EUobserver: Мащабна манипулация помпа рейтинга на Румен Радев

EUobserver: Мащабна манипулация помпа рейтинга на Румен Радев

7 Април, 2026 22:40

Информационната среда в България вече се оформя от сили, които никой не контролира или разследва

EUobserver: Мащабна манипулация помпа рейтинга на Румен Радев - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Информационната среда в България вече се оформя от сили, които никой не контролира или разследва, пише EUobserver, предаде БГНЕС.

Румен Радев е натрупал 90 милиона гледания в TikTok чрез мрежи, чието поведение трудно може да се обясни с органична активност, става ясно от доклад за координирана предизборна манипулация в България, цитиран от EUobserver.

„Информационната среда в България вече се оформя от сили, които никой не контролира или разследва, а изглежда и никой не бърза особено да ги разбере“, пише в свой коментар изданието, като припомня, че служебното правителство е задействало механизма за реакция по Закона за цифровите услуги, два дни след като мониторингов доклад на Balkan Free Media Initiative (BFMI) и Sensika документира координирана дигитална манипулация в значителен мащаб в българската информационна среда. Механизмът координира действия между държавите членки, регулаторите и платформите преди чувствителни избори.

В доклада на BFMI се казва: „Колко от тази активност е израз на действителна обществена подкрепа и колко е произведена чрез фалшиви профили, пренасочени страници и координирано публикуване, целящо да имитира спонтанна гражданска мобилизация, остава основният и засега без отговор въпрос на тази кампания.“

„България е малка държава, която провежда осмите си избори за пет години, в пролет, вече наситена с важни избори из Европа. Вотът в Унгария на 12 април привлича значително повече внимание в Брюксел, и с основание. Петнайсетгодишното управление на Виктор Орбан, отношенията му с Москва, системното демонтиране на демократичните институции - всичко това е добре документирано и внимателно следено. Капацитетът на европейските институции не е безкраен, а България, с хроничната си политическа дисфункция, обикновено остава в края на списъка. България влиза в тези избори с натрупан товар от реални провали. Икономическа тревога след турбулентния преход към еврото, институционално изтощение след поредица от безрезултатни избори, политическа класа, изчерпала общественото доверие, без да реши причините за кризата - в такава среда няма нужда допълнително да се насажда страх. Резултатът е информационна среда, в която е наистина неясно къде свършва общественото настроение и къде започва изкуствено създадената динамика“, се посочва в публикацията на EUobserver.

„Фактът, че България не е единствената, която се нуждае от този механизъм, не носи особено успокоение. Молдова, Румъния и Унгария също прибягнаха до него преди избори, което говори толкова за състоянието на информационната среда в Европа, колкото и за самите държави. Делян Пеевски, олигарх под санкциите „Магнитски“, също участващ в изборите, поддържа паралелна активност чрез група почти идентични профили. Платформите не са казали нищо. Няма реакция и от Централната избирателна комисия. Активираният механизъм предполага ниво на институционална готовност, с което България не разполага. Няма национален орган, който да наблюдава координирано дигитално поведение, няма изградени работни отношения между държавните институции и платформите, а усилията на гражданското общество са слабо развити и все още некоординирани. Централната избирателна комисия не е започнала разследване, въпреки че доказателства са публично достъпни от седмици. Един координационен механизъм е толкова ефективен, колкото институциите, с които работи. В България те до голяма степен липсват. В България доказателствата са налични преди вота. Дали Брюксел ще действа навреме, преди 19 април, ще бъде реалният тест за ангажимента на Европа към устойчивостта на демокрацията в държава, която никога не е била лесна за задържане във фокуса на вниманието. “, допълва медията.

Meta и TikTok имат правно задължение по европейското законодателство да идентифицират и ограничават рисковете за изборните процеси. Доказателствата от България покриват този праг, но парламентарни избори в София няма сами по себе си да се превърнат в приоритет за платформите. Именно това трябва да промени европейският регулаторен натиск. Европейската комисия принуди TikTok да даде обяснения в случая с Румъния (визиран е Калин Джорджеску), но това стана след като щетите вече бяха нанесени.

