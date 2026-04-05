По всичко личи, че Иран е ударил "неуязвимия" изтребител F-35, но САЩ все още отричат

След като американски изтребител F-35 извърши аварийно кацане във военновъздушна база в Близкия изток миналата седмица по време на ескалиращата война между САЩ и Израел срещу Иран, двама източници, запознати със случая, съобщиха на американски медии, че самолетът е бил ударен от Техеран но връщане от бойна мисия - твърдение, което повториха и иранските държавни медии, пише "Ал Джазира".
Ако е вярно, това би бил първият път по време на войната, в който F-35 - крайъгълният камък на въздушната огнева мощ на Вашингтон, е бил поразен от Иран.
Ето какво е известно за инцидента и защо е значим:
Какво се знае за инцидента?
След като стелт изтребител F-35 се приземи аварийно в четвъртък, капитан Тим Хокинс - говорител на Централното командване на американските военни (CENTCOM), заяви, че самолетът е кацнал безопасно и пилотът е в стабилно състояние.
"Инцидентът се разследва", посочи Хокинс, без да уточнява защонито къде е кацнал самолетът.
Същия ден Революционната гвардия на Иран обяви, че е атакувала американски самолет.
В неделя списанието Air & Space Forces Magazine - издание, което отразява новини за противовъздушната отбрана на САЩ и въпросите на националната сигурност, съобщи, че пилотът е получил шрапнелни рани.
Позовавайки се на неназовани източници, запознати с инцидента, изданието посочва, че самолетът е бил ударен при обстрел от земята.
Иранската полуофициална информационна агенция Tasnim публикува военни кадри, за които твърди, че показват как системите за противовъздушна отбрана на Техеран поразяват американски стелт изтребител F-35.
Какво е F-35 и какво му е толкова специалното?
F-35 се отнася до семейство стелт изтребители, произведени от американската аерокосмическа компания Lockheed Martin.
Официалният уебсайт на F-35 Lightning II - пълното име на самолета - го определя като "най-модерния изтребител в света".
Голяма част от репутацията на самолета за превъзходство във въздуха идва от комбинацията му от стелт технология, усъвършенствани сензори и високоскоростни изчисления. Самолетът е проектиран да бъде по-малко откриваем и да може да събира повече информация за обкръжението си, отколкото по-ранните поколения изтребители, като подава данни от 360-градусов комплект камери и други сензори директно на пилота.
"Ключовото при F-35 са радарните системи", обясни Джон Филипс, британски съветник по безопасност, сигурност и рискове и бивш военен главен инструктор.
Радарните системи са комбинация от хардуер и софтуер, които са способни да откриват и анализират специфични заплахи и да улесняват реагирането на такива заплахи.
"Няма стандартен радарен комплект и те варират в различните страни", отбеляза Филипс. "Слуховете са, че на определени страни са били предоставени само определени радари от производителя. Вярвам, че това е, за да се противодейства на опитите на чуждестранни противници, като Китай или Русия, да направят обратно инженерство на технологията".
Няколко държави си партнират със САЩ в производството на F-35, включително Австралия, Канада, Италия, Дания, Нидерландия, Норвегия и Обединеното кралство. Те или произвеждат определени компоненти на изтребителите, или имат съоръжения, в които сглобяват самолети, които собствените им правителства ще използват.
Сред 20-те държави, които са закупили тези самолети, са Япония, Южна Корея, Обединеното кралство, Италия, Австралия и Израел.
Има три вида Lightning II F-35, всички от които имат вътрешно монтирани оръжия, за да се подобри стелт дизайнът им.
F-35A е най-разпространеният модел и е най-широко притежаван от други държави. Той може да излита и каца на обикновена писта, като тези, използвани от търговските самолети.
F-35B се използва от Италия, Япония, Сингапур, Обединеното кралство и САЩ. Той е способен да каца вертикално като хеликоптер и да излита от много къса писта, което го прави добър вариант за експлоатация от къси писти, в планински терени, от плажове или от малки острови.
F-35C е свръхзвуков самолет, което означава, че може да се движи по-бързо от звуковите вълни. Американският военноморски флот е използвал този модел за стелт операции на далечни разстояния. Досега само американският военноморски флот разполага с този модел. Lockheed Martin посочва, че американската морска пехота също придобива самолети F-35C, за да действа заедно със собствените си F-35B. За разлика от F-35B, F-35C се нуждае от по-дълга писта.
