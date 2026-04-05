По всичко личи, че Иран е ударил "неуязвимия" изтребител F-35, но САЩ все още отричат

След като американски изтребител F-35 извърши аварийно кацане във военновъздушна база в Близкия изток миналата седмица по време на ескалиращата война между САЩ и Израел срещу Иран, двама източници, запознати със случая, съобщиха на американски медии, че самолетът е бил ударен от Техеран но връщане от бойна мисия - твърдение, което повториха и иранските държавни медии, пише "Ал Джазира".

Ако е вярно, това би бил първият път по време на войната, в който F-35 - крайъгълният камък на въздушната огнева мощ на Вашингтон, е бил поразен от Иран.

Ето какво е известно за инцидента и защо е значим:

Какво се знае за инцидента?

След като стелт изтребител F-35 се приземи аварийно в четвъртък, капитан Тим Хокинс - говорител на Централното командване на американските военни (CENTCOM), заяви, че самолетът е кацнал безопасно и пилотът е в стабилно състояние.

"Инцидентът се разследва", посочи Хокинс, без да уточнява защонито къде е кацнал самолетът.

Същия ден Революционната гвардия на Иран обяви, че е атакувала американски самолет.

В неделя списанието Air & Space Forces Magazine - издание, което отразява новини за противовъздушната отбрана на САЩ и въпросите на националната сигурност, съобщи, че пилотът е получил шрапнелни рани.

Позовавайки се на неназовани източници, запознати с инцидента, изданието посочва, че самолетът е бил ударен при обстрел от земята.

Иранската полуофициална информационна агенция Tasnim публикува военни кадри, за които твърди, че показват как системите за противовъздушна отбрана на Техеран поразяват американски стелт изтребител F-35.

Какво е F-35 и какво му е толкова специалното?

F-35 се отнася до семейство стелт изтребители, произведени от американската аерокосмическа компания Lockheed Martin.

Официалният уебсайт на F-35 Lightning II - пълното име на самолета - го определя като "най-модерния изтребител в света".

Голяма част от репутацията на самолета за превъзходство във въздуха идва от комбинацията му от стелт технология, усъвършенствани сензори и високоскоростни изчисления. Самолетът е проектиран да бъде по-малко откриваем и да може да събира повече информация за обкръжението си, отколкото по-ранните поколения изтребители, като подава данни от 360-градусов комплект камери и други сензори директно на пилота.

"Ключовото при F-35 са радарните системи", обясни Джон Филипс, британски съветник по безопасност, сигурност и рискове и бивш военен главен инструктор.

Радарните системи са комбинация от хардуер и софтуер, които са способни да откриват и анализират специфични заплахи и да улесняват реагирането на такива заплахи.

"Няма стандартен радарен комплект и те варират в различните страни", отбеляза Филипс. "Слуховете са, че на определени страни са били предоставени само определени радари от производителя. Вярвам, че това е, за да се противодейства на опитите на чуждестранни противници, като Китай или Русия, да направят обратно инженерство на технологията".

Няколко държави си партнират със САЩ в производството на F-35, включително Австралия, Канада, Италия, Дания, Нидерландия, Норвегия и Обединеното кралство. Те или произвеждат определени компоненти на изтребителите, или имат съоръжения, в които сглобяват самолети, които собствените им правителства ще използват.

Сред 20-те държави, които са закупили тези самолети, са Япония, Южна Корея, Обединеното кралство, Италия, Австралия и Израел.

Има три вида Lightning II F-35, всички от които имат вътрешно монтирани оръжия, за да се подобри стелт дизайнът им.

F-35A е най-разпространеният модел и е най-широко притежаван от други държави. Той може да излита и каца на обикновена писта, като тези, използвани от търговските самолети.

F-35B се използва от Италия, Япония, Сингапур, Обединеното кралство и САЩ. Той е способен да каца вертикално като хеликоптер и да излита от много къса писта, което го прави добър вариант за експлоатация от къси писти, в планински терени, от плажове или от малки острови.

F-35C е свръхзвуков самолет, което означава, че може да се движи по-бързо от звуковите вълни. Американският военноморски флот е използвал този модел за стелт операции на далечни разстояния. Досега само американският военноморски флот разполага с този модел. Lockheed Martin посочва, че американската морска пехота също придобива самолети F-35C, за да действа заедно със собствените си F-35B. За разлика от F-35B, F-35C се нуждае от по-дълга писта.

Не е известно за кой от тези три модела самолети Иран твърди, че е свалил миналата седмица.

Защо би било толкова важно, ако Иран е свалил такъв?

Американски власти все още не са потвърдили, че изтребител F-35 наистина е бил ударен от ирански огън миналата седмица.

В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви: "Летим, където си поискаме. Никой дори не стреля по нас".

Въпреки че изтребители F-35 са разположени в бойни операции от 2018 г. насам, няма потвърдени случаи на удар от вражески огън.

Експерти по отбрана заявиха, че ако твърденията на Иран, че успешно е улучил самолет F-35, са верни, това ще докаже, че F-35 не е неуязвим във война.

"Това би било важно - не защото означава, че стелт техонологията остарява, а защото би показало, че дори F-35 не е неуязвим в гъста, адаптивна среда за противовъздушна отбрана", посочи Али Ваез, директор на проекта "Иран" в Международната кризисна група.

"На този етап няма достоверни публични доказателства, че базова система за противовъздушна отбрана е постигнала това самостоятелно", добави той.

Какви американски летателни апарати са били свалени по време на войната с Иран?

От началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари САЩ са загубили 12 дрона MQ-9 Reaper. Тези дронове са дистанционно пилотирани и се използват предимно за събиране на разузнавателна информация в даден район, както и за "извършване на удари, координация и разузнаване срещу високоценни, мимолетни и чувствителни към времето цели", според информация от ВВС на САЩ.

Отделно, американски представители заявиха, че пет самолета за презареждане с гориво KC-135 са били повредени по време на ирански ракетен удар по база в Саудитска Арабия на 14 март.

На 1 март три американски изтребителя F-15E Strike Eagle бяха свалени при инцидент с приятелски огън, включващ кувейтски F/A-18. Всичките шестима членове на екипажа се катапултираха безопасно.

В неделя Иран заяви, че е прехванал изтребител F-15, нарушил иранското въздушно пространство над южното си крайбрежие близо до остров Ормуз. САЩ обаче отрекоха това твърдение.

CENTCOM написа в X: "НЕВЯРНО: Слуховете твърдят, че иранският режим наскоро е свалил американски F-15 над Иран.

ВЯРНО: Американските сили са извършили над 8000 бойни полета по време на операция "Епична ярост". Нито един американски изтребител не е бил свален от Иран".

Най-малко 13 американски военнослужещи са били убити по време на бойни операции срещу Иран, а около 200 други са били ранени.

В Иран най-малко 1444 души са били убити и 18 551 са били ранени от началото на конфликта.