Тръмп за иранския петрол: Плячката принадлежи на победителя. Мога да се грижа много добре за народа на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се нарече пред репортери на брифинг в Белия дом „преди всичко бизнесмен“, когато става въпрос за ирански петрол.
„Плячката принадлежи на победителя. Аз съм преди всичко бизнесмен“, заяви той, цитиран от The Guardian.
Малко преди брифинга, на годишното хвърляне на великденски яйца в Белия дом, Тръмп заяви, че би „взел петрола, ако може да избира“. Президентът на САЩ обясни, че също така желае щастие на американския народ, докато американският народ „за съжаление“ иска войските обратно.
„Ако зависеше от мен, щях да взе петрола, щях да го запазя, това би спечелило много пари. Също така щях да се грижа много по-добре за народа на Иран, отколкото се грижат за него сега“, продължи Тръмп.
Напрежението между САЩ и Иран достигна критична точка след поредица от крайни срокове, поставени от администрацията на Доналд Тръмп.
Той обяви, че ултиматумът му към Иран изтича днес, вторник вечерта на 7 април, и подчерта, че този срок е окончателен и нов ултиматум няма да има.
Основното настояване на Вашингтон е Иран незабавно да отвори Ормузкия проток.
Президентът на САЩ използва изключително остър език, заявявайки, че ако Иран не се подчини, страната може да бъде „унищожена за една нощ“.
В свои изявления той предупреди Техеран: „Отворете проклетия проток или ще живеете в ада“.
Техеран отхвърли ултиматума и предложените планове за временен мир. Иранските власти отговориха със свои заплахи за реципрочни удари по мостове и електроцентрали на съюзници на САЩ, заявявайки, че „портите на ада“ ще се отворят за противниците им.
Ситуацията остава силно нестабилна, като международната общност следи дали ще се стигне до военни действия след изтичането на крайния срок тази вечер.
До коментар #11 от "Ко пейките ДЕ БИ лни защо скимтят":Колкото и странно да ти изглежда това са руски републики и всички са руснаци, петроханецо.
16 Винету
До коментар #11 от "Ко пейките ДЕ БИ лни защо скимтят":Квокаьа??!!
06:28 07.04.2026
25 Еха... ма то още не победило...
Не казвай хоп преди да си скочил...
07:04 07.04.2026
30 Някой
Иначе, за тях няма международни правила и морални норми. Всичк ое позволено, щом ще има плячка.
И тези искат да бъдат морален стожер на света? Противно е!
07:20 07.04.2026
33 ганю
доста мирен подход почти като като към индианците в америка
несъмнено ще доведе до Нобелова награда ама каква?
за война или мир?
07:44 07.04.2026
35 ганю
преди 7000 години древните перси да си направят
държава върху американския петрол и да създадат цивилизация
откъде такава наглост
а дали това ще доведе до трета световна бъдещето ще покаже
май е време за посейдони сармати о орешници
А Путин дреме.....
07:51 07.04.2026
37 И все пак
До коментар #4 от "Призовкар":Когато става дума за такива събития, просто не е сериозно да се говори за отделни личности: Тръмп бил направил еди-какво си, Путин направил еди-що си, Натаняху направил нещо си. Не е така. Това са процеси, задвижвани с десетилетия. Групи от хора взимат решенията и най-често това са разузнавателните служби. Да се помни от бъдните поколения (ако има такива) : Вашингтон (ЦРУ), Тел Авив (МОСАД) и Лондон (МИ-6) запалиха световната война в периода 2012-2013 г. по две направления - Сирия и Украйна. Ще стане отново като в предните две световни войни - тези, които започват войната, ще я загубят
08:03 07.04.2026
40 Оракула от Делфи
"дал на късо" , пациент-президент???
Пази боже , сляпо да прогледа!!!!
09:09 07.04.2026
42 паси идиота с трабанта
До коментар #27 от "пешо":Ако това беше казал Путин -- той никога няма да го каже не от възпитаност от това ,че няма ни смелост ни решителност защото е Мека Мария готов да не откаже на никой за да не ги обиди . Да допуснем ,че го каза цялата "прогресивна и демократична " та Западна лицемерна медия щеше да е в истерия и в и щяха да вият като бесни песове подканвайки и задължавайки всички останали свободни , независими медии на "свободните страни ". паси идиота с трабанта
