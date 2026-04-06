Минус 100 млн. долара! Загубата на американски самолети в Иран ще струва много пари на Пентагона

Минус 100 млн. долара! Загубата на американски самолети в Иран ще струва много пари на Пентагона

6 Април, 2026 16:24

Самолетите MC-130J бяха използвани в операция за спасяване членове на екипажа на свален изтребител F-15E, включително втори член на екипажа, който беше успешно спасен

Минус 100 млн. долара! Загубата на американски самолети в Иран ще струва много пари на Пентагона - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal

Самолетите, използвани от Съединените щати по време на спасителната мисия в Иран и по-късно унищожени, струват над 100 милиона долара, съобщиха в неделя Wall Street Journal и TRT World, позовавайки се на данни на американските военни.

Самолетите MC-130J бяха използвани в операция за спасяване членове на екипажа на свален изтребител F-15E, включително втори член на екипажа, който беше успешно спасен.

Според Командването за специални операции на ВВС на САЩ, MC-130J е проектиран за враждебна среда и може да се презарежда с гориво във въздуха.

Самолетът е оборудван и с усъвършенствани отбранителни системи, включително сензори за противодействие на заплахи за противовъздушна отбрана, като например ракети с топлинно насочване.

Американски служител заяви, че САЩ са унищожили два от своите самолети MC-130J по време на спасителната мисия, без да предоставя подробности за това как са били загубени самолетите, според доклада.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC) обаче заяви в изявление, публикувано в неделя, че неговите сили са унищожили "вражески летящи обекти", които са навлезли в централните части на страната по време на това, което той определи като неуспешен опит за спасяване.

Снимки, разпространени от ирански представители, изглежда показват останките на поне един самолет.

Председателят на иранския парламент Мохамад-Багер Калибаф заяви в публикация в социалните мрежи:

"Ако Съединените щати постигнат още три подобни победи, те ще бъдат напълно съсипани."

Ирански представители също така твърдят, че допълнителни самолети, включително хеликоптери и транспортен самолет, са били унищожени по време на спасителната операция на САЩ, въпреки че тези твърдения не са независимо потвърдени.

Припомняме, че американските сили за специални операции спасиха в събота втория член на екипажа на изтребител F-15, свален над Иран.

Спасителната операция беше кулминацията на напрегната 36-часова операция в югозападен Иран, където американските сили и иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция се опитваха да достигнат до изчезналия американски офицер.


Оценка 4.4 от 34 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    89 6 Отговор
    Загубите на САЩ ще бъдат още по-големи, когато започнат сухопътната операция.

    Коментиран от #4, #22

    16:26 06.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пламен

    18 57 Отговор
    На плюс ще излезнат. При тези цени на петрола, САЩ е най големият производител. Като се добави и добивът на щатските компании от чужбина ще са на два пъти плюс

    16:27 06.04.2026

  • 4 Ирсн каза,

    72 8 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    че краварите още не спасили говедото Райън.

    16:28 06.04.2026

  • 5 Трол

    56 3 Отговор
    Г-н Тръмп обаче каза, че трябва да си плащаме заради това, че ни пази.

    Коментиран от #46

    16:29 06.04.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    10 75 Отговор
    Изчакайте 2 дена де!
    Иран ще се върне в каменната ера!

    16:30 06.04.2026

  • 7 ТЕЗИ КАУБОИ

    87 5 Отговор
    ДОСЕГА НИКОГА НЕ БЯХА ЯЛИ ТАКЪВ БОЙ.

    Коментиран от #25

    16:32 06.04.2026

  • 8 мдаааааааааааа

    67 2 Отговор
    А колко от екипажа на свалените самолети е загинал

    Коментиран от #55

    16:33 06.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 това е нищо

    62 4 Отговор
    Най-хубавото за говеждото предстои :))

    16:34 06.04.2026

  • 11 "Кой

    38 2 Отговор
    каквото прави , за главата си го прави" се казва в една наша народна мъдрост .

    16:40 06.04.2026

  • 12 то се виде

    36 4 Отговор
    и се знае от война най много се пичели затова юдите са у вечна война

    Коментиран от #48

    16:40 06.04.2026

  • 13 Сатана Z

    38 9 Отговор
    Има голяма вероятност сваленият над Иран Ф15. да е бил с атомна бомба и заради това е тая жега при ,която загубиха два Бляк Хоук и един С130 в опит да бъде намерен

    Коментиран от #28, #32

    16:41 06.04.2026

  • 14 От Пентагона:

    12 4 Отговор
    И 6@ л съм ги

    16:41 06.04.2026

  • 15 Нищо не е

    43 3 Отговор
    Нищо не е .За тези пари в бг да построим най много 2км. магистрала

    Коментиран от #24

    16:42 06.04.2026

  • 16 Гост

    35 3 Отговор
    Ако някой от мъжката редакция на "Факти" е ходил в казармата да поглежда илюстративните снимки преди да ги пуснат. В случая на снимката е реактивен самолет -цистерна "Стратотанкер", а не модификация на витлов самолет С-130" Херкулес". В друг случай коментират доставката на френската самоходна гаубица "Цезар" , а на снимката руско 76 мм. противотанково оръдие "ЗИС"- 3 обр. 1942 г. и т.н.

