EUobserver: Мащабна манипулация помпа рейтинга на Румен Радев

Информационната среда в България вече се оформя от сили, които никой не контролира или разследва, пише EUobserver, предаде БГНЕС.
Румен Радев е натрупал 90 милиона гледания в TikTok чрез мрежи, чието поведение трудно може да се обясни с органична активност, става ясно от доклад за координирана предизборна манипулация в България, цитиран от EUobserver.
„Информационната среда в България вече се оформя от сили, които никой не контролира или разследва, а изглежда и никой не бърза особено да ги разбере“, пише в свой коментар изданието, като припомня, че служебното правителство е задействало механизма за реакция по Закона за цифровите услуги, два дни след като мониторингов доклад на Balkan Free Media Initiative (BFMI) и Sensika документира координирана дигитална манипулация в значителен мащаб в българската информационна среда. Механизмът координира действия между държавите членки, регулаторите и платформите преди чувствителни избори.
В доклада на BFMI се казва: „Колко от тази активност е израз на действителна обществена подкрепа и колко е произведена чрез фалшиви профили, пренасочени страници и координирано публикуване, целящо да имитира спонтанна гражданска мобилизация, остава основният и засега без отговор въпрос на тази кампания.“
„България е малка държава, която провежда осмите си избори за пет години, в пролет, вече наситена с важни избори из Европа. Вотът в Унгария на 12 април привлича значително повече внимание в Брюксел, и с основание. Петнайсетгодишното управление на Виктор Орбан, отношенията му с Москва, системното демонтиране на демократичните институции - всичко това е добре документирано и внимателно следено. Капацитетът на европейските институции не е безкраен, а България, с хроничната си политическа дисфункция, обикновено остава в края на списъка. България влиза в тези избори с натрупан товар от реални провали. Икономическа тревога след турбулентния преход към еврото, институционално изтощение след поредица от безрезултатни избори, политическа класа, изчерпала общественото доверие, без да реши причините за кризата - в такава среда няма нужда допълнително да се насажда страх. Резултатът е информационна среда, в която е наистина неясно къде свършва общественото настроение и къде започва изкуствено създадената динамика“, се посочва в публикацията на EUobserver.
„Фактът, че България не е единствената, която се нуждае от този механизъм, не носи особено успокоение. Молдова, Румъния и Унгария също прибягнаха до него преди избори, което говори толкова за състоянието на информационната среда в Европа, колкото и за самите държави. Делян Пеевски, олигарх под санкциите „Магнитски“, също участващ в изборите, поддържа паралелна активност чрез група почти идентични профили. Платформите не са казали нищо. Няма реакция и от Централната избирателна комисия. Активираният механизъм предполага ниво на институционална готовност, с което България не разполага. Няма национален орган, който да наблюдава координирано дигитално поведение, няма изградени работни отношения между държавните институции и платформите, а усилията на гражданското общество са слабо развити и все още некоординирани. Централната избирателна комисия не е започнала разследване, въпреки че доказателства са публично достъпни от седмици. Един координационен механизъм е толкова ефективен, колкото институциите, с които работи. В България те до голяма степен липсват. В България доказателствата са налични преди вота. Дали Брюксел ще действа навреме, преди 19 април, ще бъде реалният тест за ангажимента на Европа към устойчивостта на демокрацията в държава, която никога не е била лесна за задържане във фокуса на вниманието. “, допълва медията.
Meta и TikTok имат правно задължение по европейското законодателство да идентифицират и ограничават рисковете за изборните процеси. Доказателствата от България покриват този праг, но парламентарни избори в София няма сами по себе си да се превърнат в приоритет за платформите. Именно това трябва да промени европейският регулаторен натиск. Европейската комисия принуди TikTok да даде обяснения в случая с Румъния (визиран е Калин Джорджеску), но това стана след като щетите вече бяха нанесени.
