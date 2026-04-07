В Иран бяха образувани живи вериги около електроцентралите, които Тръмп заплаши да унищожи

7 Април, 2026 23:04 4 624 166

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранци образуваха днес живи вериги, за да защитят електроцентрали, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари по енергийната инфраструктура, се вижда на кадри, публикувани от държавни медии, предаде АФП, съобщи БТА.

На 39-ия ден от войната в Близкия изток, след кампания в интернет и чрез есемеси, властите заявиха, че над 14 милиона души са се записали за участие в човешките вериги.

Тази информация, както и точният брой на участниците, не може да бъде проверена, отбеляза АФП. На снимки и видеа се виждат десетки хора на няколко места.

Официалната информационна агенция ИРНА показа хора, образували жива верига „в подкрепа на електроцентралите“ в град Бушехр в южната част на страната, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран.

Държавната телевизия и агенция Мехр показаха десетки хора пред главната електроцентрала в град Тебриз в северната част на страната, както и пред друга в Машхад в североизточната част.

Хора са се събрали и на главния мост над река в Ахваз в югозападната част на страната, съобщи Мехр.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши днес да заличи „цяла една цивилизация“, след като даде на Иран срок до 20:00 ч. вашингтонско време (03:00 ч. българско), за да възстанови корабоплаването в Ормузкия проток, който е от ключово значение за световните петролни доставки.

Тайната служба на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че ще атакува израелските офшорни газови находища „Кариш“ и „Танин“ в отговор на очакваната американска ескалация на войната, предаде ДПА, пише БТА.

Находищата в Средиземно море са част от списък, публикуван онлайн от тайната служба. Той включва още три цели, които обаче са умишлено замъглени.

Надпис под снимката гласи: „03:30 часа в Техеран (03:00 часа българско време – бел. ред.); регионални лидери ще кажат на [американския президент Доналд] Тръмп: Лудо копеле, прекрати тази проклета война!“

Иранската агенция Тасним цитира военен източник, според когото Иран ще добави нефтопреработвателните съоръжения на саудитската държавна компания „Арамко“, както и нефтопроводите в Янбу (Саудитска Арабия) и Фуджайра (Обединени арабски емирства) към списъка си с цели, ако Тръмп атакува електроцентралите на страната.

Тръмп заплаши, че ще атакува ирански електроцентрали и мостове, ако Иран откаже да отвори Ормузкия проток до 20:00 часа вашингтонско време (03:00 часа българско време – бел. ред.).

В неделя той допълнително ескалира реториката си срещу ръководството на Иран. „Отворете шибания проток, луди копелета, или ще живеете в ада – ПРОСТО ГЛЕДАЙТЕ!“, написа Тръмп в публикация в Трут Соушъл.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Раздрани като вестник

    89 11 Отговор
    Тръм заплашва цялата им цивилизация, едва ли ще му пука за отделните индивиди. Светът обаче трябва да намери и накаже всеки летец, който е бил съучастник и да го предаде на оцелелите.

    Коментиран от #5, #60, #149

    23:06 07.04.2026

  • 2 Браво на Иранците

    95 14 Отговор
    Героичен народ!

    Коментиран от #22, #38, #50

    23:07 07.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    77 9 Отговор
    За евреите другите народи не са хора.

    Коментиран от #128

    23:07 07.04.2026

  • 4 Боко

    69 6 Отговор
    Бай Дончо, остави Персийците намира и си гледай обора с говедата

    23:08 07.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    52 3 Отговор

    До коментар #1 от "Раздрани като вестник":

    Летците са на летище София.

    Коментиран от #16

    23:08 07.04.2026

  • 6 БРАВО !!!

    74 10 Отговор
    ИРАН ПОКАЗВА И ДОКАЗВА СВОЕТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВОЙНАТА, А И КАТО НАЦИЯ !!!

    Коментиран от #41

    23:09 07.04.2026

  • 7 Мустафа.

    13 33 Отговор
    Живея там и проверих-14 души в Машхад.

    23:09 07.04.2026

  • 8 Живи вериги

    28 11 Отговор
    зян ще отидат... Рижия и ушатия хич им не е зор за тези там... Ще ги избомбят заедно с централите, като нищо!
    Доказани сатанисти са!