Не е известно за кой от тези три модела самолети Иран твърди, че е свалил миналата седмица.
Защо би било толкова важно, ако Иран е свалил такъв?
Американски власти все още не са потвърдили, че изтребител F-35 наистина е бил ударен от ирански огън миналата седмица.
В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви: "Летим, където си поискаме. Никой дори не стреля по нас".
Въпреки че изтребители F-35 са разположени в бойни операции от 2018 г. насам, няма потвърдени случаи на удар от вражески огън.
Експерти по отбрана заявиха, че ако твърденията на Иран, че успешно е улучил самолет F-35, са верни, това ще докаже, че F-35 не е неуязвим във война.
"Това би било важно - не защото означава, че стелт техонологията остарява, а защото би показало, че дори F-35 не е неуязвим в гъста, адаптивна среда за противовъздушна отбрана", посочи Али Ваез, директор на проекта "Иран" в Международната кризисна група.
"На този етап няма достоверни публични доказателства, че базова система за противовъздушна отбрана е постигнала това самостоятелно", добави той.
Какви американски летателни апарати са били свалени по време на войната с Иран?
От началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари САЩ са загубили 12 дрона MQ-9 Reaper. Тези дронове са дистанционно пилотирани и се използват предимно за събиране на разузнавателна информация в даден район, както и за "извършване на удари, координация и разузнаване срещу високоценни, мимолетни и чувствителни към времето цели", според информация от ВВС на САЩ.
Отделно, американски представители заявиха, че пет самолета за презареждане с гориво KC-135 са били повредени по време на ирански ракетен удар по база в Саудитска Арабия на 14 март.
На 1 март три американски изтребителя F-15E Strike Eagle бяха свалени при инцидент с приятелски огън, включващ кувейтски F/A-18. Всичките шестима членове на екипажа се катапултираха безопасно.
В неделя Иран заяви, че е прехванал изтребител F-15, нарушил иранското въздушно пространство над южното си крайбрежие близо до остров Ормуз. САЩ обаче отрекоха това твърдение.
CENTCOM написа в X: "НЕВЯРНО: Слуховете твърдят, че иранският режим наскоро е свалил американски F-15 над Иран.
ВЯРНО: Американските сили са извършили над 8000 бойни полета по време на операция "Епична ярост". Нито един американски изтребител не е бил свален от Иран".
Най-малко 13 американски военнослужещи са били убити по време на бойни операции срещу Иран, а около 200 други са били ранени.
В Иран най-малко 1444 души са били убити и 18 551 са били ранени от началото на конфликта.
Коментиран от #53, #66
Коментиран от #10
Коментиран от #9, #83
9 Наистина май
Аз досега не знаех, че някой смята F35 за неуязвим.
Опитаха да ударят и Диего Гарсия, но се видя, че не им стигат силите.
Точно това е причината, заради която Съюзниците могат да решат да пратят бомбардировачите над Иран.
Това ще удължи войната с незнайно колко!
Опитват се да скрият разни работи, но не виждам как ще помолят китайците.
19:35 05.04.2026
Но за директен обстрел от зенитно картечна установка си е уязвим или също за неуправляема противовъздушна ракета.
19:41 05.04.2026
23 АМЕРИКАНСКИТЕ ЛЪЖИ
27 Хе хе...
До коментар #7 от "Мдаа":Забравяш поне три радара с далечен обхват. Един за $1,1млрд, другите два евтинийка, има няма $300-400 млн бройката. Разни инвестиции на иcpahell и сащ в региона за къмто трилион. Загубите на фондовата борса надхвърлят две трилиончета, ама то туй даже и хартия не е, кучета ги яли.
Коментиран от #36
19:52 05.04.2026
28 Мишел
19:53 05.04.2026
29 Ами
По-скоро да смущаващи. За това замазват неща.
Това, че ф35 е скъп не означава, че е добър.
А относно невидимите самолети ... Такива няма.
Коментиран от #33
19:53 05.04.2026
30 Гост
Щатски ще падат в Иран няма нищо чудно ! Войната не е филм!
19:53 05.04.2026
32 Град Козлодуй..
20:00 05.04.2026
33 Мишел
До коментар #29 от "Ами":"А относно невидимите самолети ... Такива няма."
