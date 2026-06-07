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Израелската армия е прехванала два снаряда, изстреляни от Ливан

Израелската армия е прехванала два снаряда, изстреляни от Ливан

7 Юни, 2026 12:54 573 6

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  • иран

Иран постави примирието в Ливан между своя близък съюзник "Хизбула" и Израел като условие за всяко мирно споразумение със САЩ

Израелската армия е прехванала два снаряда, изстреляни от Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи, че е прехванала два снаряда, които са прелетели на израелска територия от Ливан, след като в районите на Ифтах и Рамот Нафтали зазвучаха сирени, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Сблъсъците между Израел и "Хизбула" не са престанали, като ливанската войнствена групировка отхвърля предложенията, свързващи прекратяване на огъня с нейното разоръжаване, заявявайки, че Израел трябва първо да спре атаките си и да изтегли силите си от Южен Ливан.

Иран постави примирието в Ливан между своя близък съюзник "Хизбула" и Израел като условие за всяко мирно споразумение със САЩ, припомня Ройтерс. "Хизбула" влезе във войната на 2 март, заявявайки, че реагира на убийството на върховния лидер на Иран в началото на конфликта, който оттогава е отнел живота на хиляди в Ливан и е принудил над един милион души да напуснат домовете си.

Израелската армия съобщи вчера, че още двама израелски военни са загинали в резултат на боевете в Южен Ливан срещу ливанското ислямистко движение „Хизбула“, предаде Франс прес.

Капитан Шахар Гамла, на 23 години, е починал вчера, след като е бил тежко ранен в Южен Ливан. Сержант Охад Яари е загинал преди това на 21-годишна възраст, съобщава военно комюнике.

С това израелските загуби от влизането в сила на примирието на 17 април достигат 17 души. Сред загиналите са 14 войници и един цивилен служител на армията. Още двама военни са загинали при обстрел от „Хизбула“ в северната част на Израел.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е

    5 3 Отговор
    евреите да бъдат заличени от тази планета. До крак.

    Коментиран от #4

    13:00 07.06.2026

  • 2 жик так

    6 3 Отговор
    За пръв път чувам за прехващането на снаряд ?!!

    Следва прехващането на куршуми ..

    13:00 07.06.2026

  • 3 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    T@@@ m@@@ правиш ли разлика измежду снаряд ,ракета, дрон .с мрежа срещу косури ли ги е прихванала ,или с кепче за риба

    13:05 07.06.2026

  • 4 име

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    Не евреите, а ционистите. Има разлика. Само не казват какво конкретно е прихванало "снарядите", които явно са или дронове, или ракети. Танк ли е било, някоя базичка ли. Щото много ги прихващат, затова сиверен Израел, което е окупирана от Сирия земя, е евакуиран целия.

    13:06 07.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Теслатъ

    0 1 Отговор
    Ей, туй е Топ Световна новина!!!!! -)))))

    13:20 07.06.2026