    Коментиран от #78

    23:10 07.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ИЗВОД !!!

    39 4 Отговор
    РАДЕВ И ЙОТОВА ДА ВЗЕМАТ ПРИМЕР ОТ ИРАН !!!

    23:12 07.04.2026

  • 11 Захарова

    6 37 Отговор
    Изкарали да ги насила.

    Коментиран от #17, #45, #163

    23:12 07.04.2026

  • 12 Стеф

    12 20 Отговор
    Те и сърбите пееха на мостовете!

    23:14 07.04.2026

  • 13 Българин

    7 27 Отговор
    Ако искат да оживеят да бягат към дълбоки пещери.

    23:14 07.04.2026

  • 14 ИЗВОД !!!

    23 11 Отговор
    РАДЕВ И ЙОТОВА СА МОРАЛНО ПРОПАДНАЛИ !!!

    23:14 07.04.2026

  • 15 Молния!

    17 9 Отговор
    Гледайте на живо от Техеран!
    Красота

    Коментиран от #54

    23:15 07.04.2026

  • 16 Само ударните

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Тези са съучастници, но вината е персонална.

    23:15 07.04.2026

  • 17 Мислител

    14 7 Отговор

    До коментар #11 от "Захарова":

    Няма оттърване от фашизираните идиоти ….

    23:16 07.04.2026

  • 18 Какви боклуци

    15 39 Отговор
    Тия аятоласи, които преди два месеца заплашваха, че който излезе на улицата ще го разстрелят, сега извадиха хората на улиците да ги ползват за жив щит.

    23:16 07.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ивелин Михайлов

    41 10 Отговор
    Иранците са велик народ!

    Коментиран от #31, #34, #49

    23:16 07.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Разбира се глупав

    35 8 Отговор

    До коментар #22 от "това за теб е героизъм???":

    Да защитаваш родината си е героизъм. И вас безродниците да ви има, тук са загинали герои!

    Коментиран от #153

    23:18 07.04.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    37 12 Отговор
    Вижте разликата, между народ с история, като персите и мелезите от Венецуела. Според един полковник от армията са можели да избият всички американски специални части, ама ги било страх от ответния удар на САЩ. На Иран ме им пука и ги трепе , като мухи. Два самолетоносача подвиха опашки и избягаха позорно.

    Коментиран от #33, #61

    23:18 07.04.2026

  • 26 ИЗВОД !!!

    33 7 Отговор
    НАШИТЕ ПОЛИТИЦИ НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО !!! ТЕ СА ЕДНИ ДОКАЗАНИ ПРЕДАТЕЛИ И ПРОДАЖНИЦИ !!!

    23:18 07.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ха ха

    5 19 Отговор
    Тръмп да праща на Иран Мирен атом.

    23:19 07.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бум Бум Техеран

    7 12 Отговор

    До коментар #21 от "Ивелин Михайлов":

    💥💥💥💥

    23:19 07.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Да, но не

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Ивелин Михайлов":

    и режима и КГИР

    23:21 07.04.2026

  • 35 Браво на иранските лъвове!

    33 10 Отговор
    Целият свят стиска палци на иранския народ в отечествената му война срещу туморите на света!!!

    Коментиран от #59

    23:21 07.04.2026

  • 36 Соваж бейби

    6 18 Отговор
    Още по добре така всички ще заминат в обещания им Рай тази вечер и няма да има наследници на терористичният режим.

    23:22 07.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Това не са

    7 17 Отговор

    До коментар #2 от "Браво на Иранците":

    Иранците, а ислямисти, които нямат нищо общо с ценностите на иранския народ.

    Коментиран от #42

    23:22 07.04.2026

  • 39 Защо Иран и Русия се управляват от

    9 22 Отговор
    Идиоти?Горките хора.

    Коментиран от #46

    23:22 07.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Това са

    6 16 Отговор

    До коментар #6 от "БРАВО !!!":

    Ислямисти, нямащи нищо общо с иранския народ

    23:23 07.04.2026

  • 42 Исляма е религия бе глупав

    20 5 Отговор

    До коментар #38 от "Това не са":

    Кажи браво на иранците, че за разлика от теб са герои, а не мишки!

    23:23 07.04.2026

  • 43 ИЗВОД !!!

