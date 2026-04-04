Железният купол се пропука под натиска на иранските ракети

4 Април, 2026 19:01 7 188 55

Въпреки твърденията на Израел, че е унищожил над 70% от иранските пускови установки, Техеран продължава да намира начини да преодолее защитата и да нанася удари

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ескалацията във войната между Израел и Иран доведе до поява на нов и особено тревожен елемент - масовото използване на балистични ракети с касетъчни бойни глави, които поставят под сериозно напрежение дори най-модерните системи за противоракетна отбрана, пише "Гардиън".

Началото на това развитие беше дадено на 5 март, когато в профил в социалната мрежа X, свързан с покойния върховен лидер на Иран Али Хаменей, се появи пропагандно послание с изображение на мощна ракета и надпис "Моментите на Хорамшахр предстоят". Това е пряка препратка към най-модерната иранска балистична ракета "Хорамшахр", за която се смята, че може да носи касетъчна бойна глава с до 80 суббоеприпаса.

От началото на конфликта на 28 февруари тази заплаха започва да се материализира. Според израелската армия около половината от изстреляните ирански ракети са били оборудвани именно с касетъчни бойни глави. Най-малко 19 такива ракети са проникнали през противовъздушната отбрана и са ударили населени райони, причинявайки жертви и десетки ранени.

Ключовият проблем при този тип оръжие е неговият механизъм. Касетъчните боеприпаси се разпадат във въздуха и разпръскват десетки по-малки бомби върху широка площ. Това означава, че дори ако носещата ракета бъде прихваната, не е гарантирано, че всички суббоеприпаси ще бъдат унищожени. Ако разпръскването вече е започнало, прихващането става практически невъзможно.

Именно тук се разкрива уязвимост в иначе изключително сложната израелска система за отбрана, включително "Железен купол". Тя е проектирана да неутрализира единични заплахи - ракети с една бойна глава - но при касетъчните боеприпаси профилът на атаката се променя. За да бъде ефективна защитата, ракетата трябва да бъде унищожена още преди да освободи суббоеприпасите, най-добре извън атмосферата.

Освен чисто техническото предизвикателство, има и икономическо измерение. Защитата срещу касетъчни боеприпаси изисква използването на скъпи прехващачи, като в някои случаи може да се наложи изстрелването на десетки ракети за неутрализиране на една единствена заплаха. Това поставя под въпрос устойчивостта на отбраната в дългосрочен план и създава риск от изчерпване на наличните ресурси.

Паралелно с това, касетъчните боеприпаси имат и сериозни хуманитарни последици. Част от суббоеприпасите не се взривяват при удара и остават като неизбухнали устройства, представляващи заплаха за цивилното население дълго след атаката. Поради това тяхната употреба в населени райони се счита за недискриминационна и е забранена от международното право, макар нито Израел, нито Иран да са страни по съответната конвенция от 2008 г.

Практическите последици вече са видими. Освен ранени, има и загинали цивилни, включително възрастно семейство и чуждестранен работник при удари в района на Тел Авив. Видеозаписи, показващи десетки светещи точки, разпръскващи се в нощното небе, се превърнаха в символ на конфликта за израелското общество.

В по-широк стратегически план използването на такива боеприпаси изглежда има двойна цел - не само да увеличи вероятността част от ударите да пробият отбраната, но и да изтощи ресурсите на противника. Въпреки твърденията на Израел, че е унищожил над 70% от иранските пускови установки, Техеран продължава да намира начини да преодолее защитата и да нанася удари.

Това развитие подсказва, че конфликтът навлиза в нова фаза, в която технологичното превъзходство вече не гарантира пълна защита, а цената - както във военен, така и в хуманитарен план - продължава да расте.


Израел
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знаещ

    124 19 Отговор
    Катерицата на Нетаняху се пропука

    Коментиран от #3

    19:02 04.04.2026

  • 2 ГОЛЕМ СМЕХ

    32 125 Отговор
    Пък иранския купол направо КЛЕКНА...

