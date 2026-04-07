Белият дом: Тръмп е единственият, който знае какво ще направи в Иран

Белият дом: Тръмп е единственият, който знае какво ще направи в Иран

7 Април, 2026 21:24

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • карълайн левит

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес относно Иран, че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ"

Белият дом: Тръмп е единственият, който знае какво ще направи в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп е единственият, който знае какво ще направи в Иран, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Иранският режим има срок до 20 ч. вашингтонско време (3 ч. българско време на 8 април), за да се възползва от повода и да постигне споразумение със САЩ. Президентът единствен знае докъде сме стигнали в тази насока и какво ще направи", заяви Левит.

Тя отговори по този начин на два въпроса на Франс прес. Единият беше дали Тръмп има намерение да използва ядрено оръжие в Иран, а другият беше дали са верни медийните информации, че каналите за комуникация с Техеран са били напълно прекъснати.

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес относно Иран, че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ", предаде Ройтерс.

"Тази цивилизация никога няма да се завърне. Не искам това да се случва, но вероятно това ще се случи", добави той в публикация в своята социална платформа "Трут соушъл".

По този начин Тръмп предупреди Иран какво ще последва, ако Техеран не приеме до края на днешния ден предложението на САЩ за споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари с американско-израелските удари срещу Техеран.

"Ще разберем тази нощ - един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. Може би ще се случи някакво революционно чудо - кой знае?!", каза Тръмп.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    26 3 Отговор
    ПОКАЗВА ТОЧКАТА НА СЪПРИКОСНОВЕНИЕ С 7х 62 мм

    Коментиран от #6

    21:26 07.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Басирамсе

    40 10 Отговор
    На бас и той, че не знае - гласувайте за още евротатлантизъм и ще дойде войната и на нашата територия.

    Коментиран от #10

    21:27 07.04.2026

  • 5 Даа, тръмпи

    22 1 Отговор
    е велик гений...

    21:28 07.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 дидо

    37 2 Отговор
    най добре знаят тези който го изнудват да прави това което му кажат защото с компроматите който имат за него го държат за топките и за едното его и образ пред хората той е готов да подпали света и въобще не мисли че това е последната година от живота му и ще си отиде с тонове невинна кръв която ще го дави хиляди години в ада

    21:28 07.04.2026

  • 8 Кмета

    30 1 Отговор
    А вие сте единствените които знаете какво ще направите с този ИДИОТ!

    21:29 07.04.2026

  • 9 Закс

    29 0 Отговор
    Всичко се връща !!! А може и по 2 !

    21:29 07.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Серьожа

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ицо":

    Аз, но не съм си бръснал задния вход. И не съм го мил скоро. Навит ли си?

    Коментиран от #55

    21:29 07.04.2026

  • 12 Лопата Орешник

    30 3 Отговор
    То това е демокрация! Само един да знае какво ще направи! Нали ве? Загрижените за демокрацията! За един приятел питам, как се казва когато само един знае и решава? Както е в северната Корея например?

    21:30 07.04.2026

  • 13 какво споразуменше бе простаци

    16 4 Отговор
    С терористи не се преговаря договаря и тем подабни. Тези които го правят са съучастници т.е. и те са терористи точка!

    21:30 07.04.2026

  • 14 Давай, Тръмп

    7 16 Отговор
    Строши им главите на проксита на лондонсити- корпусът на радикалния ислям
    Той Биби сам се довърши
    Велик си!

    21:30 07.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Израел

    29 3 Отговор
    Нетаняхо е единственият който знае какво ще направи Тръмп в Иран защото той го контролира.

    21:31 07.04.2026

  • 17 БАЙ КУРТИ

    22 3 Отговор
    СВЕТОВНИТЕ АГЕНЦИИ публикуваха . Ислямската република е прекъснала напълно всякаква дипломатическа комуникация с Вашингтон: няма какво повече да се обсъжда. Ще се бием до победата. Пази БОЖЕ / РИЖАВИЯТ обмисля използване на ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ.