БГНЕС припомня, че на 6 декември 2024 г. Конституционният съд на Румъния анулира резултатите от първия тур на президентските избори, спечелен неочаквано от крайнодесния кандидат Калин Джорджеску, заради доказателства за незаконно финансиране и масирана манипулация на вота чрез координирана кампания в TikTok.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    152 32 Отговор
    Е са си НвА родителката !!! Радев каза, че трябва да се махнат санкциите срещу Русия, и либерастите истерясаха все едно са им забранили вибраторите !!!

    Коментиран от #7, #25

    22:45 07.04.2026

  • 4 Намушеха се господарите

    136 36 Отговор
    на нашите национални предатели ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС с пропаганда срещу Радев! Голям страх на мафията и безродниците от Радев! Това е добра новина! 😄

    Коментиран от #9, #12

    22:46 07.04.2026

  • 5 Баш Хайдутин и действащ комунист

    59 15 Отговор
    Пакистанския президент Асиф Али Зардари ,даде ултиматум на бай Дончо ! Спете спокойно още две седмици .

    22:47 07.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гражданин

    97 38 Отговор
    Мафията много се страхува от РАдев , и за това го атакува

    22:51 07.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вазов

    5 12 Отговор
    Зима иде вънка вият вуци.Вий Вълчо.. вий

    22:52 07.04.2026

  • 11 Така е

    56 28 Отговор

    До коментар #9 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва глупака и той денонощно папагали пропаганда и лъжи срещу Русия!

    22:53 07.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Олии Гархия

    17 5 Отговор
    Ох как ще издържа без мачкане и борене до 19-Ти любими мой.! Предчувствам огромната народна любов

    22:53 07.04.2026

  • 14 Намешаха се господарите

    45 28 Отговор

    До коментар #9 от "Руската пропаганда":

    на нашите национални предатели ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС с пропаганда срещу Радев! Голям страх на мафията и безродниците от Радев! Това е добра новина! 😄

    Коментиран от #29

    22:54 07.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 стоян георгиев

    15 27 Отговор
    Радев кушетката облекчиха ли го днес

    22:54 07.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гюро Михайлов

    31 13 Отговор
    Ще гледаме българския вариант Джорджеску.

    22:55 07.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Касата

    30 45 Отговор
    Радев е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    22:57 07.04.2026

  • 22 Бай Ганьо

    29 41 Отговор
    Радев прилича на единия от тримата глупаци

    Коментиран от #39

    22:57 07.04.2026

  • 23 Ами

    30 18 Отговор
    Нормално е либералфанатиците да плюят по Радев. Той не им харесва.
    Достатъчно е да напишете в сайт с видео съдържание Никушор Дан.
    Това е президентът на Румъния, който евродебилите си назначиха.
    Изгледайте няколко клипчета и напишете какво мислите.

    22:58 07.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ала-бала с Радев

    19 21 Отговор
    Ала-бала с машините. И наше МВР.

    23:00 07.04.2026

  • 28 Ами глупав

    14 12 Отговор

    До коментар #25 от "Хах":

    Санкциите виж къде докараха Европа. какво ли ти дреме за Европа глупав!

    Коментиран от #31, #46

    23:01 07.04.2026

  • 29 Руската пропаганда

    20 15 Отговор

    До коментар #14 от "Намешаха се господарите":

    Не прави от човека глупак .Тя го намира.

    Коментиран от #33, #35

    23:01 07.04.2026

  • 30 Издадоха се

    37 7 Отговор
    Демокрацията оказва се е контрол, следене и разследване, така ли? Да ви п...я на демокрацията, без извинение!

    23:01 07.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Така е

    18 12 Отговор

    До коментар #29 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва глупака и той денонощно папагали пропаганда и лъжи срещу Русия!

