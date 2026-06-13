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Bloomberg: Европа се готви да намали „военните ресурси“, които са й отпуснати от САЩ

Bloomberg: Европа се готви да намали „военните ресурси“, които са й отпуснати от САЩ

13 Юни, 2026 11:25 540 8

  • армия-
  • европа-
  • сащ-
  • военни ресурси

Щатите обмислят значително намаляване на приноса си към модела на силите на НАТО

Bloomberg: Европа се готви да намали „военните ресурси“, които са й отпуснати от САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европа се готви за рязко намаляване на „военните ресурси“, които САЩ биха могли да ѝ изпратят по време на война или криза, включително военно оборудване, което не могат да заменят, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

САЩ планират значително намаляване на приноса си към модела на силите на НАТО в Европа. Според високопоставен западен военен, цитиран от агенцията, тези мерки включват намаляване с 30% на броя на стратегическите бомбардировачи, с каквито европейските страни не разполагат, както и 75-100% намаление на разузнавателно-нападателните безпилотни самолети и още 50% намаление на военноморските кораби.

Отбелязва се, че европейските страни сега обмислят как да водят военни операции без помощта на САЩ. Точният момент на намаляването на "военните ресурси" все още не е обявен, но се очаква това да се случи скоро, казаха източници на Bloomberg.

Според по-ранно проучване на общественото мнение, публикувано от базирания в Брюксел мозъчен тръст European Council on Foreign Relations, огромното мнозинство от гражданите на Европейския съюз, Швейцария и Великобритания не вярват, че Съединените щати ще ги защитят в случай на война и ще подкрепят увеличените военни разходи в Европа. Според проучването значително по-малко от половината от анкетираните вярват във военната помощ на САЩ.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готов за бой

    3 3 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #5

    11:28 13.06.2026

  • 2 демократ

    7 1 Отговор
    Европа не може клечка за зъб да произведе стратегически бръмбардировачи щели да правят у заеода на фьолцвагината а ма то да правиш туй нещо не е кат да правиш онуй нещо

    Коментиран от #4

    11:31 13.06.2026

  • 3 защо

    4 1 Отговор
    Колкото и жестоко да си се напил, един ден, все идва време да изтрезнееш.

    11:32 13.06.2026

  • 4 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    Хаяско произвежда купони.

    11:33 13.06.2026

  • 5 козирувам

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    То, рашките и иранците не могат да се вредят да атакуват. Лудият Тръмп на всички е обявил война.

    11:34 13.06.2026

  • 6 Хм...

    1 1 Отговор
    Арабите почнаха да плащат репарации на Иран. Няма да се учудя ако тия дни се бръкнем и ние с някой и друг милиард. Винаги става така, който се е хванал на хоро с пiHд0сcTaHциTe хайр не е видял. Сега да видим как инфантилния идиот тръмп ще се изсули от арабския полуостров и ще остави "съюзниците" си очи в очи с персите. Че откакто Иран го срита в стафидките циври като малка улична kyчka ту на рамото на другаря Си, ту на еврогейските евнуси да го спасяват от лошите аятоласи. После и от Европа ще се изниже като бит пeepac. Щото инфантилния идиoт тръмп може и да е инфантилен идиот, обаче чак толкова тъп да се счепка с руснаците не е, особено след като един Иран го разката.

    11:45 13.06.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Неизбежно е!

    Отдавна стана ясно, че САЩ ще си изтеглят силите от Европа.

    11:48 13.06.2026

  • 8 Тва е мижи а те лажем

    1 0 Отговор
    Бай ДОНЧО психара НЕ Е САЩ, временно недоразумение което немае да изкара мандата! После всичко се променя!
    На всичките му мало умия ше се сложи край !
    Да му мислят Монголо- москалската фашистка Секта в кремля

    11:52 13.06.2026