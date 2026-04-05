Новини
Мнения »
По всичко личи, че Иран е ударил "неуязвимия" изтребител F-35, но САЩ все още отричат

5 Април, 2026 19:01 5 935 114

  • иран-
  • пентагон-
  • ф-35-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • изтребител-
  • ракети-
  • доналд тръмп

Експерти по отбрана заявиха, че ако твърденията на Техеран, че успешно е улучил самолет F-35, са верни, това ще докаже, че F-35 не е неуязвим във война

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Al Jazeera Al Jazeera
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След като американски изтребител F-35 извърши аварийно кацане във военновъздушна база в Близкия изток миналата седмица по време на ескалиращата война между САЩ и Израел срещу Иран, двама източници, запознати със случая, съобщиха на американски медии, че самолетът е бил ударен от Техеран но връщане от бойна мисия - твърдение, което повториха и иранските държавни медии, пише "Ал Джазира".

Ако е вярно, това би бил първият път по време на войната, в който F-35 - крайъгълният камък на въздушната огнева мощ на Вашингтон, е бил поразен от Иран.

Ето какво е известно за инцидента и защо е значим:

Какво се знае за инцидента?

След като стелт изтребител F-35 се приземи аварийно в четвъртък, капитан Тим Хокинс - говорител на Централното командване на американските военни (CENTCOM), заяви, че самолетът е кацнал безопасно и пилотът е в стабилно състояние.

"Инцидентът се разследва", посочи Хокинс, без да уточнява защонито къде е кацнал самолетът.

Същия ден Революционната гвардия на Иран обяви, че е атакувала американски самолет.

В неделя списанието Air & Space Forces Magazine - издание, което отразява новини за противовъздушната отбрана на САЩ и въпросите на националната сигурност, съобщи, че пилотът е получил шрапнелни рани.

Позовавайки се на неназовани източници, запознати с инцидента, изданието посочва, че самолетът е бил ударен при обстрел от земята.

Иранската полуофициална информационна агенция Tasnim публикува военни кадри, за които твърди, че показват как системите за противовъздушна отбрана на Техеран поразяват американски стелт изтребител F-35.

Какво е F-35 и какво му е толкова специалното?

F-35 се отнася до семейство стелт изтребители, произведени от американската аерокосмическа компания Lockheed Martin.

Официалният уебсайт на F-35 Lightning II - пълното име на самолета - го определя като "най-модерния изтребител в света".

Голяма част от репутацията на самолета за превъзходство във въздуха идва от комбинацията му от стелт технология, усъвършенствани сензори и високоскоростни изчисления. Самолетът е проектиран да бъде по-малко откриваем и да може да събира повече информация за обкръжението си, отколкото по-ранните поколения изтребители, като подава данни от 360-градусов комплект камери и други сензори директно на пилота.

"Ключовото при F-35 са радарните системи", обясни Джон Филипс, британски съветник по безопасност, сигурност и рискове и бивш военен главен инструктор.

Радарните системи са комбинация от хардуер и софтуер, които са способни да откриват и анализират специфични заплахи и да улесняват реагирането на такива заплахи.

"Няма стандартен радарен комплект и те варират в различните страни", отбеляза Филипс. "Слуховете са, че на определени страни са били предоставени само определени радари от производителя. Вярвам, че това е, за да се противодейства на опитите на чуждестранни противници, като Китай или Русия, да направят обратно инженерство на технологията".

Няколко държави си партнират със САЩ в производството на F-35, включително Австралия, Канада, Италия, Дания, Нидерландия, Норвегия и Обединеното кралство. Те или произвеждат определени компоненти на изтребителите, или имат съоръжения, в които сглобяват самолети, които собствените им правителства ще използват.

Сред 20-те държави, които са закупили тези самолети, са Япония, Южна Корея, Обединеното кралство, Италия, Австралия и Израел.

Има три вида Lightning II F-35, всички от които имат вътрешно монтирани оръжия, за да се подобри стелт дизайнът им.

F-35A е най-разпространеният модел и е най-широко притежаван от други държави. Той може да излита и каца на обикновена писта, като тези, използвани от търговските самолети.

F-35B се използва от Италия, Япония, Сингапур, Обединеното кралство и САЩ. Той е способен да каца вертикално като хеликоптер и да излита от много къса писта, което го прави добър вариант за експлоатация от къси писти, в планински терени, от плажове или от малки острови.

