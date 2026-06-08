Протест в София срещу луксозен курорт до защитена зона в Албания

Tази вечер пред посолството на Албания в София ще има протест заради плановете за строителство на курорт в близост до защитената зона "Вьоса-Нарта".

Демонстрацията в София има за цел да подкрепи протестите, които избухнаха в Албания срещу строежа на луксозен курорт на необитаемия остров Сазан и на девствени плажове по Адриатическото крайбрежие.

Курортът за милиарди долари е проект, свързан със зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър. Строителството обаче е близо до защитената зона "Вьоса-Нарта", известна като дом на различни видове като костенурки, тюлени и фламинго. Именно затова протестиращите избраха розово фламинго за символ на демонстрациите, които се проведоха няколко дни в столицата Тирана. Бяха издигнати и искания за оставка на премиера Еди Рама, който подкрепя проекта за курорт.

В София протестът ще започне от 18:30 часа пред посолството на Република Албания. Той се организира от екокоалицията "ЗаДаОстанеПРИРОДА", сдружението за дива природа "Балкани", инициативата "Зелени закони", Асоциацията на парковете в България, както и фондация "Биоразнообразие".