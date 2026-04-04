Железният купол се пропука под натиска на иранските ракети

Ескалацията във войната между Израел и Иран доведе до поява на нов и особено тревожен елемент - масовото използване на балистични ракети с касетъчни бойни глави, които поставят под сериозно напрежение дори най-модерните системи за противоракетна отбрана, пише "Гардиън".
Началото на това развитие беше дадено на 5 март, когато в профил в социалната мрежа X, свързан с покойния върховен лидер на Иран Али Хаменей, се появи пропагандно послание с изображение на мощна ракета и надпис "Моментите на Хорамшахр предстоят". Това е пряка препратка към най-модерната иранска балистична ракета "Хорамшахр", за която се смята, че може да носи касетъчна бойна глава с до 80 суббоеприпаса.
От началото на конфликта на 28 февруари тази заплаха започва да се материализира. Според израелската армия около половината от изстреляните ирански ракети са били оборудвани именно с касетъчни бойни глави. Най-малко 19 такива ракети са проникнали през противовъздушната отбрана и са ударили населени райони, причинявайки жертви и десетки ранени.
Ключовият проблем при този тип оръжие е неговият механизъм. Касетъчните боеприпаси се разпадат във въздуха и разпръскват десетки по-малки бомби върху широка площ. Това означава, че дори ако носещата ракета бъде прихваната, не е гарантирано, че всички суббоеприпаси ще бъдат унищожени. Ако разпръскването вече е започнало, прихващането става практически невъзможно.
Именно тук се разкрива уязвимост в иначе изключително сложната израелска система за отбрана, включително "Железен купол". Тя е проектирана да неутрализира единични заплахи - ракети с една бойна глава - но при касетъчните боеприпаси профилът на атаката се променя. За да бъде ефективна защитата, ракетата трябва да бъде унищожена още преди да освободи суббоеприпасите, най-добре извън атмосферата.
Освен чисто техническото предизвикателство, има и икономическо измерение. Защитата срещу касетъчни боеприпаси изисква използването на скъпи прехващачи, като в някои случаи може да се наложи изстрелването на десетки ракети за неутрализиране на една единствена заплаха. Това поставя под въпрос устойчивостта на отбраната в дългосрочен план и създава риск от изчерпване на наличните ресурси.
Паралелно с това, касетъчните боеприпаси имат и сериозни хуманитарни последици. Част от суббоеприпасите не се взривяват при удара и остават като неизбухнали устройства, представляващи заплаха за цивилното население дълго след атаката. Поради това тяхната употреба в населени райони се счита за недискриминационна и е забранена от международното право, макар нито Израел, нито Иран да са страни по съответната конвенция от 2008 г.
Практическите последици вече са видими. Освен ранени, има и загинали цивилни, включително възрастно семейство и чуждестранен работник при удари в района на Тел Авив. Видеозаписи, показващи десетки светещи точки, разпръскващи се в нощното небе, се превърнаха в символ на конфликта за израелското общество.
В по-широк стратегически план използването на такива боеприпаси изглежда има двойна цел - не само да увеличи вероятността част от ударите да пробият отбраната, но и да изтощи ресурсите на противника. Въпреки твърденията на Израел, че е унищожил над 70% от иранските пускови установки, Техеран продължава да намира начини да преодолее защитата и да нанася удари.
Това развитие подсказва, че конфликтът навлиза в нова фаза, в която технологичното превъзходство вече не гарантира пълна защита, а цената - както във военен, така и в хуманитарен план - продължава да расте.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Шестопръстия гръмовержец
До коментар #1 от "Знаещ":Бомби Иран и Хизбула....нон стоп.
10 Я пъ тоа
До коментар #8 от "Сатана Z":Сега става обратното....
19:30 04.04.2026
Така каза европейскита лидерка, пардон, помощник акушерката Урсула.