    21:31 07.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Боруна Лом

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гресирана ватенка":

    ОДИ НА МАКЧУ....

    21:32 07.04.2026

  • 20 психо пати

    25 3 Отговор
    двама психопати - Тръмп и хитлероподобният Нетаняху объркват света. И на това в америка му казват демокрация- един тръмпон да решава всичко

    Коментиран от #44

    21:33 07.04.2026

  • 21 Великденско

    10 0 Отговор
    яйце,от тези дето са ги търкаляли в белата къща,да не е заседнало в задния му двор на великия управленец на "най-могъщите".Опасно е!

    21:34 07.04.2026

  • 22 Възмутен

    14 3 Отговор
    Значи само един УЛАВ човечец знае.
    Сигурно обаче че изобщо не е обмислил последствията

    21:34 07.04.2026

  • 23 Турчин

    22 2 Отговор
    Единственно в Иран ли има "антидемократично" правителсво? Ами заобикалещите Иран исламски кралства, емирства...където дори и показни избори няма а жените са в черно безкрайно робство? С тях този свърх луд е на една позиция, пречи му Иран, защото Иран и Турция ( след Ирак, Либия и Сирия) са последния стопер Израел да получи " завещаните земи" от Ефрат до Нил. Процесът в Ирак и Сирия почти завърши. Време е на Иран и после на Турция...Дано да се лъжа. Но уви...

    Коментиран от #50

    21:34 07.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ае копейките

    5 10 Отговор
    Като ви казвах да викате за Камалa,вие не, Тръмп наш.Те ви го.

    Коментиран от #30, #81, #83

    21:37 07.04.2026

  • 26 Горски

    27 4 Отговор
    Скоро ще плачете! Цел постигната със сила е характерна за ограниченият човек. Цел постигната с дипломация и взаимна изгода е характерна за умният човек. Тръмпича толкова бомби ще пусне, че завинаги ще затвори Ормузкия проток, и Русия ще печели дебели пачки от новите цени на петрола. Цивилизацията открила хамбургера заплашва цивилизацията измислила алгебрата, шахматът и много други. Първобитните диваци и убийци срещу образованите и духовните хора, мутрите срещу почтените хора. Тръмп е в безизходица и може да го направи, но не пряко, а чрез Израел. Официално Израел няма ядрено оръжие, но неофициално, по комшийски, е способен да хвърли стотина такива бомби. Нетаняху няма никакви задръжки, а и американците ще го защитят, ,,палавника". Еврейските чифтокопитни открито почнаха да говорят за геноцид чрез рижавата мумия и цял свят бездейства. После теориите са това кой контролира света били "конспирации".

    21:38 07.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тръмп, велик си!

    9 3 Отговор
    Разпартушиниха се всички ислямисти..
    Все перачници на пари..
    До една..
    Барабар с Корпуса на гвардейците в Иран..
    Ще карат най- скъпите коли ..
    То и Биби ще си го получи!
    Давай, Тръмп!

    Лондонсити агонизира...

    21:38 07.04.2026

  • 29 ПОБЕДА УРА!!!!☝

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    МИ ЧИ
    ЧУСТВАЙ СЕ
    КАТО НА СВАТБАТА СИ
    КАТО ОТКРИВАНЕ НА ЗАВЕФЕНИЕТО СИ
    КОГАТО СТАНАХМЕ ЧЕТВЪРТИ ПО ФУТБОЛ
    КАТО СЕФТЕТО В ПРАВЕНЕ НА ЛЮБОВ
    КАТО ПОДКАРВАНЕ НА ПЪРВАТА СИ КОЛА
    И ....ТАКА НАТАТЪК....И ЧЕСТИТО....👍

    21:39 07.04.2026

  • 30 Гледай си камилата ..

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "Ае копейките":

    И си скрий чалмата .

