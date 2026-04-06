Иран отговори на САЩ: Преговорите са несъвместими с ултиматуми

Иран е формулирал позициите и исканията си в отговор на неотдавнашните предложения за прекратяване на огъня, предадени чрез посредници, заяви днес говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи и добави, че преговорите „са несъвместими с ултиматуми и заплахи за извършване на военни престъпления“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Багаи каза, че Иран има набор от искания, основаващи се на националните му интереси, които вече са били предадени чрез посредници и заяви, че обявените от САЩ искания, като например планът от 15 точки, са били отхвърлени, тъй като са прекомерни.

„Иран не се колебае ясно да изрази това, което смята за свои легитимни искания, и това не бива да бъде интерпретирано като компромис, а като знак за увереност в отстояването на своите позиции“, заяви Багаи по време на пресконференция.

„Формулирахме нашите собствени отговори“ и ще обявим подробностите в подходящия момент, каза още той в отговор на въпрос на ирански журналист относно продължаващите усилия за договаряне на прекратяване на огъня между Иран и САЩ.