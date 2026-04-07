САЩ ще използват ядрено оръжие срещу Иран? Белият дом коментира слуховете

7 Април, 2026 19:50 10 658 167

Една цяла цивилизация ще загине тази нощ, заплаши Иран американският президент Тръмп

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белият дом опроверга днес слуховете, че САЩ биха могли да използват ядрено оръжие срещу Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Белият дом написа в социалната мрежа "Екс", в отговор на публикация на профил, свързан с бившата кандидат-президентка на Демократическата партия Камала Харис, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс не е казал нищо, което да създава впечатлението, че биха могли да бъдат използвани ядрени оръжия.

Публикацията, на която реагира Белият дом, гласи следното: "Джей Ди Ванс не се отказва от думите си след новото съобщение на Тръмп, в което се казва, че "цяла цивилизация ще загине тази вечер" и дава да се разбере, че Тръмп може да използва ядрени оръжия".

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес относно Иран, че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ", предаде Ройтерс.

"Тази цивилизация никога няма да се завърне. Не искам това да се случва, но вероятно това ще се случи", добави той в публикация в своята социална платформа "Трут соушъл".

По този начин Тръмп предупреди Иран какво ще последва, ако Техеран не приеме до края на днешния ден предложението на САЩ за споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари с американско-израелските удари срещу Техеран.

"Ще разберем тази нощ - един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. Може би ще се случи някакво революционно чудо - кой знае?!", каза Тръмп.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вържете лудия

    213 11 Отговор
    щото ще плачете

    Коментиран от #131

    19:51 07.04.2026

  • 2 С 500 ЧСКАТ Б 1. С НЕТЪРПЕНИЕ

    85 13 Отговор
    ..........

    Коментиран от #13, #20

    19:51 07.04.2026

  • 3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    16 77 Отговор
    Вече наказвам, макар и конвенционално

    19:52 07.04.2026

  • 4 Плаши гаргите край Кремъл, но запада му

    17 107 Отговор
    Пултер 5та година се кани ахахаха

    19:52 07.04.2026

  • 5 Няма да използват

    102 8 Отговор
    След като Тръмп се кандидатира за президент на Венецуела, ще се кандидатира и за президент на Иран. Няма да го изберат, ако използва ядрено оръжие.🙄

    19:52 07.04.2026

  • 6 ХАХ

    20 142 Отговор
    Коп елета отваряйте протока.Тоя ще ви пусне ядрото.хах

    Коментиран от #70

    19:52 07.04.2026

  • 7 Пич

    116 11 Отговор
    Няма !!! Не посмяха да го ползват във Виетнам, няма да посмеят да го ползват и в Иран !!!

    Коментиран от #159

    19:53 07.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    125 7 Отговор
    Ненормалници!

    19:53 07.04.2026

  • 10 Май

    106 10 Отговор
    Ще никнат гъби в краварника.

    19:54 07.04.2026

  • 11 Делю Хайдутин

    133 7 Отговор
    САЩ са единствените ползвали ядрени оръжия срещу Япония.

    Коментиран от #16

    19:54 07.04.2026

  • 12 Путлер бакшиша

    16 75 Отговор
    хартиен тигър сме веее

    Коментиран от #152

    19:54 07.04.2026

  • 13 Каретень!

    10 62 Отговор

    До коментар #2 от "С 500 ЧСКАТ Б 1. С НЕТЪРПЕНИЕ":

    Б-2 СПИРИТ знаеш ли от каква височина пуска бомби?

    Коментиран от #46

    19:55 07.04.2026

  • 14 Световните войни

    118 3 Отговор
    до тук винаги са ги започвали откаченяци !
    Така че хич няма да се учудя !
    Да се надяваме Господ да си прибере вересиите навреме !

    19:55 07.04.2026

  • 15 Слави

    57 14 Отговор
    Някои действия ми се струва че са в полза на Путин, например шоковото вдигане на цената на петрола.

    Коментиран от #19

    19:55 07.04.2026

  • 16 Путин

    8 42 Отговор

    До коментар #11 от "Делю Хайдутин":

    САЩ ни забрани в Украйна. Казаха ни да сме "многоходови"

    19:55 07.04.2026

  • 17 Ако САЩ за втори път

    124 7 Отговор
    направи такова престъпление, трябва целият свят да ги изолира и накаже!

