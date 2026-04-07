"Тръмп е все по-отчаян. Режимът в Иран е готов на всичко."

7 Април, 2026 21:54

Режимът няма да се предаде. Ормузкият проток се обсъжда от десетилетия като невралгична точка.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"По принцип американците, като една от големите военни сили на планетата, имат възможността и огневата мощ да го осъществят. В този смисъл заплахата е напълно реална" - така германският политолог проф. Щефан Бирлинг коментира последните заплахи на Доналд Тръмп, че ще унищожи всичко в Иран, ако страната не отстъпи. В интервю за германската обществена медия АРД той добавя, че в момента се намираме в една много политическа фаза на войната, а Тръмп става все по-отчаян. "Той става все по-нервен. Поставя ултиматуми, които после отлага. Това показва, че в момента американците отчаяно търсят някакви възможности да принудят Иран да отстъпи."

"Впуснаха се в този конфликт на сляпо"

Означава ли това, че в момента Иран държи козове, контролирайки Ормузкия проток, а САЩ не могат да направят нищо по въпроса? Да, смята проф. Бирлинг. "Американците, Тръмп и неговите хора, се впуснаха в този конфликт на сляпо. Вероятно са мислили, че той ще бъде разрешен в рамките на няколко дни или дори часове, с голяма, триумфална победа за президента. Но сега виждаме, че падне ли първият изстрел, в политически план нещата стават непредсказуеми", казва политологът пред АРД.

Според него никой не е очаквал, че Иран ще успее да се защитава толкова дълго. "Режимът няма да се предаде. Ормузкият проток се обсъжда от десетилетия като невралгична точка. Но Тръмп и неговите съветници явно не са били наясно с това. Същото важи и за атаките срещу арабските държави. И сега цялата ситуация заплашва да ескалира. Тя всъщност вече е ескалирала значително, а американците постепенно остават без полезни ходове", коментира проф. Бирлинг.

"Това е самоубийствено"

Според него преди всичко Ормузкият проток, като ключово място за снабдяването на света с петрол, във военен план не може да бъде трайно защитен без сухопътни войски. Това обаче крие огромни рискове.

"Ние всъщност не знаем какви са истинските цели на американците в тази война. Тръмп ни оставя в неведение. До момента е дал почти дузина различни обяснения за това какво искат да постигнат американците. И винаги е изключвал възможността да използва сухопътни войски. Това се вписва и в аргументацията му, с която атакуваше Обама, а също и Буш-младши: че не иска да въвлича Америка в безкрайни войни. И сега изведнъж е изправен пред решението - при това той сам се постави в тази ситуация - дали все пак да не използва сухопътни войски", казва проф. Бирлинг и добавя: "Но да се опитваш със сухопътни войски да принудиш Иран да отстъпи - това е самоубийствено. Революционната гвардия е въоръжена до зъби и разполага с няколкостотин хиляди души, а заедно с милициите те са може би дори милиони. От военностратегическа гледна точка това няма как да успее - или поне е свързано с огромни рискове", посочва проф. Бирлинг.

"Тръмп не може да впечатли иранците"

Според германския политолог в момента става дума за това кой е готов да понесе повече страдания. "За иранския режим става въпрос за собственото му оцеляване. А ние знаем, че такива - в същността си терористични режими - са готови на всичко, за да запазят властта си. Защото загубата на властта би могла да означава не само край на тяхното управление, но е свързана за тях и с опасността да бъдат екзекутирани. Революционната гвардия - това бяха масовите убийци, които след революцията през 1979 г. избиха всички верни на шаха. Това означава, че те много добре знаят какво може да им се случи. А оттук следва, че готовността им да понасят страдания и да държат иранския народ като заложник в тази война е практически неограничена. Готовността на САЩ да понасят страдания, особено тази на Тръмп, изглежда много по-слабо изразена", казва експертът и заключава:

"Вулгарните изблици на Тръмп в Truth Social показват как той все по-брутално и все по-отчаяно се опитва да се измъкне от този конфликт. И затова заплашва с всичко, с което разполага. Макар че с това не може да впечатли иранците."

Автор: Михаил Павелец (АРД)


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядо дръмпир

    22 118 Отговор
    ако тръмп не удари......ще ги ударят евреите.....иран е на дръвника и ако не подпише според мен му се пише нещо много страшно!

    Коментиран от #35, #48, #51, #74

    21:58 07.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    5 41 Отговор
    В Атина слизам и мигновено се чувствам дребен и мишок нищожен там ми е хубаво и ще се постарая тази година лятото да съм на максимално ниво дразнител

    22:00 07.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 цайтнот

    87 13 Отговор
    Чичо падна в собствения си капан. Това вече не е война . Това е изливане на лична злоба . А за богоизбраните няма нужда да коментираме . Не само че не са избрани , ами Господ ако можеше щеше собственоръчно да ги заличи.

    Коментиран от #27, #174, #176, #177

    22:01 07.04.2026

  • 7 Ха ха ха!

    41 28 Отговор
    Американската армия е номер 1 в света. Може да победи Иран за 2-3 часа, обаче ... не иска. Щот тъй.

    Коментиран от #28

    22:01 07.04.2026

  • 8 Да....

    25 74 Отговор
    Отчаяни са посерковците от радикалния ислям завладял Персия
    Изкараха хора..
    Пфу
    Избиха 30 000 протестиращи перси за два месеца..
    Смееш ли да не изпълниш заповед..

    Не виждате ли, че това е ислямизъм?

    Коментиран от #15, #26, #178

    22:01 07.04.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 58 Отговор
    както ви писах милион пъти-Иран е свършен! там са замесени световни интереси но ЯО няма да има-пийте си ракията спокойно-утре пак ще изгрее слънцето

    Коментиран от #13

    22:02 07.04.2026

  • 10 Ами

    25 4 Отговор
    Добре е, че пасторите го опяха предварително :)

    22:03 07.04.2026

  • 11 Мацола

    60 8 Отговор
    Евро комисията няма ли да друсне някоя санкция на този изветрелия ?

    22:04 07.04.2026

  • 12 Да,бе

    44 7 Отговор
    Тръмп ще се нарича най-лесната дупка на голф игрището...Винаги вкарваш...

    22:04 07.04.2026

  • 13 да бе щурчо

    29 7 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    От твоите писания нито едно не се е сбъднало .

