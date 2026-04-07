Иран удари Ал Джубайл - най-големият индустриален град в света! ВИДЕО

Иран удари Ал Джубайл - най-големият индустриален град в света! ВИДЕО

7 Април, 2026 04:48, обновена 7 Април, 2026 07:27 11 066 34

Със своите 150 промишлени предприятия той е ключовият икономически стълб на Саудитска Арабия

Иран удари Ал Джубайл - най-големият индустриален град в света! ВИДЕО - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозии и пожар избухнаха в индустриална зона на Ал Джубайл, Саудитска Арабия, съобщи Fars News.

Разположен на брега на Персийския залив в Източната провинция, това е най-големият индустриален град в света и ключов икономически стълб на страната.

Тук се намират над 150 промишлени съоръжения, включително огромни нефтохимически заводи на компанията SABIC, които допринасят за около 7-12% от БВП на Саудитска Арабия

Агенцията публикува и видео на масивния пожар.

„Според източници, в индустриалната зона на Джубайл, Саудитска Арабия, са станали експлозии и са регистрирани множество удари“, се казва в доклада. SNN.ir също съобщи това.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи за прехващане на седем балистични ракети и падане на отломки в близост до енергийни съоръжения. Министерството не уточни къде са се приземили фрагментите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сбогом

    99 24 Отговор
    Хегемона си отива!

    Коментиран от #8, #14

    05:05 07.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Така им се пада

    89 13 Отговор

    До коментар #2 от "ФЕС":

    Влязоха в курт капан.

    05:07 07.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Марко

    113 30 Отговор
    Браво на Иран ! Най силната армия в света се оказа иранската.

    Коментиран от #24

    05:08 07.04.2026

  • 6 Нали

    50 21 Отговор

    До коментар #2 от "ФЕС":

    знаеш че Саудитска Арабия не са ционисти? Или май не го знаеш :)

    Коментиран от #30

    05:09 07.04.2026

  • 7 Бейс

    88 16 Отговор

    До коментар #2 от "ФЕС":

    Психопата и виртуалния ИИ- Бибки си намериха майстора

    05:09 07.04.2026

  • 8 Кой

    28 100 Отговор

    До коментар #1 от "Сбогом":

    хегемон, Саудитска Арабия хегемон ли е била? Нещо май не ти е ясно: САЩ и Израел бият по Иран (13000 удара след 10000 полета!) а Иран от безсилие стреля по арабите. 🤣

    Коментиран от #9, #12

    05:11 07.04.2026

  • 9 Пайса

    72 10 Отговор

    До коментар #8 от "Кой":

    Трудно схвашаш.

    05:12 07.04.2026

  • 10 Обратно броене

    11 34 Отговор
    Това, което виждате в арабските страни, ще го видите и в Турция. Не от персийски нападения.

    05:14 07.04.2026

  • 11 Хм...

    12 68 Отговор
    Мислех, че разумът ще надделее и няма да има втора 3-дневна СВО, но явно са от една порода с дербосъка от кремль и егото е проблем.

    Коментиран от #13

    05:15 07.04.2026

  • 12 Георги

    87 5 Отговор

    До коментар #8 от "Кой":

    а дончо сигурно от прекалено много сила ще удря електроцентрали и пречиствателни станции

    05:18 07.04.2026

  • 13 Георги

    58 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хм...":

    но пък европа хем само дава, хем нищо не взема

    05:20 07.04.2026

  • 14 Всяко зло за добро

    55 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сбогом":

    Имало си и положителни страни това че останахме без индустрия ...

    05:32 07.04.2026

  • 15 Като е

    57 6 Отговор
    "най-големия индустриален град в света" , защо не сме го чували досега?

    Коментиран от #16

    05:34 07.04.2026

  • 16 Много просто

    35 7 Отговор

    До коментар #15 от "Като е":

    Не четем Фарс Нюз! Добре , че байГанев ни открехва на такива инфоколоси!😂

    Коментиран от #26

    05:41 07.04.2026

  • 17 Вяра

    74 8 Отговор
    Иран методично унищожава всички американски инвестиции докъдето могат да стигнат техните ракети и дронове.

    05:51 07.04.2026

  • 18 Кандидат депутат

    78 6 Отговор
    Май наистина не е добре най добрият ти приятел да е Америка

    05:53 07.04.2026

  • 19 веселяк

    76 7 Отговор
    Аууу къви агресори са аятоласите! Не стига, че са си направили държава върху хамериканския нефт, ами не искат да си го дават на кофбоите!