    Коментиран от #23, #36

    19:56 07.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вестник Правда

    12 46 Отговор

    До коментар #15 от "Слави":

    И превземането на Сирия и Венецуела от САЩ е от полза на многоходовия кремълски "шахматист"

    19:56 07.04.2026

  • 20 Пак аз бе

    6 47 Отговор

    До коментар #2 от "С 500 ЧСКАТ Б 1. С НЕТЪРПЕНИЕ":

    С 500 не може да засече летящ влак.Туска техника.

    19:56 07.04.2026

  • 21 Ний ша Ва упрайм

    70 6 Отговор
    веднъж полваха убиха 250 000 цивилни тая банда страхлици

    19:56 07.04.2026

  • 22 Толкова просто

    89 4 Отговор
    Цел постигната със сила е характерна за ограниченият човек. Цел постигната с дипломация и взаимна изгода е характерна за умният човек.

    19:57 07.04.2026

  • 23 Путун

    7 42 Отговор

    До коментар #17 от "Ако САЩ за втори път":

    не можем, многоходови таксиджии сме

    Коментиран от #31

    19:57 07.04.2026

  • 24 Парс

    59 6 Отговор

    До коментар #8 от "АХАХХАХА":

    Трамп нарече и вмирисалото натю хартиен тигър

    19:57 07.04.2026

  • 25 Много кофти

    25 41 Отговор
    Боклука няма ли да изчака до импийчмънта през септември... не бих се учудил ако Тръмп или Путин използват ядрено оръжие, това са хората боклуци, които не е трябвало изобщо да се раждат.

    19:58 07.04.2026

  • 26 Пийт Хегсет -Крозейдър

    10 52 Отговор

    До коментар #8 от "АХАХХАХА":

    "Русия не е фактор".

    19:58 07.04.2026

  • 27 АХАХАХ

    14 49 Отговор

    До коментар #8 от "АХАХХАХА":

    Копейките чуха само, че са тигър и живнаха.

    19:58 07.04.2026

  • 28 Правдив

    83 3 Отговор
    Как е възможно въобще това да се коментира. Ужасен ужас. Пошло изказване, слаб държавник. Всичко е гнило още в ядрото

    19:58 07.04.2026

  • 29 Всяка заповед е

    38 0 Отговор
    Предпоследна

    19:59 07.04.2026

  • 30 Вашето мнение

    59 8 Отговор
    В такъв случай Русия и Китай ще попилеят щатите и европейските им съюзници. Няма да оставятрадиацията само на техния континент. Яжте банани жинжъри, за последно ще ви е.

    20:00 07.04.2026

  • 31 Какво повтаряш като папагал

    41 5 Отговор

    До коментар #23 от "Путун":

    една и съща тъпотия? Толкова ли няма какво да правиш, че се излагаш по форумите и показваш дъното на пропадналият запад да опре до глупака в своята отчаяност.

    Коментиран от #39

    20:00 07.04.2026

  • 32 Само наш Муньо се...

    12 26 Отговор
    ... бори за мир... денонощно, задмина Тръмп и Путин, сега трябва да призове чалмите да капитулират, и да подпишат един красив тръмпов мир, и всички ще заживеем братски и щастливо, а нашият Боташ ще получи Нобела за мир и ще го подари на бай Доньо.

    Коментиран от #35, #41

    20:01 07.04.2026

  • 33 Само да им напомня

    44 3 Отговор
    Нека да го използват, ако искат да се опозорят за цял живот.

    20:01 07.04.2026

  • 34 Хи хи

    42 9 Отговор
    Тръмпича толкова бомби ще пусне, че завинаги ще затвори Ормузкия проток, и Русия ще печели дебели пачки от новите цени на петрола !!!!

    20:01 07.04.2026

  • 35 Костадинов

    27 5 Отговор

    До коментар #32 от "Само наш Муньо се...":

    Так ли се роди или после изпростя?

    20:01 07.04.2026

  • 36 Ъхъ

    50 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ако САЩ за втори път":

    Който нож вади, от нож умира!

    Коментиран от #38

    20:02 07.04.2026

  • 37 Твърдение на страх

    50 3 Отговор
    Психо. Психар от най-високите нива. Тези изказвания - Заобикалят здравия разум !!!

    20:02 07.04.2026

  • 38 Накрая

    40 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ъхъ":

    така ще се случи на САЩ!

    20:02 07.04.2026

  • 39 Костадинов

    5 14 Отговор

    До коментар #31 от "Какво повтаряш като папагал":

    Така ли се роди или после изпростя?