    23:02 07.04.2026

  • 34 Ами глупав

    14 6 Отговор

    До коментар #31 от "Руската пропаганда":

    Санкциите виж къде докараха Европа. какво ли ти дреме за Европа глупав!

    23:03 07.04.2026

  • 35 Намешаха се господарите

    27 8 Отговор

    До коментар #29 от "Руската пропаганда":

    на нашите национални предатели ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС с пропаганда срещу Радев! Голям страх на мафията и безродниците от Радев! Това е добра новина! 😄

    23:03 07.04.2026

  • 36 коко

    19 23 Отговор
    Радев е комунист и в червата. А никой не е видял умен комунист и зелен кон...

    Коментиран от #72

    23:04 07.04.2026

  • 37 Лицемери без граници

    42 8 Отговор
    Драги "демократи", ами нали точно това е смисъла на свободата на словото - да има "Информационната среда", която никой не контролира.
    Но вие май ревете защото искате вие да я контролирате, а?!

    23:04 07.04.2026

  • 38 Така е

    14 12 Отговор

    До коментар #31 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва глупака и той денонощно папагали пропаганда и лъжи срещу Русия!

    23:04 07.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Сатана Z

    19 2 Отговор
    "Овцете в стадото винаги са се страхували от вълка ,който ги дебне извън кошарата ,но накрая стават жертва на самият чобанин"
    Те това е българската действителност.

    23:06 07.04.2026

  • 41 Никога няма

    12 26 Отговор
    да гласувам за този ушко.... Натовски генерал, поредният послушко на Шваб и Ротшилд!

    Коментиран от #44

    23:07 07.04.2026

  • 42 9689

    15 10 Отговор
    Мафията не спря да плюе.

    23:09 07.04.2026

  • 43 Народен съд за предателите

    11 19 Отговор
    То е ясно, че за Радев гласува КГБ-то.

    23:12 07.04.2026

  • 44 Ами

    2 7 Отговор

    До коментар #41 от "Никога няма":

    С тая мисъл направо изплиска легена :)

    23:12 07.04.2026

  • 45 Хие ха

    10 18 Отговор

    До коментар #39 от "Тиква, прасе и педи с пенюар":

    Радев е кандидата на Пасолството.

    Коментиран от #62

    23:13 07.04.2026

  • 46 13675

    7 22 Отговор

    До коментар #28 от "Ами глупав":

    А, защо са санкците, а да защото някакъв екземпляр реши, че ще връща "великия СССР" и започна "специална военна операция" .... Ама, ядец накрая си призна, че война, аще признава още много неща

    Коментиран от #50

    23:18 07.04.2026

  • 47 МхтоМхто

    26 4 Отговор
    Почна се. Бай Ицо Грозев громи руската хибридна война въоръжен само с химически молив и тефтер от 20ст ( останал му от дисидентските години). Путин трепери и се крие под масата. Надето дето беше хубаво плюнчи молива на топ журналиста и диктува текста ,който подават по шифровани ЕС - канали. Идилия. Всички са щастливи и свободни като квачки в полог. Искам да напиша хайку и аз да почна да плюнча Надето. Ех живот, здравей здравей.

    23:21 07.04.2026

  • 48 ДрайвингПлежър

    26 8 Отговор
    Защо не вървите подявола?!
    А за срещата на ГюрУ с инфлуенсъри ПРИ ЗАКРИТИ ВРАТИ чухте ли?! Той за кого е агитирал?! Те за кого скачат?! А за Христанов, които директно излиза и казва номер, за който да се гласува!!!

    Гилотини и на площада за евроФАШИСТИТЕ! само това ще спаси държавата!!!!

    само една партия предлага различен модел - всички други предлагат да ремонтират 30 годишната трошка, която ни съсипва живота вече поколения с обещания, че ей сега ще направят европейския модел работещ - все едно е проработил някъде!

    23:22 07.04.2026

  • 49 Защо така?

    9 10 Отговор
    Нищо не казвате за Копейкин и сигнала до ДАНС?

