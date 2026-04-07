САЩ хвърлили близо сто бомби при спасяването на втория член на екипажа на сваления F-15E

7 Април, 2026 04:29, обновена 7 Април, 2026 04:37 2 109 24

Мишени били пътища, хора и гарнизони на Корпуса на гвардейците, за да се гарантира успехът на мисията

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски бомбардировачи B-1 са хвърлиха приблизително 100 бомби, всяка с тегло над 900 кг, по време на мисията за спасяване на втория член на екипажа на свален в Иран F-15E, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Бомбите са били хвърлени по пътища, хора и гарнизони на Иранския революционен гвардейски корпус, за да се гарантира успехът на мисията, според един от интервюираните от вестника служители.

В статията се посочва, че САЩ са се съсредоточили върху унищожаването на пътища в близост до спасителния пункт, за да предотвратят приближаването на иранците до американски войски и самолети. Някои кратери по пътищата могат да се видят от космоса, според сателитни изображения от Landsat 9.

F-15E Strike Eagle беше свален на 3 април. И двамата членове на екипажа успяха да катапултират. Единият беше бързо открит, докато другият, ранен, беше издирван в Иран.

Според The ​​Wall Street Journal пилотът се е скрил в планините зад фронтовата линия и е останал там повече от 36 часа. През това време той успява да се изкачи на било с височина над 2000 метра, въоръжен само с пистолет, комуникационно устройство и проследяващ маяк.

Той е открит от американските сили, участващи в мащабна операция, включваща стотици военни, разузнавачи, сили за специални операции и агенти на ЦРУ, които според съобщенията са подвели иранските екипи в търсенето.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хегемона си отива

    30 24 Отговор
    Този път влезе в курт капан с Иран.

    Коментиран от #4

    04:45 07.04.2026

  • 2 Военен

    28 37 Отговор
    Браво на американците! Номер едно са в тези спасителни операции.

    Коментиран от #6

    04:46 07.04.2026

  • 3 Дали е така

    34 23 Отговор
    А дали го спаси ....кой, кой да ни каже. Тралала , тракала.

    Коментиран от #10, #11

    04:47 07.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оня

    33 17 Отговор
    Дали търсиха пилот или уран?

    04:50 07.04.2026

  • 6 Ранбосилек

    38 9 Отговор

    До коментар #2 от "Военен":

    Рамбо дали беше там

    Коментиран от #12

    04:52 07.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 акция

    36 5 Отговор
    в стил Холивууд ! за един янки, толкова пари - голямата държава изби хиляди, а спаси един ако е вярно.

    04:54 07.04.2026

  • 9 Орешник

    35 5 Отговор

    До коментар #4 от "Хегемонът си остава хегемон,":

    Хегемона е въздух под налягане и нищо повече!

    04:56 07.04.2026

  • 10 Питай някойПутлераст

    6 28 Отговор

    До коментар #3 от "Дали е така":

    да ти потвърди. Ще бъдеш доволен и инфомиран.

    04:56 07.04.2026

  • 11 Ранбосилек

    38 7 Отговор

    До коментар #3 от "Дали е така":

    Краварите даже и на луната стъпиха с Холивуд ти за някакво спасяване питаш.

    04:57 07.04.2026

  • 12 Хихихи

    29 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ранбосилек":

    Бил е. Рамбо с двата ножа е бил там, но ножовете му затъпяли и офейкал с 200.

    04:57 07.04.2026

  • 13 Някой си

    29 12 Отговор
    А що го не показаха тоя спасения?

    Коментиран от #15, #16

    04:58 07.04.2026

  • 14 Факт

    13 32 Отговор
    Рашистите изобщо нямаше да похатчат и една копейка за да спасят някой свой.
    Дай им само да крадат и убиват.

    05:00 07.04.2026

  • 15 Да не е циркаджийска мечка

    13 21 Отговор

    До коментар #13 от "Някой си":

    да го показват?

    Коментиран от #20

    05:01 07.04.2026

  • 16 Чакай сега

    27 7 Отговор

    До коментар #13 от "Някой си":

    Да намерят някой, да го инструктират, да го контузят малко , да го охлузят тук таме и ще ни го покажат. Хахаха. И филм ще направят и Оскар ле вземе :))

    05:02 07.04.2026

  • 17 Георги

    16 1 Отговор
    нямам търпение дончо да прати войници на място...

    05:05 07.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Някой си

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да не е циркаджийска мечка":

    Правилно се изразяваш на фона на целия тоя цирк.......

    05:18 07.04.2026

  • 21 военен неможач

    0 1 Отговор
    Тука подкрепям - ако бомбите са хвърлени в планинските пустини за осигуряване на периметър. Човешкия живот няма цена. Иначе съм за всички своенни самолети да бъдат думнати и свалени, независимо на коя държава са.

    07:53 07.04.2026

  • 22 Мишел

    7 2 Отговор
    Всъщност това спасяване е било само прикритие на неуспешна операция за изземване на 400 кг. ирански обогатен уран. 200 тюлени на САЩ в продължение на над 48 часа са го търсили в района, който разузнаването е посочило и не са го намерили. Загубите са 3 вертолета и 3 самолета, човешките не са обявени.

    Коментиран от #23

    08:12 07.04.2026

  • 23 мисленето не ти е сила ,мешелче

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    ако за единчовек правят това ,което казваш не ми се мисли какво ще направят нощес на иран!Ще избият милиони и няма да могат сто години иранците да си намерят затрупаните....не кандисат ли молиите днес ,вероятно големия иран ще потъне ....Дърво за цвят няма да остане ,а само вълци и подивели кучета ще хапват персийско печено......

    09:11 07.04.2026

  • 24 Дзак

    3 0 Отговор
    Какви гарнизони? Там е пустиня. Самолетите са ги свалили местни бедуини.

    09:37 07.04.2026