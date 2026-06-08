Режисьорът Емир Кустурица чака руски паспорт

Сръбският режисьор Емир Кустурица официално потвърди, че се надява да получи руски паспорт през 2027 г.Той заяви пред руската информационна агенция ТАСС, че очаква процедурата по придобиване на гражданство да приключи през „следващата година“.
Известният режисьор сподели, че документът му е необходим за бъдещата му професионална работа по филмови проекти на територията на страната. Към момента Кустурица притежава двойно гражданство — сръбско и френско.
Руският паспорт ще бъде неговият трети документ за самоличност. Кустурица активно планира нови филмови адаптации по класически руски романи, като сред обсъжданите теми в руските медии са и проекти, свързани с по-съвременни събития.
Режисьорът от години демонстрира силни симпатии към руската култура и народ, като в свои изявления често подчертава, че духовно и по манталитет вече се чувства като руснак.
Очаква се той да получи руско гражданство, след като завърши снимките на филма си по романа на Валентин Распутин „Последният срок“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 тралала
07:52 08.06.2026
3 уйко Урдьо
07:52 08.06.2026
4 Чорапов
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5 Старчо Сарача
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6 Кривоверен алкаш
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7 Стас
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