F-35C е свръхзвуков самолет, което означава, че може да се движи по-бързо от звуковите вълни. Американският военноморски флот е използвал този модел за стелт операции на далечни разстояния. Досега само американският военноморски флот разполага с този модел. Lockheed Martin посочва, че американската морска пехота също придобива самолети F-35C, за да действа заедно със собствените си F-35B. За разлика от F-35B, F-35C се нуждае от по-дълга писта.

Не е известно за кой от тези три модела самолети Иран твърди, че е свалил миналата седмица.

Защо би било толкова важно, ако Иран е свалил такъв?

Американски власти все още не са потвърдили, че изтребител F-35 наистина е бил ударен от ирански огън миналата седмица.

В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви: "Летим, където си поискаме. Никой дори не стреля по нас".

Въпреки че изтребители F-35 са разположени в бойни операции от 2018 г. насам, няма потвърдени случаи на удар от вражески огън.

Експерти по отбрана заявиха, че ако твърденията на Иран, че успешно е улучил самолет F-35, са верни, това ще докаже, че F-35 не е неуязвим във война.

"Това би било важно - не защото означава, че стелт техонологията остарява, а защото би показало, че дори F-35 не е неуязвим в гъста, адаптивна среда за противовъздушна отбрана", посочи Али Ваез, директор на проекта "Иран" в Международната кризисна група.

"На този етап няма достоверни публични доказателства, че базова система за противовъздушна отбрана е постигнала това самостоятелно", добави той.

Какви американски летателни апарати са били свалени по време на войната с Иран?

От началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари САЩ са загубили 12 дрона MQ-9 Reaper. Тези дронове са дистанционно пилотирани и се използват предимно за събиране на разузнавателна информация в даден район, както и за "извършване на удари, координация и разузнаване срещу високоценни, мимолетни и чувствителни към времето цели", според информация от ВВС на САЩ.

Отделно, американски представители заявиха, че пет самолета за презареждане с гориво KC-135 са били повредени по време на ирански ракетен удар по база в Саудитска Арабия на 14 март.

На 1 март три американски изтребителя F-15E Strike Eagle бяха свалени при инцидент с приятелски огън, включващ кувейтски F/A-18. Всичките шестима членове на екипажа се катапултираха безопасно.

В неделя Иран заяви, че е прехванал изтребител F-15, нарушил иранското въздушно пространство над южното си крайбрежие близо до остров Ормуз. САЩ обаче отрекоха това твърдение.

CENTCOM написа в X: "НЕВЯРНО: Слуховете твърдят, че иранският режим наскоро е свалил американски F-15 над Иран.

ВЯРНО: Американските сили са извършили над 8000 бойни полета по време на операция "Епична ярост". Нито един американски изтребител не е бил свален от Иран".

Най-малко 13 американски военнослужещи са били убити по време на бойни операции срещу Иран, а около 200 други са били ранени.

В Иран най-малко 1444 души са били убити и 18 551 са били ранени от началото на конфликта.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 55 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Яга

    62 6 Отговор
    Фикльовци

    19:03 05.04.2026

  • 2 Преди много време

    94 9 Отговор
    И едни Сърби размятаха останки на невидимия Стелт"

    Коментиран от #53, #66

    19:06 05.04.2026

  • 3 Хм Хм

    83 7 Отговор
    Всеки стелт "светва", когато отвори оръжейните отсеци и наруши геометрията. Така сърбите свалиха Ф-117.

    19:08 05.04.2026

  • 4 Лорда

    73 13 Отговор
    Ако краварите казват, че не е ударен, какви сме ние, в колонията, да твърдим, че !?

    Коментиран от #10

    19:09 05.04.2026

  • 5 Последният индианец

    39 5 Отговор
    Последният софиянец да ни обясни истината.

    19:15 05.04.2026

  • 6 МАЙ 40 Ф35-ЦИ

    61 10 Отговор
    Онази вечер са дали фира на паркинг в цион.

    Коментиран от #9, #83

    19:15 05.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дядо дони

    82 11 Отговор
    Победихме....Оправяйте се за протока.Иран не е свалил нито един таи самолет.Те просто сами падат.Бягаме като победители!Велики сме!

