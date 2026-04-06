15 млрд. долара! Войната срещу Ливан и Иран струва много скъпо на Израел

6 Април, 2026 21:03 1 494 32

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Военните действия на Израел срещу Иран и Ливан струват на Тел Авив близо 15 млрд. долара. Това предаде Middle east monitor, позовавайки се вестник "Calcalist". Очаква се сумата да продължи да расте на фона на продължаващите военни действия.

Икономическият ежедневник "Calcalist" твърди, че цената на продължаващата война с Иран и "Хизбула" в Ливан е достигнала около 47 милиарда шекела (около 15 милиарда долара). Вероятно е тя да се увеличи, ако конфликтът продължи и икономическите му последици се разширят.

Вестникът посочва, че Министерството на отбраната на Израел е поискало около 39 милиарда шекела (12,4 милиарда долара) за покриване на военните разходи, с очаквания, че тази цифра може да се увеличи през 2026 г.

Вестникът отбелязва, че войната, която вече е в шестата си седмица, увеличава вероятността от дългосрочно увеличение на бюджета за отбрана, а не от намаляване, тъй като Израел се готви за евентуални по-нататъшни конфронтации с Иран и Хизбула.

От гражданска страна са подадени около 26 000 искания за обезщетение за щети, причинени от ракети, оценени на между 1 и 1,5 милиарда шекела (320-450 милиона долара). Вестникът добавя, че тези преки щети не представляват най-голямата тежест за бюджета.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 НЕМА СТРАШНО

    36 0 Отговор
    ЩЕ ВДИГНАТ ДАНЪЦИТЕ НА ДЕБИЛИТЕ КРАВАРИ С 10 % И АЙДЕ ПАРАТА ЗА ИЗРАЕЛ.

    21:06 06.04.2026

  • 2 Мммм

    37 1 Отговор
    Силно намалено!! Никога не вярвай на евреи

    21:06 06.04.2026

  • 3 Баце ЕООД

    28 0 Отговор
    Еее, пак са забравили нулата

    21:07 06.04.2026

  • 4 Пич

    28 2 Отговор
    Нема проблеми!!! Глупаци като Гюро плащат!!!
    А ПП и ГЕРБ са съгласни !!!

    21:09 06.04.2026

  • 5 Гост

    25 1 Отговор
    Бойко искаше да дърпа 20 млрд заем.

    21:09 06.04.2026

  • 6 Абе

    23 1 Отговор
    Дано бъде унищожен

    21:10 06.04.2026

  • 7 Дон Корлеоне

    2 19 Отговор
    Хаяско що не печата долари?

    21:11 06.04.2026

  • 8 Карго 200

    5 27 Отговор
    🚨НОВИНИ: Генерал Маджид Хадеми, висш терорист от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и ръководител на разузнаването, беше успешно елиминиран от американско-израелските удари тази сутрин в Иран.

    Браво!

    21:11 06.04.2026

  • 9 Ами

    25 3 Отговор
    Евреите пак са минали тънко :)
    Американски експерти твърдят, че на САЩ
    конфликта с Иран им струва над 130 милиарда $.

    21:13 06.04.2026

  • 10 Нещастници

    24 2 Отговор
    нищо не им струва защото ФЕД им дава безгранично денонощно! иначе шекела бил стабилен както и долара! най фалшивите валути

    Коментиран от #25

    21:16 06.04.2026

  • 11 селяк

    16 0 Отговор
    ми да си беа седеле под носовете кво реват са. малко им е още треа

    Коментиран от #20

    21:16 06.04.2026

  • 12 Закс

    8 1 Отговор
    НЕ е проблем- ще си напечатат !!!

    21:20 06.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гошо

    8 0 Отговор
    А на Ливан и Иран ,без пари ли им излиза войната

    Коментиран от #17

    21:25 06.04.2026

  • 16 Kaлпазанин

    14 0 Отговор
    Струва на света ресурси ,за Ротшилд и евреите ,нищо .колко да струва мастило и хартия

    21:27 06.04.2026

  • 17 Ххх

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Гошо":

    Иран е нападнат, всички страни в които има армия поддържат винаги един ресурс за отбрана.

    21:28 06.04.2026

  • 18 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Ще плати ЕС от високите цени на горивата

    21:32 06.04.2026

  • 19 ВИЖДАЛ СЪМ ЕВРЙСКИ СВАТБИ В УСА

    11 0 Отговор
    БЕЕЕЕЕЕДНААААА ВИ Е ФАНТАЗИЯТА ЗА КВИ КИНТИ СТАА ДУМА....

