Иран удари Ал Джубайл - най-големият индустриален град в света! ВИДЕО

Експлозии и пожар избухнаха в индустриална зона на Ал Джубайл, Саудитска Арабия, съобщи Fars News.

Разположен на брега на Персийския залив в Източната провинция, това е най-големият индустриален град в света и ключов икономически стълб на страната.

Тук се намират над 150 промишлени съоръжения, включително огромни нефтохимически заводи на компанията SABIC, които допринасят за около 7-12% от БВП на Саудитска Арабия

Агенцията публикува и видео на масивния пожар.

„Според източници, в индустриалната зона на Джубайл, Саудитска Арабия, са станали експлозии и са регистрирани множество удари“, се казва в доклада. SNN.ir също съобщи това.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи за прехващане на седем балистични ракети и падане на отломки в близост до енергийни съоръжения. Министерството не уточни къде са се приземили фрагментите.