    Коментиран от #26, #31

    19:06 04.04.2026

  • 3 Шестопръстия гръмовержец

    19 100 Отговор

    До коментар #1 от "Знаещ":

    Бомби Иран и Хизбула....нон стоп.

    Коментиран от #19

    19:07 04.04.2026

  • 4 Помак

    145 23 Отговор
    Винаги сме били близки търговски приятели с Иран ...нашите тирове зареждаха направо от шлангиве горива едно време ...ас не харесвам сашт люлката на сатаната ! И подкрепям Иран

    Коментиран от #7

    19:16 04.04.2026

  • 5 Да,бе

    115 15 Отговор
    Ще си търсят нова обетована земя в някоя далечна,далечна галактика...И дано е необитаема,че и там ще ги изтребват местните щото са хубави хора та се не знае..

    19:19 04.04.2026

  • 6 Сатана Z

    114 20 Отговор
    Тел Авив ще бъде разрушен ,а палестинците ще ги изградят наново без еврейски ботуш да ходи по свещената земя

    19:23 04.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 фактите

    22 127 Отговор
    Съвсем нормално е това.Никое ПВО не може да издържни на такова натоварване и въпреки това железният купол е най-доказаното ПВО в света с над 90% успеваемост.За сравнение руското ПВО има около 5% успеваемост и се пропуква още на втората ракета.Да не говорим,че всичко от БУК,ПАНЦИР ,С400, С500 и тем подобните им комичени разновидности не могат да видят нещо с размерите на автобус в небето,камо ли самите те да останат в цял вид на бойното поле.

    Коментиран от #23, #27, #28, #33, #34

    19:28 04.04.2026

  • 10 Я пъ тоа

    11 33 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Сега става обратното....

    19:30 04.04.2026

  • 11 Ламбо

    68 13 Отговор
    Супер набараха им заката на евреите .

    19:31 04.04.2026

  • 12 вече го прекръстихме на

    86 11 Отговор
    ПЛАСТМАСОВ ГЕВГИР. ДЪРЖАТ ХОЛИВУД И СИ ФАНТАЗИРАТ ,ЧЕ СТАВА САМО С РЕКЛАМА. СЪЩАТА КОМЕДИЯ СА МОСАД.

    19:42 04.04.2026

  • 13 Аятолах в хамак

    62 10 Отговор
    Свършихме ракетите.Само касетъчни перални останаха.

    19:54 04.04.2026

  • 14 Карма

    69 12 Отговор
    Ръждясалият гевгир толкова си може. Каквото повикало такова се обадило.

    19:55 04.04.2026

  • 15 Фиаско

    80 12 Отговор
    Протриха им се ръцете на иранксите жени да перат на ръка, след като им взеха пералните за чипове...
    Така каза европейскита лидерка, пардон, помощник акушерката Урсула.

    19:58 04.04.2026

  • 16 Замислен

    79 12 Отговор
    Нека да си припомним кои държави изпратиха касетъчни боеприпаси на Украйна.Сега да не реват,че не са хуманни.

    20:02 04.04.2026

  • 17 Двема ще връщат света в каменната ера !

    62 11 Отговор
    Ма Биби къде е ? Твърдо е решил да затрие Израел.

    20:04 04.04.2026

  • 18 Хасковски каунь

    59 12 Отговор
    Еврейн и краварин разбират от блъскане

    20:12 04.04.2026

  • 19 Цък

    84 11 Отговор

    До коментар #3 от "Шестопръстия гръмовержец":

    И какво постигнаха САЩ, убиха един старец на 86 г, едно голямо нищо. Какво постигна Иран:1. Принуди самолетоносачите да избягат на далеко.2.Разруши всички американски бази в региона. 3. ЖК тече Кото гевгир . 4.Вдигна цените на горивата, още месец война и кризата от 2008 г ще ни изглежда като приказка. 5. Почна големи американски компании в региона, които търпят огромни загуби. Колко ще търпят Тръмп ?