Ф35 са невидими,за радарите на НатО
Коментиран от #39, #41
20:02 05.04.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Много им се иска на Ал Джазира,":Да не очакваш ОТпосолствоТО да кажат:
"СкасАха ни шортите, теА хамилари!"🤔❗
20:03 05.04.2026
35 Колобър
Коментиран от #38
20:05 05.04.2026
36 Мдаа
До коментар #27 от "Хе хе...":Допълвам тогава статистиката, но и тя е непълна:
RADAR LOSSES — Confirmed by satellite imagery
Qatar
Jordan
United Arab Emirates
Bahrain
• AN/FPS-132 (🇶🇦 Al Udeid) → $1.1B
• AN/TPY-2 (🇯🇴) → $300–500M
• AN/TPY-2 ×2 (🇦🇪) → $300–500M each
• AN/GSC-52B SATCOM ×2 (🇧🇭) → $20M
Total radar sites affected: at least 10
Subtotal radar/sensor systems: $2.5–4B
Коментиран от #40, #47
20:07 05.04.2026
37 4-💩-Фут,
До коментар #16 от "Много им се иска на Ал Джазира,":Ако си вЕрваш на тая кретения дето тук си я надраскал ,то принудиделно лечение у психодиспансера не ти мърда ..
20:09 05.04.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ами
До коментар #33 от "Мишел":Дори и някой от радарите на НАТО ги виждат :)
За това точният термин за такива самолети е, трудно забележими.
20:10 05.04.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Даааа...427 москалски фръчила и 376
До коментар #33 от "Мишел":Вертушки.. ФИРА,... А още нема...3 ДНЯ
Хехехехехехе
Личи ти зче си пе...ДАЛ
Коментиран от #45
20:13 05.04.2026
42 Мдаа
Операция по учебник....ама за гробари.
Мдаа ....
Коментиран от #57
20:16 05.04.2026
43 идиоти вън
Коментиран от #54
20:16 05.04.2026
44 Само след 5 часа
Ееееедехееее
У ДРИ ИИ
Коментиран от #60
20:18 05.04.2026
45 Възраждане
До коментар #41 от "Даааа...427 москалски фръчила и 376":Тия тенекии са от БЕЗ аналоговите на Монгольяк Педофила
Хахахахаха
20:20 05.04.2026
46 РЕАЛИСТ
До коментар #38 от "Що тролиш ма ПЕН дел?!!":Кво си видял, бе? Има само един С-500 Прометей на дежурство от декември миналата година в Крим. В Иран няма нито С-500, нито С-400, нито С-300. Ако имаше, то и пиле нямаше да прехвръкне. Путин е евреин и не им дава, за да пази Израел. Такава му е договорката с Натаняху.
Коментиран от #50
20:22 05.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Спокойно...
20:23 05.04.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Гресирана ватенка
До коментар #47 от "Мдаа":Основно меню в Иран-супа от камъни.Като на палестинците.
20:28 05.04.2026
52 Дон Корлеоне
До коментар #47 от "Мдаа":Хаяско кога ще праща хора на луната?
Коментиран от #58
20:30 05.04.2026
53 койдазнай
До коментар #2 от "Преди много време":Иранците явно много искат да повторят съдбата на "едни сърби"
Коментиран от #56, #63
20:30 05.04.2026
54 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #43 от "идиоти вън":Там е още по-супер..
20:31 05.04.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Оранжевият си е ол1гофрен
До коментар #53 от "койдазнай":Но който се е изрепчил на краварника бял свет не е видял.
Коментиран от #64
20:34 05.04.2026
57 Путин
До коментар #42 от "Мдаа":Американците своих не бросает!Мдаа.
20:35 05.04.2026
58 Па лани пе до фило
До коментар #52 от "Дон Корлеоне":Прати..ЛУ НА- 25... даже нацели Луната и...сичко уйде у прахоляко
Хихихихихи
20:40 05.04.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Бум бум бум Тел Авив
До коментар #44 от "Само след 5 часа":Кашерно л💩йно пий си лекарствата,-антидепресанти,че съвсем изперка..
Коментиран от #65
20:44 05.04.2026
61 ъл джис
20:47 05.04.2026
62 Гласът
20:48 05.04.2026
63 Когато америте
До коментар #53 от "койдазнай":Налетяха Сърбия в Москва властваше пияндура боря елцин,! И що тогава не пратиха ,, пехотата?