    22:04 07.04.2026

  • 14 Давай, Тръмп

    19 45 Отговор
    Хотели на аятоласите
    Живеят като..принцове в Европа
    Сега ще изкарват бедните на мостовете..

    Голям патриотизъм, под душа..

    Позор, позор
    Те ще ви пускат пролива
    Толкова ли сте видиотени?
    Ами плащайте тогава, щото ония искат да имат ядрени бомби
    Не те, вие сте с болни мозъци щом ги подкрепяте

    22:05 07.04.2026

  • 15 Забелязъл

    18 45 Отговор

    До коментар #8 от "Да....":

    Ислямаджиите са болни мозъци и трябва да бъдат заличени до корен.

    Коментиран от #18, #94

    22:05 07.04.2026

  • 16 доктора

    28 7 Отговор
    Пийте калиев йодид. На психопатите им е все тази и за обикновените хора, всъщност - пречат им.

    22:05 07.04.2026

  • 17 ГРЕШКАТА НА ДН.ТР.👑

    8 4 Отговор
    ЧЕ СЕ ХВАНА НА ВЪДИЦАТА
    ЧЕ ТЕЗИ С ДРЕС КОД ОТ ПЕТДЕСЕТТЕ ГОДИНИ
    СА ГОТОВИ ДА СЕ БОРЯТ С ПАЛАЧИЕ СИ☝...
    ПОНЕ ПРЕДИ ДА ПОЧНЕ С
    НАЦИОНАЛНО ОСВОБ.ВОЙНА
    ДА СЕ БЕШЕ ДОПИТАЛ ДО НАШИЯ
    АРАБИСТ ПРОФ.КОЙТО ЗНАЕ ИМЕНАТА
    НА ВСИЧКИ АРАПИ ОТ СЕВ.АФР.И БЛ.ИЗТОК...

    22:06 07.04.2026

  • 18 Хари

    23 6 Отговор

    До коментар #15 от "Забелязъл":

    Дай да почнем от тебе . Напълно ненужен си на никого . Само замърсяваш .

    22:06 07.04.2026

  • 19 Режимът на аятоласите

    13 43 Отговор
    са точно като камикадзета самоубийци. И руснаците са същите. Явно е характерно за диктатурите, те нямат какво да губят, жалко само за народите им, които са главните жертви и в Иран и в Русия. И в Северна Корея е същото.

    22:06 07.04.2026

  • 20 реалистъ

    50 7 Отговор
    Народът на Иран няма да се предаде! И защо да го прави? Тръмп искал петрола, да контролира Ормузкия проток и "безусловна капитулация", след която така или иначе САЩ и Иран ще избомбят всичко. Така че Иран ще се бие до край !

    22:07 07.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Истинско обещание 🇮🇷

    49 13 Отговор
    Какво означава отчаян ?
    ТОЙ ИЛИ МАЙКИТЕ НА 160 ТЕ ИЗБИТИ МОМИЧЕНЦА СА ОТЧАЯНИ
    СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ НА ХАМЕНЕЙ ИЛИ НА БИВШИЯ ПРЕЗИДЕНТ СА ПО ОТЧАЯНИ
    СТОТИЦИТЕ ЗАГИНАЛИ ХОРА В ДОМОВЕТЕ СИ КОИТО БЯХА НАПАДНАТИ ОТ ТОЗИ ЗВЯР И МЕЖДУНАРОДЕН БАНДИТ И ПРЕСТЪПНИК НЕ СА ЛИ ПО ОТЧАЯНИ


    ДА СИ СБИРА КРУШИТЕ ВЕДНАГА И ДА СИ СЪБИРА ВСИЧКИТЕ ТЕРОРИСТИЧНИ АМЕРИКАНСКИ БАЗИ ОТ РАЙОНА
    ДА СЕ ИЗВИНИ ПЪРВО НА ИРАН И ДА КОМПЕНСИРА С МИЛИОНИ СЕМЕЙСТВАТА НА УБИТИТЕ ОТ ТЕРОРИСТИТЕ МУ ВОЙНИЦИ
    ДА ПОДПИШЕ ДОКУМЕНТ ЧЕ ПОВЕЧЕ НИКОГА НЯМА ДА НАПАДА ИРАН
    ДА СВАЛИ ВСИЧКИ САНКЦИИ ОТ ИРАН
    ДА ПЛАТИ МИНИМУМ ЕДИН ТРИЛИОН ЕВРО РЕПАРАЦИИ НА ИРАН
    И ДА ЗНАЕ ЧЕ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК ЗА САЩ И ИЗРАЕЛ ВЕЧЕ Е ПЕРМАНЕНТНО ЗАКЛЮЧЕН
    ТОЙ НЯМА КАРТИТЕ ..

    22:08 07.04.2026

  • 23 Жорето

    35 6 Отговор
    Имам някакво предчувствие, че утре чичо може да осъмне в ареста или да се кандидатира за управител на Венецуела

    22:08 07.04.2026

  • 24 жълтопаветник

    43 13 Отговор
    Не мога да разбера защо Иран не се предава? Толкова лоши хора, а могат да дадат петрола си на американските компании и в центъра на Техеран да направят един шарен прайд.

    22:08 07.04.2026

  • 25 Режимът в Иран е готов на всичко

    10 39 Отговор
    Режимът в Иран е готов на всичко
    ТОВА ДАВА И РЕШЕНИЕТО НА САЩ И ИЗРАЕЛ: ИКОНОМИКАТА МУ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАПЪЛНО УНИЩОЖЕНА, ЗА ДА НЕ МОЖЕ ДА ПРОИЗВЕДЕ ЯО.

    Коментиран от #36, #45

    22:08 07.04.2026

  • 26 Не са ти точни

    21 8 Отговор

    До коментар #8 от "Да....":

    Данните. 300 000 са избитите протестиращи, даже може и да са 400 000!

    Коментиран от #39

    22:09 07.04.2026

  • 27 Въпрос

    18 3 Отговор

    До коментар #6 от "цайтнот":

    Ако дойдат извънземни и кажат или че не знаят какво е Господ или кажат че имат друг или други тогава какво правим ? Накъде отива цялата схема?

