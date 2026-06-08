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Пожарникар, гасил в катастрофата на „Челопешко шосе“: Ако бяхме по-далеч, можеше да изгорят в автобуса

Пожарникар, гасил в катастрофата на „Челопешко шосе“: Ако бяхме по-далеч, можеше да изгорят в автобуса

8 Юни, 2026 21:35 831 19

  • пожарникари-
  • челопешко шосе-
  • петко върбин

На самата катастрофа ние бяхме за по-малко от половин минута, разказа той

Пожарникар, гасил в катастрофата на „Челопешко шосе“: Ако бяхме по-далеч, можеше да изгорят в автобуса - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Младши експерт Петко Върбин, командир на екип в УПБЗН – Кремиковци, разказа за действията на пожарникарите минути след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ между две коли и автобус, при която загинаха четирима души. По думите му бързата реакция на екипа е предотвратила още по-голяма трагедия.

„На самата катастрофа ние бяхме за по-малко от половин минута. Защото това произшествие се намира много близко до нашата служба. И ние почти станахме свидетели на това, което се случи“, каза Върбин, цитиран от бТВ.

Той обясни, че пожарникарите чули силния удар и веднага излезли от гаража.

„Видяхме обърнатия автобус със забита в него кола и пушеща. Оттам веднага подадохме сигнал на оперативния център какво се е случило. С една дума ние изпреварихме сигнала“, посочи той.

По думите му екипът незабавно се насочил към мястото на инцидента, като едновременно с това поддържал връзка с оперативния център.

„При пристигане на местопроизшествието заварихме много тежка обстановка. Обърнат автобус, в него врязала се кола, която вече гореше. Вътре имаше хора, приблизително 7-8 човека, може би 9, като всеки искаше да му се помогне. Викаха, крещяха“, разказа Върбин.

Той уточни, че шофьорът на автобуса и две жени вече били успели да излязат сами.

Първата задача на пожарникарите била да овладеят огъня.

„Първото, което направихме, беше да се направи гасителна линия, за да се изгаси горящият автомобил. След което започнахме евакуация на хората от автобуса“, каза командирът на екипа.

Тъй като автобусът бил обърнат на една страна, евакуацията се извършвала през люковете на превозното средство.

„През единия правихме гасене, през другия евакуация. Като приключихме с гасенето, започнахме през двата люка да изваждаме хората“, обясни той.

Според Върбин последствията можели да бъдат още по-тежки, ако катастрофата се беше случила по-далеч от пожарната служба.

„Ако това се беше случило на по-голямо разстояние от нашата служба, може би щеше да има изгорял автобус с изгорели пътници“, заяви той.

Пожарникарят подчерта колко важно е при подобни инциденти да се действа бързо.

„При едно ПТП в повечето случаи огънят тръгва от двигателния отсек и след това се разраства към купето. Там има изкуствени материи, тапицерии, седалки. Подпомогнат от разлив на горива и масла, пожарът се разраства много бързо. Затова е необходимо да се вземат бързи действия“, каза той.

Върбин даде и съвет как трябва да реагират гражданите, ако станат свидетели на тежка катастрофа.

„Първото нещо, което трябва да направят, е да се обадят на телефон 112. След това да поддържат постоянна връзка с диспечера и да съобщят точното местоположение на катастрофата“, обясни той.

По думите му мястото трябва да бъде обезопасено със светлоотразителен триъгълник, а ако има наличен пожарогасител и огънят е в начален стадий, може да се направи опит за гасене.

„Ако е в двигателния отсек, пожарът е по-малък и може да се действа с пожарогасител. Вече при запалена кола пожарът се разраства бързо и е рисковано“, предупреди той.

Командирът на екипа разказа и за напрегната ситуация на мястото на катастрофата.

„Да, имаше агресия от единия шофьор – от „Ауди“-то, което се разцепи на спирката. Шофьорът искаше да се разправи с шофьора на автобуса. Проявяваше агресия към него, обвиняваше го, че той е виновен“, каза Върбин.

По думите му това се е случвало в момент, когато пожарникарите са се опитвали да спасяват пострадалите.

„Още нямаше и полиция. След това дойдоха полицаите“, добави той.

Върбин обясни още, че пожарникарите са обучени да оказват първа помощ до пристигането на медицинските екипи.

„В нашите пожарни автомобили имаме аптечки, имаме медицински ръкавици. Също колегите изкарват курс за първа долекарска помощ. И можем да окажем първа помощ, която е от голямо значение“, заяви той.

Като пример посочи действията при кръвотечение от носа.