    18 5 Отговор
    ИЗКУКУРИГАЛИЯТ СТАРЕЦ НА КРАВАРИТЕ ДА ОТИВА МИРНО В ЛУДНИЦАТА !!!

    23:23 07.04.2026

  • 44 Пророк

    16 3 Отговор
    Дано Ви се върне на всички същото нещо ,което в момента САШТ и Израел причиняват на ИРАН

    Коментиран от #57, #66

    23:24 07.04.2026

  • 45 Мустафа.

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Захарова":

    Точно така +хутите и хамас.

    23:24 07.04.2026

  • 46 Защото си

    5 5 Отговор

    До коментар #39 от "Защо Иран и Русия се управляват от":

    евтин и глупав.

    23:24 07.04.2026

  • 47 Невероятни взривове

    4 12 Отговор
    Огън, Дим,..вой на амуджи..
    Красота

    23:25 07.04.2026

  • 48 Соваж бейби

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "Сатана Z":

    Мисля че проблема е бил друг нямали са оръжие и сме нямали закрила от никъде като Украйна да ни пращат пари ,оръжие ,войници.

    23:27 07.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Горски

    21 1 Отговор
    Скоро ще плачете! Цел постигната със сила е характерна за ограниченият човек. Цел постигната с дипломация и взаимна изгода е характерна за умният човек. Тръмпича толкова бомби ще пусне, че завинаги ще затвори Ормузкия проток, и Русия ще печели дебели пачки от новите цени на петрола. Цивилизацията открила хамбургера заплашва цивилизацията измислила алгебрата, шахматът и много други. Първобитните диваци и убийци срещу образованите и духовните хора, мутрите срещу почтените хора. Тръмп е в безизходица и може да го направи, но не пряко, а чрез Израел. Официално Израел няма ядрено оръжие, но неофициално, по комшийски, е способен да хвърли стотина такива бомби. Нетаняху няма никакви задръжки, а и американците ще го защитят, ,,палавника". Еврейските чифтокопитни открито почнаха да говорят за геноцид чрез рижавата мумия и цял свят бездейства. После теориите са това кой контролира света били "конспирации".

    23:28 07.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 без коментар

    16 1 Отговор
    от форумите: Цивилизация на хиляди години, която е дала на света науката алгебра воюва със сбирщина от хора, която се гордее, че е дала на света хамбургера (снимка на Макдоналдс) ... и разбира се първият коментар е: Хамбургерът е изобретен в град Хамбург.

    23:29 07.04.2026

  • 54 Така де

    24 5 Отговор

    До коментар #15 от "Молния!":

    В момента точно гледам на живо от Техеран как един милион души са по улиците размахвайки ирански знамена пеейки и скандирайки - Смърт за САЩ! Смърт за Израел! Вероятно това имаш предвид!
    Наистина красота!

    Впрочем и в Дамаск и в Истанбул милиони хора в момента са по улиците с ирански знамена и скандирайки в подкрепа на героичният братски ирански народ. Впечатляващо!

    Коментиран от #56, #62, #64

    23:30 07.04.2026

  • 55 Сатана Z

    15 4 Отговор
    Новина от последния час:
    Мошетата бягат като плъхове от Израел
    🇮🇱🛫📹 — Според предаването на живо от Intel Cams, най-малко 15 самолета са напуснали летище Бен Гурион в Тел Авив през последните няколко минути.

    Коментиран от #68, #114

    23:31 07.04.2026

  • 56 Така де

    1 7 Отговор

    До коментар #54 от "Така де":

    Ама лъжеш.

    23:31 07.04.2026

  • 57 На Иран

    3 11 Отговор

    До коментар #44 от "Пророк":

    или на РЕЖИМА в Иран, който дори интернета там спря и който игнорира предложението на Пакистан

    23:31 07.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Пешо,

    6 8 Отговор

    До коментар #35 от "Браво на иранските лъвове!":

    Оля се...

    23:32 07.04.2026

  • 60 Искам да знам

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "Раздрани като вестник":

    Удобна ли е чалмата на дядо ти?

    Коментиран от #84

    23:32 07.04.2026

  • 61 Дзак

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":

    Кучето, моя приятел, който ме съпровождаше, беше мелез! Не мисля че би ми се обидило, като го наричам така.