Коментиран от #70
20:50 05.04.2026
64 Винаги има
До коментар #56 от "Оранжевият си е ол1гофрен":Първи път
20:51 05.04.2026
65 Саймън каза
До коментар #60 от "Бум бум бум Тел Авив":Иран приключи.
Коментиран от #69
20:54 05.04.2026
66 Ха ха ха ха
До коментар #2 от "Преди много време":Eдин Милошевич се обеси в Хага.
20:58 05.04.2026
67 Ха ха ха ха
До коментар #7 от "Мдаа":Това няма и 1% от годишния военен бюджет на Тръмп. Та какво се опитваш да покажеш?
Коментиран от #75, #76
21:00 05.04.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Айде бе
До коментар #65 от "Саймън каза":Иран каза че ще приключи когато той реши а не когато рижият педофил каже.
Иран сега започва !
Да се хванеш на хорото един долар, да се пуснеш един трилион. Но рижият педофил в задокеанския обор ще го разбере по трудния начин.
Коментиран от #71, #74
21:01 05.04.2026
70 Ха ха ха ха
До коментар #63 от "Когато америте":Защото Милишевич се обеси в Хага, а сръбските орки се изтеглиха като бити възрожденци от Косово.
Коментиран от #79
21:01 05.04.2026
71 Иранеца
До коментар #69 от "Айде бе":За Путин целуващия Коран и момченца по пъпчето ли говориш?
21:02 05.04.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 на сто години овчар с тояга....заек!
Коментиран от #77
21:03 05.04.2026
74 Баничарката
До коментар #69 от "Айде бе":Когато брадатите иранци ти взривят Москвича с баба ти, ще спреш да се кефиш на брадатите терористи, продажно еничарче.
21:03 05.04.2026
75 Дон Корлеоне
До коментар #67 от "Ха ха ха ха":Хаяско що не печата долари?
21:04 05.04.2026
76 Айде бе
До коментар #67 от "Ха ха ха ха":Не можеш да напечаташ радари и самолети колкото и пари да имаш или отнема години и ще става все по трудно за краварите , защото нямат възлови ресурси които има само Китай. Нямат рядко земните метали, а вече нямат и хелий и утре и чипове няма да могат да произведат.
Бюджети могат да си гласуват каквито поискат, но едно нещо са парите друго са реалните ресурси и производствени възможности.
Коментиран от #78, #82
21:05 05.04.2026
77 Человек Невидимка
До коментар #73 от "на сто години овчар с тояга....заек!":Самолет невидимка не означава самолет непадалка. Всичко дето лети - пада. Паднал един Ф-117, но Сърбия остана без мостове и без армия. Сърбетата дори пилота не можаха да хванат, както сега и Иран. Пълен смях.
21:06 05.04.2026
78 Ха ха ха ха
До коментар #76 от "Айде бе":Какви глупости говориш? Американците си сглобяват военната техника само с американски материали и са го правили много преди в Китай да научат какво е електрическа лампа.
Китайците се научиха как да сглобяват компютри от американците. А всъщност и до ден днешен китайците в електрониката са десетилетия назад. Момченца, въобще какви фантазьори сте, нямате си идея!
Коментиран от #84, #105
21:09 05.04.2026
79 Обеси ли се?
До коментар #70 от "Ха ха ха ха":А тия от АОК дали и те ....!
21:10 05.04.2026
80 Сърбия навремето
21:16 05.04.2026
81 смех
Коментиран от #86
21:18 05.04.2026
82 Пак аз бе
До коментар #76 от "Айде бе":Да не си бит с мотика по главата като малък?
21:19 05.04.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Забравихте нещо!
Коментиран от #101
21:29 05.04.2026
86 Сваленото е показано
До коментар #81 от "смех":Пилота го спасиха , но като идеш в авиационния музей на Сърбия веднага в ляво след вкода е изложена седалката и шлема на пилота на F-117, останки от няколко F-16 и на 7-8 ударни и разузнавателни дронове.
Коментиран от #89, #98
21:30 05.04.2026
87 Пояснение за първолаци ли,що ли...?!
21:31 05.04.2026
88 Ха ха ха ха
До коментар #84 от "Айде бе":Кажи нещо със субстанция, бе! Само опоркаджийски безмислици.