    20:17 04.04.2026

  • 20 я си знам, ама и вие знаете

    14 14 Отговор
    Факти от къде събирате толкова боклук.

    20:22 04.04.2026

  • 21 Някой

    62 12 Отговор
    Ама, вярно ли? Щото мисля, че железния гевгир пропуска ракети и дронове от ден първи на войната. Тел Авив е заприличал на Газа според доста хора.

    20:42 04.04.2026

  • 22 Напълно очаквано

    69 7 Отговор
    Няма перфектна защита, няма и перфектна армия. За провалът на Израел и САЩ не е виновен Иран, виновни са си самите те, защото си повярваха, че са недосегаеми, а Иран само им го показа. Този мит е развенчан.

    20:46 04.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дзак

    8 9 Отговор
    Който се е погрижил за бомба скривалищата, не би трябвало да има цимилни загуби.

    20:58 04.04.2026

  • 25 Ами

    47 13 Отговор
    Думата "пропука" не е особенно подходяща за
    състоянието в което се намира "Железния купол".
    По-подходяща е думата изчезна.

    20:59 04.04.2026

  • 26 Оди там Кеноби

    50 8 Отговор

    До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Незнам Иран някога да е казвал че има железен или какъвто и да е купол та да злорадстваш че нещо си там се било клепнали!

    21:01 04.04.2026

  • 27 Луд Скайуокър

    21 8 Отговор

    До коментар #9 от "фактите":

    Аз мисля че всъщност даде параметрите и способностите на системите пейтриът

    21:05 04.04.2026

  • 28 БрЯх!

    27 9 Отговор

    До коментар #9 от "фактите":

    Къде ви намират такива всезнайковци,във военната област се чудя...?!
    А иначе сигурно не си държал в ръцете си истински АК...,камо ли стрелял...?!

    21:11 04.04.2026

  • 29 Да бе да...?!

    36 8 Отговор
    Пропукал...?!
    Направо се...Разцепи!!!

    21:13 04.04.2026

  • 30 Друг наблюдател!

    6 7 Отговор

    До коментар #23 от "Наблюдател":

    Тоя не от цикал...
    А е в...цикъл!

    21:16 04.04.2026

  • 31 ГОЛЕМА ТРАГЕДИА

    38 7 Отговор

    До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ко стана?!
    Намерихте ли си катапултиралият пилот от ,,невидимият" щатски самолет...?!
    Или и той ,,невидим"-в комплект със самолета...?!

    21:23 04.04.2026

  • 32 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    35 10 Отговор
    Ционисткия и сатанистки коптор-Исрал-ел приключи.

    21:39 04.04.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    13 11 Отговор

    До коментар #9 от "фактите":

    Фактите да, че Железния купол може да хваща само самоделки на Хамас и Хизбула, дето са гаражно производство. Още миналият път се видя, че не могат и една иранска ракета да прехванат. Затова вдигнаха самолети на НАТО да помагат. THAAD на американците , себе си не можа да опази, та друго ли. Сравнението ти с руското ПВО е напълно неуместно. Ако беше дал С-400 на Иран, а не на Турция, сега пиле нямаше да прехвръкне там. Ама нали е евреин, пази си свещените земи. Дори по-новата версия на С-300 му се досвидя да даде.

    Коментиран от #37, #38

    22:09 04.04.2026

  • 34 руското

    14 14 Отговор

    До коментар #9 от "фактите":

    ПВО е с 99.9% ефективност, доказателство-войната в украйна.

    22:15 04.04.2026

  • 35 МАЙ 40 Ф35-ЦИ

    22 8 Отговор
    Снощи са дали фира в цион.

    22:15 04.04.2026

  • 36 6135

    25 8 Отговор
    "Тя е проектирана да неутрализира единични заплахи - ракети с една бойна глава - но при касетъчните боеприпаси профилът на атаката се променя. "

    А сега де?
    Израелското ПВО е проектирано да защитава от нещо, което не съществува, а хората си пишат черно на бяло, че не е способно да защитава от нещо, което съществува.