    Коментиран от #80

    23:32 07.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Жълтопаветен любовник на лама Калушев

    6 6 Отговор
    Буда ще ви благослови на жълтите павета.

    Коментиран от #108

    23:33 07.04.2026

  • 64 Българин

    7 12 Отговор

    До коментар #54 от "Така де":

    Слагай чалмата и излизай на улицата с ирански знамена.

    И спри интернета до края на войната.

    23:33 07.04.2026

  • 65 Име

    2 3 Отговор
    Приятни сънища!

    23:34 07.04.2026

  • 66 Припомням

    8 18 Отговор

    До коментар #44 от "Пророк":

    На Иран им се връща сега всичко дето причиниха в Ливан, Йемен, Сирия, Израел и дори в България.

    Коментиран от #72

    23:34 07.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ха ха ха ха

    4 12 Отговор

    До коментар #55 от "Сатана Z":

    Когато в Израел обявиха мобилизация, не видях милиони като в Русия при чмобилизацията да бягат през Грузия към Армения.

    Коментиран от #82

    23:36 07.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Смок

    3 9 Отговор

    До коментар #69 от "Слепото":

    Цял ден израелците ги разпраха от бомбене,сега го почват американците.

    23:38 07.04.2026

  • 72 Пророк

    15 4 Отговор

    До коментар #66 от "Припомням":

    Израел и САЩ нападнаха Иран подобно на Германия над СССР и то по време на преговори,които според палача в Белия дом са били обнадеждаващи за бъдеща сделка.

    Коментиран от #93

    23:39 07.04.2026

  • 73 Филип

    3 4 Отговор

    До коментар #69 от "Слепото":

    Започна ли бомбажа?

    23:39 07.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ха ха ха ха

    3 8 Отговор
    Като вземат да падат бомбите, ще се разбягат като плъхове.

    23:40 07.04.2026

  • 76 Ха ха ха

    5 8 Отговор

    До коментар #74 от "Отмъщението на Иран започна!":

    Това на кой свят и след колко ракии?

    23:40 07.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Историята се повтаря!

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Живи вериги":

    Помня преди години даваха по тв,подобни живи вериги от югославяни,защищавайки мостовете си от американските бомбандировки...!
    На американците хич не им трепна окото,от тези живи вериги ...
    Знаем после какво стана...!

    Коментиран от #92

    23:42 07.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор

    До коментар #61 от "Дзак":

    Нямам нищо срещу кучетата, пък били те и мелези. Всички породи кучета са изкуствено създадени. Имал съм , като дете кучета мелези и съм се грижил за тях и да ми били приятели. При хората обаче, нещата са различни. Латиносите да абсолютни боклуци. Ме знам жените, кво намират в тях, че се подмокрят от такива мургави ман говци.

    23:43 07.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Сатана Z

    13 2 Отговор

    До коментар #68 от "Ха ха ха ха":

    90% от които заминаха за Обетеновата земя,която в момента панически напускат.Къде с чуждестранните агенти Ала Пугачова и Максим Галкин,а? Прибраха се като бити кучета и мируват.Върволици от евреи напускат окупираните палестински територии .Чакат с часове да се качат на кораби,лодки или водни колелета да спасят кожата жидовска

    23:43 07.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 С какво точно се гордееш?

    6 6 Отговор

    До коментар #60 от "Искам да знам":

    Да бъдеш неук християнин или ислямски фанатик е едно и също, а чалмата е просто шапка. Кипата по-удобна ли е?

    23:44 07.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 оня с коня

    6 11 Отговор
    Простите Иранци правят вериги около Ел.Централите,Тръмп обаче ще удари мостовете.А когато изтичат към Мостовете,ще бъдат ударени пък Ел.Централите.

    Коментиран от #88

    23:47 07.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Гледай на живо

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "оня с коня":

    В ту ба та

    23:48 07.04.2026

  • 89 Брато

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Ха-ха-ха":

    Ти от Дира ли дойде? На колко места трябва тролите на надник?

    23:49 07.04.2026

  • 90 СЛАВА Ю ЕС ЕЙ

    6 9 Отговор
    СЛАВА ВЕЛИК ИЗРАЕЛ

    Коментиран от #97

    23:50 07.04.2026

  • 91 Мдаа

    14 2 Отговор
    Според израелската „Йедиот Ахронот“, Иран е атакувал центъра за данни на OpenAI в ОАЕ, оценен на 30 милиарда долара (най-големия в света).
    " Изглежда Техеран не се е шегувал, като директно е заплашил да унищожи напълно цялата американска инфраструктура за изкуствен интелект в Абу Даби."

