САЩ хвърлили близо сто бомби при спасяването на втория член на екипажа на сваления F-15E

Американски бомбардировачи B-1 са хвърлиха приблизително 100 бомби, всяка с тегло над 900 кг, по време на мисията за спасяване на втория член на екипажа на свален в Иран F-15E, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Бомбите са били хвърлени по пътища, хора и гарнизони на Иранския революционен гвардейски корпус, за да се гарантира успехът на мисията, според един от интервюираните от вестника служители.

В статията се посочва, че САЩ са се съсредоточили върху унищожаването на пътища в близост до спасителния пункт, за да предотвратят приближаването на иранците до американски войски и самолети. Някои кратери по пътищата могат да се видят от космоса, според сателитни изображения от Landsat 9.

F-15E Strike Eagle беше свален на 3 април. И двамата членове на екипажа успяха да катапултират. Единият беше бързо открит, докато другият, ранен, беше издирван в Иран.

Според The ​​Wall Street Journal пилотът се е скрил в планините зад фронтовата линия и е останал там повече от 36 часа. През това време той успява да се изкачи на било с височина над 2000 метра, въоръжен само с пистолет, комуникационно устройство и проследяващ маяк.

Той е открит от американските сили, участващи в мащабна операция, включваща стотици военни, разузнавачи, сили за специални операции и агенти на ЦРУ, които според съобщенията са подвели иранските екипи в търсенето.