19 Цък
До коментар #3 от "Шестопръстия гръмовержец":И какво постигнаха САЩ, убиха един старец на 86 г, едно голямо нищо. Какво постигна Иран:1. Принуди самолетоносачите да избягат на далеко.2.Разруши всички американски бази в региона. 3. ЖК тече Кото гевгир . 4.Вдигна цените на горивата, още месец война и кризата от 2008 г ще ни изглежда като приказка. 5. Почна големи американски компании в региона, които търпят огромни загуби. Колко ще търпят Тръмп ?
20:17 04.04.2026
25 Ами
състоянието в което се намира "Железния купол".
По-подходяща е думата изчезна.
20:59 04.04.2026
26 Оди там Кеноби
До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Незнам Иран някога да е казвал че има железен или какъвто и да е купол та да злорадстваш че нещо си там се било клепнали!
21:01 04.04.2026
27 Луд Скайуокър
До коментар #9 от "фактите":Аз мисля че всъщност даде параметрите и способностите на системите пейтриът
21:05 04.04.2026
28 БрЯх!
До коментар #9 от "фактите":Къде ви намират такива всезнайковци,във военната област се чудя...?!
А иначе сигурно не си държал в ръцете си истински АК...,камо ли стрелял...?!
21:11 04.04.2026
29 Да бе да...?!
Направо се...Разцепи!!!
21:13 04.04.2026
30 Друг наблюдател!
До коментар #23 от "Наблюдател":Тоя не от цикал...
А е в...цикъл!
21:16 04.04.2026
31 ГОЛЕМА ТРАГЕДИА
До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ко стана?!
Намерихте ли си катапултиралият пилот от ,,невидимият" щатски самолет...?!
Или и той ,,невидим"-в комплект със самолета...?!
21:23 04.04.2026
33 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "фактите":Фактите да, че Железния купол може да хваща само самоделки на Хамас и Хизбула, дето са гаражно производство. Още миналият път се видя, че не могат и една иранска ракета да прехванат. Затова вдигнаха самолети на НАТО да помагат. THAAD на американците , себе си не можа да опази, та друго ли. Сравнението ти с руското ПВО е напълно неуместно. Ако беше дал С-400 на Иран, а не на Турция, сега пиле нямаше да прехвръкне там. Ама нали е евреин, пази си свещените земи. Дори по-новата версия на С-300 му се досвидя да даде.
34 руското
До коментар #9 от "фактите":ПВО е с 99.9% ефективност, доказателство-войната в украйна.
22:15 04.04.2026
36 6135
А сега де?
Израелското ПВО е проектирано да защитава от нещо, което не съществува, а хората си пишат черно на бяло, че не е способно да защитава от нещо, което съществува.
22:18 04.04.2026
37 Смешник
До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":Путин им предложи навремето да им даде С400 но аятоласите отказаха
22:45 04.04.2026
38 Ъъъъ
До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":Иранците отказаха, защото нямаха никакво намерение да се бият с когото и да било..Както и във Венецуела.... Системите за ПВО изобщо не са били разопаковани.... Той Тръмп такива търси.... Що не се репчи на Си?
22:54 04.04.2026
43 Румен Решетников
До коментар #39 от "А50":Улица "Навални " звучи по-добре, не мислиш ли? 😀
Коментиран от #54
00:20 05.04.2026
44 По-малко от 40 часа остава на Техеран!!!
До коментар #39 от "А50":За белият байрак ми е мисълта.После-няма Техеран.Няма Иран.
00:24 05.04.2026
48 Дърт Вейдър
До коментар #41 от "Купянск -Путянск":Синко , това е война а не футболен мач та да се изживява като фен ! На фронта умира истински хора в реално време от реалния живот а не виртуални герои от его шутър ! За хора става дума а не за голове във футболен мачв на който броиш голове!
Имай малко смирение.
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави
04:11 05.04.2026
53 Криси Патрашкова
До коментар #47 от "Ъъъъъ":Дано се оправи човека ,че хич не понасям насилие !
13:09 05.04.2026
54 Отец Дионисий
До коментар #43 от "Румен Решетников":Оставете го да почива в мир Навални ,вече му изгниха костите !
13:11 05.04.2026
