Тръмп за иранския петрол: Плячката принадлежи на победителя. Мога да се грижа много добре за народа на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се нарече пред репортери на брифинг в Белия дом „преди всичко бизнесмен“, когато става въпрос за ирански петрол.

„Плячката принадлежи на победителя. Аз съм преди всичко бизнесмен“, заяви той, цитиран от The Guardian.

Малко преди брифинга, на годишното хвърляне на великденски яйца в Белия дом, Тръмп заяви, че би „взел петрола, ако може да избира“. Президентът на САЩ обясни, че също така желае щастие на американския народ, докато американският народ „за съжаление“ иска войските обратно.

„Ако зависеше от мен, щях да взе петрола, щях да го запазя, това би спечелило много пари. Също така щях да се грижа много по-добре за народа на Иран, отколкото се грижат за него сега“, продължи Тръмп.

Напрежението между САЩ и Иран достигна критична точка след поредица от крайни срокове, поставени от администрацията на Доналд Тръмп.

Той обяви, че ултиматумът му към Иран изтича днес, вторник вечерта на 7 април, и подчерта, че този срок е окончателен и нов ултиматум няма да има.

Основното настояване на Вашингтон е Иран незабавно да отвори Ормузкия проток.

Президентът на САЩ използва изключително остър език, заявявайки, че ако Иран не се подчини, страната може да бъде „унищожена за една нощ“.

В свои изявления той предупреди Техеран: „Отворете проклетия проток или ще живеете в ада“.

Техеран отхвърли ултиматума и предложените планове за временен мир. Иранските власти отговориха със свои заплахи за реципрочни удари по мостове и електроцентрали на съюзници на САЩ, заявявайки, че „портите на ада“ ще се отворят за противниците им.

Ситуацията остава силно нестабилна, като международната общност следи дали ще се стигне до военни действия след изтичането на крайния срок тази вечер.