    19:16 05.04.2026

  • 9 Наистина май

    36 5 Отговор

    До коментар #6 от "МАЙ 40 Ф35-ЦИ":

    Май-май....

    19:16 05.04.2026

  • 10 Файърфлай

    46 5 Отговор

    До коментар #4 от "Лорда":

    Аааа,ударен е,ударен ! Що да не е ударен.Едните удрят и другите удрят.Чий го дирят там.

    19:17 05.04.2026

  • 11 Мда, я.

    24 6 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Излиза, че един F35 е по-евтин от един Strike Eagle.
    Хи-хи, вервам ти!

    19:19 05.04.2026

  • 12 Хм...

    60 8 Отговор
    Досега нямало било ударен ф35...
    Е как да има като довчера пiHд0cTaHциTe не смееха да го пробват срещу сериозен противник. То много лесно да бомбиш колибите на кафявите хора из джунглата и да се правиш на велик с "ние сме най яките, нямаме свален самолет, оръжията ни са много мощни, дъ грейт бютифул юес арми".

    19:22 05.04.2026

  • 13 6135

    62 4 Отговор
    Гледай ти какви неща научава човек с възрастта!
    Аз досега не знаех, че някой смята F35 за неуязвим.
    Имаше такива заявки, разбира се, но никой не ги е вземал насериозно.

    19:28 05.04.2026

  • 14 стоян георгиев

    64 11 Отговор
    Всичката краварска техника е безаналогова и неуязвима, докато не се срещне с руската 😂

    19:31 05.04.2026

  • 15 Гресирана ватенка

    14 58 Отговор
    А руските щайги сами си падат.Питайте Пригожин.😁

    Коментиран от #114

    19:32 05.04.2026

  • 16 Много им се иска на Ал Джазира,

    15 48 Отговор
    но истината е, че САЩ И ИЗРАЕЛ имат пълно превъзходство във въздуха.
    Истината е друга- Иран успешно проведе интелигентна стратегия за опазване на своите ракети, дронове и ПВО.
    ПРОСТО ГИ СКРИ В ТУНЕЛИ ПОД ПЛАНИНИТЕ.
    Това позволява на Иран да стреля отдалеч по целия Близък изток.
    Опитаха да ударят и Диего Гарсия, но се видя, че не им стигат силите.
    Това създава някакъв паритет във войната.
    Точно това е причината, заради която Съюзниците могат да решат да пратят бомбардировачите над Иран.
    Това ще удължи войната с незнайно колко!

    Коментиран от #22, #34, #37

    19:32 05.04.2026

  • 17 ?????

    68 3 Отговор
    Planet Labs е заявила че прекратява публикуването на сателитни снимки на Близкия изток по молба на американската администрация.
    Потвърдили са молбата и други оператори на сателитни снимки.
    Опитват се да скрият разни работи, но не виждам как ще помолят китайците.

    Коментиран от #19

    19:34 05.04.2026

  • 18 Тома

    44 4 Отговор
    И на к.алъп да те хванат мама ще отричаш

    19:35 05.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хипотетично

    41 3 Отговор
    "Ключовото при F-35 са радарните системи"
    Но за директен обстрел от зенитно картечна установка си е уязвим или също за неуправляема противовъздушна ракета.

    19:41 05.04.2026

  • 21 Дзак

    27 3 Отговор
    Очевидно прихващането зависи от радара на противовъздушната отбрана!

    19:42 05.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 АМЕРИКАНСКИТЕ ЛЪЖИ

    41 7 Отговор
    КРАЙ НЯМАТ,НО ИСТИНАТА НИКОГА НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА БЪДЕ СКРИТА ЗА ДЪЛГО.

    19:43 05.04.2026

  • 24 Анонимен

    19 7 Отговор
    Случайно попадение от някой бедуин!

    19:47 05.04.2026

  • 25 Отстрани

    38 10 Отговор
    Онзи ден един кенеф 35 сам падна в Невада и без да се намесват иранците. Над Иран кой знае колко са паднали без иранците дори да подозират, все пак територията е огромна и пустини има колкото искаш.
    Падат си сами.
    Самите пилоти треперят от страх над Иран и правят много грешки.