    22:09 07.04.2026

  • 28 Заради обикновените хора в

    13 31 Отговор

    До коментар #7 от "Ха ха ха!":

    Иран, според мен. Тръмп очакваше друга реакция от тях, така си мисля. Но режимът на аятоласите, явно им промил мозъците и са свикнали с робския начин на живот, 47 години не е малко време.

    Коментиран от #86, #98

    22:09 07.04.2026

  • 29 Пич

    44 10 Отговор
    Много гот ми става от жалките вопли на паветниците!!! Те горките си мислят, че е редно САЩ да побеждава, редно е тате да ги издържа до 50, и е редно мама да ги обича, въпреки че са и довели зет!!!

    Коментиран от #43, #62, #66, #73

    22:09 07.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ауууу

    42 6 Отговор
    И този се е побъркал като Тръмпелата .Иранците знаят много добре какво ги чака ако американците победят и сложят техни хора да управляват.Американците ако победят ще им вземат петрола и ще ги обрекат на гибел.

    22:10 07.04.2026

  • 32 Димитър

    20 7 Отговор
    Оранжевия ядрени бомби ли готви? Не мога да повярвам!

    22:10 07.04.2026

  • 33 мръсни гадини

    24 11 Отговор
    За иранския режим става въпрос за собственото му оцеляване. А ние знаем, че такива - в същността си терористични режими - са готови на всичко, за да запазят властта си.


    Кое е терориста бе мазпи идиоти та и вие които подкрепате терористите сте също като тях терористи бе идиоти прости?

    Не може да го осъзнаете защота сте толкова задръстени и глупави че не може да осъзнаите каква се случва дори с вас идиоти!

    Послушахте терористите и напуснахте евтините гуровини и сега ги взимате от тези терористи които послушахте поне на 3на цена!

    22:10 07.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 НО ТОГАВА ЕРДОГАН ША ИЗПЕПЕЛИ ЗА ТРИ

    20 8 Отговор

    До коментар #1 от "дядо дръмпир":

    ДеНЯ ЗРАИЛ А ЕГИПЕТ ИМА ДА СИ ЗИМА ГОЛАНСКИТЕ ОТ ЗРАИЛ СИРИЯ И ОТ НЕЯ КРАДАХА ЗЕМЯ.....

    22:11 07.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ТРЪМП

    10 11 Отговор
    И ВАНС

    СА ИСТИНСКИТЕ МИРОТВОРЦИ

    В СВЕТА ...

    ЩЕ УСПЕЯТ ДА СПРАТ ВСИЧКИ ВОЙНИ НА ЗЕМЯТА .

    22:12 07.04.2026

  • 38 ФАКТ

    16 8 Отговор
    Персите не са янки страхливи и в он ливи

    22:12 07.04.2026

  • 39 Сложи ги

    10 3 Отговор

    До коментар #26 от "Не са ти точни":

    1 Милион направо, даже милион и един

    22:13 07.04.2026

  • 40 баба вуна

    31 6 Отговор
    Оранжевият клоун е в криза, трябва спешно да организира някаква постановка в стил "9-ти септември", щото вече даже тъпото американско население не вярва, че Иран заплашва щатите.

    22:13 07.04.2026

  • 41 влече го

    20 6 Отговор
    След това Нобелова награда за мир в ръцете на самонадеян нарцис !

    22:13 07.04.2026

  • 42 Гого

    27 9 Отговор
    Ще избиеш друг път 100 мииона перси нация древна да не са м ъ р ш и сбироак кат вас краваре во н ли ви

    Коментиран от #53

    22:14 07.04.2026

  • 43 Ццц

    16 7 Отговор

    До коментар #29 от "Пич":

    Грешиш! По-сложни са от колкото си мислиш. Изпуснал си и последната им функция - да мразят Русия. Не че знаят защо, но са чували, че е модерно.

    Коментиран от #81, #99

    22:14 07.04.2026

  • 44 Бай Дън

    12 5 Отговор
    Отчаяните се бесят!!! Да ходи да се обеси и всичко свършва!

    22:14 07.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Режимът в Иран е готов на всичко

    8 22 Отговор
    Режимът в Иран е готов на всичко
    ТОЗИ СЪЮЗНИК НА КАРЛИК, ТРЯБВА ДА БЪДЕ НЕУТРАЛИЗИРАН! ТЕ СА ПО ОПАСЕН СЪЮЗНИК ОТ КИТАЙ И СЕВЕРНА КОРЕЯ. ТОЗИ РЕЖИМ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВРАЗУМЕН И ОСТАВА ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН, КАТО ЗЛОКАЧЕСТВЕН ТУМОР.

    Коментиран от #52, #56

    22:15 07.04.2026

  • 50 Трамп

    14 10 Отговор
    От близо две десетилетия съм импотентен, а от петилетка намокрям памперса. Затова ще си отмъщавам като убивам клетите иранци.

    22:16 07.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 хъхъ

    20 8 Отговор

    До коментар #49 от "Режимът в Иран е готов на всичко":

    Режимите на Трамп и Сатаняху са готови на всичко!

    22:16 07.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Мдаа

    26 8 Отговор
    Петролът вече удари 144 долара, по Европа свършва дизелът по бензиностанциите, Урсула е в паника , а Калас в нервна гриза, нашият Гюро, обаче си играе със стρапона и не му пука!!

    22:17 07.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 читател

    26 7 Отговор
    Четох изказването на чичо Дони на български и реших,че преводача си е пийнал...Слушах и изказването му по СНН и няма грешка....
    Не знам как цял Свят политици ,организации и не знам си какво и нито един не му казва .че не е добре с главата и трябва да спре!

    22:17 07.04.2026

  • 58 ФАКТ

    13 3 Отговор
    Нас нали на освободиха от всичко де що имаме и ще измрем от глад и без мойна бг ум ре се

    Коментиран от #92

    22:17 07.04.2026

  • 59 Добри новини

    22 11 Отговор
    В сащ вече е задействан параграф 25 ...предстои импийчмънт за на пр.о.с.тия президент в историята на сащ ..и не само се оказа че е най пр.о.ст но и жаден за кръв убиец на деца

    Коментиран от #71

    22:18 07.04.2026

  • 60 Само питам

    15 7 Отговор

    До коментар #53 от "Аятоласите":

    Терористи според кого ? Според господарите ти ?
    Кого са нападнали до сега ?!!

