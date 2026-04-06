Минус 100 млн. долара! Загубата на американски самолети в Иран ще струва много пари на Пентагона

Самолетите, използвани от Съединените щати по време на спасителната мисия в Иран и по-късно унищожени, струват над 100 милиона долара, съобщиха в неделя Wall Street Journal и TRT World, позовавайки се на данни на американските военни.

Самолетите MC-130J бяха използвани в операция за спасяване членове на екипажа на свален изтребител F-15E, включително втори член на екипажа, който беше успешно спасен.

Според Командването за специални операции на ВВС на САЩ, MC-130J е проектиран за враждебна среда и може да се презарежда с гориво във въздуха.

Самолетът е оборудван и с усъвършенствани отбранителни системи, включително сензори за противодействие на заплахи за противовъздушна отбрана, като например ракети с топлинно насочване.

Американски служител заяви, че САЩ са унищожили два от своите самолети MC-130J по време на спасителната мисия, без да предоставя подробности за това как са били загубени самолетите, според доклада.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC) обаче заяви в изявление, публикувано в неделя, че неговите сили са унищожили "вражески летящи обекти", които са навлезли в централните части на страната по време на това, което той определи като неуспешен опит за спасяване.

Снимки, разпространени от ирански представители, изглежда показват останките на поне един самолет.

Председателят на иранския парламент Мохамад-Багер Калибаф заяви в публикация в социалните мрежи:

"Ако Съединените щати постигнат още три подобни победи, те ще бъдат напълно съсипани."

Ирански представители също така твърдят, че допълнителни самолети, включително хеликоптери и транспортен самолет, са били унищожени по време на спасителната операция на САЩ, въпреки че тези твърдения не са независимо потвърдени.

Припомняме, че американските сили за специални операции спасиха в събота втория член на екипажа на изтребител F-15, свален над Иран.

Спасителната операция беше кулминацията на напрегната 36-часова операция в югозападен Иран, където американските сили и иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция се опитваха да достигнат до изчезналия американски офицер.