    19:47 05.04.2026

  • 26 ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    26 8 Отговор
    ЗЛОТО $И ИМА ИМ€: $ащ(нато),британия и рожбата им-из ра €л!
    нато-Най-Агр€$ивната Т€рори$тична Организация(made in u$a),УПРАВЛЯВАНА ОТ циони$ти!!!
    $ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!
    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ И БРАТСКА СЛАВЯНСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!
    БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!

    19:48 05.04.2026

  • 27 Хе хе...

    34 4 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Забравяш поне три радара с далечен обхват. Един за $1,1млрд, другите два евтинийка, има няма $300-400 млн бройката. Разни инвестиции на иcpahell и сащ в региона за къмто трилион. Загубите на фондовата борса надхвърлят две трилиончета, ама то туй даже и хартия не е, кучета ги яли.

    Коментиран от #36

    19:52 05.04.2026

  • 28 Мишел

    34 5 Отговор
    Иран твърди, че над Ормузкия проток е ударил и свалил втори Ф35.

    19:53 05.04.2026

  • 29 Ами

    36 5 Отговор
    Загубите са далеч по-големи :)
    По-скоро да смущаващи. За това замазват неща.
    Това, че ф35 е скъп не означава, че е добър.
    А относно невидимите самолети ... Такива няма.

    Коментиран от #33

    19:53 05.04.2026

  • 30 Гост

    30 4 Отговор
    Както руски падаха в Украйна така и
    Щатски ще падат в Иран няма нищо чудно ! Войната не е филм!

    19:53 05.04.2026

  • 31 ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    23 10 Отговор
    НЕ Е ТОЛКОВА ВАЖНО ДАЛИ СА УДАРИЛИ F-35, ВАЖНОТО Е ,ЧЕ "роднит€" Под ло ги(€вро-атлантич€$ки €ни чари) НИ НАР€ДИХА НА $ТРАНАТА НА $А ТА НИ$ ТИ Т€ ($ащ(нато) И изра€л)!
    ТАКИВА "политици" НИ ВКАРАХА В ТРИ НАЦИОНАЛНИ КАТА$ТРОФИ ПРЕЗ 20-ти ВЕК!
    $луж€бното правит€л$во € АНТИ-БЪЛГАРСКО И $ЛУЖИ НА циони$тит€!
    ВРЕМЕ Е ,КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ- ИСТИНСКИ НАРОДЕН СЪД!

    19:54 05.04.2026

  • 32 Град Козлодуй..

    20 4 Отговор
    Най много се лъже преди избори и след избори ,по време на война, след лов и риболов!

    20:00 05.04.2026

  • 33 Мишел

    24 5 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    "А относно невидимите самолети ... Такива няма."
    Ф35 са невидими,за радарите на НатО

    Коментиран от #39, #41

    20:02 05.04.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 6 Отговор

    До коментар #16 от "Много им се иска на Ал Джазира,":

    Да не очакваш ОТпосолствоТО да кажат:
    "СкасАха ни шортите, теА хамилари!"🤔❗

    20:03 05.04.2026

  • 35 Колобър

    32 8 Отговор
    С-500 Прометей в Персия-Иран сложи края на краварски-хазарския сатанистки световен(ред) и нс незаконната окупация на израел над Палестина ...

    Коментиран от #38

    20:05 05.04.2026

  • 36 Мдаа

    10 4 Отговор

    До коментар #27 от "Хе хе...":

    Допълвам тогава статистиката, но и тя е непълна:

    RADAR LOSSES — Confirmed by satellite imagery
    Qatar
    Jordan
    United Arab Emirates
    Bahrain

    • AN/FPS-132 (🇶🇦 Al Udeid) → $1.1B

    • AN/TPY-2 (🇯🇴) → $300–500M

    • AN/TPY-2 ×2 (🇦🇪) → $300–500M each

    • AN/GSC-52B SATCOM ×2 (🇧🇭) → $20M

    Total radar sites affected: at least 10

    Subtotal radar/sensor systems: $2.5–4B

    Коментиран от #40, #47

    20:07 05.04.2026

  • 37 4-💩-Фут,

    13 8 Отговор

    До коментар #16 от "Много им се иска на Ал Джазира,":

    Ако си вЕрваш на тая кретения дето тук си я надраскал ,то принудиделно лечение у психодиспансера не ти мърда ..