    Коментиран от #23

    21:40 06.04.2026

  • 20 Гражданин

    0 9 Отговор

    До коментар #11 от "селяк":

    Ами то и аятоласите да не бяха обогатявали урана за мирни цели на над 60%!

    А и засега путлеристите чаиниците и северните корейци показаха, че не трябва да има в други държави ядрени боеголовки. Изнудването над другите е от значение.
    Пък нека нашите мъдри русофили да си приказват кой какви права имал!
    Ако бандерите си бяха запазили ядрлените оръжияу дали Путлер щеше на 24.02.2022 г така уверено да чете за 6-те цели на Операията!

    21:41 06.04.2026

  • 21 Биби

    1 8 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    Коментиран от #27

    21:44 06.04.2026

  • 22 защо

    3 0 Отговор
    15 × колко???

    21:45 06.04.2026

  • 23 Абе другарю, ти сиромахомил ли си

    2 7 Отговор

    До коментар #19 от "ВИЖДАЛ СЪМ ЕВРЙСКИ СВАТБИ В УСА":

    ВИЖДАЛ СЪМ ЕВРЙСКИ СВАТБИ В УСА
    00ОТГОВОР
    БЕЕЕЕЕЕДНААААА ВИ Е ФАНТАЗИЯТА ЗА КВИ КИНТИ СТАА ДУМА.
    -;-
    какво значеине има дали индииците правели големи сватби, пък еврейте скъпи, а етиопците не знам какви си.

    Айде да не правим сватби иса не правим деца на семейни вачала с умения за скално катерене!
    Ние нормални ли сме или облъчени от Чернобил!
    Нормално ли е иранците да имат за цел унищожаването на Израел??!?!?!??!

    21:45 06.04.2026

  • 24 4567

    0 5 Отговор
    БВП на Израел за 2025 т. Е 610 млрд. $. ( 610 000 000 000)

    Коментиран от #26

    21:47 06.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 тия милиарди са изкарани, не са усвоени

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "4567":

    4567
    00ОТГОВОР
    БВП на Израел за 2025 т. Е 610 млрд. $. ( 610 000 000 000)
    -;-
    Ама нашите посткомунистически менталности си мислят че това БВП е с моливче и Конгрес на партията да твърдиш пред народа какво си постигнал.
    Като към 1989 година имахме 30 милиарда вътрешен продукт , що имахме празни магазини и фалирахме пред парижкия клуб!
    Ъ?
    Аман от плоскоземци.

    21:51 06.04.2026

  • 27 Досега еврей са се справяли със сирийци

    1 7 Отговор

    До коментар #21 от "Биби":

    Биби
    00ОТГОВОР
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин
    -;-
    и с египтяни, и с ливанците

    така че нищо чудно да се справят и със аятоласите.

    21:53 06.04.2026

  • 28 Политикус

    5 0 Отговор
    Драги политици и журналисти - говорете повече за любов между хората и мир, а не за война постоянно - и светът ще бъде едно много по-добро място, за каквото е създаде поначало.

    21:55 06.04.2026

  • 29 Нещо не разбирам

    8 0 Отговор
    Как така струва на Израел, че нали евреите са на издръжка на янките? Ще плащат избирателите на бай ви Дончо. Ч евреите пак ще реват, видиш ли как никой не ни харесва, и цял свят ни мрази.

    22:07 06.04.2026

  • 30 няма проблеми

    2 1 Отговор
    Глупаци и простаци бол даже ги четем тук в ковентарите. Ще ни повишят данъци и прочие и пак ще се жправят ...а простака му простак въпреки това ще възхваряма терористите и ще получава фул оргазъм че го грабят простичкия бедняк. Ей това вече е върха на тортата!

    22:17 06.04.2026

  • 31 Анонимен

    3 0 Отговор
    Многоуважаемият мистър засукан перчем има зет като мед -знаменит ,уважаван водач на всички шестолъчки от Америка.Всяко негово действие е следствие , ръководено от неговите сръчни ръце.Ако се вгледаме внимателно ще открием шест пръста вместо пет.

    22:26 06.04.2026

  • 32 Мошецион

    2 0 Отговор
    Всичко ни се върна щото играхме на борсите Биби ни каза кога

    23:12 06.04.2026