Знаеш ли, каква е разликата между мен и теб? Разликата е, че аз не се радвам на Тръмп нито му се възхищавам. Вие му се радвахте, като спечели изборите. И не само сега, ами и едно време пак му се радвахте.
А педофил е вашият Путин.
21:32 05.04.2026
89 Ха ха ха ха
До коментар #86 от "Сваленото е показано":А като идеш в Хага можеш да посетиш килията в която умря Милошевич.
Обаче е вярно че източно от Виена само полудиоти-полумаймуни живеят.
Коментиран от #92
21:33 05.04.2026
90 Отстрани
Той отначало си е при тях и всичко беше за заблуда , за да накарат краварите да го търсят и да понесат още щети. Циркът е пълен!
Коментиран от #95
21:35 05.04.2026
91 Бай онзи
21:39 05.04.2026
92 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #89 от "Ха ха ха ха":ХА ХО, това за убийството на Милошевич, дето НЕМОЖАЧИТЕ НЕ можаха да го осъдят дори за кражба на кламери от залата, та го убиха по стар НА-глосаксински маниер, чрез ИНФАРКТ, повод за гордост ли е ❗
Съдът уби Милошевич, не го осъди❗
21:40 05.04.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Голям пердах
..... Хизбула беше уж също унищожена от Тръмп....смех бате....
21:42 05.04.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Костадинов
21:53 05.04.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Мхм
До коментар #86 от "Сваленото е показано":Кой пилот тоя на ф-15 ли
21:56 05.04.2026
99 А50
21:57 05.04.2026
100 дамин
22:13 05.04.2026
101 дядо дръмпир
До коментар #85 от "Забравихте нещо!":Това са твърдения на иран....А и масква завладя покровск ,ама не съвсем...,завладя и луганск ..ама не съвсем...на иран и просия не може да се вярва ,ако го напише ,огледалото ще го кажа ,че е истина.в огледалото пише ,че това са казали иранците!
22:27 05.04.2026
102 Голям пердах
..... Хизбула беше уж също унищожена от Тръмп....смех бате....
Коментиран от #104
22:48 05.04.2026
103 1111
23:03 05.04.2026
104 А50
До коментар #102 от "Голям пердах":Сбъркали го с израелски, но и така става
23:33 05.04.2026
105 Айде бе
До коментар #78 от "Ха ха ха ха":Браво бе, къде ви намират такива гугутки !?
Ама ние всъщност се радваме на вашето невежество и убеденост в собствените ви глупости и мантри.
Дано да има повече такива тъпунгери.
И той и рижият педофил си вярва по подобен начин и вече 37 пъти победи Иран пък гледаме че става точно обратното.
Не аз, а генералите които Тръмп уволни твърдят, че ресурсите които е загубил или изразходил оборът ще трябва да се възстановяват за не по-малко от 5 до 8 години, а за изгорените бази изграждани с десетилетия ще трябва поне още 10 години.
Давайте все така! Ние сме за!
Печатайте пари да ви видим, и кредитори вече няма и разпродават ненужната тоалетна хартия.
Напечатайте си оръжия и пшеница с вашите ресурси да ви видим!
23:36 05.04.2026
106 az СВО Победа80
Изведнъж се оказва, че много хвалената „невидимост“ не предпазва от откриване от пасивни оптикоелектронни системи или системи с топловизионен канал. Липсата на радиоелектронно излъчване от самите системи ги скрива от американските самолети за електронно разузнаване. Предупредителните станции, които са важен компонент на съвременните, включително американските, многоцелеви изтребители, също не предоставят предупреждение за действието на подобни системи за противовъздушна отбрана....
Коментиран от #107
23:36 05.04.2026
107 Малий
До коментар #106 от "az СВО Победа80":И ся ко ше праат тез американци завалиите.. Ще приемат рублата и Москвич технологията ...
Коментиран от #109
00:11 06.04.2026
108 Хохо Бохо
00:33 06.04.2026
109 az СВО Победа80
До коментар #107 от "Малий":Ще търпят загуби!
Коментиран от #110, #111
00:37 06.04.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Пийт Хегсет -Крозейдър
До коментар #109 от "az СВО Победа80":Каменната ера!
01:22 06.04.2026
112 И те така
01:31 06.04.2026
113 Коста
02:50 06.04.2026
114 Ами..
До коментар #15 от "Гресирана ватенка":Иди ти го питай
03:33 06.04.2026