    23:23 07.04.2026

  • 50 Ами защото глупав

    20 6 Отговор

    До коментар #46 от "13675":

    Европа се управлява от продажните урсули, които изпълняват на САЩ разпоредбите, докато САЩ ги унищожава с войната която създаде в Украйна. Ко ли ти дреме на теб за Европа?

    23:27 07.04.2026

  • 51 Ей, голем смех

    23 11 Отговор
    Щом шорошите, всякакви "демократчета", ведно със свинете на Боки и Дебелян вият на умрело срещу Радев, значи става все по-логично гласуването за него.

    Други па го псуват как бил агент на "Масква", трети па го наричат "западен послушко".

    Добре, де, какво е той последно, а? Май най-вече неудобен! И по всичко личи, че ще спечели изборите. Та така...

    Коментиран от #55

    23:27 07.04.2026

  • 52 хихи

    11 7 Отговор
    Тези да не би да знаят, че Възраждане печели изборите и да ни подготвят за запалаха от Урсулите "или печели Партия Петрхан или няма никакви пари и умирате от глад"

    23:29 07.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 !!!?

    22 20 Отговор
    Голямата Измама...!!!?

    Коментиран от #70

    23:30 07.04.2026

  • 55 хихи

    8 7 Отговор

    До коментар #51 от "Ей, голем смех":

    80% от "ония 80%" гласуват за Радев

    23:30 07.04.2026

  • 56 Измислен народ

    5 7 Отговор
    В Румъния винаги са действали с твърда ръка. Помните ли Чаулеску? А, тук? Вицове с обя кръгъл глупак до последно.

    23:30 07.04.2026

  • 57 Хмм

    21 3 Отговор
    готвят ни румънски сценарий

    23:38 07.04.2026

  • 58 Орбан

    11 20 Отговор
    Слушахте ли разговора между Путин и Орбан, в който Путин нарича Орбан мишка, а Орбан му отговаря "Слушам".

    Скоро ще почнат да излизат такива записи и за нашите.

    Коментиран от #59, #64, #65, #67, #77, #86

    23:38 07.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Така е.

    23 17 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Тиквата и герберастите още не могат да преодолеят болката от загубата на президентските избори и се
    чудят как да се заяждат с Румен Радев, но той като ИСТИНСКИ генерал - пилот -изтребител с
    по 2-3 изречения им вкарва по-няколко фишека в "десетката".Но най-голямата болка на Тулупа е,че няма
    да му се сбъдне мечтата да завърши "блестящата" си кариера като президент.

    Коментиран от #66, #91

    23:39 07.04.2026

  • 61 Хмм

    16 4 Отговор
    ЕНП управлява ЕС, тя си защитава ГЕРБ

    23:44 07.04.2026

  • 62 Тиква, прасе и педи с пенюар

    9 5 Отговор

    До коментар #45 от "Хие ха":

    А на Посолството кой е кандидата?

    23:50 07.04.2026

  • 63 Баце ЕООД

    5 1 Отговор
    Европа не разбира балканите ли? О, чудо!

    23:53 07.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 РЕАЛИСТ

    9 14 Отговор

    До коментар #58 от "Орбан":

    Плъхът Орбан се скрива, на Путин му трябва нов плъх!

    23:57 07.04.2026

  • 66 РЕАЛИСТ

    7 5 Отговор

    До коментар #60 от "Така е.":

    То и Борисов е генарал-пожарникар.

    Коментиран от #71

    23:58 07.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Хохо Бохо

    8 10 Отговор
    Копейките в България са около 20%. Нали не бъркам?
    Това означава, че Радев НЕ МОЖЕ да има повече от 15%. Защото...
    ...защото останалите 5% от копейките просто няма да влезнат в парламента и гласът за тях ще се разпредели между влезналите в парламента

    00:12 08.04.2026

  • 69 Боташ

    7 8 Отговор
    Пеликаните на радеф

    00:15 08.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 долу ЕС

    6 8 Отговор
    румънския номер на ЕК няма да стане!