    Коментиран от #68

    22:19 07.04.2026

  • 61 ПОЧНА СЕ....

    10 22 Отговор
    ТЕЖКИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ БОМБАРДИРОВАЧИ Б-- 52 .... ИЗЛЕТЯХА ОТ АНГЛИЯ !!
    ЧАЛМАРИ, КАМИЛАРИ, ЧАРШАФИ, АЯТОЛАСИ И МОСКАЛЯ......БЕГИ БРЪЖЕ ОТ СИ ..Е .. БА МА- КЯ- ТА
    АааааааХахахаха
    У ДРИ БАЦЕ

    22:19 07.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 голям коментар си написал

    5 3 Отговор

    До коментар #46 от "Важното е":

    Ама с ай кю на охлюв - толкова ...

    22:20 07.04.2026

  • 64 Ха ха ха

    25 7 Отговор
    Перчема стана за смях пред целия свят. Така е когато се смяташ за велик, а реално си въздух под налягане.

    22:20 07.04.2026

  • 65 Капейко Капейков

    7 16 Отговор
    Независимо от Всичко

    ТРЪМП НАШ

    ТРЪМП НАШ

    ПРАТИ ДАЖЕ ВАНС

    ДА ПОМАГА ДНЕС НА ОРБАН

    ТРЪМП НАШ.

    ОРБАН ОБЕЩАЛ ДА ПОМАГА

    С КАКВОТО МОЖЕ НА ТРЪМП

    СРЕЩУ ИРАН.

    22:21 07.04.2026

  • 66 Това със зетя

    8 4 Отговор

    До коментар #29 от "Пич":

    е най-голямата им болка

    Коментиран от #70

    22:21 07.04.2026

  • 67 ФАКТ

    10 3 Отговор
    Нас нали на освободиха от всичко де що имаме и ще измрем от глад и без мойна бг ум ре се всичкото цент бегом в Украъна и Исраел бигом

    22:21 07.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Салавьов

    4 7 Отговор

    До коментар #66 от "Това със зетя":

    И аз имам зет.

    22:22 07.04.2026

  • 71 Чакай чакай

    7 10 Отговор

    До коментар #59 от "Добри новини":

    Нали всички

    Ревяхте срещу Камала Харис

    И искахте АГЕНТ КРАСНОВ.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #75, #76, #95

    22:22 07.04.2026

  • 72 Фен

    8 2 Отговор
    Сектата да се смири. И да замълчи.

    22:23 07.04.2026

  • 73 Киркоров

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "Пич":

    Ти ли се ЗЕТЯ

    БРЕ КАКА?

    Коментиран от #105

    22:23 07.04.2026

  • 74 Ха ха ха

    20 6 Отговор

    До коментар #1 от "дядо дръмпир":

    Ако евреите не се спрат Иран ще ги заличи като държава. Явно не знаят с кого си имат работа. Това не са иракчаните, това са персите, които са държава на хиляди години и са повече от 90 милиона, ще се борят до последния, а колко са евреите ?

    22:24 07.04.2026

  • 75 жик так

    3 5 Отговор

    До коментар #71 от "Чакай чакай":

    Фани единия , удари другия . С конкурс ли ги избират кандидатите там ?

    22:24 07.04.2026

  • 76 Атина Палада

    15 7 Отговор

    До коментар #71 от "Чакай чакай":

    Глобалиския капитал у Дубай "уйде у ряката":)))

    22:25 07.04.2026

  • 77 Сатана Z

    15 6 Отговор
    Бай Дончо вчера е получил душевен пристъп и е бил откаран в спешното след като е научил,че Иран са заловили един от пилотите ,който се оказва жена на име Саргон.Кравариъе първоначално са отричали ,че тя е пилот ,а щурман

    22:25 07.04.2026

  • 78 Чебурашки,

    4 8 Отговор
    а где путя?!

    Коментиран от #82

    22:25 07.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Остават

    5 5 Отговор
    само няколко часа до постигане американските цели в протока и запазване правото да се намесят отново някога.

    Коментиран от #84

    22:26 07.04.2026

  • 81 така е

    12 5 Отговор

    До коментар #43 от "Ццц":

    и не само е модерно, но е и доходоносно - колкото повече мразиш Русия, толкова повече доходи си докарваш. Със спирането на доходите от омразата, ще дойде и успокоението.

    22:26 07.04.2026

  • 82 наблюдател

    5 3 Отговор

    До коментар #78 от "Чебурашки,":

    При жена ти .

    22:26 07.04.2026

  • 83 Зеления

    18 6 Отговор
    Понеже се коментира не само в България, но и в САЩ ядрен удар срещу Иран, на всички които викат: "Удри Дони" искам да им напомня, че от Иран ни дели само Турция или някакви си 2000 км, което е нищо като разстояние за радиацията, която ще последва.

    Коментиран от #87, #121

    22:26 07.04.2026

  • 84 утре сутрин ще разберем

    6 4 Отговор

    До коментар #80 от "Остават":

    чичо какъв ще го яде .

    22:27 07.04.2026

  • 85 Дълбока държава

    12 3 Отговор
    Пикае..газ
    Изкараха и Тъкър Карсън да пищи и призовава днес конгреса да спре Тръмп
    Тръмп , обаче :
    ,,Тръмп реагира бързо, заявявайки пред „ Ню Йорк Поуст“ , че Карлсън е „човек с нисък коефициент на интелигентност, който няма абсолютно никаква представа какво се случва“. По-късно служители на Белия дом уточниха, че ядрените оръжия „не се разглеждат“

    Дълбоките са жалки,бяха ха ха.ю

    22:27 07.04.2026

  • 86 За обикновените

    12 3 Отговор

    До коментар #28 от "Заради обикновените хора в":

    хора мислят предимно обикновени хора. Последната мисъл на Тръмп е за обикновените иранци. Така мисли и за палестинците, сирийците, кубинците, мексиканците и т.н.

    22:28 07.04.2026

  • 87 доктора

    12 3 Отговор

    До коментар #83 от "Зеления":

    Те наще козляци са уникални . Като хлебарките са , радиация не ги лови .

