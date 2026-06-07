Израелската армия е прехванала два снаряда, изстреляни от Ливан

Израелската армия съобщи, че е прехванала два снаряда, които са прелетели на израелска територия от Ливан, след като в районите на Ифтах и Рамот Нафтали зазвучаха сирени, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Сблъсъците между Израел и "Хизбула" не са престанали, като ливанската войнствена групировка отхвърля предложенията, свързващи прекратяване на огъня с нейното разоръжаване, заявявайки, че Израел трябва първо да спре атаките си и да изтегли силите си от Южен Ливан.

Иран постави примирието в Ливан между своя близък съюзник "Хизбула" и Израел като условие за всяко мирно споразумение със САЩ, припомня Ройтерс. "Хизбула" влезе във войната на 2 март, заявявайки, че реагира на убийството на върховния лидер на Иран в началото на конфликта, който оттогава е отнел живота на хиляди в Ливан и е принудил над един милион души да напуснат домовете си.

Израелската армия съобщи вчера, че още двама израелски военни са загинали в резултат на боевете в Южен Ливан срещу ливанското ислямистко движение „Хизбула“, предаде Франс прес.

Капитан Шахар Гамла, на 23 години, е починал вчера, след като е бил тежко ранен в Южен Ливан. Сержант Охад Яари е загинал преди това на 21-годишна възраст, съобщава военно комюнике.

С това израелските загуби от влизането в сила на примирието на 17 април достигат 17 души. Сред загиналите са 14 войници и един цивилен служител на армията. Още двама военни са загинали при обстрел от „Хизбула“ в северната част на Израел.