    Коментиран от #31

    06:00 07.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 кравария

    52 5 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    07:13 07.04.2026

  • 23 Тити

    37 4 Отговор
    Крайно време е да разберат арабите че ако искат мир трябва да се стягат за война.

    07:19 07.04.2026

  • 24 ирански чалми

    9 31 Отговор

    До коментар #5 от "Марко":

    иранските психари, дето си избиват с камъни жените са по-силни от руснаците?!?

    08:36 07.04.2026

  • 25 БеГемот

    34 0 Отговор
    Останаха няколко ракети ...бай Дончо каза...

    08:46 07.04.2026

  • 26 1234

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Много просто":

    Кой бе мисирката миленчо ли имаш предвид.

    08:58 07.04.2026

  • 27 Добреее

    41 0 Отговор
    Целия зор е да накарат хората да спрат да използват горива от нефт. Повечето удари са по нефтопреработвателна и нефтодобивна инфраструктура за граждански нужди. Не стана с реклама да ви накарете да се качите на електрокари, е ще стане по трудния начин - като няма гориво щеш не щеш ще караш електрокар, ще минеш на фотоволтаици и вятърна енергия. Да сте чули някоя армия да е останала без гориво или да има недостиг на гориво за самолети? Няма и да чуете. За 10 000 полета над иран американците са изгорили горивото, което България ползва за години.

    09:06 07.04.2026

  • 28 то на снимки и видео е различно

    27 1 Отговор
    тук ако ударят индустриалната зона сигурно ще признаят за малък пожар до един малък трафопост насред нищото . пожарникарите повече разбират . щом 40 коли с вода гасят 4 часа значи са се подпалили поне 12-13 фирми на шейховете . там са богаташи и измамници . главния шейх никога не е идвал у нас . няма и да дойде .

    09:12 07.04.2026

  • 29 Даа!

    32 4 Отговор
    ...Победителя взима цялата плячка.Аз мога да управлявам много добре иранския народ! " Е,по ясна формулировка ,на основната цел на Тръмп от тези две изречения няма! Биби яко го пусна по бобслея.За вас иранските петролни залежи,а от там тотален контрол върху всички останали залежи във Залива! За нас- контрол,военен над залива, нови територии ,цялата Газа и включително и територия от Ливан.Лесно е,ще отнеме 2-3 дни! Но допуснаха фатална грешка.Не предвидиха,че персиеца ще удря жестоко не само щатските бази,но стратегическата инфраструктура на марионетните ,самопровъзгласили се ,за пожизнено монархически режими.Корав ,но и умен народ са! Ако щатите не намерят гъвкав претекст ,да се оттеглят,Техеран е във състояние да нанесе такива щети по петролната и газова инфраструктура ( 99% е със участие на щатски компании) на саудите, Кувейт Бахрейн,че дори след това да се отпуши Ормуз, просто петрол и газ няма да се добива в целия залив,поне 4-5 години,във досегашните обеми.Европа е в цайтнот.Полезен ход няма,заради бясната русофобска политика на акушерката и кликата,около нея.Подобна мега катастрофа с петрол и газ - не е имало.А тя предстои! Едно е,да има блокаж , временни " петролни войни" коренно различен е сценария,просто да няма реален добив във десетки процента от " сърцето на петрола" на земята.Към есента,барел нефт ще бъде над 150 $, и то дългосрочно.А дизел просто ще има в оскъдни количества.Същото важи и за керосина- в момента е 200$ барел.

    Коментиран от #34

    09:25 07.04.2026

  • 30 Госта.

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нали":

    Но са семитски племена,първи братовчеди на евреите.

    10:25 07.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Жокера

    18 0 Отговор
    Много се кефите едните на рижия откачалник. други режим който избива хората си защото стачкуват, че са гладни. Тези удари ако продължат и взаимно се унищожат. Пригответе се да вървите пеша по често. Колите ще са украшения пред домовете ни. И вадете кюбетата, че може да потрябват...

    10:41 07.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 аноним

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Даа!":

    Има поговорка-една патка мислила,мислила,и накрая------Не се впускай-толкоз на дълбоко-никой не обича да чете дълги небивалици!

    13:11 07.04.2026