    20:09 05.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ами

    22 4 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Дори и някой от радарите на НАТО ги виждат :)
    За това точният термин за такива самолети е, трудно забележими.

    20:10 05.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Даааа...427 москалски фръчила и 376

    7 13 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Вертушки.. ФИРА,... А още нема...3 ДНЯ
    Хехехехехехе
    Личи ти зче си пе...ДАЛ

    Коментиран от #45

    20:13 05.04.2026

  • 42 Мдаа

    35 8 Отговор
    Два тежки транспортни самолета Херкулес и два хеликоптера със специални части спасиха уж пилота като се разбиха в Иран свалени от детски ирански прашки и покриха цяло поле с дим и отломки , като това помогна на пилота да се скрие още по-добре. Сега иранците докато са заети да събират отломките и труповете на другите пилоти и части , търсеният пилот може да преживее още един ден.
    Операция по учебник....ама за гробари.
    Мдаа ....

    Коментиран от #57

    20:16 05.04.2026

  • 43 идиоти вън

    21 8 Отговор
    Абе у америката сичко е ,, супер дупер", както каза класическият им идиот!!!!

    Коментиран от #54

    20:16 05.04.2026

  • 44 Само след 5 часа

    9 25 Отговор
    ВЕЛИК ИЗР АЕЛ ше покаже на у.. ЙЛО пе--Дофила и де БИЛНИТЕ Ко пейки...колко чинат С-- 500, 600, и централите на АМУДЖИСТАН
    Ееееедехееее
    У ДРИ ИИ

    Коментиран от #60

    20:18 05.04.2026

  • 45 Възраждане

    6 14 Отговор

    До коментар #41 от "Даааа...427 москалски фръчила и 376":

    Тия тенекии са от БЕЗ аналоговите на Монгольяк Педофила
    Хахахахаха

    20:20 05.04.2026

  • 46 РЕАЛИСТ

    7 18 Отговор

    До коментар #38 от "Що тролиш ма ПЕН дел?!!":

    Кво си видял, бе? Има само един С-500 Прометей на дежурство от декември миналата година в Крим. В Иран няма нито С-500, нито С-400, нито С-300. Ако имаше, то и пиле нямаше да прехвръкне. Путин е евреин и не им дава, за да пази Израел. Такава му е договорката с Натаняху.

    Коментиран от #50

    20:22 05.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Спокойно...

    10 21 Отговор
    Във вторник дедо Доньо подкарва чалмите по крутата процедура... бой... бой, ще ги направи разногледи, досега не беше се развихрил, но сега са го ядосали сериозно.

    20:23 05.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Гресирана ватенка

    8 11 Отговор

    До коментар #47 от "Мдаа":

    Основно меню в Иран-супа от камъни.Като на палестинците.

    20:28 05.04.2026

  • 52 Дон Корлеоне

    6 6 Отговор

    До коментар #47 от "Мдаа":

    Хаяско кога ще праща хора на луната?

    Коментиран от #58

    20:30 05.04.2026

  • 53 койдазнай

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "Преди много време":

    Иранците явно много искат да повторят съдбата на "едни сърби"

    Коментиран от #56, #63

    20:30 05.04.2026

  • 54 Оди у Въш.кар.истан

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "идиоти вън":

    Там е още по-супер..

    20:31 05.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Оранжевият си е ол1гофрен

    7 11 Отговор

    До коментар #53 от "койдазнай":

    Но който се е изрепчил на краварника бял свет не е видял.

    Коментиран от #64

    20:34 05.04.2026

  • 57 Путин

    6 6 Отговор

    До коментар #42 от "Мдаа":

    Американците своих не бросает!Мдаа.

    20:35 05.04.2026

  • 58 Па лани пе до фило

    5 5 Отговор

    До коментар #52 от "Дон Корлеоне":

    Прати..ЛУ НА- 25... даже нацели Луната и...сичко уйде у прахоляко
    Хихихихихи

    20:40 05.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Бум бум бум Тел Авив

    11 7 Отговор

    До коментар #44 от "Само след 5 часа":

    Кашерно л💩йно пий си лекарствата,-антидепресанти,че съвсем изперка..

