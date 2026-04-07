САЩ ще използват ядрено оръжие срещу Иран? Белият дом коментира слуховете

Белият дом опроверга днес слуховете, че САЩ биха могли да използват ядрено оръжие срещу Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Белият дом написа в социалната мрежа "Екс", в отговор на публикация на профил, свързан с бившата кандидат-президентка на Демократическата партия Камала Харис, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс не е казал нищо, което да създава впечатлението, че биха могли да бъдат използвани ядрени оръжия.

Публикацията, на която реагира Белият дом, гласи следното: "Джей Ди Ванс не се отказва от думите си след новото съобщение на Тръмп, в което се казва, че "цяла цивилизация ще загине тази вечер" и дава да се разбере, че Тръмп може да използва ядрени оръжия".

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес относно Иран, че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ", предаде Ройтерс.

"Тази цивилизация никога няма да се завърне. Не искам това да се случва, но вероятно това ще се случи", добави той в публикация в своята социална платформа "Трут соушъл".

По този начин Тръмп предупреди Иран какво ще последва, ако Техеран не приеме до края на днешния ден предложението на САЩ за споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари с американско-израелските удари срещу Техеран.

"Ще разберем тази нощ - един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. Може би ще се случи някакво революционно чудо - кой знае?!", каза Тръмп.