    22:28 07.04.2026

  • 88 Мдаа

    12 5 Отговор
    ....в момента тече спешна среща между представители на Русия и Китай на високо ниво.
    Ще има атом но по град Яфа ( тел авив), а може и Орешник, все тая. Центърът на световното зло ще бъде занулен със сигурност.
    Очаква се също су57 и j20 да пресрещнат краварските бомбардировачи във въздуха.

    Коментиран от #96, #106

    22:28 07.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Тоналт Дръмб

    1 7 Отговор
    Луд съм та дрънкам, ама мигол апат джагалите и копейките и един Пич.

    22:29 07.04.2026

  • 91 Симо

    10 6 Отговор
    Рижия си го нахендри сам.

    22:30 07.04.2026

  • 92 ФАКТ Е ЧЕ ПЪДАРИТЕ НА ТОДЮ ТИКВАТА

    1 9 Отговор

    До коментар #58 от "ФАКТ":

    ВЗЕХА ВСИЧКО ЦЕННО В ТАЯ ДЪРЖАВА И ВСИЧКИ МНОГО УМНИ КОПЕЙКИ, БЯХА ИЗПРАТЕНИ ДО КОФИТЕ ЗА БОКЛУК ОТ РАЗНИ ШИШИТА, КАУНИ, ВИОЛЕТОВИ И ДРУГИ ДРУГАРЕ. НИКАКВА ДЕМОКРАЦИЯ НЯМА ПРИ 1 500 000 ЮДИ, ПРОДАЛИ СЕ ЗА ПО МАЛКО ОТ 30 КОПЕЙКИ.

    22:30 07.04.2026

  • 93 Коста Конкордия

    6 5 Отговор
    Факт, Фантата, напълно е изплискал легена!

    22:31 07.04.2026

  • 94 Соваж бейби

    7 13 Отговор

    До коментар #15 от "Забелязъл":

    Много точен коментар ,Тръмп се вкара в голяма игра без да иска сам добре че не въвлече ЕС този път , само с Израел .Ако успее да свали и победи тази ислямистка секта ще направи голяма услуга на света и ще остане велик в историята,ако не успее ще излезе луд .Проблема е тези иранци след толкова време с този ислям дали няма си останат същите тази релегия е зараза и проклятие дори и свободни един ден дали ще искат промяна там е въпроса ?Трябва САЩ да си назначи правителство и американски президент в Иран поне 1 век най малко докато ги цивилизоват.

    Коментиран от #117

    22:31 07.04.2026

  • 95 Добри новини

    4 6 Отговор

    До коментар #71 от "Чакай чакай":

    Колкото съм плюл по камилата страдаща от ментални проблеми и мразеща белите мъже ,толкова съм плюл и по агент Краснов

    22:32 07.04.2026

  • 96 Копейка, съвсем се обърках

    10 11 Отговор

    До коментар #88 от "Мдаа":

    Ама ние срещу Тръмп ли сме? Нали в Унгария сме с орбан и гримирания Ванс!

    22:32 07.04.2026

  • 97 Гарибалди

    14 6 Отговор
    Цял свят гледа как един агресивен л,,,..уд и един ушат с шест пръста извършват геноцид и изтребление на милиони невинни. Първо Га ,,..за, сега Иран. От Европа Испания, Италия, Франция и Австрия затвориха въздушното си пространство за военни самолети . Останалите се правят на неразбрали.

    22:33 07.04.2026

  • 98 Дали

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "Заради обикновените хора в":

    За материалистите е много трудно да повярват, че човек може да се жертва в името на идеала.

    22:33 07.04.2026

  • 99 Пич

    7 6 Отговор

    До коментар #43 от "Ццц":

    Не греша! Не са сложни, а са по прости, отколкото исках да го кажа! Те мразят, защото нямат интелект да разбират!!! А глупака винаги мрази!!! Русия просто попада сред всички други техни фиксации за омраза!!! Ако се замислиш, те най много призовават за толерантност, а са най нетолерантни!!! Защото са какво...?!

    22:34 07.04.2026

  • 100 Гресирана ватенка

    6 9 Отговор
    Вместо яйца за Великден копейките ще си боядисат чалмите.Черена чалма,синя чалма,оранжева чалма😁

    Коментиран от #103

    22:34 07.04.2026

  • 101 Салвадор Дали

    13 5 Отговор
    Стига с тази мантра за демокрацията!
    Демокрация ли е, когато от Брюксел ти налагат директиви, квоти, зелени и пембени сделки?
    Карат те да помагаш на откровени фашаги и да ръкопляскаш на тотален геноцид и убийствата на хора?
    Да ви п..ка...м на демокрацията!

    22:35 07.04.2026

  • 102 Молния!

    6 12 Отговор
    Заповедта за масиран удар по Амуджистан е ФАКТ!
    Тежки стратегически бомбардировачи Б- 52 ,..Б- 2,..кораби, подводници, самолетоносачи, балистични и крилати ракети... .. Апокалипсиса за Амуджистан.. започва до минути!!!
    Следват подробности

    Коментиран от #108, #109, #112, #114

    22:35 07.04.2026

  • 103 споко брат

    4 5 Отговор

    До коментар #100 от "Гресирана ватенка":

    За тебе две червени яйца ! Обезателно !

    22:36 07.04.2026

  • 104 Мдаа

    8 7 Отговор
    Иранците в момента атакуват Дубай и Бахрейн с дъжд от ракети.
    Удрят мостът свързващ Бахрейн със сушата, който е дълъг 32 километра и в момента превръщат Бахрейн в остров.

    Мдаа....

    22:36 07.04.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 НЕЩАСТНА И ПРОСТА КОПЕЙКА

    5 10 Отговор

    До коментар #88 от "Мдаа":

    ТИ НЕ ЗНАЕШ, НО ТЕ ЗНАЯТ, ЧЕ СА ПОД НАБЛЮДЕНИЕ И А МРЪДНЕ НЯКОЕ СМУ ИЛИ ЖЪЛТО JJ ЩЕ ИМА ПРЕВАНТИВЕН УДАР И НИКАКЪВ БУНКЕР В СВЕТА НЯМА ДА ОПАЗИ МАЛКИТЕ ЗЛИ ДЖУДЖЕТА И ТЯХНИТЕ СЪЮЗНИЦИ.

