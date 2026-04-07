Франция определи като „недопустими“ атаките срещу гражданска инфраструктура в Иран

7 Април, 2026 18:20 1 430 23

Италианският министър на отбраната предупреди за по-нататъшна ескалация на войната в Иран

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Франция подчерта, че атаките срещу гражданска инфраструктура са нарушение на международното право и водят до ескалация и възмездие, предаде ДПА, пише БТА.

Изявление в този смисъл направи френският външен министър Жан-Ноел Баро, който коментира заплахите на американския президент Доналд Тръмп да нанесе удари по гражданската инфраструктура на Иран.

"Ако всички говорим срещу нападенията по цивилна и енергийна инфраструктура, това е на първо място защото те са недопустими съгласно правилата за водене на война и международното право. На второ място във войната в Иран те несъмнено ще доведат до нова фаза на ескалация и мерки на възмездие", каза Баро.

Това ще хвърли региона и световната икономика в нов порочен кръг, прогнозира френският министър.

"Понастоящем усещаме бързо качване на цените на горивата. Ако бъде атакувана енергийната инфраструктура в Иран, можем да разчитаме на нови мерки на възмездие, които ще влошат и без това тревожната ситуация", добави Баро.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето предупреди за „по-нататъшна ескалация на войната в Иран“, описвайки международната ситуация в интервю за италианския вестник „Кориере дела Сера“ като „безпрецедентна през последните десетилетия“, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Страхувам се, че това, което вече е трагично, може да стане още по-лошо“, добави Крозето.

Той посочи, че множество кризи се припокриват и се подсилват една друга.

На въпрос за начините за влияние върху президента на САЩ Доналд Тръмп, Крозето каза, че като лидер на суверенна държава, на Тръмп не може да се повлияе отвън.

„Просто вярвам, че той трябва да има по-смели съветници“, каза министърът на отбраната на Италия и член на кабинета на Джорджа Мелони, за която се твърди, че има добри отношения с Тръмп.

„Един от проблемите с това президентство е, че никой не смее да противоречи на шефа“, смята Крозето.


  • 1 Дако

    33 6 Отговор
    От целия Ес само Франция си позволява да изказва мнение . Всички останали мълчат кат свински шу.... тки ...

    Коментиран от #10, #14

    18:24 07.04.2026

  • 2 Мунчо

    4 42 Отговор
    Иран не трябваше да започва война, която не може да спечели.Няма карти.

    Коментиран от #4, #11

    18:25 07.04.2026

  • 3 умираща цивилизация

    3 33 Отговор
    братя българи, благодарим ви за словесната помощ и духовната ви подкрепа, след 2 часа сутринта ви очакваме в ислямския рай с планини от ориз, реки от вино и 72 девици за всеки от вас. довиждане

    Коментиран от #7, #20, #21

    18:26 07.04.2026

  • 4 жик так

    38 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо":

    Че то Иран не е започвал война ??!!

    18:27 07.04.2026

  • 5 Откакто Тръмп

    23 1 Отговор
    го обиди, че дядо му го туширал и не можел да се оправи седмица, Макрон смени отбора. Хихихи.

    18:27 07.04.2026

  • 6 Не ни казват

    18 6 Отговор
    цялата истина за войната, според мен разрушавайки енергийна инфраструктура на близкия изток , интерес могат да имат само САЩ и Русия, които остават единствени и основни износители на петрол докато постепенно се преминава към друг енергиен източник.

    18:27 07.04.2026

  • 7 то и България умираща цивилизация

    24 4 Отговор

    До коментар #3 от "умираща цивилизация":

    До 2050 година малцинство , ако не ни затрият по рано .

    18:28 07.04.2026

  • 8 Приземен

    24 1 Отговор
    Така е! Французите са прави! Едно е да атакуваш военни обекти, а съвсем друго гражданска инфраструктура.