    Коментиран от #65

    20:44 05.04.2026

  • 61 ъл джис

    0 2 Отговор
    ше прави джъс джъс

    20:47 05.04.2026

  • 62 Гласът

    7 11 Отговор
    Иранците лъжат,та се оливат....хем са ударили самолета,хем той е продължил да лети... Как?..може би със прашка...

    20:48 05.04.2026

  • 63 Когато америте

    11 4 Отговор

    До коментар #53 от "койдазнай":

    Налетяха Сърбия в Москва властваше пияндура боря елцин,! И що тогава не пратиха ,, пехотата?

    Коментиран от #70

    20:50 05.04.2026

  • 64 Винаги има

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Оранжевият си е ол1гофрен":

    Първи път

    20:51 05.04.2026

  • 65 Саймън каза

    5 13 Отговор

    До коментар #60 от "Бум бум бум Тел Авив":

    Иран приключи.

    Коментиран от #69

    20:54 05.04.2026

  • 66 Ха ха ха ха

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Преди много време":

    Eдин Милошевич се обеси в Хага.

    20:58 05.04.2026

  • 67 Ха ха ха ха

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Това няма и 1% от годишния военен бюджет на Тръмп. Та какво се опитваш да покажеш?

    Коментиран от #75, #76

    21:00 05.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Айде бе

    15 7 Отговор

    До коментар #65 от "Саймън каза":

    Иран каза че ще приключи когато той реши а не когато рижият педофил каже.
    Иран сега започва !

    Да се хванеш на хорото един долар, да се пуснеш един трилион. Но рижият педофил в задокеанския обор ще го разбере по трудния начин.

    Коментиран от #71, #74

    21:01 05.04.2026

  • 70 Ха ха ха ха

    5 12 Отговор

    До коментар #63 от "Когато америте":

    Защото Милишевич се обеси в Хага, а сръбските орки се изтеглиха като бити възрожденци от Косово.

    Коментиран от #79

    21:01 05.04.2026

  • 71 Иранеца

    5 10 Отговор

    До коментар #69 от "Айде бе":

    За Путин целуващия Коран и момченца по пъпчето ли говориш?

    21:02 05.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 на сто години овчар с тояга....заек!

    3 7 Отговор
    Засега официаялно е свален един в Югославия...Свален е от Нарва 125 нещо като овчар с кривак....убива заек!този за ,който имате цял пасаж приказки е ОДРАСКАН това може да стане единственно слюючайно като изстреляте много все едно стреляте със сачми по птици и после се хвалите ,че сте стрелци!пс.чудите се какво да пишете...пуснете картините на тили...осъден задочно тази година в просия...особенно тазикартина с путин и патриарха на просия сочно на....ще хареса много на просиянските ....в бг!

    Коментиран от #77

    21:03 05.04.2026

  • 74 Баничарката

    8 13 Отговор

    До коментар #69 от "Айде бе":

    Когато брадатите иранци ти взривят Москвича с баба ти, ще спреш да се кефиш на брадатите терористи, продажно еничарче.

    21:03 05.04.2026

  • 75 Дон Корлеоне

    4 4 Отговор

    До коментар #67 от "Ха ха ха ха":

    Хаяско що не печата долари?

    21:04 05.04.2026

  • 76 Айде бе

    10 5 Отговор

    До коментар #67 от "Ха ха ха ха":

    Не можеш да напечаташ радари и самолети колкото и пари да имаш или отнема години и ще става все по трудно за краварите , защото нямат възлови ресурси които има само Китай. Нямат рядко земните метали, а вече нямат и хелий и утре и чипове няма да могат да произведат.
    Бюджети могат да си гласуват каквито поискат, но едно нещо са парите друго са реалните ресурси и производствени възможности.

    Коментиран от #78, #82

    21:05 05.04.2026

  • 77 Человек Невидимка

    7 9 Отговор

    До коментар #73 от "на сто години овчар с тояга....заек!":

    Самолет невидимка не означава самолет непадалка. Всичко дето лети - пада. Паднал един Ф-117, но Сърбия остана без мостове и без армия. Сърбетата дори пилота не можаха да хванат, както сега и Иран. Пълен смях.

    21:06 05.04.2026

  • 78 Ха ха ха ха

    10 13 Отговор

    До коментар #76 от "Айде бе":

    Какви глупости говориш? Американците си сглобяват военната техника само с американски материали и са го правили много преди в Китай да научат какво е електрическа лампа.

