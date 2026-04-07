"Тръмп е все по-отчаян. Режимът в Иран е готов на всичко."

"По принцип американците, като една от големите военни сили на планетата, имат възможността и огневата мощ да го осъществят. В този смисъл заплахата е напълно реална" - така германският политолог проф. Щефан Бирлинг коментира последните заплахи на Доналд Тръмп, че ще унищожи всичко в Иран, ако страната не отстъпи. В интервю за германската обществена медия АРД той добавя, че в момента се намираме в една много политическа фаза на войната, а Тръмп става все по-отчаян. "Той става все по-нервен. Поставя ултиматуми, които после отлага. Това показва, че в момента американците отчаяно търсят някакви възможности да принудят Иран да отстъпи."

"Впуснаха се в този конфликт на сляпо"

Означава ли това, че в момента Иран държи козове, контролирайки Ормузкия проток, а САЩ не могат да направят нищо по въпроса? Да, смята проф. Бирлинг. "Американците, Тръмп и неговите хора, се впуснаха в този конфликт на сляпо. Вероятно са мислили, че той ще бъде разрешен в рамките на няколко дни или дори часове, с голяма, триумфална победа за президента. Но сега виждаме, че падне ли първият изстрел, в политически план нещата стават непредсказуеми", казва политологът пред АРД.

Според него никой не е очаквал, че Иран ще успее да се защитава толкова дълго. "Режимът няма да се предаде. Ормузкият проток се обсъжда от десетилетия като невралгична точка. Но Тръмп и неговите съветници явно не са били наясно с това. Същото важи и за атаките срещу арабските държави. И сега цялата ситуация заплашва да ескалира. Тя всъщност вече е ескалирала значително, а американците постепенно остават без полезни ходове", коментира проф. Бирлинг.

"Това е самоубийствено"

Според него преди всичко Ормузкият проток, като ключово място за снабдяването на света с петрол, във военен план не може да бъде трайно защитен без сухопътни войски. Това обаче крие огромни рискове.

"Ние всъщност не знаем какви са истинските цели на американците в тази война. Тръмп ни оставя в неведение. До момента е дал почти дузина различни обяснения за това какво искат да постигнат американците. И винаги е изключвал възможността да използва сухопътни войски. Това се вписва и в аргументацията му, с която атакуваше Обама, а също и Буш-младши: че не иска да въвлича Америка в безкрайни войни. И сега изведнъж е изправен пред решението - при това той сам се постави в тази ситуация - дали все пак да не използва сухопътни войски", казва проф. Бирлинг и добавя: "Но да се опитваш със сухопътни войски да принудиш Иран да отстъпи - това е самоубийствено. Революционната гвардия е въоръжена до зъби и разполага с няколкостотин хиляди души, а заедно с милициите те са може би дори милиони. От военностратегическа гледна точка това няма как да успее - или поне е свързано с огромни рискове", посочва проф. Бирлинг.

"Тръмп не може да впечатли иранците"

Според германския политолог в момента става дума за това кой е готов да понесе повече страдания. "За иранския режим става въпрос за собственото му оцеляване. А ние знаем, че такива - в същността си терористични режими - са готови на всичко, за да запазят властта си. Защото загубата на властта би могла да означава не само край на тяхното управление, но е свързана за тях и с опасността да бъдат екзекутирани. Революционната гвардия - това бяха масовите убийци, които след революцията през 1979 г. избиха всички верни на шаха. Това означава, че те много добре знаят какво може да им се случи. А оттук следва, че готовността им да понасят страдания и да държат иранския народ като заложник в тази война е практически неограничена. Готовността на САЩ да понасят страдания, особено тази на Тръмп, изглежда много по-слабо изразена", казва експертът и заключава:

"Вулгарните изблици на Тръмп в Truth Social показват как той все по-брутално и все по-отчаяно се опитва да се измъкне от този конфликт. И затова заплашва с всичко, с което разполага. Макар че с това не може да впечатли иранците."

Автор: Михаил Павелец (АРД)