    22:37 07.04.2026

  • 107 Трябва китай и русия

    7 5 Отговор
    Да отвлекат лудия както той направи с мадуро

    22:38 07.04.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Слава ВЕЛИК ИЗРАЕЛ

    5 11 Отговор

    До коментар #102 от "Молния!":

    У дри БИБИ!!! У ДРИ..ИИИ

    Коментиран от #116, #173

    22:38 07.04.2026

  • 110 Какво няма да е отчаен

    11 5 Отговор
    Стана и смешен и жалък! И си го заслужи злото САЩ!

    22:38 07.04.2026

  • 111 Последни новини

    8 10 Отговор
    Иран са признали, че Моджтаба е в много тежко състояние, в болница и не е в състояние да управлява. Кой управлява в момента не стана ясно, но е направено обръщение към народа, да тръгва към мостове и електроцентрали и да правят живи вериги около тях. Пълен потрес, тия наистина не са наред с главите.

    Коментиран от #115, #123

    22:40 07.04.2026

  • 112 Смотан !!!

    9 6 Отговор

    До коментар #102 от "Молния!":

    Толкова малоумно писание може да е само на паветник !!! Тия работи се броят колко са се върнАли, а не колко са тръгнАли !!!

    Коментиран от #126

    22:40 07.04.2026

  • 113 Трябва китай и русия

    7 7 Отговор
    Да заяват че лудия удари ли иран те ще ударят масирано с атом всеки щат

    Коментиран от #118, #120

    22:40 07.04.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Те са наред

    7 6 Отговор

    До коментар #111 от "Последни новини":

    Ама зло като САЩ и Израел не е наред!

    22:41 07.04.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Атина Палада

    7 7 Отговор

    До коментар #94 от "Соваж бейби":

    Т.е.някой наследник на каторжник или п.рост.иту.тка (в САЩ всички са такива) да стане президент на хилядолетна Персия- най образувания народ..Ти наистина се врътиш:))))

    Коментиран от #125, #140, #161

    22:41 07.04.2026

  • 118 Глупости

    5 10 Отговор

    До коментар #113 от "Трябва китай и русия":

    Китай никога няма де се замеси във война. А Русия е бита карта, изобщо я изключи от сметките за следващите 10-15 години. Толкова много пострада в нейната война, че скоро няма и да си помисли да се замесва във войни.

    Коментиран от #119, #122

    22:42 07.04.2026

  • 119 Намали пропгандата

    3 4 Отговор

    До коментар #118 от "Глупости":

    Забавна е, но не за всеки!

    22:43 07.04.2026

  • 120 Цеко Бомбардировача

    4 8 Отговор

    До коментар #113 от "Трябва китай и русия":

    Какви ги плещиш,без казармен пе дал?!?
    Нали САЩ ще ги приключат за минути.
    Абе от къде ви намират такива се. Билни екземпляри

    22:43 07.04.2026

  • 121 Червеният

    5 8 Отговор

    До коментар #83 от "Зеления":

    Ние само се бъзикаме с русофилите, които от години искат Путин да удари с ядрено оръжие. Смешни сте, защото като разбрахте, че и други имат ядрено оръжие взехте да давате ЗАДНЮЮ.

    Коментиран от #124

    22:44 07.04.2026

  • 122 Русия ше играе с атома тоя път

    7 4 Отговор

    До коментар #118 от "Глупости":

    Нема да има война на изтощение и сухопътни операций

    Коментиран от #130, #136

    22:44 07.04.2026

  • 123 Саднокан

    1 8 Отговор

    До коментар #111 от "Последни новини":

    Това значи, че в Иран управлява незаконна хунта, която е узурпирала властта.

    Коментиран от #139

    22:45 07.04.2026

  • 124 И що и други кат имат

    5 2 Отговор

    До коментар #121 от "Червеният":

    Идеята е да удариш пръв и да неутрализираш чуждия атом

    Коментиран от #149

    22:45 07.04.2026

  • 125 Или пък

    7 1 Отговор

    До коментар #117 от "Атина Палада":

    с жена шантонерка като на те тоя.Кака ти Мелания какво е работила ? Пълен срам. Все едно златките, гонзовица или някоя от ония ацетонените от "Ергеня"

    22:45 07.04.2026

  • 126 Възраждане

    2 8 Отговор

    До коментар #112 от "Смотан !!!":

    2 милиона монгольяк пе дали чернозем!
    И милион се върнаха без крайници.
    Абе...2 дня и все

    22:46 07.04.2026

  • 127 Ъъъъ

    8 4 Отговор
    "А оттук следва, че готовността им да понасят страдания и да държат иранския народ като заложник в тази война е практически неограничена"

    Мдааа... Иранския народ като иракския и либийския, може и трябва да бъде заложник на американци, британци и всякакви други "ци", нали така професоре? Щото и в Иран ще стане същото като в Ирак и Либия след американското ,"освобождение".

    22:46 07.04.2026

  • 128 Оранжеви кошмари

    7 3 Отговор
    Още в три сутринта ставам и почвам да следя шоуто.......как американците се предават.......

    22:46 07.04.2026

  • 129 Фактолог

    10 6 Отговор
    Започна апокалипсис в ОАЕ, Катар и Бахрейн.
    Невероятни ракетни удари се сипят над трите държави. Шейховете са напуснали държавите си спешно
    Мостът към Бахрейн е унищожен и Бахрейн изолиран.
    Иран каза че ще си го прибере, защото винаги си е бил техен.
    Ирак се готви да нахлуе с военни сили в Кувейт, запалиха кувейтското посолство в Басра след като от Кувейт Химарс обстреля Ирак. Огромни въоръжени колони се движат към границата с Кувейт.

    Американски бомбардировачи натоварени с ядрени бомби излетяха преди малко от Британия.

    Русия и Китай провеждат тайна спешна среща.

    Кутията на Пандора е отворена! Честито! Утре светът ще бъде различен! Кой ял ял, кой пил пил!

    Да живее евроатлантизма и ционизма.

    Коментиран от #131, #138

    22:48 07.04.2026

  • 130 Ха ха ха ха

    4 10 Отговор

    До коментар #122 от "Русия ше играе с атома тоя път":

    Ако Русия изстреля 100 ракети. 50 няма да излетят, 20 ще паднат в Москва, а още 20 в Сибир.233

    Коментиран от #133

    22:49 07.04.2026

  • 131 Ха ха

    5 5 Отговор

    До коментар #129 от "Фактолог":

    Нахлупи по-ниско вмирисаната чалма на дядо си и се скрий в канализацията.