БГНЕС припомня, че на 6 декември 2024 г. Конституционният съд на Румъния анулира резултатите от първия тур на президентските избори, спечелен неочаквано от крайнодесния кандидат Калин Джорджеску, заради доказателства за незаконно финансиране и масирана манипулация на вота чрез координирана кампания в TikTok.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Пич
Коментиран от #7, #25
22:45 07.04.2026
4 Намушеха се господарите
Коментиран от #9, #12
22:46 07.04.2026
5 Баш Хайдутин и действащ комунист
8 Гражданин
10 Вазов
11 Така е
До коментар #9 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва глупака и той денонощно папагали пропаганда и лъжи срещу Русия!
13 Олии Гархия
До коментар #9 от "Руската пропаганда":на нашите национални предатели ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС с пропаганда срещу Радев! Голям страх на мафията и безродниците от Радев! Това е добра новина! 😄
16 стоян георгиев
18 Гюро Михайлов
21 Касата
22 Бай Ганьо
23 Ами
Достатъчно е да напишете в сайт с видео съдържание Никушор Дан.
Това е президентът на Румъния, който евродебилите си назначиха.
Изгледайте няколко клипчета и напишете какво мислите.
27 Ала-бала с Радев
28 Ами глупав
До коментар #25 от "Хах":Санкциите виж къде докараха Европа. какво ли ти дреме за Европа глупав!
Коментиран от #31, #46
29 Руската пропаганда
До коментар #14 от "Намешаха се господарите":Не прави от човека глупак .Тя го намира.
30 Издадоха се
33 Така е
До коментар #29 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва глупака и той денонощно папагали пропаганда и лъжи срещу Русия!
34 Ами глупав
До коментар #31 от "Руската пропаганда":Санкциите виж къде докараха Европа. какво ли ти дреме за Европа глупав!
35 Намешаха се господарите
До коментар #29 от "Руската пропаганда":на нашите национални предатели ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС с пропаганда срещу Радев! Голям страх на мафията и безродниците от Радев! Това е добра новина! 😄
36 коко
37 Лицемери без граници
Но вие май ревете защото искате вие да я контролирате, а?!
38 Така е
До коментар #31 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва глупака и той денонощно папагали пропаганда и лъжи срещу Русия!
40 Сатана Z
Те това е българската действителност.
41 Никога няма
42 9689
44 Ами
До коментар #41 от "Никога няма":С тая мисъл направо изплиска легена :)
45 Хие ха
До коментар #39 от "Тиква, прасе и педи с пенюар":Радев е кандидата на Пасолството.
46 13675
До коментар #28 от "Ами глупав":А, защо са санкците, а да защото някакъв екземпляр реши, че ще връща "великия СССР" и започна "специална военна операция" .... Ама, ядец накрая си призна, че война, аще признава още много неща
47 МхтоМхто
48 ДрайвингПлежър
А за срещата на ГюрУ с инфлуенсъри ПРИ ЗАКРИТИ ВРАТИ чухте ли?! Той за кого е агитирал?! Те за кого скачат?! А за Христанов, които директно излиза и казва номер, за който да се гласува!!!
Гилотини и на площада за евроФАШИСТИТЕ! само това ще спаси държавата!!!!
само една партия предлага различен модел - всички други предлагат да ремонтират 30 годишната трошка, която ни съсипва живота вече поколения с обещания, че ей сега ще направят европейския модел работещ - все едно е проработил някъде!
23:22 07.04.2026
50 Ами защото глупав
До коментар #46 от "13675":Европа се управлява от продажните урсули, които изпълняват на САЩ разпоредбите, докато САЩ ги унищожава с войната която създаде в Украйна. Ко ли ти дреме на теб за Европа?
51 Ей, голем смех
Други па го псуват как бил агент на "Масква", трети па го наричат "западен послушко".
Добре, де, какво е той последно, а? Май най-вече неудобен! И по всичко личи, че ще спечели изборите. Та така...
52 хихи
54 !!!?
55 хихи
До коментар #51 от "Ей, голем смех":80% от "ония 80%" гласуват за Радев
23:30 07.04.2026
58 Орбан
Скоро ще почнат да излизат такива записи и за нашите.
60 Така е.
