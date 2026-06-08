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Режисьорът Емир Кустурица чака руски паспорт

Режисьорът Емир Кустурица чака руски паспорт

8 Юни, 2026 07:47 424 7

  • емир кустурица-
  • руски паспорт-
  • режисьор-
  • гражданство

Известният режисьор сподели, че документът му е необходим за бъдещата му професионална работа по филмови проекти на територията на страната

Режисьорът Емир Кустурица чака руски паспорт - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сръбският режисьор Емир Кустурица официално потвърди, че се надява да получи руски паспорт през 2027 г.Той заяви пред руската информационна агенция ТАСС, че очаква процедурата по придобиване на гражданство да приключи през „следващата година“.

Известният режисьор сподели, че документът му е необходим за бъдещата му професионална работа по филмови проекти на територията на страната. Към момента Кустурица притежава двойно гражданство — сръбско и френско.

Руският паспорт ще бъде неговият трети документ за самоличност. Кустурица активно планира нови филмови адаптации по класически руски романи, като сред обсъжданите теми в руските медии са и проекти, свързани с по-съвременни събития.

Режисьорът от години демонстрира силни симпатии към руската култура и народ, като в свои изявления често подчертава, че духовно и по манталитет вече се чувства като руснак.

Очаква се той да получи руско гражданство, след като завърши снимките на филма си по романа на Валентин Распутин „Последният срок“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 тралала

    6 2 Отговор
    Режисьорът Емир Кустурица чака руски паспорт и руски транспорт. Към Сибир.

    07:52 08.06.2026

  • 3 уйко Урдьо

    5 2 Отговор
    Получаваш руски паспорт и на фронта в Украйна.

    07:52 08.06.2026

  • 4 Чорапов

    3 2 Отговор
    Щом се чувства руснак се е сближил с вод ката.

    07:56 08.06.2026

  • 5 Старчо Сарача

    4 2 Отговор
    Светът ще се свърши, но будалите- никога!

    07:58 08.06.2026

  • 6 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор
    Старостта не прощаеа и при него...и при Сигъл...и Депардийо...все отбор юнаци...защо на младини не поискаха руско гражданство.

    08:04 08.06.2026

  • 7 Стас

    1 0 Отговор
    Аз искам в България да дойдат хиляди красиви рускини!

    08:04 08.06.2026