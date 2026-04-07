Тръмп за иранския петрол: Плячката принадлежи на победителя. Мога да се грижа много добре за народа на Иран

7 Април, 2026 05:43, обновена 7 Април, 2026 06:05 4 021 44

За съжаление американският народ иска войските ни обратно, заяви американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се нарече пред репортери на брифинг в Белия дом „преди всичко бизнесмен“, когато става въпрос за ирански петрол.

„Плячката принадлежи на победителя. Аз съм преди всичко бизнесмен“, заяви той, цитиран от The Guardian.

Малко преди брифинга, на годишното хвърляне на великденски яйца в Белия дом, Тръмп заяви, че би „взел петрола, ако може да избира“. Президентът на САЩ обясни, че също така желае щастие на американския народ, докато американският народ „за съжаление“ иска войските обратно.

„Ако зависеше от мен, щях да взе петрола, щях да го запазя, това би спечелило много пари. Също така щях да се грижа много по-добре за народа на Иран, отколкото се грижат за него сега“, продължи Тръмп.

Напрежението между САЩ и Иран достигна критична точка след поредица от крайни срокове, поставени от администрацията на Доналд Тръмп.

Той обяви, че ултиматумът му към Иран изтича днес, вторник вечерта на 7 април, и подчерта, че този срок е окончателен и нов ултиматум няма да има.

Основното настояване на Вашингтон е Иран незабавно да отвори Ормузкия проток.

Президентът на САЩ използва изключително остър език, заявявайки, че ако Иран не се подчини, страната може да бъде „унищожена за една нощ“.

В свои изявления той предупреди Техеран: „Отворете проклетия проток или ще живеете в ада“.

Техеран отхвърли ултиматума и предложените планове за временен мир. Иранските власти отговориха със свои заплахи за реципрочни удари по мостове и електроцентрали на съюзници на САЩ, заявявайки, че „портите на ада“ ще се отворят за противниците им.

Ситуацията остава силно нестабилна, като международната общност следи дали ще се стигне до военни действия след изтичането на крайния срок тази вечер.


  • 1 Не е виц

    113 1 Отговор
    Положението в Щатите е толкова опасно, че мексиканското правителството е взело решение да си довършат стената сами...

    06:05 07.04.2026

  • 2 И панамския канал е затворен

    57 1 Отговор
    Експлозия е станала на танкер близо до моста през Панамския канал.

    06:07 07.04.2026

  • 3 асан пенюаров

    60 2 Отговор
    кога ще присъедините любимата канада към фащ другрю президент ?

    06:07 07.04.2026

  • 4 Призовкар

    93 7 Отговор
    Хитлеряху е първоизточникът на повечето проблеми в света. Хитра лисица, която ще намери начин дори от затвора да избяга. Израелтяни да бъдат затворени в държавата си, изолирани, и да не се допуска напускането им по земя или въздух. Това са силно агресивни и много опасни хора, питбулите на човешкия род. Те доказаха и доказват, че не могат да съжителстват с цивилизованите хора и народи, те се хранят с кръв.

    Коментиран от #37

    06:10 07.04.2026

  • 5 Град Козлодуй.

    83 7 Отговор
    Ограбиха Венецуела. Сега ще ограбят бензина на Иран! Справедливост?

    06:11 07.04.2026

  • 6 Ще имаш да

    76 3 Отговор
    вземаш, оранжев папук.

    06:12 07.04.2026

  • 7 Вашето мнение

    77 3 Отговор
    Докато другитеанглосаксонскиполитици лицемерничеха, а тук паветното се радва на бананите, тоя е откровенно циничен. Става въпрос за кражба на петтрол иначе запада фалира.

    06:13 07.04.2026

  • 8 Гост

    93 2 Отговор
    Деменцията напредва в геометрична прогресия! Тази хиена показва истинската си цел- ПЛЯЧКАТА! Заради нея жертва човешки животи, пък и не му пука за човечеството. Важна е ПЛЯЧКАТА!

    06:15 07.04.2026

  • 9 Болярче

    62 0 Отговор
    Холивуд да започват филма "Миротворец".

    06:15 07.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 САЩ

    59 1 Отговор
    при администрацията на Тръмп,станаха ЕООД.Въпросът без повишена трудност е,кога Рижавия ще ги доведе до фалит.Аз съм сигурен,че ще го направи.Той имат опит и знае как.

    06:26 07.04.2026

  • 13 Ами..

    73 4 Отговор
    Този показа на целия свят истинското лице на американската "демокрация"...

    06:26 07.04.2026

  • 14 Вашето мнение

    39 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ко пейките ДЕ БИ лни защо скимтят":

    Колкото и странно да ти изглежда това са руски републики и всички са руснаци, петроханецо.

    06:27 07.04.2026

  • 15 Хан Крум

    15 5 Отговор
    Той трябва да е от български произход.

    06:27 07.04.2026

  • 16 Винету

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ко пейките ДЕ БИ лни защо скимтят":

    Квокаьа??!!

    06:28 07.04.2026

  • 17 гошо

    30 1 Отговор
    Ориндж медицин идиотен.

