Новини
България »
Депутатите гласуват тази седмица окончателно мерките срещу високите цени и спекулата

Депутатите гласуват тази седмица окончателно мерките срещу високите цени и спекулата

8 Юни, 2026 07:31 489 12

  • мерки-
  • високи цени-
  • стоки

Комисията за защита на потребителите ще налага двойно по-високи глоби на търговците

Депутатите гласуват тази седмица окончателно мерките срещу високите цени и спекулата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстои тази седмица Народното събрание да гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите от бюджетната комисия вече приеха на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите.

С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието „господстващо положение“, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките.

Комисията за защита на потребителите ще налага двойно по-високи глоби на търговците. Въвежда се и понятието „справедлива цена“, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лорда

    3 1 Отговор
    Глоби му е майката.

    Коментиран от #2

    07:33 08.06.2026

  • 2 Допълнение

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лорда":

    и санкции !

    07:35 08.06.2026

  • 3 педерасатанасов и ивайла мирчева

    2 0 Отговор
    "Демократична България" е внесла в Народното събрание законопроект, който премахва действащата от 2024 г. забрана за пропаганда и популяризиране на нетрадиционна сексуална ориентация в детските градини и училищата.

    07:44 08.06.2026

  • 4 Aз ако съм спекулант

    4 0 Отговор
    Aз ако съм спекулант още тази сутрин ще умра от страх.

    07:45 08.06.2026

  • 5 Развитие

    2 0 Отговор
    След "Хоремаците" сега "Кошници с грижа" !

    07:48 08.06.2026

  • 6 За Всичките нас !

    2 0 Отговор
    Има Правила и Ограничения !

    Защо За търговците !

    Няма ?

    Коментиран от #12

    07:52 08.06.2026

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор
    А какво е спекулант?

    07:53 08.06.2026

  • 8 глоги

    1 0 Отговор
    Депутатите ЩЕ гласуват ПРЕЗ тази седмица окончателно мерките срещу високите цени НА СТОКИТЕ и спекулата.

    07:54 08.06.2026

  • 9 чушки

    1 0 Отговор
    Кошници с хижа.

    07:54 08.06.2026

  • 10 Радев

    2 0 Отговор
    Ще става евтино, народе!

    07:56 08.06.2026

  • 11 волан

    1 0 Отговор
    „господстващото положение“ е на Баце и на Шиши.

    07:56 08.06.2026

  • 12 по-полека с лозунгите

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "За Всичките нас !":

    Тъговците ги ограничава пазара. Той е много по-жесток. Да не мислиш, че им купувам скъпите домати?

    08:02 08.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове