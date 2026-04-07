В Иран бяха образувани живи вериги около електроцентралите, които Тръмп заплаши да унищожи

Иранци образуваха днес живи вериги, за да защитят електроцентрали, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари по енергийната инфраструктура, се вижда на кадри, публикувани от държавни медии, предаде АФП, съобщи БТА.
На 39-ия ден от войната в Близкия изток, след кампания в интернет и чрез есемеси, властите заявиха, че над 14 милиона души са се записали за участие в човешките вериги.
Тази информация, както и точният брой на участниците, не може да бъде проверена, отбеляза АФП. На снимки и видеа се виждат десетки хора на няколко места.
Официалната информационна агенция ИРНА показа хора, образували жива верига „в подкрепа на електроцентралите“ в град Бушехр в южната част на страната, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран.
Държавната телевизия и агенция Мехр показаха десетки хора пред главната електроцентрала в град Тебриз в северната част на страната, както и пред друга в Машхад в североизточната част.
Хора са се събрали и на главния мост над река в Ахваз в югозападната част на страната, съобщи Мехр.
Американският президент Доналд Тръмп заплаши днес да заличи „цяла една цивилизация“, след като даде на Иран срок до 20:00 ч. вашингтонско време (03:00 ч. българско), за да възстанови корабоплаването в Ормузкия проток, който е от ключово значение за световните петролни доставки.
Тайната служба на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че ще атакува израелските офшорни газови находища „Кариш“ и „Танин“ в отговор на очакваната американска ескалация на войната, предаде ДПА, пише БТА.
Находищата в Средиземно море са част от списък, публикуван онлайн от тайната служба. Той включва още три цели, които обаче са умишлено замъглени.
Надпис под снимката гласи: „03:30 часа в Техеран (03:00 часа българско време – бел. ред.); регионални лидери ще кажат на [американския президент Доналд] Тръмп: Лудо копеле, прекрати тази проклета война!“
Иранската агенция Тасним цитира военен източник, според когото Иран ще добави нефтопреработвателните съоръжения на саудитската държавна компания „Арамко“, както и нефтопроводите в Янбу (Саудитска Арабия) и Фуджайра (Обединени арабски емирства) към списъка си с цели, ако Тръмп атакува електроцентралите на страната.
Тръмп заплаши, че ще атакува ирански електроцентрали и мостове, ако Иран откаже да отвори Ормузкия проток до 20:00 часа вашингтонско време (03:00 часа българско време – бел. ред.).
В неделя той допълнително ескалира реториката си срещу ръководството на Иран. „Отворете шибания проток, луди копелета, или ще живеете в ада – ПРОСТО ГЛЕДАЙТЕ!“, написа Тръмп в публикация в Трут Соушъл.
People have linked arms to form a human chain around the Tabriz power plant. pic.twitter.com/dIzpq424M8— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) April 7, 2026
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
