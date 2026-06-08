Протест в София срещу луксозен курорт до защитена зона в Албания

Tази вечер пред посолството на Албания в София ще има протест заради плановете за строителство на курорт в близост до защитената зона "Вьоса-Нарта".
Демонстрацията в София има за цел да подкрепи протестите, които избухнаха в Албания срещу строежа на луксозен курорт на необитаемия остров Сазан и на девствени плажове по Адриатическото крайбрежие.
Курортът за милиарди долари е проект, свързан със зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър. Строителството обаче е близо до защитената зона "Вьоса-Нарта", известна като дом на различни видове като костенурки, тюлени и фламинго. Именно затова протестиращите избраха розово фламинго за символ на демонстрациите, които се проведоха няколко дни в столицата Тирана. Бяха издигнати и искания за оставка на премиера Еди Рама, който подкрепя проекта за курорт.
В София протестът ще започне от 18:30 часа пред посолството на Република Албания. Той се организира от екокоалицията "ЗаДаОстанеПРИРОДА", сдружението за дива природа "Балкани", инициативата "Зелени закони", Асоциацията на парковете в България, както и фондация "Биоразнообразие".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
08:00 08.06.2026
2 кой му дреме
08:00 08.06.2026
3 носете руски знамена
Коментиран от #20
08:01 08.06.2026
4 ван мaaмy
08:02 08.06.2026
5 електрошок
08:02 08.06.2026
6 Дуньо простия
08:04 08.06.2026
7 Пич
08:07 08.06.2026
8 смях в залата
Коментиран от #13
08:19 08.06.2026
9 1488
посланичката плащала с наште пари
08:19 08.06.2026
10 Уса
08:22 08.06.2026
11 Милчо
08:26 08.06.2026
12 Ддд
Коментиран от #14
08:29 08.06.2026
13 всеяден грантоед
До коментар #8 от "смях в залата":Защото вече никой не плаща за протести срещу Русия.
08:30 08.06.2026
14 всеяден грантоед
До коментар #12 от "Ддд":Българските еколози също имат гърла за хранене, а за Баба Алино, властта ще ги бие ако протестират.
Коментиран от #17
08:32 08.06.2026
15 Факт
08:42 08.06.2026
16 Еколози в действие
08:58 08.06.2026
17 Ддд
До коментар #14 от "всеяден грантоед":Потвърждаваш,че екологията за българските еколози не е кауза,а просто едни пари за "усвояване"?
Коментиран от #19
09:14 08.06.2026
18 Ми той Зетя си търси безплатен курорт
09:15 08.06.2026
19 Тома Белев
До коментар #17 от "Ддд":абсолютно не е милионер в евро от много, много години. Абсолютно не е такъв. И абсолютно никой от неговите мъжки приятелки, с които отдавна се "познава" не е милионер в евро от много години, абсолютно не са такива. Така че разбира се, че не го правят за грантове, а за благото на костенурките и гущерите в дефилето около Кресна, за охлювите на Витоша и изобщо за идеята. Слава Богу, не знам къде е точно албанското посолство в София, но ако близо до него е кенийското, малайското или суринамското - да сглобят една манифестация и до там, с малък флашмоб за снимки. Причини ще измислят.
09:47 08.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Последния Софиянец
10:36 08.06.2026
22 🦩🦩🦩🦩🦩🦩
10:41 08.06.2026