    Коментиран от #45

    20:02 07.04.2026

  • 40 Краварски ненормалник

    50 1 Отговор
    Лекар му трябва на този

    20:03 07.04.2026

  • 41 Иво Христов

    5 23 Отговор

    До коментар #32 от "Само наш Муньо се...":

    Русия не пАбеди ли вече,?

    20:03 07.04.2026

  • 42 Отстрани

    59 6 Отговор
    Цивилизацията открила хамбургера заплашва цивилизацията измислила алгебрата, шахматът и много други
    Първобитните диваци и убийци срещу образованите и духовните хора !

    Мутрите срещу почтените хора!

    Това не е изненада . Това сме го гледали много пъти. Украинските мутри са същите! Българските също!

    Но възмездието пристига с божията помощ и пощада няма да има !!!

    От утре светът ще е друг!

    Коментиран от #53, #105, #139

    20:04 07.04.2026

  • 43 стоян георгиев

    47 2 Отговор
    Оранжевият Перукан вятър го вее на бял кон ,този е директно за лудницата !

    20:04 07.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Днес за кой път го папагалиш 😄

    12 5 Отговор

    До коментар #39 от "Костадинов":

    Пак ли да повторя, че за да си глупак, освен природата, заслуга има и овцата която те е докарала да мизерстваш на този свят!

    20:05 07.04.2026

  • 46 Айде бе

    43 8 Отговор

    До коментар #13 от "Каретень!":

    С-500 поразява всякакви цели на 250 километра височина, сваля и спътници.
    Твоят Б1 на колко мислиш че лети бе кух!?

    Коментиран от #61

    20:06 07.04.2026

  • 47 Абе...

    28 2 Отговор
    Тоя е като фурнажийска лопата.Един път така ,друг път не така.

    20:06 07.04.2026

  • 48 военен неможач

    32 2 Отговор
    Знаем вече, че е луд, но знаем, че и не е тъп. Няма да жертва унищожение на Израел, само за да върне Иран в Пелсия. Защото най-вероятно Иран има някаква ядрена бомба, която поне до Тел Авив може да стигне, ако не по-далече.

    Коментиран от #144

    20:07 07.04.2026

  • 49 ниандерталец

    21 5 Отговор
    Със сигурност вече са ползвали бомби с обеднен уран . Но с обогатен няма да ползват защото губят петрола .

    20:07 07.04.2026

  • 50 Бензиностанция с ракети

    27 7 Отговор
    ами ние сега какво ще правим
    нито имаме бензиностанция
    нито ракети

    в някой градове на България вече няма нафта
    очаквам от утре опашки по бензиностанциите

    20:08 07.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дзак

    18 3 Отговор
    Това е немислимо!

    20:08 07.04.2026

  • 53 Българин

    8 44 Отговор

    До коментар #42 от "Отстрани":

    Тези ирански цигани нищо не да създали и измислили.Нищо общи с персийската цивилизация.
    И шахматът е измислен от индийците,а алгебрата от арабите,не от персите.

    Коментиран от #55

    20:08 07.04.2026

  • 54 Диванен стратег

    39 2 Отговор
    Тръмп е в безизходица и може да го направи, но не пряко, а чрез Израел. Официално Израел няма ядрено оръжие, но неофициално, по комшийски, е способен да хвърли стотина такива бомби. Нетаняху няма никакви задръжки, а и американците ще го защитят, ,,палавника"...

    Коментиран от #80

    20:08 07.04.2026

  • 55 КОТ.ар.АК 😼

    23 1 Отговор

    До коментар #53 от "Българин":

    Ти па кво си измислил бре мнн гаууу,телефонните измами ли ?

    20:10 07.04.2026

  • 56 кой разбрал, разбрал...

    3 41 Отговор
    Заради заплахите от Кремъл с ядрено оръжие още при Байдън САЩ бяха заявили, че Русия ако предизвика включване на НАТО във войната ядрено оръжие няма да използват, но само след часове от Черно морския флот на Русия няма да има нещо да е над вода и по цялата дължина на руската фронтова линия в Украйна няма да остане камък върху камък

    Коментиран от #62

    20:10 07.04.2026

  • 57 Глупости

    39 4 Отговор
    Първо е близо до Израел и ще ги облъчи и второ света ще го линчува този път! Това е пропаганда за глупаци!