    Коментиран от #95, #99

    23:50 07.04.2026

  • 92 Ха ха

    3 9 Отговор

    До коментар #78 от "Историята се повтаря!":

    Милошевич пукна в клията в Хага. Косово стана албанско.

    23:51 07.04.2026

  • 93 Малко

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Пророк":

    по-внимателно прочетете коментар 66

    23:51 07.04.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Отворен ИИ

    3 6 Отговор

    До коментар #91 от "Мдаа":

    Няма лошо... аз съм против тоя изкуствен интелект. За сметка на това сега САЩ ще има повод да ликвидира всичко наред в Иран.

    23:52 07.04.2026

  • 96 Изкарали цивилни под бомбите

    7 8 Отговор
    Семката ви ислямофсшистка.

    23:52 07.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Ха ха

    2 8 Отговор

    До коментар #94 от "Фанатици":

    Чакат ги девственици 60-70 броя, но не е ясно, дали са момиченца, момченца или козички и овчички.

    23:53 07.04.2026

  • 99 Мдаа

    1 8 Отговор

    До коментар #91 от "Мдаа":

    Утре няма Техеран.

    23:53 07.04.2026

  • 100 Да Аятоласите

    8 13 Отговор
    Насила карат обикновените Иранци
    Да седят пред Електроцентралите.

    Мръсна Паплач са АЯТОЛАСИТЕ

    Ще направят всичко да останат на Власт .

    Коментиран от #109

    23:54 07.04.2026

  • 101 Цитат

    4 8 Отговор
    Позволете ми да кажа, че ще сложим край на тази война. Ще победим, защото сме по-силни. След това, повярвайте ми, Русия ще плати цената

    23:54 07.04.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Луис Курвалан

    9 10 Отговор
    Кръвожадният режим на аятоласите ислямисти ползва жив щит от хора, включително и много деца. За тези дяволи животът на хората няма никаква стойност.

    23:54 07.04.2026

  • 104 АЛЛАХ

    4 8 Отговор
    АЛЛАХ ИСКА ТЕХЕРАН ДА ГОРИ

    ИНШАЛЛА

    23:54 07.04.2026

  • 105 Жан Виденов

    4 3 Отговор

    До коментар #102 от "Отстрани":

    Или като 1996-7-ма повреме на Виденовата зима.

    23:56 07.04.2026

  • 106 Благодарности на САЩ

    10 10 Отговор
    Ако не са Щатите и Израел фанатизираните терористи отдавна щяха да имат ядрено оръжие и тогава светът загиваше

    23:56 07.04.2026

  • 107 Слепото

    3 4 Отговор
    Абе дека е...у Йло Пен дела,..СИ,..без Аналоговото блатно ПВО ?!?
    ЕХЕХЕХЕХЕ

    23:56 07.04.2026

  • 108 Червен Гейзак

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Жълтопаветен любовник на лама Калушев":

    На Иранско РЕЗЕНЧЕ ли си ?

    23:56 07.04.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 демократ

    5 9 Отговор
    Няма и не трябва да има място за руснаците на тази планета

    23:57 07.04.2026

  • 112 Павел

    9 4 Отговор
    Бахрейн вече е остров. Ирански остров откъснат от сушата!

    23:57 07.04.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Отстрани

    11 6 Отговор
    В Турция също огромни шествия в подкрепа на Иран!....Сирия, Ирак, Пакистан!
    На краварите рязко ще им се стъжни тази вечер!

    Коментиран от #118, #119

    23:59 07.04.2026

  • 116 Спецназ

    7 2 Отговор
    "Той включва още три цели, които обаче са умишлено замъглени."

    Баце нЕма се Очуда ако една от замъглените цели е летище София,

    откъдето излитат самолети- цистерни за зареждане на израелците.
    ДАЛИ са ни платили горивото и дали въобще се събират да ни го платят НЕ СЕ уточнява!:)))

    23:59 07.04.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Овчар

    2 5 Отговор

    До коментар #115 от "Отстрани":

    Мога да ти кажа, че кравярите вече си легнаха.

