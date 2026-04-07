Франция определи като „недопустими“ атаките срещу гражданска инфраструктура в Иран

Франция подчерта, че атаките срещу гражданска инфраструктура са нарушение на международното право и водят до ескалация и възмездие, предаде ДПА, пише БТА.

Изявление в този смисъл направи френският външен министър Жан-Ноел Баро, който коментира заплахите на американския президент Доналд Тръмп да нанесе удари по гражданската инфраструктура на Иран.

"Ако всички говорим срещу нападенията по цивилна и енергийна инфраструктура, това е на първо място защото те са недопустими съгласно правилата за водене на война и международното право. На второ място във войната в Иран те несъмнено ще доведат до нова фаза на ескалация и мерки на възмездие", каза Баро.

Това ще хвърли региона и световната икономика в нов порочен кръг, прогнозира френският министър.

"Понастоящем усещаме бързо качване на цените на горивата. Ако бъде атакувана енергийната инфраструктура в Иран, можем да разчитаме на нови мерки на възмездие, които ще влошат и без това тревожната ситуация", добави Баро.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето предупреди за „по-нататъшна ескалация на войната в Иран“, описвайки международната ситуация в интервю за италианския вестник „Кориере дела Сера“ като „безпрецедентна през последните десетилетия“, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Страхувам се, че това, което вече е трагично, може да стане още по-лошо“, добави Крозето.

Той посочи, че множество кризи се припокриват и се подсилват една друга.

На въпрос за начините за влияние върху президента на САЩ Доналд Тръмп, Крозето каза, че като лидер на суверенна държава, на Тръмп не може да се повлияе отвън.

„Просто вярвам, че той трябва да има по-смели съветници“, каза министърът на отбраната на Италия и член на кабинета на Джорджа Мелони, за която се твърди, че има добри отношения с Тръмп.

„Един от проблемите с това президентство е, че никой не смее да противоречи на шефа“, смята Крозето.