    20:11 07.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Трябва китай русия и с корея да заявят

    35 3 Отговор
    Че ако лудия прати атом по иран със саш ще е свършено също

    20:13 07.04.2026

  • 60 ЦИРК

    19 6 Отговор
    И кой е казал че САЩ ще използват ЯО ? Как пък всички решиха че точно и само Тръмп ще разпореди ядрен удар срещу Иран? А кой, как и къде отчита вероятността Израел да го направят ?

    Всъщност най-логично е точно Израел да ударят с ядренно оръжие Иран, Тръмп само предупреждава.

    Коментиран от #99

    20:13 07.04.2026

  • 61 ХАХА

    5 27 Отговор

    До коментар #46 от "Айде бе":

    Половината рафинерии в русия изгоряха.
    И второ в Иран няма С 500.Тия ги разправяй на другите копеи.

    Коментиран от #64

    20:13 07.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Фактолог

    42 3 Отговор
    Иран е колкото 16 Българии и колкото цяла централна Европа, а Израел е колкото Македония. 100 ядрени бомби няма да стигнат, за да бъде унищожен Иран, докато за територията на световното зло -Израел една е достатъчна и иранците вероятно вече я имат.

    Коментиран от #81

    20:14 07.04.2026

  • 64 ХА ХА

    14 0 Отговор

    До коментар #61 от "ХАХА":

    Изгоряла е наннай катти .....катта ,щото ползвала китайски вибррр торрр от теее муууу който прегрял и се запалил 💥 !

    20:15 07.04.2026

  • 65 Санде Глухия

    4 17 Отговор
    У кремля ТВ, секи Ден Фашагите фърлят АТОМА по цел СВЕТ! ))))
    А за ОнОва оповръщаното - медвежонката, изобщо нема да оратим
    Ееееедехееее

    Коментиран от #76

    20:15 07.04.2026

  • 66 Раковски

    1 43 Отговор
    Аятоластите в Иран трябва да бъдат ударени с ядрено оръжие и паралелно с това фашистите в Русия трябва да бъдат смазани пак с ядрено оръжие. Само така може да се постигне дълготраен мир.

    Коментиран от #69, #160

    20:15 07.04.2026

  • 67 Бай Дън

    25 0 Отговор
    САЩ няма да посмеят но виж, Израел да! Именно те започнаха тази война по време на преговори!

    Коментиран от #71

    20:15 07.04.2026

  • 68 Мдаа

    4 24 Отговор

    До коментар #58 от "На САЩ или ВЕЛИК ИЗР АЕЛ":

    Биби днес от сутринта ги бомби.На сол ги направи.Нощес американците ще ги довършат.

    20:16 07.04.2026

  • 69 Учи си уроците

    20 1 Отговор

    До коментар #66 от "Раковски":

    Това не е игра на компа. И деца съсипа фашизма залял запада, също като през ВСВ!

    20:16 07.04.2026

  • 70 Хаген Дас

    25 2 Отговор

    До коментар #6 от "ХАХ":

    Коп елетата са в Израел и отвъд океана! Хитлер правилно ги е претеглил!

    Коментиран от #74

    20:17 07.04.2026

  • 71 Ол1гофрен,

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Бай Дън":

    07.10.2023

    20:17 07.04.2026

  • 72 Майор Мишев

    21 3 Отговор
    Сега е момента Северна Корея да продаде на Иран 6-7ракети с ядрени глави ,пък квото дойде !

    Коментиран от #78, #79

    20:17 07.04.2026

  • 73 защо

    23 1 Отговор
    Няма ли кой да го номинира за Нобелова награда? За ликвидиране на древна цивилизация. Поне с това ще остане в историята. Пръв и Единствен!!!

    20:17 07.04.2026

  • 74 Така си е

    2 15 Отговор

    До коментар #70 от "Хаген Дас":

    Хитлер "претегли" и 27 милиона руснаци.

    20:18 07.04.2026

  • 75 Спрете психопатите

    26 1 Отговор
    Двамата изроди трамп и сатаняху изгубиха с нищо непредизвиканата си война. Тези военнопрестъпници в отчаянието си могат да подпалят света.

    20:19 07.04.2026

  • 76 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    7 2 Отговор

    До коментар #65 от "Санде Глухия":

    Лап Пай У Йотт бре хъесосс,кво ми пелтечиш мррршооо !

