил да избива комплекси,черпейки се, с тази измислена война с Иран...!
    Но се вижда все по-ясно,че и тук силиците му не стигат ...!

    15:02 06.04.2026

  • 29 Ами ще мирясат

    4 31 Отговор

    До коментар #23 от "Антиватник":

    В противен случай Биби ще ги зачисти до крак.

    Коментиран от #31

    15:03 06.04.2026

  • 30 Когато!

    13 7 Отговор

    До коментар #25 от "Дон Корлеоне":

    ,,Мосфилм",направи театрална постановка,като тази на ,,Холивуд"...

    15:04 06.04.2026

  • 31 Баце

    14 5 Отговор

    До коментар #29 от "Ами ще мирясат":

    Маджид Хамеди казал ту туууууу

    15:13 06.04.2026

  • 32 НЕ Е БАШ ТАКА!

    23 4 Отговор

    До коментар #27 от "Смех с копейки":

    Марчето Захарова-ряпа да яде пред Нобеловият Лауреат за...плещене на глупости...!

    15:18 06.04.2026

  • 33 Не си гей а пе.ерас

    15 1 Отговор

    До коментар #7 от "Русофил":

    Евгени Минчев

    15:19 06.04.2026

  • 34 Дзак

    0 0 Отговор
    Който обслужването си (както и нечие чуждо) обикновено се проваля!

    15:22 06.04.2026

  • 35 Познаващ

    21 2 Отговор
    Бай Дончо,още не е стоплил,с кого си има работа,толкова по-зле за него и обкръжението му.

    Коментиран от #38

    15:23 06.04.2026

  • 36 Дзак

    1 2 Отговор
    Който обслужва егото си!

    15:23 06.04.2026

  • 37 Пешо

    19 1 Отговор
    Абе,дончоооо, кво става с Куба, да не стане като с Иран,че и по зле

    Коментиран от #39

    15:29 06.04.2026

  • 38 Остави бай ти Дончо

    1 13 Отговор

    До коментар #35 от "Познаващ":

    Евреите гонят до дупка.Да се знае!

    15:29 06.04.2026

  • 39 Ха ха

    3 21 Отговор

    До коментар #37 от "Пешо":

    Техеран е на сол.Това става с Иран.

    Коментиран от #41

    15:30 06.04.2026

  • 40 ВОЙНА ЛИ??

    3 4 Отговор
    Войниците са ЕВРЕЙСКАТА ЖЪТВА а прибирането на реколтата никога не спирала ....

    15:38 06.04.2026

  • 41 това добре,

    18 3 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха":

    обаче защо тогава иранците не се предават, че дори и на преговори не искат да ходят? Да не би да си искал да напишеш Тел Авив, а погрешка си написал Техеран?

    Коментиран от #43

    15:38 06.04.2026

  • 42 ФАКТ

    13 1 Отговор
    Голем кеф е да те освободи САШ от собственост да те демукрадизира и да ти отпъне държавата ох кеф

    15:40 06.04.2026

  • 43 Иран вече е готов на условията!

    2 14 Отговор

    До коментар #41 от "това добре,":

    И да иска и да не иска все тая.Иначе му се стоварва Адът.Иран е приключил.

    15:45 06.04.2026

  • 44 Отреазвяващ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    ,Ти си бот.

    15:54 06.04.2026

  • 45 Давай дони

    11 1 Отговор
    Ти ще спасиш света от терористите сащ и израел. Давай давай ...

    15:56 06.04.2026

  • 46 гошо

    12 1 Отговор
    Импийчмът,съд и затвор за оранжевия идиот

    16:22 06.04.2026

  • 47 Гай Турий

    11 1 Отговор
    Иранците са много мъдри хора. За нещастие на земята съществува едно сатанинско иудъплеме, което измисля, причинява и действа по всички големи войни на земята. Това племе е вкарало в каунката на жълтокосия миротворец патоген за война и го върти като кукла на конци. И тоя беснее като никой друг в последнитге години. Разбира се Натан го бие по всички показатели за бяс и кръвопиене.

    16:36 06.04.2026

  • 48 Дж. Борн

    2 7 Отговор
    Дългата ръка на Израел отново удари снощи биещото сърце на терористичния режим в Техеран, в прецизна операция, която оставя „Силите Кудс“ без централния им оперативен мозък. Атар Бакри, човекът, който стоеше зад прословутото звено „Подразделение 840“, което е ръководило атаки срещу израелски и американски цели по целия свят, беше елиминиран при дръзък въздушен удар в иранската столица. Грубото убийство, което се присъединява към серия от стратегически удари срещу иранското ръководство, прекъсва веригата на командване на звеното, отговорно за контрабандата на оръжия в Израел и управлението на терористични клетки на сирийската граница.

    16:54 06.04.2026

  • 49 Парс

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "дончовите мирчета":

    20% собствена територия всъщност са чужда собственост

    17:07 06.04.2026

  • 50 Обективен

    1 0 Отговор
    ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ АНГЛОСАКСОНСКАТА ПАСМИНА НИ ВКАРА В НЕВЕРОЯТНО ГОЛЯМА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ДА ПОДЪРЖА ФАЛШИВИЯТ МИТ НА СВЕТОВЕН ЖАНДАРМ !

    19:12 06.04.2026

  • 51 Някой

    0 0 Отговор
    Има израелски и саудиарабски ултиматуми към Иран. Нетаняху предлага тръби от Залива до Израел, около 1300 км., а Cayдитcĸa Apaбия активира резервен маршрут — стария 1200-ĸилoмeтpoв нефтопровод, свързващ източните нефтени полета c Червено море и по тoзи нaчин зaoбиĸaля Opмyзĸия пpoтoĸ caмocтoятeлнo. При това полжение, ормуският проток се затвря, така че Иран да не може да изнася петрол. Пари за проектите вероятно ще се намерят. Иран остава затворник в Залива, зад блокирания от САЩ и съседните държави Ормузки проток. Най извратено ще е ако Китай реши да инвестира. Парите нямат миризма.

    21:11 06.04.2026