    00:00 08.04.2026

  • 119 факт

    2 3 Отговор

    До коментар #115 от "Отстрани":

    Един път да тръгне тая па плач към Турке и ще ом се стъжни

    00:01 08.04.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 А ГДЕ

    6 5 Отговор

    До коментар #120 от "НЕМА НИКАКВИ ЖИВИ ВЕРИГИ":

    С-500?

    Коментиран от #127, #131

    00:04 08.04.2026

  • 123 С терористи не се преговаря

    5 10 Отговор
    Ако бяха нормални хора щяха да приемат преговорите и да седнат да се разберат цивилизовано с взаимоизгодни договори Но фанатиците искат кръв и не се трогват от смърта на жени деца хора

    00:04 08.04.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Путин гол от кръста надолу без кон.

    4 6 Отговор
    Жалко, ще им раздуят ауспусите на персите.

    00:07 08.04.2026

  • 126 Санде глухия

    4 5 Отговор
    Сичко стана чаршафе, чалми , фереджета и козина
    Еееееееехехе

    00:07 08.04.2026

  • 127 Сичко уйде

    3 4 Отговор

    До коментар #122 от "А ГДЕ":

    При Ал лах
    Ехехехехе

    00:08 08.04.2026

  • 128 За ЕВРЕЙСКАТА ТРОИЦА

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ

    Руснаците са Добитък.

    Още много Курбан

    Ще гледаме .

    00:10 08.04.2026

  • 129 Абе

    5 6 Отговор
    Нали имаха Ц-400/500, китайски и някакви нови системи? Нещо не ми е ясно?

    Коментиран от #132, #133

    00:10 08.04.2026

  • 130 Молния!

    4 4 Отговор
    Ху... Йло пристигна в бункера в Урал!
    Олигарсите напускат Пе деРассия!
    Правителството също избяга!
    Очаквайте подробности

    00:11 08.04.2026

  • 131 И СОЛОВЬОВ

    4 3 Отговор

    До коментар #122 от "А ГДЕ":

    Това се чуди.

    Где НАШЕ ПВО

    Не можем да си опазим Обектите.

    00:11 08.04.2026

  • 132 Израел напълно ги Анихилира

    6 5 Отговор

    До коментар #129 от "Абе":

    Сичко стана тенекии и ватенки

    00:15 08.04.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Повече от 150

    6 5 Отговор
    Израелски самолети излетяха... ОТНОВО...
    У ДРИИ...ИИИИ

    00:19 08.04.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #133 от "Да де,именно...!":

    Кога пак ще свалят? Или стига толкова са сваляли?

    00:24 08.04.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Zахарова

    3 5 Отговор
    Путин каза да приемем исляма и да защитим копана и Алах

    00:25 08.04.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 И що

    2 2 Отговор

    До коментар #135 от "путин":

    ИзбегА от готвача?

    00:28 08.04.2026

  • 144 Zахарова

    1 5 Отговор
    Заприличах на обезчестена рубла копейки мои,Алах да ни е на помощ

    00:28 08.04.2026

  • 145 Бай Дончо е... ГОЛЕМ

    3 5 Отговор
    А БИБИ.Е
    ..ВЕЛИК!!
    ФАКТ

    00:36 08.04.2026

  • 146 Казуар

    1 2 Отговор
    По време на войната между Ирак и Иран ирански тинейджъри момчета са ходели хванати за ръце през минните полета пред войниците.

    00:43 08.04.2026

  • 147 Уса

    4 1 Отговор
    Соросите ще напуснат България само,когато бъде ударено летище София ще бягат през главите си тпи

    00:50 08.04.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Шопо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Раздрани като вестник":

    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват американци.

    Коментиран от #152, #154

    01:18 08.04.2026

  • 150 Пеефски каза ясно

    2 1 Отговор
    Не на омразата!