    20:19 07.04.2026

  • 77 Вечният русофилски цирк

    5 20 Отговор
    Гледам много аятолахофили, бе. Аман!😀 Удри бай Дончо!

    Коментиран от #86

    20:19 07.04.2026

  • 78 Фред

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "Майор Мишев":

    В колко часа, че не остана много 🤣🤣🤣

    Коментиран от #82

    20:20 07.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 АМИ РУСИЯ ТОВА ЧАКА

    20 5 Отговор

    До коментар #54 от "Диванен стратег":

    ЯДРЕНИ УДАРИ
    АМИ СУПЕР
    КЪДЕ ПО ТЕХЕРАН
    А ЩО НЕ ПО ЛОНДОН
    НЯМАТЕ ШАНС МАЛОУМНИ БАНДЕРОПЕПЕРАСИ
    ВСЪЩНОСТ КИЕВ СЕГА ЛИ ЩЕ ГО ГЛЕДЖОСАМЕ ИЛИ ПОСЛЕ
    АМИ НЕКА ТРЪМП ДА РЕШИ

    20:21 07.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Майор Мишев

    3 4 Отговор

    До коментар #78 от "Фред":

    Кой знае ,вече може и да са на терен .

    20:22 07.04.2026

  • 83 Дзак

    9 4 Отговор
    В момента вероятно текат консултации на Тръмп със Си и Путин. Не случайно Ванс е в Европа

    Коментиран от #94

    20:22 07.04.2026

  • 84 Дон Корлеоне

    3 3 Отговор
    Хаяско изказа ли се?

    Коментиран от #89, #146

    20:23 07.04.2026

  • 85 Тръмпи

    3 15 Отговор
    Няма да използваме ядрени оръжие, но ще тестваме ново секретно оръжие, което се нарича анти гравитационна бомба, която сме създали от близо година

    20:24 07.04.2026

  • 86 ЗДРАСТИ ДЕБИЛ

    17 5 Отговор

    До коментар #77 от "Вечният русофилски цирк":

    АМИ УДРИ БЕ ДОНЧО
    АДЕ ДЕ
    ПЕПЕРАСКИТЕ ДЕБИЛИ ДЕТО ПОДКРЕПЯХА БАЙДЪН СЕГА СА С ТЕБ
    ТОВА Е ГОЛЯМА СИЛА ОСОБЕНО В РОЗОВИ ПРАШКИ

    Коментиран от #88, #90

    20:24 07.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Пиночет

    5 2 Отговор

    До коментар #84 от "Дон Корлеоне":

    А ти изтърва ли се ,че яко пахнет ?

    20:26 07.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 ЗДРАСТИ ДЕБИЛ

    6 4 Отговор
    АМИ УДРИ БЕ ДОНЧО
    АДЕ ДЕ
    ПЕПЕРАСКИТЕ ДЕБИЛИ ДЕТО ПОДКРЕПЯХА БАЙДЪН СЕГА СА С ТЕБ
    ТОВА Е ГОЛЯМА СИЛА ОСОБЕНО В РОЗОВИ ПРАШКИ

    Коментиран от #95, #97

    20:28 07.04.2026

  • 94 Пак аз бе

    7 11 Отговор

    До коментар #83 от "Дзак":

    Тръмп и Путин водят съревнование кой ще е кретенът на десетилетието.Единят превзема Киев за два дня пета година,другият заличава Иран през 24 часа.Дано китаеца е с акъл си.

    20:28 07.04.2026

  • 95 Ас Копейкин

    7 3 Отговор

    До коментар #93 от "ЗДРАСТИ ДЕБИЛ":

    Орбан и Фицо подкрепаяме Съвета за мир на Доналд Тръмп!

    Коментиран от #102, #103

    20:29 07.04.2026

  • 96 хаха

    16 2 Отговор
    Пълни глупости. Този пъзливец само се мъчи да сплашва. Типичен байганьовец.

    20:31 07.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Ако е така то Иран

    12 3 Отговор
    Трябва да ги изпревари

    20:31 07.04.2026

  • 99 Тцъ..

    14 0 Отговор

    До коментар #60 от "ЦИРК":

    Решение за ядрен удар, независимо от коя армия, не може да бъде взето от един единствен човек, пък бил той и президет в президенска държава или монарх. Навякъде съществуват три нива на сигурност, като за всяко ниво отделно се потвърждава или отхвърля решението на останалите и докато трима души, които са в схемата не "натиснат своето червено копче", изстрелване на ядрено оръжие е невъзможно. В конкретен слуай две от трите нива в САЩ бяха задействани още по време на Карибската криза през 1962, по времето на Кенеди, но третото ниво не одобри решението и така света беше спасен от ядрен апокалипсис, а остров Куба вероятно щеще да бъде заличен от картата на света.