    Коментиран от #23

    16:43 06.04.2026

  • 17 Ами, имат пари -

    23 1 Отговор
    угаждат си. То джепането няма дълъг срок на годност, демек трябва да се утилизира някак си.

    16:43 06.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лицемерни 60клуци

    29 2 Отговор
    Притеснили се,сякаш няма данъкоплатците да им платят войните.

    16:43 06.04.2026

  • 20 Знаещ

    7 15 Отговор
    Какво са 100 милиона долара за САЩ?

    16:45 06.04.2026

  • 21 Сатана Z

    35 3 Отговор
    Бойко Борисов само за един Ф16 извади и плати напред 200 милиона долара още през далечната 2016-17.,а Краварите и днес имат загубен Ф35 който е уцелен над Кувейт по данни на World WarNow

    16:46 06.04.2026

  • 22 Сельооо

    8 47 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Защо непрекъснато драскате за загубите на САЩ,а за загубите на Иран мълчите като г...ве?

    16:46 06.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ха ха ха

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Нищо не е":

    Абе и за една дюнерджийница ще останат.

    16:48 06.04.2026

  • 25 Копей

    6 17 Отговор

    До коментар #7 от "ТЕЗИ КАУБОИ":

    НИЩО НЕ Е С ВАШИЯ,КОЙТО ПРЕДСТОИ!!

    16:48 06.04.2026

  • 26 дядо Дони

    26 4 Отговор
    Спокойно от ЕС ще платят двойно за оръжията на Зеля и сащ ще ги избият даже с печалба.

    16:51 06.04.2026

  • 27 Мишел

    29 4 Отговор
    Двата MC-130J са кацнали на летище с неподходяща писта, затънали и не могли да излетят.

    Коментиран от #37

    16:51 06.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хи хи

    21 4 Отговор
    Няма страшно ? Ний ша дадем наште ф-ки, и ще чакаме 30 години да ни ги направят пак !

    16:56 06.04.2026

  • 30 Що лъжат?

    15 2 Отговор
    Загубите са умножени ×200.

    16:58 06.04.2026

  • 31 100млн- загуба ли е???

    17 4 Отговор
    Та само ние им,, снесохме" неколко милиарда!

    17:01 06.04.2026

  • 32 А бе смотани

    11 33 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Цяла Украйна е зарината с тенекии от руските Су,а вие за няколко американски самолета виете като линейки.Война е всичко се случва.Само не знам какви ще ги драскате след няколко дни,САЩ подготвя десант срещу Иран. Какви ли не глупотевини драскате,а за провала на руската офанзива траете като г.....Защо така???

    Коментиран от #42

    17:09 06.04.2026

  • 33 Тити на Кака

    28 3 Отговор
    Странна работа, победни фанфари се надуват за спасения пилот, а никой дума не обелва за екипажите на двата свалени самолета , общо десет души...
    Оставам с впечатлението, че машините са били без екипаж...

    Коментиран от #35, #36

    17:11 06.04.2026

  • 34 Дон Корлеоне

    4 10 Отговор
    Хаяско що не печата долари?

    17:15 06.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гресирана ватенка

    2 14 Отговор

    До коментар #33 от "Тити на Кака":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в zад-НИКА

    17:17 06.04.2026

  • 37 Ицо

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Сутринта обра ли краставиците?

    17:19 06.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 оня с коня

    3 21 Отговор
    Русофилстващите Твари хем "оплакват" финансовите загуби на САЩ,хем пък злобеят че Америка си печатала колкото си иска долари

    Коментиран от #43

    17:20 06.04.2026

  • 40 Така Така

    11 4 Отговор
    Тогава хептен ще даде фира сашшшшшшшт не съм неграмотен знам как се пише оборското име, но за абсали уважение 0

    17:20 06.04.2026

  • 41 А ако не бяха си спасили пилота!!!!!!

    5 11 Отговор
    Самолетите MC-130J бяха използвани в операция за спасяване членове на екипажа на свален изтребител F-15E, включително втори член на екипажа, който беше успешно спасен
    -;-
    Нема угодия.