    Китайците се научиха как да сглобяват компютри от американците. А всъщност и до ден днешен китайците в електрониката са десетилетия назад. Момченца, въобще какви фантазьори сте, нямате си идея!

    Коментиран от #84, #105

    21:09 05.04.2026

  • 79 Обеси ли се?

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Ха ха ха ха":

    А тия от АОК дали и те ....!

    21:10 05.04.2026

  • 80 Сърбия навремето

    8 5 Отговор
    също беше успяла да свали един F117. Аз само тъй, да напомня.

    21:16 05.04.2026

  • 81 смех

    4 2 Отговор
    И като го е ударил къде е пилота бе

    Коментиран от #86

    21:18 05.04.2026

  • 82 Пак аз бе

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Айде бе":

    Да не си бит с мотика по главата като малък?

    21:19 05.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Забравихте нещо!

    5 4 Отговор
    И свалените два хеликоптера и самолет,притекли се на помощ при откриване на катапултиралият пилот!

    Коментиран от #101

    21:29 05.04.2026

  • 86 Сваленото е показано

    7 5 Отговор

    До коментар #81 от "смех":

    Пилота го спасиха , но като идеш в авиационния музей на Сърбия веднага в ляво след вкода е изложена седалката и шлема на пилота на F-117, останки от няколко F-16 и на 7-8 ударни и разузнавателни дронове.

    Коментиран от #89, #98

    21:30 05.04.2026

  • 87 Пояснение за първолаци ли,що ли...?!

    5 2 Отговор
    ,,F-35C е свръхзвуков самолет, което означава, че може да се движи по-бързо от звуковите вълни. "

    21:31 05.04.2026

  • 88 Ха ха ха ха

    4 5 Отговор

    До коментар #84 от "Айде бе":

    Кажи нещо със субстанция, бе! Само опоркаджийски безмислици.

    Знаеш ли, каква е разликата между мен и теб? Разликата е, че аз не се радвам на Тръмп нито му се възхищавам. Вие му се радвахте, като спечели изборите. И не само сега, ами и едно време пак му се радвахте.



    А педофил е вашият Путин.

    21:32 05.04.2026

  • 89 Ха ха ха ха

    4 5 Отговор

    До коментар #86 от "Сваленото е показано":

    А като идеш в Хага можеш да посетиш килията в която умря Милошевич.

    Обаче е вярно че източно от Виена само полудиоти-полумаймуни живеят.

    Коментиран от #92

    21:33 05.04.2026

  • 90 Отстрани

    7 6 Отговор
    Сега иранците тактично изчакват краварите хубаво да се насеρат и оплетат в лъжите и да кажат че пилотът е спасен и тогава ще го покажат за да ги направят за смях пред целия свят.
    Той отначало си е при тях и всичко беше за заблуда , за да накарат краварите да го търсят и да понесат още щети. Циркът е пълен!

    Коментиран от #95

    21:35 05.04.2026

  • 91 Бай онзи

    7 3 Отговор
    След някой месец да не четем,че един елитен пилот от САЩ е загинал при ски спускане в Австрийските Алпи,а друг е загинал в Швейцарските Алпи.Нещастни случаи.Какво да се прави,случва се.

    21:39 05.04.2026

  • 92 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 3 Отговор

    До коментар #89 от "Ха ха ха ха":

    ХА ХО, това за убийството на Милошевич, дето НЕМОЖАЧИТЕ НЕ можаха да го осъдят дори за кражба на кламери от залата, та го убиха по стар НА-глосаксински маниер, чрез ИНФАРКТ, повод за гордост ли е ❗
    Съдът уби Милошевич, не го осъди❗

    21:40 05.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Голям пердах

    7 4 Отговор
    Току що Хизбула удари с ракета британски есминец в Средиземно море и в момента гори!
    ..... Хизбула беше уж също унищожена от Тръмп....смех бате....

    21:42 05.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Костадинов

    2 3 Отговор
    Моите хора така ли се родиха или после изпростяха?

