Израелската армия е прехванала два снаряда, изстреляни от Ливан

Израелската армия съобщи, че е прехванала два снаряда, които са прелетели на израелска територия от Ливан, след като в районите на Ифтах и Рамот Нафтали зазвучаха сирени, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Сблъсъците между Израел и "Хизбула" не са престанали, като ливанската войнствена групировка отхвърля предложенията, свързващи прекратяване на огъня с нейното разоръжаване, заявявайки, че Израел трябва първо да спре атаките си и да изтегли силите си от Южен Ливан.
Иран постави примирието в Ливан между своя близък съюзник "Хизбула" и Израел като условие за всяко мирно споразумение със САЩ, припомня Ройтерс. "Хизбула" влезе във войната на 2 март, заявявайки, че реагира на убийството на върховния лидер на Иран в началото на конфликта, който оттогава е отнел живота на хиляди в Ливан и е принудил над един милион души да напуснат домовете си.
Израелската армия съобщи вчера, че още двама израелски военни са загинали в резултат на боевете в Южен Ливан срещу ливанското ислямистко движение „Хизбула“, предаде Франс прес.
Капитан Шахар Гамла, на 23 години, е починал вчера, след като е бил тежко ранен в Южен Ливан. Сержант Охад Яари е загинал преди това на 21-годишна възраст, съобщава военно комюнике.
С това израелските загуби от влизането в сила на примирието на 17 април достигат 17 души. Сред загиналите са 14 войници и един цивилен служител на армията. Още двама военни са загинали при обстрел от „Хизбула“ в северната част на Израел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Време е
Коментиран от #4
13:00 07.06.2026
2 жик так
Следва прехващането на куршуми ..
13:00 07.06.2026
3 Kaлпазанин
13:05 07.06.2026
4 име
До коментар #1 от "Време е":Не евреите, а ционистите. Има разлика. Само не казват какво конкретно е прихванало "снарядите", които явно са или дронове, или ракети. Танк ли е било, някоя базичка ли. Щото много ги прихващат, затова сиверен Израел, което е окупирана от Сирия земя, е евакуиран целия.
13:06 07.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Теслатъ
13:20 07.06.2026