„Човек не трябва да е в легнало положение, а да е в седнало, стабилно положение, леко приведен напред, като с едната ръка притиска двете ноздри“, обясни Върбин.

Той допълни, че при артериално кръвотечение най-важно е мястото да бъде силно притиснато до пристигането на медицинска помощ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    4 0 Отговор
    Бъдете живи и здрави близките ви ...аз за мойта работа какви кажа ...ако не бях се качил на катъра и не отидох да бера компотите на нивата . Сега нямаше да има помфрити до стека за 200 лв на някой в София

    21:40 08.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Ето това са хора за подражание а не Калашниците.

    Коментиран от #5

    21:40 08.06.2026

  • 3 По БТВ показаха експеримент

    2 1 Отговор
    Друг шофьор на автобус днес показа, че няма никаква видимост при завиване на обратен завой!

    Коментиран от #6

    21:41 08.06.2026

  • 4 567

    8 0 Отговор
    Страхливата ни полиция се крие и целува задника на наглите цигани предизвикали катастрофата и убийствата,вместо да ги млати докато забравят как се казват.Ще станем свидетели и на съдебен фарс с ниски/ условни присъди след многократно протакане на делото от купени прокурор и съдии.

    Коментиран от #10

    21:41 08.06.2026

  • 5 Радев

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Скажи как сделал шашлик

    21:42 08.06.2026

  • 6 Така е!

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "По БТВ показаха експеримент":

    Затова циганите са тръгнали да бият шофьора! Не им е дал предимство!
    Няма как да караш с 150 км по този разбит път!

    21:44 08.06.2026

  • 7 Факти

    6 0 Отговор
    Айде стига с тия хвалби. Искам наказани в МВР, на които бандитите били стари познайници.

    21:47 08.06.2026

  • 8 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Следващият път оставете Ботунец да изгори с целия катун в него.

    21:53 08.06.2026

  • 9 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    А РИМЛЯНИТЕ ЗАЩО НЕ СА НАГРАДЕНИ? КЪДЕ Е ХЕЛЗИНКСКИЯ КОМИТЕТ ДА СПРЕТНЕ ДЕЛО ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ?

    Коментиран от #12

    21:54 08.06.2026

  • 10 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "567":

    През май бандата на Калашниците от Ботунец беше арестувана но Ицо Папата заповяда на корумпираният съд да ги пуснат и ето резултата.

    21:55 08.06.2026

  • 11 Галина Колева

    3 1 Отговор
    Вече съм тотално объркана в каква държава живея и защо на циганите нищо никой не може да каже. Те са ненаказуеми.

    Коментиран от #13

    21:58 08.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Яшар

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Галина Колева":

    Госпожо явно живеете някъде на закрито ..в тази държава каквото и да стане се циганите са виновни и по затворите ...цигани почти няма в България

    Коментиран от #19

    22:06 08.06.2026

  • 14 Хм…

    1 0 Отговор
    Другаде хора, които нищо не разбират, коментираха, че автобусът, като завивал, отнел предимството на колите. Е, няма такова нещо. Автобусът е отпред, прави си маневрата, тези отзад се съобразяват. Ако завива наляво и има място, минават отдясно.

    22:12 08.06.2026

  • 15 Коррррви

    0 0 Отговор
    А тези фуууууууражк яли дюнери и срааааали в радтите кога ще ги наградят. Произвеждат гойна торят и носят такса слънчоглед на Точен с парите

    22:18 08.06.2026

  • 16 РСМ

    5 2 Отговор
    Долна мизерна циганска държавица всички сте цигани у БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН

    Коментиран от #18

    22:19 08.06.2026

  • 17 големсмях

    2 0 Отговор
    Всички ходим на работа и я вършим.Кой добре ,кой по- зле .Винаги със се чудил...Работата на
    пожарникарите е да гасят пожари или да помагат в случаи като тия ..Пожари или катастрафи на едни и същи пожарникари могат да се случат 5-6....хайде .9-10 ..пъти в годината.И като си свършат работата...Опа ....награда ....дето са работили ,а не са играли на карти в пожарната.Същата смешка е и с ченгетата...Направили нещо,което им влиза в работата...и ...хайде ...награда.

    22:24 08.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ами, то цигани няма и в...

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Яшар":

    ...учебни коли,за придобиване на правоспособност за шофиране на лек автомобил...!
    Нито аз,нито мои близки и познати са виждали...!
    Значи същите, си купуват книжките по вторият начин и после...резултатите са налице!

    22:30 08.06.2026

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