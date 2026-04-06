Иран отговори на САЩ: Преговорите са несъвместими с ултиматуми

Иран е формулирал позициите и исканията си в отговор на неотдавнашните предложения за прекратяване на огъня, предадени чрез посредници, заяви днес говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи и добави, че преговорите „са несъвместими с ултиматуми и заплахи за извършване на военни престъпления“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Багаи каза, че Иран има набор от искания, основаващи се на националните му интереси, които вече са били предадени чрез посредници и заяви, че обявените от САЩ искания, като например планът от 15 точки, са били отхвърлени, тъй като са прекомерни.
„Иран не се колебае ясно да изрази това, което смята за свои легитимни искания, и това не бива да бъде интерпретирано като компромис, а като знак за увереност в отстояването на своите позиции“, заяви Багаи по време на пресконференция.
„Формулирахме нашите собствени отговори“ и ще обявим подробностите в подходящия момент, каза още той в отговор на въпрос на ирански журналист относно продължаващите усилия за договаряне на прекратяване на огъня между Иран и САЩ.
Персите му показаха кой е създателя на "шах мат"
Но бай Тръмп кръв повръща ала пари не връща.
Така че пак ще ескалира агресията и цената на петрола ще върви нагоре.
До коментар #12 от "Гей русофил":Персите са основната етническа група в Иран, Афганистан и Таджикистан. Населяват и някои съседни държави като Пакистан, Узбекистан и др. Значителни групи перси живеят и извън тези страни, като най-големите групи са в САЩ, Германия, Великобритания, Израел, Канада, Кувейт, Франция, Италия, Турция
15 Жалко за теб, ако не правиш разлика
До коментар #2 от "Курти":между изказа на Есмаил Багаи и този на Тръмп.
21 Али от факултето
До коментар #19 от "Град Козлодуй..":Бате ко беши тва лакдаун? Пак ли ковида ше пускат? Нии да миим ли ръцети?
До коментар #20 от "Стенли":Пycин Ойло вече наложи санкции нс САЩ като забрани ползването на американския интернет.
Бтат ZA брата !
Тръмп се задъхва, иска глътка въздух.
Толкова за "великата" САЩ.
До коментар #15 от "Жалко за теб, ако не правиш разлика":Все едно някой да слуша кви ги плещи Мара Захарова 😂.Американците току виж му повярвали.
До коментар #16 от "Смешник":Силите му вече не стигат,да оправя Мелания и в решил да избива комплекси,черпейки се, с тази измислена война с Иран...!
Но се вижда все по-ясно,че и тук силиците му не стигат ...!
До коментар #23 от "Антиватник":В противен случай Биби ще ги зачисти до крак.
До коментар #25 от "Дон Корлеоне":,,Мосфилм",направи театрална постановка,като тази на ,,Холивуд"...
До коментар #29 от "Ами ще мирясат":Маджид Хамеди казал ту туууууу
До коментар #27 от "Смех с копейки":Марчето Захарова-ряпа да яде пред Нобеловият Лауреат за...плещене на глупости...!
До коментар #7 от "Русофил":Евгени Минчев
До коментар #35 от "Познаващ":Евреите гонят до дупка.Да се знае!
До коментар #37 от "Пешо":Техеран е на сол.Това става с Иран.
До коментар #39 от "Ха ха":обаче защо тогава иранците не се предават, че дори и на преговори не искат да ходят? Да не би да си искал да напишеш Тел Авив, а погрешка си написал Техеран?
До коментар #41 от "това добре,":И да иска и да не иска все тая.Иначе му се стоварва Адът.Иран е приключил.
До коментар #1 от "Гост":,Ти си бот.
До коментар #13 от "дончовите мирчета":20% собствена територия всъщност са чужда собственост