    Коментиран от #155

    20:33 07.04.2026

  • 100 Метни им само един атом бе!

    3 8 Отговор
    Кво се моткаш.

    20:33 07.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Така де

    16 1 Отговор

    До коментар #95 от "Ас Копейкин":

    Нашият олигофрен Желязков се включи в съвета за мир на идиота Тръмп има го и на снимка и няма мърдане от присъдата. Нас Орбан или Фицо не ни интересуват.

    Коментиран от #151

    20:35 07.04.2026

  • 104 гошо

    18 1 Отговор
    Ако го направи всички евреи ще изчезнат.Всички знаят кои стоят зад тероризма в света.

    20:35 07.04.2026

  • 105 А нещо

    2 16 Отговор

    До коментар #42 от "Отстрани":

    за руските мутри, убийци, кгб- исти и олигарси?

    Коментиран от #109

    20:37 07.04.2026

  • 106 Павел

    12 2 Отговор
    Руснаците само това чакат, за да довършат укронацистите - някой да им развърже ръцете!

    20:37 07.04.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Юрдан

    3 24 Отговор
    Всякакви опити на тези ислямски фанатици да създадат атомна бомба трябва да се пресекат с всички способи.Те са маша в ръцете на Москва.Това е истината.Иранския народ е стадо.Виновни са радикалните ислямисти подкрепяни от Кремъл.

    Коментиран от #113, #115, #119

    20:39 07.04.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Начи... пущам кремля ТВ и...

    4 10 Отговор
    Фашагата Соло ВЬЕВ и АЛКАШЕТО ...вой, скимтене, паника и .повръщнья .
    АааааааХахахаха
    Пущам клипове с АЛКАШЕТО, Шлю Хи и друсалки ---- УБАВИНЯ
    АааааааХахахаха
    Истински ху...йловски МИР...
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #121

    20:42 07.04.2026

  • 111 Брей

    13 1 Отговор
    Краварите ще ядат резене

    20:42 07.04.2026

  • 112 А са барнали кравите

    14 1 Отговор
    атома- а са се изпържили и те ...
    На бавен огън...
    Както си заслужават...

    20:44 07.04.2026

  • 113 КОЯ АТОМНА БОМБА

    16 0 Отговор

    До коментар #108 от "Юрдан":

    РУСКАТА КИТАЙСКАТ ИЛИ КОРЕЙСКАТ
    ЩОТО САМО НЕАДЕКВАТЕН КРЕТЕН МОЕ ДА СИ МИСЛИ ЧЕ ТЕ НЕ СА ВЕЧЕ ТАМ

    20:44 07.04.2026

  • 114 Фъргай бе?

    1 8 Отговор
    Кво се моткаш?

    20:45 07.04.2026

  • 115 Юрган

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "Юрдан":

    Да слага на теби на стата.

    20:45 07.04.2026

  • 116 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

    1 17 Отговор
    Пускай атома Тръмпи, целият свят е с теб...

    Коментиран от #124, #125

    20:45 07.04.2026

  • 117 Ами

    12 1 Отговор
    Едва ли САЩ ще използват ядрено оръжие срещу Иран.
    Просто в Пентагона все още има трезвомислещи.
    Виж Израел са друга работа. Там нормални няма.

    20:46 07.04.2026

  • 118 Теслатъ

    11 1 Отговор
    Иран също би могъл да отвърне с "мръсна бомба", имат носители - Балестични ракети - които да разпръснат уран над цялата територия на Израел и да го превърнат в необитаема пустиня за десетилетия! Не е изключено иранците да са се подготвили за подобен сценарий!?

    20:47 07.04.2026

  • 119 Фанатик си само ти...

    11 3 Отговор

    До коментар #108 от "Юрдан":

    Персия е била империя хиляди години преди откриване на Хамстерика...
    Кой е по-цивилизования а...?
    И кой има прово да има ЯО...?
    Оборът с неговата 250г история...?
    Смех
    Смех...

