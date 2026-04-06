Минус 100 млн. долара! Загубата на американски самолети в Иран ще струва много пари на Пентагона

Самолетите, използвани от Съединените щати по време на спасителната мисия в Иран и по-късно унищожени, струват над 100 милиона долара, съобщиха в неделя Wall Street Journal и TRT World, позовавайки се на данни на американските военни.
Самолетите MC-130J бяха използвани в операция за спасяване членове на екипажа на свален изтребител F-15E, включително втори член на екипажа, който беше успешно спасен.
Според Командването за специални операции на ВВС на САЩ, MC-130J е проектиран за враждебна среда и може да се презарежда с гориво във въздуха.
Самолетът е оборудван и с усъвършенствани отбранителни системи, включително сензори за противодействие на заплахи за противовъздушна отбрана, като например ракети с топлинно насочване.
Американски служител заяви, че САЩ са унищожили два от своите самолети MC-130J по време на спасителната мисия, без да предоставя подробности за това как са били загубени самолетите, според доклада.
Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC) обаче заяви в изявление, публикувано в неделя, че неговите сили са унищожили "вражески летящи обекти", които са навлезли в централните части на страната по време на това, което той определи като неуспешен опит за спасяване.
Снимки, разпространени от ирански представители, изглежда показват останките на поне един самолет.
Председателят на иранския парламент Мохамад-Багер Калибаф заяви в публикация в социалните мрежи:
"Ако Съединените щати постигнат още три подобни победи, те ще бъдат напълно съсипани."
Ирански представители също така твърдят, че допълнителни самолети, включително хеликоптери и транспортен самолет, са били унищожени по време на спасителната операция на САЩ, въпреки че тези твърдения не са независимо потвърдени.
Припомняме, че американските сили за специални операции спасиха в събота втория член на екипажа на изтребител F-15, свален над Иран.
Спасителната операция беше кулминацията на напрегната 36-часова операция в югозападен Иран, където американските сили и иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция се опитваха да достигнат до изчезналия американски офицер.
Българин
Пламен
Ирсн каза,
До коментар #1 от "Българин":че краварите още не спасили говедото Райън.
Трол
Ганя Путинофила
Иран ще се върне в каменната ера!
Хи хи
мдаааааааааааа
то се виде
Що лъжат?
12 то се виде
Сатана Z
От Пентагона:
Нищо не е
Гост
Ами, имат пари -
Лицемерни 60клуци
Знаещ
Сатана Z
Сельооо
До коментар #1 от "Българин":Защо непрекъснато драскате за загубите на САЩ,а за загубите на Иран мълчите като г...ве?
Ха ха ха
До коментар #15 от "Нищо не е":Абе и за една дюнерджийница ще останат.
Копей
До коментар #7 от "ТЕЗИ КАУБОИ":НИЩО НЕ Е С ВАШИЯ,КОЙТО ПРЕДСТОИ!!
дядо Дони
Мишел
Хи хи
Що лъжат?
100млн- загуба ли е???
А бе смотани
До коментар #13 от "Сатана Z":Цяла Украйна е зарината с тенекии от руските Су,а вие за няколко американски самолета виете като линейки.Война е всичко се случва.Само не знам какви ще ги драскате след няколко дни,САЩ подготвя десант срещу Иран. Какви ли не глупотевини драскате,а за провала на руската офанзива траете като г.....Защо така???
Тити на Кака
Оставам с впечатлението, че машините са били без екипаж...
Дон Корлеоне
Гресирана ватенка
До коментар #33 от "Тити на Кака":Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в zад-НИКА
Ицо
До коментар #27 от "Мишел":Сутринта обра ли краставиците?
оня с коня
А ако не бяха си спасили пилота!!!!!!
Сатана Z
До коментар #32 от "А бе смотани":В Американската база ГРАФ ИГНАТИЕВО се намират останките на няколкото Ф16ки докарани от самолетното гробище в щата Аризона като част от сделката за закупуване на изтребители Ф16 по закона Магнитски от БМБ,без България да участва във военни действия
Едно и само едно е важно
До коментар #39 от "оня с коня":и това е да няма държава Украйна. Всичко друго няма значение! Свиквайте, на картата Украйна няма да има.
оня с коня
До коментар #43 от "Едно и само едно е важно":Не забравяй че това което е Важно за едни,за други пък е важно ТОЧНО ОБРАТНОТО.
Дедо Дончо Миротвореца
Гробар
До коментар #5 от "Трол":Как ще те пази американска база не е ясно. Като стане напечено кравите духват и подкрепят съюзниците морално от разстояние.
българите ще ги платят тия пари
ще си поръчаме нови еф ки и ще платим тия пари
ефките може да не ги доставят те и без това не летят
Бизнис план
До коментар #12 от "то се виде":Един отишъл в банка и икса 100мил.$.
Добре, ома сокъв е вашия бизнис план?
- Купувам си бобндировач и ще бобя еарабите!
???.
- Ами незнам, ама щом евреите вски ден го прват значи има яка долавера...