    17:21 06.04.2026

  • 42 Сатана Z

    16 4 Отговор

    До коментар #32 от "А бе смотани":

    В Американската база ГРАФ ИГНАТИЕВО се намират останките на няколкото Ф16ки докарани от самолетното гробище в щата Аризона като част от сделката за закупуване на изтребители Ф16 по закона Магнитски от БМБ,без България да участва във военни действия

    17:24 06.04.2026

  • 43 Едно и само едно е важно

    9 2 Отговор

    До коментар #39 от "оня с коня":

    и това е да няма държава Украйна. Всичко друго няма значение! Свиквайте, на картата Украйна няма да има.

    Коментиран от #44

    17:28 06.04.2026

  • 44 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Едно и само едно е важно":

    Не забравяй че това което е Важно за едни,за други пък е важно ТОЧНО ОБРАТНОТО.

    17:32 06.04.2026

  • 45 Дедо Дончо Миротвореца

    9 0 Отговор
    Ше напечатаме още долари.

    17:33 06.04.2026

  • 46 Гробар

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Как ще те пази американска база не е ясно. Като стане напечено кравите духват и подкрепят съюзниците морално от разстояние.

    17:35 06.04.2026

  • 47 българите ще ги платят тия пари

    8 2 Отговор
    ами ние българите ще ги платим тия самолети


    ще си поръчаме нови еф ки и ще платим тия пари

    ефките може да не ги доставят те и без това не летят

    17:35 06.04.2026

  • 48 Бизнис план

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "то се виде":

    Един отишъл в банка и икса 100мил.$.
    Добре, ома сокъв е вашия бизнис план?
    - Купувам си бобндировач и ще бобя еарабите!
    ???.
    - Ами незнам, ама щом евреите вски ден го прват значи има яка долавера...

    17:35 06.04.2026

  • 49 Горски

    18 2 Отговор
    Направо не е реално как целият свят стои, гледа и не прави нищо по въпроса, а иначе Русия беше лошата... Сега наивниници стана ли ви ясно, че когато "нашите" убиват и предизвикват световни кризи всичко е окей и няма проблеми, санкции или обвинения по нито една медия ;) Вярвайте още, че не ви управляват сатанисти и извратени педофили. Фашистите всячески се мъчат да осуетят мирно споразумение между Иран и САЩ. Превърнаха се в копие на фашистка Германия, дано си получат заслуженото по същия начин. Край на опциите за мир.Ясно е какво ще последва като отговор - удари по подобни обекти в страните от Близкия Изток,които са съюзници на САЩ, всъщност по всякакви обекти, САЩ и те ще бомбят, а Иран все повече ще бомби и той.

    17:37 06.04.2026

  • 50 страх

    14 0 Отговор
    нещо ги шубето да летят над Иран . Отдалеч стрелят , скоро ще вият че си дали ракетите на Украина . оказа се че това не е Югославия си летят дет искат. пък спасителните мисии нещо не работят 10 самолета фира загинали спасители не казват колко за да спасят два пилота

    17:43 06.04.2026

  • 51 Кико

    1 5 Отговор
    Руснаците ще спасят ли летец срещу 100млн.долара

    18:56 06.04.2026

  • 52 Ццц

    4 0 Отговор
    Руснаците стрелят по тяхната АЕЦ. Американците си свалят сами самолетите...за либерастката пропаганда няма граници, освен ограниченията в интелекта. Съобщенията бяха за обстрел от местни племена, които на цената на два камъка и един скъсан ластик за прашка свалиха геймчейнджър със спасителите на борда. Тъй като доставката на банани от Кувеит закъсня, резевният спасителен отряд не беше нахранен и небоеспособен. И тук дойде чудото, както го нарече Пентагона. По Божията милост две камиларчета се съгласиха да спасят спасителите и след един час ги докараха като дисаги на камилите. Оказа се, че елитните части освен с хиликоптери, не могат да се оправят и с камили. 🤣

    19:15 06.04.2026

  • 53 васил

    6 1 Отговор
    Парите на са проблем за Хартиената Империя . Като 80% от Долара е коноп и 20 % хартия и боя . Ще напечатат толкова колкото смятат за нужно -- има страни които са готови да плащат сметката им . Ще дойде време когато за тези милиарди ще трябва да изпият чаша студена вода .

    20:51 06.04.2026

  • 54 Не ги мислете

    0 0 Отговор
    Американците могат да си напечатат колкото долари искат и да си произведат колкото самолети искат.

    22:01 06.04.2026

  • 55 Мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "мдаааааааааааа":

    Нито един

    22:02 06.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Абе

    0 0 Отговор
    В Щатите 100 милиона не са много даже за някоя поп-звезда, та камо ли за държавата !

    00:12 07.04.2026