    Коментиран от #123

    20:47 07.04.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 АМИ ПУСКАЙ СИ

    9 3 Отговор

    До коментар #110 от "Начи... пущам кремля ТВ и...":

    БТВ
    И ФЪРЛЯЙ ФЪРЛЯЙ
    АЙДЕ КРЕТЕНЧЕ ФЪРЛЯЙ
    ЮРУШ НА ПИРИМОГАТА
    ДЕ.....БИЛ

    Коментиран от #126

    20:49 07.04.2026

  • 122 Нали

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "АМИ ЗАД ГЪРБА":

    знаеш че си кинрезим нарискелпмок и катсорп /ако можеш да четеш карай наобратно, обратното ти е присъщо

    Коментиран от #129

    20:50 07.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 АРЕ БЕ

    6 3 Отговор

    До коментар #116 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":

    ЦЕЛИЯ СВЯТ
    ТИ ЛЮБОВНИКА ТИ ЖЕНА ТИ ДЕТО ГОТВИ ПОМИЯ И ДЪЩЕРЯ ТИ КОГАТО НЕ Е НА МАГИСТРАЛАТА

    20:54 07.04.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 ЗНАЧИ МНОО СЪМ

    2 3 Отговор

    До коментар #123 от "Последния софиянец":

    ПРОЗД АМА СЪМ КЪС И ДЕБЕЛ
    НАДЯВАМ СЕ ДА СИ ШИРОК И РАЗХЛАБЕН
    АБЕ ТИ НАЛИ СИ ШИРОКО СКРОЕН
    АМИ ДА ВИДИМ КОЛКО ШИРОКО А КО ШИ КАЙШ

    20:57 07.04.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 АМ ЧИ МОГА

    2 3 Отговор

    До коментар #122 от "Нали":

    И КО НЯМА ЛИ ДА СИ МИЕШ ЗЪБИТЕ
    ЩОТ ТИ КАЗАХ
    ИНАЧЕ ШАМАРИ

    Коментиран от #138

    21:01 07.04.2026

  • 130 Боко праните гащи

    3 1 Отговор
    Tоя по голем ненормалник от мене бе

    21:02 07.04.2026

  • 131 Бомбата

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "вържете лудия":

    тик-так тик-так още 5 часа

    21:03 07.04.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 За да си

    4 1 Отговор
    журналист в наше време, трябва да пишеш несвързано, с грешки, да преписваш или превеждаш неграмотно, да повтаряш едни и същи текстове, за да се трупа баласт и др. подобни. Неразбираемо е, защо собствениците на медии не вземат мерки?

    21:04 07.04.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Ало надничарите

    3 5 Отговор
    Всички при коце гагаузина и оная Пияната,..нови опорки за утре!
    Да не питате после защо няма Кеш

    21:06 07.04.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Ааа не са

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "АМ ЧИ МОГА":

    те пляскали достатъчно по дашния ти за. ник и по праз. ата кратуна

    Коментиран от #143

    21:12 07.04.2026

  • 139 Докато умните

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Отстрани":

    се наумуват, лудите се налудуват.

    21:12 07.04.2026

  • 140 Костадинов

    1 1 Отговор

    До коментар #137 от "Ами не всеки":

    Така ли се роди или после изпростя?

    Коментиран от #142

    21:15 07.04.2026

  • 141 У Кремля

    2 3 Отговор
    Са се ннассррали.

    21:18 07.04.2026

  • 142 Пак ли папагалиш бе глупав

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "Костадинов":

    Пак ли да ти кажа, че не само природата е виновна да си евтин и глупав и ползван за папагал. Сърди се и на овцата дето те е докарала за мизерстваш.

    21:19 07.04.2026

  • 143 АМИ ТРУДНО ИМ Е

    0 2 Отговор

    До коментар #138 от "Ааа не са":

    НЕ МОГАТ ДА СА ИЗВРТЯТ
    ЩОТ НАЛИ РАЗБИРАШ КОЛЧЕТО ИМ БЛОКИРА КРЪСТА
    АМА АЗ НЕ СЪМ ВИНОВЕН
    И НА ТАТИ МУ БЕШЕ ПЕДЯ И КУСУР

    Коментиран от #149

    21:33 07.04.2026

  • 144 Ха сега де...

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "военен неможач":

    "военен неможач"

    Е те всички до един са такива, ти с какво си по различен?

    21:33 07.04.2026

  • 145 Рахман

    3 0 Отговор
    Тея ФАЩ трябва напълно да са полудели да идползват ядрено оръжие срещу невинни хора и цял народ.
    Ама това не са военнопрестъпници , а демократи.