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":Тиквата и герберастите още не могат да преодолеят болката от загубата на президентските избори и се
чудят как да се заяждат с Румен Радев, но той като ИСТИНСКИ генерал - пилот -изтребител с
по 2-3 изречения им вкарва по-няколко фишека в "десетката".Но най-голямата болка на Тулупа е,че няма
да му се сбъдне мечтата да завърши "блестящата" си кариера като президент.
62 Тиква, прасе и педи с пенюар
До коментар #45 от "Хие ха":А на Посолството кой е кандидата?
65 РЕАЛИСТ
До коментар #58 от "Орбан":Плъхът Орбан се скрива, на Путин му трябва нов плъх!
66 РЕАЛИСТ
До коментар #60 от "Така е.":То и Борисов е генарал-пожарникар.
68 Хохо Бохо
Това означава, че Радев НЕ МОЖЕ да има повече от 15%. Защото...
...защото останалите 5% от копейките просто няма да влезнат в парламента и гласът за тях ще се разпредели между влезналите в парламента
69 Боташ
76 долу ЕС
79 Кой. ще му повярва на този Р.Р.
82 Хо-ха-ха
До коментар #79 от "Кой. ще му повярва на този Р.Р.":Явно много му вярват след като включиха отрано тежката артилерия. А лудия си ти ако вярваш на Пп/ДБ ББ и Шиши.
83 Ами не съм от евтините глупаци
До коментар #81 от "Нехис":ползвани с евтини лъжи за Радев и ПП. Просто е жалко човек да ви гледа падението, как лъжете като цигани за няколко цента от крадци като ГЕРБ! Колко се мразиш, за да си продаваш бъдещето и да се занимаваш с лъжи?
84 Прав си
До коментар #76 от "долу ЕС":Тука имаме повече акъл от тия мамалигари не сме толкова глупави
86 Ти пък
До коментар #58 от "Орбан":къде го слуша на телефона ли ти айде стига нали сте за САЩ днеска агитираха за Орбан не знаете какво пишете вече
87 Перо
90 Нима
До коментар #81 от "Нехис":Любимият ти премиер не е производна на комунизма? Само че тогава не смееше да крада така хищно.
91 ХаХаХа
До коментар #60 от "Така е.":И какво е правил "генералът-летец" цял живот!? Карал самолет! И аз си карам колата всеки ден /колата, която съм си платил, а не закупеният от народа СЛУЖЕБЕН самолет/, но не се правя на герой. Тоя един пирон през живота си не е забил, но е удобен на путлер. Затова го тикат напред. То от всеки ъгъл, от всяка улица лотчика от билборда ме гледа строго. По-строго от другаря СТАЛИН!
92 офтамолозите ало!
94 АСТИГМАТИЗЪМ
До коментар #92 от "офтамолозите ало!":астигматизъм на пилота........
95 инфо средата около връзкарската издънка
96 джиткал е с мекото возило миг29...
100 Архимандрисандрит Бибиян
101 Сопата
Страх тресе кочината - ППДБ няма да вземат и 8%.
102 Хм...
До коментар #101 от "Сопата":Тива че ППДБ е най-големият враг на опербдпс-нн и всички руски партии (Радев, Костя), значи това ще се окаже истинската българска фирмация, единствените, които работят за страната си.
103 щом го казва
Вервайте им !
104 Време е да бъде изрината
И разни Чоко Боко и мазни Шкембета отиват в канала...
За това мълчат като бити раси...
105 аз съм истината
украински агенти на украинското разузнаване пуска пипала по Европа-
целта е ясна поставяне на власт удобни про-украински настроени режими
Внимание заслужава и ситуацията в България, която е под пряк външен натиск и
контрол. Страхът от предстоящите избори на 19 април е толкова голям, че
външните господари изпратиха Андрей Гюров да подпише обвързващо споразумение
с Украйна за срок от 10 години, което много набляга на интеграцията на Украйна
в ЕС и НАТО, логистика, Черно море и задължава...много задължава България.
106 Луд
107 Е-е-е-
И какво ще спечели Боташа като стане Пръв с 25% подкрепили го при 20% избирателна активност.
дале ще имаме превителство на Боташ-Ламата!?
108 Явно
110 Жипко Бибитков