    06:28 07.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Някой трябва

    35 1 Отговор
    Да се грижи за тебе и да ти купува памперси аятоласите те търсят

    06:42 07.04.2026

  • 21 Ежко

    64 3 Отговор
    Тръмп е истински бандит!В САЩ имало демокрация,но извън него има милитаризъм и откровен бандитизъм!Бизнесмен бил!Международна мутра е,не бизнесмен!

    06:47 07.04.2026

  • 22 мда

    47 1 Отговор
    Разбойник.

    06:50 07.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Баба Гошка

    48 2 Отговор
    Отткка чалнико ненайеден. Колкото се погрижихте за народите на либия, ирак, сирия, палестина, ливан, авганистан и т.н.? Алчни тъъппооглаеи наглии нещастницци. Иска да ни прати стотици милиони бежанци ние да се грижим за тях и да ги развъждаме, докато тоз и коттилото му плячкоссеат целия свят?

    06:57 07.04.2026

  • 25 Еха... ма то още не победило...

    37 0 Отговор
    За плячка тръгнало да ламти...
    Не казвай хоп преди да си скочил...

    07:04 07.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 пешо

    40 4 Отговор
    ако путин го каже това как ли ще реагират тука ще има вой до небесата

    Коментиран от #42

    07:07 07.04.2026

  • 28 Санитаря

    32 0 Отговор
    Няма ли кой да го прибере в американското Карлуково?

    07:10 07.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Някой

    29 4 Отговор
    Така де, типично за англосаксонците - пиратството са го измислили те.
    Иначе, за тях няма международни правила и морални норми. Всичк ое позволено, щом ще има плячка.
    И тези искат да бъдат морален стожер на света? Противно е!

    07:20 07.04.2026

  • 31 Мишел

    25 2 Отговор
    Това са сметки без кръчмар. Петролът на Иран ще преседне на Тръмп, защото Иран е основен доставчик на нефт за Китай и особено за Северна Корея.

    07:25 07.04.2026

  • 32 Много нагли

    22 4 Отговор
    Нагли са американците. Още го помня американския посланик на САЩ, в София, какво каза: били сме длъжни да купуваме по-скъп ток от американските ТЕЦ Марица и да им даваме златото си.

    07:31 07.04.2026

  • 33 ганю

    18 1 Отговор
    "Мога да се грижа много добре за народа на Иран"
    доста мирен подход почти като като към индианците в америка
    несъмнено ще доведе до Нобелова награда ама каква?
    за война или мир?

    07:44 07.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ганю

    14 4 Отговор
    Явно американците се чудят как може
    преди 7000 години древните перси да си направят
    държава върху американския петрол и да създадат цивилизация
    откъде такава наглост
    а дали това ще доведе до трета световна бъдещето ще покаже
    май е време за посейдони сармати о орешници
    А Путин дреме.....

    07:51 07.04.2026

  • 36 Ненормален дърт терорист

    9 3 Отговор
    Да, бе, у Венецуел вече резко забогатяха всички 😄😄😄

    07:57 07.04.2026

  • 37 И все пак

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Призовкар":

    Когато става дума за такива събития, просто не е сериозно да се говори за отделни личности: Тръмп бил направил еди-какво си, Путин направил еди-що си, Натаняху направил нещо си. Не е така. Това са процеси, задвижвани с десетилетия. Групи от хора взимат решенията и най-често това са разузнавателните служби. Да се помни от бъдните поколения (ако има такива) : Вашингтон (ЦРУ), Тел Авив (МОСАД) и Лондон (МИ-6) запалиха световната война в периода 2012-2013 г. по две направления - Сирия и Украйна. Ще стане отново като в предните две световни войни - тези, които започват войната, ще я загубят

    08:03 07.04.2026

  • 38 Давай Дончо...

    4 0 Отговор
    ... не се спирай, карай ги наред, туй Иран, Венецуела, Куба, Канада, Русия 🤣, може да оглавиш и съдийската комисия към БФС за да стане Лефски шампион🤣, че взеха нещо да буксуват🤣.

    08:59 07.04.2026

  • 39 Психиатър

    3 2 Отговор
    Вчерашният любимец и миротворец на заблудените русофили изведнъж стана лош... 😂

    09:03 07.04.2026

  • 40 Оракула от Делфи

    4 0 Отговор
    Американския народ и хал хабер си няма , каво му е в главата на този
    "дал на късо" , пациент-президент???
    Пази боже , сляпо да прогледа!!!!

    09:09 07.04.2026

  • 41 Този е луд за връзване

    5 0 Отговор
    "Големият " миротворец -спрял няколко войни , а подпали света .

    09:10 07.04.2026

  • 42 паси идиота с трабанта

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "пешо":

    Ако това беше казал Путин -- той никога няма да го каже не от възпитаност от това ,че няма ни смелост ни решителност защото е Мека Мария готов да не откаже на никой за да не ги обиди . Да допуснем ,че го каза цялата "прогресивна и демократична " та Западна лицемерна медия щеше да е в истерия и в и щяха да вият като бесни песове подканвайки и задължавайки всички останали свободни , независими медии на "свободните страни ". паси идиота с трабанта

    Коментиран от #44

    10:06 07.04.2026

  • 43 Преди за се "погрижиш" за Ирнския народ

    1 0 Отговор
    Взети та се погрижи първо за себе си! Все пак в САЩ има доста добри и реномирани психиатрични клиники!

    10:52 07.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.