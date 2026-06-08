Депутатите гласуват тази седмица окончателно мерките срещу високите цени и спекулата

Предстои тази седмица Народното събрание да гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите от бюджетната комисия вече приеха на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите.
С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието „господстващо положение“, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките.
Комисията за защита на потребителите ще налага двойно по-високи глоби на търговците. Въвежда се и понятието „справедлива цена“, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лорда
Коментиран от #2
07:33 08.06.2026
2 Допълнение
До коментар #1 от "Лорда":и санкции !
07:35 08.06.2026
3 педерасатанасов и ивайла мирчева
07:44 08.06.2026
4 Aз ако съм спекулант
07:45 08.06.2026
5 Развитие
07:48 08.06.2026
6 За Всичките нас !
Защо За търговците !
Няма ?
Коментиран от #12
07:52 08.06.2026
7 Анонимен
07:53 08.06.2026
8 глоги
07:54 08.06.2026
9 чушки
07:54 08.06.2026
10 Радев
07:56 08.06.2026
11 волан
07:56 08.06.2026
12 по-полека с лозунгите
До коментар #6 от "За Всичките нас !":Тъговците ги ограничава пазара. Той е много по-жесток. Да не мислиш, че им купувам скъпите домати?
08:02 08.06.2026