Франция определи като „недопустими“ атаките срещу гражданска инфраструктура в Иран

Франция подчерта, че атаките срещу гражданска инфраструктура са нарушение на международното право и водят до ескалация и възмездие, предаде ДПА, пише БТА.
Изявление в този смисъл направи френският външен министър Жан-Ноел Баро, който коментира заплахите на американския президент Доналд Тръмп да нанесе удари по гражданската инфраструктура на Иран.
"Ако всички говорим срещу нападенията по цивилна и енергийна инфраструктура, това е на първо място защото те са недопустими съгласно правилата за водене на война и международното право. На второ място във войната в Иран те несъмнено ще доведат до нова фаза на ескалация и мерки на възмездие", каза Баро.
Това ще хвърли региона и световната икономика в нов порочен кръг, прогнозира френският министър.
"Понастоящем усещаме бързо качване на цените на горивата. Ако бъде атакувана енергийната инфраструктура в Иран, можем да разчитаме на нови мерки на възмездие, които ще влошат и без това тревожната ситуация", добави Баро.
Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето предупреди за „по-нататъшна ескалация на войната в Иран“, описвайки международната ситуация в интервю за италианския вестник „Кориере дела Сера“ като „безпрецедентна през последните десетилетия“, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Страхувам се, че това, което вече е трагично, може да стане още по-лошо“, добави Крозето.
Той посочи, че множество кризи се припокриват и се подсилват една друга.
На въпрос за начините за влияние върху президента на САЩ Доналд Тръмп, Крозето каза, че като лидер на суверенна държава, на Тръмп не може да се повлияе отвън.
„Просто вярвам, че той трябва да има по-смели съветници“, каза министърът на отбраната на Италия и член на кабинета на Джорджа Мелони, за която се твърди, че има добри отношения с Тръмп.
„Един от проблемите с това президентство е, че никой не смее да противоречи на шефа“, смята Крозето.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дако
Коментиран от #10, #14
18:24 07.04.2026
2 Мунчо
Коментиран от #4, #11
18:25 07.04.2026
3 умираща цивилизация
Коментиран от #7, #20, #21
18:26 07.04.2026
4 жик так
До коментар #2 от "Мунчо":Че то Иран не е започвал война ??!!
18:27 07.04.2026
5 Откакто Тръмп
18:27 07.04.2026
6 Не ни казват
18:27 07.04.2026
7 то и България умираща цивилизация
До коментар #3 от "умираща цивилизация":До 2050 година малцинство , ако не ни затрият по рано .
18:28 07.04.2026
8 Приземен
18:28 07.04.2026
9 Боко
18:28 07.04.2026
10 Макрон
До коментар #1 от "Дако":се обиди на перчема, че пред цял свят го изложи, че баба му го бушонирала
18:29 07.04.2026
11 Боко
До коментар #2 от "Мунчо":Маймунчо,виж някой грамотен около теб да ти разясни кой какво е започвал👌
18:31 07.04.2026
12 Курти
18:31 07.04.2026
13 Измамниците
18:32 07.04.2026
14 Ами да
До коментар #1 от "Дако":Да прави като Франция казва знаеш ли защо ... ? Защото постъпила хитро и занулиха златния си резерв уса нямат грам да взимат сега им е все едно. А немците не успяплха да си приберат златото както и другите богати европейски държави. Усещат че ще изпит чаша вода.тонове злато им остана там
18:38 07.04.2026
15 Централата в Брюксел
вие дето само ядете кюфтета, въртите задната част на тялото на където трябва и взимате по 20 000€ на месец
или като при спортистите
руснаците извадени от състезанията
ама
саш и израел не
спортът бил за обединение за това
майк ви деб мръс
18:38 07.04.2026
16 Европа китай и русия
Коментиран от #23
18:46 07.04.2026
17 Горски
Стъпка 2: Избор на лечебно заведение за психиатрично болни;
Стъпка 3: Настаняване на лицето за лечение;
Стъпка 4: Всичко останало.
Когато се наведеш и видиш, че имаш 4 топки, това не значи, че си станал голямата работа, а значи че някой е плътно зад теб и няма къде да мърдаш, дори и само за игра. Понякога боли. С времето болката отминава, но срамът остава. Нали сте най силните в целия свят ,оправяйте се семички Дончо!Желая ти късмет дано свалиш ислямисткият режим по всички болни държави където управляват ,та да се отървем от мигрантите им в Европа ,вече нямат да имат мотив за бягство и социални плащани от европейският народ.Приберете си и украинските мигранти в САЩ и им плащайте войната вие това пак беше ваша война вие я започнахте,после я оставихте на Европа да довършва не е честно.
18:50 07.04.2026
18 киевски предрусал зеленяк
Само на мен може да ми влияят, но само със слатни тоалетни, пачки и кюлчета злато.
18:52 07.04.2026
19 Работат ли,..работат ли без Аналогови
нЯщо много рев и Фира фърлия камиларето
18:52 07.04.2026
20 Баш Хайдутин и действащ комунист
До коментар #3 от "умираща цивилизация":НМУП
18:59 07.04.2026
21 Детствен 60г. русофил
До коментар #3 от "умираща цивилизация":---“братя българи, благодарим ви за словесната помощ и духовната ви подкрепа, след 2 часа сутринта ви очакваме в ислямския рай с планини от ориз, реки от вино и 72 девици за всеки от вас. довиждане“
Има лека промяна,,,,,,поради голямия “интерес“ девиците се свеждат до 1/2 но пък за всеки смел “мъченик“ се отпускат по 2 разпрани отзад русофила
19:00 07.04.2026
22 демократ
19:09 07.04.2026
23 Трай, коньо, за зелена трева
До коментар #16 от "Европа китай и русия":От Русия не може да се очаква такова изпълнение, защото от 1918 и до днес я управляват съплеменниците на Нетаняху.
19:39 07.04.2026