    Коментиран от #84

    00:32 08.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Кой. ще му повярва на този Р.Р.

    7 6 Отговор
    Някой луд ли . Или неграмотен. Бесепар

    Коментиран от #82, #109

    00:49 08.04.2026

  • 80 Георгиев

    14 8 Отговор
    Подготвя ли се европейска груба намеса и в нашите избори? Някой да пише за милионите на Шиши, с които се купуват гласове и места в НС? Не! Но срещу Румен Радев - да. Един и същи сценарий - сега в Унгария, след седмица, на 19.04. - и у нас. Страхуват се либералите. И правилно. Дано успее и да започне превъртането.

    00:50 08.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Хо-ха-ха

    12 7 Отговор

    До коментар #79 от "Кой. ще му повярва на този Р.Р.":

    Явно много му вярват след като включиха отрано тежката артилерия. А лудия си ти ако вярваш на Пп/ДБ ББ и Шиши.

    01:10 08.04.2026

  • 83 Ами не съм от евтините глупаци

    9 9 Отговор

    До коментар #81 от "Нехис":

    ползвани с евтини лъжи за Радев и ПП. Просто е жалко човек да ви гледа падението, как лъжете като цигани за няколко цента от крадци като ГЕРБ! Колко се мразиш, за да си продаваш бъдещето и да се занимаваш с лъжи?

    01:17 08.04.2026

  • 84 Прав си

    5 1 Отговор

    До коментар #76 от "долу ЕС":

    Тука имаме повече акъл от тия мамалигари не сме толкова глупави

    01:24 08.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ти пък

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "Орбан":

    къде го слуша на телефона ли ти айде стига нали сте за САЩ днеска агитираха за Орбан не знаете какво пишете вече

    01:32 08.04.2026

  • 87 Перо

    9 3 Отговор
    Основен манипулатор на изборите са ЕС и службите на нео-либералните правителства! Това се получи в САЩ, след първия мандат на Тръмп и на президентските избори в Румъния. БГ не е президентска република и главния удар за завземане на властта, чрез изборни фалшификации от нео-либералните сили ще е в изборите за НС! Единственият начин за контрол остава наблюдателите от различни партии!

    01:53 08.04.2026

  • 88 Сам. воин .

    0 1 Отговор
    Сам срещу много / Предай се .

    01:56 08.04.2026

  • 89 С или без

    7 6 Отговор
    Информационните среди в България високият рейтинг Румен Радев си го ИМА.

    01:56 08.04.2026

  • 90 Нима

    4 0 Отговор

    До коментар #81 от "Нехис":

    Любимият ти премиер не е производна на комунизма? Само че тогава не смееше да крада така хищно.

    02:03 08.04.2026

  • 91 ХаХаХа

    5 8 Отговор

    До коментар #60 от "Така е.":

    И какво е правил "генералът-летец" цял живот!? Карал самолет! И аз си карам колата всеки ден /колата, която съм си платил, а не закупеният от народа СЛУЖЕБЕН самолет/, но не се правя на герой. Тоя един пирон през живота си не е забил, но е удобен на путлер. Затова го тикат напред. То от всеки ъгъл, от всяка улица лотчика от билборда ме гледа строго. По-строго от другаря СТАЛИН!

    02:04 08.04.2026

  • 92 офтамолозите ало!

    5 6 Отговор
    не виждате ли в погледа на Ръдев признаци на аскигматизъм? Към прекомерния ръст, ако прибавим и астигматизъм? Къде отива "Героя Летец"???

    Коментиран от #94

    02:07 08.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 АСТИГМАТИЗЪМ

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "офтамолозите ало!":

    астигматизъм на пилота........