    18:28 07.04.2026

  • 9 Боко

    19 1 Отговор
    урси удари му Санкции ! Поне 50 броя 🤮🤪

    18:28 07.04.2026

  • 10 Макрон

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дако":

    се обиди на перчема, че пред цял свят го изложи, че баба му го бушонирала

    18:29 07.04.2026

  • 11 Боко

    25 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо":

    Маймунчо,виж някой грамотен около теб да ти разясни кой какво е започвал👌

    18:31 07.04.2026

  • 12 Курти

    3 20 Отговор
    Копеи пак оцапахте гащите

    18:31 07.04.2026

  • 13 Измамниците

    15 2 Отговор
    се притесняват да не рухне монетарната система..,..!ако четеш между написаните редове...!

    18:32 07.04.2026

  • 14 Ами да

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дако":

    Да прави като Франция казва знаеш ли защо ... ? Защото постъпила хитро и занулиха златния си резерв уса нямат грам да взимат сега им е все едно. А немците не успяплха да си приберат златото както и другите богати европейски държави. Усещат че ще изпит чаша вода.тонове злато им остана там

    18:38 07.04.2026

  • 15 Централата в Брюксел

    16 2 Отговор
    дайте поне една санкциика от срам де
    вие дето само ядете кюфтета, въртите задната част на тялото на където трябва и взимате по 20 000€ на месец

    или като при спортистите
    руснаците извадени от състезанията
    ама
    саш и израел не
    спортът бил за обединение за това
    майк ви деб мръс

    18:38 07.04.2026

  • 16 Европа китай и русия

    9 3 Отговор
    Да кажат че ако лудия удари иран те ще ударят сащ директно и масирано

    Коментиран от #23

    18:46 07.04.2026

  • 17 Горски

    9 2 Отговор
    Стъпка 1: Психиатричен преглед на Доналд...
    Стъпка 2: Избор на лечебно заведение за психиатрично болни;
    Стъпка 3: Настаняване на лицето за лечение;
    Стъпка 4: Всичко останало.
    Когато се наведеш и видиш, че имаш 4 топки, това не значи, че си станал голямата работа, а значи че някой е плътно зад теб и няма къде да мърдаш, дори и само за игра. Понякога боли. С времето болката отминава, но срамът остава. Нали сте най силните в целия свят ,оправяйте се семички Дончо!Желая ти късмет дано свалиш ислямисткият режим по всички болни държави където управляват ,та да се отървем от мигрантите им в Европа ,вече нямат да имат мотив за бягство и социални плащани от европейският народ.Приберете си и украинските мигранти в САЩ и им плащайте войната вие това пак беше ваша война вие я започнахте,после я оставихте на Европа да довършва не е честно.

    18:50 07.04.2026

  • 18 киевски предрусал зеленяк

    4 1 Отговор
    Крозето каза, че като лидер на суверенна държава, на Тръмп не може да се повлияе отвън.

    Само на мен може да ми влияят, но само със слатни тоалетни, пачки и кюлчета злато.

    18:52 07.04.2026

  • 19 Работат ли,..работат ли без Аналогови

    2 2 Отговор
    Фръчила на у... йло ...С-- 500, 600 и т н ...у Чалмаристан?
    нЯщо много рев и Фира фърлия камиларето

    18:52 07.04.2026

  • 20 Баш Хайдутин и действащ комунист

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "умираща цивилизация":

    НМУП

    18:59 07.04.2026

  • 21 Детствен 60г. русофил

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "умираща цивилизация":

    ---“братя българи, благодарим ви за словесната помощ и духовната ви подкрепа, след 2 часа сутринта ви очакваме в ислямския рай с планини от ориз, реки от вино и 72 девици за всеки от вас. довиждане“

    Има лека промяна,,,,,,поради голямия “интерес“ девиците се свеждат до 1/2 но пък за всеки смел “мъченик“ се отпускат по 2 разпрани отзад русофила

    19:00 07.04.2026

  • 22 демократ

    1 2 Отговор
    Френската мъка е голяма. Индия тръгна да се перчи на Пакистан с Рафали и пакитата им свалиха 2. А Ф35 си летят безнаказано. Ефното самолет другото стелт нещо като Мерджан и всички останали.

    19:09 07.04.2026

  • 23 Трай, коньо, за зелена трева

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Европа китай и русия":

    От Русия не може да се очаква такова изпълнение, защото от 1918 и до днес я управляват съплеменниците на Нетаняху.

    19:39 07.04.2026