    01:18 08.04.2026

  • 151 Артилерист

    5 2 Отговор
    Иранският народ показа завиден патриотизъм и единство на фона на постоянната с години вече американска пропаганда срещу държавното й ръководство. Напоследък пропагандата прерасна в платени протести и бунтове срещу "лошите аятоласи" и какъв рай ще настъпи в Иран, ако вместо тях начело застане марионетката им Пахлави. Вече и нарочно убитите деца от девическото училище в Иран разбраха, че причината за войната на Тръмп срещу държавата им е сътрудничеството с Русия и това, че Иран има много петрол. Иранците могат да бъдат само за пример на България, защото тук атлантическата властова клика надмина дори Украйна в омразата си срещу Русия. В Украйна повече от 10 години се води жестока бандеровско-нацистка пропаганда срещу всичко руско, а от 4 години е в реална война с Русия, но укрохунтата заявява, например, че на драго сърце ще вземе купените ни от Русия два ядрени реактора и ще ги приведе в действие, защото те били евтини, сигурни и надеждни. Докато българските пишман държавници-откровен атлантически слугинаж-се чудят как да се отърват от тях само и само да не монтират на готовата вече беленска площадка. Значи Украйна може да използва РУСКИТЕ РЕАКТОРИ, но България не може!?!?

    Коментиран от #166

    01:27 08.04.2026

  • 152 200 млн

    3 1 Отговор

    До коментар #149 от "Шопо":

    Шиити и всички подкрепящи некакъв абсурден режим, е не, няма как

    01:31 08.04.2026

  • 153 Когато

    3 5 Отговор

    До коментар #24 от "Разбира се глупав":

    Русия удря по Украйна и електроцентралите, това било ок. Когато украинците си защитават родината, това било нацизъм. Когато обаче Иран е в същата позиция, копейките им ръкопляскат

    Коментиран от #160, #161

    01:36 08.04.2026

  • 154 След

    1 2 Отговор

    До коментар #149 от "Шопо":

    няколко часа тези 200млн значително ще намалеят :)

    01:37 08.04.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Хашмокар на вилица

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "САЩ са наистина Вел:ики":

    Аиде иди да си напишеш домашното че утре пак си на училище.

    01:45 08.04.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Тръмп

    3 0 Отговор
    ОБЯВИ ДВУСЕДМИЧНО СПИРАНЕ НА ОГЪНЯ Е ИРАН!

    02:17 08.04.2026

  • 159 Тръмп

    2 1 Отговор
    ОБЯВИ ДВУСЕДМИЧНО СПИРАНЕ НА ОГЪНЯ Е ИРАН

    02:19 08.04.2026

  • 160 Ами ако Украйна бе суверенна държава

    3 2 Отговор

    До коментар #153 от "Когато":

    сега щеше да е цяла, а не в нея да властва терористичен и фашистки режим, изпълняващ интересите на САЩ!

    Коментиран от #165

    02:48 08.04.2026

  • 161 Иран и Украйна

    3 0 Отговор

    До коментар #153 от "Когато":

    нямат нищо общо. Глупаво е да тролиш като ги съпоставяш!

    02:49 08.04.2026

  • 162 Гориил

    4 1 Отговор
    Би било навременно и разумно САЩ и Европа незабавно да спрат да се хипнотизират и оглушават с черна пропаганда. Абсолютно сигурно е, че американско-израелската коалиция няма да постигне желаната цел. Още от първите дни на войната светът видя колко неподготвен и слаб е Западът. Дори докато нанасяш брутални удари на Иран, се оказваш в позицията на жертва и заложник. В крайна сметка, в отговор получаваш ответен удар с невероятна сила и мощ, което те засрамва и унижава.

    02:53 08.04.2026

  • 163 Абе чумо

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Захарова":

    Ти само от остен разбираш!
    Има и солидарни народи!

    02:54 08.04.2026

  • 164 фанатици с чалми

    1 1 Отговор
    Нравствената полиция е изкарала бедните хорица като жи щит! Фереджетата задължителни?!?

    08:45 08.04.2026

  • 165 русия Фашистка държава

    1 1 Отговор

    До коментар #160 от "Ами ако Украйна бе суверенна държава":

    копейките са гнусни! и Украйна иска да бъде с белите държави в Европа! Но Фашиста путин иска мизерия за всички!

    08:47 08.04.2026

  • 166 ирански страх

    0 1 Отговор

    До коментар #151 от "Артилерист":

    Народа в Иран е наплашен от чалмосаните фанатични управляващи! Ненормално е да се убиват жени заради фереджета копейко!

    08:49 08.04.2026