    21:40 07.04.2026

  • 31 А50

    15 2 Отговор
    Бясното куче от безпомощност пред великия персийски нърод ще изпэлвзва ТЯО но това още повече ще ускори изолацията на Сащ и отхв рляна на долара

    21:40 07.04.2026

  • 32 Нищо няма да направи

    12 1 Отговор
    Утре ще има нови срокове този смешник! Стана отдавна смешен и жалък!

    21:40 07.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Иван

    17 2 Отговор
    В Белия Дом живеят нацистки израелци и гнусни укро хазари.

    21:41 07.04.2026

  • 35 Данко Харсъзина

    1 9 Отговор
    Бай Дончо ще ги думка.

    21:42 07.04.2026

  • 36 Громико

    3 17 Отговор
    Доньо трепи тия циг@ни не ги жали,да се готвят блатните тонгузци

    Коментиран от #86

    21:42 07.04.2026

  • 37 А50

    13 2 Отговор
    Това е война на конекрадци срещу шахматисти

    21:42 07.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Аман

    5 8 Отговор
    От всички..
    Напълниха Европа
    Ще работим да им даваме помощи..
    Легнали на нефт..
    Не можели да се оправят, а..?
    Аятоласите с хотели за милиони

    Я ги насмитай!!!

    21:43 07.04.2026

  • 40 Чики-Рики

    15 6 Отговор
    За съжаление,, Жълтия,, перчем е поредния нищоказващ американски президент, което на всичкото отгоре не е подплатено с нито едно вярно действие! Така ще бъде и , нощес,, в 3 часа!!! Какво, според него ще направи...!! Ядрена бомба,ли, какво?! Изобщо не му стиска, защото все още има, ЕДИН друг, който,, регулира,,и държи Световните отношения в що годе,, добър, порядък, независимо от ненормалните евроатлантически,,лидери,,!

    21:43 07.04.2026

  • 41 За това което си изтропал,,,,,,,

    9 3 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Директно в панделата, там ще те,,,,,,,,,,,, научат на обноски. Направих скрйншот и знам на кой да го пратя. Дано да си свършат добре работата.

    21:43 07.04.2026

  • 42 Демоабсурди

    11 3 Отговор
    При демокрацията е допустимо да се избере за президент и луд, стига изборът да е демократичен. Умно.

    Коментиран от #67

    21:44 07.04.2026

  • 43 Данко Харсъзина

    4 6 Отговор
    Ще играят Томахавките.

    21:44 07.04.2026

  • 44 Америка от каменната ера

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "психо пати":

    Те двамата държат в залог човечеството. Играйкат си безнаказано със света. Да видим до кога ще ги търпят
    да лудуват.

    21:44 07.04.2026

  • 45 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    6 1 Отговор
    Наказвам, кво да му мисля.

    21:45 07.04.2026

  • 46 идиоти вън

    11 4 Отговор
    Странна държава са САЩ, един луд или един изкукал могат да решават вместо един народ?!?!?!?

    21:45 07.04.2026

  • 47 От слуховия ти апарат е,

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "1488":

    Пенсийо

    21:47 07.04.2026

  • 48 Ние

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ицо":

    Води ни Путине! Напред и нагоре.

    21:47 07.04.2026

  • 49 Опасявам се!

    8 3 Отговор
    Че този нарцистичен хахо,ще натисне ядреният бутон,защото му се нарани егото,че иранците не искат да играят по неговата свирка...
    Дано опасенията ми не се реализират!

    Коментиран от #57

    21:47 07.04.2026

  • 50 Българин

    5 8 Отговор

    До коментар #23 от "Турчин":

    Господин многоуважаеми турчино, евреите не са прости и милостиви като нас българите ние българите бяхме 500 год под турско робство а евреите тоест вечният Израел бяха 400 год под турско робство повярвай ми няма да ви го простят и в Турция ще играе атомната бомба Господ прощава но евреите не........

