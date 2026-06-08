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Протест в София срещу луксозен курорт до защитена зона в Албания

Протест в София срещу луксозен курорт до защитена зона в Албания

8 Юни, 2026 07:57 1 351 22

  • протест-
  • строеж-
  • албания

Демонстрацията има за цел да подкрепи протестите, които избухнаха в Албания срещу строежа на луксозен курорт на необитаемия остров Сазан и на девствени плажове по Адриатическото крайбрежие

Протест в София срещу луксозен курорт до защитена зона в Албания - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Tази вечер пред посолството на Албания в София ще има протест заради плановете за строителство на курорт в близост до защитената зона "Вьоса-Нарта".

Демонстрацията в София има за цел да подкрепи протестите, които избухнаха в Албания срещу строежа на луксозен курорт на необитаемия остров Сазан и на девствени плажове по Адриатическото крайбрежие.

Курортът за милиарди долари е проект, свързан със зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър. Строителството обаче е близо до защитената зона "Вьоса-Нарта", известна като дом на различни видове като костенурки, тюлени и фламинго. Именно затова протестиращите избраха розово фламинго за символ на демонстрациите, които се проведоха няколко дни в столицата Тирана. Бяха издигнати и искания за оставка на премиера Еди Рама, който подкрепя проекта за курорт.

В София протестът ще започне от 18:30 часа пред посолството на Република Албания. Той се организира от екокоалицията "ЗаДаОстанеПРИРОДА", сдружението за дива природа "Балкани", инициативата "Зелени закони", Асоциацията на парковете в България, както и фондация "Биоразнообразие".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    19 9 Отговор
    да се оплачат на албанския ходжа

    08:00 08.06.2026

  • 2 кой му дреме

    6 12 Отговор
    да се оплачат на албанския ходжа

    08:00 08.06.2026

  • 3 носете руски знамена

    5 32 Отговор
    КГБ в действие!

    Коментиран от #20

    08:01 08.06.2026

  • 4 ван мaaмy

    9 6 Отговор
    нЕкой да npagне.... ние се uз no нa сu pa мe.

    08:02 08.06.2026

  • 5 електрошок

    10 11 Отговор
    След като е ал-бански плажът,защо ще протестират в България? Албания не е българска баня.Там се ходи по бански,а не вечер в София.

    08:02 08.06.2026

  • 6 Дуньо простия

    27 2 Отговор
    Щели и албанците, да протестират реципрочно, за баба алино.

    08:04 08.06.2026

  • 7 Пич

    27 1 Отговор
    А тук раята на украинците жми...

    08:07 08.06.2026

  • 8 смях в залата

    12 21 Отговор
    Защо не протестират срещу руския анклав в Камчия?

    Коментиран от #13

    08:19 08.06.2026

  • 9 1488

    16 0 Отговор
    404-нците щели да протестират за баба алино
    посланичката плащала с наште пари

    08:19 08.06.2026

  • 10 Уса

    16 2 Отговор
    Само занимавте българите с глупости все едно си нямат собствени проблеми

    08:22 08.06.2026

  • 11 Милчо

    12 2 Отговор
    И там ще си го построят.Албанците са по-големи рушветчии от наште.Вече е платено!

    08:26 08.06.2026

  • 12 Ддд

    22 3 Отговор
    Българските еколози в Албания ли са били, докато са застроявали Баба Алино. В България всичко наред, за Албания се загрижили. Да се смее ли човек, да плаче ли

    Коментиран от #14

    08:29 08.06.2026

  • 13 всеяден грантоед

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "смях в залата":

    Защото вече никой не плаща за протести срещу Русия.

    08:30 08.06.2026

  • 14 всеяден грантоед

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ддд":

    Българските еколози също имат гърла за хранене, а за Баба Алино, властта ще ги бие ако протестират.

    Коментиран от #17

    08:32 08.06.2026

  • 15 Факт

    7 1 Отговор
    Във Варна може..

    08:42 08.06.2026

  • 16 Еколози в действие

    10 0 Отговор
    А утре протест срещу обезлесяването на амазонската джунгла (което, всъщност не е малък проблем)

    08:58 08.06.2026

  • 17 Ддд

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "всеяден грантоед":

    Потвърждаваш,че екологията за българските еколози не е кауза,а просто едни пари за "усвояване"?

    Коментиран от #19

    09:14 08.06.2026

  • 18 Ми той Зетя си търси безплатен курорт

    8 0 Отговор
    Ако го изгонят от там ще дойде тука.

    09:15 08.06.2026

  • 19 Тома Белев

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ддд":

    абсолютно не е милионер в евро от много, много години. Абсолютно не е такъв. И абсолютно никой от неговите мъжки приятелки, с които отдавна се "познава" не е милионер в евро от много години, абсолютно не са такива. Така че разбира се, че не го правят за грантове, а за благото на костенурките и гущерите в дефилето около Кресна, за охлювите на Витоша и изобщо за идеята. Слава Богу, не знам къде е точно албанското посолство в София, но ако близо до него е кенийското, малайското или суринамското - да сглобят една манифестация и до там, с малък флашмоб за снимки. Причини ще измислят.

    09:47 08.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Трябва да е пред еврейското посолство.

    10:36 08.06.2026

  • 22 🦩🦩🦩🦩🦩🦩

    0 0 Отговор
    🦩🦩🦩🦩,🦩

    10:41 08.06.2026

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