    02:08 08.04.2026

  • 95 инфо средата около връзкарската издънка

    3 8 Отговор
    се манипулира от кремълските социологии в милата ни Родина, откакто е в президентството, ръйш ли. Това го знаем всите българе! НарцисизъмЪТ, който дЪлгуча пилот ни е демонстрирал, с нарушаване, системно на Конституцията, като е разделял народонаселението, политизирал е армията и целия сектор - Сигурност, допускал е, или е пряка причина за смъртни случаи във Армията и ВВС. Отправял е криминални призиви от институцията Президентство.......... За шпионаж и национално предателство...... нищо не споменавам..........

    02:16 08.04.2026

  • 96 джиткал е с мекото возило миг29...

    1 3 Отговор
    А, твърдите за управление миг23 - явно не са ми били удобнички........... Освен това харчихме милиони, за да им обслужваме експлотационната годност, само, защото дългуча там се побираше....... Направете справка, само в българските ВВС има дългучи ....... държавата на връзкарите глезльовци.........

    02:35 08.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Арена Арменец

    2 6 Отговор
    Поздрав за Гумен Крадев БОТАШов лизача на сигански слови (;) с песента на големия актьор Тодор Колев "ФАЛШИВ ГЕРОЙ"

    03:28 08.04.2026

  • 100 Архимандрисандрит Бибиян

    1 6 Отговор
    Пембен е баща на шарлатанството и анархията! Само Бацо може да върне солидната власт и да направи од Фадмакиа одново Бойковина!

    04:03 08.04.2026

  • 101 Сопата

    7 2 Отговор
    Радев идва !!!
    Страх тресе кочината - ППДБ няма да вземат и 8%.

    Коментиран от #102

    05:07 08.04.2026

  • 102 Хм...

    0 4 Отговор

    До коментар #101 от "Сопата":

    Тива че ППДБ е най-големият враг на опербдпс-нн и всички руски партии (Радев, Костя), значи това ще се окаже истинската българска фирмация, единствените, които работят за страната си.

    06:07 08.04.2026

  • 103 щом го казва

    8 0 Отговор
    Евро-незнамси какво или Евро-зеле или Евро-фон ла Йнен значи голям страх ги тресе тия у трепки.
    Вервайте им !

    07:00 08.04.2026

  • 104 Време е да бъде изрината

    7 0 Отговор
    Кочината...
    И разни Чоко Боко и мазни Шкембета отиват в канала...
    За това мълчат като бити раси...

    07:02 08.04.2026

  • 105 аз съм истината

    5 0 Отговор
    На прицел Балканите и Европа- изборите в Унгария и България, тайни срещи на
    украински агенти на украинското разузнаване пуска пипала по Европа-
    целта е ясна поставяне на власт удобни про-украински настроени режими

    Внимание заслужава и ситуацията в България, която е под пряк външен натиск и
    контрол. Страхът от предстоящите избори на 19 април е толкова голям, че
    външните господари изпратиха Андрей Гюров да подпише обвързващо споразумение
    с Украйна за срок от 10 години, което много набляга на интеграцията на Украйна
    в ЕС и НАТО, логистика, Черно море и задължава...много задължава България.

    07:04 08.04.2026

  • 106 Луд

    0 0 Отговор
    Нали , и аз забелязах че на площадите имаше много клонинги . малко хора. А тези EUobserver ги чета най много , от сутрин до вечер.

    08:03 08.04.2026

  • 107 Е-е-е-

    1 0 Отговор
    Информационната среда в България вече се оформя от сили, които никой не контролира или разследва
    -;-
    И какво ще спечели Боташа като стане Пръв с 25% подкрепили го при 20% избирателна активност.
    дале ще имаме превителство на Боташ-Ламата!?

    09:03 08.04.2026

  • 108 Явно

    1 0 Отговор
    Който няма собствено мнение и акъл в главата ще решава манипулиран от тик ток за кого да гласува.

    09:07 08.04.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Жипко Бибитков

    2 0 Отговор
    Наср@ни от страх, с едва 6-7% процента подкрепа, жълтопаветната сг@н се опитва по всякакъв начин да попречи на мнозинството да изрине кочината, скована от гроб, дпс и пп/ДБ.

    09:45 08.04.2026