    Коментиран от #61

    21:47 07.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Коментар

    6 7 Отговор
    Дончо миротвореца 😂 до вчера беше идол на заблудените русофили...Смятайте сега колко те са наясно с политиката и процесите в нея.

    21:49 07.04.2026

  • 53 Силиций

    9 2 Отговор
    Що ли ми прозвуча това заглавие като " Тръмп е единственият,който не знае какво прави в Иран" ??

    21:49 07.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Бай Амет чобанина

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Серьожа":

    Точно си за при мене.

    21:49 07.04.2026

  • 56 Алабамски негърр

    3 5 Отговор
    Маши, Наташаи Альоши ,руснаци, рускини... всичко с паламарката!

    21:50 07.04.2026

  • 57 Ценител

    4 4 Отговор

    До коментар #49 от "Опасявам се!":

    Хахото си ти, аз ако бях на мястото на Тръмп досега сто пъти вече да бях хвърлил атома над терористичен Иран.

    21:51 07.04.2026

  • 58 Артилерист

    11 2 Отговор
    Представяте ли си докъде се простира или е стигнала прехвалената американска демокрация, щом като съдбата на човечеството зависи само от американския президент? Ами, ако той е изпаднал в някакво неконтролирано състояние (напил се е, сбъркал дозата, епщайнската компания го е превъзбудила и т.п.), какво става тогава?

    Коментиран от #64

    21:53 07.04.2026

  • 59 Дон Корлеоне

    2 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    21:53 07.04.2026

  • 60 Тръмп въвежда ред

    2 3 Отговор
    Чрез хаоса
    Лондонсити ги врътка там всички ислямисти като марионетки
    ОАЕ- закараха йеменски и направи най- супата перачница
    Да им се и ..
    Всички
    Иран - крепост на радикалните мюсюлмански народ
    Забрадиха светската държава , като във феодализма..
    Егати и човешката им същност

    Я елате на себе си!
    Това ли подкрепяте?!
    Използваха да ни напълнят държавите с такива
    Да ги храним!

    21:54 07.04.2026

  • 61 Бг.ер

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Българин":

    Района преди и сега

    21:54 07.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Бъдеще

    14 3 Отговор
    Оня с деменцията, бе заменен с тоя с шизофренията.... Последните президенти на сащ поразително приличат на последните от политбюро на КПСС...

    21:56 07.04.2026

  • 64 Смех с копейки

    1 5 Отговор

    До коментар #58 от "Артилерист":

    Рисковете на професията да си президент на най-голямата сила в света.

    Коментиран от #68

    21:56 07.04.2026

  • 65 Пускай ядрото бе!

    2 4 Отговор
    Кво се моткаш?

    21:59 07.04.2026

  • 66 По принцип е така

    9 3 Отговор
    Но работата е там че и самият той не знае какво иска. Няма вече лидери като Де Гол, Рейгън, Тачър...сега всичко е тиктокъри и "бизнесмени".

    Коментиран от #71

    21:59 07.04.2026

  • 67 Гресирана ватенка

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Демоабсурди":

    Този е републиканец,не демократ 😁😁

    22:01 07.04.2026

  • 68 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "Смех с копейки":

    смЕх с вас Петроханци:) каква сила може да е една колонизирана държава?
    Да те използват като маша за свои интереси ...на това ли му викате сила?:))))

    Коментиран от #70

    22:02 07.04.2026

  • 69 А ГДЕ

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    С-500

    22:03 07.04.2026

  • 70 Гресирана ватенка

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Атина Палада":

    Това не бива да ти пречи да продължиш да си го поставяш в г а з а 😁

    Коментиран от #75

    22:05 07.04.2026

  • 71 Атина Палада

    3 5 Отговор

    До коментар #66 от "По принцип е така":

    Божееее, Рейгън закопа САЩ и донесе толкова беди на цял свят,заради което сега света е на ръба на пропастта.