    22:51 07.04.2026

  • 132 Чета коментарите и разбирам, че

    3 10 Отговор
    копейките нещастни няма да празнуват Великден, а още сутринта ще си накупят чаршафи за чалми, чердженца за поза партер, мюсли литература, а някои ще си вземат и бръснач за обрязване.

    Коментиран от #135

    22:51 07.04.2026

  • 133 Паветник!

    5 2 Отговор

    До коментар #130 от "Ха ха ха ха":

    Това да не ти е, както когато с твоя мъш се мъчите да си изстреляте ракетите, а те не мърдат, щото софтуера им обратен !!!

    Коментиран от #137

    22:51 07.04.2026

  • 134 Вельо Дойчев

    8 2 Отговор
    ДВ още захлебва от чичо Шорош. Докога ли?

    Коментиран от #141

    22:53 07.04.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Явно не знаеш, че Китай

    3 8 Отговор

    До коментар #122 от "Русия ше играе с атома тоя път":

    е забранил на Русия дои д миси за използване на ЯО. В противен случай, самият Китай ще изплющи превантивно Русия.

    Коментиран от #142

    22:55 07.04.2026

  • 137 Ха ха ха ха

    3 6 Отговор

    До коментар #133 от "Паветник!":

    Кой си взриви Байконура, Балъков?

    22:56 07.04.2026

  • 138 А утре

    1 1 Отговор

    До коментар #129 от "Фактолог":

    света ще го има ли ?

    22:57 07.04.2026

  • 139 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #123 от "Саднокан":

    И подвластна на глобалиския капитал..

    22:58 07.04.2026

  • 140 Соваж бейби

    7 7 Отговор

    До коментар #117 от "Атина Палада":

    Много пресилено говориш за тези перси ,не знам каква цивилизация са били ама е останала спомен в историята ,щом са се оставили да са в ръцете на тези аятоляси и ходят покрити жените им не ми ги хвали .Само да ти напомня цивлизацията идва от Европа всичко за каквото се сетиш ренесанса ,дрехи ,прибори за храна,душ,прически ,бръсанати мъже например което е признак за добра хигиена не брадати мъже,бански костюм в Иран нямат такива неща жените влиза с дрехите в морето ....

    Коментиран от #143, #152

    22:58 07.04.2026

  • 141 Въпрос

    0 8 Отговор

    До коментар #134 от "Вельо Дойчев":

    Защо русофили като Орбан и Копейкин първоначално са захлебвали от Сорос, а когато спря да ги храни, взеха да говорят против него?

    Коментиран от #144

    22:59 07.04.2026

  • 142 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #136 от "Явно не знаеш, че Китай":

    А ти от къде го знаеш? Си ли ти се обади да те информира?:))))

    Коментиран от #145

    22:59 07.04.2026

  • 143 Маймунолог

    3 6 Отговор

    До коментар #140 от "Соваж бейби":

    Тия диваци, даже вилица и лъжица не знаят, какво е в цивилизацията? С ръката която си мият задника си бъркат и ядат супата!

    Коментиран от #148, #159

    23:00 07.04.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Пояснявам

    2 9 Отговор

    До коментар #142 от "Атина Палада":

    Путин се опита да размахва ЯО, но Си го привика и оттогава дума не се е чула официално от руското правителство. Само пиян Мендельсон се изцепва неофициално.

    Коментиран от #155

    23:01 07.04.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Знаещ

    5 1 Отговор

    До коментар #144 от "Отговор":

    Твоя Родител Едно яде протеина на Родителя ти Две.

    23:03 07.04.2026

  • 148 Соваж бейби

    4 5 Отговор

    До коментар #143 от "Маймунолог":

    Всички държави които са подвластни на тази секта са не адекватно мислещи и с пропилян живот .

    Коментиран от #156

    23:04 07.04.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Анонимен

    8 2 Отговор
    Много на брой въоръжени до зъби 10 милона войници ще се бият в тотална и радикална война срещу чудати същества със шест пръста,уши като пеленгатори на външен вид приличащи на плъхове и мишки от канализацията...Настоящата война ще бъде по радикална от тази във Виетнам.Знаем кой е победителят.Летящите крепостиВ-52 са пълни с напалм и обеднен уран за да поразят милиони перси.Да заличат хилядолетна цивилизация като камък върху камък да не остане...Това неистово копнее зетят на рижавият перчем.Кутията на Пандора вече е отворена.Нека бурята се развихри...

    23:06 07.04.2026

  • 152 Атина Палада

    12 3 Отговор

    До коментар #140 от "Соваж бейби":

    Много си заблудена..Ти дори не знаеш,че в Иран жените си ходят точно като нас ..В С.Арабия са забулени . Знаеш ли ,че в Израел жените трябва да ходят забрадени?....И дали Аятоласите са узурпирали властта или гвардейските ислямисти на Лондонсити ?М? Изобщо разбираш ли тази война между кого е? Да ти подскажа- срещу кукловодите и на твоите и на моите вождове...Т.е срещу кукловодите на режима в ЕС..
    Колкото до цивилизацията на персите....грамотните хора знаят.

    23:11 07.04.2026

  • 153 Молния!

    2 5 Отговор
    Гледайте на живо от Техеран.
    Страхотно!

    Коментиран от #154

    23:12 07.04.2026

  • 154 У дри Баце

    1 4 Отговор

    До коментар #153 от "Молния!":

    У.. ДРИ..ИИИ

    23:13 07.04.2026

  • 155 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #145 от "Пояснявам":

    И кога това? Защото само преди месец на форума Путин ясно го размаха ..
    Ако беше казал,че Си ти се е обадил и информирал ,щях да ти повярвам:))) но на тази ти измислица ,няма как ,тъй като слушах речта на Путин..

    23:15 07.04.2026

  • 156 Сигурно

    8 3 Отговор

    До коментар #148 от "Соваж бейби":

    Си някоя много необразована жена, на мъжка издръжка? Секта са само евреите и арабите, съюзници на САЩ. А Тръмп е техен слуга.

    Коментиран от #162

    23:18 07.04.2026

  • 157 Дзак

    8 1 Отговор
    Няма как да има сухопътна операция, защото не контролират "братски Ирак"!

