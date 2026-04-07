Белият дом: Тръмп е единственият, който знае какво ще направи в Иран

Доналд Тръмп е единственият, който знае какво ще направи в Иран, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Иранският режим има срок до 20 ч. вашингтонско време (3 ч. българско време на 8 април), за да се възползва от повода и да постигне споразумение със САЩ. Президентът единствен знае докъде сме стигнали в тази насока и какво ще направи", заяви Левит.

Тя отговори по този начин на два въпроса на Франс прес. Единият беше дали Тръмп има намерение да използва ядрено оръжие в Иран, а другият беше дали са верни медийните информации, че каналите за комуникация с Техеран са били напълно прекъснати.

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес относно Иран, че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ", предаде Ройтерс.

"Тази цивилизация никога няма да се завърне. Не искам това да се случва, но вероятно това ще се случи", добави той в публикация в своята социална платформа "Трут соушъл".

По този начин Тръмп предупреди Иран какво ще последва, ако Техеран не приеме до края на днешния ден предложението на САЩ за споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари с американско-израелските удари срещу Техеран.

"Ще разберем тази нощ - един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. Може би ще се случи някакво революционно чудо - кой знае?!", каза Тръмп.