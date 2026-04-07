Иран удари Ал Джубайл - най-големият индустриален град в света! ВИДЕО

Експлозии и пожар избухнаха в индустриална зона на Ал Джубайл, Саудитска Арабия, съобщи Fars News.
Разположен на брега на Персийския залив в Източната провинция, това е най-големият индустриален град в света и ключов икономически стълб на страната.
Тук се намират над 150 промишлени съоръжения, включително огромни нефтохимически заводи на компанията SABIC, които допринасят за около 7-12% от БВП на Саудитска Арабия
Агенцията публикува и видео на масивния пожар.
„Според източници, в индустриалната зона на Джубайл, Саудитска Арабия, са станали експлозии и са регистрирани множество удари“, се казва в доклада. SNN.ir също съобщи това.
Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи за прехващане на седем балистични ракети и падане на отломки в близост до енергийни съоръжения. Министерството не уточни къде са се приземили фрагментите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сбогом
05:05 07.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Така им се пада
До коментар #2 от "ФЕС":Влязоха в курт капан.
05:07 07.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Марко
05:08 07.04.2026
6 Нали
До коментар #2 от "ФЕС":знаеш че Саудитска Арабия не са ционисти? Или май не го знаеш :)
05:09 07.04.2026
7 Бейс
До коментар #2 от "ФЕС":Психопата и виртуалния ИИ- Бибки си намериха майстора
05:09 07.04.2026
8 Кой
До коментар #1 от "Сбогом":хегемон, Саудитска Арабия хегемон ли е била? Нещо май не ти е ясно: САЩ и Израел бият по Иран (13000 удара след 10000 полета!) а Иран от безсилие стреля по арабите. 🤣
05:11 07.04.2026
9 Пайса
До коментар #8 от "Кой":Трудно схвашаш.
05:12 07.04.2026
10 Обратно броене
11 Хм...
05:15 07.04.2026
12 Георги
До коментар #8 от "Кой":а дончо сигурно от прекалено много сила ще удря електроцентрали и пречиствателни станции
05:18 07.04.2026
13 Георги
До коментар #11 от "Хм...":но пък европа хем само дава, хем нищо не взема
05:20 07.04.2026
14 Всяко зло за добро
До коментар #1 от "Сбогом":Имало си и положителни страни това че останахме без индустрия ...
05:32 07.04.2026
15 Като е
05:34 07.04.2026
16 Много просто
До коментар #15 от "Като е":Не четем Фарс Нюз! Добре , че байГанев ни открехва на такива инфоколоси!😂
05:41 07.04.2026
17 Вяра
18 Кандидат депутат
19 веселяк
06:00 07.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 кравария
23 Тити
24 ирански чалми
До коментар #5 от "Марко":иранските психари, дето си избиват с камъни жените са по-силни от руснаците?!?
08:36 07.04.2026
25 БеГемот
26 1234
До коментар #16 от "Много просто":Кой бе мисирката миленчо ли имаш предвид.
08:58 07.04.2026
27 Добреее
28 то на снимки и видео е различно
29 Даа!
09:25 07.04.2026
30 Госта.
До коментар #6 от "Нали":Но са семитски племена,първи братовчеди на евреите.
10:25 07.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Жокера
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 аноним
До коментар #29 от "Даа!":Има поговорка-една патка мислила,мислила,и накрая------Не се впускай-толкоз на дълбоко-никой не обича да чете дълги небивалици!
13:11 07.04.2026