    23:18 07.04.2026

  • 158 Мдаа

    2 1 Отговор
    ....спешно заседание на съвета за сигурност във Франция свикано от макрон.
    Междувременно, продължава срещата между Русия и Китай.

    Бомбардировачите имат още 6 часа път.

    23:20 07.04.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Горски

    7 1 Отговор
    Скоро ще плачете! Цел постигната със сила е характерна за ограниченият човек. Цел постигната с дипломация и взаимна изгода е характерна за умният човек. Тръмпича толкова бомби ще пусне, че завинаги ще затвори Ормузкия проток, и Русия ще печели дебели пачки от новите цени на петрола. Цивилизацията открила хамбургера заплашва цивилизацията измислила алгебрата, шахматът и много други. Първобитните диваци и убийци срещу образованите и духовните хора, мутрите срещу почтените хора. Тръмп е в безизходица и може да го направи, но не пряко, а чрез Израел. Официално Израел няма ядрено оръжие, но неофициално, по комшийски, е способен да хвърли стотина такива бомби. Нетаняху няма никакви задръжки, а и американците ще го защитят, ,,палавника". Еврейските чифтокопитни открито почнаха да говорят за геноцид чрез рижавата мумия и цял свят бездейства. После теориите са това кой контролира света били "конспирации".

    23:25 07.04.2026

  • 161 Ха ха

    4 3 Отговор

    До коментар #117 от "Атина Палада":

    ОбразУвана си ти.Персите са обрАзовани.

    23:28 07.04.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Оракулът балкански

    7 10 Отговор
    Тръмпът си има много голям проблем И не може да го разреши.
    Вече е притиснат до стената и целия свят се чуди какво му ставал
    Тръмпът не е откачен ами е притиснат в ъгъла и се мята като риба на сухо.
    Поведението му е напълно логично е последователно.

    Дадени са му едни пари и трябва да изпълни обещаното.
    Ако не - лихварите ще му резнат главата. Евреите също му помагат.
    Ами оставям сами да си подредите картите.
    Всяка карта си има точно място в пасианса.

    00:09 08.04.2026

  • 164 СУДЖУКА

    5 2 Отговор
    РАЗШИРИ ПРОКЛЕТИЯ ПРОХОД С ВОДОРОДНИТЕ КЕКСОВЕ>>>

    00:16 08.04.2026

  • 165 ВРЕМЕ Е

    9 3 Отговор
    Чичо Дончо!!!Вземи пример от ХАРИ ТРУМАН!!!!ПУСКАЙ „Дебелака“ над ТЕХЕРАН!!!!

    00:23 08.04.2026

  • 166 Не са се "впуснали сляпо"!

    7 10 Отговор
    Идеята на САЩ бе, че след първите удари, народа на Иран ще се надигне и за дни ще предаде държавата си в ръчичките на Израел и САЩ. Дори и краун(клаун)принц Пахлави вече точеше лиги.
    Всичко започна с това че Нетаняху преметна Тръмп с доклади на МОСАД че всичко е опечено с агентите им в Иран и Тръмп само трябва да си прибере Нобеловата Награда за Мир.
    Но иранците ги предипредиха - "Не заяпочвайте пай, че тоя път ние ще решаваме кога и как ще спре"!
    И сега не дават на Тръмп да се измъкне, както предния път,

    00:28 08.04.2026

  • 167 Дядо ви Курти от село пиперково

    3 11 Отговор
    Тоя откачалник 100% ще ги удари с ядрени оръжия

    00:43 08.04.2026

  • 168 Америка в каменната ера

    4 12 Отговор
    България да затвори въздушното си пространство за военни самолети на САЩ !

    00:57 08.04.2026

  • 169 Коментар

    12 2 Отговор
    Аятоласите са в будна кома и това бе доказано категорично със спасителната операция на САЩ за втория пилот...

    Влязоха в Иран като Рамбо и си взеха човека без никакви проблеми...

    Коментиран от #170

    01:34 08.04.2026

  • 170 Европеец

    1 6 Отговор

    До коментар #169 от "Коментар":

    лудия Дончо-еврейският пудел съобщи,че над 100 самолета са били ангажиране да си вземат пилота.... Не смяташ ли ,че тая бройка е нереална за прибирането на един пилот..... Очевидно по данни на евреите са искали да откраднат в обогатения уран на иранците, но не се е получило..... Тая глупост с ,,унищожение на цивилизацията,, ще накара краварите да се замислят за отстраняването на Дончо-мисля че сега няма да се получи, защото гласът на вицето Ванс няма как да го осигурят.... но бъди сигурен, че след междинните избори на 3 ноември импиичмънтА на Дончо е В кърпа вързан......

    02:12 08.04.2026

  • 171 Тръмп

    2 0 Отговор
    ОБЯВИ ДВУСЕДМИЧНО СПИРАНЕ НА ОГЪНЯ Е ИРАН

    Коментиран от #172

    02:18 08.04.2026

  • 172 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #171 от "Тръмп":

    Лудия Дончо едно говориш сутринта, друго на обяд, а вечерта е забравил какво е говорил.... Чудя се ход на пакистанските посредници, дано лудия да разбере и оцени това като начин да излезе с малко чест от кашата ,в която го забъркаха евреите....

    02:30 08.04.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Несъгласен

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "цайтнот":

    Ти сериозно ли мислиш, , че Той не може да го направи? Значи нямаш никаква представа Кой е Той и какво е могъществото Му. С едно най-малко движение на волята Си може да заличи не само еврейския народ, но и цялото човечество, та и целия съществуващ свят, който пак Той е създал. И ако все още не е заличил евреите, значи има основателна причина за това.

    07:30 08.04.2026

  • 175 малко истински факти

    2 0 Отговор
    Четеш и виждаш , каква злоба и безсилие тресе либирастията в европА , жалък вой от брюкселско безсилие и нищожност...

    08:18 08.04.2026

  • 176 не богохулствай,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "цайтнот":

    Бог може всичко !!!

    09:01 08.04.2026

  • 177 Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "цайтнот":

    е на правилната страна, зад него са вярата, справедливостта и Истината !

    09:05 08.04.2026

  • 178 точен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да....":

    коментар, абсолютно верен !

    09:07 08.04.2026

