Израел атакува железопътни линии и мостове в Иран

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху обяви официално във видеообръщение днес, че израелската армия е атакувала железопътни линии и мостове в Иран, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.
Мотивът е, че взетата на прицел пътна инфраструктура се използва за военни цели от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), отбеляза той.
"Вчера нашите пилоти унищожиха транспортни самолети и десетки хеликоптери в иранска авиобаза. Днес те атакуваха железопътни линии и мостове, използвани от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция“, каза Нетаняху във видео съобщение, разпространено от кабинета му.
Според премиера железопътните линии са били използвани от КГИР за доставка на материали за производство на оръжия, както и за транспортиране на оръжия и военен персонал.
По-рано днес ирански медии съобщиха за повсеместни атаки срещу транспортната мрежа на Ислямската република в навечерието на изтичащия тази нощ ултиматум на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Техеран.
Американският президент Доналд Тръмп заяви днес относно Иран, че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ", предаде Ройтерс.
"Тази цивилизация никога няма да се завърне. Не искам това да се случва, но вероятно това ще се случи", добави той в публикация в своята социална платформа "Трут соушъл".
По този начин Тръмп предупреди Иран какво ще последва, ако Техеран не приеме до края на днешния ден предложението на САЩ за споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари с американско-израелските удари срещу Техеран.
"Ще разберем тази нощ - един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. Може би ще се случи някакво революционно чудо - кой знае?!", каза Тръмп.
Израелските въоръжени сили заявиха днес, че са разрушили още един стратегически важен мост над река Литани в Южен Ливан и обвиниха подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, че го е използвала, за да внася нелегално оръжия в южната част на страната, предаде ДПА, пише БТА.
В изявлението на въоръжените сили се казва, че атаката е била извършена вчера и се добавя, че през последните седмици са били разрушени седем моста и надлеза в южната част на страната.
Те са част от цивилната инфраструктура и свързват южната част на Ливан с останалата част на страната.
Ливанските сили за сигурност потвърдиха, че няколко важни моста са били разрушени при израелски атаки, което значително е ограничило достъпа и транспортните маршрути в южната част на страната.
Почти 1500 души са били убити при израелски атаки в Ливан през последните пет седмици, съобщи вчера ливанското здравно министерство.
