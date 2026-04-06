15 млрд. долара! Войната срещу Ливан и Иран струва много скъпо на Израел

Военните действия на Израел срещу Иран и Ливан струват на Тел Авив близо 15 млрд. долара. Това предаде Middle east monitor, позовавайки се вестник "Calcalist". Очаква се сумата да продължи да расте на фона на продължаващите военни действия.

Икономическият ежедневник "Calcalist" твърди, че цената на продължаващата война с Иран и "Хизбула" в Ливан е достигнала около 47 милиарда шекела (около 15 милиарда долара). Вероятно е тя да се увеличи, ако конфликтът продължи и икономическите му последици се разширят.

Вестникът посочва, че Министерството на отбраната на Израел е поискало около 39 милиарда шекела (12,4 милиарда долара) за покриване на военните разходи, с очаквания, че тази цифра може да се увеличи през 2026 г.

Вестникът отбелязва, че войната, която вече е в шестата си седмица, увеличава вероятността от дългосрочно увеличение на бюджета за отбрана, а не от намаляване, тъй като Израел се готви за евентуални по-нататъшни конфронтации с Иран и Хизбула.

От гражданска страна са подадени около 26 000 искания за обезщетение за щети, причинени от ракети, оценени на между 1 и 1,5 милиарда шекела (320-450 милиона долара). Вестникът добавя, че тези преки щети не представляват най-голямата тежест за бюджета.