    22:18 04.04.2026

  • 37 Смешник

    9 10 Отговор

    До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":

    Путин им предложи навремето да им даде С400 но аятоласите отказаха

    22:45 04.04.2026

  • 38 Ъъъъ

    25 8 Отговор

    До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":

    Иранците отказаха, защото нямаха никакво намерение да се бият с когото и да било..Както и във Венецуела.... Системите за ПВО изобщо не са били разопаковани.... Той Тръмп такива търси.... Що не се репчи на Си?

    22:54 04.04.2026

  • 39 А50

    30 9 Отговор
    Ул. Козяк трябва да бъде прекръстена на ул. Техеран. Какво мислите соросоидчета

    Коментиран от #43, #44

    23:00 04.04.2026

  • 40 Купола

    18 8 Отговор
    Стана на гевгир

    23:02 04.04.2026

  • 41 Купянск -Путянск

    7 24 Отговор
    Бум Бум💥💥💥У Луганск дето Пусик уж го беше превзел.Много ватнишка фира.Днеска ВСУ са зачистили рекорден брой орки.

    Коментиран от #48

    00:06 05.04.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 7 Отговор
    "Железния гевгир " работи. Като гевгир.

    Коментиран от #45

    00:18 05.04.2026

  • 43 Румен Решетников

    6 18 Отговор

    До коментар #39 от "А50":

    Улица "Навални " звучи по-добре, не мислиш ли? 😀

    Коментиран от #54

    00:20 05.04.2026

  • 44 По-малко от 40 часа остава на Техеран!!!

    6 22 Отговор

    До коментар #39 от "А50":

    За белият байрак ми е мисълта.После-няма Техеран.Няма Иран.

    00:24 05.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хохо Бохо

    19 5 Отговор
    Израел е малка и гъстонаселена държава. Ако купола се пропука ще ги върнат в каменната ера. Цялата им икономика и инфраструктура ще идат а кино

    01:14 05.04.2026

  • 47 Ъъъъъ

    8 3 Отговор
    Тръмп е получил инсулт и е приет по спешност в болницата "Уолтър Рийд".

    Коментиран от #53

    02:39 05.04.2026

  • 48 Дърт Вейдър

    18 3 Отговор

    До коментар #41 от "Купянск -Путянск":

    Синко , това е война а не футболен мач та да се изживява като фен ! На фронта умира истински хора в реално време от реалния живот а не виртуални герои от его шутър ! За хора става дума а не за голове във футболен мачв на който броиш голове!
    Имай малко смирение.
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави

    04:11 05.04.2026

  • 49 РАКЕТИТЕ СА ЗА ДЪРЖАВА СЛЕД ТУРЦИЯ

    10 3 Отговор
    Иран отново отрече: Не изстрелваме ракети срещу Турция

    07:21 05.04.2026

  • 50 Ул. Козяк ..........

    10 3 Отговор
    Ул. Козяк трябва да бъде прекръстена на Бул. Техеран.

    07:25 05.04.2026

  • 51 веселяк

    8 3 Отговор
    Юдеите искали да преименуват джелезния купол, ама швейцарците не си давали марката Ементал!

    09:25 05.04.2026

  • 52 Матиа фон Зигмунд

    4 3 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !

    13:07 05.04.2026

  • 53 Криси Патрашкова

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Ъъъъъ":

    Дано се оправи човека ,че хич не понасям насилие !

    13:09 05.04.2026

  • 54 Отец Дионисий

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Румен Решетников":

    Оставете го да почива в мир Навални ,вече му изгниха костите !

    13:11 05.04.2026

  • 55 Казанлъшкия

    0 3 Отговор
    Да, но в Израел почти няма развалини, а в Иран е страшно положението.

    18:55 05.04.2026