    Коментиран от #73

    22:06 07.04.2026

  • 72 Там,там

    1 0 Отговор
    в междуочието!

    22:08 07.04.2026

  • 73 Рейгън

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "Атина Палада":

    Закопа СССР мойто момиче/момче или каквото си там.Тва че не ти изнася си е лично твой проблем.

    Коментиран от #74, #85

    22:12 07.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 къде другаде

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Гресирана ватенка":

    Да си го тури освен там! Подвизава се като жена но все още се самоопределя.

    22:21 07.04.2026

  • 76 Ок, така да е

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Атина Палада":

    А сега удари малките си умручта едно в друго и подскачай ката Грета...може и да ти мине.

    22:24 07.04.2026

  • 77 Пускай Атома

    1 3 Отговор
    И да се приключва
    С Тия Ислямски Терористи

    Давай Тръмп ...

    В теб ни е Надеждата

    Коментиран от #78

    22:27 07.04.2026

  • 78 Абе глупав

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Пускай Атома":

    Знаеш ли какво е атом? В кпо0й клас ви събират фашистите заляло запада?

    22:32 07.04.2026

  • 79 Този глупак не знае ли,че "Волът като

    1 1 Отговор
    рие,го хвърля на гърбът си"?Не му позволявайте да задоволи алчността си!

    22:39 07.04.2026

  • 80 Хаген Дас

    4 1 Отговор
    САЩ са скапа… на държава не знаят какво правят, винаги избират луд президент🤣🤣🤣🤣

    22:40 07.04.2026

  • 81 Хаген Дас

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ае копейките":

    А камилата да не е стока! Нямаше да има персииски залив, а щеше да има много близък изток! Щяхме да гледаме светлинното шоу и на наша територия!

    22:45 07.04.2026

  • 82 Америка няма да е велика

    2 1 Отговор
    Да не се окаже,че Иран има с какво да отговори при ядрен удар срещу него! И Биби и този с перчема,да не се окажат те в каменната ера ?! Въпросът е кой ще е първи. Ако те нанесът ядрен удар , това ще е краят за тях , не за Иран !

    22:53 07.04.2026

  • 83 Бай Дън

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ае копейките":

    Нищо не знае, не помни какво е казал сутринта Бившия с деменция, този с Алцхаймер! Все негодни за нищо като нацията, изкована от каторжници и закоравели престъпници!

    22:54 07.04.2026

  • 84 Кръг

    3 0 Отговор
    Никой не знае, какво мисли Тръмп, а той самият не знае, как се мисли...

    23:00 07.04.2026

  • 85 Рублевка

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Рейгън":

    И какво спечелиха САЩ от това, че болният от старческо слабоумие Рейгън закопа СССР? САЩ влязоха в спирала от безкрайни войни, разрушение на своята икономика и отстъпиха световното лидерство на Китай.

    23:16 07.04.2026

  • 86 Софийски селянин,

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Громико":

    Боже Господи Идиотите нямат свършване....

    23:26 07.04.2026

  • 87 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    Помня как през предишния си мандат, дедо Доналд изпрати самолетоносач и ескадра за прикритие към Южно китайско море, а тя отплува към Австралия. Да е жив и здрав адмирала, че предотврати световна война.

    23:30 07.04.2026

  • 88 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор
    Сега дедо Доналд изпрати ДВА самолетоносача с кораби за прикритие към Иран и те избягаха като бити хомосексуалисти. Единият го подпалиха и избяга за ремонт, а другият към базата Диего Гарсия в Индийския океан.

    23:35 07.04.2026

  • 89 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "1488":

    А ти забрави ли риторичния еъпрос на Путин -
    " за какво ни е свят в него я няма Русия?"......

    23:52 07.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Тръмп

    0 0 Отговор
    ОБЯВИ ДВУСЕДМИЧНО СПИРАНЕ НА ОГЪНЯ Е ИРАН

    02:20 08.04.2026