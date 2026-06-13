Bloomberg: Европа се готви да намали „военните ресурси“, които са й отпуснати от САЩ

Европа се готви за рязко намаляване на „военните ресурси“, които САЩ биха могли да ѝ изпратят по време на война или криза, включително военно оборудване, което не могат да заменят, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

САЩ планират значително намаляване на приноса си към модела на силите на НАТО в Европа. Според високопоставен западен военен, цитиран от агенцията, тези мерки включват намаляване с 30% на броя на стратегическите бомбардировачи, с каквито европейските страни не разполагат, както и 75-100% намаление на разузнавателно-нападателните безпилотни самолети и още 50% намаление на военноморските кораби.

Отбелязва се, че европейските страни сега обмислят как да водят военни операции без помощта на САЩ. Точният момент на намаляването на "военните ресурси" все още не е обявен, но се очаква това да се случи скоро, казаха източници на Bloomberg.

Според по-ранно проучване на общественото мнение, публикувано от базирания в Брюксел мозъчен тръст European Council on Foreign Relations, огромното мнозинство от гражданите на Европейския съюз, Швейцария и Великобритания не вярват, че Съединените щати ще ги защитят в случай на война и ще подкрепят увеличените военни разходи в Европа. Според проучването значително по-малко от половината от анкетираните вярват във военната помощ на САЩ.