    21:53 05.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Мхм

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Сваленото е показано":

    Кой пилот тоя на ф-15 ли

    21:56 05.04.2026

  • 99 А50

    10 2 Отговор
    Пълно е със снимки овъглени два С130 и няколко въртолета в Иран. Без оцеляли, ето така приключи успешното спасяване на пилота на ф15

    21:57 05.04.2026

  • 100 дамин

    1 1 Отговор
    ний не го видяхме

    22:13 05.04.2026

  • 101 дядо дръмпир

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "Забравихте нещо!":

    Това са твърдения на иран....А и масква завладя покровск ,ама не съвсем...,завладя и луганск ..ама не съвсем...на иран и просия не може да се вярва ,ако го напише ,огледалото ще го кажа ,че е истина.в огледалото пише ,че това са казали иранците!

    22:27 05.04.2026

  • 102 Голям пердах

    5 2 Отговор
    Току що Хизбула удари с ракета британски есминец в Средиземно море и в момента гори!
    ..... Хизбула беше уж също унищожена от Тръмп....смех бате....

    Коментиран от #104

    22:48 05.04.2026

  • 103 1111

    1 0 Отговор
    Дайте снимки, иначе на приказки не вярваме!

    23:03 05.04.2026

  • 104 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Голям пердах":

    Сбъркали го с израелски, но и така става

    23:33 05.04.2026

  • 105 Айде бе

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ха ха ха ха":

    Браво бе, къде ви намират такива гугутки !?
    Ама ние всъщност се радваме на вашето невежество и убеденост в собствените ви глупости и мантри.
    Дано да има повече такива тъпунгери.
    И той и рижият педофил си вярва по подобен начин и вече 37 пъти победи Иран пък гледаме че става точно обратното.
    Не аз, а генералите които Тръмп уволни твърдят, че ресурсите които е загубил или изразходил оборът ще трябва да се възстановяват за не по-малко от 5 до 8 години, а за изгорените бази изграждани с десетилетия ще трябва поне още 10 години.
    Давайте все така! Ние сме за!
    Печатайте пари да ви видим, и кредитори вече няма и разпродават ненужната тоалетна хартия.
    Напечатайте си оръжия и пшеница с вашите ресурси да ви видим!

    23:36 05.04.2026

  • 106 az СВО Победа80

    5 0 Отговор
    Експерти и официални кръгове в САЩ стигнаха до доста неприятно заключение. Американските самолети, както от поколение 4++, така и от поколение 5, са критично уязвими за мобилните ирански системи за противовъздушна отбрана.

    Изведнъж се оказва, че много хвалената „невидимост“ не предпазва от откриване от пасивни оптикоелектронни системи или системи с топловизионен канал. Липсата на радиоелектронно излъчване от самите системи ги скрива от американските самолети за електронно разузнаване. Предупредителните станции, които са важен компонент на съвременните, включително американските, многоцелеви изтребители, също не предоставят предупреждение за действието на подобни системи за противовъздушна отбрана....

    Коментиран от #107

    23:36 05.04.2026

  • 107 Малий

    0 3 Отговор

    До коментар #106 от "az СВО Победа80":

    И ся ко ше праат тез американци завалиите.. Ще приемат рублата и Москвич технологията ...

    Коментиран от #109

    00:11 06.04.2026

  • 108 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Ако това е вярно цялата програма ф-35 ще спре. Ако се окаже, че не е невидим то този самолет няма други предимства, само недостатъци в името на стелт. ф-117 така приключи, един свален свали всияки останали

    00:33 06.04.2026

  • 109 az СВО Победа80

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Малий":

    Ще търпят загуби!

    Коментиран от #110, #111

    00:37 06.04.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Пийт Хегсет -Крозейдър

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "az СВО Победа80":

    Каменната ера!

    01:22 06.04.2026

  • 112 И те така

    0 2 Отговор
    Астронавтите ще стъпят на Луната.Орките в Донбаската кал, аятоласите в пещерите 🤣🤣

    01:31 06.04.2026

  • 113 Коста

    3 0 Отговор
    Големите престъпници в САЩ са национални герои. Филми и песни за тях се правят и легенди. Дедо Тчръмп иска и той да е национален герой. Всъщност такава нация няма. Има една сбирщина откраднала земите на индианците и живееща до ден днешен там.

    02:50 06.04.2026

  • 114 Ами..

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гресирана ватенка":

    Иди ти го питай

    03:33 06.04.2026