    21:33 07.04.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 деменцията джо или спящият джо

    1 2 Отговор
    Кремълският Мека Мария с розовата поличка ( в най- скоро време щемя облече ) се страхува да каже ,че ще бъде принуден да използва Ядренатo си оръжие когато повече от 50 страни участват пряко и косвено във войната срещу Русия . Фъфли усмихва се и маха с ръка даже се страхува да не ги обиди а Тръмп заплашва открито без да се притеснява -- като нормално явление какви последствия ще има за региона за него е без значение - защото си мисли ние сме далеч мен не ме интересува какво ще стане .

    21:42 07.04.2026

  • 149 Не издавай

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "АМИ ТРУДНО ИМ Е":

    какъв ти е комплекса и за какво мечтаеш, спазвай си режима: шльокавица /обилно/ и сън, че утре рано си на бачкане

    21:44 07.04.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Орбан

    2 1 Отговор

    До коментар #103 от "Така де":

    отива при СлаФчо на изборите тоя месец

    21:49 07.04.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Тцъ..":

    Абсолютно точно сте го написали !

    На всичкото отгоре по всички закони в САЩ, ядрен удар задължително минава през конгреса, освен ако не е нападнат САЩ, тогава за бърза реакция има механизми през които президентът им може еднолично да разпореди използването на ЯО. В случая с Иран, нито е обявена война от страна на САЩ (пак минава през конгреса), нито пък по САЩ е изтреляно ЯО.

    Интересен факт - по израелските телевизии пуснаха обратен брояч до изтичане на ултиматума на Тръмп. Не че нещо но е интересно какво готвят те. Въпреки че цял ден Израел бомби мостове в Иран, от военна гледна точка това се прави за прекъсване на логистика, при предстояща наземна операция. Което пак няма как да го направят САЩ, понеже до крайния срок за приключване на Иранската "война" остават 20 дни, после или конгреса обявява война или нарежда на Тръмп да прекрати операцията и му дават 30 дни да изтегли американските военните.

    22:40 07.04.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Ами всъщност

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Искали са да го ползват във Виетнам обаче по-висши сили са им попречили, както им спряха самолетоносача на път към Северна Корея още през първия мандат на тръмпанара а в края на 2021 и двете краварски корита дето се опитаха да минат през Босфора. Така че не зависи само от техните желания. На кравите им беше даден шанс да са световна сила и да доминират но те се издъниха, решиха че целият свят трябва да им робува и сега ще бъдат окончателно наказани.

    Коментиран от #162, #163

    23:07 07.04.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Така е.

    1 1 Отговор

    До коментар #160 от "Дърт Вейдър":

    Ако Русия нямаше атомно оръжие отдавна щяха да я нападнат и вероятно да я победят и разграбят!
    Парадоксът е в това, че американците създават това оръжие за да сплашат света и да го държат в подчинение,
    но са изненадани, че СССР се сдобива с такова още през 1949г. - много по-бързо отколкото са очаквали в САЩ.
    Всъщност е добре, че ние си имаме АЕЦ и от опит знаем, че радиацията не признава граници...

    23:21 07.04.2026

  • 162 Всъщност,

    0 0 Отговор

    До коментар #159 от "Ами всъщност":

    един фукло, американския генерал Дъглас Макартър е искал да се използва ядрено оръжие в Корейската война и за това този идиот е бил пенсиониран от президента Хари Труман...

    23:30 07.04.2026

  • 163 ФАКТОЛОГ

    1 0 Отговор

    До коментар #159 от "Ами всъщност":

    ЩЕ ВИДИМ, КОЙ КОЙ Е, И КОЙ КОГО? КАКВО ЗНАЕТЕ ВИЕ?"

    23:45 07.04.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Тръмп

    1 0 Отговор
    ОБЯВИ ДВУСЕДМИЧНО СПИРАНЕ НА ОГЪНЯ Е ИРАН

    02:21 08.04.2026

  • 167 Да бе!

    1 1 Отговор
    Тръмп никога не е заплашвал чалмите с ядрено оръжие, това е измислица на крепостните феодали.Американците имат нови не ядрени оръжия, с които могат да пометат целия терен на аятоласите,но и това няма да направят. Просто русо-робите разтягат локуми, защото ги е страх...

    08:10 08.04.2026